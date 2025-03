los 12 mejores buscadores de IA que debes probar en 2025

Tiempo de preguntas Sigues confiando en la búsqueda de Google o te has pasado por completo a la IA para tus consultas? Quizá te encuentres en algún punto intermedio debatiéndote entre las dos opciones 😉

No importa en qué categoría te encuentres, estoy aquí para ayudarte a que tu decisión sea un poco más fácil.

Durante el último par de meses, mi equipo aquí en ClickUp ha estado probando, aprendiendo y aplicando estas herramientas de búsqueda de IA en varios escenarios para ver cómo se miden en términos de capacidades. Los resultados han sido, como mínimo, muy interesantes.

Así que, sin más preámbulos, vamos a ver los 12 mejores motores de búsqueda de IA que necesitas en tu pila tecnológica. Hablaremos de sus funciones, precios, límites y mucho más.

¿Qué es un motor de búsqueda de IA?

En texto sin formato, un motor de búsqueda de IA aprovecha inteligencia artificial (IA) para mejorar sus capacidades de búsqueda y proporcionar una mejor experiencia de búsqueda mediante la generación de resúmenes, tarjetas de información, etc.

Pero eso ya lo sabías. 🙄

Te lo explico. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que se basan principalmente en palabras clave e indexación, los motores de búsqueda de IA utilizan algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático para analizar las consultas de búsqueda.

Esto incluye profundizar en el contexto, la intención del usuario y el significado semántico detrás de los términos de búsqueda, lo que ayuda a los motores de búsqueda a proporcionar resultados más relevantes y precisos.

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) realiza aquí gran parte del trabajo pesado, ayudando a interpretar el lenguaje humano, lo que permite a la IA entender consultas complejas, responder a preguntas de forma conversacional e incluso generar recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y el comportamiento del usuario.

Por último, los motores de búsqueda con IA aprenden constantemente de tus consultas y patrones generales de búsqueda. Así es. Cada vez que utilizas la IA para buscar, la entrenas para que busque mejor y ofrezca respuestas más relevantes.

Antes de continuar, aquí tienes una rápida comparación entre la búsqueda tradicional y la búsqueda con IA.

Función Motor de búsqueda estándar Motor de búsqueda con IA Función Motor de búsqueda estándar Motor de búsqueda con IA Función Motor de búsqueda estándar Motor de búsqueda con IA **Motor de búsqueda con IA Método de búsqueda Basado en palabras clave Basado en NLP Comprensión Limitada Semántica y contextual Resultados genéricos y a menudo irrelevantes. Altamente relevantes y personalizados Aprendizaje Estático Adaptativo

Beneficios del uso de motores de búsqueda de IA

¿Alguna vez ha buscado los mejores restaurantes en una zona específica de la ciudad y ha acabado con la recomendación del mejor restaurante a 12 millas de usted?

Se trata de un claro desajuste entre la intención de búsqueda y el contexto de una consulta de usuario. Todos los grandes motores de búsqueda se encuentran con este problema de vez en cuando.

Aquí es donde los motores de búsqueda de IA pueden ayudar, ayudando a comprender mejor el contexto y la intención de las consultas. Ésta es sólo una de las razones para utilizar los motores de búsqueda con IA.

He aquí algunas más:

Mejora de la experiencia del usuario: Las funciones potenciadas por IA, como la búsqueda por voz, el procesamiento del lenguaje natural y las recomendaciones personalizadas, pueden hacer que la búsqueda sea más intuitiva y agradable

Las funciones potenciadas por IA, como la búsqueda por voz, el procesamiento del lenguaje natural y las recomendaciones personalizadas, pueden hacer que la búsqueda sea más intuitiva y agradable Mayor eficiencia: Los motores de búsqueda de IA pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, proporcionando resultados más rápidamente que los motores de búsqueda tradicionales.

Los motores de búsqueda de IA pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, proporcionando resultados más rápidamente que los motores de búsqueda tradicionales. Mayor precisión: Los algoritmos de IA pueden ayudar a identificar y filtrar contenidos irrelevantes o de baja calidad, mejorando la precisión de los resultados de búsqueda

Los algoritmos de IA pueden ayudar a identificar y filtrar contenidos irrelevantes o de baja calidad, mejorando la precisión de los resultados de búsqueda Accesibilidad: Funciones como la búsqueda por voz y la conversión de texto a voz pueden hacer que las búsquedas sean más accesibles para las personas con discapacidad

Funciones como la búsqueda por voz y la conversión de texto a voz pueden hacer que las búsquedas sean más accesibles para las personas con discapacidad Personalización: Los motores de búsqueda de IA pueden conocer las preferencias del usuario y adaptar los resultados de búsqueda en consecuencia, proporcionando una experiencia más personalizada

Los motores de búsqueda de IA pueden conocer las preferencias del usuario y adaptar los resultados de búsqueda en consecuencia, proporcionando una experiencia más personalizada Más que "buscar": Los motores de búsqueda de IA permiten hacer más cosas con las respuestas generadas, como exportarlas a Hojas de cálculo de Google, por ejemplo. También pueden ayudarle a realizar un análisis de datos si es necesario

¿Qué debe buscar en un motor de búsqueda de IA?

Los motores de búsqueda de IA son increíbles. Creo que ya lo hemos dejado claro. Ahora bien, ¿cómo encontrar el que se adapte a tus necesidades? Estos son algunos de los aspectos en los que me fijé mientras probaba las herramientas:

📌 Relevancia y precisión: El motor de búsqueda de IA debe ofrecer constantemente resultados de búsqueda que coincidan con precisión con tu intención de búsqueda y consulta, al tiempo que garantiza que los resultados sean fiables y estén libres de información errónea o sesgada

📌 Comprehensividad: Debe ser capaz de acceder y procesar un amplio intervalo de fuentes de información, incluidas páginas web y otros formatos de datos como imágenes, vídeos y documentos

📌 Rapidez y eficacia: Los resultados de la búsqueda deben aparecer rápidamente, sobre todo para las consultas urgentes. Además, la herramienta debe ser capaz de procesar eficientemente grandes cantidades de datos para ofrecer resultados relevantes

📌 Experiencia del usuario: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, con funciones como búsqueda por voz, búsqueda de imágenes y recomendaciones personalizadas

📌 Privacidad y seguridad: Debe priorizar la privacidad del usuario y la seguridad de los datos, garantizando que su información esté protegida y no se utilice indebidamente

📌 Personalización: Debes poder personalizar tu experiencia de búsqueda, como guardar preferencias de búsqueda o ajustar alertas. La herramienta también debe ser capaz de aprender acerca de sus preferencias y adaptar los resultados de búsqueda en consecuencia

📌 Integración y compatibilidad: Debe integrarse perfectamente con otras herramientas y servicios en línea y ser compatible con diferentes dispositivos y plataformas

Los mejores motores de búsqueda de IA de un vistazo

Antes de sumergirnos en los detalles, he aquí una rápida instantánea de las herramientas de búsqueda de IA:

Motores de búsqueda de IA Los mejores para Características clave Precio de partida

| --------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp | Espacios de trabajo potenciados por IA y búsqueda conectada | Asistente de IA integrado (ClickUp Brain), búsqueda conectada, resúmenes automatizados, automatización de tareas, sugerencias personalizadas | Gratis Forever; planes de pago desde 7 $/mes

| Perplexity IA | Búsqueda específica de investigación | Enlaces a fuentes, carpetas para organización de consultas, búsqueda multimodal, ajustes de privacidad personalizables | Gratuito; Pro desde 20 $/mes | Google Gemini

| Google Gemini | Compatibilidad multilingüe | Procesa texto, código, imágenes y audio, capacidades multilingües, razonamiento y resolución de problemas | Gratis; el precio varía para los planes de pago | Bing AI AI

| Bing IA | Búsqueda aumentada por IA | Búsqueda generativa, conmutación de búsqueda profunda, generación de imágenes, filtros de seguridad | Precios a partir de 1.000 transacciones; entre 15 y 25 dólares por transacciones adicionales | You'com (YouChat)

| You.com (YouChat) | Búsqueda multimodal | Acceso a la web en tiempo real, más de 15 modelos de IA para elegir, casos de uso personalizables para la búsqueda, integración con herramientas de terceros | Gratuito; Pro a partir de 20 $/mes | Komo

| Komo | Búsqueda exhaustiva | Modos de búsqueda centrados en el usuario, experiencia sin anuncios, resultados generados en formato de mapa mental, previsualizaciones detalladas | Gratis; mensual desde 15 $ |

| Yep | Creación de robots de búsqueda con IA para empresas | Compatibilidad con varios formatos, recomendaciones personalizadas, más de 50 idiomas | Planes de pago desde 399 $ | Brave Search | Búsqueda independiente

| Brave Search | Experiencia de búsqueda independiente | Centrado en la privacidad, índice de búsqueda independiente, respuestas de IA con imágenes, compatibilidad con varios idiomas | Gratis | Phind

| Phind | Consultas y búsquedas específicas de código | Compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, ayuda para depuración, tiempo de respuesta rápido | Gratuito; Pro a partir de 20 $/mes | Andi | Búsquedas sencillas pero seguras

| Andi | Resultados de búsqueda sencillos pero precisos | Tres modos (Leer, Resumir, Explicar), resultados sin anuncios, centrado en la privacidad | Free (Prototype) |

| Prototipo SearchGPT | Búsqueda de fuentes o citas específicas | Datos web en tiempo real, citas en línea, contenido interactivo | NA |

| DuckDuckGo IA Chat | Mayor privacidad en la búsqueda | Mantiene la privacidad de las conversaciones de búsqueda IA, compatibilidad con varios modelos de IA, facilidad para cambiar entre la búsqueda y el chat IA | Gratis (Beta) | | | DuckDuckGo IA Chat

12 mejores motores de búsqueda de IA para probar

Ahora sabemos exactamente lo que buscamos en un motor de búsqueda de IA. Pero, ¿prefieres una búsqueda aumentada por IA o una experiencia totalmente potenciada por IA? Yo también estaba confuso al principio.

¿Y qué pasa con la privacidad? O tal vez necesite crear un motor de búsqueda de IA personalizado para su empresa. Sea cual sea su caso de uso, aquí encontrará el mejor motor de búsqueda de IA para el trabajo.

1. ClickUp (Lo mejor para la búsqueda conectada y espacios de trabajo impulsados por IA)

La gestión inteligente de tareas y la gestión del conocimiento se unen con ClickUp Brain

Puedes preguntar fácilmente a Google o Google Gemini sobre el tiempo o las tendencias bursátiles del día.

Pero, ¿puede una IA ayudarle a encontrar aquel archivo perdido en el trabajo? O tal vez necesite consultar una conversación que contenga datos importantes que deba destacar en su próxima presentación.

Pues bien, ¡en ClickUp lo tenemos! En Cerebro ClickUp con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, podrá localizar fácilmente archivos o tareas e incluso generar un resumen de lo que ocurre con sus proyectos.

¿Necesita ayuda para entender el resumen de un proyecto complejo? Pídele a la IA que te lo resuma o simplifique.

obtén resultados de búsqueda más personalizados y relevantes en *[búsqueda conectada de ClickUp]( https://clickup.com/features/universalsearch)* La herramienta combina las potentes capacidades de búsqueda de AI con las funciones avanzadas de gestión de proyectos de ClickUp, conectando a la perfección archivos, tareas, personas y proyectos.

¿La buena noticia? Puedes hablar con la IA sin tener que cambiar de pestaña.

Por ejemplo, la última vez que me tomé un descanso, volví y le pedí a ClickUp Brain que me pusiera al día de mis proyectos de la última semana. Y ahí estaban, organizadas en viñetas llenas de puntos de acción críticos y discusiones que tuvieron lugar durante mi ausencia.

Es decir.. Adiós a los interminables hilos de chat y correos electrónicos, ¡hasta nunca!

clickUp Brain puede ser un gran copiloto para el brainstorming y la gestión de ideas_

Con este ingenioso asistente de IA, tengo un AI knowledge manager que me ayuda a encontrar todo lo que necesito en mi espacio de trabajo y en las apps conectadas, un AI project manager que me proporciona actualizaciones de los proyectos, automatización de tareas, y generar resúmenes de puesta al día, y un redactor de IA que me ayude a pulir todas mis comunicaciones.

Como herramienta específica para cada rol, ClickUp Brain puede entender el contexto de mis tareas y darme sugerencias basadas en mis actividades principales o preferidas en el trabajo.

Si eres un creador de contenidos que utiliza ClickUp Brain, las sugerencias serán más relevantes para creación de contenidos, brainstorming y casos de uso similares.

Crear una automatización personalizada es fácil con ClickUp Brain

Por último, puede pedir a la IA que le ayude a automatizar tareas repetitivas o a actualizar el estado de las tareas con una simple indicación mientras usted se centra en el trabajo en profundidad. Si necesita una potente Buscador de IA para duplicar la productividad en el trabajo, ClickUp Brain cumple todos los requisitos

Las mejores funciones de ClickUp

Panorámica concisa de tareas, comentarios e hilos de conversación

Resuma documentos extensos y extraiga sus puntos clave

Transcribe notas de voz y grabaciones de ClickUp Clips

Genere fácilmente publicaciones en redes sociales, resúmenes de proyectos, correos electrónicos y notas de reuniones

Haga preguntas a la IA sobre sus tareas, proyectos y equipo

Genere descripciones de tareas, subtareas y fechas límite basadas en indicaciones

Cree automáticamente resúmenes de reuniones y elementos de acción

Pida a la IA que genere plantillas para tareas, documentos y proyectos

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain sólo está disponible con los planes de pago

Precios de ClickUp

Gratis Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,400+ opiniones)

4.7/5 (9,400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

2. Perplexity IA (Lo mejor para búsquedas específicas)

via iA de la perplejidad Para los usuarios a los que realmente les gusta profundizar en sus fuentes, Perplexity IA puede dar en el clavo. La herramienta es genial a la hora de proporcionar los enlaces a las fuentes, lo que resulta especialmente útil para cualquier búsqueda orientada a la investigación.

Personalmente, me encantó la función de carpetas, que me permite agrupar y almacenar consultas específicas relacionadas con un tema determinado. Por ejemplo, puedo clasificar todas mis consultas sobre investigación de marketing experiencial en una carpeta.

La herramienta también ha sido elogiada por su precisión general, que es posible gracias a las señales de confianza de fuentes establecidas como Google y Bing (junto con sus propios algoritmos) para garantizar la fiabilidad de la información que presenta. Este enfoque minimiza el riesgo de desinformación y mejora la precisión general de los resultados de búsqueda.

Las mejores funciones de perplejidad

Crear hilos del historial de navegación y guardar colecciones de páginas para facilitar una mejor organización

Búsqueda de imágenes o vídeos mediante una búsqueda multimodal

Opte por no recopilar datos para mejorar el modelo de IA y personalice sus ajustes de privacidad

Utiliza el modo incógnito para mejorar aún más la privacidad durante las búsquedas. Este modo garantiza que no se guarde ningún historial de búsqueda mientras se utiliza el servicio

Limitaciones de complejidad

Aunque la interfaz de usuario es en general intuitiva, las opciones de personalización son limitadas

Sólo puede proporcionar información y perspectivas basadas en los datos disponibles hasta octubre de 2023

Precios de complejidad

Plan Free

Perplexity Pro: 20 $/mes por usuario

20 $/mes por usuario Precios de API para empresas: Desde 0,2 $ hasta 5 $ según el modelo específico

Valoraciones y reseñas de Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ opiniones)

4.6/5 (30+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Google Gemini (El mejor por su compatibilidad con varios idiomas)

www.google.com google Gemini Dada su integración con el ecosistema de Google, Google Gemini destaca como un motor de búsqueda de IA versátil. Cuenta con la impresionante cifra de 1,5 billones de parámetros, lo que supera con creces a los modelos anteriores en términos de escala.

Pero, ¿qué significa eso para usted y para mí? Los parámetros deciden cuántos datos puede procesar y en qué formulario. En el caso de Gemini, puede procesar cantidades significativamente mayores de datos en forma de vídeo, audio, bases de código y texto.

La herramienta también es conocida por sus capacidades multilingües, pero me encantó cómo integró Gemini Live para más de 40 idiomas en dispositivos Android. Esta búsqueda por voz en varios idiomas da un nuevo giro a los motores de búsqueda IA, haciendo que la tecnología sea accesible para los usuarios que no hablan inglés.

Dado que Gemini ha sido favorecido como un constructor de chatbot amigable para principiantes, la compatibilidad multilingüe abre todo un nuevo mundo de posibilidades.

Las mejores funciones de Google Gemini

Procesa y genera texto, código, imágenes y audio, convirtiéndolo en una herramienta de búsqueda versátil

Escribe, comprende y depura código en múltiples lenguajes de programación

Destaca en el razonamiento y la resolución de problemas. En las preguntas de sólo texto, Géminis obtiene una puntuación del 90mientras que los expertos humanos obtienen aproximadamente un 89

Puede manejar tareas a gran escala, dados los parámetros más grandes (lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes)

Limitaciones de Google Gemini

El acceso total está restringido a desarrolladores y clientes de corporaciones en plataformas en la nube de Google como Vertex IA y Generative IA Studio

Precios de Google Gemini

Free, gratuito/a sin límite de preguntas

Precios personalizados para casos de uso avanzados

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4.4/5 (más de 150 opiniones)

4.4/5 (más de 150 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

4. Bing IA (Lo mejor para búsquedas mejoradas con IA)

www.bing.com bing AI Bing es uno de los jugadores más veteranos en el juego de los motores de búsqueda. Además de Microsoft Copilot, que es la respuesta de la empresa tecnológica al auge de los asistentes de IA, Microsoft aumentó la función de búsqueda general en Bing con una superposición de IA.

Aunque Bing parece un motor de búsqueda tradicional, incluye opciones avanzadas de búsqueda por IA, como un botón interruptor que activa la "búsqueda profunda ". Sin embargo, esta función aún está en Beta. En comparación con sus competidores, Capacidades de IA de Bing se están desplegando lentamente, con funciones como citas y enlaces adicionales que aparecen en la parte derecha.

Aun así, lo recomiendo a aquellos que quieran probar el punto intermedio entre un motor de búsqueda normal y la IA.

Las mejores funciones de la IA de Bing

Utiliza la búsqueda generativa para obtener información exhaustiva generada por IA en tu página de búsqueda

Activar filtros de seguridad en las búsquedas mediante la función Safe Search

Generación de imágenes a partir de indicaciones basadas en texto mediante el creador de imágenes

Limitaciones de la IA de Bing

Microsoft advierte de la ralentización de los tiempos de carga, dadas las medidas adoptadas para garantizar la precisión del texto generado

Precios de la IA de Bing

Gratis: 1.000 transacciones gratis/a al mes para todos los mercados

1.000 transacciones gratis/a al mes para todos los mercados *S1:25 $ por cada 1.000 transacciones, 25 $ por cada 25.000 transacciones

S2: 15 $ por cada 1.000 transacciones, 15 $ por cada 10.000 transacciones

Más información en

/ref/ https://www.microsoft.com/en-us/bing/apis/pricing Precios de Bing aquí /%href/

.

5. You.com aka YouChat (Lo mejor para la búsqueda multimodal)

via you.com You.com no es el típico motor de búsqueda con IA. Creada para rivalizar con Google y otras potencias de Internet, esta plataforma ofrece un enfoque de búsqueda basado en el chat.

Me gustó mucho poder elegir entre varios modelos de IA que aparecen junto a la barra de chat. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta la meta general de la empresa de ser "agnóstica", es decir, no estar vinculada a ningún modelo específico de IA.

La plataforma puede incluso recomendar qué modelo de IA será mejor para una tarea determinada, como Claude para escribir. Puedes empezar tu consulta eligiendo un caso de uso específico, como Investigación, Creativo o Genio, o crear uno propio basado en casos de uso específicos. Todo el proceso me pareció bastante sencillo.

Otra función destacada es la capacidad de You.com de acceder a la web en tiempo real, lo que la hace mucho más precisa que sus homólogas con datos limitados o sin acceso a la web en tiempo real.

Las mejores funciones de You.com

Integra datos en tiempo real en sus respuestas, lo que significa que obtienes la información más reciente, no sólo los resultados almacenados en caché

Muestra las fuentes y el origen de los datos en tiempo real a través del modo Investigación

Permite cambiar entre más de 15 modelos de IA diferentes (como GPT-4o mini) o en función de los casos de uso

Utiliza la función YouApps para integrarte con herramientas de terceros como Todoist

Limitaciones de You.com

Los resultados ofrecidos en la versión "Smart" del modelo de IA parecen ser precisos pero son bastante básicos

Precios de you.com

Pro: 20 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes

**Más información

6. Komo IA (Lo mejor para búsquedas exhaustivas)

via komo AI Komo IA redefine el concepto de búsqueda integrada, ¡y yo estoy aquí por ello!

En lugar de respuestas basadas en texto, Komo muestra enlaces a sitios web, hilos X, vídeos de YouTube y enlaces adicionales en la parte derecha. Para los que buscan una búsqueda superficial, también se muestra a la derecha un resumen generado por IA de los resultados útiles.

Esto te permite echar un vistazo rápido a varios puntos de datos de un vistazo y profundizar en lo que más te llame la atención. Eso es lo que yo llamaría "interfaz de usuario inteligente"

También me han gustado las preguntas de seguimiento generadas, que son específicas y útiles para aquellos que quieren saber más sobre una cuestión concreta. Sólo puedes hacer una búsqueda avanzada haciendo clic en una de las preguntas de seguimiento en lugar de formularla tú mismo. Si quieres iniciar una nueva búsqueda, tendrás que hacerlo desde el menú superior.

Las mejores funciones de Komo:

Ofrece cuatro modos de búsqueda centrados en el usuario: Preguntar, Buscar y Explorar

Se posiciona como un motor de búsqueda privado y sin publicidad

Despliega vistas previas pequeñas pero detalladas de los enlaces de referencia, lo que permite comprobar rápidamente las fuentes

Presenta un formato de mapa mental para organizar visualmente los resultados de la búsqueda

Permite ordenar los resultados por categorías, como Resultados, Noticias y Vídeos

Limitaciones del komo

Algunos usuarios pueden encontrar limitaciones en cuanto a las funciones de conversación, ya que no podrán añadir sus propias preguntas de seguimiento

No es fácil copiar o extraer texto de los resultados, lo que limita lo que se puede hacer con los datos una vez completada la búsqueda. Komo IA sostiene que quiere que los usuarios interactúen mejor con la información que simplemente copiando texto

Precios de Komo

**Mensual:15$ al mes

**Premium:30$ al mes

Business: 200 $ al mes

200 $ al mes Empresa: Precios personalizados

7. Yep (lo mejor para crear robots de búsqueda con IA para empresas)

via sí, AI Si quiere crear su propio motor de búsqueda de IA, necesita Yep IA. Creada pensando en las empresas, Yep IA ofrece personas o avatares de chatbot basados en IA que pueden entrenarse rápidamente en sus datos y ayudar a las empresas a crear su propio motor de búsqueda de IA guiar a sus clientes a través de sus consultas.

El proceso de configuración es bastante sencillo. Puede alimentarlo con datos en diferentes formatos, como por ejemplo Documentos de Word, PDF o incluso hojas de cálculo de Excel. No es necesario recurrir a complicados códigos para convertir los datos al formato adecuado.

Terminada la parte de entrenamiento, personalízalo y lánzalo en tu sitio web, ¡y ya está terminado! Acabas de construir tu propio robot de búsqueda IA privado (que parece humano).

Las mejores funciones de IA

Puede procesar información en múltiples formatos, como archivos PDF o Word, e incluso interpretar las imágenes de los documentos

Ofrece recomendaciones personalizadas e inteligentes basadas en consultas específicas

Puede personalizarse en cuanto a aspectos como la combinación de colores y el tono de conversación en función de las directrices de la marca

Soporta consultas en más de 50 idiomas a través de múltiples canales

Limitaciones de IA

La herramienta no puede integrarse con apps de terceros, como un chat de clientes de WhatsApp

Precios de la IA de Yep (para humanos digitales)

Inicio: Gratis/a

Gratis/a **Inicio:$399

Empresas: $799

$799 Empresa: Precios personalizados

8. Brave Search (Mejor para la experiencia de búsqueda independiente)

/%img/ Brave Search Brave Search es una función de búsqueda mejorada por IA del navegador Brave. Está desarrollada internamente por Brave e impulsada por sus propios modelos y algoritmos.

Como motor de búsqueda IA centrado en la privacidad, Brave Search opera de forma independiente, proporcionando respuestas instantáneas con fuentes citadas junto a los resultados de búsqueda tradicionales.

Se parecía mucho a Google, y al principio no me impresionó. Pero, al hacer clic en "Responder con IA", todo cambia para generar fragmentos de información y resultados más ricos con imágenes.

Se trata de una función clave que hay que tener en cuenta porque la IA es opcional y se puede aprovechar cuando sea necesario; no está activada de forma predeterminada/a, por defecto.

Las mejores funciones de Brave Search

Prioriza la privacidad del usuario, evitando el seguimiento de datos para garantizar resultados de búsqueda imparciales

Utiliza su propio índice de búsqueda independiente para ofrecer una experiencia de búsqueda más neutral

Actualmente disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español

Respuestas con texto, imágenes y tarjetas de información sobre puntos de interés

Limitaciones de la búsqueda valiente

La superposición de IA puede entorpecer la búsqueda y requerir demasiados clics

Precios de Brave Search

Gratuito/a

9. Phind (Mejor para consultas y búsquedas específicas de código)

via Phind Phind es un motor de búsqueda de IA generativa específicamente diseñado para desarrolladores permitiéndoles encontrar rápidamente respuestas precisas a preguntas complejas sobre código.

Lanzado en julio de 2022, Phind aprovecha los grandes modelos lingüísticos (LLM) y el contexto de alta calidad para ofrecer respuestas en unos 15 segundos, bastante más rápido que los motores de búsqueda tradicionales, que pueden tardar mucho más de 34 segundos.

Su interfaz es fácil de usar y fomenta las consultas detalladas, de modo que incluso un novato en código como yo puede entrar y pedir un fragmento de código. Pero sobre todo le pedí que me explicara cómo funcionan las cosas, y obtuve respuestas muy buenas y explicativas.

Las mejores funciones de Phind

Soporte de código en múltiples lenguajes, incluyendo Python, JavaScript, Java, C++, y otros

Ayuda a depurar, explicar fragmentos de código y sugerir mejoras

Responde a preguntas sobre conceptos de informática, principios de ingeniería de software, paradigmas de programación y otros aspectos teóricos

Ayuda a redactar o mejorar la documentación de la API

Limitaciones de Phind

Actualmente es compatible principalmente con el inglés

Precios

**Phind Pro:$20 mensuales

Phind Business: 40 $ mensuales

10. Andi (Lo mejor para resultados de búsqueda sencillos pero precisos)

via andi AI Si está cansado de la clásica frase de la IA "En el acelerado mundo actual," necesita a Andi. Este motor de búsqueda de IA te ofrece respuestas sencillas en el lenguaje más directo posible.

La herramienta tiene tres modos: Leer, Resumir y Explicar, que hacen que tu experiencia de búsqueda sea más relevante y adaptada a tus necesidades.

Lo que más me gustó fue Leer, ya que funciona más o menos como un visor de artículos. Resumir la función me pareció estándar, pero me encantó Explicar, donde la herramienta descompone temas complejos en pequeños trozos del tamaño de un bocado.

Las mejores funciones de Andi

Genera la información mínima necesaria para responder a una pregunta con el fin de evitar abrumar al usuario

Proporciona resultados de búsqueda precisos, sin publicidad y centrados en la privacidad

Utiliza una combinación de IA generativa, datos en tiempo real y tecnología de búsqueda semántica para proporcionar resultados precisos

Procesa un mínimo de datos y no almacena cookies

Limitaciones de Android

Andi está todavía en versión beta, una beta estable según el equipo, pero esto limita la aplicación más amplia de la herramienta por el momento

Precios de Andi

Gratis/a

11. SearchGPT Prototype (Mejor para búsqueda de fuentes o citas específicas)

vía BuscarGPT Te preguntarás en qué se diferencia de ChatGPT. Como su nombre indica, SearchGPT es más de búsqueda y menos de chatear.

Aunque la interfaz conversacional está presente, se centrará en ofrecerte los enlaces y las fuentes adecuadas en lugar de generar respuestas por completo. Cada respuesta de SearchGPT tendrá fuentes claras enlazadas en línea, lo que permitirá a los usuarios rastrearla hasta la fuente.

¿Y lo mejor? SearchGPT puede ofrecerle referencias de editores y sitios web que hayan optado por no figurar en las listas de datos de entrenamiento de IA generativa. Pero no te emociones demasiado, porque tienes que inscribirte en una lista de espera para probarlo.

Las mejores funciones de SearchGPT

Combina la IA avanzada de OpenAI con datos web en tiempo real para ofrecer resultados de búsqueda precisos

Incluye citas en línea y enlaces en los resultados para mayor transparencia

Los resultados incluyen contenido interactivo, como imágenes y vídeos

Limitaciones de SearchGPT

Actualmente es un prototipo disponible para un número selecto de usuarios

Precios de SearchGPT

No disponible

12. DuckDuckGo IA Chat (Mejor para mejorar la privacidad en la búsqueda)

vía Chat IA de DuckDuckGo La mayoría de nosotros nos hemos sentido atraídos por DuckDuckGo como navegador debido a su confirmación de la privacidad del usuario. La función de búsqueda aumentada por IA (Beta) de la plataforma lleva esto un paso más allá al proporcionar una experiencia de búsqueda dinámica.

La función de IA de DuckDuckGo me dio respuestas concisas e informativas directamente en la página de resultados de la búsqueda. Es bastante estándar a la hora de generar resúmenes, tarjetas de información y enlaces adicionales.

Lo que más aprecio es que no compromete mi privacidad. A diferencia de otros motores de búsqueda con IA, la IA de DuckDuckGo está diseñada para respetar los datos del usuario, garantizando que mis búsquedas sigan siendo privadas y seguras. Aunque la función de IA aún está en sus fases iniciales, es muy prometedora.

Las mejores funciones del chat de IA de DuckDuckGo

Mantiene las conversaciones privadas y no las utiliza para el entrenamiento de modelos de IA

Soporta varios modelos de IA, incluidos GPT-3.5 Turbo de OpenIA, Claude 3 Haiku de Anthropic, Llama 3.1 70B de Meta y Mixtral 8x7B de Mistral IA

Permite a los usuarios cambiar fácilmente entre la búsqueda tradicional y el chat de IA

Limitaciones del chat de IA de DuckDuckGo

Actualmente tiene un límite de uso diario, y no se puede aumentar a través de planes de pago a partir de ahora

Precios del chat IA de DuckDuckGo

Free (Beta)

Supercargue su búsqueda con IA

Como le prometí, le he guiado a través de todas las herramientas de IA que mi equipo y yo hemos encontrado recientemente. Además, hay una gran variedad de ellas.

Algunas son chatbots, otras tienen motores de búsqueda mejorados con IA y otras tienen asistentes de IA que realizan todo el proceso de búsqueda por ti. Incluso hemos encontrado una que te permite crear robots de búsqueda con IA personalizados

Pero cuando se trata de encontrar un motor de búsqueda de IA que esté integrado con el trabajo, nada supera a ClickUp Brain.

Tanto si quieres buscar un archivo o una tarea, como si quieres hacer una lluvia de ideas o redactar un correo electrónico, ClickUp Brain puede encargarse de todo. ¿A qué está esperando? Registrarse en ClickUp ¡y haz más cosas pendientes con ClickUp Brain!