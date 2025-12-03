Cómo crear una estrategia de marca que destaque

Todos conocemos el debate entre Apple y Android. Pero, ¿alguna vez se ha parado a pensar por qué algunas marcas inspiran una lealtad tan fuerte?

Sí, los productos Apple son conocidos por su elegante diseño y su rendimiento impecable. Pero lo que realmente los distingue es la experiencia que ofrecen a los usuarios, desde el momento en que se desembalan hasta la sincronización sin esfuerzo entre dispositivos.

Es más que una compra; es pertenecer a un ecosistema bien diseñado.

Esa lealtad no surge por casualidad. Alrededor del 81 % de los clientes solo compran marcas en las que confían, y esa confianza se construye a través de una estrategia de marca clara y coherente que conecta la emoción con la experiencia.

En este artículo, exploraremos qué hace que una estrategia de marca sea realmente eficaz y cómo ayuda a las personas a establecer una conexión más profunda con su marca.

¿Qué es una estrategia de marca?

Una estrategia de marca es el plan a largo plazo sobre cómo debe tener su marca una posición, ser percibida y experimentada por su público.

Una estrategia de marca bien ejecutada le ofrece una visión global de cómo quiere que la gente vea, sienta y hable de su marca. Orienta todo, desde las palabras que utiliza hasta el aspecto y el tacto de sus productos.

Una estrategia sólida conecta tus valores fundamentales, tu propósito y la forma única en que te relacionas con tu público objetivo, respaldada por una identidad visual coherente. Da forma a la historia de tu marca, tu personalidad y las emociones que la gente asocia contigo.

Importancia de la estrategia de marca para el crecimiento de la empresa.

Entonces, ¿por qué es tan importante una estrategia de marca para el crecimiento?

Según la encuesta Business Trust Survey de Forrester, el 77 % de los clientes potenciales y las personas que influyen en las compras tienen en cuenta el reconocimiento de la marca a la hora de decidir si confían en una organización. La forma en que las personas ven y perciben lo que representa su marca suele determinar si deciden conectar con usted o no.

Una estrategia de marca bien pensada puede marcar la diferencia entre ser un nombre más en el mercado y convertirse en una marca que la gente recuerda y a la que vuelve. Lo consigue mediante:

Crear una identidad de marca clara y coherente que genere familiaridad y confianza con el tiempo.

Diseñe la experiencia del cliente para que cada interacción se perciba como intencionada y alineada con los valores de su marca.

Dote a su empresa de una visión a largo plazo que favorezca el crecimiento, la adaptabilidad y la fidelidad de su público objetivo.

La diferencia entre estrategia de marca y estrategia de marketing.

Tu estrategia de marketing de marca es la forma en que das a conocer tu negocio, ya sea publicando apetitosas fotos de croissants en Instagram, publicando un anuncio local u organizando un evento de degustación gratuito.

Esto es lo que debe tener en cuenta para identificarlos correctamente:

Aspecto Estrategia de marca Estrategia de marketing Enfoque Genera confianza, moldea la percepción y crea una identidad de marca sólida. Promociona productos o servicios para llegar a tu público objetivo y captar su interés. Metas Establezca una reputación a largo plazo y valores de marca. Genere clientes potenciales, impulse las ventas y respalde los objetivos a corto plazo. Enfoque Define el posicionamiento de marca, la historia de marca, el Tono de voz y la identidad visual. Utiliza canales como las redes sociales, la publicidad, las relaciones públicas y los eventos para ejecutar campañas. Plazo A largo plazo, evoluciona lentamente para mantener la coherencia de la marca. A corto plazo o basada en campañas, cambia según las necesidades y tendencias de la empresa.

Elementos clave de una estrategia de marca sólida

Su marca es una historia que se desarrolla en todos los puntos de contacto con los clientes.

Su marca es una historia que se desarrolla en todos los puntos de contacto con los clientes.

– citado por Jonah Sachs

Cada interacción que alguien tiene con su marca añade una nueva página a esa historia. Una estrategia de marca exitosa garantiza que esas páginas encajen entre sí, creando una experiencia memorable para su público objetivo. Estos son los elementos fundamentales que ayudan a darle forma:

Objetivo: Ten claro por qué existe tu marca más allá de ganar dinero. Esta razón más profunda debe guiar tus decisiones, inspirar a tu equipo y resonar en las personas a las que prestas servicio.

📌 Ejemplo: la misión de Patagonia de proteger el planeta está integrada en la historia de su marca, desde la donación de beneficios a causas medioambientales hasta la creación de productos duraderos que reducen los residuos.

Flexibilidad: Sea lo suficientemente adaptable como para responder a los cambios culturales, los mercados cambiantes y las nuevas oportunidades, sin dejar de ser fiel a sus valores fundamentales. La flexibilidad mantiene su marca fresca y relevante sin perder su esencia.

Participación de los empleados: su equipo es uno de los embajadores más poderosos de su marca. Asegúrese de que sus equipos internos comprendan la voz, los valores y la promesa al cliente de su marca para que puedan ofrecer una experiencia coherente en cada interacción.

Emoción: Dale a la gente una razón para sentir algo por tu marca, no solo para pensar en ella. Las emociones son las que convierten a los compradores ocasionales en fans leales que te defenderán.

Coherencia: mantenga la coherencia del mensaje, el tono y la identidad visual de su marca en todos los puntos de contacto, desde su sitio web y el embalaje hasta las redes sociales y el servicio de atención al cliente. La coherencia genera familiaridad, y la familiaridad genera reconocimiento de marca.

Fidelidad: recompense y cuide a los clientes potenciales que siguen volviendo. Cuando las personas se sienten apreciadas, son más propensas a quedarse con usted, recomendarle y contribuir al éxito de su marca.

Diferentes tipos de estrategias de marca (con ejemplos)

El branding no es un ejercicio de teoría abstracta.

El branding no es un ejercicio de teoría abstracta.

Este recordatorio, extraído de un hilo de Reddit, nos recuerda que el branding se basa en historias que transmiten un significado. Repasemos algunas formas habituales en las que las marcas aparecen en nuestras vidas y qué hace que cada una de ellas sea especial, con algunos ejemplos de estrategias de marca para ilustrarlo.

1. Marca del producto

Se trata de dotar a un producto único de personalidad para que la gente sepa al instante qué es y por qué es importante.

Si se hace bien, la marca de un producto puede hacer que un elemento se convierta en imprescindible, incluso en un mercado saturado. Es especialmente eficaz cuando se quiere crear una fuerte conexión emocional que convierta a los compradores en fieles seguidores.

🧠 ¿Sabías que: Liquid Death tomó algo tan simple como el agua enlatada y la convirtió en algo inolvidable? Su diseño atrevido recuerda a una bebida energética rebelde, y el humor de su marketing hace que la gente hable de ella. Ese enfoque audaz les ayudó a recaudar 75 millones de dólares en 2021 y a crear una base de fans apasionados.

2. Marca de servicios

Aquí, la atención no se centra solo en lo que ofrece el proveedor, sino en cómo lo ofrece.

La marca de servicio crea una sensación que las personas esperan cada vez que interactúan con usted. Ya sea en persona, por teléfono o en línea, se trata de hacer que cada punto de contacto se sienta coherente y cuidado.

Una marca de servicios sólida hace que algo intangible resulte memorable y auténtico.

📌 Ejemplo: Merit Beauty se lanzó con solo unos pocos productos, pero la experiencia del cliente es como una conversación personal. El embalaje cuidado, los mensajes amables y las imágenes cálidas crean la sensación de una marca que se preocupa de verdad. La gente dice que es como recibir un regalo de un amigo, lo que les hace querer volver.

3. Marca corporativa (maestra)

La estrategia corporativa emplea un único nombre e identidad para todos los productos y servicios que ofrece una empresa.

Esta estrategia ofrece a las personas una historia única que recordar, independientemente del producto o servicio que utilicen. Cuando las personas confían en la marca líder, esa confianza se extiende de forma natural a las novedades que usted crea.

También facilita la expansión a nuevos mercados, ya que la reputación de la marca le acompaña.

📌 Ejemplo: Virgin Airlines ha utilizado su divertido logotipo rojo y su espíritu aventurero en aerolíneas, música, gimnasios y mucho más. La gente de todo el mundo lo reconoce y lo asocia con ideas divertidas y atrevidas. Esa confianza y familiaridad ayudaron a Virgin a triunfar en sectores totalmente diferentes entre sí.

4. Marca familiar e individual

La marca familiar enlaza varios productos bajo un nombre de confianza, mientras que la marca individual otorga a cada producto su propia identidad única.

Muchas empresas combinan ambas estrategias para aprovechar la confianza de una marca conocida y, al mismo tiempo, permitir que cada producto se posicione de forma independiente.

📌 Ejemplo: Coca-Cola utiliza su marca principal para dar credibilidad a productos como Diet Coke y Coke Zero. Por otro lado, Unilever permite que marcas como Dove y Magnum se perciban como completamente independientes, cada una con su propio público y estilo. Este equilibrio permite tanto familiaridad como libertad en la forma de comercializar los productos.

5. Marca de actitud

El branding basado en la actitud tiene menos que ver con los productos y más con lo que usted representa. Vincula su identidad a una creencia o estilo de vida compartido del que la gente quiere formar parte.

En lugar de centrarse en las funciones, se centra en los sentimientos y los valores. Si se hace bien, inspira lealtad porque las personas se ven reflejadas en la historia de su marca. Con el tiempo, esta conexión puede durar más que las tendencias o incluso que productos específicos.

📌 Ejemplo: Apple siempre ha sido algo más que ordenadores y teléfonos. Es sinónimo de creatividad, simplicidad y desafío a lo convencional. Esa visión ha creado una comunidad mundial de clientes fieles y ha ayudado a Apple a convertirse en la primera marca en alcanzar una capitalización bursátil de 3 billones de dólares.

6. Branding sensorial

Este tipo de branding va más allá de lo visual y utiliza otros sentidos, como el oído, el olfato o el tacto, para crear una experiencia inolvidable.

A menudo se utiliza en espacios físicos para que las personas se sientan como en casa o para transmitir calidad. Cuando está bien hecho, añade otra capa de conexión que es difícil de imitar.

🧠 ¿Sabías que: Singapore Airlines utiliza una fragancia de firma en sus toallas calientes, música relajante durante el embarque y un diseño distintivo para los uniformes de su tripulación de cabina? Estos detalles sensoriales crean una sensación de comodidad y lujo que los viajeros recuerdan mucho tiempo después del vuelo. Este enfoque les ha ayudado a conseguir una de las valoraciones más altas del sector aéreo.

7. Marca sostenible

En este caso, la marca se basa en la promesa de cuidar el medio ambiente y la sociedad. No se trata solo de un mensaje de marketing, sino de un compromiso que impregna toda la empresa.

Cada vez más, las personas quieren comprar marcas que se ajusten a sus valores, y la sostenibilidad puede ser una forma eficaz de generar confianza.

👀 Dato curioso: Seventh Generation se ha labrado su reputación gracias a sus productos de origen vegetal, sus envases reciclados y su comunicación honesta. En 2015, la empresa había alcanzado unos ingresos de 200 millones de dólares y, un año más tarde, Unilever la adquirió por unos 700 millones de dólares. En la actualidad, sigue siendo líder en productos domésticos ecológicos y cuenta con una base de clientes fieles.

Cómo desarrollar una estrategia de marca paso a paso

A la hora de crear una marca, cada paso es importante. Recorramos juntos este proceso, de una forma que funcione para empresas de todos los tipos y tamaños.

Paso 1: Conozca a su público a la perfección.

Antes de dar forma a su marca, debe saber exactamente quién es el cliente ideal para el que la está creando. Vaya más allá de los detalles básicos, como la edad o la ubicación, y profundice en lo que más les importa. ¿Cuáles son sus frustraciones cotidianas? ¿Qué les entusiasma?

Para las marcas B2B, esas preguntas podrían significar aprender sobre los cuellos de botella de la industria o las presiones regulatorias. Para las startups, esto podría implicar identificar un grupo pequeño pero leal de seguidores iniciales.

Dedique tiempo a conocer su mundo a través de encuestas, foros en línea o conversaciones informales para descubrir información que los números por sí solos no pueden mostrar.

Paso 2: Descubra qué le hace destacar.

Una vez que comprenda a su público, podrá definir aquello que hace que su marca sea la opción clara. Ese es su lugar único en el mercado. Puede ser un servicio al cliente inigualable, un producto altamente especializado o una personalidad que hace que su público se sienta como en casa.

En el sector B2B, podría referirse a un historial probado de resolución eficaz de problemas complejos. Para las empresas emergentes, a menudo se reduce a la agilidad y las ideas audaces.

Sea lo que sea, asegúrese de que sea lo suficientemente sencillo como para que alguien pueda explicarlo en una sola frase.

Paso 3: Cree una historia de marca a la que la gente quiera unirse.

Los hechos pueden explicar quién es usted, pero las historias ayudan a que la gente se interese. La historia de su marca crea una conexión entre sus valores, su propósito y su trayectoria de una manera que atrae a la gente.

Para las marcas B2B, esto podría significar destacar cómo su trabajo mejora el mundo de sus clientes. Para las empresas emergentes, esto puede implicar compartir los momentos humanos y los retos que contribuyen al desarrollo de su marca.

Recuerde: una historia sólida no consiste tanto en hacer una lista de logros como en mostrar por qué su marca es importante en la vida de su público.

Paso 4: Dale a tu marca una identidad visual clara.

Los elementos visuales suelen ser lo primero que alguien ve de su marca. Esto incluye los colores, el logotipo, las fuentes y el estilo fotográfico. Todo lo que haga debe reflejar sus valores y ser coherente, independientemente de dónde le vean las personas. Una imagen pulida y segura puede hacer que una marca B2B transmita fiabilidad.

Una estrategia de marca no solo consiste en saber quién es usted, sino también en estar presente donde su público está activo. Esto puede significar liderazgo intelectual en LinkedIn para marcas B2B o vídeos cortos y animados en TikTok para startups orientadas al consumidor, así como implementar la optimización de motores de búsqueda.

💡 Consejo profesional para startups: la profundidad es más importante que la presencia. Empieza por dominar uno o dos canales que se ajusten a tu público y a tus metas de ingresos, y luego utiliza los conocimientos adquiridos con esos primeros éxitos para expandirte estratégicamente, en lugar de adivinar dónde crecer a continuación.

Paso 6: Revise y perfeccione regularmente

Su marca debe crecer con usted para fomentar la lealtad. Los mercados cambian, los clientes objetivo cambian y su estrategia también debe hacerlo. Dedique tiempo cada pocos meses a analizar qué funciona y qué no.

Para las empresas B2B, estas tareas pueden implicar comprobar si su posición sigue ajustándose a los cambios del sector. Para las empresas emergentes, puede significar adaptarse rápidamente en función de los comentarios de los primeros usuarios.

Marcos de estrategia de marca que se pueden utilizar

Tanto si dispone de un gran presupuesto como si acaba de empezar, estos pasos le guiarán desde las primeras ideas hasta una estrategia de gestión de marca que podrá poner en práctica con confianza.

1. Empiece por el porqué.

Comience por la razón más profunda por la que existe su marca. ¿Qué cambio espera lograr? ¿Qué sentimiento desea que las personas asocien con su nombre?

📌 Ejemplo: TOMS fundó una cultura en torno al lema «One for One» (Uno por uno). Por cada par de zapatos vendido, regalaban un par a alguien necesitado. Ese sencillo propósito se convirtió en el núcleo de la historia de su marca y les ayudó a liderar el movimiento impulsado por una causa en el mundo de la moda.

2. Haga una promesa que se cumpla.

Defina un compromiso claro con sus clientes: algo con lo que puedan contar cada vez que interactúen con su marca. A continuación, cumpla con ese compromiso.

🧠 ¿Sabías que: FedEx construyó su reputación sobre la base de «Cuando es absolutamente imprescindible que llegue al día siguiente». Esta promesa generó confianza tanto en los consumidores como en las empresas, lo que ayudó a FedEx a convertirse en sinónimo de entregas fiables.

3. Cuente su historia cotidiana

Evite el lenguaje pomposo y hable como una persona. Comparta quién es usted, qué problema resuelve y cómo se siente al formar parte de lo que está construyendo.

👀 Dato curioso: Patagonia creó su marca en torno a una narrativa sencilla y honesta sobre el cuidado del medio ambiente. Su campaña «No compres esta chaqueta» fomentaba las reparaciones en lugar de las sustituciones, lo que les valió aún más respeto por parte de su comunidad.

4. Diseñe para el reconocimiento

Elija elementos visuales que expresen quién es usted de un vistazo: colores, logotipo, fuentes e imágenes. Haga que cada punto de contacto se sienta como en casa.

5. Mida, aprenda, repita.

Trate su estrategia de marca como si fuera un ser vivo.

Presta atención a lo que responde tu público, los mensajes que reenvían, las imágenes que guardan y las palabras que citan. Luego, haz más de lo que funciona.

Ejemplos de estrategias de marca exitosas

Algunas marcas han dominado el arte de crear un mensaje inolvidable.

Veamos tres ejemplos que muestran lo poderosa que puede ser en la práctica una marca clara y coherente.

Nike: convertir «Just Do It» en un movimiento

Nike vendió la idea de que cualquiera puede ser un atleta. El eslogan «Just Do It» se convirtió en algo más que una frase de marketing.

Al alinear sus campañas con historias reales de perseverancia, desde corredores de élite hasta aficionados al fitness, Nike construyó una identidad de marca basada en el empoderamiento.

En 2018, su campaña, protagonizada por el activista estadounidense por los derechos civiles Colin Kaepernick, desató una conversación a nivel mundial, lo que demostró que una marca con una postura firme puede generar lealtad e impacto.

Coca-Cola: vendiendo felicidad en una botella.

Durante décadas, Coca-Cola se ha centrado menos en la bebida en sí y más en los sentimientos que representa: alegría, unión y momentos compartidos.

Campañas como «Share a Coke», en la que las botellas llevaban nombres populares, invitaban a las personas a conectar con la marca a nivel personal. Ese sencillo esfuerzo de personalización impulsó las ventas en muchas regiones en dos dígitos, lo que demuestra que el branding emocional puede impulsar directamente los resultados e influir positivamente en la percepción de la marca.

Airbnb: Crear una marca basada en el sentido de pertenencia

Airbnb cambió el enfoque de «dónde te alojas» a «cómo te sientes cuando estás allí».

Su campaña «Belong Anywhere» (Pertenecer a cualquier lugar) aprovechó el deseo humano de conexión, haciendo que los viajeros se sintieran como en casa en lugares desconocidos.

Al presentar a anfitriones y invitados reales en su marketing, crearon una sensación de autenticidad que reforzó la confianza y la lealtad en todo el mundo.

Estrategia de marca e integración de marketing

Cuando la estrategia de marca y el marketing trabajan juntos, se percibe una armonía perfecta, como en la música.

Puede parecer exagerado, pero las estrategias coordinadas permiten a las personas sentir quién es usted.

Piense en Dove. Más allá de los productos de belleza, la campaña «Real Beauty» de Dove celebra la autenticidad en cada mensaje, generando confianza a lo largo de los años.

Cuando este tipo de conexión es coherente, genera algo más que reconocimiento. Genera comodidad. Las personas saben qué esperar de usted y le eligen porque les parece lo correcto.

Algunas empresas aprenden esto en momentos de cambios significativos. Cuando NortonLifeLock reunió varias marcas bajo un mismo techo, no solo combinó productos, sino que también unificó su enfoque. Se aseguró de que cada mensaje y cada punto de contacto con el cliente transmitieran el mismo espíritu y propósito. Se trataba de algo más que diseño o palabras. Se trataba de hacer que las personas se sintieran cómodas con la marca, independientemente del producto que utilizaran.

La investigación de McKinsey también respalda esto, señalando un marco denominado «las seis S» que guía la integración exitosa de la marca y el marketing durante las fusiones y adquisiciones. Las marcas que siguen pasos como la alineación de la historia, la segmentación de clientes y la definición de la marca basada en datos suelen experimentar mejoras en la sinergia de los ingresos de entre 1,5 y 2 veces.

Cómo medir la eficacia de la estrategia de marca

Siete de cada diez adultos en los Estados Unidos comienzan el año estableciendo metas personales, pero solo alrededor del 38 % cree que realmente las cumplirá.

Lo mismo ocurre con las marcas.

Sin embargo, la mejor manera de saber si su estrategia de marca está funcionando es salir de su vista y ver su marca tal y como la ve su público.

✅ Revise cómo se percibe actualmente su marca mediante una auditoría detallada de todos los puntos de contacto con los clientes. ✅ Defina una visión clara que guíe todas las decisiones de la marca y refleje su propósito. ✅ Traduzca su visión en metas específicas y medibles que se ajusten al crecimiento que desea para la marca. ✅ Realice el seguimiento de las métricas adecuadas, como el conocimiento, la lealtad, la opinión y la posición competitiva, para ver el progreso a lo largo del tiempo. ✅ Utilice métodos de investigación coherentes, como encuestas, escucha social y comentarios de los clientes, para mantener sus conocimientos actualizados y aplicables.

Buenas prácticas para desarrollar una estrategia de marca

En ocasiones, las mejores marcas son aquellas que saben exactamente cómo hacer que la gente sienta algo cuando oye su nombre.

Crear ese tipo de marca es el resultado de decisiones meditadas, un sentido claro del propósito y la voluntad de perfeccionar continuamente su enfoque a medida que el mundo cambia.

A continuación, le ofrecemos algunos principios básicos que le ayudarán a diseñar una estrategia de marca realmente duradera:

Comprenda a las personas a las que presta servicio y deje que sus necesidades guíen sus decisiones, desde las palabras que utiliza hasta los productos que crea.

Defina lo que le diferencia de una manera auténtica y valiosa, para que su público sepa exactamente por qué debe elegirle.

Cuente su historia de una manera que haga que las personas se sientan conectadas, entretejiendo sus valores, misión y personalidad en cada interacción.

Mantenga una imagen coherente en todos los puntos de contacto, desde su logotipo hasta sus publicaciones en redes sociales, para que su marca sea reconocible al instante.

Revise su estrategia con regularidad, analice qué funciona, qué no funciona y cómo puede adaptarse sin perder de vista su identidad fundamental.

Preguntas frecuentes

La imagen de marca es la expresión visible de su marca, como su logotipo, colores y mensajes. La estrategia de marca es el plan que hay detrás de todo ello. Muestra cómo quiere que se vea su marca, qué valora y cómo se conectará con su público.

Depende del tamaño de su empresa, la claridad de su visión y la cantidad de investigación necesaria. Algunas empresas pueden crear una estrategia básica en unas pocas semanas, mientras que otras pueden tardar varios meses en perfeccionarla y finalizarla.

Por supuesto. Una estrategia de marca ayuda a las pequeñas empresas a destacar en un mercado saturado, atraer clientes fieles y competir con empresas más grandes. Se puede adaptar a sus recursos sin perder impacto.

Los presupuestos varían mucho, pero la inversión debe estar acorde con el rol que juega su marca en su empresa. Algunas empresas gastan unos pocos miles de dólares, mientras que otras destinan cantidades mucho mayores a investigación en profundidad, diseño y lanzamiento. Lo más importante es asegurarse de que la inversión genere un rendimiento claro y duradero.