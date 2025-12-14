Las 10 mejores alternativas a WritingMate IA para la creación de contenido mejorada

Una redacción clara es sinónimo de un pensamiento claro. Aunque la redacción no sea tu especialidad, ser coherente y tener una gramática correcta se ha convertido en una expectativa básica en el lugar de trabajo moderno.

Con asistentes de escritura basados en IA como WritingMate AI, resulta mucho más fácil expresarse con claridad.

Dicho esto, los usuarios consideran que

El producto final de WritingMate requiere una edición sustancial para ajustarse al tono y estilo deseados.

Por eso, los creadores de contenido, los profesionales del marketing y las pequeñas empresas suelen explorar opciones más avanzadas. En este artículo, analizaremos las mejores alternativas a WritingMate IA, compararemos sus funciones y te ayudaremos a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades de escritura.

🧠 ¿Sabías que...? La frase «el contenido es el rey» no fue acuñada por un experto en marketing. Proviene de Bill Gates, quien en 1996 escribió un ensayo en el que predecía que el verdadero valor de Internet residiría en el contenido. Casi tres décadas después, esa predicción sigue pareciendo una profecía que ha dado forma a toda la era digital.

Las 10 mejores alternativas a WritingMate de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores alternativas a WritingMate para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* Valoraciones ClickUp Planificación de contenidos y colaboración en equipo impulsadas por IA. ClickUp Brain para esquemas y borradores, BrainGPT para múltiples modelos LLM y Talk to Text, documentos con coescritura en tiempo real. Planes gratuitos; personalizaciones para corporaciones. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Coherencia profesional en la redacción entre equipos Sugerencias gramaticales y de tono, guía de estilo y tonos de marca, fragmentos, intercambio de conocimientos, panel de análisis, funciona en más de 500 000 aplicaciones. 15 $ al mes por usuario G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion IA Productividad todo en uno dentro de Notion. Resúmenes, traducción, mejoras de tono, lluvia de ideas y generación de borradores, autocompletado de bases de datos. Gratis; a partir de 12 $ al mes por usuario. G2: 4,6/5 (más de 7000) • Capterra: 4,7/5 (más de 2600) Jasper IA Equipos de marketing que necesitan escala y velocidad Más de 50 plantillas de contenido, Brand Voice, modo Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat. Gratis; a partir de 59 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Creación de contenido con compatibilidad SEO integrada. Redactor de textos largos, agrupación de palabras clave y temas, análisis de deficiencias, ChatSonic, más de 100 plantillas, extensión para Chrome. Gratis; a partir de 49 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex IA Equipos pequeños y creadores independientes que necesitan ayuda rápida. Reescribe y traduce, genera textos breves, crea perfiles, bases de conocimiento y más de 500 plantillas de indicaciones. Gratis; a partir de 6,99 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Productividad en el correo electrónico y las reuniones Redacta, responde y mejora resúmenes de correos electrónicos, hilos y adjuntos, recordatorios de seguimiento, rótulos inteligentes y elementos de acción de TeamsMaestro. Gratis; a partir de 15 $ al mes por usuario. Capterra: 4,3/5 Koala IA Contenido SEO extenso a gran escala Artículos completos a partir de una palabra clave, análisis SERP en tiempo real, enlaces internos y esquema, generador de resúmenes de Amazon, volumen + WordPress. Gratis; a partir de 9 $ al mes por usuario. G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Amplía la creatividad publicitaria de tu marca con IA. Más de 30 formatos publicitarios en imagen y vídeo, remezclas de IA, plantillas personalizadas, personalización de marca, estudio de arrastrar y soltar. Gratis; a partir de 185 $ al mes por usuario. Capterra: 4,7/5 Juego de palabras Contenido SEO extenso con un solo clic. Artículos de más de 5000 palabras con un solo clic, generador masivo, publicación en WordPress, preguntas frecuentes optimizadas para SEO. Gratis; a partir de 99 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en las alternativas a WritingMate IA?

Puede que pienses que las funciones llamativas te proporcionarán el mejor rendimiento por tu inversión, pero a menudo no es así. Aunque encontrar la herramienta de IA perfecta que se adapte a tu estilo y voz es un proceso de prueba y error, la herramienta ideal te liberará de la carga de los pequeños detalles y dejará que tu voz brille con luz propia.

A continuación te explicamos cómo puedes identificar estos sistemas:

Sugiere correcciones sutiles de gramática y flujo para que tu mensaje resulte natural.

Te da ideas cuando te quedas atascado y te ayuda a dar figura a tus borradores con facilidad.

Ajusta su tono para adaptarse al estado de ánimo que deseas transmitir.

Funciona a la perfección en todos los lugares donde ya escribes, ya sea en correos electrónicos, notas de clase o blogs.

Ayuda a refinar tu propia voz en lugar de sustituirla, para que la redacción siga sonando como tú.

💡 Consejo profesional: No pruebes una herramienta de IA solo en ensayos o artículos largos. Pruébala en pequeñas tareas cotidianas, como redactar una respuesta rápida, pulir un texto o pensar en un titular. Comprenderás sus verdaderas fortalezas mucho más rápido y verás si realmente es la opción adecuada para ti.

Las 10 mejores alternativas a WritingMate IA

Aquí tienes 10 de las mejores alternativas a WritingMate IA, cada una con su propia forma de hacer que la escritura sea más fácil, más clara y un poco más agradable.

1. ClickUp (la mejor opción para la planificación de contenidos con tecnología de IA y la colaboración del equipo)

WritingMate te ayuda a escribir con IA, pero una vez que el borrador está terminado, debes trasladarlo manualmente a tu flujo de trabajo: copiar el texto en las herramientas del proyecto, asignar revisiones y realizar el seguimiento de los plazos por separado.

La mayoría de los asistentes de escritura con IA se limitan a la generación de contenido. No tienen conexión con el lugar donde realmente se desarrolla tu trabajo: las listas de tareas, los calendarios y la colaboración en equipo que convierten los borradores en trabajos publicados.

ClickUp resuelve esto como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. La IA integrada de ClickUp reside en tu entorno de trabajo, donde se asigna, revisa, realiza la edición y envía el contenido.

Crea una plantilla reutilizable para convertir futuras discusiones en tareas prácticas con ClickUp Brain.

Sin dispersión del trabajo entre la investigación, la redacción, la coordinación y la ejecución. Para los creadores de contenido y los profesionales del marketing cansados de hacer malabarismos con herramientas separadas para la creación y la gestión, ClickUp Brain supera a los asistentes de escritura independientes.

Veamos cómo ClickUp es una opción ideal para todo tipo de equipos a nivel mundial.

Escribe contenido adecuado a tu tono y voz con ClickUp Brain.

Consigue ClickUp Brain gratuito. Convierte una idea aproximada en un esquema claro y, a continuación, crea el borrador de la tarea con un solo clic con ClickUp Brain.

Escribir no es solo cuestión de palabras, sino de convertir las ideas en impacto. Tanto si estás creando contenido, informes o campañas, ClickUp Brain te ayuda a pasar del concepto a la finalización sin problemas, ya que comprende el contexto de tu trabajo y mantiene la creatividad conectada con la acción.

A continuación te explicamos cómo:

Pasa de la idea al borrador al instante: describe lo que estás escribiendo y ClickUp Brain generará un primer borrador estructurado y acorde con tu marca, adaptado a tus metas y tu voz.

Escribe con claridad sin perder tu tono: obtén sugerencias que mejoran el flujo, corrigen frases incómodas y refinan tu mensaje, al tiempo que mantienen intacto tu estilo auténtico.

Investiga y escribe en un solo lugar: extrae datos, notas y referencias directamente de tus documentos y proyectos conectados.

Colabora y ejecuta sin esfuerzo: resumir los comentarios, reescribe secciones basándote en ellos y convierte los borradores terminados en tareas o campañas, todo ello dentro de ClickUp.

Al igual que WritingMate AI, Brain ofrece la potencia de múltiples LLM en una sola aplicación. Así, te ahorras la complejidad de la IA y obtienes acceso a Claude, Gemini, GPT-4o y mucho más en un solo lugar.

📌 Ejemplo: introduce una idea inicial en un documento. ClickUp AI la amplía en forma de esquema, sugiere títulos y crea una tarea para el primer borrador con una fecha límite y una persona asignada.

Para una investigación más profunda y contexto, prueba ClickUp BrainGPT.

ClickUp BrainGPT va aún más allá. Se trata de una aplicación de IA para escritorio totalmente conectada que comprende tu ecosistema de trabajo, unifica tus herramientas y te ayuda a pasar sin problemas de la redacción a la ejecución.

Resumir la reunión, crear una lista de decisiones y crear tareas de seguimiento con los propietarios utilizando ClickUp BrainGPT.

Imagina que estás redactando una entrada de blog o una campaña de marketing y necesitas consultar investigaciones, recursos anteriores o archivos de diseño dispersos en diferentes aplicaciones.

En lugar de cambiar de pestaña, BrainGPT te permite buscar al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e incluso en la web, reuniendo todo lo que necesitas en un solo lugar. Tu escritura será más documentada, más precisa y mucho menos fragmentada.

Luego está Talk to Text, que aporta verdadera flexibilidad a tu flujo creativo. Tanto si estás dictando la idea de un párrafo durante tu trayecto al trabajo como si estás pensando en voz alta en posibles titulares, BrainGPT captura tu voz y la convierte en contenido estructurado.

Captura tus ideas creativas en tiempo real con ClickUp Talk to Text, que convierte tu voz en texto estructurado.

Además, BrainGPT ofrece a los usuarios acceso a múltiples modelos de IA, como Gemini, Claude y ChatGPT, en uno solo. Eso significa que ya no tendrás que hacer malabarismos con pestañas o suscripciones para gestionar por separado la redacción, la investigación y la planificación. Obtienes un entorno único, listo para la empresa, que entiende en qué estás trabajando y por qué.

🎥 Puedes utilizar la IA integrada de ClickUp de múltiples maneras en lo que respecta al marketing. Aquí tienes una guía rápida:

📚 Lea también: El mejor software de corrección con IA para contenidos impecables.

Escriba en equipo en ClickUp Docs con edición en tiempo real, comentarios amables y elementos de acción. Convierta cualquier línea en una tarea con propietarios y fechas, y mantenga todo conectado con el hub de documentos para facilitar la búsqueda.

Escribe el artículo en colaboración, etiqueta a un editor y convierte sus comentarios en acciones con fecha límite con ClickUp Docs.

Añade sencillos widgets para actualizar el estado sin salir de la página y vincula documentos a tareas para que tu plan se mantenga ordenado. Este enfoque combina la redacción y la ejecución, lo que permite a las personas comprender rápidamente sus próximos pasos de un vistazo. Reduce las idas y venidas y mantiene cada página avanzando hacia la terminación.

📚 Lea también: Los mejores simplificadores de texto con IA para escribir de forma fácil y clara.

Convierte las conversaciones en tareas con ClickUp Chat.

Convierte un mensaje en una tarea, añade una fecha límite flexible y mantén el chat enlazado para tener contexto a través de ClickUp Chat.

Intercambia ideas con tus compañeros en ClickUp Chat, comparte notas rápidas y adjunta la conversación al trabajo. Con solo un clic, puedes convertir cualquier mensaje en una tarea y solicitar a la IA que resuma los hilos largos para garantizar que todos estén informados de sus responsabilidades.

Mantén el contexto con la tarea y el documento para que nada se pierda entre aplicaciones. El flujo se mantiene ligero porque puedes crear, asignar y hacer un seguimiento sin salir del chat.

Las mejores funciones de ClickUp

Escribe en colaboración en ClickUp Docs y convierte los comentarios en tareas para que las ediciones y aprobaciones avancen sin salir de la página.

Redacta y limpia el texto con ClickUp Brain, y luego asigna el siguiente paso desde el mismo documento o tarea.

Encuentre informes y archivos anteriores con Enterprise Search & Ask y enlazarlos al trabajo de hoy para obtener contexto instantáneo.

Toma notas de reuniones con ClickUp Brain Notetaker, que graba, transcribe y crea elementos de acción directamente como tareas.

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, ya que hay mucho que configurar y aprender.

Algunos usuarios informan de lentitud en la carga o retrasos en vistas y paneles de control de gran tamaño.

El móvil está bien para comprobaciones rápidas, pero el trabajo pesado se hace más fácilmente en un ordenador de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Funciones como las automatizaciones, el asistente de escritura con IA y el Calendario renovado permiten ahorrar mucho tiempo. ¿Y lo mejor? Se adapta a nuestras necesidades, tanto si lanzamos una nueva campaña como si gestionamos operaciones a largo plazo.

📮 ClickUp Insight: Más del 50 % de los encuestados escriben en tres o más aplicaciones a diario, luchando contra la «proliferación de aplicaciones» y los flujos de trabajo dispersos. Aunque pueda parecer productivo y ajetreado, lo que ocurre es que se pierde el contexto entre las distintas aplicaciones, por no hablar del gasto de energía que supone escribir. BrainGPT lo reúne todo: habla una vez y tus actualizaciones, tareas y notas aparecerán exactamente donde deben estar en ClickUp. Se acabaron los cambios constantes y el caos: ahora disfruta de una productividad fluida y centralizada.

2. Grammarly Business (la mejor opción para garantizar la coherencia en la redacción profesional entre equipos)

a través de Grammarly Business

Piensa en la última vez que escribiste un correo electrónico importante y te detuviste, preguntándote si sonaba demasiado formal o tal vez no lo suficientemente pulido. Multiplica ese momento por todo un equipo y verás cómo las pequeñas incertidumbres en la redacción se suman a la pérdida de tiempo y a los mensajes confusos.

Grammarly Business ayuda a los equipos a evitarlo. Interviene discretamente, sugiriendo el tono adecuado, suavizando las frases más ásperas y asegurándose de que la voz de su empresa brille en cada mensaje.

Las mejores funciones de Grammarly Business

Proporciona correcciones gramaticales, de tono y de estilo en tiempo real que ayudan a los equipos a comunicarse con claridad a través de correos electrónicos, documentos y chats.

Utiliza la guía de estilo y los tonos de marca para mantener la coherencia de todos los textos con la voz de tu empresa.

Optimice la colaboración con Knowledge Share y Snippets, que permiten a los equipos reutilizar las frases adecuadas sin tener que reescribirlas desde cero.

Integra más de 500 000 aplicaciones y sitios web, incluidos Documentos de Google, Outlook, Slack, Salesforce y LinkedIn, para obtener una compatibilidad perfecta con la escritura.

Realice un seguimiento del progreso e identifique áreas de mejora a través del panel de análisis del equipo con informes claros sobre la calidad y la eficiencia de la redacción.

Limitaciones de Grammarly Business

Puede resultar costoso para equipos grandes, ya que el precio por asiento aumenta.

Sugerencias ocasionales inexactas que requieren revisión humana.

El rendimiento puede ralentizarse con documentos muy grandes.

Algunos usuarios informan de problemas de compatibilidad con determinadas plataformas CMS, como WordPress.

Precios de Grammarly Business

Business : 15 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly Business para empresas

G2 : 4,7/5 (más de 11 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Grammarly Business

Es muy útil para mejorar la redacción de todo el equipo, detectar errores y garantizar que nuestros mensajes sean claros y profesionales.

📚 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Grammarly

3. Notion IA (la mejor opción para una productividad integral dentro del ecosistema de Notion)

a través de Notion IA

Un usuario de Reddit describió cómo Notion IA transformó su forma de trabajar con una enorme base de datos de lugares turísticos. Cada vez que añadían el nombre de un nuevo lugar, la IA completaba discretamente los detalles: platos favoritos, clasificaciones de Tripadvisor e incluso pequeños secretos que solo los lugareños podrían conocer.

Notion IA se siente como en casa cuando ya utilizas Notion para organizar tu mundo. Da estructura a proyectos desordenados y aligera la carga de información que, de otro modo, podría abrumarte.

Sin embargo, muchas personas señalan que, aunque sus funciones son potentes, su elevado coste puede hacer que te lo pienses dos veces, especialmente si solo lo necesitas para tareas más sencillas.

Las mejores funciones de Notion IA

Resumir informes largos, artículos o cadenas de correos electrónicos en notas breves y claras sobre las que puedas actuar.

Traduce documentos a varios idiomas para colaborar más fácilmente con equipos internacionales.

Mejora la gramática, la ortografía y el tono directamente en los documentos de Notion sin salir de tu flujo de trabajo de creación de contenido.

Genera borradores iniciales o ideas con sencillas indicaciones, convirtiendo una página en blanco en un punto de partida.

Rellene automáticamente las bases de datos con resúmenes y análisis para que los proyectos se mantengan organizados sin necesidad de realizar entradas de datos manualmente.

Limitaciones de Notion IA

Solo funciona dentro de Notion, por lo que debes realizar la confirmación del ecosistema.

Los planes de pago pueden resultar caros para los equipos que solo necesitan un uso ligero de la IA.

En ocasiones, puede generar resultados genéricos que aún requieren pulirse a mano.

Precios de Notion IA

Free

Plus : 12 $ al mes por usuario.

Business : 24 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2 : 4,6/5 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Notion IA

El asistente de escritura con IA me ayuda a convertir rápidamente mis ideas en textos pulidos, las herramientas de gestión del conocimiento mantienen todo organizado en un solo lugar y la búsqueda empresarial me permite encontrar exactamente lo que necesito en cuestión de segundos.

4. Jasper IA (ideal para equipos de marketing que necesitan escala y velocidad)

a través de Jasper IA

Jasper se ha labrado un nombre como una de las primeras plataformas de escritura con IA creadas pensando en los profesionales del marketing. En lugar de limitarse a ofrecerte un lienzo en blanco, está diseñada para funcionar como un motor de contenido que no deja de funcionar.

A muchos usuarios les encanta cómo sus plantillas y herramientas de marca eliminan las conjeturas, especialmente cuando hay varias campañas en marcha al mismo tiempo. Puedes configurar perfiles de voz de marca que mantengan un tono coherente en las entradas del blog, los correos electrónicos y los textos publicitarios, para no tener que reescribir la misma posición cada vez.

Y con su modo SEO y la integración de resúmenes de contenido, Jasper te ayuda a escribir con la intención de búsqueda incorporada, no añadida a posteriori.

Las mejores funciones de Jasper IA

Genera textos publicitarios , blogs y campañas de correo electrónico utilizando más de 50 plantillas prediseñadas que te permitirán ahorrar tiempo y reducir el bloqueo creativo.

Personaliza el tono y el estilo con Jasper Brand Voice para que todo el contenido sea coherente con la identidad de tu marca.

Optimiza los artículos directamente mientras escribes gracias a la integración con Surfer SEO.

Crea imágenes a gran escala con Jasper's IA Image Suite, que convierte las indicaciones en gráficos de alta calidad.

Utiliza Jasper Chat para mantener conversaciones naturales que te ayuden a generar ideas, realizar edición o perfeccionar borradores.

Limitaciones de Jasper IA

El precio se considera elevado en comparación con otras alternativas a WritingMate IA, como ChatGPT o Copy.ai.

Algunos usuarios dicen que los resultados pueden parecer genéricos y necesitan edición adicional para lograr originalidad.

Curva de aprendizaje más pronunciada si no estás familiarizado con las plataformas de escritura con IA.

Precios de Jasper IA

Versión de prueba gratuita durante 7 días

Pro : 69 $ al mes por usuario

Empresas: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper IA

G2 : 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Jasper IA

Jasper es una herramienta sencilla y revolucionaria que nos ha ayudado a optimizar nuestro proceso de creación de contenido. Siempre nos proporciona borradores iniciales que se ajustan perfectamente a nuestro Tono de voz, lo que nos ahorra tiempo y esfuerzo.

5. Writesonic (la mejor para la creación de contenido con compatibilidad SEO integrada)

a través de Writesonic

Cada vez más especialistas en marketing de contenidos recurren a la IA. Las encuestas indican que algo más de la mitad la utiliza ahora para generar ideas, pero solo un pequeño número la utiliza para escribir artículos completos. Esto pone de manifiesto algo importante: la mayoría de las personas quieren que la IA sea una guía, no un escritor fantasma.

Writesonic funciona a la perfección en ese espacio. Te ayuda a generar ideas, crear esquemas y pulir tu trabajo con información sobre SEO, sin dejar de dar cabida a tu propia voz. Para los autónomos y las pequeñas empresas, puede aliviar la carga de la planificación y la redacción sin restar protagonismo.

Las mejores funciones de Writesonic

Genera artículos de blog largos, textos publicitarios y publicaciones en redes sociales con plantillas de escritura con IA que te ahorrarán horas de trabajo.

Optimice el contenido con herramientas SEO integradas, que incluyen investigación de palabras clave , agrupación de temas y análisis de lagunas de contenido.

Utiliza ChatSonic, el asistente de chat con IA, para generar ideas, analizar a la competencia o perfeccionar borradores en tiempo real.

Accede a más de 100 plantillas de contenido que abarcan anuncios, correos electrónicos, descripciones de productos y guiones para múltiples plataformas.

Redacta textos directamente en aplicaciones como LinkedIn o Gmail con la extensión Writesonic para Chrome y envía respuestas y publicaciones rápidas.

Limitaciones de Writesonic

Muchas funciones avanzadas, como la optimización SEO y ChatSonic, solo están disponibles en los planes de pago.

Los créditos gratuitos tienen un límite, lo que dificulta probar la plataforma en su totalidad.

Algunos resultados pueden parecer genéricos y requerir la edición humana para matizar los detalles.

Precios de Writesonic

Lite : 49 $ al mes

Estándar : 99 $ al mes

Profesional : 249 $ al mes

Avanzado : 499 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2 : 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 2100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Writesonic

Writesonic destaca por su facilidad de uso y flexibilidad a la hora de generar contenido de alta calidad en múltiples formatos. Aprecio especialmente la variedad de plantillas y la posibilidad de ajustar el tono y el estilo.

📚 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Writesonic

6. TextCortex IA (ideal para equipos pequeños y creadores independientes que desean asistencia rápida con el contenido)

a través de TextCortex IA

A veces, el mayor reto es simplemente empezar. Muchos usuarios encuentran TextCortex muy útil porque ayuda a convertir indicaciones aproximadas en textos utilizables. Su extensión para el navegador funciona en plataformas como Gmail, Documentos de Google y redes sociales, por lo que puedes generar contenido dondequiera que estés trabajando sin tener que cambiar de pestaña.

Lo que distingue a TextCortex es su función «Zeno Chat», que le permite chatear con la IA para perfeccionar los resultados, en lugar de empezar de nuevo con nuevas indicaciones.

Las mejores funciones de TextCortex IA

Reescribe y traduce documentos en varios idiomas.

Genera contenido breve para blogs, descripciones de productos, correos electrónicos y pies de foto.

Crea personajes de IA personalizados que se adapten a tu tono y estilo.

Utiliza bases de conocimiento para enseñar a la IA sobre tu marca o sector.

Accede a más de 500 plantillas de indicaciones para generar contenido rápidamente.

Limitaciones de TextCortex IA

El plan Free limita la longitud y las funciones de los resultados.

Carece de herramientas para titulares, esquemas y compatibilidad SEO.

Dificultades con la generación de artículos largos

Precios de TextCortex IA

Free

Premium : 6,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TextCortex IA

G2 : 4,7/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 230 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre TextCortex IA

Esta es una herramienta fantástica que me ayuda a escribir mi novela. Me proporciona comentarios muy útiles y me hace sentir emocionado por saber qué pensarán mis lectores.

📮 ClickUp Insight: Aproximadamente 1 de cada 5 encuestados envía más de 50 mensajes instantáneos al día. Si bien esto agiliza las cosas, también puede provocar una sobrecarga y que se pasen por alto algunos detalles. Con las herramientas integradas de ClickUp, como Chat y Comentarios asignados, todas las conversaciones permanecen vinculadas a la tarea correcta, lo que hace que la colaboración sea más clara y los seguimientos menos frecuentes.

📚 Lea también: Generadores de boletines informativos con IA para impulsar la creación de contenido

7. MailMaestro (la mejor opción para mejorar la productividad en el correo electrónico y las reuniones)

a través de MailMaestro

Si alguna vez te has sentido abrumado por una bandeja de entrada desordenada o por interminables notas de reuniones, MailMaestro te promete una forma más sencilla de avanzar. En lugar de escribir cada respuesta desde cero, esta herramienta de escritura con IA redacta discretamente correos electrónicos pulidos por ti, resume largos hilos de conversación e incluso convierte las charlas de las reuniones en elementos claros.

Lo que distingue a MailMaestro es su capacidad para funcionar directamente desde donde ya estás: dentro de Outlook, Gmail y Teams. Puedes redactar nuevos correos electrónicos, responder con borradores que tienen en cuenta el contexto o mejorar tu texto con un solo clic.

Las mejores funciones de MailMaestro

Redacta correos electrónicos pulidos al instante en varios idiomas con las herramientas Compose, Reply e Improve.

Resumir largas cadenas de correos electrónicos y adjuntos en conclusiones claras.

Detecta y envía automáticamente recordatorios, plazos y seguimientos.

Organiza tu bandeja de entrada con rótulos y filtros inteligentes para establecer prioridades más rápidamente.

Convierte las discusiones desordenadas de las reuniones en pasos a seguir asignados a través de TeamsMaestro.

Limitaciones de MailMaestro

A veces, los borradores necesitan ediciones manuales para que suenen más personales.

Preocupaciones sobre la privacidad para aquellos que son cautelosos a la hora de dar acceso a su correo electrónico.

Personalización limitada del estilo de escritura en comparación con herramientas más avanzadas.

Precios de MailMaestro

Free

MailMaestro: Desde 12 $.

TeamMaestro: Desde 17 $.

MaestroDuo: Desde 25 $.

Valoraciones y reseñas de MailMaestro

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre MailMaestro

Me encanta cómo MailMaestro facilita tanto la gestión de los correos electrónicos. La IA ayuda a redactar respuestas personalizadas rápidamente, lo que me ahorra mucho tiempo y me permite mantener la profesionalidad.

📚 Lea también: Cómo utilizar ChatGPT para la creación de contenido

8. Koala IA (la mejor para contenido SEO extenso a gran escala)

a través de Koala IA

Los escritores y los profesionales del marketing suelen hablar del tiempo que dedican a recopilar contenido extenso. Crear esquemas, investigar palabras clave y añadir enlaces internos puede resultar abrumador incluso antes de empezar a escribir.

Koala IA adopta un enfoque diferente. No solo genera texto, sino que crea artículos estructurados y optimizados para SEO que a menudo parecen estar listos para su publicación. Muchos creadores afirman que es la primera herramienta que han utilizado cuyos resultados se parecen menos a un borrador y más a algo que se puede compartir con confianza.

Las mejores funciones de Koala IA

Genera artículos completos y optimizados para SEO a partir de una sola indicación.

Realiza la automatización de los enlaces internos y el marcado de esquemas para reforzar el SEO del sitio web.

Utiliza el análisis SERP en tiempo real para alinearte con lo que se está posicionando ahora mismo.

Crea resúmenes de productos de afiliados con datos en tiempo real de Amazon.

Amplíe su estrategia de contenido con la redacción masiva y la integración con WordPress.

Limitaciones de Koala IA

La calidad sigue mejorando con la edición y personalización humanas.

Los modelos avanzados consumen créditos rápidamente, lo que aumenta los costes para los usuarios intensivos.

Al principio, la interfaz puede resultar abrumadora debido a la gran cantidad de ajustes.

Precios de Koala IA

Essentials : 9 $ al mes

Profesional : 49 $ al mes

Boost : 99 $ al mes

Crecimiento : 179 $ al mes

Elite : 350 $ al mes

Avanzado : 500 $ al mes

Escala I : 750 $ al mes

Escala II : 1250 $ al mes

Escala III: 2000 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Koala IA

G2 : 5,0/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Koala IA

El equipo de marketing ha encontrado mucho valor en el uso de los informes de contenido de Koala, que les dan una idea de qué contenido tiende a ayudar a impulsar a nuestros clientes potenciales por el embudo de marketing.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de expansión de frases con IA para mejorar la claridad de la redacción

9. Evercopy (la mejor para ampliar creatividades publicitarias con IA)

a través de Evercopy

El marketing basado en la marca vuelve a estar de moda. El 37,52 % de los profesionales del marketing dan prioridad a la experiencia del cliente con su marca, y casi tres de cada diez se centran en contenidos que se mantienen fieles a sus valores.

Esto significa que existe una gran presión para crear anuncios que sean coherentes y creativos a gran escala. Aquí es donde Evercopy realmente destaca. En lugar de ahogarse en interminables ajustes de diseño y recursos dispersos, los equipos pueden utilizar su estudio de contenido impulsado por IA para generar tiras, imágenes de productos y anuncios de vídeo que se mantengan fieles a la marca en todo momento.

Las mejores funciones de Evercopy

Genera más de 30 formatos de anuncios multimedia, incluyendo tiras, fotos de productos y anuncios de vídeo.

Reutiliza los creativos de mejor rendimiento con remezclas de IA adaptadas a nuevas campañas.

Mantén una coherencia estricta de la marca con plantillas personalizadas y opciones de personalización.

Edita y perfecciona con herramientas de arrastrar y soltar y ajustes asistidos por IA.

Accede a una biblioteca integrada de temas e inspiración para obtener una orientación creativa rápida.

Limitaciones de Evercopy

El precio puede resultar elevado para equipos pequeños o creadores independientes.

Algunas funciones avanzadas son más adecuadas para usuarios de corporación.

Prueba gratuita limitada en comparación con la competencia.

Precios de Evercopy

Starter : 185 $ al mes

Pro : 710 $ al mes

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evercopy

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 140 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Evercopy

Tenga en cuenta la siguiente nota:

Me gusta la productividad que ofrece escribir contenido con IA y los resultados absolutamente potentes que genera. Desde respuestas largas hasta cortas, lo cubre todo sin ser demasiado mecánico. También me gustan sus otras funciones, como la exploración de archivos y el análisis de datos en tiempo real.

👀 Dato curioso: Shakespeare inventó más de 1700 palabras que todavía se utilizan hoy en día. Modificaba palabras existentes, convertía sustantivos en verbos y acuñaba nuevas frases para capturar emociones e historias.

📚 Lea también: Los mejores reescritores de tono con IA para transformar su escritura

10. Wordplay (la mejor opción para crear contenido SEO extenso con un solo clic)

vía Wordplay

Nadie habla lo suficiente sobre el tiempo que lleva convertir esa idea en un artículo pulido y extenso. Wordplay se diseñó teniendo en cuenta precisamente ese reto. En lugar de producir pequeños fragmentos que aún requieren horas de trabajo para unirlos, Wordplay crea esquemas de entradas de blog y artículos completos con un solo clic, con el SEO integrado en su ADN.

Muchos usuarios destacan que Wordplay es diferente de otros escritores de IA porque ha sido creado por profesionales del SEO en lugar de adaptarse posteriormente con opciones de formato largo. El resultado es un contenido que fluye de forma más natural, requiere menos edición y cumple con los estándares de Google en cuanto a redacción útil y precisa.

Las mejores funciones de Wordplay

Genera artículos de más de 5000 palabras con un solo clic.

Crea borradores completos al 95 % en cuestión de segundos.

Ahorra tiempo con un generador de artículos masivo.

Integra con WordPress para programar y publicar.

Incluye preguntas frecuentes optimizadas para fragmentos de búsqueda y «La gente también pregunta».

Limitaciones de Wordplay

Requiere un elevado pago inicial con una oferta de por vida.

Los resultados aún pueden necesitar verificación de datos y pulido.

Precios de Wordplay

Starter : 99 $ por acceso de por vida.

Silver : 399 $ por acceso de por vida.

Gold : 999 $ por acceso de por vida

Platinum: 2800 $ por acceso de por vida.

Valoraciones y reseñas de Wordplay

G2 : 4,7/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Wordplay

Me encanta Wordplay: es fácil de usar y el contenido es auténtico. Puedo crear una gran variedad de estilos e iteraciones, ¡y me permite reducir mi tiempo de escritura en un 90 %!

👀 Dato curioso: La divertida personalidad de Wendy en Twitter nació por accidente. Un community manager empezó a responder con humor en lugar de utilizar el rígido lenguaje corporativo. Esa «voz» tuvo tanta repercusión que se convirtió en un caso de estudio viral sobre cómo un tono de voz coherente puede impulsar el crecimiento de una marca.

📚 Lea también: Los 10 mejores redactores de correo electrónico con IA para profesionales y especialistas en marketing

1. Copy. IA

Copy.ai se ha diseñado pensando en los profesionales del marketing. Incluye más de 90 plantillas listas para usar, por lo que puedes crear anuncios, introducciones para blogs, descripciones de productos o publicaciones en redes sociales sin tener que empezar desde cero.

Los equipos aprecian especialmente su función de voz de marca, que mantiene todo el contenido coherente con el estilo de la empresa, y sus herramientas de colaboración, que permiten a varios usuarios trabajar juntos sin problemas. Para las empresas que realizan campañas frecuentes, Copy. ai ayuda a reducir el tiempo dedicado a la redacción y la lluvia de ideas.

Sin embargo, hay algunas limitaciones que vale la pena señalar. Los resultados pueden parecer repetitivos si se depende demasiado de las plantillas de redacción de contenido, lo que significa que tendrás que refinar el texto para que se adapte a tu tono. Los equipos más grandes también echan en falta una mayor integración con las herramientas de gestión de proyectos.

2. Rytr

Rytr es muy popular entre los autónomos y los equipos pequeños que buscan una herramienta de escritura con IA asequible. Tiene compatibilidad con más de 30 idiomas y 20 tonos, lo que te ofrece flexibilidad tanto si estás creando correos electrónicos, pies de foto o borradores de blogs.

Un verificador de plagio integrado garantiza la originalidad, y la interfaz es fácil de aprender, lo que la hace accesible incluso si eres nuevo en la escritura con IA.

Por otro lado, Rytr no destaca en la generación de contenido extenso en comparación con herramientas de IA de gama alta. Si bien es útil para fragmentos cortos y proyectos pequeños, los resultados pueden parecer superficiales cuando se utiliza para artículos completos. Sus herramientas de edición también son más básicas que las de la competencia.

📚 Lea también: Las 11 mejores alternativas a Rytr IA para la creación de contenidos más inteligentes en 2025

3. INK

INK combina la escritura con IA con la optimización SEO, lo que la convierte en una de las favoritas entre los blogueros y los especialistas en marketing de contenidos. La plataforma te ayuda a perfeccionar la densidad de palabras clave, las metaetiquetas y la legibilidad mientras redactas el texto, de modo que tu contenido esté optimizado incluso antes de publicarse.

Está diseñado para eliminar la necesidad de utilizar múltiples herramientas, ya que combina la generación de IA con la puntuación SEO en un solo panel de control.

Sin embargo, INK puede resultar abrumador al principio debido al número de métricas SEO disponibles. Algunos usuarios también consideran que, aunque la redacción con IA es sólida, en ocasiones produce contenido genérico que requiere pulirse para alinearse con la voz de la marca.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de IA para la redacción publicitaria para impulsar sus campañas de marketing

Del primer borrador al último borrador con ClickUp Brain.

Escribir siempre ha sido algo más que poner palabras en una página. Tú lo sabes, tus lectores lo saben, pero muchos asistentes de escritura con IA no lo saben.

Los borradores múltiples suelen provocar la pérdida de contexto y detalles. Ahí es precisamente donde ClickUp destaca, ya que te ofrece un único espacio para planificar, escribir, realizar la edición y colaborar sin herramientas dispersas y pestañas interminables.

Mientras que otras plataformas pueden encargarse de una parte del rompecabezas, ClickUp lo reúne todo. Los documentos, las tareas, los calendarios y la IA conviven en el mismo espacio, por lo que tu proceso de escritura se siente menos como una lucha y más como un ritmo natural.

Y cuando comparas alternativas a WritingMate IA, no solo se trata de funciones, sino también de acceso y valor. Muchas herramientas ofrecen ahora aplicaciones móviles para mantener tu flujo de escritura constante en cualquier lugar, pero la verdadera diferencia suele estar en precios asequibles y mejores modelos de precios.

Con ClickUp, obtienes la flexibilidad de escribir y gestionar proyectos sin gastar de más, mientras sigues disfrutando de funciones premium en una sola plataforma.

Si estás listo para eliminar el estrés de la escritura y centrarte en el trabajo que más importa, ¡es hora de registrarte en ClickUp!