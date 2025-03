los 10 mejores simplificadores de texto con IA para escribir fácil y claro en 2025

A veces, parece que la capacidad de atención humana disminuye cada día

Si su redacción no es clara como el cristal y de alto impacto, los lectores perderán rápidamente el interés y seguirán adelante, lo que dará como resultado una baja participación de la audiencia. ‍Escribir contenidos claros y concisos que calen en el público es una habilidad.

Pero, ¿y si hubiera una forma de transformar sus frases complejas en contenido fácil de leer? Ahí es donde ayuda un simplificador de texto IA. Es como un entrenador personal de escritura que reescribe tu texto para darle la máxima claridad.

Esta guía comparte los 10 mejores simplificadores de texto con IA para ayudarte a crear contenidos que mantengan a los lectores pegados.

Aquí están los 10 mejores simplificadores de texto de IA para una escritura fácil y clara:

Editar manualmente cada frase para mejorar su legibilidad puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Aquí es donde los simplificadores de texto IA vienen al rescate.

Aquí están los marcadores de un gran simplificador de frases IA:

mejore su contenido con un solo clic en ClickUp Docs with AI

Imagínese lo siguiente: ha pasado horas diseñando el texto perfecto para la página de destino de su nuevo producto. Es atractivo, lleno de creatividad y acierta con todas las palabras clave. Pero cuando llega al equipo de ventas, le piden que lo revise.

¿Por qué? Porque sus clientes no lo entienden. La jerga es confusa y a los clientes sólo les importan las ventajas del producto. Así que hay que volver a empezar desde cero.

Ahí es donde Cerebro ClickUp entra en escena. Con su simplificador de texto IA, puede ahorrar horas de esfuerzo. Sólo tiene que copiar su texto, pegarlo en Brain y añadir una indicación para simplificarlo. Proporciona una versión clara en sólo unos segundos.

He aquí un ejemplo de cómo ClickUp Brain simplifica el texto:

Cerebro ClickUp

ClickUp Brain se encarga de que sus mensajes sean concisos y den en el clavo. Confíe en él como su editor personal y diga adiós a las interminables reescrituras

También puede utilizar Documentos de ClickUp para escribir su contenido y editar con IA . Simplemente accede a ClickUp AI desde la barra de herramientas de texto en Docs para escribir, editar, crear y resumir contenido directamente dentro de tus documentos.

utilice ClickUp Docs y sus opciones de formato enriquecido para escribir y editar contenidos

Para simplificar el contenido existente, seleccione el texto y utilice el icono IA de la barra de herramientas de texto. ClickUp Brain mejorará la escritura, corregirá la gramática alargar o acortar el texto, simplificarlo o generar una acción. Sí, ¡así de sencillo!

Lo mejor de ClickUp Docs es la colaboración en tiempo real. Puede coeditar texto con los miembros de su equipo al mismo tiempo, y la última versión se actualiza en el entorno de trabajo de cada miembro.

¿Quiere simplificar aún más su contenido? No se olvide del formato En ClickUp Docs, puede dar estilo a su texto con títulos, tiras, listas y mucho más para crear documentos visualmente atractivos. Un formato adecuado hace que su contenido sea más fácil de leer y ayuda a resaltar la información importante, guiando a sus lectores a través de sus ideas.

Esta sinergia entre IA y herramientas de colaboración garantizan que todo el mundo esté en la misma página, literal y figuradamente.

No sólo empezamos a escribir artículos, sino que decidimos hacerlo a escala, por lo que necesitábamos una plataforma robusta que pudiera adaptarse fácilmente a nuestro creciente número de entregas. ClickUp fue la mejor elección.

Cristina Willson, Directora de contenidos de Graphite

vía Junia.ai Junia.IA ofrece un simplificador de texto de IA gratuito que puede manejar hasta 500 palabras a la vez. Puede generar sinónimos y crear citas para artículos técnicos. Con la inteligencia artificial, también puede resumir, parafrasear, traducir y cambiar el tono de voz del contenido.

Los autocompletados de Junia basados en IA facilitan la creación de contenidos técnicos. Basta con introducir las palabras clave y la IA generará contenido relevante que se ajuste al contexto. La IA de Junia también ayuda a generar preguntas frecuentes para mejorar la legibilidad del texto.

Me gusta mucho Junia. Escribe buen contenido y además gratis/a. La mayoría de las herramientas de IA tienen un límite muy pequeño por mes, pero Junia tiene 5000 palabras que es suficiente para mí, ya que lo uso para el titular y la descripción de los anuncios. Me gusta la mayoría de las funciones, pero su interfaz de usuario puede ser mucho mejor que su versión actual.

Reseña de G2

🧠 ¿Sabías que? Ley de Redacción Clara de 2010 obliga a los organismos federales de EE.UU. a utilizar un lenguaje claro y directo en las comunicaciones públicas, incluidos los formularios, instrucciones y reglamentos destinados al público en general. Esto pone de relieve la importancia de una comunicación sencilla para garantizar la accesibilidad y reducir la confusión.

vía ProWritingAid ProWritingAid es un asistente de escritura que va más allá de la revisión gramatical básica. Su herramienta de reformulación IA le ayuda a añadir frases contextuales, por lo que no tiene que lidiar con la escritura torpe o frases incómodas.

Además, la herramienta de parafraseo de ProWritingAid puede simplificar tu redacción ampliando el contenido, añadiendo detalles relevantes o mejorando la legibilidad. Obtendrás comentarios gramaticales y de estilo en tiempo real para corregir errores mientras escribes. También dispone de una función de informe crítico que muestra los puntos fuertes y débiles de tu redacción.

De los muchos programas de edición que he probado, PWA me ha parecido el más fácil y completo. Envío todos mis manuscritos a través de él y dependo de PWA para detectar mis errores y omisiones. Funciona rápido, es fiable y no sólo corrige mis escritos, sino que también aprendo de sus consejos.