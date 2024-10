IA frente a contenido generado por humanos: Pros y contras

Mientras investigaba esta entrada del blog, pedí a Verse by Verse, la "musa experimental impulsada por IA" de Google, que escribiera un poema sobre la imaginación robótica combinando los estilos de Edgar Allen Poe, Emily Dickinson y Ralph Waldo Emerson. El resultado es el siguiente.

Poema generado por IA utilizando Verso a verso de Google Research En la poesía, la literatura, el marketing e incluso el cine, la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta importante. En el último recuento, había 603 asistentes de escritura con IA incluido el nuestro ClickUp Cerebro. Todos los programas de escritura, desde Documentos de Google hasta Quillbot, integran IA.

Por otra parte, más de la mitad de los profesionales de marketing encuestados por Salesforce ya utilizan o están experimentando con IA generativa para el trabajo. En forma de texto, imágenes e incluso vídeo, los equipos están creando contenidos con IA. Nos guste o no, el contenido generado por IA ya está coexistiendo con el contenido generado por humanos.

Si quieres adoptar esta realidad y entender cómo funcionan juntos (o no), aquí tienes un manual sobre los pros y los contras del contenido generado por IA.

Entendiendo el contenido IA

Antes de entrar en el debate entre contenido generado por IA y contenido humano, entendamos primero cómo funciona.

¿Qué es el contenido IA?

El contenido generado por IA se refiere a cualquier texto o medio creado por algoritmos de aprendizaje automático en respuesta a una entrada humana (lo que se conoce como indicaciones). Puede utilizar Herramientas de creación de contenidos de IA como ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., para crear contenidos.

¿Cómo funciona el contenido generado por IA?

Un recorrido típico del usuario para crear contenidos de IA sería el siguiente.

Elija su herramienta

Abre una herramienta de IA para crear contenidos. Dependiendo de tus necesidades, facilidad de uso, precio, etc., puedes elegir entre un número de Generadores de texto de IA disponibles en la actualidad.

Indicar a la IA

Introduce una descripción del contenido que quieres crear. Por instancia, puedes decir "escribe un post en Twitter sobre mi evento rompehielos de esta tarde" o "¿qué es el desarrollo rápido de aplicaciones?

Revisar el resultado

La IA utilizará técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comprender sus entradas y producir las respuestas adecuadas. Revise si se ajustan a sus necesidades.

Afinación de los resultados

No hace falta que aceptes el primer borrador tal cual. Dale a la IA instrucciones adicionales. Por ejemplo, puedes decir "divídelo en viñetas" o "usa más referencias de películas"

Comprobar la calidad del resultado

La IA no lo sabe todo. Al crear contenido de IA, puedes correr el riesgo de cometer imprecisiones, alucinaciones y, a veces, incluso divagaciones. Por tanto, realiza un control de calidad exhaustivo.

Ahora ya estás preparado para utilizar el contenido generado por IA de la forma que necesites. Algunas de las formas más comunes en que se utiliza el contenido de IA son las siguientes.

¿Cómo utilizar el contenido de IA?

Puedes utilizar el contenido de IA para cualquiera de los fines para los que utilizas la escritura humana. Algunos ejemplos son:

Brainstorming: Utiliza la herramienta de IA para hacer una lluvia de ideas, crear esquemas y primeros borradores, etc., a los que luego podrás dar un toque humano.

Reutilización de contenidos: Una vez que hayas creado un formulario de contenido, utiliza la IA para reutilizarlo en otros. Por ejemplo, puedes introducir una entrada de blog en IA y pedir:

Breve resumen

Meta título y descripción

Publicaciones en redes sociales

Promociones de boletines por correo electrónico

Anuncios en buscadores

Escalado de contenidos: Si está escribiendo descripciones de comercio electrónico para un gran número de productos, la IA es una herramienta fantástica. Puede crear automáticamente contenido para sus páginas de productos en línea con el tono y el estilo de su marca.

Traducción: Aunque no es experto en todos los idiomas, la IA es una herramienta eficaz para las traducciones. Sobre todo en proyectos de gran envergadura, como manuales de instrucciones, subtítulos, etc., la IA puede ser de gran ayuda.

Esto conlleva numerosas ventajas.

Ventajas y desventajas de utilizar contenidos generados por IA

La IA generativa abre oportunidades para la creación de contenidos como ninguna otra tecnología antes. Sus ventajas superan con creces todo lo que ofrece cualquier herramienta digital.

Escalabilidad

La mayor ventaja de la IA es la escala a la que puede servir. Cualquier herramienta de IA tarda entre 2 y 3 segundos en crear el primer borrador de una entrada de blog completa sobre cualquier tema, por complejo que sea. Imagínese el número de primeros borradores que puede generar cada día de trabajo Por no hablar de que la IA puede trabajar 24×7.

Eficacia Herramientas de escritura de IA son eficientes a la hora de crear contenidos a escala. Sin embargo, también hacen que los equipos humanos sean más eficientes.

Al generar instantáneamente primeros borradores sobre cualquier tema, eliminan el bloqueo del escritor

Al proporcionar piezas de contenido con las que trabajar, la IA reduce el tiempo que los redactores necesitan para escribir

Al actuar como sparring, la IA ayuda al redactor humano a explorar ideas y ver el resultado sin juzgarlo

Al incorporar todos los datos necesarios, la IA minimiza el tiempo de investigación

Con la corrección ortográfica, la corrección de pruebas y la edición, la IA mejora la eficacia en cada fase del proceso de redacción.

SEO mejorado

Las herramientas de contenido de IA son algunas de las compatibilidades SEO más eficaces que pueden tener los redactores. No sólo ofrecen sugerencias de palabras clave relevantes, sino que también muestran cómo éstas pueden integrarse en el artículo de forma orgánica para que su contenido se posicione en los motores de búsqueda.

Consistencia

¿Necesita seguir una guía de estilo? ¿Necesita mantener un tono coherente? ¿Tiene un mensaje de marca que debe integrarse en todas partes? No se preocupe. Las herramientas de redacción de IA pueden garantizar que todo su contenido siga estas directrices de forma coherente y adecuada.

A pesar de sus muchas ventajas, el contenido de IA no es perfecto. Algunas desventajas críticas son las siguientes.

Creatividad limitada

En esencia, una herramienta de IA toma datos existentes de diversas fuentes y los convierte en respuestas comprensibles a preguntas concretas. Por tanto, a pesar de su capacidad para crear contenidos, la IA está limitada por los límites de los datos utilizados para entrenarla.

Y lo que es más importante, la IA aún no puede tener una idea original. Puede despertar la inspiración, mostrando a los redactores de contenidos humanos un atisbo de posibilidades. Pero la IA aún no es imaginativa, por así decirlo. Por eso, si dos creadores de contenidos humanos utilizan la misma herramienta para escribir sobre el mismo tema, puede que acaben siendo copias el uno del otro.

Calidad cuestionable

Todos los Generador de contenidos de IA tendrá un descargo de responsabilidad, como éste de Google Gemini:

"Gemini puede mostrar información inexacta, incluso sobre personas, así que comprueba sus respuestas"

Esto se debe a que la IA todavía no es fiable para la creación de contenidos. Algunos problemas de calidad a los que puede enfrentarse son:

Inexactitudes : IA que alucina con hechos, eventos y otra información

: IA que alucina con hechos, eventos y otra información Redundancias : La IA se repite a sí misma o, lo que es peor, tergiversa la información existente

: La IA se repite a sí misma o, lo que es peor, tergiversa la información existente Falta de contexto : La IA aún no comprende los matices de los distintos contextos culturales

: La IA aún no comprende los matices de los distintos contextos culturales Falta de profundidad : Los contenidos generados por la IA a veces son superficiales y repiten conocimientos ya existentes, o incluso obsoletos, sin aportar nada nuevo

: Los contenidos generados por la IA a veces son superficiales y repiten conocimientos ya existentes, o incluso obsoletos, sin aportar nada nuevo Lenguaje poco natural : Irónicamente, el contenido generado por IA puede ser poco natural, torpe, robótico e insensible

: Irónicamente, el contenido generado por IA puede ser poco natural, torpe, robótico e insensible Plagio: Al fin y al cabo, la IA se entrena a partir de datos públicos, lo que significa que los problemas relacionados con los derechos de autor y el plagio siguen siendo una zona gris muy oscura

La necesidad de la intervención humana

Hoy en día, ninguna herramienta de IA crea contenidos que puedan publicarse sin intervención humana. Todas las herramientas reconocen los riesgos de la IA y animan a los usuarios a crear sus propios procesos de control de calidad.

Esto significa que, a pesar del uso de herramientas de IA, las organizaciones siguen necesitando redactores, editores y correctores humanos para que el contenido sea digno de publicación. La incorporación de seres humanos como supervisores en el proceso aporta beneficios extraordinarios que la IA aún no ha conseguido recrear. Hablaremos de ello a continuación.

Ventajas e inconvenientes de los contenidos generados por humanos

En la misma escala en la que medimos los contenidos generados por IA, veamos también los escritos por humanos. Sus mayores beneficios son:

Creatividad : Los escritores humanos suelen poner en sus contenidos reflexión, imaginación y parte de sus propias experiencias vividas, algo que la IA nunca podrá igualar

: Los escritores humanos suelen poner en sus contenidos reflexión, imaginación y parte de sus propias experiencias vividas, algo que la IA nunca podrá igualar Precisión : Es más probable que los humanos detecten imprecisiones en su trabajo y realicen comprobaciones exhaustivas de los hechos

: Es más probable que los humanos detecten imprecisiones en su trabajo y realicen comprobaciones exhaustivas de los hechos Responsabilidad : Los escritores son responsables de las palabras que escriben; ¡obtienen titulares!

: Los escritores son responsables de las palabras que escriben; ¡obtienen titulares! Pensamiento crítico : Los redactores cuestionan el estado de las cosas y evalúan lo que ven u oyen de forma crítica, ofreciendo perspectivas que la IA no puede ofrecer

: Los redactores cuestionan el estado de las cosas y evalúan lo que ven u oyen de forma crítica, ofreciendo perspectivas que la IA no puede ofrecer Comprensión contextual: Los humanos pueden adaptar su contenido para que sea culturalmente sensible, inclusivo y en respuesta a los comentarios

Sin embargo, el mayor inconveniente de los contenidos escritos por humanos es que están limitados por sus capacidades. Pendiente está lo que un escritor puede hacer. Y a pesar de sus esfuerzos, el ser humano comete errores. Se equivocan, malinterpretan cosas y, en algunos casos, simplemente tienen un mal día.

Esto no quiere decir que los contenidos generados por IA sean inútiles o que los generados por humanos sean parciales. En la siguiente sección veremos cómo diferenciar ambos o combinarlos para satisfacer sus necesidades.

Diferenciación entre contenido generado por humanos y contenido generado por IA

**En pocas palabras, el contenido generado por humanos lo escribe una persona. Sin embargo, en el mundo actual, la diferenciación no es tan fácil. Por ejemplo, ¿qué pasa si un humano utiliza IA para hacer una lluvia de ideas pero escribe el borrador del contenido por su cuenta? ¿Se considera que la corrección también forma parte de la escritura?

Esas preguntas existenciales son para otro día. 🤷

Hoy nos centraremos en las diferencias clave entre el contenido generado por humanos y el generado por IA.

Creatividad

El ser humano es intrínsecamente creativo. Desde la Ilíada hasta TikTok, la creatividad humana es responsable de todas y cada una de las herramientas y tecnologías que nos rodean. Por lo tanto, el contenido generado por humanos siempre tendrá el potencial de mostrar imaginación y creatividad en bruto de una manera que la IA simplemente no puede.

El contenido de IA es un refrito de lo que ya existe. Mientras que los humanos están limitados por la velocidad y los volúmenes de producción, la IA nunca puede producir algo completamente original. Además, como todos los contenidos se inician con indicaciones humanas, se puede afirmar que, si hay algo de imaginación en juego, procede del usuario.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Eficacia

A todo escritor le cuesta inspirarse y crear contenidos de cierta calidad de forma constante. Por mucha experiencia o formación que tengas, la cantidad de contenido que puedes crear en una jornada laboral de 8 horas tiene un límite.

La IA no tiene ese problema. La IA de tu barrio no se va a bloquear cuando le pidas que escriba una redacción de 1.000 palabras. No tendrá problemas de inspiración ni de creatividad. Por lo tanto, el contenido generado por IA es más eficaz y coherente que el contenido humano.

Escritor humano 0️⃣ IA 1️⃣

Bonus: Cómo utilizar la IA para la documentación

Subjetividad y profundidad emocional

Los seres humanos tienen experiencias vividas. Independientemente de la clase, la casta, la raza, la edad, el sexo, la orientación sexual, etc., hay multitud de experiencias que dan lugar a grandes relatos con profundidad emocional. Esto también resulta más cercano y conmovedor para los lectores humanos (que siguen siendo el grupo de audiencia más numeroso).

La mayoría de las herramientas de IA se entrenan a partir de conjuntos de datos existentes, lo que significa que no tienen una inteligencia única. Esto las hace algo uniformes y poco interesantes a la hora de crear historias. Sin embargo, esto no debe confundirse con ser objetivo. De hecho, ese es un concepto completamente nuevo que exploramos a continuación.

Escritor humano 1️⃣ IA 0️⃣

Sesgo

Cada individuo está sesgado por el conocimiento que ha adquirido de sus experiencias. Cualquier contenido que generen es producto de esos sesgos.

Por ejemplo, un diseñador gráfico que crea que los candidatos con tatuajes son inadecuados para entornos profesionales puede que nunca cree imágenes que los incluyan.

Por otro lado, la IA se entrena a partir de datos creados por humanos. Sus sesgos se reflejan en los algoritmos.

Por ejemplo, en una incidencia tristemente célebre, un Analizador de currículum de IA entrenado en los currículos de empleados existentes aprendió a dar una puntuación alta a los que indicaban el béisbol o el baloncesto como aficiones, pero restaba puntos por el sófbol.

En resumen, el sesgo no es una cuestión de humanos contra IA. El sesgo es innatamente humano y, por tanto, también inherente a la IA. Sin embargo, un humano puede reconocer esos prejuicios (por sí mismo o, por ejemplo, si un supervisor se los señala) y trabajar para eliminarlos.

Una IA tendrá que estar programada específicamente para hacer lo siguiente

Escritor humano 0️⃣ IA 0️⃣

Tal y como está la IA generativa hoy en día, la redacción humana supera las ventajas del contenido de IA. Sin embargo, eso no significa que haya que rechazar por completo el contenido de IA. De hecho, la eficacia generada por la IA es extraordinariamente valiosa cuando se utiliza junto con la imaginación, la originalidad y el control de calidad humanos.

En resumen, ésta es la diferencia entre el contenido generado por humanos y el generado por IA.

Función Contenido generado por IA Contenido generado por IA Originalidad Posiblemente alta Muy baja Eficiencia Baja a moderada Muy alta Consistencia Moderada Muy alta Escalabilidad: Difícil y costosa, más sencilla y rentable Sesgo: Posible. Posible Fiabilidad Alta si se aplica el pensamiento crítico Baja, ya que la IA puede alucinar y ser imprecisa Calidad De moderada a alta, con ejemplos específicos y relevantes De baja a moderada, con redundancias y lenguaje incómodo Calidad Mejor para Necesidades de contenido creativo y atractivo (por ejemplo, novelas, ensayos, contenido de marketing) Necesidades de contenido estandarizado y repetible (por ejemplo, documentación técnica, meta descripciones, transcripciones de vídeo) Calidad

contenido humano frente a contenido generado por IA: El enfrentamiento final_

Combinación de la creatividad humana y la eficiencia de la IA

Aunque se puede debatir apasionadamente sobre la diferencia entre humanos e IA, la práctica dicta que la mejor manera de avanzar es una combinación meditada de ambos. En la práctica, esto es lo que ocurrirá en un entorno de trabajo virtual como el siguiente ClickUp .

IA para la inspiración; Humanos para el valor añadido

El mejor caso de uso de la IA hoy en día es la inspiración y la ideación. Abra una herramienta de escritura de IA como Documentos de ClickUp y Utilice la herramienta de IA de ClickUp para introducir su indicación y comenzar con un primer borrador, o resumir el contenido de un borrador ya preparado.

Integre ClickUp Brain directamente en sus documentos

¿No sabe por dónde empezar? Pruebe Plantilla de redacción de contenidos de ClickUp para crear de forma sencilla contenidos atractivos y de alta calidad.

Bonus: Cómo editar contenidos de IA

IA para investigar; humanos para comprender

Los chatbots de IA son excelentes asistentes de investigación. ¿Alguna vez te has atascado en "cuál es la palabra para..."? Tu asistente de investigación puede ayudarte. ¿Has olvidado dónde guardaste el documento editado? La búsqueda conectada puede ayudarte. ¿Necesitas datos organizativos de tu herramienta de gestión de proyectos?

/ref/ https://clickup.com/ai Cerebro ClickUp /%href/

tiene respuestas.

ClickUp Brain, su asistente de investigación perfecto

Sin embargo, si está creando contenido para un informe o una propuesta, necesita su visión humana. Resumidores de documentos de IA pueden proporcionarle la información que necesita para extraer conclusiones.

Por ejemplo, su herramienta de gestión de proyectos puede mostrar que sus equipos tardan una media de dos semanas en publicar cada entrada de blog. Incluso podría decir que ha aumentado desde una semana, que era la norma hace seis meses. Pero esto podría significar:

El tamaño de tu equipo se ha reducido

Los equipos están agotados

La longitud y la calidad del contenido han aumentado

Ha reducido el número de entradas en el blog y se está centrando en el contenido en vídeo

Esta visión y los elementos de acción correspondientes deben proceder de un ser humano pensante.

Por cierto, si gestionas un equipo de redactores, aquí tienes un manual sobre cómo utilizar la IA en el marketing de contenidos que pueden resultarle útiles.

Humanos para la imaginación; IA para la escala

Tomemos el ejemplo del contenido para materiales de marketing. El contenido publicado es abundante. Incluso las palabras clave más largas tienen cientos de páginas de contenido. Lo que diferencia a una organización de éxito del resto es lo único, atractivo, interesante y valioso que es su contenido. Esto requiere imaginación humana.

A partir de ahí, la IA puede tomar el relevo. Puede corregir y comprobar la coherencia del tono y el estilo. Puede crear material de distribución para redes sociales, correo electrónico, guiones de vídeo, etc. La IA también puede personalizar contenidos para distintos grupos de audiencia sin esfuerzo.

De este modo, combinando la creatividad de los humanos con la eficacia de la IA, las organizaciones pueden crear contenidos realmente extraordinarios.

Potencie su proceso de creación de contenidos con ClickUp

Para escribir un poema, Verse by Verse de Google necesita que hagas algunas cosas, como elegir el estilo poético, escoger tres autores que serán tus musas y escribir también el primer verso. Una vez hecho esto, la IA te da opciones entre las que elegir. En este caso, tienes que elegir tú mismo la siguiente línea.

La cuestión es que la IA generativa no es (todavía) una entidad sensible que pueda crear contenidos por sí sola. Sin embargo, es un asistente experto que puede ayudar con la inspiración, la ideación, la investigación, la corrección ortográfica, la corrección de pruebas, etc.

Es eficaz, pero también poco fiable. Carece de subjetividad, pero también es parcial. Es coherente, pero su calidad puede ser cuestionable.

A pesar de estos enigmas, los usuarios ávidos de IA para la generación de contenidos saben que puede ser poderosa cuando se maneja con sabiduría. Puede ayudar en un número de casos de uso como parte del flujo de trabajo diario de un escritor. Tanto si estás escribiendo el resumen de una reunión, un correo electrónico de despedida o el discurso del presidente, la IA tiene algo que ofrecerte.

Integrada en la herramienta de gestión de proyectos ClickUp, la IA puede ayudarle a encontrar tareas relacionadas, responder a preguntas sobre proyectos, resumir documentos largos, ampliar ideas con ejemplos, crear plantillas de redacción de contenidos y mucho más. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .