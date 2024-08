Cómo editar contenidos de inteligencia artificial: Una guía para producir piezas atractivas y de alto nivel

La inteligencia artificial (IA) ha sido un salvavidas para muchos creadores de contenidos, profesionales del marketing y pequeñas empresas. Para empezar, puede producir todo tipo de textos a la velocidad del rayo, lo que es toda una bendición si te dedicas a un campo tan competitivo y acelerado como el marketing de contenidos.

En la mayoría de los casos, se trata de una situación ideal: en lugar de luchar contra frustrantes bloqueos creativos para una nueva publicación en redes sociales o en un blog, puedes sentarte, relajarte y dejar que el programa te ayude Herramientas de IA hacen su magia. Eso significa horas de trabajo pendientes terminadas en segundos, ¿verdad? ¡Pues no tan rápido! 🤖

Si estás aquí, eres consciente de que el contenido generado por IA no es perfecto y no puede sustituir el sentido de discernimiento del cerebro humano (al menos por ahora). Como se crea de forma bastante mecánica, a menudo carece de creatividad, tiene una estructura de frases extraña e incluso puede contener errores factuales.

El quid de la cuestión es que el contenido escrito por la IA sigue requiriendo una edición humana considerable para que suene natural y atraiga de verdad al lector al que va dirigido.

En este artículo, le mostraremos cómo editar contenido de IA para infundirle su voz única, optimizarlo para SEO o marketing de contenidos y aumentar su atractivo general.

Contenido generado por IA: Ventajas y desventajas

Generado por IA contenido creado por una herramienta de IA basándose en las indicaciones que desencadenan la respuesta. Esta eficaz creación de contenidos es posible gracias a tecnologías como la generación de lenguaje natural (NLG) y los grandes modelos lingüísticos (LLM), que las plataformas de IA utilizan para analizar patrones lingüísticos, extraer inferencias de conjuntos de datos existentes y producir textos similares a los humanos.

Aunque el proceso de creación de contenidos mediante IA parece una simulación de la inteligencia humana, presenta ventajas e inconvenientes. ⚖️

Ventajas

Las ventajas más evidentes de utilizar herramientas de creación de contenidos con IA son el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad. Piense en Generadores de contenidos de IA como sus asistentes personales de redacción: pueden ayudarle a generar borradores y crear contenidos en cuestión de minutos con una aportación mínima.

Otras ventajas destacables son:

Ahorro de costes: Muchas pequeñas empresas y emprendedores no pueden permitirse equipos de contenido de gama alta y tienen que confiar en los generadores de contenido de IA para acceder a redacciones decentes

Muchas pequeñas empresas y emprendedores no pueden permitirse equipos de contenido de gama alta y tienen que confiar en los generadores de contenido de IA para acceder a redacciones decentes Disponibilidad del contenido: La IA no se toma descansos ni experimenta bloqueos de escritor. Gracias a su disponibilidad constante, siempre puede generar contenidos si está falto de tiempo o tiene metas de publicación ajustadas (y mejorar su calidad mediante la edición de contenidos)

La IA no se toma descansos ni experimenta bloqueos de escritor. Gracias a su disponibilidad constante, siempre puede generar contenidos si está falto de tiempo o tiene metas de publicación ajustadas (y mejorar su calidad mediante la edición de contenidos) Consistencia de la voz de la marca: Si utiliza la entrada correcta, el contenido generado por IA imita su estilo de escritura deseado y ayuda a ofrecer consistencia a la voz de la marca

Desventajas

Demos la vuelta a la moneda de los contenidos generados por máquinas y hablemos de sus inconvenientes. No queremos sonar como humanos quisquillosos con estándares poco realistas, pero en general, puedes notar estos problemas, especialmente si estás utilizando una herramienta de IA media:

Falta de transiciones suaves y de un flujo lógico: Si tu contenido carece de transiciones suaves, puede sonar robótico e incluso absurdo. Este es uno de los factoresHerramientas de detección de IA analizan para comprobar si un artículo está escrito por humanos

Si tu contenido carece de transiciones suaves, puede sonar robótico e incluso absurdo. Este es uno de los factoresHerramientas de detección de IA analizan para comprobar si un artículo está escrito por humanos Estructura repetitiva de las frases: El contenido escrito con IA se basa en fórmulas, lo que da lugar a frases repetitivas. Encontrará una estructura y longitud de frases repetitivas que afectan a la legibilidad del texto y pueden aburrir a su público objetivo

El contenido escrito con IA se basa en fórmulas, lo que da lugar a frases repetitivas. Encontrará una estructura y longitud de frases repetitivas que afectan a la legibilidad del texto y pueden aburrir a su público objetivo Falta de matices lingüísticos: ¿Sabes cuando hablas con alguien que se esfuerza mucho por parecer inteligente? Así es como se lee a menudo un texto débil generado por una máquina: notará un lenguaje complejo que puede no tener sentido en muchos contextos e incluso puede llevar a una mala interpretación

¿Sabes cuando hablas con alguien que se esfuerza mucho por parecer inteligente? Así es como se lee a menudo un texto débil generado por una máquina: notará un lenguaje complejo que puede no tener sentido en muchos contextos e incluso puede llevar a una mala interpretación Problemas de fiabilidad: Una IA generativa poco entrenada puede equivocarse incluso en los datos más básicos, especialmente si extrae información de fuentes poco fiables o no dispone de los conjuntos de datos adecuados

Una IA generativa poco entrenada puede equivocarse incluso en los datos más básicos, especialmente si extrae información de fuentes poco fiables o no dispone de los conjuntos de datos adecuados **El contenido de la IA puede resultar anodino o genérico, ya que carece de anécdotas personales, ángulos creativos o ganchos que atraigan la atención del público objetivo

Por suerte, estos problemas pueden resolverse fácilmente con las herramientas adecuadas y un poco de edición humana de calidad. 🍀

8 consejos para humanizar y editar el contenido generado por IA

Aprovechar una herramienta de IA para generar contenido es inteligente, pero un humano capacitado siempre debe ser responsable del resultado final. Corregir y editar el contenido generado por IA ayuda a mejorar la legibilidad, eliminar elementos como palabras usadas en exceso y frases incómodas, y garantizar que toda la pieza llegue a su público objetivo de una manera significativa.

Exploremos ocho consejos y trucos para personalizar el contenido de IA y potenciar su utilidad. 🌸

1. Utilizar herramientas de IA de calidad y mejor entrenadas para reducir la edición manual

La calidad de la herramienta que utilizas influye en la eficacia del contenido generado por IA. Para minimizar el trabajo de edición, lo primero que hay que hacer es encontrar una herramienta capaz de producir contenidos atractivos sin demasiados ajustes.

Si quieres ahorrar tiempo a tus equipos implicados en la creación de contenidos, utiliza Cerebro ClickUp -es un asistente generativo de IA que vive en el gestión de proyectos y tareas plataforma, ClickUp .

Elija entre varios departamentos de la organización para obtener contenido específico para cada rol en función de sus necesidades

ClickUp Brain (antes ClickUp AI) cuenta con una red neuronal excepcionalmente entrenada y optimizada que sólo entiende el contexto. A diferencia de otras herramientas básicas de generación de contenidos que simplemente presentan una versión personalizada de ChatGPT, ClickUp Brain está dotado de un conocimiento único específico de cada rol que le permite generar contenidos perfectamente adaptados a la situación y basados en indicaciones o temas de conversación personalizados.

El escritor de IA minimiza en gran medida el trabajo de edición humano:

Generando contenidos con formatos y estructuras estándar para dar una sensación de profesionalidad

Optimización de la gramática, la claridad y el tono de textos y copias

Corrección de errores ortográficos y superficiales sin plugins adicionales

Ajuste sus resultados para obtener mejores contenidos con mayor rapidez gracias a la función de reprompting basada en el contexto de ClickUp AI

Lo que hace brillante al escritor de IA de ClickUp Brain es su capacidad de aprender nueva información contextual a una velocidad extraordinariamente alta.

Por ejemplo, si introduce los documentos de su producto en la herramienta, ésta puede averiguar rápidamente los detalles de lo que está ofreciendo y crear páginas de destino y resúmenes de contenido optimizados para la marca. Tenga en cuenta que lo que comparte con ClickUp Brain es seguro y permanece privado en su entorno de trabajo de ClickUp.

Ahora, exploremos algunos aspectos funcionales de utilizando ClickUp Brain para crear y editar su contenido . 🌻

Genera, pule y organiza contenidos con ClickUp Brain y ClickUp Docs

Utilice ClickUp Brain para hacer más eficientes los procesos de ideación y escritura

El estado del arte de ClickUp Escritura IA assistant puede ayudarte a generar todo tipo de textos para diversos contextos. Redacte documentos para empleados o clientes, cree planes de proyecto escribir correos electrónicos o esquemas campañas de marketing -las opciones son ilimitadas. Por supuesto, también puede utilizar ClickUp Brain para la generación de texto normal con comandos sencillos.

Puede almacenar todo el contenido que genere dentro de Documentos de ClickUp es la opción de la plataforma para crear, editar y gestionar documentos. Esto le ofrece una mayor comodidad al permitirle organizar el contenido dentro de Listas y Carpetas desde una misma ubicación.

Puede iniciar la función de escritura IA de ClickUp directamente desde cualquier tarea o documento. Supongamos que desea escribir un texto breve sobre el cambio climático. Esto es lo que debe hacer:

Iniciar ClickUp Docs Introduzca una barra (/) y escriba AI Seleccione Escribir con AI Escribe Escribir un texto breve sobre el cambio climático y pulsa Intro

Ya está ClickUp Brain generará un texto de alto valor: notará inmediatamente la mejora de calidad si antes ha utilizado escritores genéricos de IA. A partir de este momento, puede utilizarlo de inmediato o simplemente editar mínimamente el contenido generado por la IA para añadir su toque personal.

Utilice las indicaciones y los comandos específicos de cada rol de ClickUp para la generación y edición de contenidos

Las capacidades de escritura con IA de ClickUp proporcionan precisamente eso, garantizando una salida lúcida y uniforme del texto generado por IA

Las indicaciones juegan un papel muy importante en la generación de contenidos de calidad. Por suerte, ClickUp Brain te cubre las espaldas. Le encantarán las más de 100 indicaciones prediseñadas de la plataforma, basadas en investigaciones y dirigidas a diferentes equipos y casos de uso. Le ayudarán a obtener los resultados exactos que desea y a reducir su esfuerzo. He aquí cómo utilizar las indicaciones:

Abra ClickUp Docs Introduzca una barra (/) y escriba AI Tools Elija el equipo del que forma parte para proporcionar contexto: tiene más de 10 opciones. Digamos que trabajas en marketing, así que seleccionarás ese departamento Verás una lista de más de 20 indicaciones de IA, como Crear ideas de campaña, Escribir estudio de caso, y Planificar evento de marketing. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades y disfruta de los resultados en cuestión de segundos

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y escribir y editar contenidos en segundos

Como puede ver, ClickUp Brain va más allá de la generación de contenidos y le hace más eficiente al ayudarle a generar ideas y planificar soluciones. Además, tiene la Edición con IA para ajustar los resultados más rápidamente

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y escribir y editar contenidos en cuestión de segundos

Mientras editas un texto existente en ClickUp, puedes acceder a otros comandos para:

Revisar la gramática y la ortografía

Resumir texto

Explicar palabras y frases concretas

Mejorar la redacción

Acortar o alargar un texto

Simplificar un texto

Traducir el texto

Reformular el contexto

Continuar la escritura

¡Eso son horas de trabajo de edición terminadas en segundos! 😍

Cree contenidos de primera calidad con el asistente de redacción y edición de ClickUp basado en IA

Insistimos en que ClickUp no utiliza sus datos con fines de formación, por lo que puede estar seguro de la seguridad de esta función.

2. Presta atención al contexto durante la edición

Esta es una sensación típica que tenemos al leer contenido escrito con IA de calidad inferior: toda la información parece precisa y actualizada, y no hay errores gramaticales ni ortográficos. Sin embargo, hay algo que no encaja, y la respuesta podría ser que los textos carecen de transiciones fluidas y de contexto.

A menudo, las plataformas de IA mal entrenadas dejan caer la bola del contexto. La razón es sencilla: no conocen a su público objetivo ni a su empresa tan bien como usted. Además, los datos con los que se han entrenado pueden estar limitados en cuanto a casos de uso.

Por lo tanto, para editar contenido generado por IA, primero necesitas tener una idea clara de quién leerá tu texto y cómo quieres comunicar tu mensaje. Ten en cuenta estos valiosos datos durante la edición para identificar las áreas en las que el texto no logra captar la atención del lector y corregirlas con alternativas más contextuales. ✔️

3. Asegúrate de que el tono y el estilo concuerdan con tu marca

Imagínese esto: el sitio web de su empresa está lleno de entradas humorísticas, juegos de palabras y emojis. Cada entrada del blog y cada página de destino reflejan la identidad única de la empresa, y a sus clientes les encanta.

Entonces, decide utilizar contenido generado por IA para una de las descripciones de producto. El contenido en sí puede ser impecable, pero parece distante y no se alinea con la identidad de su marca.

Este es un problema común con el contenido genérico escrito con IA. Al editar un texto generado por una máquina, hay que alinearlo con el tono y el estilo que se utilizan normalmente. En este caso, hay que editar la descripción del producto generada por IA para que suene más divertida o más cercana.

Es una buena idea crear una guía de estilo de texto que tus editores puedan seguir cuando editen contenido de IA. De este modo, todos sabrán en qué deben fijarse y cómo editarlo para optimizar el contenido y mejorar la legibilidad.

**Consejo profesional Plantilla de directrices de marca ClickUp para esbozar la voz de marca, el tono de los mensajes y los estilos de redacción preferidos.

Documente con claridad el aspecto de su marca y sus mensajes con esta plantilla global

4. Pendiente de comprobar los hechos y citar las fuentes

La mayoría de las plataformas de IA extraen datos de enormes bases de datos para responder a sus indicaciones. El problema es que estas bases de datos no siempre están actualizadas y pueden contener errores. En este caso, el rol de la edición humana es comprobar dos veces cada texto generado por IA para asegurarse de que es relevante y preciso. Dependiendo de la naturaleza del contenido, puede que incluso quieras citar fuentes relevantes al final para añadir autenticidad a tu texto.

La comprobación de hechos es especialmente importante para los artículos de procedimiento o aquellos con información sensible. Por ejemplo, no querrá confiar en una herramienta de IA para crear una guía paso a paso sobre procedimientos quirúrgicos en urología y no comprobar los hechos.

Esto nos lleva a otro consejo: consulta a expertos en la materia cuando edites contenido generado por IA. No te corregirán el estilo ni la gramática, pero se asegurarán de que toda la información sea correcta.

Puede utilizar ClickUp Docs para colaborar con estos expertos. Sólo tiene que invitarlos a su entorno de trabajo y podrán revisar su contenido de forma asíncrona a través de revisión o comentando en ClickUp. También puede probar la colaboración en directo ya que la plataforma es compatible con edición en tiempo real y chatear . 🥰

Crea, edita y da formato a tu currículum sin problemas con ClickUp Docs

5. Simplifique el lenguaje complejo para aumentar la calidad general

Las plataformas de IA suelen utilizar un vocabulario complejo a la hora de generar contenidos. En algunos contextos, eso está perfectamente bien. Pero, la mayoría de las veces, las frases largas y complejas desaniman a los lectores y hacen que el texto sea demasiado complicado de procesar sin motivo.

Si quieres transformar el contenido generado por IA en contenido similar al humano, necesitas simplificar las frases complejas. Dependiendo del tema, puede que tengas que hacer cambios sustanciales, como reescribir párrafos enteros para mejorar la legibilidad. En muchos casos, basta con encontrar sinónimos más sencillos para determinadas frases y palabras y dividir las oraciones complejas en segmentos más cortos.

6. Eliminar frases repetitivas

Parece que a los algoritmos de IA les gustan ciertas ideas, palabras y frases más que otras. Siguen apareciendo en su texto, haciendo obvio para un ojo experto que el contenido fue creado por IA.

La repetición es una razón de peso por la que la edición humana no es negociable: lee el texto y localiza las estructuras que aparecen una y otra vez. Busca formas alternativas de transmitir el mensaje, como utilizar nuevos ángulos, dividir o combinar frases, o variar la estructura de las frases para que el texto resulte más atractivo.

7. Impregna el texto generado por IA con experiencias personales

Las plataformas de IA no disponen de anécdotas y experiencias personales que puedan utilizar para conectar con un lector; en este sentido, el contenido humano sigue sin tener precedentes gracias a elementos como un mejor atractivo emocional y la persuasión.

Si quiere que el contenido sea más humano, puede salpicarlo con algunas historias interesantes, chistes o ejemplos de la vida real. Pendiente de usted: haga lo que quiera para darle un toque personal.

8. No te saltes la edición manual de contenidos desde un punto de vista técnico

Pasar tu texto de IA por herramientas que comprueban la ortografía, la gramática e incluso el tono es eficaz y beneficioso, pero nada supera la edición manual y la corrección técnica. Lee el contenido con tus propios ojos para detectar errores, obtener ideas originales para mejorar la legibilidad, la variedad y el flujo general, y hacer las revisiones necesarias. Siga su instinto: no tema hacer cambios sustanciales para adaptar el contenido a la sensibilidad del público objetivo.

Consejo adicional: Una idea es sustituir la voz pasiva por la activa, para que el contenido sea más directo y personal. Además, hay que tener cuidado con las frases seguidas y los signos de puntuación mal colocados, ya que pueden ser difíciles de detectar con las herramientas gramaticales.

Cómo mejorar el contenido de IA para SEO (optimización para motores de búsqueda)

Las plataformas de IA pueden ayudarle a crear textos optimizados para los motores de búsqueda con el fin de impulsar el alcance y ganar posiciones más altas en las SERP. A los motores de búsqueda no les importa realmente el origen de su contenido siempre que sea relevante, atractivo y útil.

¿Y adivina qué? Esta es otra oportunidad de aprovechar el toque humano para la optimización de contenidos con IA.

La optimización del contenido de IA para SEO implica las siguientes tareas manuales:

Añadir palabras clave y enlaces internos y externos

Mejorar la estructura mediante el uso de etiquetas de título, viñetas o listas de fácil lectura

Adjuntar elementos visuales para darle más valor

Eliminar el contenido superfluo

Comprobación de la exactitud y legibilidad

**Además de ayudarle a editar el contenido generado por IA, ClickUp le permite optimizar para SEO con su IA -utiliza indicaciones para investigar palabras clave, crear resúmenes, resumir datos de investigación, analizar la competencia y obtener ideas de optimización de contenidos. También puede aprovechar la Plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp para coordinar sus iniciativas de SEO y gestionar las tareas pertinentes.

La plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp le ayuda a organizar sus datos y tareas SEO y a agilizar los procesos

Uso de ClickUp para flujos de trabajo de producción de contenidos

La producción de contenidos puede ser un proceso estresante, tanto si utiliza IA como si no. Hay constantes cambio de contexto a medida que se navega por los distintos temas, y el aspecto de edición puede ser especialmente exigente.

ClickUp ofrece funciones para prácticamente todo: comunicación, colaboración, gestión de documentos, etc Puede acceder a varios gestión de proyectos funciones en la plataforma para* mejorar su productividad mediante la transmisión de tareas de producción y redacción de contenidos.

Vea de un vistazo cómo será su próximo calendario de contenidos con la Plantilla de Calendario Editorial de Marketing de Contenidos de ClickUp

Además de ClickUp Brain, aquí tiene otras funciones que puede utilizar:

Tareas de ClickUp : Opciones para crear, asignar, seguir y clasificar tareas de redacción, edición, marketing y SEO. Puede creartipos de tareas yrelaciones entre tareas para adaptarse a su flujo de trabajo

Opciones para crear, asignar, seguir y clasificar tareas de redacción, edición, marketing y SEO. Puede creartipos de tareas yrelaciones entre tareas para adaptarse a su flujo de trabajo Vistas ClickUp : Le permiten ver su producción desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la vistaVista Lista ayuda a organizar las tareas del proyecto, mientras que la vistaVista Calendario es ideal para supervisar el calendario de contenidos

Le permiten ver su producción desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la vistaVista Lista ayuda a organizar las tareas del proyecto, mientras que la vistaVista Calendario es ideal para supervisar el calendario de contenidos Pizarras ClickUp : Lienzos digitales infinitos en los que su equipo puede intercambiar ideas, elaborar estrategias y colaborar en futuros contenidos y procesos

Lienzos digitales infinitos en los que su equipo puede intercambiar ideas, elaborar estrategias y colaborar en futuros contenidos y procesos Automatizaciones ClickUp : Utilícelas para agilizar tareas repetitivas como la actualización del estado del contenido

Encuentre plantillas ClickUp para el caso de uso adecuado

Además de indicaciones, ClickUp ofrece más de 1.000 plantillas para diversos fines, de marketing y recursos humanos a equipo de ventas y CRM . Están diseñados para facilitar su trabajo, minimizar los errores y ayudarle a estandarizar procesos .

Si eres un usuario intensivo de ChatGPT, echa un vistazo a la sección Plantillas ClickUp AI con indicaciones ChatGPT -su conjunto de indicaciones seleccionadas por expertos le ayuda a dar con las notas adecuadas con ChatGPT para obtener los resultados deseados.

La plantilla de indicaciones para escribir de ChatGPT puede ayudarte a despertar tu espíritu de escritor

Además, Plantillas de redacción de contenidos ClickUp pueden ayudarle a vencer el bloqueo del escritor, la incoherencia en el rendimiento y la procrastinación relacionada. Incluso puede encontrar opciones para definir el estilo de redacción deseado para diferentes textos y seguir los principios SEO pertinentes. ✍️

Si necesita ayuda para planificar su contenido, plantillas de calendarios de contenidos son el camino a seguir. Son necesarias para cualquier marketing de contenidos equipo porque mejoran la transparencia de su línea de producción y revelan más rápidamente posibles problemas o solapamientos.

Todas las plantillas de ClickUp son personalizables, para que pueda ajustarlas a sus preferencias y metas. También puede confeccionar sus propias plantillas con un módulo dedicado Generador de plantillas ClickUp AI .

Con esta práctica función, puede crear cualquier tipo de plantilla para su equipo; todo lo que tiene que hacer es proporcionar a ClickUp información sobre sus flujos de trabajo. Elija el tono deseado (profesional, humorístico o desenfadado) para asegurarse de que el resultado se ajusta a la voz de su marca y transmite el mensaje deseado.

Utilice el generador de plantillas ClickUp AI para crear plantillas que se adapten al pie de la letra a sus flujos de trabajo

El futuro de la edición de contenidos de IA

Con las herramientas de IA desarrollándose a un ritmo vertiginoso, es difícil saber cómo será el futuro de la edición de contenidos con IA. Lo más probable es que los redactores de contenidos, editores y profesionales del SEO confíen aún más en las herramientas generativas, y es perfectamente sensato con opciones de alta calidad como ClickUp Brain. Gracias a sus potentes funciones de edición y asistente de redacción puede hacer que la creación de contenidos sea rápida y sencilla.

Y aunque la tecnología se ha convertido en una parte integral de la gestión de contenidos, no hay indicios de que se apodere de todo el proceso: el toque humano sigue siendo insustituible. Incluso los apasionados creadores de contenidos que al principio consideraban que la IA era un capricho, ahora se están formando para poder utilizar estas herramientas y ofrecer mejores contenidos más rápidamente, ¡y sin agotarse! ❤️‍🔥

Use ClickUp para escribir y editar contenidos de IA como un profesional

La creación de contenidos con IA es rentable y garantiza la coherencia de la marca. El asistente de IA de ClickUp ofrece todo lo que necesita para crear, resumir y editar contenidos y destacar en su trabajo Combine esta sólida función con el resto de opciones de gestión de tareas y proyectos de ClickUp para disparar la productividad.

¿Necesitas echar un vistazo? Registrarse en ClickUp gratis/a y comprueba cómo puede ayudarte a gestionar contenidos con la máxima eficacia. 🧙