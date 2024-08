Cómo humanizar el contenido de IA: Estrategias y herramientas

Es hora de aceptar el hecho de que todos hemos utilizado herramientas de redacción de IA para generar contenidos en algún momento de nuestra vida profesional.

¿Y por qué no? El texto generado por IA es cómodo y rápido como un rayo. Pero, si somos sinceros, también puede resultar insípido y sin vida.

La IA siempre se concibió como una herramienta, algo que los humanos deben manejar para obtener mejores resultados. Y el contenido generado por IA no tiene por qué, ni debe, parecer robótico y posponer. Los redactores y editores experimentados deben detectar y humanizar el texto generado por IA, sacando el máximo partido de la IA y de sus increíbles ventajas al tiempo que conservan un tono y una voz humanos.

En este artículo, comparto las estrategias exactas que mi equipo y yo utilizamos para dar vida a los contenidos generados por IA. Si quieres mejorar el uso que haces de la Herramientas de redacción de IA añadiendo una pizca de personalidad y humanidad únicas, ha llegado al lugar adecuado.

Descubramos cómo hacer que la IA trabaje para ti y produzca contenidos de aspecto humano.

¿Qué es el contenido IA? ¿Cómo se genera el contenido de IA?

El contenido de IA se refiere a texto, imágenes, vídeos u otros medios creados o mejorados por la inteligencia artificial. Las herramientas de escritura de IA pueden generar artículos, entradas de blog, descripciones de productos y otros formularios de contenido escrito basados en entradas y parámetros dados.

La IA también puede crear o editar imágenes, producir música y vídeos, etc. **La meta de la IA para la creación de contenidos suele ser ahorrar tiempo, aumentar la eficacia y mantener la coherencia

Así funciona la generación de contenidos con IA:

Entrada y recopilación de datos: Las herramientas de IA se alimentan de grandes conjuntos de datos de varios estilos de escritura, temas y formatos. Estos datos ayudan a los modelos de IA a aprender la estructura y el formato de los distintos tipos de contenido

Las herramientas de IA se alimentan de grandes conjuntos de datos de varios estilos de escritura, temas y formatos. Estos datos ayudan a los modelos de IA a aprender la estructura y el formato de los distintos tipos de contenido Entrenamiento y reconocimiento de patrones: Los modelos de IA se someten a entrenamiento, durante el cual se procesan los datos para aprender reglas lingüísticas, frases comunes y el contexto que subyace a los distintos tipos de contenido

Los modelos de IA se someten a entrenamiento, durante el cual se procesan los datos para aprender reglas lingüísticas, frases comunes y el contexto que subyace a los distintos tipos de contenido Generación de contenidos: Cuando se proporciona una indicación a la IA, ésta utiliza su material de entrenamiento y los patrones que ha aprendido para generar un texto que se ajuste al contexto. Predice qué palabras y frases deben venir a continuación basándose en los patrones que ha aprendido

En este proceso interviene una combinación de tecnologías, como el aprendizaje automático (ML), el procesamiento del lenguaje natural (NLP), las redes generativas adversariales (GAN), etc.

El crecimiento de OpenAI, una startup que introdujo ChatGPT en 2020, ha trastocado por completo la forma en que abordamos la generación de contenidos hoy en día. Posee grandes modelos lingüísticos (LLM) como GPT-3 y GPT-4 que son capaces de generar contenidos coherentes y realistas en cuestión de segundos.

Sin embargo, como todo contenido generado por IA, tiene sus inconvenientes.

¿Cuáles son los problemas del texto generado por IA? La creación de contenidos con IA acelera el proceso de redacción sin duda alguna; sin embargo, no todo es sol y arco iris.

A pesar de la amplia formación, el contenido generado por IA tiene límites, como:

Falta de toque humano: Esta tecnología puede generar contenidos de alta calidad rápidamente, pero ¿conectará con su audiencia? No siempre. La esencia humana con la que los lectores se relacionan y se comprometen suele faltar en los contenidos generados por IA

Esta tecnología puede generar contenidos de alta calidad rápidamente, pero ¿conectará con su audiencia? No siempre. La esencia humana con la que los lectores se relacionan y se comprometen suele faltar en los contenidos generados por IA Alucinaciones de la IA: Los modelos de IA están expuestos al riesgo de alucinaciones, lo que significa que podrían proporcionar resultados incorrectos o engañosos. Si verificas de forma cruzada todo lo que genera la IA, eso podría llevarte casi la misma cantidad de tiempo que redactar tu contenido desde cero. Por ejemplo, ChatGPT muestra una advertencia clara que dice: 'ChatGPT puede cometer errores. Comprueba la información importante.'

Doble comprobación de la información para garantizar su autenticidad y fiabilidad

Cambios bruscos de tema: La IA se delata por su evidente falta de flujo. A diferencia de la escritura humana, el contenido de la IA a menudo cambia bruscamente de un tema a otro sin proporcionar transiciones fáciles de leer y lógicas para los lectores

La IA se delata por su evidente falta de flujo. A diferencia de la escritura humana, el contenido de la IA a menudo cambia bruscamente de un tema a otro sin proporcionar transiciones fáciles de leer y lógicas para los lectores Limitaciones específicas del nicho: Aunque la IA puede examinar rápidamente grandes cantidades de contenido en línea, tiene dificultades para reproducir la profundidad de los conocimientos de nicho de un experto humano. Esto da lugar a textos genéricos y superficiales generados por IA, lo que hace que su texto no sea más que otro contenido indiferenciado de la web

¿Por qué es necesario humanizar el contenido de IA?

Sabemos que el contenido de IA por sí solo no puede mantener su motor de contenido en funcionamiento, pero ¿significa eso que debe abandonarlo? Por supuesto que no El contenido de IA puede acelerar e incluso mejorar tu escritura, y no hay razón para que vuelvas a pasar horas o incluso días escribiendo buen contenido.

He aquí un término medio: humanizar el contenido de IA para adaptarlo a sus necesidades.

Pendiente es necesario porque:

Google penaliza los sitios web con contenido pobre Google prioriza el contenido "people-first lo que significa que su contenido debe mostrar experiencia, ofrecer un valor sustancial a los lectores y centrarse en sus necesidades. Además,

Google prefiere contenido E-E-A-T que significa Experiencia, Conocimientos, Autoridad y Fiabilidad.

Aunque Google no penaliza específicamente el contenido generado por IA, el contenido que simplemente regurgita y replica material existente en Internet y carece de experiencia genuina no se clasificará. Para garantizar que su contenido funcione bien y se ajuste a las buenas prácticas de SEO, debe añadir una capa de experiencia y perspectiva humanas.

Plagio

Copyleaks descubrió que casi el 60% del contenido de ChatGPT es plagiado . ¿Las repercusiones? Puede afectar negativamente a tu posicionamiento SEO, a la reputación de tu marca y a la calidad de tus contenidos. ¿Por qué los lectores acudirían a usted en busca de contenido cuando pueden obtenerlo directamente de la fuente original?

De hecho, el uso de contenidos plagiados generados por IA puede anular por completo el propósito de la creación de contenidos. Por eso es clave humanizar el texto generado por IA.

Mejorar la legibilidad

La meta final de la redacción de textos es conectar con el público y satisfacer sus necesidades. Humanizar el contenido generado por IA te permite añadir ejemplos útiles y contexto. La edición del contenido generado por IA también te permite personalizar el texto para que tenga sentido para tus lectores.

Impacto emocional

El contenido humanizado transmite mucho mejor las emociones que animan a tu audiencia a relacionarse con lo que tienes que decir. El contenido generado por humanos casi siempre utiliza frases de longitud variada, ritmos que reflejan el habla humana e incluso coloquialismos que mejoran el flujo de un artículo.

La mayoría de los artículos de IA suelen tener la misma estructura y longitud de frase. Humanizar este contenido puede ser especialmente importante en marketing, atención al cliente y narración de historias, donde el público valora la autenticidad, la confianza y la credibilidad.

Voz e identidad de marca

Tanto usted como sus competidores pueden generar contenidos utilizando herramientas de IA. Lo que diferencia su contenido es una voz y una identidad de marca bien definidas. Al humanizar su contenido, se asegura de que se alinea con los valores y la personalidad de su marca, creando una voz única y coherente.

Eliminar la falta de comunicación

Por último, con el texto generado por IA, es posible perder el matiz de un mensaje complejo o comunicarse mal. Humanizar el contenido garantiza preservar el significado y el contexto previstos y que el mensaje se transmita en el tono adecuado.

/ref/ http://bankrate.com/ Bankrate.com /%href/

bankrate.com, un sitio web financiero bien establecido, utilizó eficazmente la IA para generar contenidos para consultas específicas como "¿Qué es el margen de contribución?" y "¿Qué es la liquidez financiera?" Esta estrategia aumentó significativamente su tráfico, y el contenido de IA atrajo cientos de miles de visitas al mes.

¿Cómo lo consiguieron?

No copiaron y pegaron directamente el texto generado por la IA, sino que se aseguraron de que varios expertos en la materia revisaran y añadieran sus experiencias al contenido generado por la IA, reflejando así sus conocimientos en la materia.

También respetaron las directrices de Google reconociendo claramente el uso de la IA.

Conclusión: Para garantizar un rendimiento óptimo, humanice, revise y corrija el contenido generado por IA antes de publicarlo en su sitio web.

Ya hemos explicado por qué es importante humanizar el texto de IA. Veamos ahora cuándo es necesario.

¿Cuándo debe humanizar el texto de IA?

He aquí algunos casos en los que debería humanizar el texto de IA:

Marketing o branding

A la hora de crear material de marca o de marketing, es fundamental asegurarse de que la voz de la marca brille y de que se establezca una conexión genuina con el público.

Comunicación con el cliente

En interactuar directamente con los clientes a través de tickets de soporte o del portal de atención al cliente, asegúrese de humanizar el texto de IA para que las interacciones se sientan personales y la experiencia del cliente sea positiva.

Creación de contenidos para blogs

Al escribir una entrada de blog, humanizar el contenido para construir y atraer a su audiencia con una copia fácil de leer y genuinamente útil es imperativo para hacer que su contenido se destaque. También quieres que tu personalidad o la personalidad de tu marca se refleje en tu contenido.

Comunicación de alto nivel

Por último, en situaciones en las que el impacto del mensaje es crítico o especialmente delicado -como la comunicación de crisis-, humanizar el contenido ayuda a aportar claridad, empatía y un toque matizado y reflexivo. También reduce el riesgo de malentendidos.

He aquí algunas estrategias de eficacia probada que he utilizado para que mi contenido suene más humano, atractivo y atractivo para las búsquedas.

Cómo humanizar el contenido de IA: 7 estrategias prácticas

1. Elige una herramienta de IA que funcione como un asistente personal

Hay un montón de herramientas de IA disponibles para diferentes propósitos. Algunas pueden ayudarte a crear contenido desde cero, mientras que otras mejoran el que ya está escrito. Busca la que mejor se adapte a tus necesidades.

La lógica es sencilla: cuanto mejor funcione una herramienta de IA, menos tiempo y esfuerzo necesitará para adaptar y humanizar el texto.

**A la hora de elegir una herramienta, tenga en cuenta el tipo de contenido, el idioma, el público objetivo y el presupuesto con el que trabaja

Por ejemplo, supongamos que actualmente utiliza el modelo gratuito de ChatGPT, pero tiene que editar constantemente el texto de IA porque no ofrece un contenido contextual del que se beneficie su equipo. Es entonces cuando prueba una herramienta de IA como Cerebro ClickUp .

ClickUp Brain es una solución todo en uno que le permite escribir contenido resumir textos extensos, editar contenidos, generar esquemas de contenido crear textos atractivos para las redes sociales y mucho más. Analiza el contexto del contenido para ofrecer mejoras y optimizaciones a medida, garantizando la relevancia y la coherencia.

Genere contenido relevante y atractivo con ClickUp Brain

También puede integrar ClickUp Docs para la edición colaborativa de documentos en tiempo real . Con Docs, usted y su equipo pueden trabajar juntos en el contenido sin problemas.

Gracias a su integración con ClickUp Brain, Docs es perfecto para la experimentación y la ideación. Con ClickUp Brain, tu documento se convierte en un versátil campo de juego para experimentar con diversas indicaciones de IA y crear contenido a tu gusto.

Si ya has escrito un contenido, ClickUp Brain te ofrece ideas y sugerencias en tiempo real, ayudándote a perfeccionar tu redacción y hacerla más impactante.

Colabore con todas las partes interesadas y mejore la redacción en tiempo real con ClickUp Docs

2. Entrene a su herramienta de IA para que escriba como usted

Piense en la IA como en un becario de redacción. Debes entrenar al modelo para que genere textos de IA basados en tus expectativas y requisitos.

A continuación te explicamos cómo entrenar a tu herramienta de IA para que escriba como tú:

Proporciona muestras de tus textos o artículos anteriores que reflejen la voz de tu marca

Comparta sus guías de estilo e introduzca todos sus requisitos exclusivos

Repita la indicación con más especificaciones para refinar el contenido

Siguiendo estos pasos, el modelo de IA será capaz de imitar gradualmente la voz y el tono de la marca, de modo que el esfuerzo de humanización del contenido se reducirá al mínimo. Recuerda que cuanto más detallada y explicativa sea la indicación, mejores serán los resultados.

Para minimizar el esfuerzo de escribir una indicación detallada, ClickUp ofrece

Plantillas de indicaciones IA

adaptadas para propósitos únicos. Puede introducirlas directamente en ChatGPT y obtener los resultados deseados.

He aquí un ejemplo de la función

ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de marketing

que le permite aumentar sus esfuerzos de marketing con más de 600 indicaciones relevantes.

Tanto si desea idear una nueva campaña de marketing como impulsar específicamente las ventas, esta colección de indicaciones es lo que necesita.

Acelere la redacción de textos de marketing convincentes con las indicaciones ChatGPT para marketing de ClickUp

Con esta plantilla, usted puede:

Utilizar indicaciones eficaces y detalladas para generar texto de IA para titulares de Google, descripciones de productos, textos de llamada a la acción, etc

Buscar ayuda para indicaciones en más de 40 categorías, como marcas, marketing de afiliación, marketing de eventos, anuncios de Facebook, etc

Escriba indicaciones con palabras clave específicas y ricas en SEO para generar texto de IA de alto rango

Incorpore indicaciones sobre la persona del usuario para fomentar la participación en el contenido generado

⭐️ Bonus: Además de esta plantilla, ClickUp tiene una colección de indicaciones dirigidas a diferentes casos de uso, como ClickUp Plantilla de indicaciones ChatGPT para RRHH y selección de personal ,

ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de gestión de productos

y

ClickUp ChatGPT Indicaciones para la plantilla de Copywriting

.

3. Elimina la jerga y las frases hechas, y usa la voz activa

Los contenidos generados por IA suelen incluir frases como 'domina el arte de,''en el dinámico mundo de,' y 'un tapiz de.'_

Edición de contenidos generados por IA

para garantizar que el resultado se ajuste a la voz de su marca.

Identifique y sustituya estos términos comunes en el texto de IA por un lenguaje más natural, variado y similar al humano.

Por ejemplo, cuando le pregunté a ChatGPT el significado de PNL, me respondió lo siguiente:

respuesta de ChatGPT a la indicación de escribir una entrada en un blog sobre PNL_

Si tu intención es crear contenido útil, es aconsejable evitar el uso de demasiados términos técnicos o jerga que dificulten la experiencia de lectura.

Explora el contenido generado en busca de frases en voz pasiva e intenta maximizar el uso de la voz activa . Esto suele hacer que las frases sean más cortas e impactantes, mejorando la legibilidad y manteniendo la atención del lector.

Por ejemplo, en la anterior entrada de blog sobre PNL generada por ChatGPT, la introducción es árida y carece de ejemplos reales, estadísticas o un toque personal.

He aquí una forma potencialmente más humana de intentar la misma introducción

¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan sistemas como Alexa, Siri o los robots de voz? PNL o Procesamiento del Lenguaje Natural es la tecnología que hay detrás de estos programas. La PNL hace posibles las interacciones entre humanos y tecnología con el mínimo esfuerzo.

4. Incorporación de experiencias personales y conocimientos en el ámbito

El texto de IA, a diferencia de la escritura humana, es genérico y carece de experiencias relacionables.

Enriquezca este contenido añadiendo experiencias y conocimientos personales para que su contenido destaque. Estás escribiendo para humanos, no para máquinas, y los humanos responden mejor a las emociones que a párrafos y párrafos de información.

Cree una narrativa, aborde los puntos débiles del lector y llévelo a través de un viaje con su contenido para que confíe en usted y se comprometa con él.

El objetivo es sencillo: no se trata sólo de ofrecer datos objetivos, sino de llegar al público, hablar con él y ayudarle a profundizar en el tema.

Consejo profesional: No olvide añadir citas de líderes del sector, incorporar datos y estadísticas de compatibilidad y explicar en profundidad los entresijos del contenido. Haz que tu contenido sea rico en ejemplos del mundo real, aborda retos comunes e incluye humor siempre que sea posible.

Hagamos a ChatGPT otra pregunta sobre vídeo marketing.

Se pide a ChatGPT que explique brevemente el vídeo marketing. Aunque la respuesta es buena, carece de datos y cifras basados en la investigación que hagan más persuasivo el argumento (de mayores tasas de conversión).

Ahora bien, ¿cómo se puede humanizar un texto de IA añadiéndole más valor y haciéndolo fiable? Simplemente añadiendo una estadística y diciendo:

"Atraer a tus clientes con una mezcla de estímulos auditivos y visuales es una forma estupenda de captar su atención". De hecho,_

de hecho 86% de las empresas dan prioridad a la creación de vídeo

como herramienta clave de marketing"

5. Añadir elementos visuales al texto de IA para garantizar la optimización SEO

Otra forma de romper la monotonía del contenido de IA es simplemente añadiendo imágenes.

Dado que muchas personas que consumen contenidos en Internet consideran que los contenidos visuales son más atractivos y atrayentes, los motores de búsqueda los prefieren y los clasifican mejor. Ejerza su libertad creativa para añadir imágenes, GIF, memes, infografías y elementos visuales explicativos.

Optimice su contenido de IA para SEO añadiendo texto alternativo a sus imágenes. Asegúrate de incluir palabras clave y etiquetas meta.

Las etiquetas Alt permiten a los motores de búsqueda escanear las imágenes y comprender su relevancia; mejoran la experiencia del usuario si la imagen no se carga y, por último, son importantes para los lectores con problemas visuales.

La optimización SEO también le da una ventaja competitiva en un mercado de contenidos digitales agrupados. El contenido optimizado para SEO puede seguir atrayendo tráfico y generando clientes potenciales a lo largo del tiempo, lo que proporciona valor y retorno de la inversión a largo plazo. La mayoría de las herramientas de IA no son capaces de producir contenidos con imágenes y elementos visuales adecuados.

6. Uso de detectores de IA para determinar qué texto de IA necesita humanizarse

Ésta es su última apuesta: copie y pegue directamente el contenido generado por la IA en un conversor de texto humano e identifique las secciones que marca. Es probable que estas secciones sean demasiado robóticas e impersonales.

Peguemos la misma respuesta de IA de vídeo marketing en Copyleaks. He aquí el resultado:

Los detectores de contenido de IA pueden detectar fácilmente texto de IA

En se detecta como contenido generado por IA y se marca. Introduzcamos ahora contenido humanizado de IA y veamos qué dice Copyleaks:

Siempre puedes reformular el contenido generado por IA para evitar los detectores de IA

Ya no marca el contenido. Una vez más, modificar el contenido con una estadística y una redacción sencilla ayudó a humanizar y desmarcar el texto de IA.

Recuerda que el uso de herramientas de detección de IA para editar tu contenido sólo funciona cuando la sección marcada como generada por IA es mínima. Si un documento largo está lleno de marcas de contenido de IA, puede requerir una reescritura completa por parte de un humano.

Aquí puede utilizar ClickUp Docs para copiar y pegar el contenido marcado y recibir sugerencias de ClickUp Brain para mejorarlo.

Trabaje con su equipo en un único documento de ClickUp sin complicaciones

Además, si un equipo de redactores está trabajando en una pieza de contenido, el uso de ClickUp Docs les ayuda a colaborar en un solo lugar. Pueden añadir sus aportaciones, sugerencias y comentarios en tiempo real y obtener antes la figura del contenido.

Humanice el contenido de IA con ClickUp Las herramientas de IA pueden crear contenidos a escala y resumir los resultados de la investigación en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, si su meta es conseguir que los lectores se impliquen a fondo con su contenido, necesita humanizar el texto de IA. El uso de las estrategias y herramientas descritas anteriormente puede ofrecerle lo mejor de ambos mundos: contenido generado a escala y velocidad, mejorado por el toque humano.

Elige la herramienta de IA adecuada para que tus borradores generados por IA tengan una figura decente. A continuación, aplica tu experiencia humana, ponte la gorra de editor y dale a "publicar"

Pruebe la herramienta de IA avanzada de ClickUp, ClickUp Brain, para sus proyectos y experimente la diferencia. Combínala con ClickUp Docs para facilitar la colaboración en tiempo real y el enriquecimiento del texto. Registrarse en ClickUp hoy mismo y sea testigo de la magia de la creación de contenidos humanizados con IA.