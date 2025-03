Los 10 mejores reescritores de tonos con IA para transformar tu escritura en 2025

¿Alguna vez se ha preguntado si sus herramientas de IA hablan realmente la voz de su marca? La IA generativa ha transformado sin duda la creación de contenidos. 85% de los profesionales del marketing ya lo utilizan para sus estrategias, y el 76% para la creación básica de contenidos.

Sin embargo, muchos profesionales del marketing se enfrentan a un reto acuciante: cómo personalizar su contenido manteniéndose fieles a la voz de su marca. O tal vez usted necesita enviar un anuncio en un canal de grupo acerca de un plazo incumplido, pero no quiere parecer demasiado abrasivo.

Es el enigma del comunicador moderno: dar con el tono deseado sin pasarse horas reescribir párrafos. Los reescritores de tono de la IA están aquí para llenar ese vacío, proporcionando contenidos personalizados y específicos para el público, al tiempo que se mantienen fieles a la identidad de su marca

Esta guía explora las herramientas que lo hacen posible, haciendo que tu escritura sea eficiente y coherente. Veamos las mejores herramientas de reescritura de tonos de IA que debes conocer. 🚀

⏰ Resumen de 60 segundos

Aquí están las 10 mejores herramientas de reescritura de tono de IA disponibles en la actualidad:

ClickUp: La mejor para la creación de contenidos con IA Voilà: Lo mejor para la productividad con IA todo en uno Galaxy.IA: Lo mejor para la reescritura versátil de tonos con personalización Storylab.IA: Lo mejor para reescritura de tonos de marketing creativo TextCortex: Lo mejor para el refinamiento profesional del tono Grammarly: Lo mejor para la corrección y edición de tonos con IA HyperWrite: Lo mejor para la investigación con IA y la versatilidad de la escritura Writetone: El mejor para la personalización versátil del tono y la asistencia asistida por IA Copy.IA: la mejor para reescritura de tonos con IA a escala empresarial Wordtune: Lo mejor para una reescritura de tonos IA flexible e intuitiva

¿Qué debe buscar en un reescritor de tonos de IA?

Un tono de IA eficaz herramienta de reescritura debería hacer que su proceso de escritura fuera más eficiente y, al mismo tiempo, garantizar un resultado pulido y adecuado al tono. Esto es lo que debes priorizar cuando busques una herramienta eficiente:

Preajustes de tono: Cambie rápidamente su texto a tonos profesionales, informales o persuasivos con un solo clic, perfecto para adaptar correos electrónicos, propuestas o blogs a su audiencia

Cambie rápidamente su texto a tonos profesionales, informales o persuasivos con un solo clic, perfecto para adaptar correos electrónicos, propuestas o blogs a su audiencia Ajustes de estilo: Perfeccione la estructura de las frases y la elección de palabras para adaptarlas a un estilo de escritura específico, como simplificar documentos con mucha jerga o añadir calidez a las respuestas a los clientes

Perfeccione la estructura de las frases y la elección de palabras para adaptarlas a un estilo de escritura específico, como simplificar documentos con mucha jerga o añadir calidez a las respuestas a los clientes Reescritura masiva: Cargue varios párrafos o documentos enteros para reescribirlos de una sola vez, ahorrando horas de edición en el caso de informes o campañas extensas

Cargue varios párrafos o documentos enteros para reescribirlos de una sola vez, ahorrando horas de edición en el caso de informes o campañas extensas Capacidades de integración: Utiliza la reescritura directamente en herramientas como Documentos de Google, Microsoft Word o Slack, garantizando ediciones fluidas dentro de tu flujo de trabajo existente

Utiliza la reescritura directamente en herramientas como Documentos de Google, Microsoft Word o Slack, garantizando ediciones fluidas dentro de tu flujo de trabajo existente Destaque y reescriba: Seleccione y reescriba sólo las partes del texto que necesiten ajustes de tono, como corregir frases demasiado formales en un borrador por lo demás informal

Seleccione y reescriba sólo las partes del texto que necesiten ajustes de tono, como corregir frases demasiado formales en un borrador por lo demás informal Comprobador de originalidad: Asegúrese de que la versión reescrita es única y no contiene plagios, especialmente en el caso de contenidos como entradas de blog o materiales de marketing

Asegúrese de que la versión reescrita es única y no contiene plagios, especialmente en el caso de contenidos como entradas de blog o materiales de marketing Conservación del formato: Mantenga intactas las viñetas, los títulos y otros elementos estructurales, evitando el tedioso cambio de formato tras la reescritura

Mantenga intactas las viñetas, los títulos y otros elementos estructurales, evitando el tedioso cambio de formato tras la reescritura Variaciones de frases: Obtenga varias opciones de reescritura de una misma frase para elegir la que mejor se adapte a sus necesidadesmetas de comunicación 🔍 ¿Lo sabías? 55% de las empresas predicen que en 2024 la mayoría de la gente utilizará más la IA que los motores de búsqueda para encontrar respuestas. Este cambio muestra la creciente confianza en la IA para obtener información de forma conversacional y fácil para el usuario.

Los 10 Mejores Reescritores de Tonos de IA

La reescritura tonal de IA ayuda a las empresas y a los profesionales de la comunicación a mejorar su redacción manteniendo la coherencia y la claridad. A continuación, nos sumergimos en las mejores opciones disponibles:

1. ClickUp (lo mejor para la creación de contenidos con IA)

escriba más rápido y perfeccione sus correos electrónicos, copias de marketing y mucho más con ClickUp AI_ Cerebro ClickUp utiliza el procesamiento avanzado del lenguaje natural para transformar la forma en que los equipos crean contenidos y refinan el tono.

Supongamos que está redactando un informe interno que debe ser profesional pero fácil de leer. En lugar de pasar horas retocando párrafos, el asistente de redacción integrado de ClickUp afina el tono en cuestión de segundos, haciendo que el contenido sea nítido y fácil de leer.

Ya se trate de ajustar un correo electrónico formal para que sea más cálido o de pulir un mensaje informal, la IA se adapta a la perfección a sus necesidades. Desde idear nuevas ideas hasta materiales de marketing, puede utilizar Brain para asegurarse de que la voz de su marca resuena entre su público.

La colaboración es otro punto de inflexión con Documentos de ClickUp .

Supongamos que su equipo está intercambiando ideas para una campaña de marketing, de modo que varios miembros del equipo pueden trabajar simultáneamente en un mismo documento. Al mismo tiempo, la IA ayuda en tiempo real sugiriendo mejoras, resumiendo notas o incluso generando textos creativos basados en la información aportada.

Más allá de la creación de contenidos, la flexibilidad de ClickUp AI brilla en los casos de uso en marketing. Le ayuda a redactar correos electrónicos con un equilibrio perfecto entre persuasión y cercanía.

Las plantillas preconfiguradas y las sugerencias generadas por la IA facilitan la redacción de textos publicitarios, estudios de casos y comunicados de prensa. Le permiten mantener un tono y unos mensajes coherentes en todos los canales.

Las mejores funciones de ClickUp

Ajuste el tono y la estructura en los documentos de ClickUp para crear contenidos perfeccionados

Colabore en documentos mejorados con IA más rápidamente a través de Tareas de ClickUp con diferentes categorías con etiquetas y subtareas personalizadas

Enlaza las respuestas del chat con las tareas y documentos de tu proyecto para que todos los miembros del equipo estén informados con Chat ClickUp Utilice un únicoPlantillas ClickUp para tareas, correos electrónicos y proyectos adaptados a necesidades específicas

Mantenga sus metas claras en todo su equipo con Metas de ClickUp metas, que ofrece objetivos de tareas, metas y otras métricas para que su contenido sea específico

Acceda a más de 100 indicaciones para tareas de marketing, ventas y gestión de proyectos

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje empinada

Las herramientas de IA avanzadas sólo están disponibles con el complemento de pago ClickUp Brain

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

Por qué usuarios están encantados con ClickUp:

ClickUp es la mejor plataforma para la gestión de tareas, equipos, flujos de trabajo, contenidos, etc. Incluso he conseguido la insignia de usuario avanzado verificado en ClickUp. Incluso he conseguido una insignia de ClickUp Verified Power User. La facilidad con la que se pueden crear tarjetas, moverlas y crear nuevas subtareas me fascina

Vikas Kalwani, Director de Asociaciones, uSERP

Los profesionales del marketing que utilizan herramientas de IA y automatización, como los chatbots, tienen un intento correcto mucho mayor 25% de esos con estrategias "eficaces" utilizaron IA frente a sólo el 5% con estrategias "ineficaces".

2. Voilà (Lo mejor para la productividad de la IA todo en uno)

via Voilà Voilà es un asistente versátil basado en IA que funciona en todas las plataformas para simplificar la escritura, la lluvia de ideas y la investigación.

Se integra directamente en tu navegador y aplicaciones, permitiéndote sacar el máximo partido a tus documentos, páginas web, imágenes y vídeos de YouTube. Voilà se adapta a tu flujo de trabajo, ya estés redactando contenidos, resumiendo información o generando imágenes.

Las mejores funciones de Voilà

Reescribe, resume y traduce contenidos directamente desde páginas web o documentos

Redacta correos electrónicos y respuestas profesionales con eficaces plantillas basadas en IA

Resume y extrae contenido de vídeos de YouTube y archivos PDF

Limitaciones de voilà

Automatización limitada en comparación con la competencia

La revisión gramatical y ortográfica en tiempo real no está totalmente automatizada

Precios de Voilà

Gratuito

Premium: 8 $/mes por usuario

8 $/mes por usuario Ultimate: 16 $/mes por usuario

16 $/mes por usuario Equipos: A partir de 16 $/mes por usuario

Voilà Valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

💡 Consejo profesional: ¿Quieres hacer que tu contenido destaque? Domina el arte de edición de contenidos generados por IA para obtener resultados pulidos y humanizados que resuenen en su audiencia.

3. Galaxy.IA (Lo mejor para una reescritura versátil del tono con personalización)

/%img/ Galaxia.IA Galaxy.ai ofrece una gran herramienta de reescritura de tono IA diseñada para ajustar el tono de su texto para adaptarse a cualquier audiencia o situación, manteniendo intacto el mensaje central.

Tanto si está escribiendo un correo electrónico amistoso, elaborando un informe profesional o respondiendo a clientes, esta herramienta garantiza que su mensaje conecte con su audiencia. Sus múltiples tonos preestablecidos y su personalización avanzada la hacen ideal para empresas que desean mantener la coherencia en la comunicación.

Las mejores funciones de Galaxy.IA

Reescribe texto al instante con varias opciones de tono, como amistoso, empático o profesional

Personalice aún más el tono con instrucciones específicas para obtener resultados a medida

Analiza el tono actual y ajústalo para una transición perfecta al estilo deseado

Limitaciones de Galaxy.IA

Soporte limitado para idiomas distintos del inglés

La versión gratuita del reescribidor de párrafos incluye un límite de caracteres para reescribir texto

Precios de Galaxy.IA

Gratuito

Premium: $15/usuario por mes

Valoraciones y reseñas de Galaxy.IA

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

📈 Consejo adicional: Descubra el mejores herramientas y software de redacción publicitaria para crear contenidos persuasivos y de gran impacto que impulsen las conversiones.

4. Storylab.IA (Lo mejor para la reescritura creativa de tonos de marketing)

traducción Storylab.IA El Cambiador de Tono IA de StoryLab.ai hace que tu escritura sea más fluida y atractiva en cuestión de segundos. Elija entre 13 estilos diferentes, como profesional, ingenioso o aventurero, y vea cómo su texto se transforma al instante.

Es muy sencillo: copia, pega, selecciona tu tono y listo. Perfecto para anuncios, publicaciones en redes sociales o cualquier contenido que necesite un toque fresco. Con compatibilidad con más de 17 idiomas, es fácil conectar con cualquier público.

Las mejores funciones de Storylab.IA

Transforma el tono del contenido con 13 estilos de redacción preestablecidos, incluidos el persuasivo, el ingenioso y el narrativo

Ajusta el texto de los anuncios, títulos de blog o las publicaciones en redes sociales para diferentes plataformas y audiencias

Reutilice el contenido existente dándole un nuevo tono para nuevas campañas

Limitaciones de Storylab.IA

Limitado a 3 ejecuciones gratuitas al mes en el plan Free

Requiere la selección manual de preajustes de tono para cada reescritura

Precios de Storylab.IA

Gratis

Pro: 15 $/usuario al mes

15 $/usuario al mes Unlimited: 19 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Storylab.IA

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

➡️ Leer más: 10 mejores herramientas de IA para generar texto y contenido

5. TextCortex (La mejor para refinar el tono profesional)

via Grammarly Grammarly ha redefinido la forma de enfocar el tono y la calidad de la escritura. Su cambiador de tono basado en IA es como tener un editor personal listo para adaptar tus palabras a cualquier contexto.

Ya se trate de un discurso persuasivo, de una disculpa sincera o de un informe formal, la función de detección de tono de la herramienta detecta los tonos inadecuados antes incluso de que pulses enviar.

Con sugerencias en tiempo real integradas en plataformas como Gmail y Documentos de Google, se adapta a tu flujo de trabajo, por lo que es ideal para todo el mundo, desde estudiantes hasta ejecutivos de alto nivel.

Las mejores funciones de Grammarly

Detecta y ajusta el tono automáticamente para adaptarse a entornos profesionales o informales

Reescribe texto con tonos específicos, como formal, seguro o empático

Se integra a la perfección con apps como Gmail, Slack y Microsoft Word

Limitaciones gramaticales

Tiene dificultades con documentos que contienen varios idiomas o términos especializados

Ocasionalmente malinterpreta el contexto, lo que lleva a sugerencias menos precisas

Precios gramaticales

Gratuito

Pro: $30/usuario por mes

$30/usuario por mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones gramaticales

G2: 4.7/5 (9,700+ opiniones)

4.7/5 (9,700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (7,100+ opiniones)

📝 Bonus Tip: Afina tu escritura con facilidad-descubre la los 10 mejores correctores gramaticales y herramientas de edición de IA .

7. Hyperwrite (Lo mejor para la investigación y la versatilidad de la escritura con IA)

via HyperWrite HyperWrite combina la escritura creativa con la investigación en tiempo real, proporcionando una prosa pulida y perspectivas respaldadas por citas. Se adapta a tus necesidades con herramientas como Flexible AutoWrite y Magic Editor.

Su capacidad para imitar tu voz a través de personajes personalizables te hará sentir como si estuvieras escribiendo tú mismo, pero más rápido.

Se integra perfectamente en tu flujo de trabajo mediante extensiones del navegador. Esto es especialmente útil para los profesionales que deben compaginar la escritura con tareas de investigación.

Las mejores funciones de Hyperwrite

Personalizar el comportamiento de la IA con hasta 10 personas para que coincida con su estilo de escritura

Realice investigaciones en tiempo real con información respaldada por citas de millones de fuentes

Utiliza herramientas como Flexible AutoWrite para la creación y reescritura de contenidos bajo demanda

Limitaciones de hiperescritura

Las autosugerencias a veces tardan 2-3 segundos en aparecer

Los planes Premium y Ultra pueden ser demasiado caros para usuarios ocasionales

Precios de Hyperwrite

Premium: 19,99 $/usuario al mes

19,99 $/usuario al mes Ultra: 44,99 $/usuario al mes

Valoraciones y críticas de Hyperwrite

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. Writetone (Lo mejor para la personalización versátil de tonos y asistencia con IA)

Escriba en La herramienta de reescritura de tonos IA de Writetone redefine la forma en que los usuarios adaptan sus escritos a distintos públicos y contextos. Con más de 90 opciones de tono, te permite cambiar sin problemas entre tonos profesionales, conversacionales o persuasivos, garantizando que tu contenido resuene.

Su interfaz intuitiva y su capacidad para refinar el tono en un intervalo de tareas de redacción, desde blogs hasta presentaciones de empresa, garantizan que cada palabra que escriba se ajuste perfectamente a sus metas.

Dato curioso: El primera instancia conocida de IA se remonta a la mitología griega. Hefesto, el dios de la invención, creó a Talos, un robot dorado gigante diseñado para proteger la isla de Creta. Esta figura mítica se considera uno de los primeros conceptos de IA, ya que precede en siglos a la tecnología moderna

Las mejores funciones de Writetone

Humaniza el contenido generado por IA con HumanGPT para evitar los detectores de IA

Obtén revisiones gramaticales instantáneas yherramientas de corrección para garantizar una redacción gratuita, libre de errores

Resuma textos extensos o PDF en contenido conciso y digerible

Limitaciones del tono de escritura

El plan Free ofrece funciones limitadas y anuncios, lo que puede dificultar su uso

Las herramientas premium y avanzadas pueden resultar caras para los usuarios ocasionales

Precios de Writetone

Gratuito

Más: 7,99 $/usuario al mes

Valoraciones y críticas de Writetone

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

🔍 ¿Sabías que...? La eficacia de la IA generativa no se basa sólo en el volumen.. 84% de los vendedores afirma que mejora la calidad de sus contenidos. Herramientas como los reescriptores de tono de IA refinan y humanizan el texto generado por IA, garantizando que cada pieza se ajuste al tono y el mensaje previstos.

9. Copy.IA (lo mejor para la reescritura de tonos de IA a escala empresarial)

via Copia.IA Copy.IA es una herramienta de reescritura de frases con IA que transforma la reescritura de tonos con su plataforma GTM IA, diseñada para optimizar su estrategia de salida al mercado. Copy.ai se integra profundamente en los flujos de trabajo de ventas, marketing y operaciones para reescribir el contenido en tonos contextualmente perfectos.

Tanto si se trata de crear mensajes persuasivos para el equipo de ventas como de mejorar el marketing basado en cuentas (ABM), garantiza que toda la comunicación se ajuste a la voz de la marca.

Con funciones como la voz de la marca y la base de información, este Generador de contenidos de IA garantiza la coherencia de todas las salidas, independientemente del formato o el canal.

Las mejores funciones de Copy.IA

Reescritura tonal basada en IA integrada en los flujos de trabajo de ventas, marketing y operaciones

Mantenga la coherencia con definiciones de voz de marca personalizables

Reescriba el contenido teniendo en cuenta el contexto para una comunicación altamente personalizada

Limitaciones de Copy.IA

Una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios debido a su amplio conjunto de funciones

Requiere tiempo para dominar los flujos de trabajo avanzados y las integraciones

Precios de Copy.IA

Gratuito

Inicial: 49 $/usuario al mes

49 $/usuario al mes Avanzado: 249 $/usuario al mes

Valoraciones y valoraciones de Copy.IA

G2 : 4.7/5 (180+ opiniones)

: 4.7/5 (180+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (60+ reseñas)

10. Wordtune (El mejor para la reescritura de tono IA flexible e intuitiva)

traducción Wordtune Wordtune es una herramienta gratuita, /IA reescribir párrafo que simplifica la reescritura de tono para adaptar su escritura para cualquier contexto. Ya sea que esté refinando un correo electrónico profesional, reescribiendo contenido académico o informalizando un mensaje para las redes sociales, la IA de Wordtune asegura que su tono sea el correcto.

Su función más destacada es la capacidad de reescribir frases en múltiples estilos -formal, informal, ampliado o conciso- con un solo clic.

Wordtune sugiere alternativas y ofrece opciones adaptadas al contexto, lo que garantiza que el significado se mantenga intacto aunque cambie el tono.

Las mejores funciones de Wordtune

Reescribe frases en varios tonos, como formal, informal y conciso

IA Humanizer para adaptar el contenido generado por IA a una escritura similar a la humana

Traduce frases de otros idiomas y reescríbelas en inglés

Limitaciones de la sintonía de trabajo

La versión gratuita/a limita la reescritura diaria a 10 frases

Los resultados para frases complejas o largas pueden ser ocasionalmente menos impactantes

Precios de Wordtune

Básico : Free

: Free Avanzado : 13,99 $/usuario al mes

: 13,99 $/usuario al mes Unlimited: 19,99 $/usuario al mes

19,99 $/usuario al mes Teams: 15,99 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Wordtune

G2 : 4.6/5 (170+ opiniones)

: 4.6/5 (170+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (70+ opiniones)

💡 Pro Tip: ¿Quieres reducir el tiempo que dedicas a generar contenido? Aprenda cómo automatizar tu proceso de creación de contenidos ¡y libere tiempo para la estrategia y la creatividad!

Maximice su potencial de redacción con ClickUp

Elegir la herramienta de reescritura de tonos de IA adecuada es algo más que elegir funciones; se trata de alinear la herramienta con su flujo de trabajo, su público objetivo y sus metas a largo plazo.

La escalabilidad es clave, especialmente para equipos en crecimiento o empresas que amplían sus estrategias de contenido.

Aquí es donde ClickUp destaca. Más allá de la reescritura, la plataforma combina la colaboración, la gestión de tareas y la creación de contenidos impulsada por IA. No se trata sólo de corregir el tono, sino de transformar la forma en que los equipos crean y se comunican.

¿Listo para mejorar tu redacción y tus flujos de trabajo? Inscríbase hoy mismo en ClickUp