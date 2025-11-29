Más de 55 indicaciones de Meta IA para inspirar tu próximo proyecto.

La mayoría de la gente trata las herramientas de inteligencia artificial como si fueran una barra de búsqueda. Escriben tres palabras, pulsan Intro y se preguntan por qué el resultado parece haber sido escrito por una persona agotada a las 3 de la madrugada.

La cuestión es la siguiente: Meta IA puede convertir una idea a medio desarrollar en una campaña de marketing completa, transformar bocetos preliminares en imágenes pulidas y escribir código que realmente funcione. Pero necesita un ingrediente fundamental por tu parte: una indicación específica.

La diferencia entre «escribir una entrada de blog» y una indicación genial es de unos 30 segundos de reflexión adicional. Y esos 30 segundos separan los resultados mediocres de la IA de los realmente útiles.

En esta entrada del blog, compartimos las mejores indicaciones de Meta AI, junto con alternativas como ClickUp y ChatGPT para completar tu arsenal de IA. 🤩

¿Qué es Meta IA?

a través de Meta.ai

Meta AI es el asistente de IA de Meta, integrado en todos los productos de Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. En pocas palabras, es la versión de Meta de un chatbot con IA impulsado por su modelo de lenguaje grande (LLaMA).

Está integrado en las aplicaciones y dispositivos de Meta, por lo que los usuarios pueden buscar, generar contenido, hacer preguntas, crear imágenes y realizar tareas de automatización directamente dentro de las plataformas que ya utilizan. Solo tienes que chatear directamente con la herramienta de IA o etiquetarla en mensajes grupales para empezar.

¿Qué son las indicaciones de Meta IA?

Las indicaciones de Meta AI son simplemente las instrucciones o preguntas que escribes para decirle a Meta AI lo que necesitas. Piensa en ellas como tu forma de pedir ayuda a la IA.

Por ejemplo, podrías decir «escribe un pie de foto divertido para mi foto de la playa», «sugiere recetas saludables para cenar» o «explica cómo funcionan los paneles solares en términos sencillos».

Cuanto más clara sea tu indicación, mejor será la respuesta que obtendrás. Puedes utilizar las indicaciones para aprender cosas nuevas, obtener ideas creativas, generar imágenes, intercambiar ideas sobre contenidos o simplemente mantener una conversación útil.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

Cómo escribir buenas indicaciones para Meta IA

Para obtener las mejores respuestas de Meta AI, lo primero es escribir plantillas de indicaciones para IA claras y eficaces. Sigue estos sencillos pasos para mejorar tus resultados.

Paso n.º 1: Sé específico sobre lo que quieres.

Las solicitudes vagas dan lugar a respuestas genéricas que te hacen perder el tiempo. En lugar de preguntar «háblame de la cocina», prueba con «dame una receta de 30 minutos para preparar pasta con pollo con ingredientes sencillos que pueda encontrar en cualquier supermercado».

Fíjate en cómo la segunda versión indica a Meta IA que especifique exactamente qué plato quieres, tu límite de tiempo y tus preferencias en cuanto a ingredientes. Este nivel de detalle permite a la IA comprender tus necesidades exactas y ofrecerte una respuesta que puedes utilizar de inmediato.

Paso n.º 2: Establece el contexto

Meta IA funciona mucho mejor cuando comprende tu situación.

Compara «sugerir algunos juegos» con «Estoy planificando una fiesta de cumpleaños para un niño de 7 años con 10 niños en un patio trasero. Sugiere cinco juegos divertidos al aire libre que requieran una configuración mínima».

La segunda indicación proporciona a Meta IA información sobre tu público, ubicación y limitaciones, lo que le permite adaptar las sugerencias que realmente se ajustan a tu situación específica, en lugar de ofrecer ideas aleatorias para juegos.

💡 Consejo profesional: Haz referencia a respuestas anteriores resumiéndolas primero: «Basándome en la receta que me acabas de dar con ajo y tomates, ahora sugiere maridajes de vino». Esto refuerza el contexto y evita desviaciones en conversaciones de varios turnos.

Paso n.º 3: Especifica el formato que necesitas.

La forma en que recibes la información es tan importante como lo que recibes.

Indique a Meta IA si desea «una lista numerada de pasos», «un breve resumen de dos frases», «una explicación detallada con ejemplos» o «una tabla comparativa».

Por ejemplo, si estás aprendiendo algo nuevo, pide «una guía paso a paso con explicaciones sencillas». Si necesitas datos rápidos, solicita «cinco puntos clave en formato de lista». El formato adecuado hace que la información sea más fácil de entender y utilizar.

Paso n.º 4: Incluye tus preferencias o limitaciones.

Tus limitaciones determinan qué soluciones te convienen.

Realiza siempre menciones de las restricciones importantes desde el principio: «solo recetas vegetarianas», «ejercicios que no requieran equipamiento», «ideas de regalos por menos de 30 dólares» o «consejos de viaje para alguien que tiene miedo a volar».

Estos detalles específicos ayudan a la IA a filtrar las sugerencias que no funcionarán en tu situación. Por ejemplo, pedir «posturas de yoga para principiantes que alivien el dolor lumbar» es mucho más útil que simplemente «posturas de yoga».

💡 Consejo profesional: Pon tu restricción o pregunta más importante al final de la indicación. La última frase suele tener un peso desproporcionado a la hora de determinar el enfoque y el tono de la respuesta. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Paso n.º 5: Haz preguntas de seguimiento.

Tu primera indicación es solo el punto de partida de una conversación.

Si la respuesta de Meta IA no es exactamente lo que necesitabas, amplíala. Puedes decir «simplifícalo», «dame tres opciones más», «explica el segundo punto con más detalle» o «ahora aplícalo al marketing en redes sociales».

Cada respuesta ayuda a Meta IA a comprender mejor tus necesidades y a perfeccionar sus respuestas. Piensa en ello como una conversación bidireccional en lugar de una simple pregunta.

Paso n.º 6: Utiliza ejemplos siempre que sea posible.

A menudo, mostrar es más claro que explicar. Si quieres que Meta IA se adapte a un estilo o tono específico, proporciona un ejemplo.

Prueba «Escribe una leyenda para Instagram con este estilo: Otro día más viviendo mi mejor vida ☀️ ¿Quién más está listo para el fin de semana?». Esto le da a Meta IA un punto de referencia concreto en cuanto al tono, la longitud, el uso de emojis y la personalidad. Los ejemplos funcionan muy bien para tareas creativas como escribir, diseñar descripciones o ideas de contenido.

💡 Consejo profesional: Termina las indicaciones con «Explica tu nivel de confianza en esta respuesta» o «¿Qué suposiciones has hecho?». Esto pone de manifiesto las limitaciones y te ayuda a evaluar la fiabilidad sin necesidad de tener conocimientos especializados en la materia.

Las mejores indicaciones de Meta IA para diferentes casos de uso

Aquí tienes algunas indicaciones eficaces de Meta IA que puedes probar para diversas tareas.

Indicaciones para el marketing en redes sociales

Prueba las indicaciones de Meta IA para el marketing en Instagram

Crea cinco pies de foto atractivos para Instagram para una marca de moda sostenible que lanza su colección de verano. Utiliza emojis e incluye una llamada a la acción. Sugiere 10 ideas de contenido para la página de Facebook de una panadería que fomenten los comentarios y el uso compartido de publicaciones por parte de los clientes locales. Escribe tres versiones diferentes de una publicación en LinkedIn anunciando la nueva política de teletrabajo de nuestra empresa. Haz una profesional, otra informal y otra inspiradora. Genera ideas para una semana de hilos de Twitter para un entrenador físico especializado en profesionales ocupados. Incluye frases llamativas para cada hilo. Diseña una imagen cuadrada para Instagram con una cita llamativa sobre el espíritu emprendedor sobre un fondo degradado. Utiliza una fuente sans-serif moderna y colores inspiradores. Dame un esquema de calendario de contenido para una empresa de peluquería canina que cubra un mes. Incluye tipos de publicaciones, temas y mejores momentos para publicar. Redacta un texto publicitario atractivo para Facebook sobre un seminario web gratuito sobre finanzas personales. El objetivo es llegar a los millennials que tienen dificultades para pagar sus deudas estudiantiles. No superes las 100 palabras. Crea una imagen para una publicación en carrusel de LinkedIn sobre consejos de productividad. Diseña la primera diapositiva con un diseño limpio, colores profesionales y espacio para superponer texto. Sugiere etiquetas de tendencia para un bloguero de viajes que publica sobre mochileros con presupuesto limitado en el sudeste asiático. Incluye una mezcla de etiquetas populares y de nicho.

🔍 ¿Sabías que...? La forma de preguntar es importante (incluso el tono cuenta). Un estudio intercultural reveló que las indicaciones corteses a los chatbots (sí, palabras como «por favor» y «gracias») daban lugar a respuestas notablemente mejores, lo que sugiere que los LLM reflejan las señales de interacción humana más de lo que pensábamos.

Indicaciones para la escritura creativa

Escribe un relato corto con las indicaciones de Meta IA

Escribe el comienzo de un relato corto sobre un detective que puede oír los pensamientos de las personas, pero solo cuando mienten. Que tenga 150 palabras y termine con un cliffhanger. Genera cinco historias únicas para los caracteres de una novela fantástica. Cada carácter debe tener un rasgo de personalidad distintivo y un secreto oculto. Ayúdame a pensar en giros argumentales para una novela romántica en la que los personajes principales son propietarios rivales de food trucks en Austin, Texas. Escribe un diálogo entre dos viejos amigos que se reúnen después de 20 años. Uno se ha hecho rico, el otro ha elegido una vida sencilla. Muestra la tensión sin que resulte obvio. Crea una descripción detallada del ajuste del escenario de un parque de atracciones abandonado al atardecer. Céntrate en los detalles sensoriales que crean una atmósfera inquietante. Genera un concepto de portada de libro evocador para una novela de misterio y suspense ambientada en una ciudad costera envuelta en niebla. Incluye un faro, aguas oscuras y un cielo siniestro. Sugiere 10 indicaciones de escritura creativa basadas en el tema de las segundas oportunidades. Hazlas lo suficientemente específicas como para despertar ideas inmediatas. Reescribe este párrafo en tres estilos diferentes: novela negra, cuento de hadas fantástico y thriller moderno [pega tu párrafo]. Diseña el retrato del carácter de un inventor steampunk en su desordenado taller. Incluye gafas de latón, artilugios mecánicos y ropa de la época victoriana.

🧠 Dato curioso: Las indicaciones «perezosas» se están poniendo de moda. El pionero de la IA Andrew Ng dijo recientemente que, a veces, las indicaciones mínimas son las que mejor funcionan: cuando un modelo ya es capaz, puedes «copiar y pegar mensajes de error + pedir una solución» en lugar de dar un contexto extenso.

Indicaciones para la creación de vídeos

Genera miniaturas de YouTube con las indicaciones de Meta IA

Escribe un guion de vídeo de 60 segundos para TikTok en el que se explique cómo preparar comidas para principiantes. Incluye un gancho, tres consejos principales y una llamada a la acción final. Sugiere 15 ideas de vídeos de YouTube para un canal de videojuegos centrado en juegos independientes. Incluye títulos llamativos y breves descripciones para cada uno. Crea un guion gráfico para un vídeo de Instagram Reels de 30 segundos que muestre el antes y el después de la organización del hogar. Divídelo en segmentos de cinco segundos. Diseña una miniatura de YouTube para un vídeo de reseña tecnológica sobre smartphones económicos. Utiliza texto en negrita, colores contrastantes y un diseño llamativo. Escribe un guion atractivo para la introducción de un vídeo de un canal de reseñas tecnológicas. El vídeo trata sobre auriculares inalámbricos económicos por menos de 50 $. Atrae a los espectadores en los primeros cinco segundos. Genera ideas para 10 vídeos cortos educativos en YouTube sobre consejos de salud mental. Cada uno debe durar menos de 60 segundos e incluir una sugerencia visual. Crea un diseño de tarjeta de título animada para un canal de cocina. Incluye utensilios de cocina, ingredientes frescos y fuentes divertidas. Estilo: moderno y colorido. Escribe una descripción del vídeo y etiqueta sugerencias para un tutorial de cocina sobre cómo preparar un auténtico curry verde tailandés. Optimiza para la búsqueda en YouTube. Crea una lista de tomas para un vídeo de unboxing de un producto. El producto es una bolsa de cuero de alta calidad para portátiles. Incluye ocho ángulos de cámara diferentes y lo que hay que destacar.

¿Sabías que...? El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas relacionadas con su trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, una gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp Brain MAX cambia las reglas del juego. Esta superaplicación de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar contexto desde una única interfaz. Dado que MAX reside en tu PC, no ocupa espacio en las pestañas y puede guardar las conversaciones hasta que las elimines.

Indicaciones para la generación de imágenes

Obtenga ilustraciones creativas basadas en sus indicaciones de Meta IA

Crea una imagen del interior acogedor de una cafetería con iluminación cálida, muebles vintage, plantas colgando del techo y un barista detrás de la barra. Estilo: ilustración en acuarela. Crea un diseño de logotipo minimalista con una montaña y un sol naciente. Utiliza solo tres colores: azul marino, naranja y blanco. Estética moderna y limpia. Diseña un paisaje urbano futurista por la noche con coches voladores, letreros de neón y rascacielos. El estilo debe ser cyberpunk con una paleta de colores morados y azules. Crea una imagen de un tranquilo jardín zen con un puente de madera sobre un estanque de carpas, cerezos en flor y faroles de piedra. Estilo: fotografía realista. Genera una ilustración caprichosa de una biblioteca en una casa del árbol llena de libros, acogedores rincones de lectura, luces de hadas y una escalera de caracol. Estilo: ilustración de libro infantil. Diseña un póster de viaje vintage para París con la Torre Eiffel, la paleta de colores clásica de los años 50, tipografía llamativa y estilo Art Déco. Crea una representación abstracta de la inteligencia artificial utilizando figuras geométricas, patrones de circuitos y un degradado de azul a morado. Estética tecnológica moderna. Genera un paisaje fantástico con islas flotantes, cascadas que caen entre las nubes, cristales mágicos brillantes y un dragón volando en la distancia. Diseña una maqueta de producto que muestre una taza de café sobre un escritorio de madera con luz matinal, un ordenador portátil al fondo y una estética minimalista del entorno de trabajo.

🔍 ¿Sabías que...? Las técnicas de ingeniería de indicaciones se pueden clasificar en al menos tres tipos principales: indicaciones manuales en lenguaje natural, indicaciones vectoriales aprendidas (incrustaciones) y métodos híbridos de «indicación + ajuste», lo que demuestra lo amplio que es este campo.

Indicaciones para la edición de fotos

Mejora aún más tus fotos e ilustraciones con una indicación optimizada en Meta IA

Mejora los colores de esta foto para que la puesta de sol sea más vibrante. Aumenta los tonos naranjas y rosados, manteniendo los tonos de piel naturales. Elimina el fondo de esta foto del producto y sustitúyelo por un fondo blanco limpio. Mantén las sombras para dar profundidad. Ajusta este retrato para conseguir un efecto de iluminación cálido, como el de la hora dorada. Suaviza las sombras y añade un ligero brillo al sujeto. Haz que esta foto de comida resulte más apetecible mejorando los colores, aumentando la nitidez y ajustando el contraste. Mantén un aspecto natural, sin saturación excesiva. Transforma esta foto diurna en una escena nocturna evocadora. Oscurece el cielo, añade el cálido resplandor de las farolas y crea una atmósfera cinematográfica. Corrija la iluminación de esta foto tomada en interiores. Es demasiado oscura y tiene un color anaranjado debido a la lámpara. Hágala más brillante y neutra. Aplica un aspecto de película vintage a este retrato. Añade un ligero grano, colores apagados con un tinte verde-amarillo y un suave viñeteado alrededor de los bordes. Desenfoca el fondo desordenado de este retrato mientras mantienes al sujeto enfocado con nitidez. Crea un efecto de profundidad de campo profesional. Añade un toque etéreo y onírico a esta foto de la naturaleza. Aumenta la suavidad, añade una ligera neblina y potencia los tonos pastel.

Indicaciones para Instagram

Genera imágenes de portada para carruseles de Instagram con IA

Crea 10 ideas para historias de Instagram para una tienda de ropa boutique. Incluye elementos interactivos como encuestas, cuestionarios y pegatinas con preguntas. Diseña una imagen de portada para un carrusel de Instagram para una publicación sobre consejos para la rutina matutina. Utiliza colores relajantes, un diseño limpio y deja espacio para el texto del título. Escribe una biografía para mi cuenta de Instagram de viajes. Soy una mujer que viaja sola y se centra en aventuras económicas. Que tenga menos de 150 caracteres e incluya una llamada a la acción. Genera ideas para publicaciones en carrusel para la cartera de un diseñador gráfico. Sugiere qué incluir en cada diapositiva para mostrar el trabajo y atraer clientes. Crea una plantilla de diseño de historias de Instagram con tu marca para un entrenador de bienestar. Incluye espacio para consejos diarios, citas motivadoras y elementos de marca personal.

🚀 Truco rápido: Genera imágenes sin perder la concentración ni el flujo del trabajo con ClickUp Brain. Pasa del concepto a la creatividad utilizando ClickUp Brain para la generación de imágenes. Puedes escribir una indicación y pedirle a la IA que genere hasta 10 variaciones de imágenes a la vez. Las imágenes se pueden insertar inmediatamente en tu entorno de trabajo, lo que resulta útil para explorar conceptos, borradores de campañas y referencias visuales rápidas sin tener que pasar a una herramienta de diseño independiente.

Indicaciones para WhatsApp

Escribe mensajes OOO con Meta IA

Escribe un mensaje profesional de WhatsApp para hacer un seguimiento con un cliente sobre una propuesta de proyecto que le envié la semana pasada. Sé educado y no demasiado insistente. Crea un mensaje recordatorio amistoso para mi grupo de estudio sobre nuestra reunión de mañana. Incluye la hora, el tema y lo que todos deben preparar. Escribe un mensaje de WhatsApp para rechazar una invitación a una fiesta de forma educada. Tengo un compromiso previo, pero quiero demostrar que agradezco la invitación. Diseña una foto de perfil sencilla y profesional para WhatsApp Business para una panadería casera. Incluye un icono de cupcake y el nombre de la empresa con un estilo limpio y agradable. Sugiere un mensaje de buenos días para enviar al chat familiar. Que sea cálido y positivo, sin caer en lo cursi. Escribe una respuesta automática profesional de fuera de la oficina para WhatsApp Business. Estaré de vacaciones hasta el próximo Monday. Incluye información de contacto de emergencia. Crea una plantilla de mensaje para confirmar las citas con los clientes. Incluye la fecha, la hora, la ubicación y lo que deben traer. Genera una imagen de estado de WhatsApp con una cita inspiradora sobre la gratitud. Utiliza un fondo natural y una tipografía elegante. Escribe un mensaje de agradecimiento para enviar a alguien que haya recomendado a un cliente a mi empresa. Hazlo sincero y específico sobre lo mucho que aprecio su soporte. Crea un mensaje de promoción para WhatsApp Business anunciando un descuento por tiempo limitado. Incluye urgencia, detalles claros de la oferta y una llamada a la acción.

🧠 Dato curioso: Las primeras «indicaciones» aparecieron en la década de 1960 con ELIZA, donde los usuarios escribían sus sentimientos y el sistema los reflejaba. Algunas personas se encariñaron tanto que la secretaria de Joseph Weizenbaum (el inventor) solicitó tiempo para hablar con ELIZA de forma privada, creyendo que les entendía.

Indicaciones divertidas de Meta IA

Prueba las divertidas indicaciones de Meta IA

Escribe un poema sobre una IA que está cansada de responder las mismas preguntas todos los días. Imagina que eres un terapeuta de IA para otras IA. ¿Qué consejo le darías a un chatbot con una crisis existencial? Describe un día en la vida de una IA que solo quiere ser una tostadora. Genera un monólogo cómico desde la perspectiva de una IA que envidia las pausas para tomar café de los humanos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizan ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 % . Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

📚 Lea también: Ejemplos, técnicas y aplicaciones prácticas de ingeniería de indicaciones

¿Cuáles son los errores más comunes al utilizar las indicaciones de Meta IA?

Utilizar Meta IA puede parecer fácil, pero obtener respuestas coherentes y de alta calidad requiere práctica. A continuación se indican algunos errores comunes que hacen que las indicaciones sean menos eficaces y cómo solucionarlos.

Error ¿Qué sucede? Cómo solucionarlo Falta contexto La IA tiene dificultades para comprender lo que se necesita. Añade antecedentes o ejemplos para mayor claridad. Demasiadas instrucciones El modelo pierde el enfoque. Mantén cada indicación enfocada en una meta clara. Formulación débil de la pregunta Los resultados parecen incompletos o confusos. Haz preguntas directas y específicas. Saltarse los bucles de retroalimentación Las indicaciones no mejoran con el tiempo. Revisa los resultados y perfecciona la redacción con regularidad.

🧠 Dato curioso: Las indicaciones de cadena de pensamiento (CoT) muestran que el simple hecho de añadir «Pensemos paso a paso» a una indicación mejora enormemente el rendimiento de las tareas de razonamiento en los LLM.

Limitaciones del uso de Meta IA

Meta IA es útil para generar contenido rápidamente y obtener compatibilidad para tus ideas, pero no es perfecto. Muchos usuarios consideran que estos límites les llevan a explorar alternativas a Meta IA:

Razonamiento superficial sobre temas complejos: puede pasar por alto el contexto o los matices en debates técnicos o estratégicos.

Dependencia de indicaciones claras y adecuadas: las entradas mal estructuradas pueden dar lugar a resultados irrelevantes o repetitivos.

Preocupaciones sobre datos y privacidad: los usuarios que manejan información confidencial pueden encontrar restrictivas las políticas de uso de datos.

Consistencia creativa limitada: el tono y el estilo pueden variar entre el tono y el estilo pueden variar entre las indicaciones de escritura de IA , lo que afecta a la alineación de la marca.

Lagunas de integración: no se conecta fácilmente con determinadas herramientas empresariales o de flujo de trabajo, lo que limita la colaboración en tiempo real.

📖 Lea también: Cómo convertirse en ingeniero de indicaciones

Alternativas a Meta IA que puedes explorar

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Aquí tienes algunas alternativas a Meta IA para sacar adelante tu trabajo. 👇

1. ClickUp

La mayoría de los creadores y profesionales del marketing se encuentran con esta brecha en el flujo de trabajo: la IA te ayuda a crear más rápido, pero no te ayuda a ejecutar mejor. Tus indicaciones, borradores e ideas terminan dispersos en documentos, aplicaciones de chat y herramientas de proyectos.

ClickUp cubre esa necesidad como el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo. Es el lugar donde el contenido generado por IA se une a la gestión de proyectos real, convirtiendo las ideas en tareas, los borradores en flujos de trabajo y las ideas en trabajo finalizado.

ClickUp elimina todas las formas de dispersión laboral para proporcionar un contexto completo y un único lugar donde personas y agentes puedan trabajar juntos.

Para los creadores de contenido y los profesionales del marketing que quieren que su trabajo con IA llegue a buen puerto, así es como ClickUp les ayuda a mantenerse al día.

Una IA que funciona como tu asistente personal.

¿Quieres un asistente de IA que comprenda las metas, comentarios, documentos de referencia y conversaciones que ya tienes abiertos? Pues bien, ClickUp Brain se encuentra dentro de los espacios donde se desarrolla tu trabajo. Solo tienes que preguntar y extraerá el significado de lo que está sucediendo en tu entorno de trabajo.

Supongamos que estás preparando un reportaje para el lanzamiento de un producto. Abres la tarea correspondiente y le pides a ClickUp Brain que revise las notas de descubrimiento, las llamadas de los clientes y los comentarios internos. Esto da forma a una narrativa que destaca claramente el reto del usuario y la nueva experiencia.

A continuación, puedes perfeccionar la redacción, adjuntarla a la tarea de lanzamiento y realizar el uso compartido para su revisión dentro del mismo espacio.

📌 También puedes probar estas indicaciones: Revisa las tareas de descubrimiento y comentarios para Feature Delta. Redacta una breve descripción que explique las dificultades del usuario y el resultado que permite esta función.

Resumir el razonamiento detrás de esta decisión en una frase y adjúntala a la descripción de la tarea como un adjunto.

Destaca las tres ideas principales de esta entrevista con el usuario y añade una lista de control de acciones de seguimiento.

Reescribe este párrafo para que suene directo y seguro, manteniendo intacta la intención.

Muévete con fluidez entre múltiples modelos de IA.

Tanto Brain como ClickUp Brain MAX te permiten utilizar ChatGPT, Claude y Gemini en un mismo lugar. Dado que cada modelo se especializa en sus propios puntos fuertes, puedes cambiar entre ellos sin tener que hacer malabarismos con herramientas de IA independientes.

Cambia los LLM dentro de ClickUp Brain para personalizar tu experiencia con la IA.

Esto reduce la proliferación de IA, ya que todos los modelos funcionan a partir de los mismos datos y contexto del proyecto.

Ejemplo: supongamos que estás preparando un mensaje para el anuncio de una nueva función. Ya tienes la investigación, las notas de las llamadas y el razonamiento interno documentados en tu tarea de ClickUp. Abres Brain MAX, la aplicación de escritorio independiente de ClickUp, y le pides a Claude que divida esa información en una estructura narrativa sencilla. Utiliza la indicación Gemini dentro de ClickUp Brain MAX para respaldar tu estrategia. Una vez que la estructura te parezca sólida, cambia a ChatGPT para ajustar el tono de un anuncio personalizado para los clientes. A continuación, cambia a Gemini para comprimir el mensaje en una actualización del producto clara de dos frases.

📌 Prueba esta indicación: Perfecciona esta narrativa para aumentar la claridad y enfatizar el resultado para el usuario. A continuación, resúmela en una actualización del producto de 2-3 frases.

Captura tus ideas en el momento en que las tengas.

Talk to Text en ClickUp Brain MAX ofrece compatibilidad con la productividad basada en la voz, por lo que tus razonamientos y conocimientos permanecen intactos tal y como surgen. Tú hablas una vez y Brain MAX estructura el pensamiento en un trabajo útil.

Captura tus ideas en voz alta con ClickUp Talk to Text y conviértelas en pasos estructurados al instante.

Por ejemplo, imagina que terminas una llamada con un cliente y escuchas una frase que describe perfectamente la frustración del usuario. La repites en voz alta mientras la tarea sigue abierta. Talk to Text convierte ese pensamiento en una frase clara y concisa que puedes añadir a la tarea.

Aporta conocimientos justo cuando los necesitas.

La búsqueda empresarial en ClickUp reúne tu historial de decisiones, rastros de investigación, notas de usuario y documentos de apoyo sin necesidad de indagar.

Recupera al instante el conocimiento conectado y el contexto de decisión con ClickUp Enterprise Search.

Escribe la frase que recuerdas y ClickUp Brain recuperará todo lo relacionado con ese contexto.

Supongamos que necesitas revisar el razonamiento detrás de un cambio en el flujo de incorporación del último trimestre. Buscas el nombre de la función y Enterprise Search muestra la tarea de investigación del usuario, el resumen de la reunión y la nota de la decisión final. Recuperas la claridad en cuestión de segundos y continúas avanzando en el trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatiza el trabajo recurrente: activa actualizaciones de tareas, envía asignaciones y realiza seguimientos para que los flujos de trabajo se mantengan por sí solos con activa actualizaciones de tareas, envía asignaciones y realiza seguimientos para que los flujos de trabajo se mantengan por sí solos con ClickUp Automatización.

Deja que los procesos se autocorrijan: configura configura ClickUp Agents para que supervise las tareas estancadas o el trabajo atrasado y avise a las personas adecuadas en el momento oportuno.

Mantén tu agenda flexible: reorganiza tu día en función de nuevas prioridades, plazos o carga de trabajo con reorganiza tu día en función de nuevas prioridades, plazos o carga de trabajo con ClickUp Calendario , para que tu agenda se ajuste en tiempo real.

Convierte las conversaciones en acciones: Deja que Deja que ClickUp AI Notetaker se una a las llamadas, capture las decisiones y adjunte las acciones necesarias directamente a la tarea que las requiera.

Fija los pensamientos que deseas repetir: guarda las indicaciones en ClickUp Brain para que todos los miembros del equipo utilicen los mismos patrones de razonamiento para la investigación, el análisis o la divulgación.

Pasa de la idea al flujo de trabajo sin problemas: correlaciona experimentos, flujos de trabajo, recorridos de clientes o lógica de sistemas en correlaciona experimentos, flujos de trabajo, recorridos de clientes o lógica de sistemas en ClickUp Pizarras

Haz que los datos se actualicen automáticamente: añade añade campos de ClickUp AI para calcular automáticamente el sentimiento, la urgencia, la complejidad, las puntuaciones de salud o el riesgo de las transacciones.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones y opciones de personalización de la herramienta puede abrumar a los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 585 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Un usuario de Reddit comparte su experiencia con ClickUp:

Sí. ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

Sí. ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas tiene sus inconvenientes. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer.

Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

2. ChatGPT

a través de ChatGPT

ChatGPT se encarga de todo, desde redactar correos electrónicos hasta depurar código, a través de una interfaz de chat sencilla. El modelo conversacional de OpenAI recuerda los intercambios anteriores durante tu sesión, por lo que puedes basarte en respuestas anteriores sin repetir el contexto.

La herramienta de asistencia para la redacción ofrece varias opciones de modelos, dependiendo de si necesitas un razonamiento más sofisticado o resultados más rápidos. Las conversaciones de voz funcionan sorprendentemente bien para la interacción manos libres, y la app móvil te ofrece todas las funciones en tu teléfono.

Las mejores funciones de ChatGPT

Crea GPT personalizados que conserven instrucciones y preferencias específicas para tareas periódicas, eliminando la necesidad de volver a explicar los requisitos en cada nueva conversación.

Cambia entre versiones del modelo en mitad de la conversación para equilibrar la velocidad de procesamiento y la complejidad en función de tus necesidades actuales.

Sube archivos PDF, hojas de cálculo o imágenes y haz preguntas detalladas sobre su contenido sin tener que extraer o transcribir la información manualmente.

Genera imágenes con las indicaciones de IA y perfecciónalas solicitando ajustes específicos en elementos como la composición, el color o el estilo.

Limitaciones de ChatGPT

Los usuarios del plan gratuito experimentan tiempos de respuesta más lentos durante las horas punta y pierden acceso a funciones avanzadas como la generación de imágenes y el análisis de datos.

Los GPT personalizados creados por la comunidad varían significativamente en cuanto a la calidad de los resultados, ya que cualquiera puede crearlos y llevarlos a un uso compartido.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes por usuario.

Pro: 200 $ al mes

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1045 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

3. Claude

vía Claude

Claude procesa documentos extensos y mantiene el contexto a lo largo de conversaciones prolongadas. Anthropic lo ha diseñado para gestionar proyectos complejos que se desarrollan a lo largo de múltiples intercambios, lo que lo hace útil para trabajos que requieren una comprensión coherente a lo largo del tiempo.

Las capacidades de visión te permiten cargar gráficos, diagramas o imágenes para su interpretación y análisis. La interfaz sigue siendo minimalista y sin distracciones, centrándose en la conversación.

Las mejores funciones de Claude

Sube varios documentos al mismo tiempo y haz preguntas que requieran sintetizar información de diferentes fuentes para identificar patrones o contradicciones.

Solicita escritos con tonos y estilos específicos, y luego perfecciona el resultado describiendo exactamente cómo quieres que se ajuste la voz, la estructura o la formalidad.

Desarrolle código en múltiples intercambios mientras el asistente recuerda sus elecciones arquitectónicas, convenciones de nomenclatura y requisitos del proyecto de mensajes anteriores.

Limitaciones de Claude

El asistente rechaza ocasionalmente solicitudes razonables, aplicando políticas de contenido excesivamente cautelosas que pueden interrumpir flujos de trabajo legítimos.

El acceso gratuito se restringe durante los periodos de alta demanda, lo que obliga a los usuarios a esperar cinco horas antes de continuar sus conversaciones.

La información actual requiere la activación explícita de las capacidades de búsqueda web, ya que el conocimiento básico tiene una fecha límite.

Precios de Claude

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: A partir de 100 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 65 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

📚 Leer también: Las mejores alternativas a Claude IA.

4. Google Gemini

a través de Gemini

Google Gemini se conecta directamente a tu ecosistema Google existente. La plataforma se integra con Gmail, Drive, Documentos de Google y Calendario, lo que te permite buscar en tus archivos e información personales sin salir de la conversación.

Las extensiones extraen datos de YouTube, Maps y Flights, ampliando lo que puedes lograr en una sola interfaz. Puedes redactar contenido que se exporta directamente a las aplicaciones de Google Workspace, eliminando el habitual flujo de trabajo de copiar y pegar.

Las mejores funciones de Google Gemini

Redacta documentos, hojas de cálculo o presentaciones que fluyen directamente a las aplicaciones de Google Workspace conservando el formato.

Cambia entre la introducción de texto, las consultas de voz y la carga de imágenes dentro del mismo hilo de conversación en función de tu situación actual.

Obtenga información en tiempo real de Google Search automáticamente durante las conversaciones para conocer eventos actuales, datos o información actualizada.

Limitaciones de Google Gemini

Las extensiones que se conectan a los servicios de Google funcionan de forma inconsistente en los diferentes tipos de cuentas, y las cuentas de entorno de trabajo experimentan más restricciones en determinadas regiones.

Las respuestas a veces favorecen los productos y servicios de Google, incluso cuando hay alternativas que podrían responder mejor a tu pregunta o necesidad específica.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Google Gemini IA que puede probar ahora mismo.

5. Perplexity IA

a través de Perplexity IA

Perplexity IA funciona como una herramienta de investigación que cita sus fuentes. Cada respuesta incluye citas en las que se puede hacer clic y que están enlazadas con el material original, lo que le permite verificar la información y explorar los temas más a fondo.

El modo de enfoque limita las búsquedas a tipos de fuentes específicos, como artículos académicos, debates de Reddit o vídeos de YouTube. Las colecciones te permiten organizar búsquedas relacionadas por tema, creando bases de conocimiento para proyectos en curso que abarcan varias sesiones.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Verifica las afirmaciones haciendo clic en las citas en línea que están enlazadas directamente con el material original, lo que te permite leer el contenido original y evaluar su credibilidad por ti mismo.

Sigue las sugerencias generadas por IA para preguntas relacionadas que aparecen después de cada respuesta, descubriendo conexiones y perspectivas que quizás hayas pasado por alto.

Accede a información actualizada mediante búsquedas web automáticas que se ejecutan con cada consulta, lo que garantiza que las respuestas reflejen los últimos avances y actualizaciones.

Limitaciones de Perplexity IA

Las cuentas gratuitas tienen límites diarios en las búsquedas avanzadas, lo que restringe el acceso a modelos más potentes cuando necesitas una investigación más profunda.

Las respuestas priorizan la brevedad sobre la profundidad, a veces careciendo de matices y detalles.

La calidad de las citas depende totalmente de las fuentes disponibles, y en ocasiones depende de sitios web menos fiables que no respaldan plenamente las afirmaciones realizadas.

Precios de Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mes

Máximo: 200 $ al mes.

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario.

Enterprise Max: 325 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,6/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Perplexity IA.

Dale vida a los resultados de tu IA con ClickUp.

Las buenas indicaciones de Meta IA lo cambian todo. Aportan claridad, agudizan las ideas y te ayudan a ir al grano más rápidamente.

Pero las indicaciones por sí solas no cierran el círculo. Aún necesitas un lugar donde la idea se convierta en un plan, el plan se convierta en acción y la acción conduzca a algo real.

Ahí es donde el trabajo avanza o se estanca, y suele ser donde comienza el caos de cambiar de pestaña.

ClickUp mantiene todo el flujo en un solo lugar. Haces una lluvia de ideas con ClickUp Brain, añades tus ideas directamente a las tareas de ClickUp y avanzas en el trabajo sin tener que restablecer el contexto cada cinco minutos.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Meta IA puede utilizar indicaciones y resultados para mejorar sus modelos, dependiendo de tus ajustes de privacidad y del uso compartido de la plataforma. Es mejor revisar la política de privacidad de Meta y evitar el uso compartido de información sensible o confidencial.

Las indicaciones de Meta IA funcionan bien con frases naturales y descriptivas, y están diseñadas para respuestas rápidas dentro de plataformas de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp. Las indicaciones de ChatGPT son mejores para solicitudes detalladas y estructuradas que necesitan respuestas más largas o complejas.

Las mejores indicaciones de Meta AI para imágenes son claras y específicas, y suelen tener una longitud de entre una y tres frases. Si son demasiado cortas, pueden resultar vagas, y si son demasiado largas, pueden confundir a la IA. Céntrate en proporcionar suficiente contexto sin sobrecargar de detalles.

Sí, Meta IA puede generar tanto texto como imágenes a partir de una sola indicación. Puedes describir lo que quieres con detalle y la IA producirá contenido escrito, imágenes o ambos, según la solicitud.