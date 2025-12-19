Cómo automatizar la reutilización de contenidos con IA para un marketing escalable

Se necesitan entre 8 y 50 puntos de contacto para realizar una venta: es decir, convertir un cliente potencial o un usuario inactivo en un cliente activo.

Como parte del equipo de contenido, sé con certeza que todos están más ocupados que nunca. Crear más contenido no es la solución.

La reutilización de contenidos viene al rescate. La IA lo hace más fácil para todos.

¿Suena demasiado bueno para ser verdad? A continuación, le mostraré cómo automatizar la reutilización de contenidos mediante IA, sin malgastar sus recursos ni su tiempo.

¿Qué es la reutilización de contenidos (y por qué es más importante que nunca)?

La reutilización de contenidos es el proceso de adaptar estratégicamente un contenido a diferentes formatos para diversas plataformas. Por ejemplo, se toma un blog de alto rendimiento y se convierte en una serie de boletines informativos, publicaciones en redes sociales o un vídeo interactivo, dependiendo de lo que le guste consumir a su público.

Los expertos en marketing lo utilizan para aumentar la vida útil general de los activos de contenido de alto valor.

Lo mejor de la reutilización de contenidos con IA es que cualquiera puede utilizarla: desde los profesionales del marketing junior hasta los ejecutivos de nivel medio y senior.

He aquí por qué usted y su equipo deberían reutilizar el contenido:

Capte diferentes audiencias : transforme el contenido existente en múltiples formatos para llegar a su público objetivo a través de sus métodos de consumo preferidos (vídeo, redes sociales, lecturas cortas, lecturas largas) sin duplicar el trabajo de investigación y estrategia.

Reduzca los costes de creación : sus equipos pueden transformar el contenido existente en varios formatos por una fracción de lo que habrían gastado en desarrollar material nuevo.

Cree mensajes coherentes : el contenido reutilizado refuerza sus propuestas de valor fundamentales en todos los puntos de contacto sin sonar igual en todas partes.

Maximice el retorno de la inversión en contenido : la reutilización le ayuda a extraer el máximo valor de su inversión en contenido al convertir una pieza atemporal en múltiples activos generadores de ingresos.

Mejore el rendimiento del SEO: el contenido reutilizado crea múltiples puntos de entrada y oportunidades de enlaces internos que pueden impulsar su presencia digital en general.

Obstáculos comunes en la reutilización de contenidos para los equipos de marketing

Reutilizar contenidos parece fácil en teoría. Lo entiendo. Pero si lo hace por primera vez, puede resultar abrumador.

Aquí es donde veo que la mayoría de los equipos de marketing tienen dificultades:

Identificar el contenido candidato para reutilizar : La dificultad comienza con la identificación del contenido que se va a reutilizar y en qué formatos, es decir, dar prioridad a un tipo de contenido sobre otro.

Adaptación manual del formato : cada plataforma tiene sus propios requisitos y las expectativas de su público; adaptar manualmente el contenido para cada canal requiere mucho tiempo (a veces más que crear un contenido nuevo).

Incoherencia en la voz de la marca : es todo un reto adaptar el contenido a diferentes plataformas sin comprometer la voz de la marca ni diluir los mensajes principales.

Lagunas en el control de calidad : en medio del proceso de transformación, el contenido reutilizado a menudo pierde el impacto, el contexto o la precisión que se supone que debe transmitir.

Pesadillas de coordinación: publicar contenido reutilizado en múltiples plataformas requiere coordinación cuando se colabora con varios departamentos (diseño, producto, etc.) para obtener información.

👀 ¿Sabías que...? Se tarda una media de 3 horas y 48 minutos en crear una entrada de blog completa. 🤯 Bueno, me llevó más de 12 horas crear este, y eso que utilicé IA. Según la misma encuesta, los blogueros que dedican más de seis horas a crear una entrada de blog suelen obtener mejores resultados. Esto significa que, incluso con la IA, nunca se trata de escribir, dar indicaciones, copiar y pegar, y programar. Tienes que hacer que funcione según tus necesidades.

Cómo la IA resuelve el problema de la reutilización

Al llevar a cabo la actividad de reutilización, dejo que la IA se encargue de las tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo en el proceso. Por ejemplo,

Adaptación de formatos de formatos

El objetivo de la reutilización es adaptar el contenido a cada canal. Un carrusel de LinkedIn puede ayudarme a incluir más información para un comprador interesado. O los resúmenes breves tienen más repercusión en Twitter (todavía no me acostumbro a llamarlo X).

Sin embargo, como he dicho antes, hacerlo manualmente suele suponer demasiado trabajo.

Externalizo la adaptación de contenido específico para cada plataforma a herramientas de creación de contenido con IA.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores.

Mantener la voz de la marca

Cuando varios miembros del equipo participan en la creación y reutilización de contenidos, el mayor reto es mantener el tono y la voz de la marca.

Una entrada de blog escrita por su redactor publicitario sénior no debería sonar completamente diferente a un tuit escrito por su nuevo asociado de redes sociales.

Aquí es donde la IA se convierte en un igualador de las brechas de habilidades.

He resuelto el problema creando una biblioteca de indicaciones de IA con el tono de la marca, el vocabulario, etc. Cualquiera puede replicarla o seguirla para obtener resultados coherentes.

Así es como funciona en la práctica: Comience con ejemplos de directrices de marca : cree una pequeña biblioteca de referencias de tono aprobadas, como titulares, introducciones de blogs, pies de foto para redes sociales o textos publicitarios que reflejen su voz. Estos pueden provenir de su contenido actual de alto rendimiento.

Añada contexto, no comandos : en lugar de pedirle a la IA que «escriba un pie de foto amigable», proporcione la indicación del tono de su marca, por ejemplo: «Escribe un pie de foto con el mismo tono de voz y ritmo que nuestras publicaciones de anuncios de productos».

Utilice ejemplos dentro del entorno de trabajo: ya sea un documento, un resumen de contenido o un tablero creativo, pegue 2 o 3 de sus mejores ejemplos de tono para que la IA comprenda la energía, la estructura y la redacción deseadas antes de generar el resultado.

Priorización de contenidos

Cuando su contenido se encuentra en hojas de cálculo, encontrar los mejores candidatos para reutilizar es una tarea ardua.

¿Por qué? Porque no aportan información valiosa.

Sin el etiquetado, la agrupación o la puntuación impulsados por la IA, identificar sus mejores oportunidades de reutilización se convierte en un trabajo de investigación manual.

Cuando la biblioteca de contenido es grande, también existe la posibilidad de duplicar temas sin saberlo. La IA puede agrupar piezas similares, lo que le ayuda a combinar o actualizarlos en lugar de empezar desde cero.

La IA en el marketing de contenidos es una bendición en este sentido. Puede analizar toda su biblioteca de contenidos para destacar:

¿Qué piezas son atemporales (siguen siendo relevantes meses después)?

¿Cuáles están infrautilizados (contenido bueno que nunca ha tenido suficiente alcance)?

Y cuáles merecen una actualización o una remezcla (alto número de impresiones, bajas conversiones).

En ese sentido, también debe saber cómo humanizar el contenido generado por IA. Sin ella, sonará insulso y sin alma. Incorpore analogías y su experiencia personal en el texto. Puede ser humor, ingenio o cualquier cosa que añada un toque personal. Además, la IA puede cometer errores. Verifique todo antes de publicar. Esto incluye datos, informes, citas y sesgos que se sabe que la IA puede generar.

Cómo automatizar la reutilización de contenido con IA (y cómo ClickUp puede ayudarte)

Lejos de ser una solución milagrosa, la IA funciona mejor cuando forma parte de un sistema de reutilización estructurado.

Utilice este marco si acaba de empezar a automatizar la reutilización de contenidos mediante IA.

1. Realice una auditoría de contenido.

Céntrese en temas fundamentales y atemporales. Piense en guías prácticas o contenidos para la resolución de problemas que funcionen en múltiples formatos y plataformas. Estas piezas aportarán un valor constante independientemente de cuándo se descubran.

Utilizo la tabla siguiente para realizar el seguimiento de cómo el mejor candidato para la reutilización se ajusta a las métricas pertinentes:

Tipo de contenido Métricas clave de seguimiento Entradas de blog Vistas de página, tiempo en la página, vínculos externos, comparticiones en redes sociales, tasas de conversión. Publicaciones en redes sociales Me gusta, compartidos, comentarios, guardados, tasa de clics Boletines informativos por correo electrónico Tasa de apertura, tasa de clics y tasa de reenvío Libros blancos y libros electrónicos Número de descargas, generación de clientes potenciales, tiempo de interacción.

En esta fase, también debe considerar la adecuación estratégica. Por ejemplo, ¿la pieza se alinea con la posición actual? ¿Proporciona soporte a una campaña activa? ¿Puedo vincularla a un próximo lanzamiento o evento?

Cómo ayuda ClickUp

ClickUp Docs centraliza todos sus activos de contenido, notas analíticas y resultados de auditorías en un espacio compartido. Todos, desde diseñadores hasta escritores y estrategas, consultan una única fuente de información veraz.

Utilice ClickUp Docs, que se puede editar y compartir, para realizar una auditoría de contenido antes de poner en marcha su estrategia de reutilización de contenido.

Cada pieza de contenido se puede etiquetar por campaña, fase del embudo o perfil, lo que permite a su equipo ver cómo cada activo encaja en el ecosistema de marketing más amplio.

La edición en tiempo real y los comentarios en línea facilitan la colaboración entre los equipos de contenido, diseño y SEO para reutilizar ideas directamente en el documento. Diga adiós al caos de las versiones.

💡 Ventaja de ClickUp: Puedo convertir la auditoría de contenido de una tarea individual que se realiza una vez al trimestre en un proceso interfuncional que identifica continuamente nuevas oportunidades de reutilización.

2. Defina la estrategia y los objetivos de reutilización de contenido.

Defina sus metas de reutilización, es decir, ¿qué quiere conseguir con el contenido reutilizado?

¿Quiere atraer más tráfico a páginas de destino específicas?

¿Está intentando generar clientes potenciales cualificados a partir de nuevos canales?

¿Necesita establecer su autoridad en plataformas en las que no está activo?

¿Cuál es el objetivo de su campaña: llegar a un segmento de público específico que consume contenidos de forma diferente?

¿Quiere prolongar la vida útil del contenido de alto rendimiento?

Sus respuestas a estas preguntas determinan todas las decisiones de su flujo de trabajo de reutilización. Principalmente, estas dos cosas importantes:

Prioridades de transformación: un informe técnico se puede reutilizar en una serie de blogs, una serie de vídeos, una serie de infografías o publicaciones en redes sociales. ¿Cuál debería abordar primero en función de sus prioridades?

Asignación de recursos: convertir un informe técnico en un boletín informativo puede requerir menos trabajo que crear una infografía interactiva. ¿Cuánto tiempo debe invertir, en función de sus metas con un contenido concreto?

Cómo ayuda ClickUp

Las pizarras blancas de ClickUp sacan la estrategia de los documentos estáticos y la llevan a un espacio visual y colaborativo. Su equipo puede intercambiar ideas, planificar y establecer conexiones entre ideas en un lienzo digital en tiempo real.

Esboza, dibuja y construye tu visión sin esfuerzo con ClickUp Pizarras.

Vincula la estrategia con la ejecución a través de pizarras blancas. Convierte notas adhesivas o ideas en tareas de ClickUp con un solo clic, manteniendo tu plan de reutilización conectado a tu calendario de contenido.

💡 Ventaja de ClickUp: Mi estrategia de reutilización de contenido se vuelve interactiva y transparente. De un vistazo, todos pueden ver cómo el contenido se conecta con las metas de la empresa, lo que reduce la superposición, las ideas perdidas y las aprobaciones de ida y vuelta.

3. Seleccione y realice el ajuste de la herramienta de automatización.

Ahora necesita herramientas de IA que se adapten a sus necesidades de reutilización de contenido y a su nivel de comodidad técnica.

Lo ideal sería buscar una herramienta que pueda:

Integre sus sistemas de gestión de contenido y plataformas sociales existentes.

Tiene una curva de aprendizaje mínima para una rápida adopción por parte del equipo.

Requiere una configuración y formación mínimas para empezar.

Genere diferentes adaptaciones de contenido sin perder la voz de su marca.

Cómo ayuda ClickUp

En lugar de hacer malabarismos con múltiples herramientas en esta fase, puede elegir el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp, que sirve como hub centralizado para gestionar el contenido a lo largo de todo su ciclo de vida.

Gestión de todos sus proyectos de marketing en un solo lugar con el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp.

Una vez configurado su entorno de trabajo, las tareas de ClickUp se encargan del trabajo pesado. Convierten su estrategia de reutilización en pasos prácticos que son fáciles de asignar, seguir y automatizar.

Cree tareas directamente a partir de ideas o notas de la Pizarra y asígnelas a los miembros adecuados del equipo con plazos, subtareas y dependencias.

Utilice campos personalizados para clasificar cada tarea de reutilización por formato de contenido, canal de destino u objetivo de la campaña. Obtenga visibilidad instantánea de lo que está en curso y lo que está por venir.

Junto a este completo entorno de trabajo se encuentra ClickUp Brain, la IA nativa de ClickUp. Utilice Brain para transformar su contenido en varios formatos, manteniendo la coherencia con las directrices y el tono de su marca.

Convierta su contenido de alto valor en múltiples activos reutilizables con ClickUp Brain.

ClickUp Brain tiene un conocimiento contextual completo de todos sus proyectos y campañas anteriores. Esto significa que no tiene que introducir el contexto (cada vez) para que funcione.

Si está realizando la automatización de la creación de contenido mediante IA, este vídeo le ayudará a sacarle el máximo partido.

Además de reutilizar, Brain puede:

Identifique las secciones más valiosas para reutilizar a partir de contenido extenso.

Cree calendarios de contenido que correlacionen cuándo y dónde se debe publicar cada pieza reutilizada.

Realice un seguimiento del progreso de la reutilización en múltiples piezas y formatos de contenido simultáneamente.

4. Cree flujos de trabajo de reutilización

La reutilización ofrece los mejores resultados cuando se trata de un sistema repetible.

Los flujos de trabajo de reutilización actúan como su manual de estrategias. Garantizan que cada blog, vídeo o campaña siga la misma ruta estructurada. Por ejemplo, selección → adaptación → revisión → publicación.

A continuación le mostramos cómo estructurar uno:

Establezca fases claras: Por ejemplo, Ideación → selección de activos → adaptación del texto y el diseño → revisión → aprobación → publicación → medición del rendimiento.

Asignar responsabilidades : el redactor junior es responsable de adaptar el texto. El diseñador se encarga de los elementos visuales. El editor senior da el visto bueno final.

Automatice los pasos repetitivos: utilice la IA y la automatización para gestionar las partes predecibles. Esto liberará a su equipo para que pueda centrarse en la edición creativa y la narración de historias.

Cómo ayuda ClickUp

Las automatizaciones de ClickUp mantienen su flujo de trabajo de reutilización en segundo plano siguiendo un flujo sencillo pero potente: Desencadenante → Condición → Acción.

Ejecute tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo en sus flujos de trabajo de reutilización de forma automática con ClickUp Automatizaciones.

Desencadenante: las automatizaciones se activan en el momento en que se produce un cambio, como cuando el estado de una tarea se actualiza a «Listo para revisión» o llega la fecha límite.

Condición: las reglas garantizan que las automatizaciones solo se apliquen cuando sea relevante; por ejemplo, ejecute esta regla solo si el tipo de contenido es «Blog» o si la etiqueta de la campaña es «Lanzamiento del cuarto trimestre». Esto mantiene los flujos de trabajo precisos y sensibles al contexto.

Acción: una vez desencadenadas, las automatizaciones se encargan del siguiente paso: asignar al miembro adecuado del equipo, actualizar el estado o enviar notificaciones al instante.

La plantilla de plan de contenido de ClickUp le ayuda a correlacionar los proyectos de contenido con tareas viables con responsabilidades y plazos claros. Esta plantilla ofrece estructuras de proyecto predefinidas que establecen la conexión entre la estrategia de contenido y la ejecución.

Obtenga una plantilla gratuita Planifique sus tareas de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp.

Con esta plantilla, podrá:

Añada campos personalizados para el tipo de contenido, los activos, las palabras clave y el propósito para visualizar fácilmente los datos del contenido.

Vincule las piezas reutilizadas enlazadas entre sí para que los equipos puedan ver cómo una entrada de blog se ha convertido en varias publicaciones en redes sociales.

Realice un seguimiento del progreso de la reutilización en múltiples piezas de contenido simultáneamente en un panel centralizado.

👀 ¿Sabías que... El 41,9 % de los especialistas en marketing de contenidos tienen dificultades para encontrar buenos redactores para sus proyectos. La reutilización inteligente de contenidos puede ayudarte a solucionar esta falta de talento. Mientras tus redactores se centran en crear material original de alta calidad, deja que la IA se encargue de la adaptación a múltiples canales y formatos.

5. Configure sistemas de revisión

Aunque la IA se encargue de la mayor parte del trabajo de adaptación, la revisión humana es imprescindible.

La IA puede acelerar la creación de contenido, pero aún así se necesita el contexto de la marca, los matices emocionales y el criterio editorial para pasar de un contenido aceptable a uno excelente.

A continuación, le mostramos cómo estructurar su ciclo de revisión:

Configure fases de aprobación : defina puntos de control para la edición, el diseño y la alineación de la marca antes de que el contenido se publique.

Estandarice los criterios : utilice listas de control para el tono, la precisión del formato y la verificación de datos para garantizar una calidad constante en todos los formatos reutilizados.

Integre bucles de retroalimentación: los comentarios y las revisiones deben estar dentro del mismo sistema.

Cómo ayuda ClickUp

La plantilla de gestión de contenido de ClickUp le ayuda a gestionar todo su contenido reutilizado desde un único panel de control. Utilice esta plantilla gratuita para planificar, organizar y realizar el seguimiento del contenido, y proporcione a su organización una visibilidad compartida.

Obtenga una plantilla gratuita Organice y gestione todo su contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp.

Con esta plantilla, podrá:

Utilice formularios predefinidos con personalización mediante arrastrar y soltar para agilizar las solicitudes de reutilización de contenido de las partes interesadas.

Vea todas las tareas y proyectos de marketing de contenido que deben completarse o que ya están completados en un panel centralizado.

Visualice los flujos de trabajo de contenido en 8 vistas eficaces de ClickUp, entre las que se incluyen Tablero, Lista, Cronograma y Gantt.

Aquí tienes una visión más detallada de cómo puedes utilizar la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp.

⭐ Bonificación: Captura tus ideas para reutilizar contenido al instante con la función Talk-to-Text de ClickUp BrainGPT. Dicta resúmenes de reutilización, instrucciones de contenido o notas de campaña directamente en tareas y documentos y obtén notas pulidas y estructuradas sin perder el hilo de tus ideas.

6. Planifique y publique en todos los canales

Lo ideal sería que se realizara un uso compartido del mismo tipo de publicaciones, incluso si se reutilizan, en todos los canales.

Su calendario podría ser similar al siguiente:

El mismo día: X hilo

Al día siguiente: vídeo de 20 segundos.

Dos días después: Entrada de blog

Cinco días después: boletín informativo.

Siete días después: infografía o un vídeo más largo.

7. Realice un seguimiento y analice el rendimiento del contenido reutilizado por la IA.

Debe comprender qué contenidos han tenido mejor rendimiento. Y luego crear más de ellos.

Al principio, se trata de un proceso de prueba y error para encontrar el tipo de contenido que mejor responde su público. Por lo tanto, es mejor no ser rígido.

Supongamos que decide convertir un informe en una serie de entradas de blog, pero descubre que no tiene repercusión entre su público, ya que el tráfico del sitio web es muy bajo.

Quizás prefiera crear una serie de vídeos que se puedan dividir y distribuir en las redes sociales.

El seguimiento de sus esfuerzos le ayudará a planear el tipo de contenido que mejor resuena en su público. Le ayudará a perfeccionar su estrategia de reutilización de contenido para maximizar su valor.

Cómo ayuda ClickUp

Utilice los paneles de ClickUp para comparar las métricas de rendimiento de todas las piezas reutilizadas.

Realice el seguimiento del compromiso, las conversiones o el rendimiento de los activos en todos los canales. Puede añadir widgets personalizados que extraigan datos de tareas, metas o integraciones (como Google Analytics o HubSpot).

Visualice el impacto de sus piezas reutilizadas con los paneles de ClickUp.

A diferencia de los informes estáticos, los paneles son interactivos. Puede profundizar en un widget para rastrear las métricas hasta el contenido o la tarea real, manteniendo cada número conectado a su fuente en el mundo real.

Tanto si es estratega de contenido, diseñador o director de marketing, puede personalizar los paneles con widgets relevantes para su rol, desde panorámicas generales del rendimiento hasta información detallada sobre las campañas.

⭐ Bonificación: Interprete el rendimiento del panel utilizando tarjetas de IA. Con ClickUp AI Cards, puede resumir automáticamente los resultados de las campañas, destacar las tendencias y mostrar recomendaciones para los siguientes pasos directamente en su panel. Puede generar resúmenes que luego se pueden convertir en informes ejecutivos.

👀 ¿Sabías que...? Si todavía te preguntas si la reutilización de contenidos mediante IA es eficaz, debes saber que casi el 38 % de los profesionales del marketing de las principales empresas ya confían en la IA para reutilizar sus contenidos de alto rendimiento.

8. Bonificación: (Re)evalúa tu conjunto de tecnologías

También es posible que desee considerar la pila tecnológica que utiliza para la reutilización y si todas las herramientas se comunican entre sí para la transferencia de datos. Su kit de herramientas para la reutilización de contenido podría ser similar al siguiente:

Categoría Herramientas Caso de uso Ventaja de la IA Inteligencia de contenido con IA ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifique el contenido de alto rendimiento o atemporal. Revela información y recomienda candidatos para reutilización de forma automática. Redacción y adaptación con IA Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Reescriba, resuma o adapte el contenido a diferentes formatos. Genera variaciones personalizadas manteniendo el tono y la claridad. Reutilización multimedia Canva, Figma Convierta contenido escrito o extenso en imágenes o vídeos. Genera automáticamente imágenes o clips cortos para ampliar el alcance. Gestión de proyectos y flujos de trabajo Asana ClickUp, Notion Asigne tareas, realice el seguimiento del progreso y colabore. Optimiza los traspasos y realiza la automatización de los pasos repetitivos. Programación y distribución Buffer, Later Programa y publica en todas las plataformas. Sugiere los momentos y formatos óptimos para cada canal. Seguimiento del rendimiento Sprout Social ClickUp panels, Ahrefs Realice el seguimiento del compromiso y el retorno de la inversión del contenido reutilizado. Convierte métricas sin procesar en información útil para la planificación futura.

Ejemplos de indicaciones inteligentes para acelerar la reutilización

Tanto si utiliza la IA para la redacción publicitaria como para la adaptación de contenidos, necesita indicaciones ricas en contexto para reutilizar contenidos que realmente sirvan a sus metas de marketing.

Cuando te falte tiempo, estas indicaciones te ayudarán a sacar el máximo partido a tus recursos de contenido. Guárdalas en tu biblioteca de indicaciones para que todos los miembros de tu equipo de marketing puedan consultarlas.

Indicación para reutilizar el blog como publicaciones en redes sociales.

Una entrada de blog puede educar a su público actual, pero los clientes potenciales que se encuentran en la fase de concienciación pueden estar buscando información fácil de digerir cuando navegan por las redes sociales.

Lo mejor de la reutilización de contenido impulsada por IA es que puede resumir contenido extenso utilizando herramientas de IA y utilizarlo en diferentes canales.

🤖 Indicación: Convierte esta entrada del blog en 5 publicaciones de LinkedIn, cada una de las cuales debe centrarse en una idea principal del blog. Empieza con una pregunta llamativa o una estadística sorprendente, incluye consejos prácticos en 2 o 3 puntos clave, termina con una pregunta que fomente la participación, no superes las 150 palabras y mantén un tono profesional y coloquial.

Indicación para la transformación de un informe técnico en contenido para un boletín informativo.

Su informe técnico puede ser una mina de información exclusiva, pero no todo el mundo descargará un PDF de 20 páginas para leer sus datos.

Puede reutilizar la información clave en un boletín informativo. Mejor aún, puede segmentar la audiencia y enviar conclusiones contextuales del boletín informativo.

Por supuesto, siempre pueden hacer clic en el informe para obtener más detalles si tienen interés.

🤖 Indicación: Transforme este informe técnico en una serie de boletines informativos por correo electrónico de tres partes, en la que el correo electrónico 1 presenta el problema y las estadísticas clave, el correo electrónico 2 presenta las soluciones principales con pasos prácticos y el correo electrónico 3 cubre los casos prácticos y los siguientes pasos en 300 palabras cada uno. Las conclusiones se presentarán en forma de lista con viñetas para que los datos sean fáciles de asimilar. Incluya también una llamada a la acción relevante en cada correo electrónico. O 🤖 Indicación: Convierta este PDF en conclusiones para boletines informativos basados en perfiles. Identifique cada perfil de comprador mencionado o implícito en el informe (por ejemplo, directores de producto, directores de informática y responsables de compras). Para cada perfil: Extraiga las tres ideas, puntos débiles o datos más relevantes.

Reformúlelos en el lenguaje y las prioridades propios del personaje.

Escribe un resumen de dos frases explicando por qué es importante para su rol.

Sugiera un título para el boletín informativo o un título para la sección adaptado al interés de ese perfil.

Termine con una llamada a la acción clara y específica para cada persona (por ejemplo, «Descargue el análisis técnico completo para directores de informática» o «Vea el modelo de ahorro de costes de adquisición»).

Indicación para la transformación de funciones en contenido de vídeo.

Las funciones de los productos resultan más atractivas cuando se muestran en lugar de describirse. Reutilice las páginas de productos o las notas de lanzamiento en vídeos breves que muestren al usuario lo que pueden ofrecerle.

🤖 Indicación: Convierta esta lista de funciones del producto en tres guiones de vídeo cortos (de menos de 45 segundos cada uno). Cada vídeo debe: Comience con una descripción del problema o un caso de uso.

Presente una función como solución.

Termine con una llamada a la acción clara o una declaración de beneficios.

Mantenga un tono sencillo, visual y orientado a los beneficios.

Indicación para convertir los casos prácticos en infografías.

Los casos prácticos detallados demuestran sus capacidades a los clientes potenciales más serios, pero el público de las redes sociales necesita señales rápidas de credibilidad. El contenido reutilizado mediante IA, en forma de breves historias de éxito y resultados de clientes, funciona como un potente generador de confianza para las personas que descubren su marca en las plataformas de redes sociales.

Puede segmentar estos datos según la plataforma y las preferencias de la audiencia y sacar el máximo partido a sus esfuerzos de reutilización de contenidos.

🤖 Indicación: Extraiga tres resultados clave con números específicos de este caso práctico y convierta cada uno de ellos en una publicación en redes sociales o un infográfico destacado. Céntrese en un resultado medible por cada elemento visual (por ejemplo, «incorporación un 45 % más rápida») y realice una mención al sector del cliente para aportar contexto y credibilidad.

💡 Consejo profesional: si ya utiliza el entorno de trabajo de ClickUp, puede generar imágenes dentro de Brain. A continuación, utilicé Brain para convertir un caso práctico de ClickUp en una infografía que puedo realizar más adelante o utilizar tal cual. Con la función de creación de contenido visual, no necesito tener dependencia del equipo de diseño para cada pequeño cambio. O utilizar Brain como fuente de inspiración que el diseñador puede luego perfeccionar.

Indicación para convertir el podcast en contenido para el boletín informativo.

Los episodios de podcasts crean una conexión con la audiencia a través de la conversación, pero no todo el mundo tiene tiempo para escuchar episodios de 45 minutos. Las versiones en forma de boletín informativo le permiten llegar a los suscriptores que necesitan información rápida o quizás un empujón para sumergirse en un podcast completo.

Si tiene notas parciales o marcas de tiempo, puede pegarlas en una herramienta de reutilización de contenido y esta extraerá los puntos clave. Después de identificar los momentos clave, condénselos en un breve vídeo o cree una nueva entrada de blog que también ayude con el SEO.

🤖 Indicación: Transforme este episodio de podcast en un formato de boletín informativo con un asunto atractivo, tres puntos de debate principales en secciones separadas e información útil que los suscriptores puedan poner en práctica de inmediato.

Indicación para la conversión de un informe técnico en fragmentos de vídeo.

Es posible que los lectores ocupados nunca lleguen a leer el informe completo. La reutilización de contenido mediante IA, en forma de fragmentos de vídeo cortos y de gran valor, puede llegar a ellos más rápidamente que el contenido escrito. Como alternativa, puede utilizar contenido de vídeo de larga duración en blogs o como vídeos de YouTube.

🤖 Indicación: Condense este informe técnico en una serie de 3-4 fragmentos de vídeo cortos (de menos de 60 segundos cada uno). Cada fragmento debe: Céntrese en una idea o dato importante.

Utilice un lenguaje sencillo para explicar la conclusión.

Incluya una estadística, un gráfico o una cita para dar credibilidad.

Termine cada fragmento con una llamada a la acción sutil que dirija al informe completo.

⭐ Bonificación: Agentes predefinidos o personalizados para la reutilización. Si su equipo de marketing reutiliza con frecuencia contenido existente, los agentes de IA predefinidos y personalizados de ClickUp pueden automatizar este flujo de trabajo. Los agentes predefinidos incluyen acciones listas para usar, como resumir entradas de blog, reformular contenido para plataformas de redes sociales específicas o extraer estadísticas de archivos PDF. Son perfectos para tareas de reutilización estándar, como «convertir un blog en publicaciones en redes sociales» o «resumir un informe para un boletín informativo».

Por otro lado, los agentes personalizados le permiten entrenar a un asistente de IA en el tono, las plantillas y los marcos de personalidad de su marca. Por ejemplo, puede crear un «agente de reutilización de redes sociales» que conozca su número de palabras, formato, tono y estilo de llamada a la acción preferidos, para obtener un resultado coherente.

Cómo sacar el máximo partido a la reutilización impulsada por la IA

Ahora, algunos consejos muy valiosos antes de que te lances a configurar tu flujo de trabajo de reutilización de contenido con IA:

Entrene su IA o LLM : alimente su IA con el contenido que mejor rendimiento tiene y con directrices específicas de marca/formato para que comprenda de forma concreta qué es lo que funciona para su público y la voz de su marca. De lo contrario, el reto con el contenido generado por IA es que si se introduce basura, se obtiene basura.

Cree plantillas de indicaciones específicas para cada plataforma : cree indicaciones estandarizadas para cada plataforma y ahórrese tener que dar instrucciones cada vez.

Establezca puntos de control para la aprobación de contenidos : cree fases de revisión e involucre a un miembro del equipo para que cada pieza reutilizada se edite según los estándares exactos de su marca.

Realice un seguimiento del rendimiento : realice un seguimiento de sus piezas reutilizadas y utilice los ejemplos exitosos para mejorar sus indicaciones y datos de formación para futuros contenidos.

Agrupe tareas de reutilización similares : procese varias piezas del mismo tipo de contenido juntas, es decir, convierta las entradas de blog con mejor rendimiento en fragmentos para redes sociales de una sola vez. Es más eficiente que la reutilización individual.

Elija la plataforma de IA adecuada: cuando cree el : cuando cree el plan de gestión de marketing de contenidos , seleccione una plataforma de IA que se pueda integrar fácilmente con sus sistemas y flujos de trabajo de marketing existentes.

⚠️ El efecto «perdido en el medio»: los modelos de lenguaje grandes (LLM) tienden a pasar por alto la información situada en el medio de secuencias de texto largas, un fenómeno que los investigadores del MIT denominan «efecto perdido en el medio». Al reutilizar contenido extenso, es posible que se ignoren ideas clave ocultas en el medio, a menos que se divida en fragmentos más pequeños.

Facilite la reutilización de contenidos con ClickUp.

Reutilizar el contenido existente le permite sacar el máximo partido a su inversión. Para hacerlo a gran escala, necesita el soporte de una pila tecnológica de IA.

La reutilización de contenido impulsada por IA se reduce a elegir la herramienta adecuada y automatizar el proceso.

Con ClickUp, obtienes una IA integrada que funciona junto con todas tus actividades de marketing sin necesidad de supervisión constante ni instrucciones repetidas. Con tus contenidos, directrices de marca, tareas, debates de equipo y datos en el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, todo el proceso se vuelve fluido.

Automatice su proceso de reutilización de contenido a gran escala con ClickUp.