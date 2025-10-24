Las 10 mejores plantillas de Notion para el TDAH que te ayudarán a concentrarte y a tener más productividad

Aproximadamente 404 millones de adultos en todo el mundo viven actualmente con TDAH. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de productividad no están diseñados para sus cerebros neurodivergentes.

Sabemos lo que se siente al sentarse con una agenda rígida cuando tu mayor reto es la ceguera temporal. Se pierden tareas, el tiempo desaparece y lo que parece un simple plan diario de repente se convierte en una pila de trabajo sin terminar.

Sin plantillas adaptadas al TDAH, este ciclo se repite, dejando a las personas neurodivergentes atrapadas en la frustración en lugar de flujo.

Para ayudarte a ahorrar tiempo y acceder a un sistema que funcione para ti, hemos recopilado las mejores plantillas de Notion para TDAH que puedes empezar a usar AHORA MISMO.

Las mejores plantillas de Notion para el TDAH de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de Notion para el TDAH sea buena?

No todas las plantillas de productividad son iguales para todo el mundo, especialmente si eres neurodivergente o te abruma fácilmente la complejidad. A la hora de evaluar una plantilla de Notion para el TDAH, estos son los factores que deben guiar tu elección:👇

Diseño sencillo y minimalista: busca una plantilla de Notion para TDAH que priorice paneles limpios, iconos minimalistas y una navegación sencilla. De un solo vistazo deberías saber qué hacer a continuación, ya que demasiados color o widgets crean confusión en lugar de claridad.

Visibilidad clara del tiempo y las tareas: las señales visuales ayudan a mantener la concentración cuando pierdes la noción del tiempo. Elige una plantilla de Notion que muestre las tareas vinculadas a una vista de calendario o cronograma, desgloses diarios o incluso barras de progreso que reflejen el tiempo dedicado y los resultados obtenidos.

Priorización integrada: todo puede parecer urgente a la vez, lo que lleva a la parálisis por exceso de decisiones. Asegúrate de que la plantilla del panel de control para TDAH te permita clasificar las tareas según su urgencia. Alternativamente, debería destacar una tarea «principal» del día.

Bloqueo de tiempo: uno de los retos clave del TDAH es perder la concentración a mitad del trabajo. Necesitas una plantilla de agenda digital con cronómetros Pomodoro, interruptores de modo de concentración o áreas para notas rápidas para capturar las distracciones.

Seguimiento de hábitos y rutinas: busca una agenda para TDAH con un sencillo gestor de hábitos integrado en los paneles diarios o semanales. De esta forma, tanto tú (como usuario) como tu coach para TDAH podréis marcar las tareas rápidamente y aseguraros de que se puede acceder a ellas desde el móvil.

Integraciones: tu plantilla de Notion para el TDAH debe integrarse con otras aplicaciones y herramientas digitales que utilices en tu vida diaria para realizar un seguimiento del progreso y ofrecer refuerzos positivos.

👀 ¿Sabías que...? Las mujeres suelen ser diagnosticadas con TDAH unos 4 años más tarde que los hombres. Las posibles razones son: Expectativas socioculturales que minimizan los síntomas de falta de atención

Criterios de diagnóstico basados en patrones de síntomas masculinos.

Comportamientos de enmascaramiento y compensatorios en niñas y mujeres

Diagnóstico erróneo de trastornos del estado de ánimo antes de reconocer el TDAH

Plantillas gratuitas de Notion para el TDAH

Exploremos las plantillas gratuitas de Notion para personas con TDAH. Han sido creadas por estudiantes, creadores y entusiastas de la productividad que comprenden las dificultades que plantea el TDAH.

Estas plantillas de Notion y planificadores de vida para el TDAH son un punto de partida. Descárgalas, ponte en marcha y descubre qué es lo que mejor te funciona, o modifica el sistema para adaptarlo a tus necesidades.

1. Plantilla del kit de herramientas para dominar el TDAH

La plantilla ADHD Mastery Toolkit aporta concentración, estructura y progreso a tu vida diaria.

Incluye un cronómetro Pomodoro integrado, para que puedas iniciar sesiones de trabajo intensivo sin la distracción de cambiar de app. Esta agenda, ideal para personas con TDAH, tiene secciones separadas para tareas personales y trabajo profesional.

La agenda, con modo oscuro, es útil para personas neurodivergentes que buscan flexibilidad y facilidad en su plan.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea listas pendientes para el TDAH con el fin de gestionar tus responsabilidades diarias y mejorar la gestión del tiempo.

Accede a información seleccionada a través de una wiki de conocimientos sobre el TDAH que aporta recursos y estrategias a tu entorno de trabajo.

Consigue ser constante con un sencillo gestor de hábitos que te anima a realizar pequeñas acciones repetibles cada día.

Captura reflexiones significativas utilizando un diario de una línea al día que te permite registrar tu progreso de forma rápida y sostenible.

✅ Ideal para: Cualquier persona con TDAH que necesite un sistema estructurado que combine el plan, la creación de hábitos y la gestión del tiempo en un solo panel.

2. Plantilla de agenda para TDAH/productividad

Hay días en los que tu cerebro se siente como un navegador con 40 pestañas abiertas. En esos días, la plantilla de planificación para el TDAH/productividad de Notion te ofrece una ventana tranquila desde la que hacer trabajo. Añade la estructura justa para ayudarte a mantenerte al día sin que las cosas se sientan pesadas o estresantes. Puedes anotar cosas rápidamente, despejar tu mente y sentir que tienes más control.

Este plan de vida de Notion tiene tres componentes principales: el tablero Brain Dump, que es un lugar seguro donde guardar ideas aleatorias para que no te distraigan; la lista de pendientes diarias, que mantiene las tareas breves y fáciles de marcar con un solo clic; y el cuadro Little Joys of Today, que te recuerda amablemente que celebres los pequeños logros, perfecto para los días en los que controlar los síntomas resulta más difícil de lo habitual.

¡Qué es la vida si no puedes encontrar momentos de alegría en medio de todo el ruido!

Por qué te encantará esta plantilla:

Reinicia tus hábitos rápidamente con un gestor de hábitos flexible que no te castiga por los días que te saltas

Mantén el rumbo con un horario diario que te proporcione una estructura suave

Utiliza la vista de calendario para ver tu agenda de forma general sin ningún tipo de desorden adicional

✅ Ideal para: Cualquiera que desee un sistema ligero y flexible que haga que planear resulte con compatibilidad en lugar de abrumador

3. Plantilla de gestor de tareas para TDAH

La plantilla de gestor de tareas para TDAH está pensada para personas que suelen mirar una larga lista y no saben por dónde empezar.

En lugar de dejarlo todo en una sola página abrumadora, esta plantilla clasifica las tareas por urgencia, importancia e incluso duración. Podrás ver rápidamente qué elementos requieren atención inmediata, cuáles pueden esperar y cuáles vale la pena programar en bloques de tiempo específicos.

El panel de la plantilla de Notion te ofrece información rápida que resume cuántas tareas son urgentes, opcionales o ya completadas. También te evita tener que cambiar de contexto. Ya no tendrás que saltar entre varias páginas, app, o listas para encontrar qué hacer a continuación.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide el trabajo en partes con el bloqueo de tiempo , haciendo que las tareas largas sean menos intimidantes

Prioriza de forma más inteligente con la clasificación basada en la duración, que te ayuda a elegir las tareas que se ajustan a la energía que tienes en cada momento

Utiliza las listas de tareas terminadas como un sistema de recompensa visual para reforzar el progreso y reducir la culpa por las tareas pendientes

✅ Ideal para: Personas y estudiantes neurodivergentes que necesitan una ayuda para la toma de decisiones integrada en su agenda, lo que les facilita empezar sin pensar demasiado

💡 Consejo profesional: ¿Y si la IA pudiera ayudarte a identificar las tareas urgentes e importantes? ClickUp Brain, la IA contextual de ClickUp, analiza tu entorno de trabajo para identificar las tareas críticas. También sugiere el orden en que deben completarse, junto con plazos factibles basados en tus datos anteriores. Haz tu vida más fácil con la priorización de tareas basada en IA de ClickUp Brain

4. Plantilla de diario inteligente para TDAH

Para muchas personas con TDAH, los pensamientos y las emociones pueden parecer desorganizados, y es difícil ver los patrones hasta que el estrés comienza a acumularse. La plantilla ADHD Smart Journal pone de relieve esos patrones.

Esta agenda para TDAH combina un diario con un seguimiento del estado de ánimo. ¿Qué significa esto para ti? No solo registras lo que ha sucedido durante el día, sino también cómo te has sentido a lo largo de él.

Obtienes un calendario visual del estado de ánimo y un mapa de calor, lo que hace que estos registros sean más fáciles de entender de un vistazo. Realiza el seguimiento de cuándo disminuye tu energía o aumenta tu motivación, junto con los desencadenantes de lo mismo.

Lo que las hace útiles es el Mind Log, basado en los principios de la TCC (terapia cognitivo-conductual), que convierte las reflexiones cotidianas en herramientas para la autoconciencia y la claridad mental.

Por qué te encantará esta plantilla:

Lleva un seguimiento de tu constancia con un contador de rachas que te motivará a escribir en tu diario con regularidad

Navega por un diseño adaptado al TDAH que se mantiene sencillo y centrado

Organiza las áreas de tu vida (personal, metas, viajes, sueños) en carpetas específicas para una separación más clara

Accede a un diseño totalmente optimizado para escritorios y dispositivos móviles, de modo que llevar un diario nunca esté limitado a un solo dispositivo

✅ Ideal para: Personas con TDAH que desean mejorar su salud mental y su autoconocimiento registrando sus emociones y creando un planificador de vida coherente para el TDAH

💡 Consejo profesional: aunque la plantilla ADHD Smart Journal de Notion es un buen punto de partida, a veces una aplicación digital específica para llevar un diario puede ofrecerte funciones adicionales, como seguimiento del estado de ánimo, indicaciones guiadas o registro rápido desde el móvil.

5. Plantilla para el seguimiento de metas y el descubrimiento del TDAH

Te presentamos la plantilla ADHD Goal Tracker & Discovery. Separa tus objetivos concretos (como ahorrar 5000 dólares o llevar un seguimiento de tus estadísticas de fitness) de los objetivos abstractos (como mejorar la confianza en ti mismo o la concentración), para que nada te resulte demasiado vago como para trabajar en ello.

Esta plantilla de Notion incluye una hoja de trabajo interactiva para descubrir metas que te guía para aclarar lo que es realmente importante y convertirlo en resultados realistas y medibles. Es compatible con dispositivos móviles y escritorios, y solo tienes que hablar por el micrófono para que el sistema transcriba tus reflexiones diarias.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los resultados medibles con un gestor de metas concretas que utiliza números y barras de progreso.

Mantén la motivación con un gestor de metas abstractos que te ofrece una indicación de acciones diarias para alcanzar metas más difíciles de medir.

Accede a una próspera comunidad de compañeros con TDAH.

✅ Ideal para: personas con TDAH, estudiantes o profesionales que tienen dificultades para establecer metas claras y desean un marco que convierta los sueños abstractos en metas prácticas y medibles.

6. Plantilla de diario y registro de estado de ánimo para TDAH

La plantilla de diario y registro del estado de ánimo para TDAH combina un diario diario para reflexiones rápidas con un registro de síntomas de TDAH para realizar un seguimiento de cómo responden tu cerebro y tu cuerpo durante el día.

Cuando te invada la negatividad, el diario integrado «Procesamiento de eventos negativos» te guiará para que ordenes tus emociones en lugar de dejarlas acumularse. Y si tienes poco tiempo, el registro de estado de ánimo de 90 segundos te ofrece una forma rápida de comprobar y detectar patrones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza botones y colores gamificados que hacen que registrar las emociones resulte más fácil, en lugar de difícil.

Ajusta cronómetros y indicaciones para evitar perderte en interminables sesiones de escritura.

Deja que la IA analice tus entradas para resumir tus sentimientos y revelar patrones ocultos.

Personaliza todo de forma personalizada para que se adapte a tus rutinas, tanto si prefieres notas rápidas como registros detallados.

✅ Ideal para: usuarios con TDAH que desean un sistema de control mental que equilibre la velocidad y la profundidad, ayudándoles al seguimiento de sus emociones y a gestionar su bienestar mental.

📮 ClickUp Insight: ¿Crees que tu lista de pendientes funciona? Piénsalo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor, sin establecer prioridades de forma eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

7. Plantilla para el seguimiento de hábitos y rutinas para el TDAH

Si tus mañanas son caóticas y tus tardes se te escapan demasiado rápido, esta plantilla de seguimiento de hábitos y rutinas para el TDAH te ayudará a estructurar tu día con rutinas diseñadas específicamente para tu cerebro.

Hay una sección prediseñada para las rutinas matutinas y vespertinas que explica con base científica por qué funciona como trabajo.

También hay un protocolo «Anti-ADHD Rutt» para despejar la mente en menos de cinco minutos, que puedes utilizar cuando tu motivación esté por los suelos.

Para un trabajo más profundo, la sección «Prepárate para concentrarte» te permite concentrarte durante más tiempo sin distracciones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza casillas de selección gamificadas y botones impulsados por la dopamina que hacen que marcar los hábitos resulte gratificante.

Mantén la motivación con frases inspiradoras integradas mientras realizas tus rutinas.

Accede a tutoriales en vídeo y guías de texto para aprender cada protocolo a tu propio ritmo.

✅ Ideal para: Cualquier persona que tenga dificultades con rutinas inconsistentes y desee una estructura respaldada por la ciencia para las mañanas, las tardes y las sesiones de concentración.

8. Plantilla de agenda semanal para TDAH

La plantilla de agenda semanal para TDAH te ofrece un flujo claro para capturar y organizar. En lugar de guardar las tareas en tu cabeza, regístralas rápidamente en la sección Captura rápida y, a continuación, clasifícalas en plan diarios o semanales.

En cuanto a la vista de planificación semanal, puedes reflexionar sobre la semana pasada, restablecer prioridades y crear un plan realista para los días venideros. Esto reduce el estrés de empezar de cero cada Monday.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea una estructura con una lista de control diaria en paso que te guíe en el plan y la revisión.

Utiliza el cronómetro Pomodoro integrado para hacer trabajo en ráfagas concentradas y revisar tu progreso al final del día.

Organiza tus metas y recordatorios en secciones específicas para tenerlos a la vista cada semana.

Realiza un seguimiento de tu energía y productividad a lo largo de la semana con indicaciones de revisión y notas.

✅ Ideal para: Profesionales con TDAH que luchan contra la pérdida de tiempo y desean un sistema de reinicio semanal estructurado pero flexible

9. Plantilla de planificador diario (TDAH y más allá)

Si tienes problemas para establecer prioridades, esta plantilla de Notion es para ti. La plantilla Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) te permite registrar un máximo de tres tareas principales en la plantilla.

Además, también tienes la opción de añadir tareas opcionales.

La zona Brain Dump de la plantilla funciona como una bandeja de entrada mental. Cada idea, distracción o recordatorio se captura al instante antes de que te distraiga. Más tarde, puedes procesar estas notas y convertirlas en tareas o simplemente borrarlas.

Por qué te encantará esta plantilla:

Consigue ser constante paso a paso con un gestor semanal de hábitos que premia el progreso sin abrumarte con gráficos

Obtén una vista de los principales metas de tu semana, organizadas por días para facilitar el plan

Disfruta de un diseño minimalista y libre de distracciones con un formato limpio, indicaciones con emojis y diseños que te ayudan a mantener la concentración

✅ Ideal para: Estudiantes o profesionales con TDAH que buscan una forma minimalista pero eficaz de mantenerse concentrados a diario, especialmente si las largas listas de pendientes tienden a ser contraproducentes

⭐ Bonificación: Las mejores ideas se pierden cuando no se capturan en el momento. Con Talk to Text de ClickUp, puedes dictar tareas, notas y recordatorios a medida que surgen y transcribirlos instantáneamente en tu espacio de trabajo. Puedes activarlo dentro de la superaplicación de IA para escritorio de ClickUp: ClickUp Brain MAX. Es perfecto para mentes con TDAH que tienen ideas repentinas mientras realizan una tarea o navegan por Internet. En lugar de perder la concentración para escribir, puedes grabar tus tareas pendientes, pensamientos o notas de reunión y organizarlas más tarde. Además, se conecta directamente con ClickUp, por lo que puedes buscar, resumir o incluso asignar lo que has dicho.

10. Plantilla todo en uno para planificador de TDAH

Piensa en la plantilla todo en uno para planificadores de TDAH como un panel de control para el cuidado personal. Utiliza la técnica Pomodoro para dividir tus horas de trabajo en intervalos de 25 minutos.

Utiliza esta plantilla para reflexionar sobre tu día, realizar un seguimiento de tus hábitos, gestionar tu presupuesto o incluso tus gastos impulsivos, y ordenar tus emociones.

También incluye herramientas divertidas como listas de deseos, registros de sueños, tablas de recompensas y una matriz de Eisenhower. Todo está diseñado para ayudarte a mantenerte organizado, a la vez que flexible y fácil de seguir.

Por qué te encantará esta plantilla:

Accede a más de 30 planificadores integrados que cubren todo, desde la planificación diaria y semanal hasta las finanzas, la salud, el estudio y los gestores domésticos

Utiliza plantillas específicas para el TDAH, como planes de concentración, tablas de recompensas, priorización de metas y listas de control para ordenar, diseñadas para las necesidades personales de las personas neurodivergentes

La agenda diaria, semanal y mensual tiene secciones como notas de tareas, notas rápidas, listas de la compra y una sección para reflexiones diarias

✅ Ideal para: Cualquier persona con TDAH o que busque un planificador de vida estructurado y completo para mantenerse centrado, organizado y constante en sus metas personales y profesionales

💡 Consejo profesional: cuando tienes que lidiar con docenas de pensamientos a la vez, decidir qué hacer a continuación puede resultar abrumador. La matriz de Eisenhower te ayuda a dividir las tareas en categorías claras, como urgentes, importantes y todo lo demás. La plantilla Eisenhower Matrix de ClickUp te da una ventaja inicial. Consigue plantillas gratis Organiza tus tareas en categorías claras y concéntrate en lo que realmente importa con la plantilla ClickUp Eisenhower Matrix Para las mentes con TDAH, este método hace aún más trabajo cuando se combina con: Código las tareas por color para que las prioridades tengan visibilidad al instante

Divide las tareas «urgentes e importantes» en pasos micro para evitar la sobrecarga

Programar metas «importantes pero no urgentes» en tu calendario para que no se olviden

Ajusta cronómetros rápidos (estilo Pomodoro) para los elementos «pendientes» y así crear un sentido de urgencia y concentración Con ellas, dispondrás de un sistema que hará que la ejecución sea más fácil y gratificante.

Límites de Notion

Notion es una excelente herramienta de productividad todo en uno, pero los usuarios suelen señalar algunos inconvenientes en sus reseñas. Estos son algunos de los más comunes que debes conocer:

La curva de aprendizaje es pronunciada. Se necesita tiempo para comprender los bloques, las bases de datos y las fórmulas

Puede ralentizarse o sufrir retrasos al manejar páginas grandes o bases de datos de gran tamaño, especialmente en dispositivos móviles

No trabaja bien sin conexión, ya que la mayoría de las funciones necesitan conexión (a internet)

Funciones integradas con límite, como control de tiempo, gráficos o elaboración de informes avanzados

Las fórmulas son complicadas y no hacen el trabajo igual que en Excel o Hojas de cálculo de Google

Copiar o mover contenido dentro de los interruptores (drop-downs) puede resultar frustrante.

Plantillas alternativas de Notion

Aunque Notion es popular por sus flujos de trabajo adaptados al TDAH, muchos usuarios echan en falta más automatización, recordatorios y estructura integrada.

Las plantillas prediseñadas de ClickUp son una excelente alternativa a Notion. No solo organizan tus tareas, sino que también:

Automatiza los pasos rutinarios.

Envía recordatorios inteligentes para tareas periódicas.

Adáptalas a tu estilo de trabajo.

Integra tu calendario directamente con tus listas de tareas.

¡No te fíes solo de nuestra palabra! Esto es lo que un usuario con TDAH dice sobre ClickUp :

Vivo con TDAH grave y ClickUp realmente ha cambiado mi vida. Antes, me sentía abrumado y olvidaba lo pendiente varias veces al día. Ahora, solo tengo que abrir la app, ya sea en mi ordenador portátil o en mi teléfono, y todo está ahí, organizado en categorías que yo mismo he configurado. Clasificado por fecha límite y prioridad, me mantiene al día sin caos mental. Con las funciones integradas de ClickUp (por las que antes pagaba un extra en otras herramientas), por fin siento que puedo funcionar con claridad y confianza. *

Vivo con TDAH grave y ClickUp realmente ha cambiado mi vida. Antes, me sentía abrumado y olvidaba lo que tenía pendiente varias veces al día. Ahora, solo tengo que abrir la app, aplicación, ya sea en mi ordenador portátil o en mi teléfono, y todo está ahí, organizado en categorías que yo mismo he configurado. Clasificado por fecha límite y prioridad, me mantiene al día sin caos mental. Con las funciones integradas de ClickUp (por las que antes pagaba un extra en otras herramientas), por fin siento que puedo funcionar con claridad y confianza. *

Echemos un vistazo a las mejores plantillas de planificación de vida de ClickUp que puedes utilizar para trabajar mejor con el TDAH.

Plantilla de calendario de ClickUp

Correlaciona tareas, eventos y plazos en un solo lugar con la plantilla de agenda de ClickUp.

¿Alguna vez has sentido que tu agenda está desorganizada entre notas adhesivas, apps, y pensamientos a medio recordar? La plantilla ClickUp Calendar Planner reúne todo en un calendario colorido y sin distracciones que realmente hace que la planificación parezca factible. Te ofrece un diseño visual claro que te muestra lo que viene a continuación, lo que es urgente y lo que puedes dejar de lado sin problema.

Para las mentes con TDAH, es una forma de ver la semana de un vistazo y dejar de dudar sobre qué merece tu atención. Lo mejor es que puedes hacerlo tan simple o detallado como necesites sin perder nunca el seguimiento del panorama general.

Por qué te encantará esta plantilla:

Arrastra y suelta tareas o eventos directamente en el calendario para visualizar al instante tu día o tu semana.

Aplica rótulos de color para separar rápidamente las prioridades, los eventos personales y los compromisos del equipo.

Filtra las actividades por urgencia, estado o tipo para evitar agobios y centrarte solo en lo que importa ahora.

Exporta o edita elementos de forma masiva para simplificar la gestión de grandes cargas de trabajo sin perder el control.

Añade ubicaciones de eventos a través de Google Maps y añade recibos, archivos o notas como adjunto para mantener todo en conexión (a internet).

✅ Ideal para: Profesionales neurodivergentes o estudiantes que necesitan una forma visual y sin distracciones de estructurar el tiempo y reducir la fatiga de tomar decisiones.

💡 Consejo profesional: Si te ha gustado la plantilla de agenda de ClickUp, te encantará todo lo que puede hacer el calendario completo de ClickUp. Se trata de una herramienta de productividad basada en IA que se adapta a tus prioridades en tiempo real. Bloquea automáticamente el tiempo de concentración, cambia las tareas para evitar conflictos e incluso reprograma los elementos vencidos sin que tengas que mover un dedo. Además, también podrás: Programa automáticamente las tareas de prioridad para mantener tu carga de trabajo equilibrada y cumplir con los plazos sin estrés.

Sincronízalas fácilmente con Google Calendar y Outlook para no perderte nunca ningún evento.

Arrastra y suelta tareas de tu lista de pendientes o prioridades para reservar tiempo al instante para trabajar de forma intensiva.

Utiliza el bloc de notas con IA de ClickUp para grabar, transcribir y vincular las notas de las reuniones directamente a tus tareas y documentos.

Obtén enlaces de programación inteligente para eliminar las interminables idas y venidas al planear reuniones.

Busca y obtén respuestas rápidas en el Calendario de ClickUp para comprobar la disponibilidad al instante. Mantente al día con tu calendario de plan con ClickUp Calendar.

🎥 ¿Quieres ver cómo funciona el calendario de ClickUp? Mira este breve vídeo tutorial sobre cómo programa automáticamente tu trabajo 👇

2. Plantilla de agenda diaria de ClickUp

Organiza tus tareas personales por fecha límite, realiza un seguimiento de las prioridades y mantén la coherencia con tus metas diarias con la plantilla de agenda diaria de ClickUp.

La plantilla de agenda diaria de ClickUp es como un entrenador personal de productividad en tu bolsillo. Convierte la planificación diaria en algo que realmente te apetece hacer.

Con un contador de rachas integrado, te mantiene motivado para seguir con tus rutinas, dándote esa satisfactoria sensación de progreso cada día.

Añade prioridades codificadas por color y nunca volverás a malgastar energía mental pensando en qué merece tu atención primero. Todo destaca visualmente, lo que lo hace ideal para el TDAH y gratis, gratuito/a.

Además, puedes utilizar ClickUp Doc directamente en el mismo entorno de trabajo. Los documentos se conectan con las tareas, lo que te permite sentarte en el espacio de pensar + hacer al mismo tiempo. Para los usuarios con TDAH, esto significa menos cambios de contexto y más claridad mental.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide las tareas en pasos manejables con subtareas, listas de control de tareas y notas para obtener un contexto más profundo.

Cambia entre la vista Lista para capturar tareas rápidamente o la vista Kanban para ver tu día en un flujo visual, tal y como prefiere tu cerebro

Personaliza tu plan con los Campos personalizados de ClickUp para salud, trabajo, crecimiento personal u otras áreas de interés

Mantén el rumbo con recordatorios y opciones de tareas periódicas para evitar que se te pasen elementos importantes

✅ Ideal para: Cualquier persona con TDAH que quiera mantenerse organizada, motivada y gestionar sus tareas diarias sin sentirse abrumada

📚 Más información: Las mejores aplicaciones de agenda diaria para organizar tu día

3. Plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp

Estructura tu día con facilidad utilizando la plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp para asignar el enfoque, los descansos y las prioridades hora por hora

Muchas veces pasa que el día se te va volando y no sabes decir qué has hecho realmente. Ahí es donde la plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp te ayuda a solucionarlo, asignando una tarea a cada hora. En lugar de una lista plana de tareas pendientes, verás tu horario dividido en bloques visuales con campos personalizados como Duración (para que no subestimes el tiempo), Categoría (para separar el trabajo de la vida personal) y Fase (para planear los niveles de energía de la mañana, la tarde y la noche).

Lo que hace que esta distribución del tiempo sea más eficaz es que dejas de preguntarte dónde se ha ido tu tiempo y empiezas a ver exactamente cómo lo estás empleando. Esta estructura crea tranquilidad sin ser rígida. Sabes cuándo concentrarte, cuándo recargar energías y cuándo simplemente respirar.

Por qué te encantará esta plantilla:

Visualiza todo tu día en bloques, desde el trabajo intenso hasta el tiempo de descanso

Cambia entre las vistas diaria, semanal o mensual para una plan totalmente personalizable

Añade duraciones estimadas integradas para mantener metas realistas y evitar sobrecargarte

Utiliza las pizarras y la matriz de prioridad de ClickUp para dejar de lado las distracciones y mantener el impulso

✅ Ideal para: Usuarios con TDAH que se desenvuelven mejor con un mapa visual de su día en lugar de una lista interminable

▶️ ¿Cómo funciona el bloqueo de tiempo en la vida real? Echa un vistazo al vídeo a continuación, que te muestra cómo aprovechar al máximo tu tiempo dividiendo tu día en bloques de concentración.

Perfectas si acabas de empezar con el time blocking o necesitas un repaso para aumentar tu productividad.

📮 ClickUp Insight: El 50 % de los trabajadores siguen vinculados a la oficina, aunque el 48 % prefiere una configuración híbrida para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿El resultado? Horarios rígidos, fatiga por los desplazamientos y un control deficiente de los límites. 🚗💨 Con la programación automatizada y el bloqueo de tiempo, el Calendario de ClickUp te ayuda a mantenerte organizado en todos los entornos de trabajo. Tanto si estás en casa como en la oficina, tu flujo de trabajo se mantiene constante en ClickUp, ¡y tu tiempo personal queda protegido! 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

⚡ Archivo de plantillas: Planifica más allá de las tareas diarias con plantillas de planificación de vida que te ayudan a correlacionar metas a largo plazo, realizar seguimiento de tu crecimiento personal y crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

4. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Optimiza las prioridades y los flujos de trabajo del equipo con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Si tu lista de tareas pendientes parece interminable, la plantilla de gestión de tareas de ClickUp funciona como un gestor de proyectos personal. Reúne todo, incluidos los plazos, las prioridades y las responsabilidades del equipo, en una vista clara y precisa, al igual que un potente software de gestión de tareas, pero adaptado a una plantilla lista para usar.

También puedes añadir detalles como la urgencia, el tiempo necesario y quién es el responsable para saber exactamente qué requiere atención y cuándo. La verdadera magia reside en su flexibilidad. Tanto si realizas un seguimiento de las tareas diarias, las nuevas ideas o los trabajos pendientes, la plantilla se adapta a tu estilo y te ayuda a convertir notas inconexas en un progreso claro.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del progreso con barras de porcentaje completado y actualizaciones en tiempo real

Automatiza las actualizaciones repetitivas con recordatorios de tareas y cambios de estado

Almacena adjuntos, enlaces o presupuestos directamente dentro de las tareas para acceder a ellos con un solo clic

Cambia entre la vista personal y la vista Equipo para equilibrar la concentración y la colaboración

✅ Ideal para: Autónomos o profesionales con TDAH que se desenvuelven bien con estructuras visuales y necesitan un sistema fiable para evitar el agobio y aumentar la responsabilidad

🎥 ¿Quieres dominar la priorización de tareas? Mira el vídeo para aprender a crear un sistema en el que tus principales prioridades siempre estén a la vista.

⭐ Bonus: Reunión con los agentes de IA de ClickUp, tus copilotos de tareas integrados que se encargan de las pequeñas cosas para que puedas concentrarte en el panorama general. Desde la asignación automática de tareas hasta la redacción de actualizaciones, mantienen tus flujos de trabajo en marcha incluso cuando tu cerebro necesita un descanso.

5. Plantilla ClickUp Life Planner

Organiza tus prioridades, establece metas SMART y alinea las áreas de tu vida con responsabilidad utilizando la plantilla ClickUp Life Planner para crear una hoja de ruta equilibrada

Si tienes TDAH, la vida puede parecer un torbellino de ideas, metas y responsabilidades. La plantilla de planificación de vida de ClickUp te ayuda a aportar calma al caos, dando a tus grandes sueños un hogar estructurado. Desde el ajuste de tu visión de la vida hasta desglosarla en metas SMART, esta plantilla te mantiene motivado y centrado sin abrumarte.

Lo que lo hace destacar es su capacidad para establecer la conexión entre cada meta y áreas específicas de tu vida, como las relaciones, la salud, la carrera profesional o el bienestar, para que siempre sepas dónde va tu energía. Además, la función de compañero de responsabilidad garantiza que no recorras el camino solo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza marcadores codificados por color para ver al instante el estado de las tareas (pendiente, en curso, completada)

Añade etiquetas de prioridad para obtener indicaciones visuales rápidas sobre la urgencia y la importancia

Personaliza las áreas de tu vida (carrera profesional, salud, finanzas, relaciones) para obtener una visión global

Cambia entre la vista Lista y la vista Tablero de vida según tu estilo de planificación

✅ Ideal para: Cualquiera que quiera equilibrar sus metas generales en la vida con el progreso diario, perfecto para mentes con TDAH que se benefician de la estructura y la claridad visual

6. Plantilla de horario por horas de ClickUp

Planifica tu día hora a hora con la plantilla de horario por horas de ClickUp para una concentración estructurada

La plantilla de horario por horas de ClickUp te ayuda a recuperar el control de tu agenda, hora a hora. Con bloques preestablecidos personalizados para reuniones, trabajo intensivo, descansos o incluso recados espontáneos, mantiene tu día estructurado sin que resulte rígido.

Y lo que es aún mejor, gracias a sus categorías codificadas por color y a sus opciones de tarea periódica, no tendrás que reinventar constantemente tu rutina. Solo tienes que arrastrar, soltar y ajustar según surjan las circunstancias, y tu agenda se adaptará a ti, en lugar de ser un obstáculo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide tu día en segmentos de una hora, lo que te permitirá concentrarte más fácilmente en una tarea cada vez sin sentirte abrumado

Ajusta las tareas al instante con la vista del calendario de arrastrar y soltar, para que tu agenda se adapte a los cambios repentinos

Mantén la coherencia con la vista de horario diario, que realiza un seguimiento del progreso y evita que se olviden tareas

✅ Ideal para: Mentes con TDAH que necesitan claridad visual y flexibilidad en tiempo real para mantenerse al día con días ajetreados y prioridades cambiantes

⚡ Archivo de plantillas: Encontrar el ritmo adecuado para tu día puede ser complicado, especialmente con el TDAH, donde la estructura suele marcar la diferencia. Por eso hemos reunido una biblioteca de plantillas de horarios diseñadas para ayudarte a planear tu tiempo a tu manera mediante: Añade estructura sin sentirte encasillado

Haz seguimiento de tus rutinas para que no se te pase nada por alto

Divide tu día en bloques de tiempo claros y manejables

7. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Implementa el sistema GTD en tu trabajo diario para organizar las cargas de trabajo con la plantilla ClickUp Getting Things Done

Cuando todo parece urgente y tu mente no deja de saltar de una tarea a otra, la plantilla ClickUp GTD Board Template actúa como tu organizador mental todo en uno, basada en el método GTD de David Allen y se adapta al funcionamiento de tu mente, ofreciéndote múltiples formas de gestionar tus tareas, por ejemplo, puedes cambiar a un tablero Kanban para disfrutar de un flujo visual de arrastrar y soltar, o simplificar tu día con una sencilla lista de pendientes.

Y esto no acaba aquí. Para flujos de trabajo con muchos proyectos, también puedes elegir la vista Tablero para organizar tareas en varios grupos o departamentos, o la vista Documento, que también sirve como espacio colaborativo para añadir notas, intercambiar ideas o adjuntar referencias detalladas directamente junto a tus tareas.

Por qué te encantará esta plantilla:

Añade etiquetas de categoría como «trabajo», «hogar» o «personal» a las tareas para equilibrar las diferentes áreas de tu vida en un solo lugar

Utiliza etiquetas de contexto (teléfono, correo electrónico, ordenador, papeleo) para saber exactamente qué tipo de tarea debes abordar a continuación

Utiliza las valoraciones de energía para adaptar las tareas a tus niveles de concentración. Tareas que requieren mucha energía cuando estás fresco, logros rápidos cuando estás agotado

Asigna duraciones estimadas a las tareas para no sobrecargar tu día

✅ Ideal para: Cualquier persona que tenga dificultades con la sobrecarga de tareas o la parálisis por TDAH y necesite un sistema colorido y flexible para establecer prioridades con claridad y, finalmente, dejar terminadas sus pendientes

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesitas más estructura para tu flujo de trabajo? Explora las plantillas GTD que te ayudan a capturar tareas, organizar proyectos y revisar el progreso con facilidad.

8. Plantilla de plan de comidas de ClickUp

Planifica tus comidas con facilidad y equilibra tu nutrición con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Si «¿Qué hay para cenar?» te parece la pregunta más estresante del día, la plantilla de planificación de comidas de ClickUp te echará una mano. Perfecta para mentes con TDAH que se nutren del color, la estructura y la facilidad del arrastrar y soltar, elimina ese estrés al ofrecerte un sistema visual claro para organizar tus comidas, recetas y listas de la compra.

Puedes correlacionar las comidas por semana o por mes, establecer metas nutricionales y desglosar las recetas en sencillas listas de la compra, perfectas para evitar la fatiga de tomar decisiones. Los Campos personalizados, como calorías, carbohidratos, proteínas y tipos de comidas (desayuno, almuerzo, meriendas, cena), facilitan el seguimiento de las metas dietéticas y, al mismo tiempo, reducen el desperdicio de alimentos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza tus recetas en carpetas de fácil acceso para repetir tus favoritos

Crea listas de control automáticas de la compra para no olvidarte nunca de ningún ingrediente

Cambia fácilmente de perspectiva con múltiples vistas: calendario de comidas para una planificación general, tablero de tipos de comidas para una clasificación rápida y vista de resumen semanal para una preparación diaria centrada

✅ Ideal para: Cualquier persona que tenga TDAH o una agenda muy apretada y necesite ayuda para planear las comidas sin estrés y reducir la fatiga de tomar decisiones a la hora de comer

💡 Consejo profesional: planificar las comidas no debería ser como reescribir la misma lista cada semana. Con las tareas periódicas de ClickUp, puedes configurar tu menú una vez y dejar que el sistema se encargue del resto. Solo tienes que elegir el día de la semana, configurarlo como tarea periódica y tu plan de comidas se repetirá automáticamente según lo programado. Elimina la necesidad de volver a añadir las mismas comidas cada semana

Mantén tu plan coherente y sin estrés

Libera tiempo para la creatividad (prueba nuevas recetas en lugar de volver a escribir las antiguas)

Mantén el orden sincronizando las tareas periódicas con la vista completa de tu calendario

9. Plantilla de organización de horarios de ClickUp

Pon orden en tus rutinas personales, de trabajo y sociales con la plantilla de organización de horarios de ClickUp

La plantilla de organización de horarios de ClickUp es como el panel de tu vida, que organiza todo, incluyendo tus plazos de trabajo, tareas domésticas, planes sociales y metas personales.

Se asegura de que cada área de tu vida (personal, trabajo, doméstica, social e incluso de desarrollo personal) tenga su propio espacio dedicado con claridad codificada por color, para que tu cerebro sepa al instante dónde pertenece cada tarea. Y cuando los planes cambian (como suele ocurrir), la libertad de arrastrar y soltar te permite reorganizar tu agenda en segundos, lo que te permite mantener la flexibilidad sin perder el rumbo. Esto ayuda a reducir la sobrecarga y facilita el cambio de marcha sin perder la concentración.

Por qué te encantará esta plantilla:

Agrupa las tareas por tipo de actividad (personal, trabajo, hogar, social o desarrollo) para saber exactamente a qué categoría pertenece tu energía

Añade fechas de inicio y fecha límite para estructurar tu día y dejar espacio para la flexibilidad

Programa hábitos recurrentes (correr por la mañana, tareas domésticas, tiempo de descanso) en piloto automático sin tener que volver a introducirlos cada semana

✅ Ideal para: Personas multitarea muy ocupadas y con TDAH que necesitan una vista de pájaro de su vida sin perder de vista los detalles diarios

10. Plantilla de ClickUp para el plan de proyecto de adultos con TDAH y neurodivergentes

Estructura objetivos complejos en pasos claros con la plantilla de plan de proyecto para adultos con TDAH y neurodivergentes de ClickUp

La plantilla de planificación de proyectos para adultos con TDAH y neurodivergentes de ClickUp no es un planificador de proyectos estándar. En su lugar, te ayuda a mantenerte centrado y al día dividiendo los planes grandes y abrumadores en pasos estructurados y codificados por color que realmente puedes seguir. Te ofrece múltiples formas de trabajar: la vista Lista para centrarte paso a paso de forma ordenada, la vista Tablero para una organización visual Kanban y la vista Documento para guardar todas tus notas, guías y detalles en un solo lugar.

Todas las tarjetas de tareas se pueden arrastrar y soltar, lo que te da la libertad de reorganizar los proyectos a medida que cambia tu enfoque a lo largo del día. Además, la claridad que aportan los códigos de color garantiza que nada se mezcle con el fondo. Tus ojos saben al instante qué es lo que requiere tu atención.

Por qué te encantará esta plantilla:

Estados personalizados para reflejar tu flujo de trabajo real, no el sistema rígido de otra persona

Centraliza tus plans, notas y recursos para eliminar la frustración de tener que buscar en múltiples archivos

Asigna niveles de prioridad, fechas de límite y valoraciones de esfuerzo a las tareas, reduciendo así el desorden mental

✅ Ideal para: Profesionales con TDAH o creadores neurodivergentes que buscan un plan de proyecto flexible y adaptado al modo en que su cerebro hace realmente su trabajo

¡Mejora tu flujo de trabajo con ClickUp!

Las plantillas de Notion para el TDAH son un buen punto de partida cuando quieres estructura y un poco más de control sobre tu día. Te proporcionan espacios limpios para plan, realizar un seguimiento y organizar.

Pero si alguna vez te has sentido con un límite debido a las configuraciones manuales o has deseado que tu sistema pudiera hacer más por ti, ClickUp se convertirá en tu herramienta imprescindible.

Las plantillas de ClickUp no solo te ayudan a organizar tu día, semana o tareas. Con Brain, documentos, calendario y otras funciones basadas en IA, te ayudan a realmente terminar tu trabajo. Para las personas neurodivergentes y para cualquiera, esto significa menos carga mental y mayor productividad.

Si estás listo para probar un sistema que se adapta a ti, y no al revés, prueba ClickUp.

