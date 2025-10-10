Plantillas gratuitas de mapas de recorrido del usuario de Figma para visualizar las experiencias de los clientes

Un barista te entrega tu café, pero ha escrito mal tu nombre, se ha olvidado del shot extra y ha tardado cinco minutos más de lo habitual. Son pequeños detalles, pero se acumulan.

Lo mismo ocurre con los productos digitales. Cada clic, retraso o error figura en la opinión que los usuarios tienen de su marca.

Una plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma te ayuda a detectar esos momentos antes de que se conviertan en frustraciones. Hemos recopilado algunas de las mejores plantillas que ayudan a los diseñadores de UX, los equipos de producto y los especialistas en marketing a seguir cada paso del recorrido del cliente, descubrir los puntos débiles y ajustar las experiencias que más satisfacen.

Las 10 mejores plantillas de Figma para el recorrido del usuario de un vistazo

Nombre de la plantilla Descargar plantilla Mejores funciones Ideal para Plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma Descargar esta plantilla Cuadrícula modular, perfiles de usuario, orientación integrada, mapeo de puntos débiles Gestores de proyectos, diseñadores de UX, investigadores Plantilla de mapa de recorrido de Figma Descargar esta plantilla Estructura sencilla, emociones, obstáculos, ideas de mejora Startups, equipos ágiles, principiantes en el correlacionar de recorridos Plantilla de mapeo de historias de Figma Descargar esta plantilla Tarjetas de historia, metas de epic, priorización vertical, plan de lanzamientos Equipos ágiles, propietarios de productos, scrum masters Plantilla de diagrama de flujo de usuario de Figma Descargar esta plantilla Figuras predefinidas, nodos de decisión, flujos de varios pasos Diseñadores de UX/UI, desarrolladores de productos, analistas Plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma (detallada) Descargar esta plantilla Persona/escenario, emociones emoji, puntos débiles, dificultades Investigadores de UX, estrategas de producto, especialistas en marketing Plantilla de mapa de experiencia de la aplicación Figma Fashion Descargar esta plantilla Pantallas de app, aplicación, sentimientos expresados con emojis, descubrimiento de tendencias, enfoque en el comercio electrónico Tecnología de la moda, equipos de UX de comercio electrónico Plantilla de mapa de recorrido y perfil de usuario de Figma Descargar esta plantilla Escala UX, necesidades no satisfechas, campos de propietario/colaborador Equipos de productos de la corporación, gestores de proyectos de TI, arquitectos empresariales Plantilla de historia de usuario de Figma (sesión de lluvia de ideas en equipo) Descargar esta plantilla Imágenes de perfil de usuario, flujos colaborativos, rutas editables Equipos ágiles, gestores de proyectos, diseñadores de UX Plantilla Figma Shu Ha Ri UX Descargar esta plantilla Sistema de diseño, registro de cambios, fases de dominio Equipos de diseño grandes, gestores de sistemas de diseño Plantilla del kit de planos de servicio de Figma Descargar esta plantilla Vistas para móviles/ordenadores, acciones de compatibilidad, líneas de visibilidad Diseñadores de servicios, gerentes de operaciones, estrategas

¿Qué hace que una plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma sea buena?

Dado que diferentes colaboradores crean plantillas de Figma, a menudo encontrarás múltiples versiones de un mapa de recorrido del usuario. Esto es lo que debes buscar en una plantilla útil de recorrido del cliente. 👀

Perfiles de usuario: Incluye datos demográficos, necesidades, metas, perfiles de usuario distintivos y la mentalidad del usuario objetivo

Fases del recorrido: Divide la experiencia en fases claras con las acciones y metas correspondientes del usuario

Emociones y puntos débiles: Visualiza cómo se siente el usuario en cada paso y destaca sus frustraciones

Puntos de contacto: muestra dónde interactúan los usuarios con el producto o servicio a través de diferentes canales

Estructura visual: Ofrece un diseño limpio y organizado con conectores, iconos o emojis para que las ideas sean fáciles de seguir

Flexibilidad: Permite la personalización para diferentes productos, perfiles o Permite la personalización para diferentes productos, perfiles o flujos de trabajo de CRM

🔍 ¿Sabías que...? El mapa de recorrido del cliente de Spotify es un ejemplo maravilloso y práctico de lo que necesitas mapear. Según su Informe sobre el recorrido de decisión del consumidor, el 71 % de los oyentes afirma que la plataforma les ayuda en su recorrido de compra. Dividen el proceso de compra en cinco fases: Ser (cuando las personas simplemente viven su vida, sin pensar aún en una compra), Soñar (explorar posibilidades), Elegir (reducir opciones), Comprar y Usar (lo que ocurre después de la compra).

10 plantillas de mapas de recorrido del usuario de Figma

Exploremos 10 herramientas de mapeo del recorrido del cliente de Figma listas para usar que te ayudarán a visualizar las experiencias de los clientes, abordar los puntos débiles y descubrir oportunidades de mejora. 🎯

1. Plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma

a través de Figma

La plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma proporciona un lienzo limpio y estructurado para visualizar y comprender cada punto de contacto del recorrido de tu usuario. Va más allá de un simple flujo lineal, ya que ofrece secciones específicas para capturar lo que hacen los usuarios, lo que sienten, piensan y dónde se encuentran realmente sus puntos débiles.

🌟 Por qué te gustará:

Crea perfiles detallados con campos específicos para nombre , edad , metas y mucho más

Aprovecha las secciones de orientación y «cómo hacerlo» integradas que desmitifican el proceso

Utilice un diseño modular basado en cuadrículas para añadir, eliminar o reorganizar fácilmente las fases y los puntos de contacto

📌 Ideal para: Gestores de productos, diseñadores de UX e investigadores que necesitan una solución integral para crear un mapa de recorrido del usuario que se pueda compartir.

🧠 Dato curioso: El primer «gráfico de flujo de procesos» fue creado por Frank Gilbreth y Lillian Gilbreth en la década de 1920 para analizar los flujos de trabajo industriales y reducir los movimientos innecesarios.

2. Plantilla de mapa de recorrido de Figma

a través de Figma

Esta sencilla plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma ofrece una estructura clara para visualizar el recorrido de tus usuarios. Diseñada para ofrecer claridad y eficiencia, ayuda a los equipos a identificar rápidamente los momentos clave, los cambios emocionales y los puntos de contacto cruciales sin perderse en detalles innecesarios.

🌟 Por qué te gustará:

Define las metas, las acciones, los pensamientos y las emociones de los usuarios en las distintas fases de interacción

Identifica los obstáculos y frustraciones que encuentran los usuarios, lo que permite resolver los problemas con objetivo

Documenta las posibles mejoras y soluciones innovadoras para cada fase en una sección específica

📌 Ideal para: Startups, pequeñas empresas y equipos ágiles que priorizan la simplicidad en la comprensión y la mejora de las experiencias de sus usuarios, o personas que se inician en el mapeo de recorridos.

3. Plantilla de mapeo de historias de Figma

a través de Figma

Crear productos que conecten con los usuarios significa comprender su narrativa. La plantilla Figma Story Mapping ofrece una forma visualmente intuitiva de desglosar el recorrido del usuario en «tarjetas de historia» manejables

Cada tarjeta se centra en las metas épicas de los usuarios y en los pasos individuales necesarios para alcanzarlos.

🌟 Por qué te gustará:

Diseña actividades y metas de alto nivel para los usuarios con el fin de obtener una visión estratégica general

Divida cada épica en tarjetas de historia más pequeñas y procesables, que representen tareas e interacciones específicas de los usuarios

Utilice el eje vertical para apilar tarjetas de historia por prioridad o incremento de lanzamiento, guiando el desarrollo iterativo

Alinea a los equipos multifuncionales en torno a las necesidades del usuario y el alcance del producto

📌 Ideal para: Equipos de producto ágiles, propietarios de producto y scrum masters que necesitan una herramienta colaborativa para planear los backlogs de producto y priorizar las funciones.

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1990, los diagramas de actividad del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) llevaron los diagramas de flujo a la era digital. Estandarizaron los símbolos y facilitaron a los equipos la tarea de correlacionar procesos utilizando software UML especializado.

4. Plantilla de diagrama de flujo de usuario de Figma

a través de Figma

La plantilla de diagrama de flujo de usuario de Figma ofrece un marco lógico para ilustrar las interacciones de los usuarios, las decisiones y las respuestas del sistema dentro de una aplicación.

Lo que hace que esta plantilla de diagrama de flujo sea especialmente valiosa es su completo conjunto de componentes prediseñados, desde acciones y nombres de pantalla hasta puntos de decisión. Ayuda a identificar posibles puntos de fricción y a optimizar las secuencias de interacción.

🌟 Por qué te gustará:

Correlaciona rutas de usuario de varios pasos, mostrando cómo se mueven los usuarios por una aplicación

Cree rápidamente diagramas utilizando una amplia biblioteca de figuras para acciones, pantallas y puntos de decisión

Incorpora nodos claros de «Sí/No» o «Pregunta» para representar las elecciones de los usuarios y sus rutas posteriores

Consigue un lenguaje visual común para que los diseñadores, desarrolladores y partes interesadas puedan debatir y perfeccionar los recorridos de los usuarios

📌 Ideal para: diseñadores de UX/UI, desarrolladores de productos y analistas de empresa que necesitan documentar y optimizar el flujo de usuarios a través de productos o servicios digitales.

5. Plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma

a través de Figma

Esta plantilla de mapa de recorrido del usuario de Figma ofrece un enfoque muy visual y detallado para mapear la experiencia del usuario. Se distingue por proporcionar filas específicas para Pensar, Hacer, Puntos débiles y Sentir, lo que permite profundizar en los aspectos psicológicos y emocionales de la interacción del usuario.

Con una persona de usuario y un escenario destacados en la parte superior, esta plantilla garantiza que cada detalle del recorrido permanezca anclado a un contexto de usuario específico.

🌟 Por qué te gustará:

Comience con una persona y un escenario de usuario claros, asegurándose de que toda la información sobre el recorrido se base en un perfil de usuario realista

Realice un seguimiento de los sentimientos de los usuarios con indicadores emoji en todas las fases, lo que le permitirá ver de un vistazo sus altibajos emocionales

Expresa claramente las dificultades y los obstáculos para orientar las soluciones con objetivo y priorizar los esfuerzos de desarrollo

📌 Ideal para: Investigadores de UX, estrategas de producto y equipos de marketing que necesitan una vista detallada del recorrido del usuario.

🧠 Dato curioso: los animadores de Disney de la década de 1930 utilizaban guiones gráficos para correlacionar secuencias de eventos en las películas. El primer guión gráfico completado apareció en el cortometraje de 1933 Los tres cerditos y se utilizó en el largometraje de 1937 Blancanieves y los siete enanitos. Los diseñadores de UX modernos tomaron prestada esta idea para visualizar las interacciones de los usuarios y los recorridos de los clientes.

6. Plantilla de mapa de experiencia de la aplicación Figma Fashion

a través de Figma

Comprender el comportamiento del usuario en sectores dinámicos, como el de la moda, requiere un enfoque especializado. Esta plantilla de mapa de experiencia de la aplicación de moda de Figma captura los matices únicos de comprar, navegar e interactuar en un entorno digital.

A diferencia de los mapas de recorrido genéricos, integra representaciones visuales de las pantallas de las aplicaciones y ejemplos concretos de flujos de usuarios (como el mapa de experiencias actuales y futuras). Esto lo hace eficaz para realizar un seguimiento de cómo los usuarios descubren tendencias, toman decisiones de compra e interactúan con el contenido.

🌟 Por qué te gustará:

Correlaciona las opciones e interacciones del recorrido del usuario directamente en el contexto de las pantallas de una aplicación móvil de moda

Incorpora capturas de pantalla o esquemas de las interfaces de las aplicaciones para proporcionar un contexto concreto para cada paso del usuario

Utiliza escalas Emoji integradas para medir la opinión del usuario en las distintas fases de su interacción con la app

📌 Ideal para: diseñadores de UX/UI y equipos de producto en los sectores del comercio electrónico y la tecnología de la moda que necesitan analizar y optimizar en profundidad la experiencia del usuario de principio a fin.

7. Plantilla de mapa de recorrido y perfil de usuario de Figma

a través de Figma

¿Le cuesta alinear procesos empresariales complejos con las necesidades específicas de los usuarios? Esta plantilla de mapa de recorrido y perfil de usuario de Figma está diseñada específicamente para proyectos a nivel empresarial. Ofrece un marco sólido para definir los recorridos de implementación sin perder de vista al usuario final.

Correlaciona las fases, los pasos, la propiedad y los colaboradores. La plantilla de recorrido del cliente destaca por integrar la métrica UX Scale de un producto y secciones dedicadas a las necesidades críticas no satisfechas. De esta manera, puedes asegurarte de que la implementación técnica aborde directamente los retos centrados en las personas dentro de las implementaciones a gran escala.

🌟 Por qué te gustará:

Esboza las distintas fases de un proyecto de corporación, desde la definición del caso de uso hasta la arquitectura de procesamiento de datos

Especifica los propietarios y colaboradores individuales para cada paso, garantizando la responsabilidad y una comunicación clara entre los equipos

Realice un seguimiento visual del impacto de la experiencia de usuario y del nivel de compromiso a lo largo del proceso de implementación, destacando las áreas que se pueden mejorar

Documenta los retos y requisitos generales que deben abordarse para una adopción que resulte en un intento correcto

📌 Ideal para: Equipos de productos corporativos, gestores de proyectos de TI y arquitectos de empresa que gestionan implementaciones de sistemas a gran escala.

🔍 ¿Sabías que...? El modelo AIDA(atención, interés, deseo, acción) fue introducido en 1898 por el pionero de la publicidad Elias Saint Elmo Lewis. Este marco sentó las bases para el mapeo moderno del recorrido del cliente.

8. Plantilla de historia de usuario de Figma (sesión de lluvia de ideas en equipo)

a través de Figma

Organizar una sesión de brainstorming en equipo con productividad en torno a las historias de los usuarios puede resultar caótico. Cuando te encuentres en una situación así, recurre a esta plantilla de historias de usuarios de Figma. Específicamente diseñada para talleres colaborativos, desglosa las interacciones de los usuarios en flujos fáciles de digerir: Flujo de registro y uso compartido, Flujo de pago y Flujo de contenido compartido.

🌟 Por qué te gustará:

Incorpore imágenes de perfil de usuario en cada paso, haciendo que el flujo sea más personal y centrado en el usuario durante las discusiones

Proporcione una base visual común para que los equipos debatan, perfeccionen y prioricen las historias de los usuarios y el desarrollo de funciones

Modifica o amplía fácilmente los flujos existentes para explorar rutas alternativas y optimizar la experiencia del usuario

📌 Ideal para: Equipos de desarrollo ágil, gestores de productos y diseñadores de UX que realizan sesiones colaborativas de brainstorming para definir, perfeccionar y priorizar las historias de los usuarios y el desarrollo de funciones.

9. Plantilla Figma Shu Ha Ri UX

a través de Figma

El recorrido hacia la madurez del diseño, desde el seguimiento de las reglas hasta la innovación, queda plasmado en la plantilla Shu Ha Ri UX . Inspirada en el concepto de las artes marciales japonesas, esta plantilla de correlacionar el recorrido del usuario de Figma es un marco de sistema de diseño integral creado para mejorar la experiencia del usuario de su producto a través de tres fases de dominio.

🌟 Por qué te gustará:

Guíe a los diseñadores a través de las fases de «Shu» (seguir las reglas), «Ha» (romper las reglas) y «Ri» (trascender las reglas), fomentando una cultura de aprendizaje continuo

Organiza los elementos en categorías lógicas con recuentos detallados para mejorar la visibilidad

Consigue una estructura básica para gestionar todos los componentes, estilos y variables de diseño

Documenta todas las actualizaciones, adiciones, modificaciones, obsolescencias y correcciones de errores para obtener un registro detallado de los cambios

📌 Ideal para: Grandes equipos de diseño, gestores de sistemas de diseño y responsables de UX que crean, mantienen y amplían procesos de diseño.

🧠 Dato curioso: En 1947, John von Neumann y Herman Goldstine desarrollaron diagramas de flujo para planear (plan) programas informáticos, lo que supuso uno de los primeros usos de los diagramas de flujo en la informática.

10. Plantilla del kit de planos de servicio de Figma

a través de Figma

Esta plantilla de Figma es una herramienta avanzada para analizar y visualizar las complejas capas de una experiencia de servicio. Haga un gráfico simultáneamente las acciones de los usuarios, las interacciones en primer plano (lo que ve el usuario), las acciones en segundo plano (procesos internos) y las acciones de soporte (sistemas internos y personas).

Su punto fuerte reside en definir claramente las «líneas de interacción» y las «líneas de visibilidad», dejando explícitos los traspasos y los esfuerzos entre bastidores necesarios para prestar un servicio.

🌟 Por qué te gustará:

Correlaciona las vistas móviles y de escritorio en paralelo para las interacciones entre dispositivos.

Describe las «acciones de compatibilidad» necesarias, desde llamadas técnicas hasta intervenciones de servicio.

Visualiza los puntos de contacto entre los clientes y el servicio, y qué partes del servicio tienen visibilidad u ocultación para el cliente.

📌 Ideal para: Diseñadores de servicios, directores de operaciones y estrategas de experiencia en organizaciones que ofrecen servicios multicanal.

Límites de Figma para diseñar recorridos de usuario

A continuación se indican algunas limitaciones que a menudo hacen que los mapas de recorrido de Figma sean menos eficaces:

Interactividad estática o con límite: Su interactividad es relativamente básica. Simular rutas de usuario muy dinámicas, lógica según la condición o cambios en tiempo real (por ejemplo, respuestas basadas en las entradas del usuario) resulta engorroso.

Rendimiento reducido con la escala: la gran cantidad de capas, marcos, recursos y conectores afecta a la carga, la edición y el uso compartido dentro de Figma.

Dificultad de mantenimiento: tienes que actualizar manualmente las emociones, los puntos de contacto, los nuevos flujos y otros elementos para mantener tu mapa de recorrido actualizado.

Falta de análisis integrados y bucles de retroalimentación: no se pueden incorporar directamente métricas de usuarios reales (por ejemplo, tasas de abandono, NPS, CSAT) en los mapas de Figma, lo que impone un límite a la capacidad del recorrido para reflejar el comportamiento real frente a las suposiciones.

Rigidez de la plantilla frente a personalización excesiva: las plantillas creadas por la comunidad en Figma varían mucho en cuanto a estilo y estructura. Utilizar una plantilla «predefinida» puede obligarte a adaptar tu correlacionar a su estilo en lugar de a tu proceso.

🔍 ¿Sabías que... En 1986, la Unión Soviética desarrolló DRAKON, un lenguaje de programación visual, para mejorar la eficiencia del desarrollo de software para el programa del transbordador espacial Buran. Los diagramas de flujo estructurados de DRAKON se siguen utilizando hoy en día en diversas aplicaciones.

Plantillas alternativas para mapas de recorrido del usuario

Figma es ideal para el diseño, pero cuando se trata de crear y mantener mapas de recorrido del usuario, sus límites se hacen evidentes rápidamente.

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. También funciona como software CRM, proporcionándole todo lo que necesita (incluidas algunas plantillas increíbles) para garantizar una experiencia fluida al cliente. 🏁

Como bonus, aquí tienes un adelanto de algunas de las mejores plantillas de mapas de recorrido del usuario que puedes utilizar dentro de la plataforma:

Plantilla de mapa de recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Obtenga información sobre la fidelidad y la insatisfacción de los clientes con la plantilla de mapa de recorrido del cliente de ClickUp.

La plantilla de mapa de recorrido del cliente de ClickUp ofrece a su equipo una forma visual de comprender toda la experiencia del cliente de principio a fin. Ya no tendrá que reunir información inconexa en Figma.

Esta plantilla lo presenta todo en una pizarra colaborativa de ClickUp, dividiendo el recorrido en las fases de Concienciación, Consideración y Conversión.

Cada fase viene precargada con notas adhesivas y indicaciones guiadas que te ayudan a capturar las acciones del cliente, los puntos de contacto clave y los posibles obstáculos.

🌟 Por qué te gustará:

Asigna la propiedad enlazando a los jefes de equipo a cada fase para que la rendición de cuentas sea clara.

Esboza soluciones y oportunidades junto con los puntos de contacto personalizados para impulsar estrategias de crecimiento.

Realice un seguimiento de los altibajos emocionales para diseñar experiencias que generen confianza y fidelidad.

📌 Ideal para: Equipos de marketing, equipo de ventas y desarrollo de productos que desean alinearse con los conocimientos sobre los clientes, identificar puntos de fricción y colaborar en la mejora del recorrido del usuario de principio a fin.

🚀 Ventaja de ClickUp: los mapas mentales de ClickUp convierten la lluvia de ideas en acciones, ya que cada nodo actúa como una idea, una tarea o una rama en su recorrido. Cada rama es totalmente editable, personalizable en cuanto al color y se puede convertir directamente en tareas o subtareas. Con el rediseño automático, las dependencias, los modos Lista vs. En blanco y las conexiones fluidas con tareas, documentos, paneles y automatizaciones, tus mapas se convierten en planes viables.

2. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desarrolle una interfaz intuitiva para su producto con la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp.

¿Quiere diseñar experiencias de usuario que se sientan fluidas? La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp es el punto de partida. Le permite correlacionar cada decisión, acción y pantalla con la que se encuentran sus usuarios. Con su sistema de código color para los puntos de inicio, las acciones y los nudos de decisión, puede trazar rápidamente las rutas más lógicas, detectar desvíos y perfeccionar la forma en que los usuarios se mueven por su producto.

Considérelo como su plan de usabilidad, que le ayudará a anticipar obstáculos y simplificar la toma de decisiones. Y como toda la plantilla es colaborativa, puede revisar las rutas con su equipo en tiempo real para optimizar los flujos complejos.

🌟 Por qué te gustará:

Traza un mapa de decisiones con una leyenda clara de puntos de inicio/fin, acciones y nodos de lógica de condición.

Adjunta maquetas de pantalla reales para que tu equipo pueda conectar los flujos con los diseños reales

Visualice escenarios hipotéticos con ramificaciones para cubrir todos los resultados posibles

📌 Ideal para: diseñadores de UX/UI, gestores de productos y desarrolladores que necesitan visualizar las rutas de los usuarios, validar decisiones de diseño y colaborar en la creación de una experiencia de usuario fluida y sin errores.

📮 ClickUp Insight: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no coincide con tu forma de pensar, se convierte en otra capa de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt, tableros Kanban, paneles o vista Carga de trabajo con tecnología de IA con un solo clic. Y con ClickUp Brain, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

3. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea espacios dedicados a los perfiles de usuario con la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Si tu equipo tiene dificultades para traducir grandes ideas de productos en tareas de desarrollo viables, la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp está hecha para ti. A diferencia de un mapa de recorrido del cliente, que se centra en un flujo de usuarios que se centra en las decisiones pantalla por pantalla, el mapeo de historias consiste en convertir las actividades de los usuarios en historias de desarrollo estructuradas.

Con este correlacionar de experiencia del usuario, puede organizar las necesidades de los usuarios en pasos, enlazarlas a perfiles y, a continuación, priorizar qué funciones incluir en cada lanzamiento.

🌟 Por qué te gustará:

Divida las actividades en pasos secuenciales y conviértalas en historias de usuario detalladas y codificadas por color

Prioriza los lanzamientos de forma visual dividiendo el mapa en Lanzamiento 1 , Lanzamiento 2 y siguientes

Aprovecha la flexibilidad de ClickUp Pizarra con notas, flechas, texto, enlaces y dibujos

📌 Ideal para: Equipos de producto ágiles, gestores de proyectos y equipos multifuncionales que necesitan alinear las funciones del producto con las necesidades reales de los usuarios y planear los lanzamientos.

Esto es lo que Stefani DiGiovanni, especialista en sistemas de Tefans Tactics, tenía que decir al respecto:

Descubrí ClickUp cuando buscaba un portal de clientes, sin saber que se convertiría en nuestra oficina virtual porque podía hacer mucho más. Reemplazó a muchos otros programas y costes, y es personalizado para cada uno de los tipos de procesos de nuestro equipo. Lo uso a nivel personal y profesional, y he ayudado a otros a hacer lo mismo. ¡ClickUp para toda la vida!

Descubrí ClickUp cuando buscaba un portal de clientes, sin saber que se convertiría en nuestra oficina virtual porque podía hacer mucho más. Reemplazó a muchos otros programas y costes, y es personalizado para cada uno de los tipos de procesos de nuestro equipo. Lo uso a nivel personal y profesional, y he ayudado a otros a hacer lo mismo. ¡ClickUp para toda la vida!

4. Plantilla de pizarra para mapa de empatía de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Descubra las necesidades y las metas de los usuarios con la plantilla de pizarra para mapas de empatía de ClickUp

La plantilla de pizarra para mapas de empatía de ClickUp te ayuda a capturar información detallada sobre los clientes sin tener que pasar horas creando un mapa desde cero. Puedes trabajar digitalmente con cuadrantes codificados por color, secciones dedicadas a las dificultades y ventajas, y un perfil central del cliente que mantiene la atención centrada directamente en el usuario.

🌟 Por qué te gustará:

Trabajo con cuatro cuadrantes predefinidos, como Pensar y sentir , Ver , Oír y Decir y hacer , para obtener información estructurada y centrada en el usuario

Captura las frustraciones y oportunidades ocultas utilizando las secciones específicas Pain and Gain (Dolor y ganancia)

Mantén toda la investigación centrada en un único perfil con el círculo central Perfil del cliente

📌 Ideal para: Investigadores de UX, diseñadores de productos y equipos de marketing que desean ir más allá de las suposiciones, generar empatía y crear soluciones basadas en las motivaciones reales de los usuarios.

5. Plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga una vista clara de la situación de cada cliente con la plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp

La fidelización de los clientes suele depender menos de la primera impresión y más de la constancia con la que se les presta apoyo una vez cerrado el trato. La plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp organiza todos los datos, contratos y progresos de sus clientes en un flujo de trabajo visual.

La verdadera ventaja de esta herramienta de gestión de clientes reside en la visibilidad. Cada cliente aparece representado en un tablero con datos clave, como la información de contacto, la tarifa acordada y el tipo de servicio, todo ello acompañado de indicadores de progreso que permiten realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del ciclo de vida.

🌟 Por qué te gustará:

Incorporación , Retención , o Riesgo de pérdida Filtra a los clientes por fase del ciclo de vida con los estados personalizados de ClickUp , como

Almacene datos esenciales de los clientes, como el tipo de suscripción, el contrato, la fase de la cuenta y las descripciones de los problemas, en los Campos personalizados de ClickUp

Visualice el progreso al instante con barras de progreso basadas en porcentajes en cada tarjeta de cliente

Nuevos clientes, Clientes nuevos, Clientes por estado, para acceder rápidamente a segmentos específicos Cambie entre siete vistas de ClickUp ya preparadas, como, para acceder rápidamente a segmentos específicos

📌 Ideal para: equipos de éxito del cliente (CS) de SaaS, gestores de cuentas y responsables de soporte que necesitan una forma estructurada de gestionar los ciclos de vida de los clientes.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Tienes notas adhesivas, comentarios de Figma o documentos con comentarios de clientes sin procesar esparcidos por todas partes? Colócalos directamente en ClickUp y deja que ClickUp Brain haga el trabajo pesado: Detecta patrones al instante: Analiza tus notas para identificar temas recurrentes, cuellos de botella o frustraciones de los clientes

*resuma con contexto: Obtenga resúmenes concisos de cada fase de su recorrido, completados con emociones, puntos de contacto y necesidades del usuario

*genera elementos de acción: Crea tareas para seguimientos, correcciones o solicitudes de funciones, asignadas al propietario adecuado Busca en todo tu flujo de trabajo con ClickUp Brain para obtener respuestas contextuales relacionadas con el recorrido de tus clientes 🤩 Prueba estas indicaciones: Resumir este mapa de recorrido del usuario en fases clave con metas y emociones

Genera un informe sobre las frustraciones de los clientes con el flujo de inicio de sesión y las posibles soluciones

Agrupa estas notas de comentarios por fase del recorrido: Concienciación, Consideración, Compra, Retención

6. Plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice mejoras significativas en sus productos o servicios con la plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Mientras que las plantillas anteriores te ayudan a visualizar el recorrido del cliente y a mantener relaciones saludables, la plantilla ClickUp Voice of the Customer (VoC) te permite comprender a los clientes con sus propias palabras.

Esta herramienta para un excelente servicio al cliente le permite analizar los comentarios a través de múltiples canales, incluyendo encuestas, redes sociales, entrevistas y reseñas en línea, antes de traducirlos en elementos claros.

🌟 Por qué te gustará:

Captura citas auténticas de los clientes junto con las necesidades interpretadas y las soluciones viables

Vincula cada comentario a tareas, subtareas y propietarios para que las soluciones no se pierdan en la confusión

Utiliza Campos personalizados como Necesidades del cliente , Fuente de VoC y Solución para mantener la coherencia y la estructura de la información

Cambia entre las vistas Lista, Tablero y Empezar aquí para navegar y analizar rápidamente

📌 Ideal para: Gerentes de producto, equipos de investigación y equipos de atención al cliente que necesitan convertir los comentarios de los clientes en decisiones basadas en datos y mejoras prácticas.

7. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierta a los nuevos usuarios en clientes fieles y duraderos con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp guía a los nuevos clientes a través de un proceso de bienvenida estructurado. Garantiza que todos los nuevos clientes se sientan compatibles desde el momento en que se registran, lo que reduce la pérdida de clientes y aumenta la satisfacción a largo plazo.

Puede dividir la incorporación de clientes en fases claras, como regalo de bienvenida, asignación de equipo, cuestionario y llamada de incorporación, para un comienzo fluido.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento del progreso de la incorporación con estados personalizados como Nuevo cliente , Llamada de incorporación, Cuestionario y Completar

Captura detalles clave, como el tipo de cliente, los servicios y la fecha de la llamada de incorporación

Trabajo con siete vistas predefinidas, entre las que se incluyen Formulario de admisión de clientes, Guía de inicio y Proceso de incorporación

📌 Ideal para: Equipos de éxito del cliente y gestores de cuentas que necesitan una plantilla de CRM para ofrecer experiencias de incorporación coherentes y personalizadas.

Aquí tienes una guía especializada sobre cómo gestionar las relaciones personalizadas con los clientes:

8. Plantilla de escalado del servicio de atención al cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Resuelve problemas y fideliza a los clientes con la plantilla de escalado de servicio al cliente de ClickUp

Cuando una solicitud de asistencia se complica, necesitas un proceso de escalado claro. Eso es exactamente lo que hace la plantilla de escalado del servicio de atención al cliente de ClickUp. Proporciona un sistema por niveles para gestionar y resolver rápidamente problemas complejos de conectividad de los clientes.

Desde consultas de nivel 1 hasta problemas críticos de nivel 2, la plantilla garantiza que las personas adecuadas tomen propiedad en el momento oportuno.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de los tickets con estados personalizados como Abierto , en curso , A la espera del cliente o Escalado al nivel 2

Recopile los datos de los clientes para completar con Campos personalizados para el ID del pedido, el correo electrónico, el teléfono, la dirección de entrega y mucho más

Utilice la vista Lista de tickets para ver todos los casos abiertos o cambie al tablero de soporte por niveles para obtener un flujo de trabajo más visual

📌 Ideal para: Equipos de asistencia y atención al cliente que gestionan grandes volúmenes de tickets y empresas SaaS con procesos de escalado por niveles.

9. Plantilla de canalización de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona los datos de tus clientes con la plantilla de canalización de equipo de ventas de ClickUp

La plantilla de canalización de ventas de ClickUp mantiene todas sus operaciones en un solo lugar, lo que le permite realizar un seguimiento de las oportunidades, realizar previsión de ingresos y guiar a los clientes potenciales desde el contacto inicial hasta el cierre de la operación.

Con fases de arrastrar y soltar, paneles en tiempo real y vistas personalizables, siempre sabrás en qué situación se encuentra cada cuenta. Utiliza las asignaciones de tareas, las fechas de límite y los recordatorios de ClickUp para mantener actualizados los seguimientos, de modo que tu equipo pueda centrarse en vender sin tener que perseguir actualizaciones dispersas.

🌟 Por qué te gustará:

Organice las oportunidades con más de 30 estados personalizados, como Cliente potencial cualificado , Requiere atención , Pérdida de cliente o Próxima renovación

Captura información clave sobre los acuerdos en campos personalizados para la fecha del último contacto, el valor del acuerdo, el estado del pago y mucho más

Cambie entre la vista Lista para obtener detalles y la vista POE de ventas para ver los pasos del proceso

Previsión de ingresos con campos calculados que acumulan los valores de las transacciones por fase o en todo tu proceso

📌 Ideal para: Equipos de ventas que gestionan ciclos de negociación complejos, gestores de cuentas que realizan un seguimiento de las renovaciones y las ventas adicionales, o cualquier empresa.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX va más allá de responder a tus preguntas, gestionando activamente el contexto entre tareas, documentos y conversación. Está diseñado para poner fin a la expansión de la IA, ofreciéndote un único lugar para crear, buscar y actuar. Equipa a tus equipos con la IA inteligente de ClickUp Brain MAX Confíe en funciones como Talk-to-Text en ClickUp para convertir notas de voz rápidas en tareas o documentos pulidos, y en la búsqueda universal para extraer archivos, comentarios y tareas de ClickUp o de las aplicaciones conectadas al instante.

10. Plantilla DMAIC de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Defina el alcance de su proyecto con metas claramente definidas utilizando la plantilla DMAIC de ClickUp

La plantilla DMAIC de ClickUp te ofrece una pizarra lista para usar que guiará a tu equipo a través de todas las fases de esta metodología probada. El marco DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) te ayuda a definir los problemas, realizar un seguimiento del resultado a largo plazo y mantener todo el flujo de trabajo organizado y con visibilidad en un solo lugar.

Cada fase tiene un código de color y está preestructurada, para que sepas exactamente dónde capturar las metas, los KPI, las causas fundamentales, las soluciones y las medidas de control.

🌟 Por qué te gustará:

Empieza al instante con notas de orientación prellenadas que explican qué añadir en cada fase

Captura métricas, KPI y pasos de acción utilizando Campos personalizados para un seguimiento estructurado

Pasa de la lluvia de ideas a la ejecución con las vistas Lista y Tablero enlazadas, que convierten las notas en tareas viables

Mantén los cambios sostenibles utilizando las automatizaciones , las etiquetas y los paneles de (elaboración de) informes de ClickUp para supervisar los resultados a largo plazo

📌 Ideal para: Equipos de operaciones, especialistas en mejora de procesos, profesionales de Lean Six Sigma o cualquier equipo que busque un sistema repetible para identificar problemas y mejorar la eficiencia.

11. Plantilla de mapa de procesos Swimlane de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea y organiza procesos sin código utilizando la plantilla de mapa de procesos Swimlane de ClickUp

Los procesos suelen fallar cuando la propiedad no está clara.

La plantilla de mapa de procesos Swimlane de ClickUp ofrece una forma codificada por color de visualizar los flujos de trabajo, manteniendo claras las rolas, las responsabilidades y los traspasos. Puede separar las contribuciones de cada equipo, lo que facilita ver cómo fluye el trabajo entre marketing, equipo de ventas, producto o soporte.

🌟 Por qué te gustará:

Planifica los rols y responsabilidades con carriles diferenciados por color para cada equipo o parte interesada

Realice un seguimiento de los traspasos entre equipos para ver con precisión dónde se ralentizan los procesos o dónde los clientes encuentran fricciones

Captura la complejidad sin desorden visualizando rutas de condición (por ejemplo, puntos de control Sí/No)

Reemplaza los diagramas estáticos por una pizarra interactiva que ofrece compatibilidad con ediciones en vivo, notas y anotaciones

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales (marketing, equipo de ventas, soporte, producto) que necesitan correlacionar las experiencias de los clientes de principio a fin e identificar mejoras en los procesos sin perder de vista la propiedad.

🔍 ¿Sabías que... El conjunto de datos FlowLearn, presentado en 2024, contiene miles de diagramas de flujo anotados procedentes de la literatura científica, lo que pone de relieve su importancia en la comunicación de la investigación.

Ofrezca un servicio de atención al cliente espectacular con ClickUp

Visualizar el recorrido es una cosa, pero conectarlo con cada proyecto, cada tarea y cada compañero de equipo es otra muy distinta. Aunque las plantillas de Figma facilitan el uso compartido de la correlación de recorrido, no logran establecer una conexión entre esos conocimientos y tu trabajo diario.

Aquí es donde entra en juego ClickUp. Con pizarras para intercambiar ideas en tiempo real, mapas mentales para convertir las ideas en flujos de trabajo estructurados y ClickUp Brain para resumir con IA, tus mapas de recorrido guían activamente la ejecución.

