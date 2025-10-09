las 10 mejores alternativas a Builder.io para la creación sin código

Builder.io facilita la creación rápida de páginas, pero cuando tu sitio web crece o tu flujo de trabajo se vuelve complejo, lo «fácil» puede convertirse rápidamente en «límite»

Si estás buscando alternativas a Builder.io que ofrezcan más flexibilidad, una colaboración más sólida para los equipos de desarrollo y diseño, o un CMS sin interfaz que se adapte perfectamente a tu pila, esta guía es para ti.

Hemos reunido los principales competidores de Builder.io para diseñadores, desarrolladores y equipos de producto, para que puedas elegir la plataforma que se adapte a tu hoja de ruta, y no al contrario.

💡 Consejo profesional: Correlacione sus requisitos imprescindibles por categorías (gestión de contenidos, capacidades de integración, escalabilidad, seguridad y colaboración en equipo) y, a continuación, evalúe cada herramienta en función de casos de uso reales, en lugar de listas de funciones genéricas.

Antes de sumergirnos en la lista, aclaremos qué es lo que hace que una alternativa a Builder.io sea realmente buena.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Builder.io?

Al explorar las alternativas a Builder.io, céntrate en cómo se adapta cada herramienta a los flujos de trabajo, los planes de crecimiento y los requisitos técnicos de tu equipo. La plataforma adecuada debe simplificar la gestión de contenidos y, al mismo tiempo, ofrecer a los diseñadores y desarrolladores la flexibilidad que necesitan.

Estos son los factores clave que debe tener en cuenta:

Interfaz visual para que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan realizar edición y publicación rápida

Capacidades de integración e integración de API para la conexión (a internet) con las herramientas existentes

Escalabilidad y rendimiento fiable en diferentes dispositivos y plataformas de comercio electrónico

Amplias opciones de personalización que no añaden complejidad innecesaria

Funciones del plan Enterprise, como seguridad avanzada, control del administrador y soporte para el cumplimiento normativo

Herramientas de colaboración fluidas para mantener alineados a los creadores de contenido, desarrolladores y partes interesadas

Las mejores alternativas a Builder.io de un vistazo

Antes de entrar en las reseñas detalladas, aquí tienes una rápida comparación de las principales alternativas a Builder.io y cómo se comparan entre sí.

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Flujos de trabajo de proyectos web impulsados por IA Tamaño del equipo: Ideal para equipos creativos, de producto e ingeniería Documentos para CMS, pizarras, automatizaciones, chat, ClickUp Brain, agentes de IA, plantilla de gestión de contenidos Free Forever; personalización disponible para corporaciones Sanity Flujos de trabajo de contenido estructurados y basados en API Tamaño del equipo: Ideal para equipos centrados en el desarrollo que necesitan una gran flexibilidad Esquema personalizado, colaboración en tiempo real en Studio, API GraphQL y GROQ, CDN, Content Lake Plan Free; los planes de pago comienzan en 15 $/usuario/mes Webflow Flexibilidad de diseño visualTamaño del equipo: Ideal para diseñadores y equipos de marketing Editor de arrastrar y soltar, CMS integrado, código personalizado, alojamiento, SEO, herramientas de colaboración Plan Free; planes de pago a partir de 18 $ al mes Contentful CMS sin interfaz gráfico listo para corporaciones Tamaño del equipo: ideal para corporaciones globales y grandes equipos web Modelado de contenido modular, API GraphQL, RBAC, localización, mercado de apps Plan Free; planes de pago desde 300 $ al mes Storyblok Bloques de contenido modulares y edición visual Tamaño del equipo: Ideal para la colaboración entre marketing y desarrollo Editor visual, vista previa en tiempo real, componentes reutilizables, flujos de trabajo multilingües Plan Free; planes de pago a partir de 99 $ al mes Framer Creación rápida de prototipos y desarrollo de sitios web Tamaño del equipo: ideal para equipos de diseño y crecimiento dinámicos Interfaz de usuario visual, compatibilidad con animaciones, SEO, alojamiento integrado, análisis Plan Free; planes de pago a partir de 15 $ al mes Strapi CMS de código abierto con control total del backend Tamaño del equipo: ideal para equipos de desarrollo que necesitan opciones autohospedadas API REST y GraphQL, tipos de contenido personalizados, acceso completo al código, ecosistema de complementos Gratis (autohospedado); los planes de pago en la nube comienzan en 15 $ al mes Prismic Gestión de contenido centrada en el marketing Tamaño del equipo: Ideal para equipos de marketing y desarrollo que crean campañas Editor basado en segmentos, programación, localización, vista previa en tiempo real Plan Free; planes de pago a partir de 180 $ al mes Plasmic Desarrollo low-code basado en componentes Tamaño del equipo: Ideal para equipos que amplían sistemas de diseño y aplicaciones React/Vue Constructor visual, componentes reutilizables, integraciones de desarrollo completas, API Plan Free; planes de pago a partir de 49 $ al mes Podia Venta de productos digitales y cursos en línea Tamaño del equipo: Ideal para creadores, entrenadores y educadores Alojamiento de cursos, creador de tiendas online, marketing por correo electrónico, membresías Plan Free; planes de pago a partir de 39 $ al mes

Las mejores alternativas a Builder.io

Estas alternativas a Builder.io combinan flexibilidad, potencia y escalabilidad, tanto si se trata de un pequeño equipo que trabaja con rapidez como de una empresa que gestiona flujos de trabajo complejos. Desde el desarrollo rápido de páginas hasta la gestión fluida de contenidos y las integraciones robustas, estas son las principales plataformas que vale la pena explorar.

1. ClickUp (la mejor opción para crear, gestionar y ampliar proyectos web con flujos de trabajo basados en inteligencia artificial)

¡Prueba ClickUp Documento gratis! Crea, organiza y colabora en todo, desde textos web hasta actualizaciones de productos, en tiempo real en ClickUp Documento

Si está buscando una alternativa potente a Builder.io para el desarrollo visual sin código, ClickUp es una de las mejores opciones. Mientras que Builder.io es conocido por su creador de sitios web y aplicaciones de arrastrar y soltar, ClickUp ofrece una plataforma integral para crear, gestionar y escalar proyectos web, combinando la colaboración visual, la gestión de contenido y la automatización basada en IA en un solo lugar.

Funciones colaborativas para equipos web modernos

La suite colaborativa de ClickUp está diseñada para mantener a todo tu equipo sincronizado, desde la ideación hasta el lanzamiento. Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne documentos, tareas y comunicaciones en un único espacio conectado. ClickUp Docs puede incluso funcionar como un CMS dinámico, lo que te permite crear, edición y publicar contenido de forma colaborativa.

Convierta al instante una gran idea en un comentario en una tarea viable, y luego añada personas asignadas y detalles para hacer realidad esa idea

Los documentos están profundamente integrados con tareas, comentarios y flujos de trabajo, por lo que tu contenido siempre permanece organizable y organizado. Las páginas anidadas y el formato enriquecido mantienen el contenido estructurado, mientras que la vinculación de tareas integrada te permite convertir el texto en elementos de acción al instante. Para los equipos más grandes, esto significa menos idas y venidas entre herramientas desconectadas.

Para la planificación visual, ClickUp Pizarras te permite correlacionar recorridos de usuarios, esquemas funcionales y flujos de proyecto con tu equipo en tiempo real, lo que resulta perfecto para la lluvia de ideas y la creación de prototipos. La colaboración en tiempo real garantiza que los diseñadores, desarrolladores y partes interesadas estén coordinados desde el principio.

La comunicación también mejora con ClickUp Chat, que mantiene las discusiones del proyecto directamente vinculadas a tu trabajo. Se acabaron los hilos dispersos de Slack o el contexto perdido: las conversaciones, los documentos y las tareas se encuentran en el mismo espacio.

Automatizaciones e integraciones para flujos de trabajo sin código y sin esfuerzo

ClickUp Automatización lleva la eficiencia un paso más allá. Elimina pasos repetitivos como actualizar campos de estado, asignar tareas o enviar alertas cuando las páginas están listas para su revisión, y mantiene tus proyectos en marcha, sin necesidad de código.

Utilice recetas de automatización predefinidas o personalícelas para adaptarlas a sus necesidades

Además, con más de 1000 integraciones (entre las que se incluyen Figma, Slack, Google Drive y muchas más), ClickUp se conecta a la perfección con tus herramientas de diseño y desarrollo favoritas.

🎬 Vea esto a continuación: Descubra cómo ClickUp AI transforma la forma de planear, crear y gestionar proyectos, desde la automatización de los traspasos hasta resumir el progreso de los equipos.

productividad impulsada por IA con ClickUp Brain*

Obtenga respuestas instantáneas, resúmenes de tareas y sugerencias inteligentes con ClickUp Brain, su agente de IA siempre activo

Añada ClickUp Brain, el asistente de IA de la plataforma, y potenciará considerablemente sus proyectos web. Puede resumir documentos, generar contenido o sugerir los siguientes pasos dentro de la tarea de ClickUp, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin perder calidad.

Tanto si estás ampliando un sitio web, gestionando múltiples clientes o creando para grandes corporaciones, ClickUp garantiza que la creación, la ejecución y la iteración se realicen en un solo lugar.

Para una automatización avanzada y una mayor comprensión, ClickUp Brain MAX ofrece aún más capacidades de IA, como sugerencias inteligentes de flujo de trabajo y generación de contenido.

⭐ El cambio revolucionario Olvídate de la molestia de tener que saltar entre aplicaciones y plataformas dispersas con ClickUp Brain MAX. Combina tus funciones de trabajo más esenciales (IA, búsqueda y automatización) en una única experiencia de escritorio optimizada. Esto es lo que obtienes: Comandos sencillos activados por voz con Talk-to-Text para que puedas hacer trabajo sin usar las manos

ClickUp Enterprise Search , que extrae resultados de todas tus aplicaciones y archivos conectados

IA inteligente y sensible al contexto que te ofrece compatibilidad en cualquier fase del flujo de trabajo

Automatizaciones que establecen la conexión entre tus herramientas favoritas, lo que te permite gestionar tareas en diferentes plataformas sin salir de ClickUp

Accede a múltiples LLM líderes como ChatGPT, Claude y Gemini para diferentes tareas, todo desde un solo lugar

Las tareas de ClickUp son altamente personalizables, lo que le permite asignar, realizar un seguimiento y priorizar el trabajo con Campos personalizados, estados y vistas, ideal para equipos ágiles de desarrollo web y creadores de contenido.

Además, con los agentes de IA de ClickUp, puede automatizar flujos de trabajo complejos, delegar tareas repetitivas y obtener recomendaciones inteligentes, lo que permite a su equipo centrarse en el trabajo creativo y estratégico mientras la IA se encarga de las tareas rutinarias.

Y si quieres empezar con ventaja, la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp te ofrece un marco listo para usar que te permitirá gestionar bibliotecas de contenidos, flujos de trabajo de publicación y aprobaciones de forma fluida.

Obtenga una plantilla gratuita Facilita el desarrollo y la gestión de contenidos con la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp y ahorra tiempo y energía

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Documento para la gestión estructurada de contenido, el control de versiones y las páginas anidadas

ClickUp Pizarra para diseñar flujos de trabajo, correlacionar sitios web y alinear equipos de forma visual

ClickUp Chat para mantener las conversaciones del proyecto en el mismo espacio que tus tareas y documentos

ClickUp Automatizaciones para reducir el trabajo manual y optimizar los flujos de trabajo recurrentes

ClickUp Brain para resúmenes basados en IA, generación de contenido y recomendaciones contextuales dentro de documentos y tareas

Plantilla de gestión de contenido de ClickUp para organizar, realizar seguimiento y publicar contenido más rápidamente

ClickUp: Límites

La amplitud de funciones puede requerir un tiempo de adaptación, especialmente a la hora de organizar espacios o vistas personalizadas

Para aprovechar todo el potencial de los informes y paneles avanzados, puede ser necesario realizar algunas configuraciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable y flexible que es. Puedo configurarlo exactamente como quiero, ya sea utilizando simples listas de tareas o creando flujos de trabajo detallados con automatizaciones, dependencias y paneles. Mantiene todo en un solo lugar (proyectos, documentos, comunicaciones e incluso el control de tiempo), por lo que no necesito saltar entre múltiples herramientas. También aprecio mucho la interfaz intuitiva y las actualizaciones constantes que añaden nuevas funciones sin complicar demasiado las cosas. Es lo suficientemente potente para proyectos complejos, pero sigue siendo fácil de adoptar para mi equipo.

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas proporcionan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las encuentra agotadoras y una distracción del trabajo significativo. Aunque la rutina puede ofrecer una sensación de productividad, a menudo establece un límite en la creatividad y te impide hacer un progreso significativo. ClickUp te ayuda a romper este ciclo automatizando las tareas rutinarias mediante agentes de IA inteligentes, para que puedas centrarte en el trabajo profundo. Automatiza los recordatorios, las actualizaciones y la asignación de tareas, y deja que funciones como el bloqueo automático de tiempo y las prioridades de tareas protejan tus horas de mayor rendimiento. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a ClickUp Automatización, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

2. Sanity (la mejor para flujos de trabajo de contenido estructurados y basados en API)

vía Sanity

Sanity es un CMS sin interfaz centrado en los desarrolladores que destaca por ofrecer una gestión de contenido estructurada y escalable. Su interfaz de edición en tiempo real, su sistema de esquemas flexible y sus potentes API lo hacen ideal para equipos que dan prioridad a las capacidades de integración, la creación de contenido enriquecido y la rápida iteración en diferentes dispositivos y plataformas.

Sanity's Studio ofrece una interfaz visual personalizable adaptada a las necesidades de cada equipo, mientras que su arquitectura componible le permite integrarse a la perfección con marcos como Next. js o Remix. Eso significa que puede desacoplar su interfaz de usuario sin dejar de colaborar de manera eficiente, lo que lo convierte en una alternativa sólida para las grandes organizaciones que buscan flexibilidad de nivel de corporación.

Veamos cómo se compara:

Las mejores funciones de Sanity

Modelado de contenido estructurado con definiciones de esquema flexibles para una personalización amplia y una reutilización modular del contenido

Colaboración en tiempo real en Studio, lo que permite que varios usuarios realicen edición simultánea sin conflictos

Herramientas de edición visual y vistas previas en directo para optimizar la creación de contenido y los flujos de trabajo de revisión

Sólida infraestructura API (GROQ y GraphQL), además de CDN en vivo y Content Lake para una rápida entrega de contenido y escalabilidad

Potentes herramientas para desarrolladores e integraciones con un amplio mercado de complementos y compatibilidad de la comunidad

Límites de Sanity

El modelado de contenido requiere el esfuerzo de los desarrolladores, no es una solución sin código, por lo que los usuarios sin conocimientos técnicos pueden necesitar compatibilidad

A medida que aumenta el uso (más asientos, llamadas a la API, ancho de banda), los costes operativos pueden escalar de forma impredecible, lo que requiere una presupuestación proactiva

Precios de Sanity

Free

Crecimiento : 15 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sanity

G2: 4,7/5 (más de 900 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sanity?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho que Sanity esté construido con React y se adapte perfectamente a nuestra app, aplicación Next.js. Es rápido, fácil de usar para los desarrolladores e increíblemente personalizable. Studio te ofrece un control total sobre cómo gestionar y estructurar el contenido, lo cual es una gran ventaja.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de IA que están transformando las empresas

3. Webflow (la mejor opción en cuanto a flexibilidad de diseño visual)

a través de Webflow

Webflow es uno de los competidores más populares de Builder.io y ofrece una potente interfaz visual que permite a los diseñadores crear sitios web totalmente adaptables sin necesidad de escribir código. Al mismo tiempo, proporciona una amplia personalización para los desarrolladores a través de componentes personalizados, API y capacidades de integración, lo que lo hace igualmente atractivo tanto para los equipos creativos como para los técnicos.

Con Webflow, puedes diseñar, crear y lanzar páginas listas para su producción directamente en la plataforma. Su sistema de gestión de contenido integrado facilita la gestión de entradas de blog, catálogos de productos o datos dinámicos, al tiempo que mantiene la coherencia del diseño en diferentes dispositivos.

Para organizaciones y grandes corporaciones, Webflow ofrece escalabilidad avanzada, seguridad de nivel corporación y compatibilidad dedicada. Este equilibrio entre flexibilidad creativa y fiabilidad empresarial lo convierte en una de las alternativas más sólidas a Builder.io para aquellos que desean un diseño perfecto al píxel sin comprometer la potencia de desarrollo.

Las mejores funciones de Webflow

Interfaz visual de arrastrar y soltar para crear sitios web adaptables sin necesidad de código

Sistema de gestión de contenido integrado para blogs, catálogos de productos y datos dinámicos

Incorporación de código personalizado e integración de API para funciones avanzadas

El alojamiento, las herramientas SEO y la optimización del rendimiento se incluyen en la plataforma

Herramientas de colaboración que permiten a diseñadores, especialistas en marketing y desarrolladores hacer trabajo juntos a la perfección

Límites de Webflow

La curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios se debe a sus funciones avanzadas

Los costes pueden aumentar rápidamente al ampliar proyectos o al utilizar planes avanzados

Compatibilidad limitada para flujos de trabajo multilingües o de localización en comparación con algunas alternativas

Precios de Webflow

Free

Básico: 18 $ al mes

CMS: 29 $ al mes

Empresa: 49 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Webflow

G2: 4,4/5 (más de 550 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Webflow?

Un usuario de G2 dice :

Webflow hace que el diseño y el desarrollo web sean sorprendentemente fáciles sin sacrificar la profundidad y las funciones necesarias para satisfacer a los desarrolladores que buscan crear algo totalmente personalizado.

🔎 ¿Sabías que...? El primer sitio web, creado por Tim Berners-Lee en 1991, era básicamente una sencilla página de gestión de contenidos que explicaba qué era la World Wide Web y cómo utilizarla. Tres décadas después, ahora puedes diseñar sitios web interactivos y adaptables de forma visual, sin necesidad de escribir código manualmente.

4. Contentful (la mejor opción para CMS sin interfaz gráfica preparados para corporación)

vía Contenido

Contentful es una de las plataformas CMS headless más consolidadas, diseñada para gestionar las complejas necesidades de gestión de contenido de grandes organizaciones y corporaciones. A diferencia de las alternativas visuales de arrastrar y soltar, se centra en datos estructurados, componentes modulares y sólidas capacidades de integración, lo que la convierte en una solución ideal para empresas que necesitan escalar experiencias digitales en diferentes dispositivos y plataformas de comercio electrónico.

Con su enfoque API-first, Contentful proporciona a los desarrolladores un control completo sobre la entrega de contenido, mientras que los editores se benefician de una interfaz intuitiva para crear, gestionar y publicar contenido. Es ampliamente adoptado por equipos globales que necesitan una colaboración fluida, una gobernanza sólida y la capacidad de orquestar flujos de trabajo a gran escala.

Contentful también ofrece opciones avanzadas de plan Enterprise, como acceso basado en roles, asistencia dedicada y seguridad mejorada, todas ellas fundamentales para las grandes empresas que ejecutan proyectos web de misión crítica.

Las mejores funciones de Contenido

Modelado de contenido flexible con componentes modulares para experiencias digitales estructuradas

Arquitectura API-first con REST y GraphQL para una integración escalable

Roles, permisos y controles de gobernanza adecuados para organizaciones de nivel de corporación

Potentes funciones de localización para gestionar contenido multilingüe en diferentes regiones

Marco de app y mercado para ampliar la funcionalidad con complementos

Límites de Contenido

Puede resultar complejo para equipos pequeños sin desarrolladores dedicados

Algunos críticos nota la curva de aprendizaje para los editores en comparación con plataformas visuales más sencillas

Los precios pueden aumentar significativamente a medida que crecen el contenido, los usuarios y las llamadas a la API

Precios de Contenido

Free

Lite: 300 $ al mes

Premium: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Contentful

G2: 4,3/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Contentful?

Un usuario de G2 dice:

Su interfaz de usuario intuitiva permite a los editores de contenido trabajar de forma independiente, mientras que los desarrolladores disfrutan de la flexibilidad de integrarse con cualquier marco de trabajo front-end.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas para planear su estrategia de contenido

5. Storyblok (la mejor para bloques de contenido modulares)

vía Storyblok

Storyblok es un CMS sin interfaz diseñado pensando tanto en los desarrolladores como en los equipos de contenido. Destaca por su enfoque de componentes modulares, que ofrece a los editores una interfaz visual para gestionar el contenido en tiempo real, al tiempo que proporciona a los desarrolladores la flexibilidad de un sistema basado en API. Esto lo convierte en una opción ideal para las organizaciones que desean encontrar un equilibrio entre la libertad creativa y la gestión estructurada del contenido.

El sistema se basa en bloques de contenido reutilizables, que ayudan a los equipos a diseñar, crear y escalar sitios web y plataformas de comercio electrónico más rápidamente. Los editores pueden arrastrar y soltar componentes mientras previsualizan los cambios al instante en diferentes dispositivos, lo que reduce los cuellos de botella y garantiza la coherencia del contenido. Por su parte, los desarrolladores pueden integrar Storyblok con marcos populares, como Next.js, Nuxt y React, para impulsar proyectos escalables.

Para las grandes corporaciones, Storyblok ofrece funciones empresariales avanzadas, como acceso basado en rol, aprobaciones del flujo de trabajo y localización en varios idiomas, lo que facilita la gestión de operaciones de contenido global a gran escala.

Las mejores funciones de Storyblok

Editor visual con vistas previas en tiempo real para una edición y publicación fluidas

Bloques de contenido modulares para componentes reutilizables en varias páginas y sitios web

Sistema integrado de flujo de trabajo y aprobación para una colaboración optimizada

Potente integración de API con marcos y plataformas de comercio electrónico populares

Sólida compatibilidad de localización para la distribución de contenido global

Límites de Storyblok

La interfaz puede resultar compleja para los nuevos usuarios que no estén familiarizados con la gestión de contenido modular

Las funciones avanzadas pueden requerir una configuración personalizada, lo que aumenta la complejidad para los equipos más pequeños

Los precios varían en función del uso, lo que puede suponer un reto para las organizaciones en crecimiento

Precios de Storyblok

Starter: Gratis

Crecimiento: 99 $ al mes

Growth Plus: 349 $ al mes

Planes Premium y Elite: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Storyblok

G2: 4,6/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Storyblok?

Un usuario de G2 dice :

Storyblok destaca por su rendimiento y fiabilidad. La plataforma es increíblemente fácil de usar, sin una curva de aprendizaje pronunciada, incluso para los nuevos usuarios.

🧠 Dato curioso: El concepto de diseño modular proviene originalmente de la arquitectura, donde se utilizaban módulos intercambiables para acelerar la construcción de edificios. Hoy en día, el mismo principio impulsa la eficiencia en el desarrollo web.

6. Framer (la mejor opción para la creación rápida de prototipos y sitios web)

a través de Framer

Framer comenzó como una herramienta de prototipado para diseñadores, pero ha evolucionado hasta convertirse en un completo creador de sitios web que combina la libertad del diseño visual con resultados listos para la producción. Es una excelente alternativa a Builder.io para equipos que desean pasar rápidamente del concepto al sitio web sin necesidad de realizar un código complejo.

Su interfaz visual intuitiva permite a los usuarios diseñar páginas y componentes interactivos con la facilidad del arrastrar y soltar, al tiempo que ofrece la posibilidad de añadir código personalizado para funciones avanzadas. Este equilibrio hace que Framer sea especialmente útil para desarrolladores y diseñadores que colaboran en proyectos en los que tanto la velocidad como el acabado son esenciales.

Framer también se integra con las plataformas de comercio electrónico más populares y cuenta con compatibilidad con diseños adaptables para diferentes dispositivos, lo que garantiza la coherencia en toda su presencia digital. Con alojamiento integrado, funciones de SEO y análisis, proporciona una solución integral que ayuda a las organizaciones a optimizar los flujos de trabajo de creación y publicación.

Las mejores funciones de Framer

Interfaz visual de arrastrar y soltar con compatibilidad para animaciones y componentes interactivos

Posibilidad de añadir código personalizado para funciones más complejas

Herramientas de diseño adaptativo que adaptan los sitios web a todos los dispositivos a la perfección

Integraciones con plataformas de comercio electrónico y marketing para flujos de trabajo conectados

Alojamiento y análisis integrados para un proceso de desarrollo para completar

Límites de Framer

Curva de aprendizaje más pronunciada para principiantes en comparación con alternativas más sencillas

Escalabilidad con límite para grandes corporaciones con necesidades complejas de gestión de contenido

Las funciones avanzadas, como la sustitución de código, pueden requerir conocimientos técnicos

Precios de Framer

Free

Básico: 15 $ al mes

Pro: 45 $ al mes

Escala: 100 $ al mes

Enterprise

Valoraciones y reseñas de Framer

G2: 4,7/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Framer?

Un usuario de G2 dice :

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario son muy buenas para facilitar la creación del sitio web. El equipo de marketing hizo el trabajo de crear el sitio web en solo un mes. Las integraciones son fáciles, nos hemos integrado con Google Analytics, cal.com, etc

📚 Lea también: Ejemplos de los mejores sistemas de gestión de contenido

7. Strapi (la mejor opción para la flexibilidad de un CMS headless de código abierto)

a través de Strapi

Strapi es un CMS headless de código abierto que otorga a los desarrolladores y equipos la propiedad completa de sus flujos de trabajo de gestión de contenidos. A diferencia de las plataformas cerradas, es autohospedado, lo que significa que tienes un control completo sobre los datos, la seguridad y las configuraciones personalizadas, lo que lo convierte en uno de los marcadores como favoritos entre las organizaciones con necesidades específicas de cumplimiento normativo o escalabilidad.

Con Strapi, puede crear componentes modulares, definir tipos de contenido flexibles y establecer conexión (a internet) con cualquier marco de trabajo front-end a través de API REST o GraphQL. Admite la integración con plataformas de comercio electrónico modernas, herramientas de terceros y apps personalizadas, lo que lo hace muy adaptable a diferentes proyectos.

Para las grandes corporaciones, Strapi ofrece un plan empresarial que incluye permisos basados en rol, SSO, registros de auditoría y asistencia dedicada, lo que garantiza que incluso los flujos de trabajo complejos se puedan gestionar de forma segura a gran escala.

Las mejores funciones de Strapi

Marco de código abierto con personalización completa para tipos de contenido y componentes

API REST y GraphQL para una fácil integración con múltiples plataformas front-end

Opción de autoalojamiento para un control total sobre la infraestructura y la seguridad

Sólida comunidad y ecosistema de complementos para ampliar las funciones

Compatibilidad con múltiples idiomas y localización para la distribución de contenido global

Límites de Strapi

Requiere más configuración y mantenimiento en comparación con las alternativas alojadas

Algunas funciones, como RBAC y SSO avanzados, solo están disponibles en el nivel de la corporación

Los usuarios sin conocimientos técnicos pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje más pronunciada

Precios de Strapi

CMS

Free

Crecimiento: 45 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Nube

Free

Essential: 15 $ al mes por proyecto

Pro: 75 $/proyecto al mes

Escala: 375 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Strapi

G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Strapi?

Un usuario de G2 dice:

Strapi hace que sea increíblemente fácil crear, personalizar y escalar aplicaciones basadas en contenido. Me encanta su flexibilidad, su administrador intuitivo y el hecho de que esté construido con tecnologías modernas como Nodo.js.

💡 Consejo profesional: para las configuraciones de CMS de código abierto, planifica tu estrategia de alojamiento y escalabilidad con antelación. Las soluciones autohospedadas suelen requerir la gestión de la infraestructura, pero también te ofrecen una flexibilidad y un control sin igual sobre tu contenido y tus flujos de trabajo.

8. Prismic (la mejor para la gestión de contenido centrada en el marketing)

a través de Prismic

Prismic es un CMS sin interfaz diseñado pensando en los equipos de marketing. Se centra en facilitar la creación y publicación de contenido, al tiempo que ofrece a los desarrolladores la flexibilidad de un sistema basado en API. Su editor basado en segmentos permite a los usuarios crear componentes que se pueden reutilizar en varias páginas, lo que proporciona a los profesionales del marketing una interfaz visual coherente para actualizar y gestionar sitios web sin necesidad de escribir código.

Prismic destaca en escenarios de colaboración en los que los equipos de marketing y desarrollo deben trabajar en estrecha colaboración. Los profesionales del marketing pueden programar y previsualizar campañas de contenido en tiempo real, mientras que los desarrolladores definen modelos de contenido estructurados y ofrecen extensión a la función con API. Esto lo convierte en una opción sólida para las organizaciones que buscan optimizar la gestión de contenido sin sacrificar la extensibilidad.

Para las grandes corporaciones, el plan Enterprise de Prismic incluye seguridad mejorada, asistencia dedicada y flujos de trabajo de publicación avanzados, lo que ayuda a los equipos globales a mantener la gobernanza y la coherencia en diferentes dispositivos y regiones.

Las mejores funciones de Prismic

Editor de contenido basado en segmentos para componentes reutilizables en varias páginas

Vistas previas en tiempo real y programación de campañas de marketing

API REST y GraphQL para una integración flexible con plataformas front-end

Funciones de localización multilingüe para organizaciones internacionales

Interfaz visual sencilla para que los profesionales del marketing puedan crear y actualizar contenido rápidamente

Límites de Prismic

Flexibilidad de diseño con límite en comparación con alternativas más centradas en los desarrolladores

Los usuarios sin conocimientos técnicos pueden encontrar el editor basado en segmentos menos intuitivo al principio

Las funciones avanzadas y la escalabilidad requieren planes de nivel superior

Precios de Prismic

Free

Medium: 180 $ al mes

Platino: 750 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Prismic

G2: 4,3/5 (más de 350 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Prismic?

Un usuario de G2 dice :

La adopción de múltiples bibliotecas web modernas para desarrolladores facilita la personalización de mi portafolio. El hecho de que se puedan crear tipos de páginas y bloques de interfaz de usuario personalizados hace que parezca una versión React de WordPress, ¡muy fácil de integrar!

📚 Lea también: Las mejores plantillas de redacción de contenido para optimizar el proceso

9. Plasmic (la mejor para el diseño basado en componentes)

a través de Plasmic

Plasmic es una plataforma de desarrollo visual que ayuda a los equipos a salvar la brecha entre el diseño y el código. A diferencia de las herramientas CMS tradicionales, se centra en crear componentes reutilizables e integrarlos directamente en marcos de desarrollo modernos, como React, Next.js y Vue. Esto la hace especialmente útil para los desarrolladores que desean un control minucioso sin perder la velocidad de una interfaz visual.

Con Plasmic, los diseñadores pueden crear y realizar edición de páginas visualmente, mientras que los desarrolladores se conectan al mismo proyecto con integración API y funciones personalizadas. Su enfoque basado en componentes garantiza la coherencia entre sitios web y aplicaciones, lo que ayuda a las organizaciones a escalar experiencias digitales de manera eficiente.

Para las grandes corporaciones, Plasmic ofrece opciones avanzadas de plan Enterprise con acceso basado en roles, mayor seguridad y asistencia dedicada, lo que lo convierte en una solución fiable para proyectos de misión crítica.

Las mejores funciones de Plasm

Diseño basado en componentes para módulos reutilizables en todos los proyectos

Integración perfecta con React, Next.js, Vue y otros marcos de trabajo

Editor visual para la creación de contenido con flexibilidad a nivel de desarrollador

Arquitectura API-first para la conexión a fuentes de datos externas

Herramientas de colaboración para coordinar equipos de diseño y desarrollo

Límites de Plasm

Requiere conocimientos técnicos para aprovechar todas sus funciones

Menos adecuado para usuarios sin conocimientos técnicos en comparación con alternativas más sencillas

Las funciones avanzadas pueden resultar abrumadoras para las organizaciones más pequeñas

Precios de Plasm

Free

Starter: 49 $ al mes

Pro: 129 $ al mes

Escala : 499 $ al mes

*corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Plasmics

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Plasmic?

Un usuario de G2 dice :

Plasmic es una herramienta revolucionaria en el mundo del desarrollo low-code. No solo rompe el techo del low-code, sino que lo destruye por completo, ofreciendo una plataforma que permite a los equipos crear apps y sitios web de nivel profesional a una velocidad sin precedentes.

📚 Lea también: Las mejores soluciones de software CMS para intranets que debe conocer

10. Podia (la mejor para creadores y empresas de productos digitales)

a través de Podia

Podia está diseñado para creadores independientes, educadores y pequeñas empresas que desean una plataforma todo en uno para crear, comercializar y vender productos digitales. A diferencia de las plataformas CMS tradicionales sin interfaz, Podia se centra en simplificar las ventas en línea, lo que lo hace ideal para usuarios que desean gestionar contenidos, cursos, membresías y tiendas sin tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones.

Con su interfaz visual limpia, Podia te permite crear sitios web, configurar tiendas online y gestionar flujos de trabajo de contenido rápidamente. Puedes subir productos digitales, incrustar multimedia y personalizar páginas para que sean personalizadas y se adapten a tu marca, sin escribir una sola línea de código. Para los creadores que dependen del comercio electrónico para conectar con sus clientes, Podia agiliza todo, desde el pago hasta la entrega.

Para las organizaciones que crecen más allá de lo básico, Podia ofrece planes de precios por niveles y compatibilidad para satisfacer diferentes necesidades específicas, desde proyectos de aficiones hasta empresas digitales en expansión.

Las mejores funciones de Podia

Plataforma todo en uno para cursos, membresías y venta de productos digitales

Creador de sitios web con páginas personalizables y sin necesidad de código

Sistema de pago integrado con seguridad y procesamiento de pago

Herramientas de marketing por correo electrónico y automatización para fidelizar a los clientes

Funciones comunitarias para interactuar directamente con tu público

Límites de Podia

Menos adecuado para grandes corporaciones con necesidades complejas de gestión de contenido

La personalización del diseño es limitada en comparación con las plataformas de desarrollo completas

No es ideal para proyectos muy técnicos o para app, aplicación que requiere una integración de extensión

Precios de Podia

Podia Email : Gratis

Mover: 39 $ al mes

Shaker: 89 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Podia

G2: 4,6/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Podia?

Un usuario de Capterra dice:

Me encanta alojar cursos y productos digitales en Podia. Su interfaz fácil de usuario hace que sea sencillo realizar el ajuste y la edición a medida que cambian las necesidades de mi empresa.

Encuentre la alternativa a Builder.io adecuada para su equipo

Desde plataformas CMS sin interfaz como Sanity, Contentful y Strapi hasta herramientas pensadas para creadores como Podia, no faltan opciones cuando se trata de alternativas a Builder.io. La clave está en alinear las funciones de la plataforma con los flujos de trabajo, la comodidad técnica y los objetivos de crecimiento de tu equipo, ya sea en términos de velocidad de creación, capacidades de integración robustas o escalabilidad de nivel empresarial.

Si buscas una solución que combine gestión de contenido, colaboración y flujos de trabajo basados en IA en un solo lugar, ClickUp es tu mejor opción. Con ClickUp Documento, ClickUp Chatear, ClickUp Automatización y la plantilla de gestión de contenido ClickUp lista para usar, puedes planear, crear y gestionar proyectos más rápidamente, sin tener que cambiar de herramienta.

🚀 Regístrese gratis, gratuito/a, hoy mismo y compruebe cómo ClickUp puede optimizar sus flujos de trabajo de contenido, desde la idea hasta el lanzamiento.