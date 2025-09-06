15 plantillas gratuitas de informes de marketing para proyectos creativos

🚀 Las grandes campañas no comienzan en los gestores de anuncios o las herramientas de diseño, sino con claridad. Esa claridad proviene de un resumen de marketing.

Un informe es más que una lista de control. Es el GPS de tu campaña: establece el destino (Metas), la ruta (estrategia) y los pasajeros (objetivo). Sin él, Teams suelen desviarse del rumbo. De hecho, más del 80 % de los profesionales del marketing afirman que redactar un informe sólido es una de sus tareas más difíciles, lo que se refleja en resultados vagos, presupuesto desperdiciado y cambios de última hora.

Por eso, una plantilla de informe de marketing supone un cambio tan revolucionario. Elimina las conjeturas, da la indicación de las preguntas adecuadas y proporciona a su equipo un manual de uso compartido antes de comenzar la ejecución.

✨ En esta guía, encontrarás plantillas gratuitas diseñadas para eliminar las fricciones de los informes, de modo que puedas pasar de la idea al lanzamiento con concentración, rapidez y confianza.

🧠 Dato curioso: la palabra «marketing» proviene de «mercatus», que en latín significa «mercado». Mucho antes de que existieran los informes, los comerciantes de la antigua China y la Europa medieval elaboraban mensajes personalizados para llegar al público adecuado. Las herramientas evolucionan, pero el objetivo sigue siendo el mismo: conexión (a internet), persuadir, convertir. ✨

¿Qué son las plantillas de informes de marketing?*

Una plantilla de informe de marketing es un documento predefinido y reutilizable que aporta estructura a su proceso de plan de forma rápida. Contiene todos los elementos esenciales: la meta de la campaña, el presupuesto, el objetivo, el público objetivo, el mensaje principal, la voz de la marca, las funciones del equipo y el trabajo creativo para darle vida a todo ello.

¿El resultado? Obtienes una ventaja inicial, sin pánico ante la página en blanco, solo un primer giro certero en la hoja de ruta del marketing.

Así es como se hace:

Define tu estrategia de marketing con indicaciones que aclaran las metas del proyecto

Alinea rápidamente con una fuente clara de información, sin más «Espera, ¿qué estamos haciendo?»

Define el tono, el gancho y los mensajes para que tu contenido resuene en tu público

Evalúa el progreso con requisitos de proyecto, entregables y propiedad definidos

ejemplo: * Los briefings creativos de Coca-Cola suelen citarse como un ejemplo magistral de cómo convertir la información en impacto. En lugar de limitarse a perfiles superficiales del público, correlacionan cómo cambian las percepciones y se generan emociones en cada punto de contacto. Ese nivel de claridad no surge por casualidad, sino que se diseña. Y la plantilla de informe de marketing adecuada proporciona a cualquier equipo un marco para alcanzar ese mismo nivel de precisión.

Una plantilla sólida puede ser el punto de partida, pero las mejores plantillas no solo sirven para iniciar tu campaña, sino que la mantienen por el buen camino cuando los plazos se acortan y las ideas se vuelven confusas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una plantilla de informe de marketing destaque? Analicémoslo 👇

➡️ Lea también: Plantillas gratuitas para la gestión de productos

¿Qué hace que una plantilla de informe de marketing sea buena?*

Una buena plantilla de informe de marketing es concisa, específica y está diseñada para la acción. Cubre lo que importa, omite lo superfluo y ayuda a tu equipo creativo a avanzar rápidamente. Esto es lo que debes buscar:

estructura clara: correlaciona el por qué, quién, qué y cómo* en un flujo limpio y lógico. Una plantilla bien estructurada sirve también como lista de control de tu campaña de marketing , ya sea un cambio de marca, una colaboración con un influencer o una campaña de lanzamiento

*flexibilidad de personalización: Adáptese a diferentes formatos, proyectos creativos y flujos de trabajo. Busque diseños modulares y campos editables que se adapten desde un correo electrónico estacional hasta un lanzamiento multicanal completo

resumen del público:* las plantillas inteligentes definen perfiles, puntos débiles de los clientes, motivaciones y hábitos de los canales para que cada movimiento creativo tenga una reunión con el momento

Centrado en los resultados: vincula la dirección creativa con un impacto tangible. Una plantilla inteligente establece la conexión (a internet) entre cada idea y vincula la dirección creativa con un impacto tangible. Una plantilla inteligente establece la conexión (a internet) entre cada idea y los KPI de marketing , como las conversiones, la retención o el compromiso, lo que garantiza que todos trabajen para alcanzar objetivos comunes

Listo para la colaboración: garantiza un trabajo en equipo fluido, ya sea in situ, a distancia o híbrido. Las plantillas con actualizaciones en tiempo real, comentarios en línea, historial de versiones y controles de acceso te ayudan a comunicar tus ideas con claridad

💡 Consejo profesional: Incluya directrices creativas en el informe, no las añada a posteriori. Su plantilla debe incluir espacio para indicaciones sobre el tono, lo que se debe y no se debe hacer, kits de marca, documentos de investigación, directrices legales y éxitos anteriores. ¿Por qué? Para que incluso los colaboradores noveles puedan crear un trabajo coherente.

plantillas de informes de marketing de un vistazo*

15 plantillas de informes de marketing para poner en marcha tus campañas

En marketing, cada paso es importante, desde la elaboración de un informe creativo preciso hasta la definición de la estrategia de promoción y la demostración del retorno de la inversión en todos los canales. Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, donde tus ideas, entregables y cronogramas se encuentran en un solo lugar.

Y los resultados hablan por sí solos. Solo hay que preguntarle a Cartoon Network, cuyo equipo experimentó un aumento espectacular de la productividad tras pasarse a ClickUp. 🎯

Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de información que contiene todos los detalles que necesitamos. También podemos ser muy precisos con lo que publicamos en las redes sociales, ya que contamos con estados de tareas que evitan errores.

🚀 Así es como ClickUp impulsó su impulso creativo: más de 2000 recursos creativos producidos y enviados más rápidamente con ClickUp

reducción del 50 % en el tiempo necesario para crear y publicar contenido en redes sociales

duplicación de los canales gestionados con el mismo tamaño de equipo

Si estás listo para crear mejores campañas de marketing, las plantillas gratuitas de informes creativos de ClickUp son el lugar perfecto para empezar. Vamos a ello.

plantilla de resumen de proyecto de marketing de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Mapa cada hito y comience con claridad utilizando la plantilla de resumen de proyecto de marketing de ClickUp

Los proyectos no se desarrollan en el vacío. Hay que tener en cuenta la estrategia, las aprobaciones presupuestarias, las dependencias, los escenarios hipotéticos y, por último, la ejecución real. La plantilla de resumen de proyectos de marketing de ClickUp te ayuda a alinear todas estas partes móviles (y más) antes de comenzar.

Úsala para redactar la panorámica de tu proyecto, los hitos clave, los cronogramas y los rols de las partes interesadas, todo en un solo espacio. Tanto si gestionas equipos internos como entregas orientadas al cliente, esta plantilla garantiza menos sorpresas en el futuro y una aprobación más rápida por parte de la dirección.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Configure proyectos para el intento correcto alineando el alcance, las metas y los plazos clave

Acelera la aceptación de las partes interesadas con una instantánea pulida del proyecto lista para presentar

Detecta los obstáculos antes de que descarrilen tu cronograma con campos de indicación inteligentes

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, responsables de marketing, ejecutivos de cuentas o equipos de atención al cliente que gestionan iniciativas multifásicas con múltiples partes interesadas.

📮ClickUp Insight: El 70 % de los gerentes utilizan informes detallados de proyectos para establecer expectativas, el 11 % se basa en reuniones iniciales con el equipo y el 6 % adapta el inicio de sus proyectos en función de las tareas y la complejidad. Esto significa que la mayoría de los inicios de proyectos se basan en gran medida en la documentación, y no en el contexto. El plan puede estar claro, pero ¿lo está para todos, tal y como necesitan entenderlo? ClickUp Brain puede ayudarte a personalizar la comunicación desde el principio. Úsalo para resumir los documentos iniciales en informes de tareas específicos por rol, generar planes de acción por función y determinar quién necesita más detalles y quién menos. resultados reales: *Hawke Media redujo los retrasos en los proyectos en un 70 % gracias a las funciones avanzadas de seguimiento de proyectos y automatización de ClickUp.

🎥 ¿Quieres mejorar tu estrategia de marketing con la IA? En este vídeo, verás cómo las herramientas, los flujos de trabajo y la automatización inteligente pueden reducir el trabajo pesado, aumentar la velocidad de las campañas y ayudarte a tomar decisiones más inteligentes, para que tu marketing haga más con menos.

2. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree campañas de marketing y publicidad más precisas con la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Cuando las campañas no dan en el blanco, normalmente no se debe a la ejecución, sino a la falta de comunicación.

La plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp resuelve eso rápidamente. Le ofrece un lienzo flexible para definir la visión de la campaña, perfeccionar su propuesta de valor, afinar los mensajes y aclarar quién hace qué, todo ello antes de que comience la producción.

Como se ejecuta en ClickUp Documento, tu informe se convierte en un espacio de trabajo colaborativo y dinámico. Añade elementos visuales, edita conjuntamente en tiempo real y enlaza cada sección a tareas prácticas.

por qué te gustará esta plantilla*

Aclara la intención de la campaña con secciones para la posición, los pilares del mensaje, las llamadas a la acción y los KPI

Minimice los retrasos con propietarios de tareas definidos, puntos de control y seguimiento de versiones integrado

Lanza tus campañas más rápido con un marco reutilizable que se adapta a cada nueva campaña

🔑 Ideal para: directores de marketing, pequeñas organizaciones y estrategas de contenido que lanzan campañas multiplataforma con cronogramas ajustados y metas grandes.

➡️ Lea también: Las mejores herramientas de software para la gestión de campañas

3. Plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierta su estrategia de marketing en una historia poderosa con la plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp

¿Por qué necesitas una plantilla de briefing creativo independiente? Porque los briefings genéricos se limitan al qué y al porqué, como las metas, el objetivo y los mensajes. Los briefings creativos profundizan en el cómo. Figuran el tono, las imágenes, el ambiente y la narrativa, convirtiendo las ideas en historias cautivadoras.

Eso es precisamente para lo que se ha creado la plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp. Ofrece a tu equipo de marketing una única fuente de información veraz, que incluye el tono de la campaña, lo que se debe y no se debe hacer en los mensajes, los perfiles de los objetivos y las especificaciones de cada plataforma, todo ello en un espacio flexible.

por qué te gustará esta plantilla*

Ofrezca orientación creativa sin microgestionar el proceso creativo

Desglose los entregables por tipo de contenido, tono y plataforma

Minimiza las idas y venidas proporcionando a los creativos la claridad que necesitan desde el principio

🔑 Ideal para: responsables creativos, directores de marketing y autónomos que realizan campañas en varios formatos con una visión creativa audaz.

4. Plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinea las metas, la estrategia y la ejecución con un propósito utilizando la plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Un lanzamiento de alto riesgo se basa en la coordinación: cuando gestionas más de 10 puntos de contacto, incluso un pequeño error puede descarrilar toda la campaña.

La plantilla de resumen de campaña de ClickUp mantiene las cosas sencillas y concisas. Comience con sus metas, público, presupuesto y resultados, y luego siga las indicaciones guiadas que garantizan que cada acción sea clara, desde el primer día hasta el día del lanzamiento.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Alinea tu departamento creativo interno y las agencias externas en torno a metas de uso compartido

Supervise el progreso en todas las fases y el trabajo creativo sin cambiar de herramienta

Recopile información y lecciones tras el lanzamiento para perfeccionar su próxima campaña de marketing

🔑 Ideal para: equipos de marketing dinámicos que buscan plantillas gratuitas de informes creativos para gestionar lanzamientos de productos, cambios de marca o campañas de alto riesgo.

💡 Consejo profesional: el 74 % de los profesionales del marketing utilizan la IA para acelerar sus flujos de trabajo, así que, ¿por qué no sumarse a la tendencia? Descubra cómo ClickUp Brain le ayuda a redactar un resumen de campaña estructurado y listo para el uso compartido en cuestión de segundos, sin tener que pensar demasiado ni formatear manualmente. Crea resúmenes de campaña en segundos con ClickUp Brain

5. Plantilla de pizarra para informes creativos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualiza tus grandes ideas en un espacio colaborativo con la plantilla de pizarra para briefings creativos

¿Sabías que el 65 % de las personas aprenden de forma visual? Si tu equipo forma parte de esa mayoría, un briefing creativo con mucho texto puede parecer más un obstáculo que una fuente de inspiración. ✨

🎨 Entra en la plantilla de pizarra creativa de ClickUp. Transforma los resúmenes estáticos en imágenes vivas, para que tu equipo pueda esbozar ideas, hacer un mapa de conceptos y enlazar metas de una manera más rápida de entender y más fácil de poner en práctica que los muros de texto.

Creada en ClickUp Pizarra, esta plantilla te permite esbozar, correlacionar y convertir ideas en tareas sin cambiar de herramienta ni perder el sentido. Planifica flujos de campañas, tableros de inspiración, recorridos de clientes o información sobre la competencia en un espacio visual e interactivo.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Convierta ideas sin procesar en resultados estructurados con la facilidad del arrastrar y soltar

Edita en colaboración en tiempo real con notas, figuras, códigos de color y comentarios

Usa compartido de planes visuales que tengan sentido tanto para los creativos como para los estrategas y los clientes

🔑 Ideal para: Diseñadores, creadores de contenido y gestores de campañas que inician nuevos proyectos con grandes ideas y múltiples colaboradores.

🧠 Truco de ClickUp: Convierte tu pizarra en un centro de control de campañas. Correlaciona los resultados por fase del embudo, asigna propietarios de diseño y enlaza los borradores de los activos para que cada lluvia de ideas fluya en un canal de contenido listo para su lanzamiento.

🎥 Vea cómo una idea de campaña aproximada se convierte en un informe de marketing claro en ClickUp Pizarra y, a continuación, se transforma en tareas que su equipo puede ejecutar con solo unos clics.

6. Plantilla de plan de la demanda de informes creativos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica de forma más inteligente, no más difícil, con la plantilla de planing de la demanda de briefings creativos

¿Gestionas solicitudes de clientes, campañas de correo electrónico, anuncios, necesidades de diseño y un calendario de contenido completo a la vez? Con los plazos acumulándose y un equipo pequeño, es fácil que las prioridades se deslicen. La plantilla de plan de la demanda de informes creativos de ClickUp te devuelve el control.

Captura todas las solicitudes, registra el alcance, los plazos y las estimaciones de esfuerzo en un formato limpio y estructurado. A continuación, compáralo con la capacidad real del equipo para la previsión de la carga de trabajo, asignar recursos y tomar decisiones inteligentes cuando la demanda se dispare.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Organice las solicitudes creativas a medida que llegan, no cuando se acumulan los plazos

Evita el agotamiento señalando las agendas sobrecargadas mientras aún hay tiempo para ajustarlas

Reasigna tareas rápidamente sin ralentizar el ritmo de tu equipo creativo

🔑 Ideal para: equipos de marketing, startups o pequeñas empresas que buscan una plantilla gratuita para informes creativos con el fin de gestionar los picos de demanda y equilibrar el ancho de banda.

➡️ Lea también: El mejor software de gestión de proyectos creativos

7. Plantilla de resumen de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plan eventos inolvidables rápidamente con la plantilla de resumen de eventos de ClickUp

Se prevé que el sector de los eventos alcance los 2,5 billones de dólares en 2035. Esto demuestra que las experiencias en directo siguen impulsando el compromiso.

¿Pero la gestión de proyectos de eventos? Es un torbellino de listas de invitados, horarios, pagos, invitaciones, proveedores y promociones, a menudo repartidos entre herramientas inconexas.

la plantilla de resumen de eventos de ClickUp mantiene a su equipo alineado de principio a fin. Recoge los objetivos, asigna tareas y describe a las partes interesadas clave en un hub central, de modo que cada detalle se supervisa, se comparte y se entrega a tiempo.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Haz una lluvia de ideas, identifica el alcance y divide los plans del evento en tareas viables

Asigna responsabilidades por rol y fase, para que todos los miembros del equipo estén sincronizados

Colabora con las partes interesadas en tiempo real para concretar la logística, las fechas importantes y los cambios de última hora

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, directores de RR. HH. y responsables de marketing que gestionan campañas de contratación, cumbres internas, eventos virtuales o acciones de promoción.

🧠 Dato curioso: En 2021, Google reinventó su conferencia para desarrolladores I/O con un formato totalmente virtual, capturando las ponencias con cámaras de 360° y transmitiéndolas en YouTube. ¿Qué hay detrás de una experiencia tan fluida como esta? Un resumen claro del evento y una gestión de proyectos impecable.

🎥 Desde el inicio hasta la entrega: así es como se gestionan grandes eventos con ClickUp.

8. Plantilla de resumen de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinea más rápido y diseña de forma más inteligente con la plantilla de resumen de diseño de ClickUp

El diseño es donde la reunión de la visión se reúne con la ejecución, pero solo si todos hablan el mismo idioma. Si no se logra la claridad necesaria, sus colaboradores terminarán buscando comentarios, atrapados en bucles de revisión o descifrando instrucciones vagas.

La plantilla de resumen de diseño de ClickUp marca la pauta desde el principio. Defina su intención de diseño, enlace referencias visuales y fije las especificaciones antes de mover un solo píxel. Ya se trate de un logotipo, una maqueta de interfaz de usuario o contenido publicitario, esta plantilla mantiene una dirección clara y un proceso eficiente.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Establece parámetros de diseño como dimensiones, formatos de archivo, dispositivos y resolución

Usa compartido inspiración creativa, maquetas o kits de marca en un entorno de trabajo centralizado

Incluye a los revisores y revisa los comentarios para evitar el caos de idas y venidas

🔑 Ideal para: Diseñadores gráficos, equipos de UI/UX y responsables de marketing que producen gran cantidad de recursos visuales de gran impacto en plazos ajustados.

9. Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree contenido digno de posicionamiento a gran escala con la plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

El SEO no se limita a las palabras clave. Se trata más bien de precisión, profundidad temática, optimización dentro y fuera de la página, y una coordinación impecable entre redactores, editores y estrategas. La plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp aporta estructura a cada parte de su proceso.

Defina la intención de búsqueda, esboce los títulos, asigne palabras clave, mapee los enlaces internos y marque los elementos técnicos. Tanto si está ampliando un blog especializado como si está alimentando un motor de contenido de gran volumen, esta plantilla está diseñada para una gestión más inteligente de los proyectos de SEO.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Prioriza los términos de mayor impacto con campos integrados de dificultad de palabras clave, CPC e intención

Asigna rols claros en la redacción, la edición y la creación de enlaces para optimizar la ejecución

Incluye capturas de pantalla de SERP, comparativas con la competencia y listas de control en la página para posicionarte más rápido

🔑 Ideal para: responsables de SEO, especialistas en marketing de contenido, escritores autónomos y equipos editoriales que gestionan blogs, grupos de pilares o contenido orgánico de formato largo en múltiples dominios.

👀 ¿Sabías que...? ClickUp Brain combina la potencia de GPT, Claude y Gemini para generar automáticamente resúmenes de contenido SEO, esbozar blogs, resumir hilos y responder a preguntas sobre el entorno de trabajo. Con Autopilot Agents, incluso mueve los documentos a través de revisiones y asigna los siguientes pasos para que los miembros de tu equipo se mantengan centrados en la estrategia, no en las actualizaciones de estado. Como dijo un usuario de Reddit: Lo uso todo el tiempo para ponerme manos a la obra. ¿Necesitas escribir un blog? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una matriz de habilidades para mejorar tus conocimientos? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una plantilla de correo electrónico para comunicarte con los clientes? ¡Empieza con Brain! Es realmente útil para ayudarte a poner en marcha proyectos o simplemente para empezar con un borrador del contenido. Lo uso todo el tiempo para ponerme manos a la obra. ¿Necesitas escribir un blog? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una matriz de habilidades para mejorar tus conocimientos? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una plantilla de correo electrónico para comunicarte con los clientes? ¡Empieza con Brain! Es realmente útil para ayudarte a poner en marcha proyectos o simplemente para empezar con un borrador del contenido.

10. Plantilla de diseño y creatividad de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierte el caos creativo en una ejecución optimizada con la plantilla de diseño y creatividad de ClickUp

¿Está diseñando un recurso para una campaña? ¿Lanzando una renovación de marca? ¿O combinando elementos visuales publicitarios en cinco plataformas a la vez? El trabajo creativo y de diseño avanza rápidamente, pero solo si su proceso también lo hace.

La plantilla ClickUp Creative & Design proporciona un flujo de trabajo visual para gestionar proyectos desde su recepción hasta su entrega final. No es solo un gestor de tareas, sino que refleja las operaciones de diseño del mundo real y mantiene a los Teams internos, los autónomos y las partes interesadas en la misma página.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Comience con un formulario de solicitud creativa para fijar las metas, los informes y los conocimientos sobre el público desde el principio

Avanza rápidamente con las fases integradas para la ideación, la ejecución del diseño y los ciclos de revisión

Finaliza los proyectos con claridad y, a continuación, reutilízalos, repítelos o archívalos en tu biblioteca de activos

🔑 Ideal para: Jefes creativos, diseñadores, especialistas en marketing y autónomos que gestionan un gran volumen de trabajo creativo en campañas, canales y clientes.

👀 ¿Sabías que...? La campaña Real Beauty de Dove se convirtió en un icono por su mensaje, y su estrategia creativa se mantuvo coherente en todos los canales. Desde la prensa escrita y la televisión hasta las plataformas digitales, la campaña se hizo eco de su verdad fundamental —cuestionar los estrechos estándares de belleza— a través de una estrategia clara y una fuerte identidad de marca. Ese tipo de disciplina comienza con un briefing creativo y centrado.

11. Plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Pasa del moodboard al lanzamiento sin perder el enfoque, los comentarios o los archivos con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp

El caos en el diseño es real: maquetas perdidas, cronogramas cambiantes e infinitas versiones de final_final_v3.jpg. Pero con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp, puedes mantener cada fase bien definida, como la redacción, el diseño, los elementos visuales y la entrega, sin tener que cambiar de herramienta ni confundirte con las versiones.

Diseñado para adaptarse a cualquier escala, es lo suficientemente ágil para autónomos y lo suficientemente robusto para agencias que gestionan docenas de activos digitales e impresos. Sumérgete directamente en el flujo: localiza archivos rápidamente, bloquea cronogramas y realiza un seguimiento de todo el proceso en un entorno de trabajo unificado.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Prioriza las tareas con la vista Lista y correlaciona los cronogramas en el gráfico (diagrama de) Gantt integrado

Inserta enlaces de Figma, Canva o unidades de nube directamente en las tarjetas de tareas, sin sobrecargar las pestañas

Manténgase sincronizado con comentarios en tiempo real, historial de revisiones y estados de maquetas personalizadas

🔑 Ideal para: Diseñadores autónomos, equipos de agencias y creativos internos que gestionan proyectos de diseño de gran volumen en los ámbitos digital, impreso o de marca.

12. Plantilla de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea sitios web que conviertan con la plantilla de diseño web de ClickUp

El contenido es el rey, pero seamos realistas: los visitantes no se quedarán en tu sitio web si este les parece anticuado o poco intuitivo. Dado que el 94 % de las primeras impresiones se basan en el diseño, la plantilla de diseño web de ClickUp te ayuda a aprovechar ese momento.

Desde los bocetos hasta la entrega final, esta plantilla simplifica cada paso del proceso de diseño web. Mapa las tareas, establece las expectativas y centraliza los comentarios creativos para que tu equipo cree sitios web impresionantes y con función que cumplan con los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios.

por qué te gustará esta plantilla*

Desglose los entregables por fase, desde los informes de los clientes hasta el control de calidad y la entrega

Personaliza los campos para registrar la complejidad del diseño, el número de páginas, los dispositivos y los activos de marca

Visualiza los cronogramas y la propiedad en diferentes vistas, como la carga de trabajo, el estado y las solicitudes de formulario

🔑 Ideal para: diseñadores web, equipos creativos, agencias y autónomos que gestionan la creación de sitios web de principio a fin para múltiples clientes o departamentos.

Como dice Michael Holt, director ejecutivo de EdgeTech:

ClickUp ha sido una solución integral, fiel a su meta, con la que hemos podido gestionar prácticamente todos los aspectos de nuestras actividades empresariales. Esto incluye aspectos como proyectos de diseño web, clientes de optimización de motores de búsqueda, gestión de redes sociales y gestión empresarial para otras dos empresas asociadas.

ClickUp ha sido una solución integral, fiel a su meta, con la que hemos podido gestionar prácticamente todos los aspectos de nuestras actividades empresariales. Esto incluye aspectos como proyectos de diseño web, clientes de optimización de motores de búsqueda, gestión de redes sociales y gestión empresarial para otras dos empresas asociadas.

13. Plantilla de ideación de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Impulsa ideas innovadoras con la plantilla de ideación de diseño de ClickUp

Un buen diseño no se limita a líneas limpias e interfaces elegantes, sino que consiste en resolver los problemas reales de los usuarios de formas que nadie ha probado antes. Pero la lluvia de ideas por sí sola no basta para lograrlo. Necesitas la plantilla de ideación de diseño de ClickUp para canalizar la creatividad en un flujo hacia una dirección útil.

Creada para la exploración en las primeras fases, esta plantilla le ayuda a usted y a su equipo a divergir intencionadamente, explorando ideas sin restricciones ni juicios. Úsela durante talleres de Design Thinking, sesiones de descubrimiento de productos o lluvias de ideas creativas en las que la cantidad impulsa la calidad.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Estimule el pensamiento del equipo organizando las ideas en categorías orientadas a los procesos, los productos y las personas

Captura información sin procesar con notas, luego vota, agrupa y refina hasta obtener conceptos viables

Convierte las mejores ideas en tareas viables, con propietarios, cronogramas y resúmenes de marketing

🔑 Ideal para: diseñadores de UX, directores de marketing, equipos de producto y responsables de innovación que buscan una plantilla gratuita para briefings creativos que impulse la ideación estructurada y la entrega rápida.

➡️ Lea también: Técnicas y métodos eficaces de ideación para su equipo

14. Plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierte las ideas en listas de tareas y las listas de tareas en trabajos listos para lanzar con la plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Para destacar entre la competencia, lo primero es tener una visión clara. La plantilla de tablero de diseño de ClickUp ayuda a tu equipo a figura las ideas de productos, definir el problema que están resolviendo e identificar el objetivo.

Funciona como un informe de marketing visual, que guía a su equipo desde los bocetos iniciales hasta las tareas listas para ejecutar. Una vez que tenga clara la base, podrá centrarse en las preguntas más importantes: ¿Qué estamos creando? ¿Por qué es importante? ¿Y qué recursos necesitamos para lograrlo?

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Planifique conceptos de correlaciónar, metas y descripciones de problemas en un entorno de trabajo centralizado y colaborativo

Realice un seguimiento de las revisiones, las fases de diseño, los activos y los comentarios creativos utilizando Campos personalizados

Cada tarea está enlazada con información sobre el público, los objetos del proyecto y los cronogramas de la campaña de marketing

🔑 Ideal para: autónomos, creativos internos y equipos multifuncionales que buscan una plantilla gratuita de briefing creativo para alinear las ideas de producto con la ejecución del diseño en un único entorno de trabajo.

➡️ Lea también: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales

15. Plantilla de ClickUp AI Prompt & Guide para entradas de blog

Obtenga una plantilla gratuita Escribe con un propósito y crea informes de marketing inteligentes con la plantilla ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts

Los especialistas en marketing de contenido se enfrentan a un doble reto: crear contenido que se posicione en los motores de búsqueda y que, al mismo tiempo, atraiga a los lectores humanos. Aquí está la buena noticia: el bloqueo del escritor por fin ha encontrado su solución, la plantilla ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts.

Esta plantilla gratuita para briefings creativos es una plataforma de lanzamiento perfecta para crear textos estructurados, optimizados para SEO y atractivos de principio a fin. El enfoque asistido por IA genera recomendaciones de contenido basadas en datos, dejando espacio para la interpretación creativa y la personalización.

He aquí por qué te gustará esta plantilla

Mapa tus metas de contenido, palabras clave objetivo e intención del lector antes de escribir

Utiliza indicaciones estructuradas para esbozar, escribir y realizar la edición de blogs más rápidamente con la ayuda de la IA

Convierta las ideas en acciones con tareas, plazos y colaboración entre las partes interesadas

🔑 Ideal para: especialistas en marketing de contenido, redactores SEO y editores de blogs que desean simplificar la creación de contenido, mejorar la coherencia y publicar más rápido.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo de ClickUp, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

crea informes más inteligentes y campañas de marketing más sólidas con ClickUp*

Un buen informe de marketing no es solo una herramienta de plan, sino la base de un flujo de trabajo de gran impacto. Con la estructura adecuada, sus objetivos se mantendrán claros, su equipo estará alineado y su estrategia se centrará en el objetivo.

Pero eso es solo el principio. ClickUp transforma los documentos estáticos en flujos de trabajo dinámicos, vinculando cada idea con cronogramas, tareas, activos y colaboración en tiempo real. Sin conjeturas, sin desconexiones; solo una ejecución rápida y centrada que da resultados.

Empieza a utilizar ClickUp y redacta informes que vayan más allá de la alineación y generen resultados.

Preguntas frecuentes

*¿Cuál es la diferencia entre un informe de marketing y un informe creativo?

Un informe de marketing define la estrategia general, incluidos los objetivos, los KPI, el público, los mensajes y la distribución. Un informe creativo traduce esa estrategia en directrices de ejecución, como el tono, los elementos visuales, el enfoque narrativo y la dirección del diseño.

¿Qué extensión debe tener un informe de marketing?*

La mayoría de los resúmenes tienen entre 1 y 2 páginas, dependiendo de su complejidad. Céntrate en la claridad y la relevancia, no en la longitud.

¿Quién suele redactar un informe de marketing?*

Depende. En las grandes organizaciones, los responsables de marketing o los estrategas son los encargados de redactarlos. En los equipos más pequeños, suelen ser los fundadores o los responsables de campaña quienes toman la iniciativa. Las agencias pueden crearlos conjuntamente con los clientes.

¿Puede la /IA/ ayudar a redactar un informe de marketing?*

Por supuesto. Herramientas como ClickUp Brain pueden generar panorámicas de campañas, resumir documentos de referencia e incluso redactar automáticamente informes específicos para cada rol con el fin de agilizar la coordinación del equipo.

¿Los informes de marketing son solo para campañas externas?

No. Úsalas para iniciativas internas como cambios de marca, eventos internos o campañas de RR. HH. Siempre que necesites claridad, alineación y ejecución para sincronizar, un informe te será de ayuda.