10 programas inteligentes de gestión de retenciones para la facturación en 2025

Pregunte a cualquier agencia o consultora y le dirán que adquirir nuevos clientes es mucho más caro que retener a los ya existentes. Si su equipo no gestiona activamente el trabajo continuo de los clientes ni se centra en su satisfacción, esto acabará notándose, especialmente en su flujo de caja. Esta falta de estructura afecta a la satisfacción de los clientes y, en última instancia, a sus ingresos.

De hecho, adquirir un nuevo cliente puede costar entre cinco y siete veces más que retener a uno ya existente

Para mejorar los acuerdos de retención y gestionar de manera eficiente las retenciones para las agencias creativas, aquí hay una lista recopilada de los mejores programas de gestión de retenciones que le ayudarán a manejar el trabajo recurrente de los clientes y mantener relaciones a largo plazo con ellos.

Aquí tiene una rápida comparación de los mejores programas de gestión de retenciones para ayudarle a elegir el más adecuado en función de las funciones clave, las funciones adicionales, los precios y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp Documentos, plantillas, control de tiempo y paneles en un solo entorno de trabajo Gestión de contratos + ejecución de proyectos en una única plataforma colaborativa Free Forever; personalización disponible para corporaciones Accelo Ciclo completo desde la cotización hasta el cobro con portales para clientes Automatización integral de la facturación de anticipos, el seguimiento y las operaciones con los clientes Precios personalizados Scoro Paneles financieros y seguimiento de márgenes Agencias que gestionan presupuestos, previsión y rentabilidad junto con proyectos de retención Desde 23,90 $ al mes por usuario Paymo Control de tiempo en tiempo real + facturación recurrente Enlazado de las horas facturables a la facturación automatizada de los anticipos con seguimiento de tareas Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 5,90 $ al mes FunctionFox CEO Escritorio + seguimiento del presupuesto de retención Equipos creativos que gestionan clientes recurrentes centrándose en las horas, el alcance y (elaboración de) informes Desde 12 $ al mes por usuario plan Toggl Cronogramas de equipo con capacidad y programación visual Pequeños equipos que coordinan la carga de trabajo entre proyectos de retención con claridad Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 10 $ al mes por usuario Hubstaff Control de tiempo con supervisión de la productividad Equipos con sede en oficinas que realizan seguimiento de las horas, la actividad y el presupuesto de los contratos de retención Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 5 $ al mes por usuario Wrike Permisos avanzados + IA + predicción de riesgos Equipos empresariales que necesitan flujos de trabajo de retención de seguridad y escalabilidad Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 10 $ al mes por usuario Zoho Proyecto Seguimiento de tareas y presupuestos con asistente de IA Equipos pequeños que necesitan un seguimiento asequible del tiempo, las tareas y las facturas Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 4 $ al mes por usuario Proposify Creación de propuestas + análisis + firma electrónica Equipos de ventas y de cliente que gestionan propuestas, renovaciones y presentaciones de contratos de retención Desde 29 $ al mes por usuario

¿Qué debe buscar en un software de gestión de retenciones para fortalecer la relación con el cliente?

Elegir el software de gestión de contratos de servicios adecuado puede ayudarle a establecer esas complicadas relaciones a largo plazo con los clientes y a crear un flujo de trabajo fluido.

La mayor dificultad a la hora de tratar con clientes habituales es que toda la información se presenta en hojas de cálculo, lo que dificulta la toma de decisiones informadas. Por lo tanto, lo ideal es buscar funciones que simplifiquen la facturación de los anticipos, mejoren la gestión del flujo de caja y reduzcan las tareas administrativas relacionadas con el trabajo continuo de los clientes.

Esto es lo que debe priorizar para lograr estrategias de retención de clientes exitosas:

✅ Realice un seguimiento de los presupuestos de los anticipos, supervise el uso de los anticipos y establezca una estructura de pago, al tiempo que configura alertas para las horas no utilizadas o los límites que se acercan✅ Integre el control de tiempo con la facturación para generar automáticamente facturas por las tareas completadas Automatice el proceso de facturación con compatibilidad para diferentes modelos de retención, incluyendo precios fijos o retenciones permanentes. ✅ Acceda a información en tiempo real con paneles que muestran el uso, el rendimiento y los datos del cliente. ✅ Ofrezca un portal orientado al cliente para mejorar la transparencia y aumentar la satisfacción del cliente

💡 Consejo profesional: ¿Le preocupa la imprevisibilidad de sus ingresos como consultor? ¿Cómo funcionan los contratos de retención para los consultores? le muestra cómo garantizar ingresos estables y recurrentes con la configuración adecuada de los contratos de retención.

Los 10 mejores programas de gestión de retenciones

Las mejores soluciones de gestión de contratos se integran con sus herramientas de gestión de proyectos, automatizan el control de tiempo y proporcionan información en tiempo real sobre el uso de los contratos.

Aquí tiene 10 herramientas que le ofrecen todo eso y mucho más.

1. ClickUp (el mejor para una gestión eficiente de los anticipos y flujos de trabajo fluidos en equipo)

Es fundamental integrar su software de gestión de contratos con su sistema de gestión de proyectos. Sin embargo, muchas agencias siguen enfrentándose a deficiencias cuando la información clave se encuentra dispersa entre diferentes herramientas.

ClickUp salva esa brecha transformando su entorno de trabajo de gestión de proyectos en un hub de gestión de contratos de servicios totalmente funcional dentro de una sola plataforma. Así es como se combinan todas las funciones.

*coordina a tu equipo con ClickUp Documento

Cada periodo de retención debe reflejar los servicios actualizados, los resultados, los precios y las condiciones de retención para garantizar la alineación entre su equipo y el cliente. ClickUp Docs facilita la creación, revisión y uso compartido de acuerdos de retención desde su espacio de trabajo.

Cree, actualice y envíe fácilmente acuerdos durante cada periodo de retención con ClickUp Documento

Puede conectar cada documento con las tareas y los cronogramas pertinentes para una colaboración rica en contexto.

Estandarice sus procesos con las plantillas de ClickUp

Una vez estructurado su modelo de retención, puede crear plantillas de ClickUp para la incorporación, los paquetes de servicios o los planes de proyectos. Este método estandariza los flujos de trabajo entre los clientes, reduce el esfuerzo manual y ayuda a su equipo a centrarse en la entrega en lugar de en el ajuste.

💡 Consejo profesional: si desea garantizar la protección legal de los consultores y los clientes, la plantilla de contrato de consultoría de ClickUp es la mejor opción. Obtenga una plantilla gratis Formalice las relaciones con los clientes sin tener que empezar desde cero cada vez con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Esta plantilla de consultoría estandariza los términos relacionados con el alcance, los pagos y las responsabilidades, lo que ayuda a reducir los malentendidos y hace un ajuste para una relación profesional fluida.

*realice un seguimiento de las aportaciones de su equipo con ClickUp Control de Tiempo

Una vez establecidos sus flujos de trabajo, es el momento de controlar las horas dedicadas al trabajo continuo del cliente. La función de control de tiempo de ClickUp registra las horas directamente en las tareas, lo que le ayuda a generar automáticamente facturas que reflejan el esfuerzo real.

Capture cada minuto facturable para generar facturas correctamente con la función de control de tiempo de ClickUp

Este paso es fundamental para garantizar que los clientes paguen por el trabajo completado y que no se pierdan las horas no utilizadas.

Evite el agotamiento con ClickUp Vista

Querrá redistribuir el tiempo o el ancho de banda sobrantes a medida que los contratos evolucionen o se cierren. La vista Carga de trabajo y vista Equipo de ClickUp le permite reequilibrar el tiempo de su equipo, evitando brechas en la productividad y manteniendo sus proyectos de retención con personal eficiente.

Gestione el ancho de banda del equipo y transfiera los esfuerzos entre contratos de retención con la vista Carga de trabajo de ClickUp

*desglose las tareas y realice un uso compartido de los comentarios con las tareas de ClickUp y la colaboración en tiempo real

Una vez que sus proyectos estén en marcha, utilice tareas de ClickUp para desglosar cada entrega, asignar dependencias y priorizar el trabajo durante el periodo de retención. Dado que cada tarea está conectada a sus documentos, cronogramas y tiempo registrado, su equipo siempre sabrá qué es lo siguiente.

Con los recursos alineados y las tareas en marcha, deberá asegurarse de que todos permanezcan conectados.

Ya sea para su equipo interno, autónomos o clientes, las herramientas de colaboración de ClickUp (edición en directo, comentarios sobre tareas y actualizaciones en tiempo real) facilitan una comunicación fluida en todos los trabajos en curso.

Haga su trabajo de forma fluida en una sola plataforma con las funciones de colaboración de ClickUp

Obtenga una visión completa del progreso del proyecto con los paneles de ClickUp

Por último, a medida que avanza el trabajo, la visibilidad se vuelve esencial. Los paneles de ClickUp proporcionan información en tiempo real sobre el uso de los contratos de retención, los entregables, el control de tiempo y las actualizaciones de estado, lo que le ayuda a demostrar el valor y mejorar la satisfacción del cliente.

Obtenga visibilidad en tiempo real del uso de los anticipos y el estado de los proyectos mediante los paneles de ClickUp

Aquí tiene una guía rápida para utilizar los paneles de ClickUp y obtener el máximo rendimiento.

ClickUp para autónomos es otra forma útil de organizar los proyectos de los clientes, gestionar los entregables en curso y mantener el control de sus flujos de trabajo como autónomo. Desde formularios de admisión hasta control de tiempo y automatización, los autónomos pueden simplificar cada parte del trabajo del cliente sin tener que cambiar de herramienta.

💡 Consejo profesional: ¿Tienes que hacer malabarismos con varios clientes sin cometer errores? El mejor software de gestión de proyectos para autónomos te ayuda a encontrar herramientas para mantenerte organizado, cumplir con los plazos y mantener todos los proyectos en seguimiento.

💜 Bonificación: ClickUp Brain Max : Potencia las operaciones de retención con Talk to Texto Convierta cada punto de contacto con el cliente en una facturación clara. Con Brain Max en el escritorio, utilice Talk to Text para capturar las llamadas de los clientes, las reuniones y las notas de voz, y luego, al instante: Crea tareas con personas asignadas, fechas límite y contratos enlazados

Redacte actas de reuniones, actualizaciones del alcance del trabajo y resúmenes mensuales de los contratos de servicios

Genere automáticamente elementos de acción para aprobaciones de excedentes y preparación de renovaciones

Añada entradas de tiempo al cliente/proyecto adecuado mientras habla resultado:* traspasos más claros, facturación precisa e informes de fin de mes más rápidos, sin tener que vivir entre hojas de cálculo.

Las mejores funciones de ClickUp

Redacte, revise y comparta acuerdos de retención utilizando ClickUp Documento, con tareas enlazadas y cronogramas enlazados

Cree plantillas personalizadas para proyectos de retención, flujos de incorporación y prestación de servicios

Utilice el control de tiempo integrado para registrar las horas, evitar las horas no utilizadas y garantizar una facturación precisa

Colabore en tiempo real con clientes y contratistas a través de documentos, comentarios y uso compartido de tareas

Visualice el uso de los anticipos, los cronogramas de entrega y el rendimiento con paneles personalizables

Límites de ClickUp

Puede resultar abrumador para equipos pequeños sin personal dedicado a la incorporación

La configuración de flujos de trabajo complejos para contratos de servicios puede llevar tiempo al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp es una solución personalizada para una amplia variedad de problemas que mi empresa necesita resolver. Podemos realizar el seguimiento de los proyectos de forma eficiente y colaborativa, lo que permite que todos estén organizados y en la misma página, al tiempo que se mantiene la información importante a la que cualquiera de nuestros usuarios pueda necesitar acceder para completar una tarea.

2. Accelo (el mejor para la automatización completa del ciclo de vida, desde el presupuesto hasta el cobro)

a través de Accelo

Uno de los mayores retos en la gestión de contratos de servicios es unificar todas las fases del ciclo de vida del cliente: herramientas dispersas para la elaboración de presupuestos, seguimiento de proyectos desconectado, facturación retrasada y hojas de cálculo desordenadas para el uso de los contratos de servicios.

Esta fragmentación supone una pérdida de tiempo, aumenta los errores y dificulta la prestación de un valor constante a los clientes con contratos de retención.

Accelo resuelve estos problemas con una verdadera plataforma de cotización a cobro que centraliza todo, desde las propuestas iniciales y los acuerdos de retención hasta la ejecución de tareas, el control de tiempo y la facturación.

Diseñado específicamente como software de consultoría para empresas de servicios, Accelo combina operaciones, entrega y finanzas para que su equipo pueda gestionar el trabajo continuo del cliente en un solo lugar.

Las mejores funciones de Accelo

Gestione los acuerdos de retención, los presupuestos y el alcance de los proyectos en un solo lugar utilizando portales de cliente y herramientas de canalización

automatización de la facturación de los anticipos*, el seguimiento de los gastos y las facturas recurrentes con total visibilidad del uso de los anticipos y las finanzas

Supervise la capacidad del equipo y la asignación de recursos con información sobre la utilización

Realice un seguimiento del tiempo con registros y hojas de horas intuitivas, asegurándose de que se cuente cada hora facturable durante el periodo de retención

Acceda a información en tiempo real con paneles integrados que le ayudarán a la previsión de la carga de trabajo

Límites de Accelo

Curva de aprendizaje pronunciada, especialmente durante la incorporación y la configuración

Los requisitos mínimos de asiento lo hacen menos ideal para equipos muy pequeños

La interfaz puede parecer desordenada cuando se gestionan múltiples flujos de trabajo de clientes

Precios de Accelo

Plan profesional : precios personalizados

plan Business*: precios personalizados

plan avanzado*: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Accelo

G2 : 4,4/5 (más de 520 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Accelo?

Un usuario de Capterra dice:

Accelo es fantástico, ya que nos permite organizar toda la información de nuestros clientes en un solo lugar, incluyendo notas, facturas, pagos y tareas.

3. Scoro (el mejor para la visibilidad financiera en proyectos de retención)

a través de Scoro

Una de las partes más difíciles para las agencias que gestionan contratos de retención no es el seguimiento del tiempo, sino el seguimiento del dinero.

Ahí es donde Scoro destaca: este software integra la gestión de proyectos y el control financiero en un solo sistema, lo que ofrece a los usuarios una visibilidad completa de los ingresos, los costes y el tiempo dedicado antes de que se envíe la factura.

En lugar de tener que lidiar con hojas de cálculo y herramientas, Scoro le ayuda a crear presupuestos, asignar tareas, realizar un seguimiento del tiempo y generar facturas, todo ello mientras compara los presupuestos plan con los reales en tiempo real.

Las mejores funciones de Scoro

Realice un seguimiento de las horas facturables con un control manual y en tiempo real, sincronizado entre tareas y clientes de retención

Cree presupuestos que se convierten automáticamente en proyectos estructurados con presupuestos y cronogramas definidos

Supervise las finanzas mediante paneles personalizables y (elaboración de) informes en tiempo real sobre costes, márgenes y uso de los contratos de servicios

Realiza la previsión de la carga de trabajo y los ingresos con herramientas para la planificación financiera, la disponibilidad de recursos y el seguimiento de los beneficios

Límites de Scoro

Curva de aprendizaje pronunciada, especialmente durante la incorporación

Caro para equipos pequeños y autónomos

Las herramientas de elaboración de informes y financieras avanzadas están restringidas a los planes de nivel superior

Precios de Scoro

Core : 23,90 $ al mes por usuario

Crecimiento : 38,90 $ al mes por usuario

Rendimiento : 59,90 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scoro

G2 : 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Scoro?

Un usuario de G2 dice:

Aprecio la función de cotización de Scoro, ya que facilita la creación de cotizaciones estandarizadas para nuestros clientes. El enfoque de plantilla mejora nuestra eficiencia al permitirnos adquirir diseños de proyectos prediseñados de forma rápida y sin esfuerzo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Scoro para la gestión de proyectos y tareas

✨ Dato curioso: En la década de 1980, el mundo del marketing pasó de limitarse a captar nuevos clientes a establecer relaciones duraderas con los ya existentes. Este enfoque, conocido como marketing relacional, hace hincapié en la satisfacción y la fidelidad de los clientes como componentes clave del intento correcto de la empresa a largo plazo.

4. Paymo (el mejor para el enlazado a la perfección del control de tiempo con la facturación de los anticipos)

a través de Paymo

La gestión de proyectos de retención a menudo implica lidiar con flujos de trabajo fragmentados, especialmente cuando el control de tiempo y la facturación se gestionan con herramientas distintas.

Esta desconexión da lugar a facturación inexacta, horas perdidas y retrasos en el flujo de caja. Paymo destaca por integrar estrechamente el control de tiempo, la ejecución de tareas y la facturación de retenciones en una única interfaz limpia.

A diferencia de la mayoría de los programas de gestión de retenciones, el cronómetro integrado de Paymo ofrece una conexión directa con la facturación, lo que le permite realizar un seguimiento del tiempo, asignar tarifas facturables y generar automáticamente facturas recurrentes sin cambiar de plataforma.

Las mejores funciones de Paymo

enlaza las horas facturables* a las facturas utilizando un widget de control de tiempo en tiempo real en el escritorio y el móvil

Automatice la facturación de los anticipos con facturas recurrentes, presupuestos y seguimiento de gastos

Visualice los cronogramas y las dependencias de las tareas mediante (diagrama de) Gantt, listas de tareas y herramientas de planificación de proyectos

Colabore en tareas, realice el uso compartido de archivos y solicite comentarios visuales a través de herramientas de revisión integradas

Permita una asignación flexible de recursos mediante vistas Carga de trabajo, programación de empleados y seguimiento de las vacaciones

Límites de Paymo

Carece de funciones CRM avanzadas para realizar seguimiento de las relaciones a largo plazo para la gestión de clientes

La incorporación puede ser lenta para los equipos sin conocimientos técnicos debido a su función por capas

Suitability con límite para grandes corporaciones o sectores altamente especializados

Precios de Paymo

Free

Starter : 5,90 $ al mes por usuario

Pequeñas oficinas : 10,90 $ al mes por usuario

Empresa: 16,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Paymo

G2 : 4,6/5 (más de 590 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 690 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Paymo?

Un usuario de Capterra dice:

Es fácil realizar el seguimiento del tiempo y ver la vista de calendario en las hojas de horas para visualizar su jornada. Es fácil crear un proyecto y es estupendo poder ver diferentes opciones de visualización, como tabla o (diagrama de) Gantt, dependiendo de cómo necesite visualizar un proyecto.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Paymo

5. FunctionFox (ideal para equipos creativos que gestionan contratos de retención con gastos generales con límite)

a través de FunctionFox

FunctionFox aborda los retos habituales de los contratos de retención ofreciendo un sistema optimizado diseñado específicamente para profesionales creativos que necesitan claridad en el control de tiempo, la elaboración de presupuestos y las actualizaciones de proyecto.

Tanto si se trata de paquetes de servicios con tarifa fija como de facturación mensual por retención, la plataforma ofrece un seguimiento detallado del uso de la retención.

FunctionFox también viene con hojas de horas integradas y recordatorios automáticos para ayudarle a adelantarse al periodo de retención y evitar que se desperdicien las horas no utilizadas.

Las mejores funciones de FunctionFox

Realice un seguimiento preciso del tiempo facturable y no facturable utilizando hojas de horas y el control de tiempo con cronómetro

Supervise e informe sobre el uso de los anticipos, los presupuestos y las horas reales con la información del escritorio del director general y los informes detallados

Centralice la comunicación del equipo con blogs de proyecto y notas internas

Simplifique la supervisión de proyectos con plantillas de proyectos, vistas de asignación de recursos y seguimiento del estado en tiempo real

Envíe presupuestos y genere facturas basadas en tareas completadas o estructuras de retención predefinidas

Límites de FunctionFox

Integraciones de terceros con límite y sin API abierta para flujos de trabajo personalizados

Sin herramientas específicas para Agile, como tableros Kanban o Scrum

Curva de aprendizaje para equipos que no están familiarizados con soluciones de software independientes para la gestión de contratos de servicios

Precios de FunctionFox

Classic : 12 $ al mes por usuario

Premier : 18 $ al mes por usuario

Interno: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FunctionFox

G2 : 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre FunctionFox?

Un usuario de G2 dice:

Me gustó mucho la panorámica del calendario. Podía ver a través de señales visuales cuánto trabajo se asignaba a cada uno de mis empleados cada día. Me permitía ver dónde podían producirse cuellos de botella o retrasos.

📮 ClickUp Insight: Un tercio de los encuestados afirma tener un interés especialmente alto en utilizar la IA para el desarrollo de habilidades. Por instancia, un miembro del equipo sin conocimientos técnicos podría querer generar el código básico para una página web con la ayuda de la IA. En estos casos, la IA funciona mejor cuando comprende el contexto de su trabajo, y ahí es donde ClickUp destaca. Como plataforma de trabajo todo en uno, la IA de ClickUp conoce sus proyectos y puede sugerir acciones personalizadas o incluso realizar tareas como generar fragmentos de código con facilidad.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere aumentar su credibilidad y destacar en un mercado de consultoría competitivo? Las certificaciones de consultoría para desarrollar su carrera, junto con el apoyo continuo, destacan las certificaciones más reconocidas para elevar su experiencia y establecer la confianza del cliente.

6. Toggl Plan (ideal para equipos pequeños que necesitan una planificación visual sencilla y una claridad en el cronograma)

a través de plan Toggl

Cuando los equipos pequeños se enfrentan a entregas que se solapan, suele darse una situación habitual: es posible que se sepa lo que hay que hacer, pero no cuándo, quién lo hará ni cómo afectará al resto del equipo.

Toggl Plan está diseñado para resolver precisamente este problema, ya que ofrece una herramienta de planificación del trabajo visualmente atractiva que prioriza los cronogramas, la disponibilidad y la propiedad de las tareas.

A diferencia del software tradicional de gestión de retenciones o de los rastreadores de tareas, Toggl Plan simplifica la coordinación con los cronogramas del equipo, las vistas de disponibilidad y los calendarios de arrastrar y soltar.

Las mejores funciones de Toggl Plan

Visualice las cargas de trabajo utilizando los cronogramas del equipo y arrastre las tareas por el calendario para reasignarlas o reprogramarlas en segundos

Realice un seguimiento de la disponibilidad del equipo y los horarios de vacaciones con la vista Capacidad para evitar el agotamiento y mejorar la utilización

Gestiona las tareas con tableros y calendarios recurrentes, completar con hitos y segmentos para las diferentes fases del trabajo

Uso compartido de líneas de tiempo de solo lectura con clientes o partes interesadas para obtener una visibilidad completa sin saturar los flujos de trabajo internos

Integre Toggl Track y Google Calendar para mantener la conexión (a internet) entre la planificación y el control de tiempo

Límite del plan Toggl

Sin dependencias entre tareas, lo que constituye un límite para el seguimiento de la ruta crítica

Carece de las funciones de seguimiento financiero o facturación que se encuentran en las herramientas de gestión de retenciones

Las opciones de personalización para flujos de trabajo complejos tienen un límite en comparación con las herramientas de corporación

Precios del plan Toggl

Free

Starter : 10 $ al mes por usuario

Premium : 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2570 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Toggl Plan?

Un usuario de Capterra dice:

He estado utilizando Toggl track de forma intermitente durante varios años, pero este año, al pasar a un sistema de pago basado en las horas trabajadas, estoy haciendo un seguimiento de todo mi tiempo. Los informes me están ayudando mucho a comprender cómo trabajo y a planear un poco mejor mi carga de trabajo y mi tiempo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Toggl para el control de tiempo

7. Hubstaff (ideal para equipos de oficina que necesitan control de tiempo y supervisión de la productividad)

a través de Hubstaff

Cuando los proyectos se prolongan o la productividad del equipo disminuye, rara vez se debe a una falta de esfuerzo, sino que suele ser una falta de visibilidad.

Así es como Hubstaff resuelve eso: diseñada para equipos de oficina y remotos, esta herramienta combina el control de tiempo, la supervisión de la actividad y la elaboración de presupuestos para proyectos, con el fin de ofrecer a los gerentes una visión clara de quién está trabajando, cuándo y con qué eficacia.

Hubstaff facilita la facturación precisa, la aprobación de hojas de horas y la función de desencadenante de nóminas a través de integraciones como Gusto o QuickBooks.

Las mejores funciones de Hubstaff

Realice un seguimiento del tiempo en el escritorio, el móvil, la extensión de Chrome o el quiosco, con ajustes para evitar ediciones manuales

Captura los niveles de actividad , capturas de pantalla borrosas, apps, aplicación y datos de URL para obtener información sobre la productividad

Utilice los presupuestos de los proyectos y las tarifas facturables para controlar los costes y notificar a los responsables cuando se alcancen los umbrales

Gestión de las horas extras, los descansos y las vacaciones con ajustes de cumplimiento configurables

Integre herramientas como QuickBooks, Gusto, Trello, Asana y más de 30 otras para la facturación y la automatización

Límites de Hubstaff

El geofencing móvil no impide los registros de entrada fuera de las zonas de trabajo

La programación carece de detalles a nivel de proyecto/tarea y no detecta los turnos que se solapan

Sin verificación biométrica ni facial para la validación del reloj de control horario

Precios de Hubstaff

Free

Premium: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Hubstaff

G2 : 4,5/5 (más de 1380 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1540 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Hubstaff

Un usuario de G2 dice:

Control de tiempo con prueba de trabajo. Puede realizar un seguimiento de las horas con capturas de pantalla opcionales, niveles de actividad y uso de app, aplicación/URL. Es perfecto para equipos remotos o autónomos que necesitan transparencia.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Hubstaff

8. Wrike (ideal para equipos que necesitan controles de seguridad de proyectos y administrador de nivel de corporación)

a través de Wrike

Si alguna vez ha gestionado un proyecto grande con múltiples partes móviles, sabrá lo rápido que pueden complicarse las cosas: actualizaciones perdidas, responsabilidades poco claras y demasiadas herramientas en juego.

Según Gartner, esta es, con probabilidad, la razón por la que la empresa considera que alrededor del 80 % de los proyectos de TI fracasan.

Wrike ayuda a organizar el caos. Los equipos que necesitan una supervisión rigurosa, como los departamentos de marketing, los equipos de operaciones o los que trabajan en sectores regulados, apreciarán los controles de administrador y las funciones de seguridad.

Las mejores funciones de Wrike

Gestión de proyectos con diagramas de (diagrama de) Gantt, tableros Kanban, calendarios e informes dinámicos

Redacte los alcances con IA, prediga los riesgos y resumir las discusiones

Personaliza los paneles con análisis detallados y desencadenantes de automatización

Ajustes de permisos de usuario detallados, restricciones de IP, SSO y autenticación de dos factores

Integre más de 400 herramientas, entre las que se incluyen Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack y Power BI

Límites de Wrike

La edición de documentos en tiempo real requiere software externo y carece de colaboración nativa

Las integraciones premium (por ejemplo, QuickBooks, Salesforce) solo están disponibles en los planes de nivel superior

Los complementos como Wrike Lock y Datahub aumentan significativamente el coste total

Precios de Wrike

Free

Equipo : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 25 $ al mes por usuario

Corporación : Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4,2/5 (más de 3800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2790 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Wrike?

Un usuario de Capterra dice:

Wrike nos ha permitido crear una fuente centralizada de información y aumentar la transparencia en nuestra cartera de proyectos. La automatización ha eliminado las actividades manuales y la capacidad de integración con otras plataformas impulsa la eficiencia.

📖 Lea también: Hemos probado las mejores alternativas y competidores de Wrike

9. Zoho Proyectos (ideal para equipos pequeños que necesitan un seguimiento asequible de tareas y presupuestos)

a través de Zoho Proyectos

La mayoría de los gestores de proyectos se ven atrapados en un bucle de notas adhesivas, hojas de cálculo y «solo una reunión rápida más para ver el estado del proyecto»

A pesar de todo esto, Zoho Proyectos puede parecer un cambio refrescante.

Diseñado con simplicidad, incluye elementos esenciales como dependencias de tareas, control de tiempo y vistas visuales de proyecto, sin una curva de aprendizaje pronunciada.

¿Qué lo hace destacar? Es económico (solo 4 $ por usuario), fácil de aprender e incluso tiene un asistente de IA integrado llamado Zia que le ayuda a gestionar los plazos y a obtener información útil.

Además, se integra a la perfección si su equipo ya utiliza otras herramientas de Zoho, como CRM o Books.

Las mejores funciones de Zoho Proyectos

Asigne varios usuarios por tarea con dependencias y subtareas

Obtenga información sobre los datos y sugerencias de programación de Zia, el asistente de IA

Automatice las tareas periódicas y las aprobaciones con los flujos de trabajo de Blueprint

Realice un seguimiento del tiempo, los presupuestos de los proyectos y la utilización de los recursos con paneles visuales

Vista los proyectos en formatos Kanban, (diagrama de) Gantt y calendario para mayor flexibilidad

Límites de Zoho Projects

La compatibilidad telefónica y la ayuda 24/7 están bloqueadas tras complementos premium

La mayoría de las integraciones de terceros tienen un límite en cuanto a su acceso al ecosistema de Zoho

Los campos personalizados y los rols solo están disponibles en el plan Enterprise

Precios de Zoho Proyectos

Free

Premium : 4 $ al mes por usuario

Corporación: 9 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Zoho Projects?

Un usuario de G2 dice:

Zoho One cuenta con todo tipo de módulos que una pequeña empresa podría necesitar. Desde gestión de proyectos hasta recursos humanos, pasando por CRM, inicio de sesión en línea, correo electrónico y calendario, encuestas y mucho más. Perfecto para un sistema todo en uno. Lo utilizamos a diario en todo nuestro equipo.

📖 Lea también: El mejor software de control de tiempo para autónomos

🧠 ¿Sabías que: el 87 % de las empresas se enfrentan a retrasos en el pago, y a menudo la culpa es de facturas poco claras? Cómo facturar a un cliente te muestra cómo cobrar más rápido con menos seguimientos.

10. Proposify (ideal para equipos de ventas que necesitan propuestas pulidas y rastreables)

a través de Prop o sify

Si alguna vez te has apresurado a preparar una propuesta de última hora en Documentos de Google y te has preguntado si el cliente la habrá abierto siquiera, Proposify puede serte de ayuda.

Este software está diseñado para equipos de ventas modernos que desean crear propuestas elegantes y acordes con la marca que causen impresión, y realizar un seguimiento de cada interacción al segundo.

Además, Proposify es un proveedor de visibilidad en el complejo mundo del seguimiento de propuestas. Sabrá quién la ha abierto, en qué sección se ha detenido y cuándo la ha firmado.

Las mejores funciones de Proposify

Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes mediante análisis de documentos , como el tiempo de vista, las secciones visitadas y las aperturas repetidas

Cree propuestas elegantes e interactivas con imágenes, vídeos y tablas de precios integrados

Recopile firmas electrónicas legalmente vinculantes directamente en las propuestas

Supervise el estado de las propuestas y las tasas de cierre a través de paneles de métricas y vistas de canalización

Cree a partir de una biblioteca de plantillas personalizables de contratos de retención o cree las suyas propias desde cero

Límites de Proposify

Personalización limitada al trabajo con plantillas

La edición de propuestas puede resultar complicada para los equipos acostumbrados a tener un control total sobre el diseño

El plan básico tiene límites de uso estrictos (por ejemplo, cinco aperturas al mes)

Precios de Proposify

Básico : 29 $ al mes por usuario

Equipo : 49 $ al mes por usuario

Empresas: 65 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Proposify

G2 : 4,6/5,0 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5,0 (más de 290 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Proposify?

Un usuario de G2 dice:

He utilizado todas las herramientas y funciones de Proposify y nunca he tenido ningún problema para conseguir que haga lo que necesito. Las estadísticas y métricas a las que tenemos acceso son especialmente útiles para mi equipo: nuestro equipo de ventas ha duplicado sus ventas desde que empezamos a utilizar Proposify.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere convertir su experiencia en una carrera de consultoría a tiempo completo? Cómo convertirse en consultor le guía paso a paso para conseguir clientes, generar credibilidad y lograr un impacto real.

Aquí hay tres herramientas adicionales que utilizan las agencias y los consultores para el trabajo continuo con los clientes:

Bonsai : ofrece contratos de retención, control de tiempo, facturación y gestión de impuestos, todo en una plataforma optimizada : ofrece contratos de retención, control de tiempo, facturación y gestión de impuestos, todo en una plataforma optimizada

HoneyBook : Soporta la captación de clientes, plantillas de contratos de retención, flujos de trabajo automatizados y pagos recurrentes por servicios continuos en una plataforma de flujo de clientes : Soporta la captación de clientes, plantillas de contratos de retención, flujos de trabajo automatizados y pagos recurrentes por servicios continuos en una plataforma de flujo de clientes

FreshBooks : ofrece una herramienta de contabilidad y facturación con funciones integradas de control de tiempo y facturación recurrente automatizada para gestionar los contratos de forma fluida : ofrece una herramienta de contabilidad y facturación con funciones integradas de control de tiempo y facturación recurrente automatizada para gestionar los contratos de forma fluida

Conserve fácilmente a sus clientes con ClickUp

Probabilidad ya se haya dado cuenta de que la gestión de los anticipos es la columna vertebral de las relaciones sostenibles con los clientes y de los ingresos predecibles, especialmente cuando se trata de clientes recurrentes.

ClickUp le ayuda a conseguirlo.

Desde la redacción y actualización de acuerdos con ClickUp Documento hasta el seguimiento de las horas facturables y la visualización del uso con paneles, se cuenta cada parte del ciclo de vida de los contratos de retención, de forma fluida y en un solo lugar.

Y no se trata solo de retener clientes. Como dice Shikha Chaturvedi, analista de negocios de Cedcoss Technologies Private Limited, en su reseña:

Gestionamos todos los problemas empresariales en un solo lugar y podemos centrarnos en cada uno de ellos simultáneamente a través de ClickUp. También nos ayuda a gestionar nuestras tareas y a realizar un seguimiento del tiempo invertido en tareas concretas.

Empiece a gestionar los contratos de forma más inteligente: regístrese hoy mismo en ClickUp.

Preguntas frecuentes

Es una herramienta que ayuda a las agencias, consultores y proveedores de servicios a gestionar las relaciones con los clientes en curso mediante el seguimiento de los presupuestos, la automatización de las facturas y la garantía de que el trabajo recurrente se factura con precisión.

Consultores, agencias de marketing, bufetes de abogados, estudios creativos y autónomos que trabajan en el trabajo continuo con contratos con clientes.

Un contrato de retención garantiza que un cliente tenga acceso reservado a consultores, agencias de marketing, bufetes de abogados, estudios creativos y autónomos que trabajan en el trabajo continuo con clientes.