Plantillas gratuitas de formularios de información del cliente para agilizar la incorporación

¿Sigue buscando en correos electrónicos o haciendo malabarismos con hojas de cálculo desordenadas para encontrar el número de teléfono de un cliente?

Por eso, un formulario de información del cliente sistemático puede facilitar la incorporación y hacerla más profesional. Cuando creas formularios personalizados, te ayudan a recopilar rápidamente la información del cliente y a mantener todo exactamente donde lo necesitas.

¿Qué son las plantillas de formularios de información del cliente?

Una plantilla de hoja de información del cliente es un diseño listo para usar que le ayuda a recopilar todos los detalles específicos sobre sus clientes en un solo lugar. Considérela como un formulario de referencia que puede reutilizar fácilmente, para no tener que crear uno nuevo desde cero cada vez.

Con ClickUp, puedes guardar tu formulario como plantilla y reutilizarlo para cada nuevo cliente, lo que garantiza la coherencia y ahorra tiempo.

Con ClickUp, puedes resumir al instante los envíos de formularios de clientes, etiquetar automáticamente las solicitudes urgentes e incluso generar tareas de seguimiento, ¡sin necesidad de revisión manual!



Las plantillas de hojas de información del cliente suelen incluir información de contacto, detalles de la empresa y campos relacionados con los servicios. Modifique todos los detalles en función de lo que sea importante para su flujo de trabajo, a fin de mantenerse organizado y asegurarse de que no se pierda ninguna información crítica del cliente.

¿Qué hace que una plantilla de formulario de información del cliente sea buena?

Una buena plantilla de formulario de información del cliente debe ser práctica y adaptable a las necesidades de tu empresa. Esto es lo que la hace excelente:

Diseño claro y sencillo : seleccione plantillas de formularios de información del cliente que sean fáciles de navegar y con secciones bien rotuladas

Campos esenciales incluidos : elige una plantilla que recopile toda la información necesaria, como los datos de contacto y la información de la empresa

Personalizable : elija plantillas de información de clientes en las que puede añadir o eliminar campos según sus necesidades

Fácil de actualizar : elige una plantilla de hoja de información del cliente que organice los datos para que sea fácil encontrarlos y editarlos

Campos que reducen los errores : busque una plantilla de datos del cliente que incluya menús desplegables, casillas de selección y áreas de entrada claras para minimizar los errores

Integración perfecta: Elige una solución como ClickUp que te permita conectar los envíos de formularios directamente con tareas, automatizaciones y tu canal de CRM

No dejes que los registros desordenados de los clientes saboteen tu intento correcto. Más allá de las molestias, la desorganización genera oportunidades perdidas y riesgos potenciales. Invierte en un sistema exhaustivo de gestión de datos de clientes equipado con procesos integrados de registro y revisión para almacenar la información de los clientes de manera eficiente.

Las 21 mejores plantillas de formularios de información de clientes

Echa un vistazo a las siguientes plantillas de hojas de información para clientes listas para usar de ClickUp, la app todo para el trabajo, y otras plataformas que están repletas de funciones y son completamente gratis:

1. Plantilla de formulario de admisión de ClickUp

Optimice la incorporación de clientes con la plantilla de formulario de admisión de ClickUp

Cuando tienes que hacer malabarismos con llamadas de clientes consecutivas, lo último que necesitas es un proceso de incorporación inconsistente. La plantilla de formulario de admisión de ClickUp te ofrece una configuración limpia y personalizable lista para usar. Deja de recopilar información de clientes de correos electrónicos dispersos y comienza cada proyecto con una base sólida.

Diseñado para ofrecer versatilidad, le permite crear formularios para diversos sectores, ya sea para incorporar a un nuevo cliente o seleccionar candidatos. Con campos personalizables y creación automatizada de tareas, esta plantilla de formulario de admisión transforma al instante los datos sin procesar en flujos de trabajo procesables, lo que garantiza que no se pase por alto ningún detalle importante.

Por qué te gustará:

Personalice los formularios de admisión para diferentes tipos de clientes o proyectos

Capture detalles clave con ocho campos personalizados preestablecidos, como presupuesto y método de contacto preferido

Realice un seguimiento de las respuestas y el estado en tiempo real mediante vistas dinámicas

Mantenga una base de datos estructurada de los envíos de los clientes sin esfuerzo

Desencadene automatizaciones para seguimientos, recordatorios o solicitudes de documentos basados en las respuestas de los formularios

Ideal para: Profesionales, proveedores de servicios y gestores de proyectos que desean una forma más personalizable de gestionar la admisión de clientes sin empezar desde cero.

2. Plantilla de formulario de registro de ClickUp

Gestiona todos los registros de clientes con la plantilla de formulario de registro de ClickUp

Empezar con los registros no tiene por qué ser complicado. La plantilla de formulario de registro de ClickUp es una plantilla fácil de usar para principiantes que simplifica la recopilación y gestión de información importante sobre los miembros.

Los formularios de ClickUp se pueden integrar en su sitio web o compartir a través de un enlace, y cada registro se realiza automáticamente como una tarea o un registro en su entorno de trabajo.

Agiliza el proceso de registro para programas generales, membresías o inscripciones internas, y reduce los errores manuales. A diferencia de las plantillas específicas para eventos, esta ofrece mayor flexibilidad para necesidades de registro continuas o recurrentes.

Las vistas personalizadas le guían a través de todo, incluyendo el seguimiento de listas y el envío de formularios. Además, la perfecta integración en los flujos de trabajo de los proyectos le permite asignar acciones de seguimiento automáticamente, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados a medida que llegan los registros.

Por qué te gustará:

Utilice campos predefinidos para nombres, datos de contacto, estado de pago y preferencias de eventos para recopilar información en una ubicación centralizada

Automatice los correos electrónicos de confirmación o las tareas de incorporación para minimizar los descuidos

Organice a los inscritos por categoría, estado de pago o preferencia de sesión

Supervise las tendencias de registro con paneles personalizables

Ideal para: Organizadores de eventos, coordinadores de programas y equipos que buscan gestionar inscripciones en vivo o virtuales sin complicaciones.

3. Plantilla de formulario de membresía de ClickUp

Gestione sin esfuerzo su comunidad con la plantilla de formulario de membresía de ClickUp

Diseñada para clubes, gimnasios, programas de fidelización y asociaciones, la plantilla de formulario de membresía de ClickUp facilita la incorporación de nuevos miembros. Recopila información de contacto, preferencias de nivel de membresía, detalles de pago y formularios de consentimiento en un formato profesional.

Gracias a esta plantilla, no tendrás que crear un nuevo formulario cada vez que alguien se registre. Con la automatización integrada, clasifica a los miembros, establece recordatorios de renovación o asigna tareas de incorporación directamente en ClickUp.

Por qué te gustará:

Personalice los formularios de membresía con opciones por niveles y complementos para mejorar la comunicación

Integre con los procesos de CRM para impulsar la participación de los miembros

Realice un seguimiento del progreso de las solicitudes con estados personalizados como «En revisión» y «Aprobado»

Almacene de forma segura la información esencial de los miembros con una sencilla integración de bases de datos

Ideal para: Organizaciones y empresas que ofrecen servicios basados en suscripciones o membresías.

➡️ Más información: El mejor software de gestión de miembros para organizaciones

4. Plantilla de formulario de ClickUp

Haz que los primeros pasos con un cliente sean fluidos y sin estrés con la plantilla de formulario de ClickUp

¿Alguna vez te has encontrado buscando en tus correos electrónicos para recordar qué información compartió un cliente la semana pasada? O peor aún, ¿te has dado cuenta de que olvidaste preguntar algo importante en primer lugar? La plantilla de formulario de ClickUp soluciona eso al servir como un lienzo en blanco para crear cualquier formulario que necesites: comentarios de clientes, admisión, solicitudes de servicio o encuestas internas. La plantilla ofrece total flexibilidad en cuanto a tipos de campos, diseño y automatizaciones. Es ideal si desea tener un control completo sobre la estructura y los campos en lugar de utilizar una plantilla prediseñada.

Los formularios de ClickUp son compatibles con la lógica condicional, por lo que puedes mostrar u ocultar campos en función de las respuestas anteriores, lo que hace que tus formularios sean más inteligentes y relevantes para cada cliente.

La plantilla ofrece total flexibilidad en cuanto a tipos de campos, diseño y automatizaciones. La creación instantánea de tareas basada en el envío de formularios mejora la eficiencia del flujo de trabajo y mantiene a los equipos alineados con las solicitudes o los datos entrantes.

Por qué te gustará:

Capture datos y convierta los envíos en tareas procesables

Utilice la lógica condicional para optimizar diferentes rutas de formularios

Colabora con tu equipo mediante comentarios, recordatorios y actualizaciones de estado

Realice un seguimiento de las respuestas a los formularios mediante diferentes vistas, como Lista o Formulario

Ideal para: Teams que necesitan formularios totalmente personalizables y polivalentes para optimizar la recopilación de datos y las acciones.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de formularios de admisión de clientes en Word y ClickUp

5. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Captura información rápidamente con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

La plantilla de formulario de comentarios de clientes de ClickUp está diseñada para recopilar información estructurada de clientes, miembros del equipo o participantes en eventos. Te ayuda a diseñar formularios de comentarios que se rellenan y organiza todo de forma ordenada para que no tengas que buscar entre respuestas vagas o notas dispersas.

Con ClickUp, los comentarios se envían automáticamente al equipo o proyecto adecuado, y puedes utilizar ClickUp Brain (IA) para resumir y analizar las tendencias de las respuestas.

La plantilla incluye campos para valoraciones, comentarios abiertos y sugerencias de mejora. Los comentarios recopilados se envían directamente a un entorno de trabajo centralizado, lo que facilita el análisis de tendencias y la priorización de mejoras.

Por qué te gustará:

Priorice los elementos de acción basados en comentarios dentro de los flujos de trabajo

Cree vistas personalizadas para analizar las métricas de satisfacción y opiniones

Cree encuestas de opinión personalizadas utilizando siete campos personalizados listos para usar

Identifique patrones con facilidad utilizando valoraciones estructuradas y sugerencias

Ideal para: Equipos de productos, proveedores de servicios o startups en fase inicial que buscan una forma sencilla de recopilar información sobre los clientes sin reinventar la rueda.

Esto es lo que Matus Mosney, jefe de desarrollo de hardware de Panza Robotics, dijo sobre el uso de ClickUp:

ClickUp nos permitió dividir un desarrollo complejo en una lista de tareas más manejable. La interfaz es personalizable y fácil de trabajar, lo que permite actualizaciones rápidas, cambios o la configuración de nuevas tareas en función de los comentarios.

ClickUp nos permitió dividir un desarrollo complejo en una lista de tareas más manejable. La interfaz es personalizable y fácil de trabajar, lo que permite actualizaciones rápidas, cambios o la configuración de nuevas tareas en función de los comentarios.

6. Plantilla de formulario de registro de eventos de ClickUp

Facilita el registro con la plantilla de formulario de registro para eventos de ClickUp

Supongamos que está organizando un evento importante, como un taller de empresa, un seminario web virtual o el lanzamiento de un producto a gran escala. Lo último que desea es enredarse en formularios de registro confusos o correos electrónicos desordenados. La plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp le simplifica la vida al ofrecerle una forma sencilla de recopilar todos los detalles esenciales por adelantado.

Los formularios de eventos de ClickUp pueden desencadenar recordatorios automáticos, asignar tareas para la preparación de eventos y segmentar a los asistentes para sesiones de trabajo, todo ello desde un único envío.

Gestione las inscripciones a conferencias, talleres, sesiones de formación y eventos de networking. La plantilla también recopila los datos de los asistentes, sus preferencias para las sesiones, restricciones alimentarias y el estado de los pagos.

Por qué te gustará:

Cree rápidamente formularios de registro de eventos personalizados que recopilen todos los detalles esenciales

Asegúrese de que las tareas posteriores al registro, como las confirmaciones, los recordatorios y la asignación de recursos, se realicen automáticamente con flujos de trabajo integrados

Segmente a los asistentes para sesiones paralelas o requisitos especiales

Realice un seguimiento de la capacidad de los eventos y gestione las listas de espera en tiempo real

Ideal para: Organizadores de eventos, equipos de marketing y gestores de comunidades que deben gestionar las inscripciones para diversos eventos.

El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas para encontrar la información necesaria mientras saltan entre correos electrónicos, chats, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto hace perder tiempo y ralentiza la productividad. Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo (correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas) en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

Recopile clientes potenciales con facilidad utilizando la plantilla de formulario de contacto de ClickUp

La plantilla de formulario de contacto de ClickUp es una herramienta fundamental para capturar consultas entrantes desde su sitio web, app o campañas de marketing. Recopila información básica como el nombre, el correo electrónico, el mensaje y el motivo del contacto.

Puede utilizar esta plantilla de varias maneras, como para recopilar información sobre los clientes, recabar sus comentarios o gestionar solicitudes de servicio. Utilícela para consultas generales, campañas de marketing o tickets de soporte en los que la simplicidad es importante. Para obtener historiales detallados de los clientes y campos enlazados con CRM, pruebe la plantilla Formulario de contacto con el cliente. Cada envío puede desencadenar automáticamente flujos de trabajo de CRM, asignaciones de tareas o secuencias de nutrición de clientes potenciales.

Por qué te gustará:

Envíe automáticamente los envíos de formularios a los miembros del equipo adecuados

Supervise fácilmente el volumen de clientes potenciales y las tendencias de interés de los clientes

Centralice todas las consultas de los clientes en un hub organizado dentro de ClickUp

Asigne tareas de seguimiento al instante para que no se pierda ningún mensaje

Ideal para: equipos de soporte al cliente o pequeñas empresas que desean una forma sencilla y sin complicaciones de gestionar las solicitudes de contacto y los comentarios entrantes.

🎥 Descubra cómo las pizarras de ClickUp mejoran la colaboración con sus clientes. Desde la lluvia de ideas hasta la ejecución, vea cómo impresionar a sus clientes en todo momento:

Conéctese con sus clientes de forma organizada con la plantilla de formulario de contacto para clientes de ClickUp

Mantenerse en contacto con los clientes no tiene por qué ser complicado. La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp facilita la comunicación directa con las personas más importantes cuando desean compartir comentarios, hacer una pregunta rápida o señalar un problema.

Con ClickUp Brain, puede analizar las tendencias en los comentarios de los clientes e incluso generar resúmenes o elementos de acción automáticamente.

Esta plantilla mejora el formulario de contacto estándar al agregar campos adaptados al soporte al cliente o al seguimiento de ventas, como el nivel de urgencia, el interés en el producto o servicio y los métodos de comunicación preferidos. Ayuda a los equipos de ventas y servicio a clasificar las consultas más rápidamente y responder con un mejor contexto, lo que mejora la satisfacción del cliente y la conversión de clientes potenciales.

A diferencia del formulario de contacto básico, esta plantilla está diseñada para clientes existentes o con alto potencial, lo que ayuda a los equipos a priorizar las respuestas en función de la urgencia, el interés en el producto o el historial de relaciones.

Por qué te gustará:

Capture información detallada de los clientes para realizar seguimientos personalizados

Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes a lo largo del tiempo y enlace los contactos a los procesos de CRM sin esfuerzo

Aproveche ClickUp Brain para analizar las tendencias en los comentarios sin mover un dedo

Añade tu marca, como tu logotipo, colores o incluso un vídeo de introducción rápida, utilizando ClickUp Docs

Ideal para: Equipos de soporte al cliente y de ventas que optimizan los procesos de gestión de consultas.

➡️ Más información: Estrategias de flujo de trabajo para la gestión de clientes para profesionales de empresas

9. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

Realice un seguimiento de las solicitudes entrantes sin esfuerzo con la plantilla de formulario de solicitud de ClickUp

La plantilla de formulario de solicitud de ClickUp ayuda a los equipos a procesar de manera eficiente las solicitudes de servicio, mantenimiento, recursos o productos. Proporciona campos estructurados para el tipo de solicitud, la prioridad, la descripción y las aprobaciones necesarias.

Recopile tickets del servicio de asistencia técnica de TI, solicitudes de contenido o diseño, listas de control de incorporación o necesidades de equipos, sea lo que sea lo que se le pida a su equipo con regularidad. No se trata solo de obtener información de contacto, sino de capturar y dirigir automáticamente las solicitudes de servicio, TI o recursos al equipo adecuado.

Además, las automatizaciones de ClickUp dirigen las tareas a los departamentos adecuados y garantizan que no se pase nada por alto.

Por qué te gustará:

Estandarice los envíos de solicitudes internas y externas

Prioriza y asigna automáticamente las solicitudes entrantes

Supervise los flujos de trabajo de aprobación y los cronogramas de cumplimiento de solicitudes

Realice un seguimiento del progreso de las solicitudes a través de vistas personalizadas como Estado de la solicitud, Lista de usuarios o Nuevas solicitudes

Ideal para: equipos de operaciones, TI o instalaciones que gestionan solicitudes de servicio o soporte entrantes.

Los equipos de RR. HH. deben utilizar sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) para incorporar talento sin problemas, filtrar a los mejores candidatos y simplificar el proceso de contratación.

10. Plantilla de CRM de ClickUp

Gestiona contactos, realiza un seguimiento de los procesos y automatiza los seguimientos, todo desde la plantilla de CRM de ClickUp

La plantilla de CRM de ClickUp es un entorno de trabajo listo para usar diseñado para ayudar a los equipos a gestionar todo el ciclo de vida del cliente, desde la generación de clientes potenciales hasta el seguimiento posventa. Integra los envíos de formularios en los procesos de CRM, creando un recorrido fluido desde la consulta hasta el cierre.

En lugar de dispersar la información de los clientes en diferentes herramientas y correos electrónicos, esta plantilla centraliza todos sus contactos, acuerdos, tareas e interacciones en un solo lugar organizado. Además, los campos personalizables, los desencadenantes de automatización y las herramientas de elaboración de informes facilitan la adaptación del CRM a cualquier modelo de negocio.

Por qué te gustará:

Realice un seguimiento sencillo de las fases del ciclo de vida de los clientes, el tamaño de los acuerdos y los siguientes pasos

Utilice carpetas listas para usar con vistas y campos predefinidos para empezar a trabajar de inmediato

Configure desencadenantes para seguimientos o pasos siguientes sin trabajo manual

Organice las tareas diarias en función de la fase del equipo de ventas, el tamaño del acuerdo o la urgencia (priorización de tareas)

Ideal para: Equipos de ventas y marketing que gestionan las relaciones con los clientes en todas las fases del embudo de ventas.

¡Utilice ClickUp Brain para potenciar su CRM! Pruebe esta indicación: «Analice todas las notas, correos electrónicos y comentarios de los clientes para evaluar su opinión. Marque a los clientes que muestren signos de insatisfacción para prestarles atención inmediata e identifique a aquellos con opiniones positivas que puedan estar listos para oportunidades de ventas adicionales». Deja que la IA te ayude a priorizar las relaciones con los clientes y a detectar nuevas oportunidades de crecimiento, de forma automática.

11. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Ofrezca una experiencia de incorporación de clientes profesional con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Un proceso de incorporación sólido marca la pauta para toda la relación con el cliente. La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp te ayuda a crear una experiencia fluida y coherente al dar la bienvenida a un nuevo cliente o al pasar a uno existente a un nuevo servicio.

Esta plantilla tiene pasos y plantillas de tareas integrados para ayudar a su equipo a mantenerse organizado y realizar un seguimiento eficaz del progreso de la incorporación. Automatiza pasos como el envío de correos electrónicos de bienvenida, la creación de tutoriales de productos, la programación de reuniones de configuración y el seguimiento de hitos para ayudar a acelerar el tiempo de valor y profundizar las relaciones con los clientes desde el primer día.

Casi el 63 % de los clientes afirma que la experiencia de incorporación influye en gran medida en su decisión de suscribirse a un servicio o completar una compra.

Por qué te gustará:

Personalice fácilmente la plantilla para adaptarla a su sector, servicio o tipo de cliente

Mantenga a todo su equipo informado con cronogramas visuales y actualizaciones en tiempo real

Analice los cuellos de botella en la incorporación con paneles en tiempo real

Utilice formularios o comentarios sobre tareas para recopilar información durante y después de la incorporación

Ideal para: Equipos de servicio y atención al cliente que desean optimizar y mejorar las experiencias de incorporación.

➡️ Más información: Cómo crear una lista de control para la incorporación de clientes

12. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Realice un seguimiento de la opinión de los clientes a lo largo del tiempo mediante informes visuales en la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

La satisfacción del cliente es imprescindible para cualquier empresa que quiera crecer. La plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp facilita la medición de la satisfacción del cliente tras la finalización del servicio o del proyecto.

Recopila valoraciones, comentarios abiertos y sugerencias de mejora en un formato sistemático. Esta plantilla destaca por su diseño visualmente llamativo y sus divertidas funciones interactivas, como las valoraciones con estrellas.

Por qué te gustará:

Capture métricas de satisfacción del cliente en diferentes puntos de contacto del servicio

Desencadena automáticamente flujos de trabajo de escalado para comentarios negativos

Utilice los paneles de ClickUp para visualizar métricas clave, como puntuaciones de satisfacción y tendencias

Detecta patrones en los comentarios y realiza un seguimiento de la opinión de los clientes a lo largo del tiempo con la automatización de ClickUp

Ideal para: equipos de éxito del cliente, gestores de productos, responsables de soporte y empresas con la confirmación de mejorar la experiencia del cliente basándose en comentarios directos.

La primera queja de un cliente registrada se encontró en una tablilla de arcilla del año 1750 a. C., en la que se expresaba insatisfacción con la calidad de los productos y servicios recibidos.

Las automatizaciones de ClickUp pueden asignar tareas, enviar notificaciones o actualizar estados automáticamente cuando se envía un nuevo formulario, lo que hace que la incorporación sea automática y sin errores.

13. Plantilla de encuesta de comentarios sobre productos de ClickUp

Capturar comentarios sobre productos en tiempo real es más fácil con la plantilla de encuesta de comentarios sobre productos de ClickUp

Si eres una empresa basada en productos, la plantilla de encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp te permite recopilar fácilmente información valiosa sobre los clientes, que puede utilizarse para mejorar las funciones, resolver los puntos débiles y mejorar la experiencia general del usuario.

Los campos personalizables y las funciones de análisis integradas de esta plantilla te ayudan a convertir los comentarios en acciones rápidamente. Es eficiente, fácil de usar y está diseñada para que tu equipo de producto se centre en la mejora continua y la satisfacción del cliente.

Por qué te gustará:

Capture información de los usuarios sobre la funcionalidad, la usabilidad y las solicitudes de funciones

Priorice las actualizaciones futuras en función de las necesidades y preferencias directas de los clientes

Traduzca los comentarios en trabajo de desarrollo práctico rápidamente mediante la integración de las respuestas a las encuestas con la creación de tareas

Priorice los elementos de la hoja de ruta basándose en información real de los clientes y analice los temas comunes

Ideal para: Gestores de productos y equipos de desarrollo centrados en la innovación impulsada por los clientes.

14. Plantilla de gestión de pacientes de ClickUp

Manténgase al tanto de la atención al paciente con la plantilla de gestión de pacientes de ClickUp

La plantilla de gestión de pacientes de ClickUp es un cambio revolucionario para los proveedores de atención médica y las instalaciones médicas. Esta plantilla ayuda a las consultas a realizar un seguimiento de los registros de los pacientes, las citas, las comunicaciones y los seguimientos.

Además, las estructuras compatibles con HIPAA garantizan que la información confidencial se maneje de forma adecuada. Utilice vistas integradas para el seguimiento de pacientes, formularios personalizables para la admisión y un espacio central para gestionar historiales médicos y planes de tratamiento

Por qué te gustará:

Gestione los perfiles de los pacientes, los planes de tratamiento y los seguimientos de forma sistemática

Asigne tareas para citas, registros o recordatorios de medicamentos

Realice un seguimiento de las comunicaciones y el historial de los pacientes en un espacio seguro

Acceda a la vista Lista para el seguimiento de documentos médicos (radiografías, electrocardiogramas, informes de laboratorio)

Ideal para: Proveedores de atención médica, clínicas, hospitales, centros de bienestar y equipos administrativos que buscan una solución digital para gestionar los registros de pacientes.

🎥 Obtenga un resumen rápido de cómo ClickUp mejora su productividad en el trabajo:

15. Plantilla de ClickUp para agencias/descubrimiento de clientes

Correlacione las metas y los entregables de los clientes de manera sistemática con la plantilla de descubrimiento de clientes/agencia de ClickUp

La plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp captura los requisitos, metas, expectativas y cronogramas esenciales del proyecto al inicio de nuevos compromisos. Garantiza el entendimiento mutuo entre los clientes y los proveedores de servicios antes de comenzar el trabajo.

Utilice esta plantilla para recopilar todo lo que necesita: metas del cliente, público objetivo, entregables, cronogramas, lo que sea. Incluso agiliza el ajuste del alcance y la planificación del proyecto al alinear a ambas partes desde el principio.

Por qué te gustará:

Recopile claramente las metas, los retos y las expectativas de los clientes

Identifique los riesgos o las deficiencias del proyecto antes de su inicio

Cree una única fuente de información veraz para definir el alcance de los proyectos

Integre la información obtenida en los flujos de trabajo de planificación de proyectos

Ideal para: agencias creativas, consultores independientes, equipos de marketing y cualquier persona que inicie proyectos con clientes y quiera hacerlo bien desde el principio.

➡️ Más información: El mejor software de bases de datos gratuito

16. Plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp

Gestione cada paso de su flujo de trabajo legal con la plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp

La plantilla de gestión de clientes legales de ClickUp es una plantilla diseñada específicamente para profesionales del ámbito legal que necesitan más claridad y control que las hojas de cálculo habituales. Te ofrece un espacio centralizado para gestionar cada cliente, los detalles de cada caso, los plazos y los documentos sin estrés.

La plantilla mantiene toda su carga de trabajo organizada y en movimiento. Es todo lo que necesita para mantener los casos bajo control y a los clientes informados. También ayuda a los bufetes de abogados a gestionar de manera eficiente los formularios de admisión, los documentos de descubrimiento y las notas de los casos.

Por qué te gustará:

Mantenga registros organizados de los casos, documentos y plazos de los clientes

Automatice los recordatorios de tareas para fechas de comparecencia ante los tribunales, presentaciones y reuniones

Garantice el cumplimiento de las normas de confidencialidad de los clientes

Envíe actualizaciones y manténgase en contacto con los clientes gracias a la integración del correo electrónico

Ideal para: Bufetes de abogados, abogados independientes y equipos jurídicos internos que gestionan relaciones con clientes y casos en curso.

17. Plantilla de formulario de información del cliente de Template. Net

a través de Template.Net

Este sencillo pero eficaz formulario de información del cliente de Template.Net cubre todos los campos de contacto esenciales que necesita para mantenerse en contacto con sus clientes. También le ayuda a realizar un seguimiento de cómo le encuentran los clientes, identificar qué canales de marketing generan más clientes potenciales y duplicar lo que funciona.

También ofrece un diseño imprimible y editable para recopilar información básica de los clientes, como nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias de servicio.

Por qué te gustará:

Descárguelos en varios formatos (Word, PDF, Documentos de Google) para mayor flexibilidad

Úselas para la configuración de cuentas, la facturación o las evaluaciones iniciales del servicio

Ofrezca múltiples preferencias de contacto para mejorar las tasas de respuesta

Incluya el seguimiento de la fuente de referencia y espacio para notas adicionales

Ideal para: Pequeñas empresas, autónomos o cualquier persona que necesite una forma rápida y organizada de recopilar y almacenar información de clientes.

18. Plantilla de hoja de información del cliente de Template. Net

a través de Template.Net

La plantilla de hoja de información del cliente de Template.Net es otra alternativa sólida al formulario de información del cliente estándar.

Esta plantilla fácil de usar captura información detallada del cliente para relaciones continuas, incluyendo datos de contacto, historial de servicios, preferencias y notas. Es compatible con actualizaciones sencillas a lo largo del tiempo, lo que la hace ideal para empresas que necesitan registros de interacción continua con los clientes.

Por qué te gustará:

Organice los archivos de los clientes con campos detallados sobre sus antecedentes

Personalice formularios para clientes B2B o B2C

Incluya preferencias de pago e información de facturación

Cubra las expectativas de servicio, los cronogramas y las solicitudes especiales

Ideal para: Agencias, consultoras y empresas que gestionan compromisos recurrentes con clientes.

19. Plantilla de hoja de información del paciente de Template. Net

a través de Temp l ate.Net

Diseñada para consultorios médicos, dentales y de bienestar, la plantilla de hoja de información del paciente de Template.Net es una herramienta eficaz para recopilar datos demográficos detallados de los pacientes, información sobre seguros, contactos de emergencia e historial médico.

Es una excelente opción para clínicas que desean una opción gratuita e imprimible para incorporar pacientes de forma rápida y sin complicaciones, y llevar un registro preciso.

Por qué te gustará:

Utilice campos estándar para agilizar los protocolos de seguros y emergencias

Optimice los flujos de trabajo de admisión y la compatibilidad con los requisitos de documentación de cumplimiento normativo

Obtenga información sobre los datos del seguro y los contactos de emergencia

Acceda a los campos de consentimiento y firma para cumplir con los requisitos legales y médicos

Ideal para: Clínicas, profesionales independientes y pequeños centros de salud que necesitan una forma sencilla e imprimible de recopilar rápidamente la información de los pacientes.

20. Plantilla de hoja de información del cliente para bufetes de abogados de Template. Net

a través de Template.Net

La plantilla de hoja de información del cliente para bufetes de abogados de Template.Net se ha desarrollado para recopilar perfiles detallados de los clientes para despachos de abogados. Incluye secciones para el tipo de caso, el historial de contactos, los acuerdos de representación y las comprobaciones de conflictos.

Una herramienta vital para mantener el cumplimiento normativo, realizar el seguimiento de los conflictos de intereses y gestionar las relaciones con los clientes, ideal para incorporar clientes y documentar sus inquietudes legales.

Por qué te gustará:

Utilice espacios totalmente editables para su logotipo y marca

Incluya notas de admisión, comprobaciones de conflictos y detalles sobre los anticipos

Organice la información específica de cada caso en hojas estructuradas

Incluya una sección específica para resúmenes de problemas legales

Ideal para: bufetes de abogados y profesionales independientes que desean formalizar la admisión de clientes y la gestión de registros.

➡️ Más información: Plantillas de directorios gratis para mantenerte organizado

21. Plantilla de hoja de información para clientes inmobiliarios de Template. Net

a través de Template.Net

La plantilla de hoja de información del cliente inmobiliario de Template.Net ayuda a los agentes inmobiliarios a recopilar datos esenciales de los clientes para la búsqueda de propiedades, las necesidades de financiación y el historial de transacciones. Incluye campos para el presupuesto, las preferencias, los tipos de propiedades y el estado de la preaprobación del préstamo.

La plantilla recopila las necesidades del cliente y la información sobre su presupuesto y preferencias inmobiliarias. Esto perfecciona todo el proceso de compra de una vivienda para los agentes inmobiliarios y sus clientes, desde la consulta hasta el cierre.

Por qué te gustará:

Registre los perfiles de compradores o vendedores con campos de preferencias inmobiliarias

Mejore el servicio al cliente al tiempo que garantiza una mejor gestión de las transacciones y cierres más rápidos

Documente las búsquedas de propiedades, las visitas y los comentarios de los clientes

Cree un proceso fluido desde la admisión hasta la transacción

Ideal para: Agentes inmobiliarios, corredores y consultores inmobiliarios que desean una plantilla lista para usar para la incorporación de clientes y la búsqueda de propiedades.

Acabe con los problemas de flujo de trabajo con ClickUp

Independientemente de su sector, contar con el sistema de información de clientes adecuado puede ahorrarle tiempo, reducir errores y mejorar la satisfacción de los clientes.

Las plantillas que hemos visto ofrecen un punto de partida sólido, pero si quieres mejorar la recopilación de información de tus clientes, ClickUp, la app para todo el trabajo, es la solución definitiva. Los formularios, las automatizaciones y la IA (ClickUp Brain) de ClickUp trabajan juntos para agilizar la recopilación, automatizar los seguimientos y mantener organizada tu base de datos de clientes, todo en un solo lugar.

Para una mayor flexibilidad, ClickUp ofrece integraciones con populares herramientas de CRM, correo electrónico y análisis, para que los datos de tus clientes fluyan dondequiera que los necesites. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y transforma la forma en que recopilas la información de tus clientes! 🚀