Plantillas gratuitas de planes de marketing de eventos para llevar a cabo eventos exitosos

Ha reservado el lugar, contratado a los ponentes y organizado la logística, pero casi nadie acude. ¿Le suena familiar? Muchos eventos excelentes fracasan no por un mal plan, sino por un marketing deficiente.

Los grandes eventos no surgen por casualidad. Se promocionan con precisión. Ahí es donde una plantilla completa de plan de marketing para eventos puede ser de gran ayuda.

Te ayudará a correlacionar con exactitud cómo llevar a cabo la promoción de tu evento, llegar al objetivo adecuado y generar expectación con antelación.

Exploremos las mejores plantillas de planes de marketing de eventos que se ajustan a sus esfuerzos de marketing de eventos.

🔍 ¿Sabías que... el 75 % de los especialistas en marketing de eventos prefieren las plataformas de redes sociales para la promoción de sus eventos?

*¿Qué son las plantillas de los planes de marketing para eventos?

Una plantilla de plan de marketing para eventos proporciona un enfoque con objetivo específico para planificar, ejecutar y evaluar los esfuerzos de promoción en torno a un evento. Actúa como una guía paso a paso que describe todas las tareas necesarias, los cronogramas de promoción, los recursos y los mensajes clave necesarios para dar a conocer el evento.

Esto es lo que incluye una buena plantilla de plan de marketing para eventos:

objetivos del evento*: Lista los objetivos que desea alcanzar con el evento

Detalles del público objetivo : incluye a quién tienes como objetivo en función de la geografía, las preferencias y otros factores

*canales de marketing: haga mención de los canales que se utilizarán, como el correo electrónico, las redes sociales y otros, para captar la atención

Calendario de contenido : esboza los plazos y los detalles clave de las tareas y actividades del evento

Presupuesto y asignación de recursos : incluya el presupuesto asignado a cada tarea y evento, junto con los detalles de los gastos

Detalles específicos del evento: añade el enlace de inscripción al evento, los anuncios de los ponentes, los horarios de las entrevistas con los ponentes y otros detalles para generar expectación ante el evento

*¿Qué hace que una plantilla de plan de marketing de evento sea buena?

No todas las plantillas de plan de marketing para eventos son iguales. Una buena plantilla le proporciona estructura, le ahorra tiempo y mantiene su estrategia centrada de principio a fin.

Por lo tanto, para encontrar la opción adecuada, asegúrate de que cumpla las siguientes casillas de selección:

Claridad : busca una plantilla clara y sencilla que te permita añadir objetivos específicos y cuantificables, clientes potenciales cualificados, asistentes anteriores a los que volver a dirigirte y datos de estudios de mercado

Público objetivo : utilice una plantilla que le ayude a dirigirse a un público más amplio en función de sus datos demográficos y sus motivaciones para asistir

canales de marketing: *Asegúrate de que hay espacio para lista los canales de marketing adecuados que vas a utilizar: correo electrónico, redes sociales, relaciones públicas, publicidad de pago y mucho más

Cronogramas : elige un formato que divida el ciclo de vida del evento en fases, tareas previas, durante y posteriores al evento, con plazos para cada actividad

Seguimiento del presupuesto : opta por una plantilla con columnas de presupuesto para clasificar los gastos por canal, proveedor o actividad

Roles específicos: elige una plantilla en la que puedas asignar responsabilidades al equipo para evitar solapamientos y confusiones

🔍 ¿Sabías que... el 19 % de los especialistas en marketing de eventos carecen de los datos adecuados y el 18 % no dispone de herramientas eficaces para hacer el seguimiento del intento correcto?

Las mejores plantillas de planes de marketing para eventos

Planificar un evento es solo la mitad del trabajo: conseguir que la gente acuda es el verdadero reto. Utiliza plantillas de plan de marketing para eventos.

Te proporcionan una hoja de ruta lista para usar con la que promocionar tu evento, llegar al objetivo y obtener resultados reales.

Aquí tienes una lista de las mejores plantillas que deberías explorar:

plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratis Mantén tu plan de marketing de eventos alineado con tus metas con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

La gestión de eventos, ya sean presenciales o virtuales, requiere una planificación detallada y un seguimiento minucioso de cada elemento. La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp te ayuda a crear un flujo de trabajo con tareas categorizadas en las fases clave: planificación, implementación y evaluación.

La vista de cronograma del evento crea una ruta guiada. Además, la vista de calendario correlaciona cada tarea a su respectiva fecha límite para una mejor visibilidad y responsabilidad.

Por qué te gustará:

Añada campos personalizados, como responsables, valoraciones, facturas, cuentas por cobrar y mucho más, para facilitar la rendición de cuentas

Realice un seguimiento del presupuesto de marketing de evento comparando el gasto estimado y el real

Adjunte documentos y notas para mantener un contexto completar y recopilar comentarios

🔑 Ideal para: Gestores de eventos, equipos de marketing y coordinadores que necesitan una plantilla estructurada para plan, ejecutar y evaluar eventos de marketing de forma eficaz.

💡 Bonificación: Mejora tu marketing de evento con la compatibilidad de la inteligencia artificial: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps conectadas, así como en la web, plantillas de marketing de evento, planes de campaña y recursos de promoción

Utilice Talk to Text para hacer preguntas, dictar los detalles del evento o gestionar su flujo de trabajo de marketing con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aprovecha modelos externos premium de IA como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución preparada para corporación que aporta contexto de trabajo e inteligencia a tu proceso de marketing de eventos Pruebe ClickUp Brain MAX, la IA de trabajo más completa que transforma el marketing de eventos porque se encarga del 100 % de su trabajo. Elimine la sobrecarga de herramientas, utilice su voz para crear y actualizar plantillas de marketing, asignar tareas de campaña y optimizar todo el proceso de planificación de eventos, todo en un solo lugar. Captura ideas sobre la marcha, comparte instrucciones con tus proveedores y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

2. Plantilla de marketing de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice la información del evento, coordine las tareas y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de marketing de eventos de ClickUp

Visualice su plan de marketing de eventos con la plantilla de marketing de eventos de ClickUp. Clasifica las tareas por tipo de evento, como seminarios, eventos de networking y conferencias, lo que facilita la gestión y el seguimiento de cada uno de ellos.

Le ayuda a añadir detalles como la ubicación, el presupuesto, la fecha y el tipo de evento para obtener una visión general completa de todos los próximos eventos. Con las dependencias de tareas, la plantilla le permite definir un proceso de planificación de marketing claro.

Por qué te gustará:

Guarda las actas de las reuniones en una carpeta específica para poder consultarlas fácilmente

Elabora resúmenes detallados de los eventos para que tu equipo esté al tanto de toda la información clave

Compruebe las ubicaciones y tareas de los eventos de empresa con una vista Mapa personalizada

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, equipos de marketing y coordinadores que gestionan múltiples eventos con metas, cronogramas y logística específicos.

3. Plantilla de plan de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica cada detalle del evento y coordina al equipo y los recursos con la plantilla de planificación de eventos de ClickUp

La plantilla de planificación de eventos de ClickUp le ayuda a crear un flujo de trabajo personalizado para las operaciones de planificación de eventos. Con listas separadas para las actividades del evento, los preparativos previos al evento, las instalaciones y la facturación, todo queda optimizado y es fácil de gestionar.

Por ejemplo, su espacio dedicado al presupuesto te ayuda a clasificar los eventos según su estado financiero: por encima del presupuesto, por debajo del presupuesto o en seguimiento. Además, la pestaña de prioridades lista las tareas por orden de urgencia, para que sepas qué es lo que requiere atención primero.

¿Lo mejor de todo? El software de gestión de eventos ClickUp te ayuda a colaborar con los clientes, realizar un seguimiento de los presupuestos y alinear las metas de tu evento.

Por qué te gustará:

Realice un seguimiento automático del progreso con la barra de seguimiento visual

Guarde los datos de los patrocinadores y proveedores en un solo lugar utilizando documentos

Calcule automáticamente totales, promedios, intervalos y mucho más para mantener la precisión del presupuesto

🔑 Ideal para: Coordinadores de eventos, equipos de operaciones y jefes de proyecto que necesitan un enfoque estructurado para realizar el seguimiento de los presupuestos, las tareas y los datos de los proveedores en cada fase de un evento.

4. Plantilla de plan de evento singular de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga las actividades del evento y fomente la asistencia con la plantilla de planing de evento singular de ClickUp

La plantilla de planificación de eventos singulares de ClickUp te ayuda a gestionar todos los detalles de cada evento. Incluye listas específicas para proveedores, invitados, plan general y presupuesto, para que puedas mantener varios flujos de trabajo en un solo espacio.

Puede establecer dependencias entre tareas y clasificar los elementos como esenciales o recomendables para mantenerse dentro del alcance y el presupuesto. Además, la pestaña de actividades le ayuda a mantener todas las tareas relacionadas con el evento en un solo lugar, organizadas por etiquetas de prioridad, documentos y actualizaciones relevantes.

Por qué te gustará:

Crea un formulario de confirmación de asistencia para recopilar los datos de los posibles asistentes y guárdalos en una lista separada

Mantenga una lista detallada del presupuesto con datos como el coste, el sitio web, la factura, las notas y el tipo

Crea un cronograma claro para realizar el seguimiento de todas las tareas relacionadas con el evento, de principio a fin

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, organizadores autónomos y equipos pequeños que gestionan eventos puntuales que requieren precisión, un seguimiento detallado y una coordinación eficiente.

5. Plantilla de presupuesto para la planificación de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece metas claras, realiza un seguimiento de los gastos y analiza el gasto con la plantilla de presupuesto para la planificación de eventos de ClickUp

¿Le cuesta mantener el presupuesto de su evento en seguimiento? La plantilla de presupuesto para la planificación de eventos de ClickUp le ofrece la visibilidad que necesita para gestionar cada dólar con precisión.

La plantilla divide las tareas en listas para lugares, eventos y acciones, lo que te permite mantener tu flujo de trabajo organizado y fácil de gestionar. Por ejemplo, las listas de lugares incluyen Campos personalizados como tipo, fotos, datos de contacto y notas para tener una vista clara de cada centro de costes.

Por qué te gustará:

Añada subtareas y listas de control a cada actividad para una ejecución precisa

Establece tareas periódicas para realizar seguimiento y revisar el presupuesto a intervalos regulares

Utilice las dependencias de tareas para crear un proceso con flujo eficiente

🔑 Ideal para: Gestores de eventos, equipos financieros y responsables de operaciones que buscan una forma clara y personalizable de gestionar, supervisar y optimizar los presupuestos de evento.

6. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece objetivos viables, organiza tareas y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de plan de marketing de ClickUp

La plantilla de plan de marketing de ClickUp te ayuda a alinear tus iniciativas de evento con las metas de marketing y los resultados medibles. Te permite definir objetivos claros, resultados clave y detalles de compatibilidad para mantener el plan de marketing centrado y dentro del plazo previsto.

Su campo de seguimiento del progreso y porcentaje de completación ofrece una vista en tiempo real del éxito. Además, con la valoración del impacto, el tipo de tarea y el esfuerzo, la plantilla le ayuda a priorizar los eventos de forma eficaz y a planificar de forma más inteligente.

Por qué te gustará:

Clasifique los eventos y actividades por trimestre para planear y realizar un seguimiento más eficaz

Lista los resultados y objetivos clave en una línea de tiempo visual

Supervise los presupuestos, las tareas y el progreso de forma constante para perfeccionar su estrategia de marketing de eventos

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestión de proyectos y estrategas que planifican eventos basados en campañas centrados en el rendimiento y los resultados.

7. Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Esboza la estrategia para la promoción del evento con la plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp

Utilice la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp para mantener a su equipo alineado en todos los esfuerzos de marketing. Esta plantilla desglosa cada subactividad del evento con información detallada, lo que garantiza que su equipo comprenda las expectativas, los cronogramas y las metas.

Te ayuda a crear un plan de acción exhaustivo, desde el análisis del mercado objetivo y los objetivos comerciales hasta la estrategia de precios y la información de apoyo. Además, la plantilla te guía a través de los elementos clave que debes definir y organizar antes de ejecutar tu plan.

Por qué te gustará:

Crea una lista de control SMART para definir pasos claros y viables

Establece indicadores clave de rendimiento (KPI) para cada tarea y evento con el fin de medir el progreso de forma eficaz

Audite las estrategias actuales y perfeccione su enfoque con información respaldada por datos

🔑 Ideal para: Estrategas de marketing, gestores de campañas y equipos de pequeñas empresas que buscan una plantilla estructurada y orientada al resultado para planear y ejecutar iniciativas de marketing.

8. Plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Promocione eventos con una estrategia de marketing de contenido utilizando la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp

Optimice su proceso de creación de contenido y marketing con la plantilla de plan de marketing de contenido de ClickUp. Le permite planificar, realizar un seguimiento y evaluar cada parte de su estrategia de contenido en un espacio centralizado.

Además, garantiza que todo el contenido se ajuste a sus metas de marketing y a las necesidades de promoción del evento.

Por qué te gustará:

Cree un proceso con fases como ideación, producción, aprobación y publicación

Crea un cronograma para programar publicaciones y otros contenidos

Mantenga un documento específico para cada pieza de contenido en el que almacenar copias, resúmenes y recursos creativos

🔑 Ideal para: Especialistas en marketing de contenido, gestores de redes sociales y equipos de marketing que gestionan campañas de contenido multicanal vinculadas a eventos y promociones de marca.

🔍 ¿Sabías que...? El 72 % de los profesionales del marketing afirman que el marketing de contenido les ha ayudado a aumentar la participación y el tráfico.

9. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Alinea tu plan de contenido con las actividades de tu evento utilizando la plantilla de plan de contenido de ClickUp

La plantilla de plan de contenido de ClickUp es un calendario de contenido práctico que simplifica la planificación y publicación de contenido. Le ayuda a correlacionar metas y objetivos de contenido, asegurando que cada pieza se alinee con su estrategia general de marketing.

El marco también convierte cada necesidad de contenido en una tarea rastreable, para que puedas asignar, gestionar y entregar a tiempo sin caos.

Por qué te gustará:

Asigna redactores y adjunta los recursos necesarios para proporcionar un contexto del evento completado

Establece prioridades de contenido que se ajusten al cronograma del evento y a los objetivos de marketing

Identifica las tendencias de contenido y ajusta la estrategia para impulsar el intento correcto del evento

🔑 Ideal para: equipos de contenido, gestores de redes sociales y profesionales del marketing que desean gestionar la creación de contenido en torno a eventos con claridad, estructura y flexibilidad.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere optimizar la gestión de contenido para eventos? Las herramientas basadas en IA, como ClickUp Brain, pueden ayudarle a orientar su esfuerzo en la dirección correcta. Así es como te ayuda: Genere ideas de contenido para diferentes piezas de contenido

Identifica las deficiencias de tu estrategia y solicita pasos para optimizarla

Obtenga un resumen de las tareas del evento y su progreso Organiza eventos desde la ideación, el plan y la ejecución con ClickUp Brain

10. Plantilla de gestión de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona las tareas del evento, realiza un uso compartido de los recursos y realiza un seguimiento de los presupuestos con la plantilla de gestión de eventos de ClickUp

La plantilla de gestión de eventos de ClickUp te ayuda a controlar los costes, los recursos y el cronograma de cada evento, desde el plan hasta la ejecución. Cada evento tiene una lista específica para evitar duplicaciones.

Esta plantilla le ayuda a realizar un seguimiento de detalles importantes como el presupuesto, el estado de progreso, las prioridades y mucho más, todo en un solo lugar. Además, el mapa ofrece una visión clara de las ubicaciones de los eventos y las tareas relacionadas para optimizar la gestión de los mismos.

Por qué te gustará:

Automatice los recordatorios por correo electrónico para animar a los asistentes y mantener informadas a las partes interesadas

Haga un ajuste de presupuesto estimado y supervíselo durante todo el ciclo de vida del evento

Utilice etiquetas para definir las relaciones entre tareas y mejorar la coordinación del equipo

🔑 Ideal para: Gestores de eventos, equipos de operaciones y responsables de marketing que desean un sistema centralizado para gestionar tareas, comunicaciones y logística en múltiples eventos.

11. Plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree planes de eventos, organice tareas y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de plan estratégico de eventos de ClickUp

La plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp le ayuda a gestionar los detalles más precisos para una estrategia de marketing de eventos exitosa. Incluye detalles específicos como el canal, el presupuesto y los hashtags para crear una estrategia que cumpla con sus metas de marketing.

Esta plantilla ofrece una visión general clara del estado de cada evento, destacando las acciones pendientes, para ayudarte a gestionar los eventos fácilmente y mantenerte al día.

Por qué te gustará:

Clasifique los eventos por su finalidad: aumentar la visibilidad del evento, establecer relaciones con la empresa y mucho más

Adjunte los archivos pertinentes a cada tarea del evento para mantener todos sus materiales de marketing organizados

Cree un flujo de procesos desde la ideación hasta el borrador, el diseño, la aprobación y la publicación

🔑 Ideal para: Estrategas de marketing, organizadores de eventos y responsables de campañas que deseen desarrollar estrategias de eventos orientadas a objetivos y gestionarlas con claridad de principio a fin

📣 Opinión de un cliente: Esto es lo que Brianna Connetta, directora sénior de producción de eventos en Convene, opina sobre el uso de ClickUp: ClickUp nos permite a todos trabajar en un solo programa y hacer trabajo en el evento durante la preproducción, pero también el día del evento, podemos ejecutarlo sabiendo que todos los detalles están en un solo lugar. ClickUp nos permite a todos trabajar en un solo programa y hacer trabajo en el evento durante la preproducción, pero también el día del evento, podemos ejecutarlo sabiendo que todos los detalles están en un solo lugar.

12. Plantilla de plan de proyecto para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén una lista completa de eventos y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de plan de proyecto de eventos de ClickUp

¿Tienes que hacer malabarismos con varios eventos? Prueba la plantilla de plan de proyecto de eventos de ClickUp. Con subtareas, listas de control de planificación y dependencias, te ayuda a gestionar cada detalle con precisión.

La plantilla describe claramente los próximos eventos, lo que le permite planear sus próximos pasos y perfeccionar sus estrategias basándose en los resultados anteriores. Además, los Campos personalizados le permiten recopilar información esencial para cada actividad.

Por qué te gustará:

Marca el estado de los eventos para identificar cuáles van en seguimiento y cuáles necesitan mejoras

Calcule los presupuestos automáticamente para mejorar la precisión y detectar inconsistencias

Establezca metas claras para cada evento con el fin de medir el intento correcto y mejorar la planificacion futura

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, coordinadores de eventos y equipos de marketing que necesitan un enfoque estructurado para planear, ejecutar y evaluar eventos.

13. Plantilla de promoción de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece metas claras, crea un cronograma y ejecuta eventos de manera eficiente con la plantilla de promoción de eventos de ClickUp

La plantilla de promoción de eventos de ClickUp te ayuda a planear de forma eficiente la promoción de tus eventos y a realizar un seguimiento de su éxito. También te ayuda a gestionar todos tus materiales promocionales, como los contenidos para redes sociales, los textos de marketing por correo electrónico y mucho más.

Además, el software de gestión de proyectos de marketing ClickUp ayuda a su equipo a organizar campañas multicanal y convertir sus plans en éxitos.

Por qué te gustará:

Envía mensajes personalizados para aumentar la participación y llegar al objetivo

Establece tareas periódicas para realizar un seguimiento del rendimiento y perfeccionar las estrategias en tiempo real

Mejora tus esfuerzos de promoción con herramientas como la grabación de pantalla, la edición colaborativa y ClickUp Brain

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, organizadores de eventos y creadores de contenido que deseen gestionar la promoción de eventos de principio a fin con estructura, rapidez y claridad.

14. Plantilla de lista de control para organizadores de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica cada detalle para que tu evento sea todo un intento correcto con la plantilla de lista de control para organizadores de eventos de ClickUp

Con múltiples equipos y recursos involucrados, la plantilla de lista de control para organizadores de eventos de ClickUp ofrece la clave para una ejecución fluida.

Esta plantilla divide el evento en fases claras, lo que garantiza que se cuenten todas las actividades. Además, puede hacer uso compartido de todos los detalles en un solo lugar, lo que facilita la colaboración con su equipo, proveedores y clientes.

Por qué te gustará:

Asigna tareas a los miembros del equipo y al responsable para garantizar la rendición de cuentas

Supervise el progreso en tiempo real para mantenerse dentro del presupuesto y cumplir con los plazos.

Envía mensajes de automatización de seguimiento después del evento para recopilar opiniones

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, jefes de equipo y coordinadores que necesitan una lista de control por fases para gestionar presupuestos y realizar un seguimiento del progreso.

📮 ClickUp Insight: Para el 33 % de los trabajadores, la propiedad de la toma de decisiones no está clara o cambia constantemente. ¿El resultado? Confusión, indecisión y trabajo importante sin terminar. Pero, ¿y si la propiedad se hiciera automáticamente? Con AI Assign de ClickUp, las tareas se delegan al instante a la persona más adecuada, teniendo en cuenta la carga de trabajo, el rol y el alcance. Se acabaron los traspasos manuales. Solo propiedad clara e inteligente desde el principio. 🎯

15. Plantilla de documento de plan de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un plan detallado para tu evento con la plantilla de documento de planificación de eventos de ClickUp

La plantilla de documento de plan de eventos de ClickUp le ayuda a realizar un seguimiento de las tareas, los presupuestos y los recursos para que su evento se desarrolle según lo previsto. Sus diagramas de (diagrama de) Gantt proporcionan una vista visual de los plazos y las dependencias para facilitar la coordinación del equipo.

¿Lo mejor de todo? La plantilla permite una colaboración fluida con los miembros del equipo y los proveedores, lo que garantiza una comunicación clara y coordinada durante todo el proceso de planificación.

Por qué te gustará:

Cree un calendario específico para cada actividad del evento con cronogramas claros

Mantenga los detalles clave del evento, como el nombre, la fecha, la hora y la ubicación, en un solo lugar

Añada imágenes para mejorar el contexto de las tareas y facilitar la visualización del evento

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, coordinadores y equipos operativos que gestionan documentación detallada de eventos.

16. Plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimice sus eventos de marketing con un seguimiento eficiente utilizando la plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp

La plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp te ayuda a supervisar los análisis de la campaña, detectar deficiencias en el rendimiento y optimizar las campañas actuales y futuras. Te permite añadir indicadores clave de rendimiento (KPI), como presupuesto, tasa, impresiones, clics y mucho más, para facilitar el seguimiento y el análisis.

Además, la plantilla le ayuda a visualizar todas las campañas y actividades relacionadas con el evento. Las fases integradas del proceso (Abierto, Concepto, En proceso, En marcha, Revisión, Pausado y Completada) le permiten gestionar cada paso del ciclo de vida de la campaña.

Por qué te gustará:

Organice documentos, marcadores, listas de tareas y recursos en una ubicación centralizada

Añada enlaces a sitios web de evento, publicaciones en redes sociales y páginas de destino para facilitar el acceso

Utilice fórmulas para calcular automáticamente el CTR, el presupuesto restante y las métricas clave

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de campañas y estrategas digitales que buscan un sistema estructurado para realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas, gestionar tareas y tomar decisiones basadas en datos.

17. Plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica y organiza el contenido de las redes sociales para la promoción de eventos con la plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp

La plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp te ayuda a planificar y ejecutar la promoción de eventos en las redes sociales de forma coherente. Te permite establecer metas medibles para los eventos y mantener un flujo constante de contenido de alta calidad (texto, imágenes o vídeo) en los canales sociales.

Te ayuda a organizar ideas de contenido, pies de foto y enlaces para facilitar la planificación y el seguimiento. También puedes establecer fechas de publicación y dependencias de tareas para mantener a tu equipo alineado.

Por qué te gustará:

Defina las relaciones entre tareas y añada el archivo pertinente como adjunto para que su equipo de contenido disponga de todo el contexto

Crea listas separadas para cada plataforma y meta para mantenerte organizado y centrado

Realice un seguimiento y analice los resultados en las redes sociales para perfeccionar y optimizar su estrategia

🔑 Ideal para: Gestores de redes sociales, creadores de contenido y equipos de marketing que planifican campañas multiplataforma para la promoción de eventos con precisión basada en datos.

🔍 ¿Sabías que...? Los usuarios pasan una media de 2 horas y 31 minutos al día en las redes sociales.

18. Plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga sus esfuerzos y metas de promoción de eventos alineados con la plantilla del calendario de marketing de ClickUp

Planificar una campaña de promoción de eventos y organizar el contenido resulta más fácil con la plantilla de calendario de marketing de ClickUp. Esta plantilla de calendario de marketing de eventos le ayuda a crear un flujo de trabajo claro, para que su equipo comprenda la jerarquía de tareas y la siga con precisión.

Mientras que la tabla de presupuesto le ayuda a clasificar los gastos por proveedor y evento, las imágenes le ayudan a visualizar el proceso. ¿Lo mejor? Las fórmulas integradas garantizan un seguimiento preciso de los presupuestos y otras métricas clave para una gestión fluida de la campaña.

Por qué te gustará:

Añada comentarios a cada tarea de la lista para obtener opiniones o mejorar el contexto

Código las tareas por color según su prioridad, progreso y categoría para facilitar la navegación

Realice un seguimiento del progreso con filtros para limitar la vista en función de la fecha de publicación o el tipo de contenido

🔑 Ideal para: Equipos de marketing, planificadores de contenido y gestores de campañas que desean organizar, programar y realizar un seguimiento del contenido de promoción y los presupuestos de los eventos con claridad y control.

*mantenga sus esfuerzos de marketing de evento alineados con ClickUp

Las plantillas de planes de marketing para eventos te ayudan a planificar cada tarea, realizar un seguimiento del progreso y mantener toda la campaña alineada. Pero sin la estructura adecuada y la colaboración del equipo, las cosas pueden degenerar rápidamente en confusión y plazos incumplidos.

Sin embargo, con potentes plantillas y herramientas de colaboración en tiempo real, ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, ayuda a mantener el plan claro y eficiente.

Desde establecer metas hasta asignar tareas y supervisar presupuestos, todo queda en un solo lugar, lo que mantiene a todo su equipo sincronizado en cada fase. No deje que la desorganización le frene.

