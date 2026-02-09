Cómo automatizar el trabajo de oficina con IA: herramientas, ejemplos y estrategias

Para cuando haya programado manualmente las reuniones semanales, recopilado su informe de estado a partir de diferentes fuentes y redactado los correos electrónicos de seguimiento periódicos, ya habrá pasado la mitad de su jornada laboral.

Bueno, aprender a automatizar el trabajo de oficina con IA le ayuda a evitar todo esto y mucho más, mejorando la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo.

En esta entrada del blog, exploraremos cómo la automatización reduce el trabajo manual y por qué vale la pena considerar plataformas como ClickUp si quieres ser más productivo. Y tener más tiempo para respirar. ¡Al mismo tiempo!🧰

¿Qué es la automatización del trabajo de oficina?

La automatización del trabajo de oficina implica la integración de herramientas digitales, sistemas y software para optimizar las tareas administrativas cotidianas, incluyendo la entrada manual de datos, la gestión de documentos, la comunicación y la programación.

Así es como la IA en el lugar de trabajo ayuda a impulsar la automatización en la oficina:

Elimina las tareas manuales repetitivas que ralentizan la productividad.

Mejora la precisión al reducir los errores humanos en los procesos rutinarios.

Optimiza la colaboración con el uso compartido de documentos y las actualizaciones de tareas en tiempo real.

Mejora la toma de decisiones con un acceso más rápido a información organizada y actualizada.

Reduce los costes operativos , minimizando el tiempo dedicado a tareas de bajo valor.

Aumenta la satisfacción de los empleados al liberar a los equipos para que se centren en el trabajo creativo y estratégico.

Refuerza la seguridad de los datos mediante una gestión controlada de los documentos digitales.

📌 Ejemplo: Un equipo de marketing utiliza ClickUp para gestionar su proceso de creación de contenidos. En lugar de asignar tareas manualmente y hacer un seguimiento de los plazos, configuran reglas de automatización dentro de la herramienta. Cuando una tarea pasa a la fase «En revisión», la plataforma la asigna automáticamente al editor, añade una fecha límite y le envía un recordatorio.

📮 Información de ClickUp: El 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero no ha dado el paso. Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora cantidad de opciones pueden disuadir a las personas de dar el primer paso hacia la automatización. ⚒️Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puedes desbloquear una potente automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de aprender a utilizarlos. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, transformando horas de trabajo manual en información en tiempo real.

Principales tareas de oficina que puede automatizar con IA

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se realiza el trabajo administrativo, asumiendo las tareas que requieren mucho tiempo para que usted pueda centrarse en metas de mayor impacto.

Aquí tiene un breve vídeo sobre cómo puede utilizar la IA para automatizar tareas y aumentar la productividad.

Y para aquellos que prefieran profundizar en los detalles, ¡sigan leyendo!

1. Gestión del correo electrónico

La IA en la gestión del correo electrónico filtra y prioriza su bandeja de entrada en función de los patrones de comportamiento, la reputación del remitente y la urgencia del contenido. Puede redactar borradores de respuestas, resumir largos hilos de correos electrónicos y sugerir respuestas que se ajusten a su tono preferido, manteniendo intacto el contexto.

✅ Prueba esto: Entrena a tu asistente de correo electrónico con IA etiquetando regularmente los correos electrónicos como «urgentes», «para más tarde» o «no importantes». Este comportamiento establece un bucle de aprendizaje, lo que permite al sistema comprender lo que es importante para ti y ajustar sus filtros.

La extensión ClickUp Brain MAX para Chrome es su arma secreta para poner orden en una bandeja de entrada caótica. Cuando se enfrenta a largos hilos de correos electrónicos (de esos en los que cinco personas pulsan «Responder a todos»), esta extensión se activa para resumir la conversación directamente en la ventana de su navegador.

Utilice la extensión Brain MAX para Chrome para llevar la IA a cualquier pestaña del navegador en la que esté trabajando.

Y, si ya utiliza el correo electrónico en su entorno de trabajo de ClickUp, puede pedirle a ClickUp Brain, su asistente de IA integrado y sensible al contexto, que haga lo mismo. ¡Sin siquiera salir de ClickUp!

Adiós al cambio de contexto.

Pida a ClickUp Brain que resuma los hilos de correo electrónico dentro del entorno de trabajo de ClickUp.

La herramienta de IA lee todo el contexto y le ofrece:

Un resumen claro y centrado en la acción de lo que se ha debatido.

Próximos pasos y/o elementos recomendados

Un borrador de respuesta que refleje su tono y haga avanzar la conversación.

📌 Ejemplo de indicación: Resuma este hilo de correo electrónico y redacte una respuesta solicitando la aprobación final del nuevo plan de campaña.

2. Programación del calendario

La IA analiza su disponibilidad, sus preferencias de reuniones y sus horas de mayor concentración para sugerirle los momentos óptimos para celebrar reuniones. Puede utilizar la IA para tareas cotidianas, como enviar invitaciones automáticamente, reprogramar conflictos y tener en cuenta las zonas horarias y las prioridades de los miembros del equipo.

Supongamos que abre su entorno de trabajo de ClickUp y se da cuenta de que tiene una semana muy ajetreada: plazos de entrega de contenidos, reuniones diarias y esa sesión estratégica que no deja de posponerse. Estresante, ¿verdad?

En lugar de jugar al Tetris con el Calendario, utilice ClickUp Calendar.

Con Google Calendar totalmente sincronizado, ya sabe lo que tiene entre manos. ClickUp Brain analiza sus eventos existentes, su cola de tareas e incluso sus preferencias de «No molestar» y trabajo profundo todos los jueves por la tarde.

Deja que ClickUp Brain organice tu agenda para alcanzar la máxima productividad con el Calendario basado en IA de ClickUp.

Supongamos que tiene cinco tareas marcadas como «De alta prioridad», pero dispone de un límite de tiempo esta semana. Le da una indicación a ClickUp Brain: Reorganiza mis cinco tareas prioritarias en función del tiempo disponible esta semana y reserva tiempo para completarlas sin que se solapen con reuniones. Y reequilibra todo en cuestión de segundos.

✅ Prueba esto: protege tu tiempo de concentración estableciendo parámetros como «no hay reuniones antes de las 10 de la mañana» o «solo dos reuniones al día». La IA puede bloquear automáticamente el tiempo para el trabajo intensivo y reprogramar las reuniones menos importantes.

3. Notas y resúmenes de reuniones

Puede utilizar la IA para capturar notas de reuniones, transcribir conversaciones en tiempo real, extraer elementos de acción, resumir decisiones y organizar notas en categorías predefinidas, como «puntos de debate» o «próximos pasos».

✅ Pruebe esto: Utilice indicaciones verbales coherentes como «Decidamos...» o «La siguiente acción es...» durante las reuniones. Estas indicaciones ayudan a la IA a reconocer las decisiones y tareas para su etiquetado automático o la creación de un seguimiento.

Todos hemos pasado por eso. La reunión termina y, de repente, se hace el silencio.

El IA Notetaker de ClickUp le salva el día sin que tenga que pulsar «grabar» ni apresurarse a escribir notas.

Automatice las notas de las reuniones y obtenga transcripciones directamente en su bandeja de entrada de ClickUp, con el tomador de notas con IA de ClickUp.

Así es como ayuda durante la reunión:

Transcribe toda la conversación en tiempo real.

Extrae los elementos a tomar y las decisiones clave mientras habla.

Organiza todo en transcripciones claras y fáciles de buscar dentro de ClickUp Docs.

Ayuda a asignar seguimientos y tareas directamente desde su entorno de trabajo.

También puede pedirle a ClickUp Brain que resuma estas discusiones, capture las decisiones y actualizaciones clave utilizando comandos de lenguaje natural y cree seguimientos a partir de sus transcripciones.

4. Automatización de la entrada de datos y las hojas de cálculo

Introducir datos manualmente no es algo que a nadie le guste hacer; lleva mucho tiempo, es propenso a errores y suele ser lo primero en dejar de ser prioritario. La IA puede rellenar automáticamente los campos de datos, detectar inconsistencias, limpiar entradas duplicadas e incluso generar fórmulas o resúmenes basados en instrucciones en lenguaje natural.

Rellene automáticamente las propiedades de las tareas, como las personas asignadas, las prioridades y los resúmenes, utilizando ClickUp AI.

Por ejemplo, estás llevando a cabo un proceso interno de elaboración de informes sobre errores. No es necesario enviar mensajes directos ni rellenar hojas de cálculo aleatorias. Solo tienes que crear un formulario ClickUp.

Incluye menús desplegables para el nivel de gravedad, una carga de archivos para capturas de pantalla y campos ocultos para uso interno (como a qué equipo se envía). Cuando alguien envía el formulario, ClickUp crea automáticamente una tarea y la función de autocompletar de IA la asigna al desarrollador adecuado y la etiqueta con el nivel de prioridad correcto.

🎥 Vea cómo funciona el autocompletado con IA: este vídeo muestra las funciones «Asignar con IA» y «Priorizar con IA» en acción:

Una vez que llegan los datos, la vista Tabla de ClickUp le ofrece una forma clara, similar a una hoja de cálculo, de gestionarlo todo. Cada tarea del formulario aparece como una fila, y cada campo se convierte en una columna con el estado, las etiquetas, el remitente y los plazos. Puede editar filas de forma masiva, aplicar filtros de prioridad y agrupar incidencias por estado o propietario.

Convierta las respuestas de los formularios en datos procesables dentro de la vista Tabla de ClickUp.

Ahora viene la parte divertida: ver el panorama general sin tener que rebuscar entre filas.

Crea un panel de ClickUp que extraiga información de tu lista de tareas. Añade tarjetas como «Tareas por estado», «Incidencias abiertas por equipo» o «Tiempo medio de resolución».

Visualice KPI específicos con tarjetas en los paneles de ClickUp.

Configure su panel para que se actualice automáticamente y así poder ver siempre los datos en tiempo real, lo cual es ideal para revisiones semanales o para un uso compartido con la dirección. Incluso puede convertir los datos en un panel orientado al cliente, mostrando solo información filtrada.

Este vídeo le guiará paso a paso por todo el proceso.

🧠 Dato curioso: El archivador fue patentado en 1898 por Edwin G. Seibels. Antes de eso, la mayoría de los registros de oficina se almacenaban en cajas apiladas, sobres o libros encuadernados. El archivador vertical cambió la forma en que las oficinas organizaban la información y condujo al auge de la burocracia basada en el papel en el siglo XX.

La IA realiza un seguimiento de la actividad de las tareas, detecta cambios en el estado o la urgencia y actualiza los cronogramas de los proyectos en consecuencia. Puede sugerir reasignaciones, señalar cuellos de botella y generar resúmenes diarios o actualizaciones puntuales.

Con ClickUp Automatizaciones, sus proyectos prácticamente se ejecutan solos. Desde cambiar los cronogramas hasta notificar a las personas adecuadas, esta herramienta garantiza que las actualizaciones se realicen antes de que tenga que solicitarlas.

Cree flujos de trabajo automatizados con las automatizaciones personalizadas de ClickUp.

Las automatizaciones funcionan según una regla sencilla: «Cuando ocurra esto, haz aquello». Puedes configurar desencadenantes como:

El estado de la tarea cambia a «En curso» → Asignarla al jefe de equipo.

Prioridad marcada como «Urgente» → Mover al principio de la lista + notificar al responsable.

Subtarea completada → La barra de progreso se actualiza automáticamente.

Por ejemplo, cuando una corrección de errores pasa a «Revisión», ClickUp la asigna automáticamente al departamento de control de calidad y envía una notificación al revisor. Además, ClickUp Brain señala los cuellos de botella y sugiere cambios para mantener el cronograma al día.

📌 Ejemplo de indicación: «¿Qué tareas se retrasan constantemente?» o «¿Qué está causando cuellos de botella en este sprint?» Priorice las tareas que debe realizar desde su entorno de trabajo utilizando las respuestas contextuales de ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: Una vez que tus automatizaciones se encarguen de los pasos predecibles, pasa al siguiente nivel con ClickUp Super Agents. Úsalos cuando un flujo de trabajo requiera criterio, no solo reglas. 📌 Por ejemplo, en lugar de ser un desencadenante para una sola tarea, un Super Agent puede: Leer una solicitud entrante

Clasifique de forma inteligente su prioridad.

Cree automáticamente el conjunto adecuado de tareas.

Asignarlos en función de la carga de trabajo actual de su equipo y

Notificar a las partes interesadas Es la diferencia entre automatizar pasos y automatizar la propiedad. Con ClickUp Super Agents, gestiona flujos de trabajo completos, no solo acciones individuales, para que tus proyectos sigan avanzando incluso cuando nadie los supervisa.

6. Documentación interna

La IA puede generar borradores iniciales de documentos internos, simplificar textos complejos, organizar el contenido por encabezados e identificar información obsoleta o contradictoria en documentos existentes.

Crear documentos internos no es una tarea solitaria. ClickUp Docs lo convierte en una tarea colaborativa, interactiva y agradable. Si estás redactando POE, políticas de la empresa, agendas de reuniones o guías de incorporación, Docs te ayuda a crear documentos vivos y dinámicos, coeditados por tu equipo directamente en tu flujo de trabajo.

Esto es lo que puede hacer con documentos en ClickUp:

Utilice comandos de barra inclinada para añadir rápidamente encabezados, llamadas, listas de control, incrustaciones y mucho más.

Vea cómo sus compañeros de equipo realizan la edición en directo, añadan comentarios con menciones y mantengan las conversaciones en contexto.

Incruste enlaces a tareas, asigne elementos de la lista de control con fechas límite y muestre paneles o calendarios dentro de su documento.

Almacene documentos como plantillas de indicaciones de IA por espacio, carpeta o lista, y encuentre lo que necesita al instante utilizando el hub de documentos.

Cree documentos dinámicos en Docs con ClickUp Brain

Una vez abierto el documento, el escritor de IA de ClickUp Brain le ayuda a escribir, reescribir y revisar el contenido. Redacta las primeras versiones a partir de sencillas indicaciones, reescribe las secciones confusas y organiza la información bajo encabezados inteligentes.

📌 Ejemplo de indicación: Cree un POE para la incorporación de clientes con cinco pasos, plazos y roles de propietarios. También puede resaltar un párrafo desordenado y solicitar: Haga que esto sea más conciso para una base de conocimientos interna.

🧠 Dato curioso: Las máquinas de escribir revolucionaron el trabajo de oficina a finales del siglo XIX, pero los primeros modelos eran tan ruidosos que las empresas comenzaron a diseñar salas de mecanografía, llenas de mecanógrafos, específicamente para mantener el ruido alejado de los ejecutivos. Hoy en día, existen herramientas de IA de conversión de voz a texto que pueden escribir por ti. Sin necesidad de teclear, solo con tu voz, que se transcribe en texto. Una de estas herramientas, Talk to Text de ClickUp, te ayuda a dictar notas, documentos y tareas, ¡cuatro veces más rápido que escribiendo!

Cómo empezar a realizar la automatización del trabajo de oficina con IA (paso a paso)

Así que está listo para ahorrar tiempo, reducir el trabajo rutinario y, por fin, dejar de hacer las mismas diez cosas cada día. Pero, ¿cómo automatizar el trabajo de oficina con IA?

Aquí tiene una guía paso a paso para ejecutar la automatización del flujo de trabajo con IA. 👇

Paso n.º 1: Identifique las soluciones más sencillas

Empecemos por lo básico. Debe averiguar: ¿Qué se puede automatizar?

Eche un vistazo a su jornada laboral. ¿Hay tareas que le parecen un déjà vu cada vez que las realiza?

Estos son algunos ejemplos:

Introducir el mismo tipo de datos en el mismo tipo de activos

Obtener informes de las mismas fuentes

Programación de reuniones

Clasificar o responder correos electrónicos

Si es así, son oro para la automatización de tareas mediante IA. ¿La regla general? Empiece con tareas repetitivas, basadas en reglas y de bajo riesgo. Deje las decisiones complicadas a los humanos.

🔍 ¿Sabías que...? El primer correo electrónico que se envió fue en 1971 por Ray Tomlinson, que trabajaba como ingeniero en Bolt, una empresa informática.

Paso n.º 2: planifique el proceso

Antes de incorporar los bots, es útil saber qué es lo que se va a automatizar. Anote lo siguiente:

Dónde comienza la tarea o el flujo de trabajo , como cuando llega una factura.

Lo que ocurre en medio , como las etiquetas, las aprobaciones y el archivo.

Dónde termina, como almacenar la copia pagada en la carpeta de finanzas.

Esto hace que sea más fácil ver dónde puede ayudar la IA y dónde no. Mientras lo hace, pregúntese: ¿Cuál es la meta? ¿Ahorrar tiempo? ¿Reducir errores? Saber el porqué le ayudará a medir los resultados más adelante.

🚀 Ventaja de ClickUp: Las pizarras de ClickUp son ideales para generar ideas sobre flujos de trabajo de forma individual. Puede añadir tablas, notas adhesivas y diferentes elementos visuales para anotar los problemas que se pueden automatizar. A continuación, estas notas se convierten directamente en tareas o documentos, lo que le proporciona la claridad que necesita antes de realizar la automatización. Visualice, correlacione y optimice procesos o flujos de trabajo de forma colaborativa en ClickUp Whiteboards.

Ahora, la parte divertida: elegir su conjunto de tecnologías. Si es nuevo en la automatización, necesitará herramientas que sean:

Sin código o con poco código, por lo que no necesita ayuda del departamento de TI para realizar los ajustes.

Compatible con sus herramientas actuales, como Gmail, Excel o cualquier otra que ya esté utilizando.

Integrada en los flujos de trabajo diarios, la IA aparece donde realmente se realiza el trabajo, no en otra aplicación más que hay que consultar.

Aquí es donde muchos equipos se equivocan. Añaden herramientas de IA independientes para escribir, celebrar reuniones o realizar automatizaciones, lo que solo sirve para crear más cambios de contexto y más lugares en los que se puede perder el trabajo. Esto da lugar a una costosa proliferación de la IA.

Un enfoque más adecuado es consolidar todo en torno a un entorno de trabajo de IA convergente, una plataforma única en la que conviven proyectos, documentos, comunicaciones y automatización, y en la que la IA tiene una visibilidad completa del trabajo que realiza su equipo. ¡Una plataforma como ClickUp!

Porque cuando la IA comprende sus tareas, plazos y conversaciones, puede hacer mucho más que generar texto o responder preguntas. De hecho, puede hacer avanzar el trabajo.

📮 ClickUp Insight: ¿Puede su asistente de IA o Copilot señalar problemas de forma proactiva? Solo el 9 % de los encuestados en nuestra encuesta sobre madurez de la IA afirman que su IA puede anticipar y resolver problemas de forma independiente. Esto se debe a que la mayoría de las herramientas de IA operan dentro de aplicaciones desconectadas y no tienen visibilidad alguna de las dependencias o los obstáculos. Cuando un sistema de IA no puede visualizar las conexiones entre los flujos de trabajo, no puede detectar los riesgos de forma temprana ni ayudar a los equipos a mantenerse a la vanguardia. ClickUp Brain opera dentro de un entorno de trabajo de IA convergente en el que las dependencias, los plazos y el progreso del proyecto están conectados. Puede informarte sobre lo que se discutió en la reunión de la semana pasada, qué tareas se han retrasado e incluso ayudarte a reajustar tu calendario semanal en función de las prioridades definidas.

Paso n.º 4: Pruebe su primera automatización.

No es necesario que reestructure todo su flujo de trabajo para ver resultados. Aquí tiene una mini automatización que puede probar esta semana:

Configure las automatizaciones de ClickUp para supervisar su bandeja de entrada en busca de correos electrónicos con la palabra «factura» en el asunto.

Haz que se mueva automáticamente a una carpeta o etiquétalos en tu gestor de tareas.

Pruébelo durante unos días para ver si funciona como esperaba. Realice los ajustes necesarios.

🔍 ¿Sabías que...? Mucho antes de que existieran aplicaciones de calendario como Google Calendar o Outlook, los profesionales dependían en gran medida de organizadores físicos en papel y agendas de escritorio para gestionar citas, plazos y tareas. Productos como Day-Timer y agendas similares eran herramientas estándar para la planificación de la oficina, hasta tal punto que los primeros programas de gestión de información personal, como Borland Sidekick (años 80), se diseñaron para sustituir a los calendarios y agendas de papel, ofreciendo una agenda digital junto con notas y recordatorios.

Paso n.º 5: Forme a su equipo

Ahora que ha creado un sistema, es el momento de incorporar a las personas:

Ofrezca a los miembros del equipo una demostración rápida y destaque el tiempo que se ahorra.

Usa el uso compartido de hojas de referencia o vídeos explicativos breves para preguntas frecuentes.

Asegure a sus empleados que la IA no está aquí para quitarles el trabajo, sino para ayudarles a deshacerse de las partes aburridas.

🚀 Ventaja de ClickUp: graba un Clip de ClickUp para explicar tu configuración de IA y ClickUp Brain lo transcribirá y resumirá automáticamente. Así, aunque alguien se incorpore más tarde u olvide los detalles, solo tendrá que buscar y obtendrá lo que necesita.

Paso n.º 6: Siga construyendo

A continuación, le ofrecemos algunos trucos de IA para utilizar su nuevo sistema de automatización de forma eficaz:

Mida el tiempo ahorrado, los errores evitados y cómo está afectando al equipo.

Mejórelos basándose en los comentarios; tal vez sea necesario ajustar una regla o añadir un nuevo paso.

Aproveche su éxito una vez que su equipo se sienta cómodo con ello; automatice las invitaciones del calendario, los informes, las respuestas a los clientes, lo que sea.

Errores comunes que hay que evitar

Con demasiada frecuencia, los equipos se apresuran a adoptar la automatización sin correlacionar los procesos, definir la propiedad o validar los resultados. La verdadera ventaja de la IA reside en cómo se implementa, no solo en lo que se automatiza.

A continuación, le mostramos algunos errores comunes que debe evitar y sus soluciones:

Automatización de un proceso defectuoso: audite manualmente el proceso antes de implementar la IA. Utilice un marco como SIPOC (proveedores, insumos, procesos, productos, clientes) para visualizar cada paso, detectar cuellos de botella y eliminar redundancias.

Ajustes de desencadenantes y condiciones vagos: Defina siempre las reglas con claridad; utilice la lógica «si... entonces» para garantizar un comportamiento de automatización coherente.

Trate los resultados de la IA como definitivos: utilice el método R-A-R ; deje que la IA cree el borrador , evalúe su precisión y, a continuación, refine el tono y el contexto.

Evitar la propiedad de la automatización: designe a un administrador de automatización, alguien responsable de supervisar los flujos de trabajo, revisar los resultados y detectar los errores antes de que se amplíen.

Automatización excesiva de los flujos de trabajo rutinarios: Cree anulaciones manuales o rutas de excepción. Evite automatizar tareas repetitivas que requieran el criterio humano o que cambien con frecuencia en función del contexto.

Ignorar los bucles de retroalimentación: Habilite los campos de retroalimentación, como «¿Le ha resultado útil?» o «Editar sugerido». Esto permite que la IA aprenda y mejore, perfeccionando los resultados futuros basándose en el uso real.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedican a tareas repetitivas y rutinarias. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado utilizando las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Convierta ClickUp en su socio de automatización mediante IA.

La IA le quita una carga sorprendente de encima. Sin embargo, la automatización debe integrarse en su entorno de trabajo, no en herramientas dispersas.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, es la herramienta perfecta para ofrecerte todo lo que necesitas en un solo entorno de trabajo. Con ClickUp Brain, que te ayuda a escribir, resumir y dar formato al texto mientras se encarga de las tareas rutinarias, obtienes un asistente de IA que piensa por ti.

Combínalo con la gestión de proyectos, las automatizaciones y los agentes de ClickUp, y ya no tendrás que unir herramientas, sino que trabajarás con un sistema inteligente que se adapta a tu equipo.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis y pruébelo usted mismo! ✅