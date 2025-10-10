17 plantillas gratuitas de reseñas de clientes para recopilar opiniones

Ya estás realizando un trabajo sólido. Pero incluso los mejores proyectos pueden dejar a los clientes con comentarios tácitos: cosas que apreciaron, cosas que no les convencieron del todo o sugerencias que podrían dar figura a tu próximo compromiso.

Para facilitar la recopilación y el uso de esos comentarios, necesita plantillas de reseñas de clientes. Le proporcionan un lugar donde registrar opiniones directas sobre lo que funciona, lo que podría mejorarse y lo que, de otro modo, podría pasar desapercibido. Con el tiempo, esos comentarios reforzarán su reputación online, generarán reseñas positivas y le ayudarán a destacar en los resultados de búsqueda.

El único reto es obtener comentarios sinceros y valiosos sin que resulte incómodo o lleve mucho tiempo. Estas plantillas gratuitas de reseñas de clientes ayudan a que el proceso sea sencillo.

¿Qué son las plantillas de reseñas de clientes?

Las plantillas de reseñas de clientes son marcos o documentos prediseñados y estructurados que utilizan las empresas, los autónomos o las agencias para recopilar comentarios, evaluaciones o testimonios de los clientes sobre sus servicios, productos o experiencia general.

Algunos de los componentes clave que deben tener las plantillas de formularios de opiniones o comentarios de clientes 👇 ✅ Declaración introductoria: una introducción concisa y profesional que marca el tono, agradece al cliente y aclara el propósito de los comentarios (por ejemplo, mejorar los servicios o mostrar testimonios) ✅ Preguntas específicas: preguntas concretas y relevantes para el sector, como «¿En qué medida hemos cumplido las metas de su proyecto?» o «¿Qué grado de facilidad de uso tiene nuestro producto?», para obtener respuestas detalladas ✅ Métricas cuantitativas: escalas de valoración (por ejemplo, 1-5 estrellas, Net Promoter Score) para obtener datos cuantificables sobre la satisfacción, la calidad o la rapidez de entrega ✅ Indicaciones cualitativas: campos abiertos para sugerencias, críticas o aspectos destacados, por ejemplo, «¿Qué podríamos dejar pendiente para obtener una valoración de 5 estrellas la próxima vez?» ✅ Cláusula de permiso: sección en la que se solicita el permiso para utilizar los comentarios positivos con fines de marketing, garantizando el cumplimiento de las leyes de privacidad (por ejemplo, el RGPD o la CCPA) ✅ Opciones de seguimiento: campos para que los clientes soliciten una llamada o proporcionen referencias, lo que ayuda a fortalecer las relaciones

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de reseñas de clientes?

Claras y concisas: una buena plantilla es breve y fácil de entender. Respeta el tiempo de los clientes. Intente incluir entre 5 y 7 preguntas concisas para que sus clientes solo necesiten entre 2 y 3 minutos para dejar sus opiniones

🔖 Ejemplo: «¿Qué grado de satisfacción le merece nuestro servicio? (1-10)» es una pregunta directa y rápida.

relevante para sus metas*: Las preguntas deben estar relacionadas con diversos aspectos de las necesidades de su empresa, como mejorar los productos o recopilar testimonios. Adáptelas a su sector y tipo de cliente para obtener recomendaciones personales e información útil

🔖 Ejemplo: Una empresa de SaaS puede preguntar «¿Qué tan fácil fue usar nuestro software?» para orientar las futuras actualizaciones del producto.

combinación equilibrada de preguntas*: utilice tanto escalas de valoración como indicaciones abiertas para obtener datos cuantificables y comentarios detallados. Esta combinación permite descubrir tendencias y puntos débiles específicos sin abrumar a los clientes

🔖 Ejemplo: Combina «Valore nuestro servicio de asistencia (1-5)» con «¿Qué podría estar pendiente?»

resultados prácticos*: cada pregunta debe impulsar decisiones basadas en los resultados, como solucionar problemas o crear contenido generado por los usuarios. Las escalas de valoración y las indicaciones específicas facilitan el análisis de los comentarios de los clientes y la toma de medidas al respecto

🔖 Ejemplo: «¿Qué le ha llevado a dar esta valoración?» explica una puntuación baja, al tiempo que da a su equipo una idea de cómo evitar esas circunstancias.

Plantillas de reseñas de clientes

Si desea destacar y obtener una ventaja competitiva real, estas 17 plantillas de reseñas de clientes le permitirán recopilar opiniones de forma más fácil y eficaz:

1. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Vista y organice las respuestas de los clientes utilizando la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

La plantilla de formulario de comentarios de ClickUp ayuda a los equipos de producto y experiencia del cliente a recopilar comentarios que pueden utilizarse en todos los departamentos.

Por qué le gustará esta plantilla:

Úselas para diseñar encuestas personalizadas con escalas de valoración, campos de opción múltiple y preguntas abiertas que revelen tanto información cualitativa como tendencias cuantificables

Agrupa las respuestas por cliente, categoría o miembro del equipo, filtra los comentarios por puntuación y detecta temas recurrentes en cuestión de segundos

Una vez enviado el formulario, cada respuesta se convierte automáticamente en una tarea de ClickUp en su entorno de trabajo

Los equipos pueden etiquetar a los propietarios, establecer prioridades y realizar un seguimiento de la resolución de los problemas de los clientes sin necesidad de utilizar una herramienta independiente

Es especialmente útil para equipos que gestionan lanzamientos de productos, comentarios de incorporación o ciclos de satisfacción del cliente, donde un seguimiento rápido marca una diferencia real.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y equipos de éxito del cliente que desean una forma estructurada y práctica de recopilar y responder a los comentarios de los clientes

2. Plantilla de encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de la satisfacción con el producto, los patrones de uso y las sugerencias de comentarios con la plantilla de encuesta de comentarios sobre productos de ClickUp

Si forma parte de un equipo de producto o UX, la plantilla de encuesta de opiniones sobre productos de ClickUp le ofrece una forma estructurada y repetible de recopilar y analizar las opiniones de los clientes. Le ayuda a centralizar las respuestas de las encuestas, realizar un seguimiento de las tendencias de opinión y detectar fácilmente los puntos débiles recurrentes, incluso sin tener acceso a un software específico para recopilar opiniones sobre productos.

Por qué le gustará esta plantilla:

Cada respuesta se puede clasificar por tipo de producto, nivel de satisfacción y tema de la opinión

Las vistas integradas, como «Para revisar», «En revisión» y «Revisado», ayudan a priorizar los siguientes pasos y evitan que se pierda información importante en bandejas de entrada o hojas de cálculo

Utilice los Campos personalizados de ClickUp para registrar la frecuencia de uso, la puntuación de satisfacción y las sugerencias de mejora del producto, de modo que las decisiones siempre se basen en datos.

✅ Ideal para: Responsables de producto y experiencia de usuario que buscan mejorar la satisfacción de los usuarios y definir las hojas de ruta de los productos con comentarios estructurados

Obtenga una plantilla gratis Vista y gestione las solicitudes de soporte al cliente entrantes con la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp

La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp ofrece a los equipos de soporte una forma más rápida y clara de registrar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar.

Por qué le gustará esta plantilla:

Cada solicitud se canaliza a través de un formulario de admisión estructurado y se organiza de forma clara por prioridad, tipo de inquietud o estado del problema

Desde el seguimiento de tickets urgentes hasta la documentación de los seguimientos, esta plantilla aporta claridad a sus procesos de gestión de la comunicación con los clientes

Puede utilizar la plantilla para filtrar los mensajes sin resolver, asignar los siguientes pasos y asegurarse de que no se pase por alto ninguna consulta

la vista Tablero Funciona con la vista Lista de ClickUp , para que su equipo pueda clasificar los problemas, añadir contexto y tramitar las solicitudes sin perder tiempo recopilando información de múltiples fuentes.

✅ Ideal para: Equipos de atención al cliente que gestionan consultas sobre productos, solicitudes de reembolso y asistencia con pedidos en todos los canales

4. Plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Supervise fácilmente los tickets de soporte al cliente entrantes con la plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp

La plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp está diseñada para equipos de asistencia que desean recopilar, organizar y resolver todo tipo de consultas de los clientes. Tan pronto como un cliente rellena el formulario de solicitud de servicio, su entrada se convierte instantáneamente en una tarea y se envía a su lista de tickets. Cada solicitud se rastrea con campos como la persona asignada, la fecha límite, el correo electrónico del solicitante y la puntuación de satisfacción, para que nada quede oculto en su bandeja de entrada.

Por qué le gustará esta plantilla:

Agrupa las tareas automáticamente por estado, como Resuelta, en curso, Necesita aclaración, Escalada o Pendiente

Rótulo los tickets con categorías con código de color, como Comentarios, Errores, Quejas o Cancelaciones, lo que permite a tu equipo saber al instante con qué tipo de problema se está enfrentando

Si es necesario escalar una tarea, simplemente puede cambiarla a un nuevo estado y reasignarla en cuestión de segundos

ClickUp también facilita el filtrado por opinión del cliente o urgencia del SLA mediante etiquetas personalizadas y valoraciones de satisfacción, para que su equipo pueda priorizar las conversaciones adecuadas

✅ Ideal para: Gerentes de servicio al cliente y responsables de operaciones de soporte que gestionan grandes volúmenes de solicitudes de servicio

5. Plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Haga vista de las valoraciones de satisfacción de los clientes en función de sus conocimientos, utilidad y claridad utilizando la plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp

La plantilla de encuesta de satisfacción del cliente de ClickUp ayuda a los responsables de control de calidad a comprender y mejorar los procesos internos para aumentar la satisfacción de los clientes. Con los formularios integrados de ClickUp, los campos de valoración personalizados y la categorización inteligente, puede recopilar datos de satisfacción sobre el servicio, la claridad, la utilidad y la resolución de problemas en un solo lugar.

Por qué le gustará esta plantilla:

Una vez que reciba las respuestas, clasifique los comentarios por tema o puntuación para identificar las áreas que requieren trabajo

Realice un seguimiento de patrones, como consultas sin resolver o bajas valoraciones de claridad

Asigne elementos de acción a los compañeros de equipo adecuados para poder cumplir sus metas de atención al cliente

✅ Ideal para: Equipos de compatibilidad y control de calidad que desean realizar un seguimiento de las señales de satisfacción de los clientes y actuar en consecuencia

💡 Consejo profesional: ¿Quiere una forma de clasificar automáticamente los comentarios de los clientes de sus formularios de ClickUp según su sentimiento? Pruebe la asistencia contextual de IA de ClickUp Brain directamente en su entorno de trabajo. Este asistente de IA inteligente comprende los datos de su entorno de trabajo (tareas, documentos, personas) para ofrecerle información relevante para sus rols, su empresa y su sector. Analice los comentarios y opiniones de los clientes en tiempo real y obtenga información basada en IA con ClickUp

6. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las tareas de investigación y alinee la estrategia de producto utilizando la plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

La plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp ofrece a los equipos de producto y CX una estructura repetible para organizar, analizar y actuar en función de lo que realmente quieren los nuevos clientes.

Por qué le gustará esta plantilla:

Combina campos enlazados para datos externos (como formularios de evaluación y resultados de encuestas) con un seguimiento claro del progreso, asignaciones específicas para cada rol e hitos visuales en cada fase de la investigación

Desde identificar a los responsables de la toma de decisiones hasta correlacionar sus necesidades con su oferta, todo está diseñado para avanzar rápidamente sin saltarse ningún paso

También obtendrá 12 subtareas predefinidas que guiarán a su equipo a lo largo de todo el proceso, como la recopilación de datos, el análisis, la documentación y la alineación con GTM

✅ Ideal para: responsables de CX y gestores de productos que realizan análisis de usuarios o descubrimiento de clientes previo al lanzamiento

Por supuesto, incluso con un plan claro, es fácil sentirse tironeado en diez direcciones diferentes. Esa es otra área en la que ClickUp Brain realmente se destaca. Solo pregúntale: «¿En qué debería centrarme hoy?», y él clasificará tus tareas y te dirá exactamente qué necesita tu atención.

Pide a ClickUp Brain que genere elementos de acción, te ayude a priorizar tareas y te proporcione cronogramas de todo tu entorno de trabajo en cuestión de segundos

📮 ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectar con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con 6 contactos clave a diario para recopilar información esencial, acordar prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.

7. Plantilla de declaración de problemas personalizados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Documente las frustraciones y los obstáculos personalizados en múltiples tipos de problemas con la plantilla de declaración de problemas de clientes de ClickUp

La plantilla de declaración de problemas del cliente de ClickUp ayuda a los investigadores de UX y a los gestores de productos a romper las barreras que impiden a los clientes alcanzar sus metas. Incluye documentos para perfilar al cliente, identificar sus metas, correlacionar los obstáculos y rastrear la causa raíz detrás de esas barreras.

Por qué le gustará esta plantilla:

Cada sección ofrece una indicación a los equipos para que analicen de inmediato por qué existen estos problemas y qué peso emocional tienen

Le ayuda a priorizar los cambios que realmente marcan la diferencia

Puede utilizarlas como punto de partida para orientar las entrevistas, consolidar conocimientos y alinear a los equipos internos en torno a problemas de gran impacto para los clientes

✅ Ideal para: Equipos de UX y gestores de productos que recopilan puntos de fricción para orientar las mejoras de productos o servicios

8. Plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del progreso de los clientes a lo largo de las fases del ciclo de vida utilizando un tablero de estilo Kanban con la plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp

¿Gestiona docenas de clientes con diferentes tipos de servicios, fases contractuales y expectativas? Esta plantilla de plan de éxito del cliente de ClickUp mantiene todos los detalles, como el valor del contrato, el tipo de servicio y la información de contacto, en un solo lugar para los equipos de éxito del cliente.

Por qué le gustará esta plantilla:

Funciona de manera muy similar a un software de éxito del cliente , ya que le ayuda a realizar un seguimiento del nivel de servicio de cada cliente, la tarifa acordada, el progreso del proyecto y el estado de éxito

Cada tarjeta de cliente funciona como un panel de control en tiempo real, que muestra la ubicación, los contratos en PDF y una barra de progreso visual

Puede agrupar a los clientes por fase del ciclo de vida (como incorporación, retención o en riesgo), asignar la propiedad a los miembros del equipo interno y ver al instante dónde hay carencias en la asistencia

Le ayudará a gestionar las expectativas de los clientes , ofrecer un valor constante y mejorar la retención a través de la visibilidad y la automatización

✅ Ideal para: Gestores de éxito del cliente y responsables de incorporación que desean realizar el seguimiento de los recorridos de los clientes en varias fases

9. Plantilla de intento correcto de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del estado de los clientes, los niveles de compatibilidad y las puntuaciones de compromiso con la plantilla de éxito de clientes de ClickUp

La plantilla de éxito del cliente de ClickUp proporciona a sus equipos de incorporación y éxito del cliente una forma estructurada de realizar un seguimiento del estado de los clientes, organizar los traspasos y abordar los riesgos antes de que se acumulen.

Por qué le gustará esta plantilla:

Mantenga a su equipo sincronizado con vistas agrupadas por el estado de las cuentas y campos predefinidos para puntuaciones NPS, niveles de compromiso y últimos puntos de contacto

Supervise el estado de cada cliente, estandarice los procesos de incorporación y compatibilidad, y asegúrese de que ninguna cuenta quede desatendida

Utilice listas de control para desglosar los pasos de incorporación o renovación en flujos de trabajo repetibles

Para ahorrar tiempo, las automatizaciones de ClickUp son desencadenantes de actualizaciones cuando se alcanzan hitos, envían alertas cuando la salud del cliente disminuye o notifican a los propietarios cuando vencen los seguimientos

✅ Ideal para: Gestores de éxito de clientes y equipos de incorporación que desean mejorar la retención de clientes y mantenerse proactivos con cada uno de ellos

10. Plantilla de soporte al cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Muestra los tickets de los clientes con campos para la persona asignada, la prioridad, el tipo de solicitud y los datos de contacto con la plantilla de soporte al cliente de ClickUp

La plantilla de soporte al cliente de ClickUp proporciona a su departamento de asistencia una estructura de dos niveles para gestionar las solicitudes de asistencia en función de la urgencia, la complejidad y la vía de escalado. También puede verlo todo desde un único centro de mando: tickets abiertos, barras de progreso, prioridades marcadas, datos de contacto y cargas de trabajo de las personas asignadas.

Por qué le gustará esta plantilla:

Agrupa las tareas por estado (como «en espera» o «en curso»)

Etiqueta los problemas por tipo (ayuda con el producto, informe de errores, solicitud de mejora)

Asigne automáticamente los problemas a la persona adecuada para el trabajo utilizando AI Assign

¿Tienes un ticket que se está alargando? Muévelo al Nivel 2 con un clic y haz que un agente senior se haga cargo de él

Utilice los paneles de ClickUp para saber exactamente dónde se encuentran los atascos, qué tareas están atrasadas y cuánto trabajo queda sin asignar

✅ Ideal para: Equipos de atención al cliente, responsables de operaciones de soporte y gestores de servicios de asistencia que desean flujos de trabajo más claros y resoluciones más rápidas

11. Plantilla de escalado de servicio al cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice y resuelva las escaladas de servicio al cliente más rápidamente con la plantilla de escaladas de servicio al cliente de ClickUp

La plantilla de escalamiento del servicio de atención al cliente de ClickUp ayuda a agilizar la resolución de tickets organizando las solicitudes en categorías de nivel 1 y nivel 2. Antes de crear su flujo de trabajo de escalamiento, puede definir qué se considera una solicitud de baja prioridad y qué se considera un problema crítico que requiere atención inmediata.

Por qué le gustará esta plantilla:

Una vez definidas las prioridades, cree tareas y delegue responsabilidades fácilmente, según el tipo de problema, la urgencia o la especialización del equipo con ClickUp Tareas

Con una vista centralizada del estado, la persona asignada y la categoría, su equipo puede abordar los retos del servicio de atención al cliente , como reembolsos, sustituciones y seguimientos, con claridad y responsabilidad

Ningún ticket queda sin seguimiento, y cada problema de alto impacto se deriva a la persona adecuada en el momento oportuno

✅ Ideal para: Responsables de atención al cliente y equipos de escalado que gestionan grandes volúmenes de tickets o tiempos de respuesta de acuerdos de nivel de servicio (SLA)

12. Plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Analice los comentarios de los clientes y adapte su estrategia a las necesidades reales de los usuarios con la plantilla de análisis de necesidades de los clientes de ClickUp

Antes de poder mejorar la satisfacción del cliente personalizado, es necesario comprender exactamente qué necesitan sus clientes actuales y potenciales.

La plantilla de análisis de necesidades del cliente de ClickUp le ayuda a recopilar puntos débiles, organizar comentarios y convertir la información en acciones. Desde identificar a los principales responsables de la toma de decisiones hasta alinear su oferta con las expectativas de los clientes potenciales, cada paso se presenta como una tarea clara y manejable.

Por qué le gustará esta plantilla:

Empieza por definir tu análisis directamente en ClickUp Metas

Establezca objetivos claros sobre lo que desea aprender y cómo esa información figura en su estrategia de productos o servicios

Utilice las subtareas integradas para recopilar, analizar y actuar en función de la información real de los clientes, manteniendo a su equipo alineado desde el descubrimiento hasta la implementación

Al final de este flujo de trabajo, dispondrá de un plan documentado para mejorar la satisfacción del cliente y una estrategia clara adaptada tanto a los clientes actuales como a los potenciales.

✅ Ideal para: Equipos de marketing, gestores de productos y responsables de la experiencia del cliente que desean alinear el desarrollo de productos o servicios con las necesidades reales de los clientes potenciales y existentes

13. Plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento y priorice los tickets de soporte al cliente en función del nivel de suscripción, el tipo de problema y el nivel de cliente utilizando la plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp

Los equipos de soporte suelen tener que lidiar con cientos de problemas entrantes (problemas de facturación, preguntas sobre productos, errores técnicos) de clientes con diferentes necesidades, niveles y grados de urgencia. La plantilla de servicio de asistencia técnica de ClickUp incluye una vista de panel centralizada y filtrable, en la que cada ticket se organiza según la puntuación de control de calidad, el tipo de problema, el segmento de clientes y el nivel de suscripción.

Por qué le gustará esta plantilla:

Puede agrupar los tickets por prioridad, asignar propietarios, marcar cuentas problemáticas y añadir subtareas para acciones de seguimiento

Utilice las columnas de puntuación de control de calidad para evaluar la calidad del servicio o realizar un seguimiento de las tendencias de satisfacción entre los personalizados y los tipos de problemas

Por ejemplo, su equipo puede comparar rápidamente cómo valoran los clientes VIP la rapidez de resolución en comparación con los clientes habituales. Con el tiempo, esto le proporcionará información útil para ajustar la dotación de personal, la formación o las vías de escalado.

✅ Ideal para: Gerentes de servicios de compatibilidad que buscan optimizar los procesos del servicio de ayuda, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio

14. Plantilla de colaboración para el intento correcto del cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Guíe a los clientes desde su incorporación hasta su plena aceptación utilizando la plantilla de colaboración para el intento correcto de los clientes de ClickUp

No se pueden recopilar buenas opiniones de clientes sin crear primero una experiencia excepcional para ellos. Y gestionar la experiencia del cliente requiere un sistema de uso compartido en el que los equipos de ventas, incorporación y entrega puedan realizar el seguimiento del progreso y mantener a todos los clientes avanzando. La plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp le ofrece ese sistema.

Por qué le gustará esta plantilla:

Comience con el formulario de recomendación de nuevo cliente para capturar información importante desde la primera interacción

Durante la incorporación, rellene el documento de respaldo en ClickUp Docs para registrar las metas, los obstáculos y las oportunidades. El equipo de ventas puede centrarse en las metas, mientras que el de producción hace una nota de las necesidades técnicas o de las alineaciones de función

Todo ello se integra en el Endorsement Pipeline, un tablero visual que muestra la situación de cada cliente, desde los nuevos hasta los recomendados

Puede arrastrar tarjetas a través de cada fase y desglosar los elementos en subtareas. Esto facilita la coordinación entre equipos y mantiene el impulso desde el inicio hasta la aprobación total

✅ Ideal para: Equipos de intento correcto y de incorporación que desean convertir las sólidas relaciones con los clientes en testimonios seguros y oportunos y en una defensa a largo plazo

15. Plantilla de escala Likert de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree encuestas estructuradas y escalables para medir la satisfacción, la intensidad y la opinión del cliente con la plantilla de escala Likert de ClickUp

La plantilla de escala Likert de ClickUp ayuda a los equipos de marketing y de producto a crear encuestas que recogen las opiniones de los clientes sobre su producto, servicio o experiencia. A la hora de hablar de satisfacción, facilidad de uso o probabilidad de recomendación, esta plantilla le proporciona la estructura que necesita para recopilar respuestas claras y útiles.

Por qué le gustará esta plantilla:

Personalice su escala de valoración con campos marcados del 1 al 5 para reflejar la intensidad o la frecuencia de la opinión de los clientes

Añada campos personalizados como departamento, correo electrónico o nivel de producto para segmentar las respuestas e identificar tendencias entre los diferentes tipos de clientes

Utilice la lista de control integrada para puntuar rápidamente las respuestas y evaluar cómo perciben los clientes la posición de su producto

Gracias a su formato sencillo y familiar, a los clientes les resultará fácil completarlas y a su equipo aún más fácil analizarlas. Si desea recopilar opiniones de clientes estructuradas, escalables y fáciles de cuantificar, esta plantilla es un excelente punto de partida.

✅ Ideal para: Equipos de marketing y responsables de producto que desean cuantificar los comentarios de los clientes

16. Plantilla de revisión anual de cliente de equipo de ventas de Template. Net

Esta plantilla de revisión anual de clientes de equipo de ventas de Template. Net ofrece a los gestores de cuentas un formato estructurado para presentar los logros en materia de ingresos, los datos de retención de clientes y los éxitos colaborativos, al tiempo que crea un espacio para los comentarios abiertos de los clientes.

Puede utilizarla para revisar el rendimiento pasado, para uso compartido de las tendencias del mercado y para alinearse con las metas futuras. Con secciones para las aportaciones del cliente, también sirve como plantilla de reseñas de clientes que recopila información que puede utilizar posteriormente para mejorar la prestación de servicios o incluso para informar sobre reseñas en línea y programas de promoción.

Es útil cuando hay múltiples partes interesadas involucradas y es esencial que haya claridad en cuanto a las metas, los comentarios y los siguientes pasos a seguir.

✅ Ideal para: Gestores de cuentas que realizan revisiones anuales formales con clientes estratégicos o de alto valor

17. Plantilla de comentarios de clientes de equipo de ventas de Template. Net

La plantilla «Sales Customer Feedback for Review» de Template. Net ayuda a los clientes a compartir comentarios detallados sobre su experiencia con su equipo de ventas. Abarca categorías específicas como la puntualidad, el conocimiento del producto, la coherencia en el seguimiento y la personalización.

Resulta útil después de cerrar un trato o durante las revisiones trimestrales de cuentas, ya que ofrece a los clientes una forma de expresar sus opiniones. Un cliente satisfecho puede destacar lo que hizo que la experiencia fuera excepcional, mientras que otros pueden aportar comentarios constructivos que ayuden a reforzar su proceso de equipo de ventas.

✅ Ideal para: Directores de equipos de ventas y equipos de atención al cliente que recopilan opiniones tras la venta para generar confianza a largo plazo

Convierta los comentarios de los clientes en acciones con ClickUp

Pedir opiniones a los clientes puede resultar incómodo, y clasificarlas aún más. Buscas respuestas, intentas dar sentido a respuestas dispersas y te preguntas si alguna de ellas te será realmente útil. Es mucho tiempo perdido en información que quizás puedas utilizar.

ClickUp hace que todo esto sea cosa del pasado. Con plantillas prediseñadas para cada tipo de interacción con el cliente, desde la incorporación hasta los comentarios sobre los productos y las comprobaciones de éxito, puede recopilar, organizar y actuar en función de las opiniones sin necesidad de utilizar hojas de cálculo. Los formularios se introducen directamente en las tareas, mientras que las automatizaciones se encargan del seguimiento. Además, los Campos personalizados le ayudan a filtrar las respuestas por producto, tipo de cliente o opinión, para que su equipo sepa siempre en qué centrarse a continuación.

Ya no tendrá que adivinar lo que piensan los clientes. Solo necesitará información estructurada y útil que le permita mejorar sus servicios y fortalecer sus relaciones.

