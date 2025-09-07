13 plantillas gratuitas para propiedades de alquiler que puedes usar en 2025

La gestión de una propiedad de alquiler no es una fuente fácil de ingresos pasivos. Es necesario equilibrar el seguimiento de los alquileres, las renovaciones de los contratos, los problemas de mantenimiento y la preparación de los impuestos.

Incluso una sola unidad puede suponer docenas de elementos móviles y un sinfín de pestañas en su ordenador portátil. Una plantilla de alquiler de propiedades puede ayudarle a poner el pedido en ese caos.

Desde la información de los inquilinos y los contratos de alquiler hasta el alquiler mensual y los depósitos de seguridad, estas plantillas simplifican los detalles para que puedas centrarte en hacer crecer tu empresa de alquiler de propiedades.

Hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas para ayudar a los propietarios, administradores de propiedades e inversores inmobiliarios a mantener el control sin ahogarse en hojas de cálculo o notas adhesivas. ¡Demos un poco de estructura a su estrategia de alquiler!

¿Qué son las plantillas de alquiler de propiedades?

una plantilla de alquiler de propiedades es un documento o herramienta digital listo para usar diseñado para ayudar a los propietarios, inversores y administradores de propiedades a organizar, realizar un seguimiento y gestionar las tareas esenciales relacionadas con las propiedades. *

Estas plantillas suelen abarcar todo, desde los detalles del contrato de alquiler y las solicitudes de los inquilinos hasta el seguimiento de la renta mensual, los depósitos de seguridad, los calendarios de mantenimiento y los cálculos de los ingresos por alquiler

En lugar de crear hojas de cálculo personalizadas o elaborar formularios desde cero, una plantilla para propiedades en alquiler le ofrece un punto de partida estructurado, lo que le permite ahorrar tiempo y reducir los errores manuales.

Estas plantillas son especialmente útiles para pequeñas empresas de alquiler de propiedades. Aportan coherencia a la forma de realizar el seguimiento de los alquileres pagados, gestionar las fechas límite o calcular las deducciones para la elaboración de informes del Anexo E, todo ello mientras se mantienen los registros en orden y se cumple con la normativa.

🧠 ¿Sabías que...? La asequibilidad y la resiliencia climática están desplazando la demanda de propiedades de alquiler hacia el Medio Oeste de Estados Unidos, mientras que las zonas de alto coste y vulnerables al clima, como Texas y Florida, experimentan un crecimiento más lento. Mientras que los propietarios experimentados y los inversores habituales siguen ampliando sus carteras, los compradores primerizos se enfrentan a barreras de entrada cada vez mayores. El mercado del alquiler se mantiene estable, pero para desenvolverse en él se necesitan herramientas más inteligentes en medio de los continuos cambios económicos y políticos.

Plantillas para propiedades de alquiler

Desde la selección de inquilinos hasta el seguimiento de los pagos, estas plantillas gratuitas están diseñadas para optimizar todos los aspectos de su empresa de alquiler de propiedades.

Tanto si gestionas una vivienda unifamiliar como una cartera de múltiples propiedades, ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, está aquí para ayudarte a organizar, automatizar y crecer.

1. Plantilla CRM de la plataforma de alquiler de propiedades ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las interacciones personalizadas con los clientes y optimice el proceso de reserva con la plataforma CRM para alquiler de propiedades de ClickUp

¿Quiere convertir el seguimiento y la comunicación con los inquilinos en una máquina bien engrasada? La plantilla CRM de la plataforma de alquiler de propiedades de ClickUp le ofrece una gestión centralizada de clientes potenciales, automatización de reservas e historial de invitados al alcance de la mano.

Con esta plantilla, podrá centrarse en hacer crecer sus inversiones inmobiliarias, en lugar de perseguir fechas límite y inquilinos. Así es como se hace:

Simplifique las operaciones diarias, como el seguimiento de los pagos, la gestión de las solicitudes de mantenimiento y el almacenamiento de las condiciones clave del contrato de alquiler

Gestiona los posibles inquilinos, los contratos de alquiler y las solicitudes en un solo lugar

Automatice los recordatorios de las fechas límite del alquiler, las fechas de finalización del contrato de alquiler y las tareas periódicas de mantenimiento y cobro del alquiler con ClickUp Automatización

Realice un seguimiento del alquiler mensual, los importes de los depósitos de seguridad de los inquilinos y el alquiler pagado por unidad con estados personalizados

Visualice los ingresos por alquiler, los datos del Anexo E y los costes de propiedad a través de los paneles personalizados de ClickUp

💡 Ideal para: Administradores de propiedades y propietarios que necesitan un CRM centralizado para optimizar las operaciones, cobrar el alquiler y realizar el seguimiento de los gastos de todas las propiedades

*información de ClickUp: El 13 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma utilizar la IA de forma habitual en el trabajo. Una posible razón: ¡problemas de seguridad! Es posible que los usuarios no quieran compartir datos confidenciales relacionados con la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve este problema llevando la resolución de problemas basada en IA directamente a su entorno de trabajo de ClickUp. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y le ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo su entorno de trabajo.

2. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que tanto el propietario como el inquilino tengan una comprensión clara de sus derechos y responsabilidades con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Evita las idas y venidas y crea contratos de alquiler claros y firmados. La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp te permite colaborar, registrar pagos y realizar un seguimiento de todos los contratos de los inquilinos en un único espacio optimizado.

Con ella, podrás:

Utilice los Campos personalizados de ClickUp para detallar los contratos de alquiler, incluidas las fechas de finalización del contrato y los importes mensuales del alquiler

Configure recordatorios automáticos para las fechas límite, lo que garantiza el cobro puntual del alquiler y reduce los pagos faltantes

Programa y gestiona las visitas a las propiedades y las fechas importantes en la vista del calendario de ClickUp

Facilita la comunicación entre los administradores de propiedades y los inquilinos con secciones de comentarios y notificaciones integradas

Mantenga un registro completo de los ingresos y gastos de alquiler, lo que le ayudará a preparar el Anexo E y a realizar análisis financieros

💡 Ideal para: propietarios, administradores de propiedades e inversores inmobiliarios que buscan un método fiable y eficiente para gestionar contratos de alquiler, realizar el seguimiento de los pagos y garantizar el cumplimiento normativo en todas sus propiedades de alquiler.

3. Plantilla de boletín informativo inmobiliario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Manténgase al día con sus clientes y conecte con compradores potenciales con la plantilla de boletín inmobiliario de ClickUp

Mantenga a sus clientes informados (sin sentir culpa por el spam): esta plantilla de boletín inmobiliario de ClickUp le ayuda a recopilar, programar y enviar boletines pulidos que destacan listas, tendencias y consejos.

También puede utilizar la plantilla para:

Personalice el contenido para destacar las tendencias del mercado, las nuevas listas inmobiliarias y consejos útiles

Utilice Campos personalizados y Estados para gestionar la creación de boletines informativos y los flujos de trabajo de distribución

Aprovecha ClickUp Documento para redactar y realizar edición de contenido de forma colaborativa

Programa y realiza un seguimiento del envío de boletines informativos utilizando las vistas de (diagrama de) Gantt de ClickUp

Mejora la interacción con los clientes mediante la provisión de información oportuna y relevante por parte de un proveedor

💡 Ideal para: Agentes inmobiliarios y equipos de marketing que desean mantener una comunicación regular con los clientes, mostrar su experiencia e impulsar el compromiso a través de boletines informativos.

4. Plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantenga todos los datos y tareas organizados con la plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp

¿Te enfrentas a la compraventa o renovación de varias unidades? Esta plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp es un gestor integral que reúne presupuestos, (diagrama de) Gantt, tareas del equipo y supervisión de costes en un único entorno de trabajo fluido.

Esta plantilla de gestión de proyectos inmobiliarios le ofrece un hub desde el que gestionar todo, desde la preventa hasta la entrega, lo que facilita el manejo de proyectos inmobiliarios complejos. Con esta plantilla, podrá:

Utilice campos personalizados para el coste estimado, la duración, los días de variación, el coste de variación y los comentarios

Asigna tareas de ClickUp a los miembros del equipo, establece prioridades, añade fechas de vencimiento y anida subtareas anidadas para obtener desgloses detallados de los proyectos

Etiqueta a las partes interesadas, añade subtareas anidadas, asigna múltiples miembros del equipo y prioriza las tareas

Realice un seguimiento de los gastos relacionados con el alquiler y los presupuestos del proyecto para lograr la compatibilidad con un análisis preciso de los ingresos y los costes del alquiler

Utiliza el calendario con ClickUp AI para integrar reuniones, tareas y plazos, al tiempo que ajustas automáticamente los horarios y envías recordatorios

💡 Ideal para: gestores de proyectos inmobiliarios e inversores que necesitan coordinar proyectos de construcción o renovación en varias fases, mantener los presupuestos y los cronogramas en seguimiento y minimizar los riesgos financieros y de programación

🎥 ¿Cansado del seguimiento de las fechas límite del alquiler, los impuestos, el mantenimiento y mucho más? Consigue un calendario con IA que te mantendrá al día con tu propiedad de alquiler. ¡Mira cómo hacerlo a continuación! 👇🏼

5. Plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén el orden y planifica con la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp

¿Quieres tener una claridad financiera total sobre tu cartera? Esta plantilla de hoja de cálculo de ClickUp Real Estate, con formato de hoja de cálculo, consolida los clientes potenciales, las hipotecas, los ingresos por alquiler y los gastos en una vista ordenada.

Úsela para registrar cada propiedad, anotar los gastos e ingresos, y mantener una vista clara y consolidada de toda su cartera. También puede:

Cree campos personalizados, como ingresos netos, coste del seguro, precio de compra y superficie en metros cuadrados

Utilice estados como «En venta», «En negociación» y «Vendido» para realizar un seguimiento del ciclo de vida de cada propiedad

Utilice la vista Tabla de ClickUp para centralizar todos sus datos inmobiliarios, como propiedades, acuerdos e información de clientes, en un formato personalizable similar a una hoja de cálculo que ofrece compatibilidad para tomar decisiones rápidas basadas en datos

Calcule el retorno de la inversión, realice un seguimiento del alquiler mensual y registre los ingresos por alquiler frente a los costes para preparar rápidamente el Anexo E

Utilice la elaboración de informes en tiempo real para identificar oportunidades y áreas de mejora en su cartera

💡 Ideal para: Inversores inmobiliarios, propietarios y administradores de propiedades que necesitan una hoja de cálculo de alto nivel para supervisar los gastos, los ingresos por alquiler, el retorno de la inversión y el estado de las propiedades

🧠 Dato curioso: Uno de cada tres vendedores potenciales (38 %) ya ha invertido en mejoras en la vivienda para preparar su propiedad de alquiler para la venta, ya que aumentar el atractivo no solo ayuda a mejorar el aspecto exterior, sino que es una medida inteligente para maximizar el retorno de la inversión. ¿Cuáles son las mejoras más comunes? Pequeñas reformas como repintar, actualizar los accesorios y realizar pequeños trabajos de jardinería, realizadas por el 70 % de los vendedores que hicieron cambios. Casi el 65 % abordó posibles problemas de inspección, asegurándose de que su propiedad superara los controles de conformidad.

6. Plantilla de marketing inmobiliario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Equilibre la plan estratégica y la ejecución táctica para garantizar el intento correcto con la plantilla de marketing inmobiliario de ClickUp

Si quieres dar a conocer tus propiedades, esta plantilla es perfecta para ti. La plantilla de marketing inmobiliario de ClickUp alinea las estrategias de campaña, los presupuestos, los canales y el rendimiento en un solo lugar.

Te encantará por las siguientes razones:

Realice un seguimiento de las campañas de marketing de sus propiedades de alquiler, lo que le ayudará a atraer a posibles inquilinos y a cubrir las vacantes más rápidamente

Alinea a su equipo en torno a metas de uso compartido para maximizar el retorno de la inversión

Utiliza campos personalizados como hashtags, tono de voz, enlace de campaña y canal de marketing

Visualice su estrategia en diferentes vistas: calendario, publicaciones, campañas y mapa de propiedades

Controle los gastos de marketing inmobiliario y vincule las campañas con las oportunidades de ingresos por alquiler

Utilice automatización, etiquetas y barras de progreso para gestionar fácilmente sus listas y programar promociones (como ofrecer un descuento en el alquiler mensual)

💡 Ideal para: propietarios, administradores de propiedades e inversores inmobiliarios que desean un flujo de trabajo de marketing profesional para promocionar listas, atraer a posibles inquilinos y maximizar los ingresos por alquiler

📚 Lea también: Los mejores sistemas de software para bases de datos personalizadas de clientes

👀 ¿Sabías que aproximadamente el 44,8 % de los inmuebles de EE. UU. corren el riesgo de sufrir daños graves o extremos debido a amenazas medioambientales? Esto se traduce en casi 22 billones de dólares en inmuebles residenciales vulnerables a inundaciones, daños causados por el viento, incendios forestales, calor o calidad del aire peligrosa. Esto significa que los agentes inmobiliarios estadounidenses de zonas vulnerables, como Colorado Springs, Riverside y Tucson, deben realizar preparativos adicionales en términos de trámites burocráticos y mejoras reales de seguridad en sus inmuebles o propiedades.

7. Plantilla de lista de control de transacciones inmobiliarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento del progreso de las tareas relacionadas con las transacciones inmobiliarias con la plantilla de lista de control de transacciones inmobiliarias de ClickUp

La plantilla de lista de control de transacciones inmobiliarias de ClickUp divide cada ciclo de transacción en pasos claros y prácticos. Desde los acuerdos de venta y la selección de inquilinos hasta la formalización del contrato de alquiler y los recordatorios de pago del alquiler, esta lista de control garantiza que se cumplan todos los Box. Tanto si está cerrando la venta de una nueva unidad como si está renovando contratos de alquiler existentes, también puede utilizar la plantilla para:

Utilice las listas de control de ClickUp para estar al tanto de los pasos críticos, como la aceptación de ofertas, las inspecciones y los documentos de cierre

Realice un seguimiento del estado de las solicitudes de los inquilinos, las verificaciones de antecedentes y las firmas de los contratos de alquiler en un solo lugar

Establece recordatorios para fechas límite como depósitos de garantía, contingencias contractuales y cronogramas de cobro del alquiler

Colabora con agentes, propietarios y administradores de propiedades para agilizar las transacciones y reducir los errores utilizando ClickUp Documento

Haz las secciones personalizadas para transacciones inmobiliarias residenciales, comerciales y de alquiler, desde simples contratos de alquiler hasta complejas operaciones inmobiliarias

💡 Ideal para: Propietarios, administradores de propiedades e inversores inmobiliarios que desean agilizar el proceso de transacción, evitar retrasos y garantizar el cumplimiento normativo en todas las fases del negocio inmobiliario.

💡 Bonificación: Si desea ayuda para la automatización de su empresa de alquiler, incluyendo: Búsqueda instantánea en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web

Utiliza Talk to Texto para preguntar, dictar y dar comando a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Sustituye docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, por una única solución independiente de LLM y preparada para Enterprise Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más que añadir a tu colección. Es la primera aplicación de IA contextual que las sustituye a todas

8. Plantilla de lista de control para el cierre de operaciones inmobiliarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que se siguen todos los pasos necesarios para completar correctamente las transacciones inmobiliarias utilizando la plantilla de lista de control para el cierre de operaciones inmobiliarias de ClickUp

Te mereces un día de cierre tranquilo. La plantilla de lista de control de cierre inmobiliario de ClickUp te guía a través de todas las tareas de periodo fijo, asegurando que todas las partes firmen a tiempo, que las condiciones del alquiler queden claramente registradas y que tu balance refleje todos los pagos finales y depósitos.

Podrá mantener el seguimiento, tanto si está cerrando un contrato de alquiler como si está finalizando la venta de una propiedad. Con esta plantilla, podrá:

Cargue y organice todos los documentos necesarios (informes de inspección, seguro de título, documentos hipotecarios) directamente en ClickUp

Registra los contratos de alquiler, las solicitudes de los inquilinos y los documentos de cierre con Campos personalizados

Asigna tareas a los administradores de propiedades, agentes inmobiliarios o equipos jurídicos para una clara cuenta

Establece recordatorios automáticos para las fechas límite de pago, las fechas de inicio del alquiler y las comprobaciones de cumplimiento

Utilice las vistas de tablero o vista Lista para visualizar el progreso en múltiples cierres inmobiliarios

💡 Ideal para: Propietarios, profesionales inmobiliarios y administradores de propiedades que gestionan múltiples cierres y desean un proceso repetible para reducir las sorpresas de última hora y agilizar cada transacción

lea también:* Ejemplos y formatos de libros mayores para cuenta

9. Plantilla de informe del mercado inmobiliario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Comprenda las tendencias actuales y prediga el rendimiento futuro del sector inmobiliario con la plantilla de informe del mercado inmobiliario de ClickUp

¿Quiere maximizar sus listas inmobiliarias? Empiece por conocer el mercado local. Esta plantilla de informe del mercado inmobiliario de ClickUp le permite analizar las tendencias de los alquileres en tiempo real, los cambios en los precios y la realidad del mercado en un panel claro y sencillo.

Desde el seguimiento del alquiler medio hasta la documentación de la revalorización de la propiedad y la demanda de los compradores, esta plantilla le permite generar informes coherentes y precisos en múltiples mercados, tanto si alquila en New Hampshire, invierte en Rhode Island o compara el retorno de la inversión en Virginia Occidental. Esta plantilla le permite:

Utilice Campos personalizados para realizar un seguimiento del valor de la propiedad, los promedios locales de alquiler, las métricas de oferta/demanda y las tasas de revalorización

Visualice las tendencias con gráficos dinámicos y paneles para brindar soporte a la planificación financiera y a la fijación de precios de alquiler

Centralice los datos de varias regiones para realizar comparaciones rápidas del mercado y estrategias de alquiler en varios estados

Integre los datos con su CRM inmobiliario para establecer la conexión entre la información del mercado y la selección de inquilinos, así como las decisiones de arrendamiento

💡 Ideal para: Inversores inmobiliarios, propietarios y administradores de propiedades que desean un enfoque basado en datos para el análisis de mercado, la estrategia de precios de alquiler y la expansión de su cartera inmobiliaria en diferentes regiones

💡 Consejo profesional: Los agentes inmobiliarios pueden integrar las listas de control de transacciones inmobiliarias y cierres en su CRM para desencadenar automáticamente las tareas de cada nuevo anuncio, lo que ahorra tiempo y garantiza que no se pase por alto ningún paso durante las transacciones.

10. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree y gestione sus contratos de alquiler en un solo lugar con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp ofrece una estructura legalmente válida y lista para usar para crear contratos de alquiler residencial que cumplan con la normativa estatal.

Esta plantilla recoge los datos esenciales del contrato de alquiler, automatiza tus procesos de equipo de ventas y te proporciona recordatorios de fecha límite del alquiler. Con esta plantilla, podrás:

Haz que las condiciones del contrato sean personalizadas, incluyendo el alquiler mensual, las fechas de inicio y finalización del contrato y las partes implicadas

Añada cláusulas específicas de cada estado, como los periodos de preaviso del arrendador y la divulgación de la condición de la propiedad

Guarda copias digitales de los contratos de alquiler firmados y los documentos de los inquilinos en una ubicación segura

Automatice los recordatorios de fechas límite de pago, renovaciones de contratos de alquiler y verificaciones de antecedentes de inquilinos

Realice un seguimiento de los alquileres pagados, los depósitos y los datos de las propiedades para facilitar la planificación financiera y la presentación de la declaración de impuestos del Anexo E con compatibilidad

💡 Ideal para: Propietarios, inversores inmobiliarios y administradores de propiedades que buscan un sistema de contratos de alquiler conforme, estructurado y automatizado para su cartera de propiedades de alquiler.

11. Plantilla de formulario de solicitud de instalaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Recopile datos sobre tipos de solicitudes, prioridades y estados en un solo lugar con la plantilla de formulario de solicitud de instalaciones de ClickUp

La plantilla de formulario de solicitud de instalaciones de ClickUp agiliza la forma en que los propietarios, los administradores de propiedades y los inquilinos elaboran informes y gestionan los problemas de mantenimiento en las unidades de alquiler. Esto elimina el caos de las solicitudes dispersas y el seguimiento manual.

Además, también puede utilizar la plantilla para:

Utiliza ClickUp Formulario para recopilar las solicitudes de mantenimiento de los inquilinos con detalles específicos como el tipo de problema, la ubicación, la urgencia y fotos

Automatice la creación de tareas, las asignaciones y las fechas de vencimiento en función de los formularios enviados

Realice un seguimiento del estado de las solicitudes con Campos personalizados como «Reparación necesaria», «en curso», «Programado» y «Completada»

Mantenga registros organizados de los registros de mantenimiento para el Anexo E y la documentación del seguro del propietario

Garantiza el cumplimiento normativo adjuntando el historial de servicios, los gastos y los datos de los proveedores de reparaciones

💡 Ideal para: Propietarios y administradores de propiedades que supervisan propiedades de alquiler de una o varias unidades y necesitan un sistema optimizado para gestionar las solicitudes de mantenimiento, realizar el seguimiento de los gastos y cumplir con la normativa

👀 ¿Sabías que...? Los propietarios que contratan administradores de propiedades afirman que lo hacen para ahorrar tiempo y evitar problemas legales. Los administradores de propiedades se encargan de todo, desde el cumplimiento de los contratos de alquiler y la selección de inquilinos hasta el mantenimiento y el cumplimiento de la normativa local, lo que hace que la propiedad de una vivienda de alquiler sea menos estresante.

12. Plantilla de condiciones de servicio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Defina los derechos y responsabilidades de todas las partes implicadas con la plantilla de condiciones de servicio de ClickUp

Si eres experto en tecnología y ofreces un portal o una app, aplicación en línea, a los inquilinos, esta plantilla basada en documentos establece las reglas básicas, desde la responsabilidad hasta la privacidad de los datos, sin los complicados términos legales.

La plantilla de condiciones de servicio de ClickUp crea acuerdos legalmente válidos y transparentes para tus inquilinos que acceden a servicios online, plataformas de reserva o aplicaciones digitales de equipo de ventas de alquileres.

Esta plantilla le permite:

Redacta, edita y colabora en tu acuerdo de condiciones de servicio en un documento ClickUp Doc específico, lo que facilita la organización de las secciones y garantiza la claridad

Realice un seguimiento del progreso del desarrollo de sus Condiciones de servicio (por ejemplo, Redacción, En revisión, Finalizadas) para saber en todo momento en qué fase se encuentra cada sección

Asigna tareas de investigación, redacción, revisión legal y publicación a las partes interesadas pertinentes, con fecha límite y prioridad para mantener el proceso en marcha

Supervise el progreso general, las tareas pendientes y los cuellos de botella en su proyecto de Condiciones de servicio desde un único panel de control personalizable

Haga que sus condiciones de servicio estén enlazadas directamente en las solicitudes de alquiler o en los documentos de incorporación de inquilinos

ideal para: *Administradores de propiedades, propietarios y equipos inmobiliarios que ofrecen servicios digitales o portales para inquilinos y necesitan mantener la transparencia y la cobertura legal

13. Plantilla de contrato de alquiler comercial de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree y almacene registros digitales de todas las condiciones del contrato de alquiler comercial utilizando la plantilla de contrato de alquiler comercial de ClickUp

Los acuerdos comerciales implican grandes cantidades de dinero y cláusulas importantes. La plantilla de contrato de alquiler comercial de ClickUp le permite definir el alquiler, las normas de seguridad de depósito y las obligaciones de mantenimiento, todo ello en un documento claro y personalizable.

La plantilla simplifica el proceso de redacción y gestión de contratos de alquiler de espacios de oficinas, locales comerciales, almacenes y otras propiedades comerciales. Con esta plantilla, puedes:

Personalice los campos para detallar los nombres de los inquilinos, las fechas de inicio y finalización del contrato de alquiler, el alquiler mensual y los depósitos de seguridad

Aclare las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento, las reparaciones y las condiciones de uso comercial

Automatice los pagos de alquiler y los recordatorios de renovación de contratos

Utilice ClickUp Documento para adjuntar anexos, pruebas de seguro y planos de plan para centralizar el mantenimiento de registros

Cumpla con los diferentes requisitos estatales (por ejemplo, Texas, Rhode Island, New Hampshire) con cláusulas editables

Organice los ingresos y gastos de sus propiedades comerciales para facilitar la elaboración de informes del Anexo E

💡 Ideal para: Propietarios, agentes inmobiliarios y gestores de propiedades comerciales que deseen agilizar la creación de contratos de alquiler, mantener el cumplimiento normativo y gestionar de forma eficiente las operaciones de alquiler comercial

¿Qué hace que una plantilla de alquiler de propiedades sea buena?

Entonces, ¿cómo elegir la plantilla adecuada para propiedades de alquiler?

Una plantilla bien diseñada debe organizar las finanzas de su alquiler y facilitar la gestión de la propiedad. Estas son algunas de las funciones que debe buscar:

campos de propiedades personalizables*: ajústelos para unidades individuales, viviendas multifamiliares o toda una cartera de alquileres

seguimiento de inquilinos y contratos de alquiler*: Registre los datos de los inquilinos, las condiciones del contrato, las fechas de finalización del contrato y las partes implicadas

registros de alquileres y pagos*: realice el seguimiento de los alquileres mensuales, las fechas límite, los alquileres pagados y los depósitos de seguridad con campos claros

Registros de mantenimiento y reparaciones : documente las reparaciones en curso, los programas de mantenimiento y los gastos relacionados

preparación del Anexo E*: Organice los ingresos por alquiler, los gastos, las deducciones y la información sobre la propiedad para facilitar la elaboración de informes de impuestos

Flexibilidad multistatal : adapte las plantillas a propiedades de diferentes regiones, ya sea Virginia Occidental, Rhode Island, Nuevo Hampshire o Nuevo México

campos de gastos y seguros*: incluye secciones para facturas de servicios públicos, seguros del propietario y otros gastos recurrentes de gestión inmobiliaria

indicaciones de cumplimiento normativo*: añada recordatorios para comprobaciones de antecedentes, comprobaciones de crédito y documentación de preaviso razonable

estructura preparada para la automatización*: diseñada para su uso en herramientas digitales con el fin de ayudar a los propietarios y administradores de propiedades a ahorrar tiempo y reducir errores

Gestiona tu propiedad de alquiler con facilidad con ClickUp

Desde los contratos de alquiler y el seguimiento de los alquileres hasta la selección de inquilinos y el marketing, la gestión de propiedades de alquiler requiere algo más que una hoja de cálculo y una buena memoria.

Estas plantillas gratuitas para propiedades de alquiler le proporcionan un conjunto de herramientas listas para usar que le permitirán ahorrar tiempo, cumplir con la normativa y ampliar sus operaciones de alquiler.

Con las plantillas personalizables, las funciones preparadas para la automatización y las herramientas de colaboración en tiempo real de ClickUp, no solo estarás organizando, sino que estarás mejorando todo tu negocio de alquiler de propiedades.

Regístrese ahora en ClickUp y comience a utilizar plantillas gratuitas para propiedades de alquiler para optimizar cada uno de sus movimientos.