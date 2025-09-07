Plantillas gratuitas de cartera de inversiones para realizar el seguimiento y gestionar sus activos

Realizar inversiones es un paso inteligente para asegurar su futuro financiero, pero gestionarlas no debería parecer un trabajo a tiempo completo (a menos que lo sea, en cuyo caso, organizarse seguirá siendo muy útil).

Mantener un control sobre sus inversiones es esencial para optimizar sus rendimientos a lo largo del tiempo y comprender qué trabajo y qué no. Este hábito no solo le ayuda a aumentar sus ahorros y reducir sus deudas, sino que también le aporta tranquilidad. Cuando está preparado financieramente, puede afrontar cualquier imprevisto que le depare la vida.

Las plantillas de cartera de inversiones son la mejor manera de hacerlo pendiente. Estas herramientas facilitan la organización de sus finanzas, el seguimiento del rendimiento de sus inversiones y la diversificación de su cartera.

En este artículo, hemos recopilado las plantillas y los rastreadores de carteras más útiles.

👀 ¿Sabías que...? La diversificación puede reducir el riesgo de la cartera sin sacrificar la rentabilidad: los estudios demuestran que añadir activos no correlacionados a una cartera puede reducir la volatilidad general y mantener la rentabilidad esperada, un principio fundamental de la teoría moderna de carteras.

¿Qué es una plantilla de cartera de inversiones?

una plantilla de cartera de inversiones es una herramienta estructurada diseñada para ayudar a inversores particulares, asesores financieros y profesionales a realizar el seguimiento, gestionar y analizar un amplio intervalo de inversiones personales. Entre ellas se incluyen acciones, bonos, bienes inmuebles y fondos de inversión. *

Piense en ella como su panel de inversiones, que le ofrece una imagen clara de su cartera actual, su rendimiento y la compatibilidad que ofrece con sus metas financieras.

Estas plantillas suelen presentarse en formulario de hojas de cálculo (como Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel) o paneles, que combinan datos clave, como el precio de compra, el precio actual, el valor de mercado actual y las ganancias o pérdidas, para proporcionar información actualizada y datos valiosos.

Esto es lo que puede hacer con una plantilla de cartera de inversiones: Pendiente Registra todos los activos de tu cartera de acciones, incluyendo detalles como la fecha de la transacción, el valor y la categoría

Utilice gráficos interactivos y gráficos de barras para visualizar el rendimiento de su cartera y los datos históricos

Identifique los niveles de riesgo de todas las participaciones para brindar soporte a las estrategias de gestión de riesgos de la cartera

Defina metas de inversión a corto, medio y largo plazo, como la jubilación o la adquisición de una propiedad (explore ejemplos reales de metas financieras a 1, 5 y 10 años aquí)

Tome decisiones más inteligentes con datos en tiempo real, lo que le ayudará a aprovechar las oportunidades de inversión potenciales en el mercado actual

Tanto si es un inversor principiante como experimentado, un sólido gestor de inversiones le permite supervisar su trayectoria inversora, realizar análisis exhaustivos y tomar decisiones informadas, todo ello en un solo lugar.

Las mejores plantillas de cartera de inversiones

Estas son las mejores plantillas de cartera de inversiones para alcanzar la independencia financiera:

1. Plantilla de gestión de carteras de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinee proyectos, realice un seguimiento del progreso y mantenga informadas a las partes interesadas con la plantilla de gestión de carteras de ClickUp

La plantilla de gestión de carteras de ClickUp es una herramienta completa diseñada para simplificar la gestión eficiente de carteras para personas y equipos que manejan múltiples inversiones. Centraliza todo en un espacio de trabajo dinámico cuando gestionas tus acciones, activos y tareas organizativas.

Con funciones como datos en tiempo real, vistas personalizadas de ClickUp y seguimiento automatizado, puede supervisar más de cerca el rendimiento de su cartera, asignar recursos de forma inteligente y alinear los proyectos con las metas financieras estratégicas. Es especialmente útil para aquellos que buscan navegar por carteras de inversión complejas sin perder de vista los plazos, los presupuestos o las prioridades.

*con esta plantilla, podrás

Realice un seguimiento claro de las fases del proyecto con 16 estados personalizados (como Nuevo, en curso, en riesgo, completada)

Controle los gastos, la asignación de equipos, los costes estimados y el progreso con Campos personalizados

Analice los datos rápidamente con gráficos interactivos y gráficos de barras integrados

Organice el trabajo utilizando vistas personalizadas, como la lista maestra de carteras, los procedimientos operativos estándar y la guía de inicio

Visualice cronogramas y hitos con gráficos de (diagrama de) Gantt y

Utilice los paneles de ClickUp para obtener una vista fácil del progreso de todas sus inversiones en un solo lugar

Registre y enlace el tiempo dedicado a cada tarea de la cartera de inversiones con ClickUp Control de Tiempo y supervise la asignación de recursos para tomar decisiones de inversión informadas

🔑 Ideal para: Organizar y gestionar activos con un enfoque estructurado y basado en datos.

👀 ¿Sabías que...? Se cree que los términos «mercado alcista» y «mercado bajista» se originaron en el siglo XIX en California, donde las peleas entre toros y osos eran un formulario de entretenimiento. En estas peleas, los toros atacaban lanzando sus cuernos hacia arriba, mientras que los osos golpeaban hacia abajo.

💡 Bonificación: Si lo desea.. Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web

Utilice Talk to Texto para preguntar, dictar y dar comando a su trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

2. Plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp para organizar claramente los términos de la inversión y evitar confusiones en el futuro

¿Necesita organizar un poco mejor sus inversiones personales? La plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp le ayudará. Tanto si es empresario, fundador de una startup o inversor independiente, es una forma sencilla de establecer los términos, las responsabilidades y los rendimientos esperados, todo en un solo lugar.

Esto resulta especialmente útil para gestionar el riesgo y mantener todo en su botón legal, de modo que todos sigan alineados a largo plazo.

*con esta plantilla, podrás

Realice un seguimiento del precio de compra, el progreso del contrato y las negociaciones con estados y campos personalizados

Planifique de forma flexible utilizando diversas vistas de documentos, como Gantt, Calendario y Lista

Mantenga a sus colaboradores al día con notificaciones y comentarios en tiempo real

Desglose los componentes del acuerdo (por ejemplo, cláusulas, firmas) utilizando carpetas y subtareas con tareas de ClickUp

Cree informes detallados en ClickUp Documento sobre el estado de los acuerdos y las responsabilidades a lo largo del tiempo

🔑 Ideal para: Redactar y gestionar acuerdos de inversión con transparencia y facilidad.

3. Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Manténgase al tanto de múltiples proyectos y obtenga una visibilidad completa de todos los Teams con la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

¿Tiene que hacer malabarismos con varios proyectos a la vez? La plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp evita que todo se complique. Reúne todos sus proyectos (marketing, desarrollo de productos, operaciones) en un solo lugar para que pueda realizar un seguimiento del progreso y alcanzar las metas sin esfuerzo.

Esta plantilla ofrece colaboración en tiempo real, flujos de trabajo personalizados y visibilidad general para ayudarte a avanzar más rápido sin cometer errores.

Con esta plantilla, podrás:

Refleje el progreso del proyecto de un vistazo con 6 estados personalizados (como «No iniciado», «En curso», «Completada» y más)

Realice un seguimiento de los entregables, las fases del proyecto, los presupuestos, las prioridades y las partes interesadas con los Campos personalizados

Consolide los datos de los proyectos y obtenga información en tiempo real mediante paneles de control tipo cartera

Personalice la visibilidad con vistas como la lista de carteras, el cronograma, la carga de trabajo y el tablero Kanban

Gestiona hitos y plazos con facilidad utilizando gráficos de Gantt y vistas de Calendario

Activa acciones automáticamente, como actualizar el estado de las tareas, asignar miembros del equipo, enviar notificaciones o realizar un seguimiento del tiempo, en función de eventos específicos, como cambios de estado, con ClickUp Automatización

🔑 Ideal para: Supervisar múltiples proyectos con un alto nivel de visibilidad y control.

vea una introducción sobre cómo utilizar la plantilla de cartera de gestión de proyectos:

4. Plantilla de gestión de activos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga un control completo sobre los activos, desde el inventario hasta los equipos, todo en un solo lugar, con la plantilla de gestión de activos de ClickUp

La plantilla de gestión de activos de ClickUp es una herramienta centralizada para empresas que desean realizar un seguimiento, gestionar y mantener sus activos físicos o digitales de forma más eficaz. Esta plantilla facilita el conocimiento de los activos físicos que posee, dónde se encuentran y en qué condición se encuentran. También puede personalizarla para activos digitales como NFT o criptomonedas.

Obtienes campos para todos los detalles esenciales de los activos, además de vistas para realizar el seguimiento de los costes y las reparaciones. Es un salvavidas para optimizar el uso de los activos y reducir el desperdicio.

*con esta plantilla, usted puede

Captura la condición de los activos con los 5 estados personalizados, como «Completar», «Funcional», «Compra», «Reparación» y «Venta»

Registra el tipo de activo, el número de serie, el valor, el fabricante y mucho más con los Campos personalizados

Seguimiento centrado con vistas predefinidas, incluyendo el calendario de reparaciones, la lista de costes de reparación y la tabla de costes de reparación

Habilite una supervisión avanzada con herramientas de gestión de proyectos como el control de tiempo, la etiqueta y las alertas de dependencia

Colabora sin problemas a través de tareas compartidas, comentarios y funciones de persona asignada de tareas

Invite a los miembros del equipo o a invitados a colaborar y actualizar la información de los activos en tiempo real con ClickUp Documento

🔑 Ideal para: Realizar un seguimiento claro y eficiente del uso, las reparaciones y los ciclos de vida de los activos.

5. Plantilla de seguimiento de activos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Lleve las pestañas de todos sus activos con la plantilla de seguimiento de activos de ClickUp, diseñada para simplificar el seguimiento físico y digital

Si el seguimiento de sus activos se está escapando de sus manos, esta plantilla lo soluciona rápidamente. Diseñada para inventario, equipos y activos digitales, la plantilla de seguimiento de activos de ClickUp le ayuda a gestionar todas las fases, desde la compra hasta la retirada.

Con campos listos para la automatización y vistas sencillas, te mantendrás organizado y al día sin tener que rebuscar en hojas de cálculo antiguas.

Con esta plantilla, podrás:

Refleje las distintas fases del seguimiento de activos, desde la nueva adquisición hasta la eliminación, con estados personalizados

Realice un seguimiento del cumplimiento normativo y las necesidades presupuestarias utilizando Campos personalizados como «Año de auditoría» y «Valor total de los activos»

Utilice la vista Tabla para obtener informes de activos personalizados

Asigna y realiza un seguimiento de las tareas relacionadas con la población de la plantilla de seguimiento de activos.

Activa los desencadenantes de flujos de trabajo o notifique automáticamente las actualizaciones a las partes interesadas con las automatizaciones integradas de ClickUp

Gestiona de forma eficiente el trabajo relacionado con los activos utilizando las funciones de control de tiempo y asignación de tareas

Mantenga registros listos para auditorías para garantizar la coherencia de los datos, especialmente durante las evaluaciones de inventario

🔑 Ideal para: Registrar y auditar activos con la precisión completa a lo largo de su ciclo de vida.

6. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Plan, realice un seguimiento y gestione sus finanzas sin estrés utilizando la plantilla de gestión financiera de ClickUp

Presupuestos, gastos, planificación: todo es más fácil con la plantilla de gestión financiera de ClickUp. Tanto si gestionas las finanzas de tu empresa como tus cuentas personales, te ofrece un espacio único para realizar un seguimiento, plan y controlar cada céntimo.

Con este marco, puede establecer metas, gestionar los recursos del equipo y crear hábitos financieros más saludables sin ahogarse en herramientas inconexas.

*con esta plantilla, podrás

Supervise la fase de cada tarea financiera con 28 estados personalizados, entre los que se incluyen «pendiente», «Firmado», «en curso» y «Aprobado»

Organice las categorías presupuestarias, las metas financieras y los datos de flujo de caja utilizando Campos personalizados

Asigna metas de ClickUp a presupuestos o tareas y realiza un seguimiento automático de lo cerca que estás de alcanzarlas

Acceda a la visibilidad financiera en tiempo real a través de vistas personalizadas, como Lista y Calendario

Vincula tareas financieras relacionadas, como aprobaciones, revisiones presupuestarias y seguimiento de gastos, con ClickUp Dependencies , que te ayuda a gestionar los procesos financieros en el pedido correcto

🔑 Ideal para: Gestionar las finanzas, los presupuestos y las previsiones en un entorno de trabajo centralizado.

7. Plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Prepárese para el futuro con confianza con la plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp, diseñada para guiarle paso a paso en su plan

La plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp es un recurso de planificación detallado para quienes se preparan para una jubilación con seguridad y sin estrés. Transforma el proceso de jubilación, a menudo abrumador, en un flujo de trabajo estructurado, manejable y orientado a metas.

Desde la previsión de ingresos y las metas de ahorro hasta la planificación de la asistencia sanitaria y los ajustes en el estilo de vida, esta plantilla garantiza que cada paso crítico se cuente con claridad y precisión. Está diseñada para ayudarle a planear, actuar y revisar su preparación para la jubilación en un solo lugar.

Con esta plantilla, podrás:

Calcule y clasifique los ingresos, gastos y necesidades de ahorro previstos utilizando Campos personalizados

Defina sus metas y documente su plan de jubilación directamente en ClickUp Docs, manteniendo todas sus notas y recursos organizados

Visualice cronogramas con vistas personalizadas, incluyendo lista, calendario, Gantt y carga de trabajo

Configura automatizaciones para activar recordatorios, actualizar estados o notificarte cuando las tareas estén pendientes o completadas

Programa revisiones periódicas de tu plan de jubilación, presupuesto o rendimiento de tus inversiones con las tareas periódicas de ClickUp

Supervise de forma integral sus metas financieras y de estilo de vida a corto y largo plazo

🔑 Ideal para: Planear la jubilación con una lista de control organizada y práctica.

💡 Consejo profesional: Cuando utilices una plantilla de cartera de inversiones o una hoja de cálculo para planificar tu jubilación, no te limites a realizar un seguimiento de tus activos actuales, incluye también las aportaciones futuras y los rendimientos estimados. Esto te ayudará a visualizar si vas por buen camino para alcanzar tus metas de jubilación y a ajustar tu estrategia con antelación si es necesario.

8. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alcance sus metas financieras con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp, una herramienta sencilla para gestionar ingresos, gastos y ahorros

¿Quién no querría una forma sencilla de gestionar su dinero? Esta plantilla le ofrece precisamente eso. La plantilla de presupuesto personal de ClickUp desglosa sus gastos, ingresos y ahorros en una vista macro. Perfecta para la elaboración de presupuestos diarios o para planear a largo plazo, le ayuda a centrarse en sus metas financieras y a crear buenos hábitos de gasto.

*con esta plantilla, podrás

Clasifique los ingresos, los ahorros, las necesidades, los gastos discrecionales y los pagos de deudas con Campos personalizados

Controle el flujo de caja y manténgase dentro de los objetivos presupuestarios mensuales o semanales utilizando el diseño predefinido

Evalúa la salud financiera de un vistazo con paneles visuales y análisis

Realice un seguimiento de tareas como el pago de facturas, las aportaciones a metas y los hitos de ahorro con estados personalizados

Adapta las estrategias presupuestarias en función de tu estilo de vida o tus metas cambiantes utilizando flujos de trabajo editables

Organice las fechas límite, reciba recordatorios inteligentes y programe revisiones presupuestarias automáticamente con el calendario de ClickUp AI para alcanzar sus metas financieras con menos esfuerzo manual.

🔑 Ideal para: Crear hábitos presupuestarios sostenibles y gestionar las finanzas personales.

9. Plantilla de cartera financiera de CFI

a través del Corporate Finance Institute (CFI)

La plantilla de cartera financiera del Corporate Finance Institute (CFI) es una herramienta especializada de Excel diseñada para ayudar a los profesionales y estudiantes de finanzas a analizar el riesgo de la cartera mediante cálculos beta. Es especialmente útil para quienes aplican el modelo de valoración de activos financieros (CAPM) para evaluar la volatilidad de valores individuales o carteras completas en relación con el mercado.

Esta plantilla simplifica el proceso de cálculo de los coeficientes beta, permitiendo a los usuarios introducir datos históricos de precios y obtener valores beta que indican la sensibilidad de los rendimientos de una seguridad a los movimientos del mercado.

*con esta plantilla, podrás

Utilice un marco de Excel predefinido para calcular los coeficientes beta con datos históricos de precios

Aplique el modelo de valoración de activos financieros (CAPM) con facilidad

Evalúa la volatilidad y el riesgo sistemático de las seguridades individuales

Compare los perfiles de riesgo de diferentes inversiones dentro de una cartera

Utilice esta herramienta con fines educativos y para realizar análisis financieros profesionales

Optimice los procesos de evaluación de riesgos en la gestión de cartera

🔑 Ideal para: Calcular e interpretar valores beta para evaluar el riesgo de la cartera.

10. Plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de carteras de inversión de Rows

a través de Rows

Esta plantilla está diseñada para inversores modernos que desean recibir actualizaciones en tiempo real sin tener que introducir números todo el día. La plantilla de hoja de cálculo para el seguimiento de carteras de inversión se sincroniza con datos en tiempo real para realizar un seguimiento de acciones, ETF y criptomonedas sin esfuerzo. Con gráficos, imágenes claras y opciones de integración, es ideal para cualquiera que desee un panel de inversión más inteligente y automatizado.

*con esta plantilla, podrás

Integre datos en tiempo real para actualizar automáticamente los precios de los activos

Analice el rendimiento con gráficos de pérdidas y ganancias y desgloses de la asignación de activos

Incruste gráficos y tablas en tiempo real en documentos y plataformas externos

Realice un seguimiento de un amplio intervalo de activos, incluyendo acciones, ETF y criptomonedas

Personalice la configuración para que se adapte a sus preferencias personales de seguimiento de inversiones

🔑 Ideal para: Realizar un seguimiento y analizar inversiones con una hoja de cálculo automatizada en tiempo real.

🧠 Dato curioso: En promedio, el mercado bursátil estadounidense subió un 53,6 % de los días de negociación entre 1951 y 2022, lo que demuestra una tendencia alcista a largo plazo que subraya el valor de la inversión constante y las revisiones periódicas de la cartera.

11. Plantilla de seguimiento de inversiones en Excel de Vertex42

a través de Vertex42

¿Busca algo sencillo y eficaz para supervisar sus cuentas de inversión? La plantilla de seguimiento de inversiones de Excel realiza un seguimiento de sus inversiones y calcula su rentabilidad utilizando XIRR, sin necesidad de fórmulas avanzadas. Solo tiene que introducir sus importes y valores, y le ofrecerá una imagen clara del rendimiento de su cartera a lo largo del tiempo.

*con esta plantilla, podrás

Compare el valor de mercado o la rentabilidad total de diferentes inversiones

Disfrute de un diseño fácil de usar, adecuado tanto para inversores novatos como experimentados

Personaliza la plantilla de presupuesto de Excel para adaptarla a tus necesidades individuales de seguimiento de inversiones

🔑 Ideal para: Supervisar el rendimiento de las inversiones mediante un sencillo rastreador basado en Excel.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de cartera de inversiones?

Si ha leído hasta aquí, es posible que se pregunte cuál es la mejor plantilla de cartera de inversiones para usted

Una plantilla eficaz para carteras de inversión es una herramienta completa para inversores particulares, asesores financieros y profesionales que desean gestionar sus carteras de forma eficiente.

Las funciones clave que distinguen a una plantilla de alta calidad incluyen:

realice un seguimiento de todos sus activos en un solo lugar: registre todo, desde acciones y bonos hasta fondos de inversión y bienes inmuebles, incluyendo el precio de compra, el valor actual y la fecha de adquisición. Mantenga la sencillez y la claridad: elija un diseño fácil de navegar y personalizado, sin fórmulas complejas ni diseños recargados que le entorpezcan. Alinéese con sus metas de inversión: tanto si te centras en el crecimiento a largo plazo, en la rentabilidad rápida o en la diversificación, la plantilla debe adaptarse a tu estrategia. Utiliza entradas de datos coherentes: cíñete a campos estandarizados como la fecha de la transacción, el tipo de activo y el valor de mercado para que el seguimiento y (elaboración de) informes sean fluidos. Céntrate en lo que más importa: en lugar de ahogarte en números, elige una plantilla que te ayude a detectar tendencias, señalar los activos con bajo rendimiento y optimizar el rendimiento de tu cartera

¡Tome el control de sus finanzas e inversiones con ClickUp!

Gestionar tus finanzas no tiene por qué ser complicado. Desde presupuestar los gastos diarios hasta planear la jubilación o hacer crecer tu cartera de inversiones, la claridad viene de tener el sistema adecuado.

ClickUp te ofrece ese sistema, combinando una potente automatización, un seguimiento en tiempo real y plantillas personalizables para optimizar todos los aspectos de tu vida financiera. Puedes visualizar los gastos, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, establecer metas a largo plazo y mantener todo organizado en un solo lugar.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y haga realidad sus metas financieras!