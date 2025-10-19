las 11 mejores herramientas de software para entornos de trabajo para 2025

Todos los gerentes han pasado por eso: un miembro del equipo se va y, de repente, también se va el contexto detrás de la mitad de sus proyectos.

¿Por qué se hizo el ajuste de este plazo? ¿Qué hay de nuevo en esa llamada con el proveedor? ¿Dónde están los archivos que prometieron hacer uso compartido?

Si el trabajo de su equipo se desarrolla entre personas en lugar de en espacios compartidos, necesita probar el software para entornos de trabajo. En esta entrada del blog, hemos seleccionado 11 de las mejores herramientas para recuperar la calma después de la tormenta. ⚒️

Las mejores herramientas de software para entornos de trabajo de un vistazo

Aquí tienes un adelanto de todos los programas gratis, gratuitos/as de gestión de proyectos. 📊

¿Qué debe buscar en un software para entornos de trabajo?

Estas son algunas de las funciones imprescindibles que hacen que una herramienta de software para entornos de trabajo sea eficaz para su estrategia de transformación digital:

Colaboración y comunicación en tiempo real: Compatibilidad con chat instantáneo, videoconferencias, anotaciones y edición en directo

*gestión unificada de tareas, archivos y flujo de trabajo: combina el seguimiento de tareas, el uso compartido de archivos, los comentarios, las aprobaciones y los tableros de proyecto en una sola interfaz

Funciones de automatización e IA: se encarga de las tareas rutinarias y utiliza la IA para resumir contenidos, generar recordatorios o analizar datos

múltiples vistas visuales: *Ofrece diferentes formas de ver su trabajo, como tableros Kanban, calendarios, cronogramas y diagramas de Gantt

Integraciones y extensión: Se conecta con las herramientas existentes en su entorno de trabajo y expone una API para flujos de trabajo personalizados

Controles de seguridad y administrador: Ofrece permisos de usuario robustos, cifrado, compatibilidad con SSO y herramientas de cumplimiento para gestionar el acceso a los datos de forma segura en equipos distribuidos

🔍 ¿Sabías que...? Según el libro de Mark Kozak-Holland, The History of Project Management (La historia de la gestión de proyectos), los proyectos históricos, desde construcciones antiguas hasta iniciativas a escala imperial, utilizaban muchos de los mismos principios que utilizamos hoy en día: patrocinio de proyectos, equipos definidos y procesos estructurados.

El mejor software para entornos de trabajo

Estas son nuestras recomendaciones para el mejor software para entornos de trabajo. 👇

1. ClickUp (la mejor opción para equipos que buscan un espacio de trabajo personalizable y todo en uno)

Crea el entorno de trabajo de tu equipo en ClickUp Personaliza tu entorno de trabajo en ClickUp

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que nos ralentizan.

El software de gestión de proyectos ClickUp soluciona esto con la aplicación «todo en uno» para el trabajo, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Divida el trabajo con tareas de ClickUp

Tarea de ClickUp es donde la planificación se convierte en ejecución. Estos bloques de construcción actúan como pasos para ayudar a sus equipos a ver qué está pendiente, cuándo y quién debe hacerlo.

Añade dependencias a las tareas de ClickUp para establecer la secuencia adecuada para tu trabajo

Supongamos que estás gestionando el lanzamiento de un producto. Crea una tarea para «Página de destino del lanzamiento» y, a continuación, divídela en subtareas para redacción, diseño, integración de desarrollo, pruebas y puesta en marcha. Cada parte tiene su propia persona asignada, fecha límite y dependencia.

¿Necesita personalizar su flujo de trabajo? Añada campos personalizados de ClickUp para realizar un seguimiento de aspectos como el tipo de canal, la región o el tipo de activo. Además, puede utilizar los estados de tareas personalizados de ClickUp para reflejar cómo trabaja su equipo, como «En revisión legal» o «Bloque por Dev»

Haz el trabajo de forma más inteligente con ClickUp Brain

Ahora es cuando tu entorno de trabajo se vuelve realmente potente.

ClickUp Brain es tu asistente de IA integrado que se integra en cada parte de tu entorno de trabajo.

Pregunte a ClickUp Brain cualquier cosa sobre su entorno de trabajo y obtenga respuestas instantáneas y prácticas

¿Necesita ayuda para redactar descripciones de tareas o resumir actualizaciones? Utilice ClickUp Brain para generar los siguientes pasos, resumir el progreso o incluso bloquear automáticamente su calendario en función de la carga de trabajo.

¿Intentas ponerte al día después de una semana de vacaciones? Solo tienes que preguntar: ¿Qué ha cambiado en el proyecto de incorporación la semana pasada? ¿O qué tareas están atrasadas en el rediseño del sitio web?

ClickUp Brain busca en todo tu entorno de trabajo, como comentarios, actualizaciones, documentos, chats y cronologías, para ofrecerte respuestas claras y prácticas. Incluso puedes añadir tareas, enlazar documentos y utilizar IA para generar automáticamente conceptos de imágenes o campañas.

💡 Maximice su entorno de trabajo con ClickUp Brain MAX

¿Necesita ayuda para la elaboración de informes, para resumir actualizaciones o para convertir ideas en tareas viables sin tener que escribirlo todo? ClickUp Brain MAX es su copiloto de IA diseñado para ofrecer velocidad, claridad y una profunda integración en el entorno de trabajo.

Descubra cómo ClickUp Brain MAX convierte cada tarea en un entorno de trabajo inteligente: resume las actualizaciones, detecta los obstáculos y sugiere automáticamente las siguientes acciones

Tanto si tienes reuniones consecutivas como si estás procesando largos informes de proyecto, Brain MAX te ayuda a:

Dicta ideas sin usar las manos : convierte tus pensamientos, el audio de las reuniones o las grabaciones de pantalla en documentos estructurados con marcas de tiempo, resumen y elementos de acción

Pregunte y busque de forma más inteligente : obtenga respuestas instantáneas de todo su entorno de trabajo (documento, tareas, comentarios y archivos) con una sola consulta

Generación automática de contenido limpio: redacte propuestas para clientes, actualizaciones de proyectos o artículos de la base de conocimientos en cuestión de segundos, utilizando el contexto de las tareas y la documentación anterior

ejemplo de caso práctico: *Supongamos que su equipo de marketing acaba de terminar una reunión para evaluar el lanzamiento de un producto. En lugar de redactar el acta manualmente, grabe la reunión, súbala a Brain MAX y obtenga un documento listo para uso compartido con todas las conclusiones clave y los siguientes pasos.

💡 Consejo profesional: Combine ClickUp Brain MAX con Hub de documentos y tareas periódicas para configurar flujos de trabajo de revisión automatizados que mantengan su conocimiento interno actualizado y listo para usar, sin necesidad de mantenimiento manual.

Convierta las ideas en conocimiento con ClickUp Doc

Una vez que las tareas están en marcha y su equipo está alineado, el siguiente reto es averiguar dónde va a parar todo el conocimiento.

ClickUp Doc es el lugar donde su equipo redacta wikis, realiza edición de POE y colabora en tiempo real, ya sea en las especificaciones de un producto, una lista de control para la incorporación de nuevos empleados o un plan de lanzamiento.

Añada listas de control y elementos de formato enriquecido en ClickUp Documento

Supongamos que su equipo está trabajando en la tarea «Página de destino» mencionada anteriormente. Usted abre un documento directamente dentro de la tarea para escribir un borrador. El departamento de marketing interviene para la edición, el de productos deja comentarios y el jurídico añade la aprobación final, todo en un mismo lugar.

Ahora bien, crear un documento es una cosa. Asegurarse de que esté organizado, sea accesible y se pueda utilizar dentro de seis meses es otra muy distinta.

Ahí es donde ClickUp Knowledge Management hace su paso. Todos los documentos que crea su equipo se indexan automáticamente en el hub de documentos, un lugar centralizado donde puede organizarlos por carpetas, etiquetarlos por temas y controlar el acceso con permisos avanzados.

Visualice el progreso con los paneles de ClickUp

A medida que su proyecto cobra impulso, los paneles de ClickUp le ofrecen la visibilidad necesaria para estar al tanto de todo. Este software todo en uno le permite crear paneles personalizados utilizando tarjetas visuales para el estado de las tareas, la velocidad de los sprints, el control de tiempo, las metas, los gráficos de burndown y mucho más.

Supervise cada tarea, plazo y carga de trabajo del equipo en tiempo real con los paneles de ClickUp

Instancia, estás planificando el lanzamiento de un producto en el tercer trimestre. Configura un panel con un widget de carga de trabajo para comprobar si el equipo de diseño o desarrollo está sobrecargado, un gráfico de progreso para realizar un seguimiento del avance de las tareas, un rastreador de metas vinculado a los hitos del lanzamiento y una tarjeta de control de tiempo para controlar las horas facturables o la concentración.

Las mejores funciones de ClickUp

Conecta los flujos de trabajo de forma visual: Crea flujos de trabajo y asigna tareas con la vinculación de tareas y la colaboración en tiempo real dentro de Crea flujos de trabajo y asigna tareas con la vinculación de tareas y la colaboración en tiempo real dentro de las atractivas pizarras blancas de ClickUp

*acelera tu trabajo: aplica plantillas ClickUp predefinidas para RR. HH., productos, Agile y mucho más para saltarte la configuración y empezar a escalar

*realice un seguimiento de lo que importa: establezca objetivos de equipo, OKR y KPI con ClickUp Goals , conéctelos a tareas reales y supervise el progreso automáticamente

Mantenga conversaciones contextuales: utilice utilice ClickUp Chat para iniciar una conversación, compartir novedades o hacer preguntas, y deje que la IA convierta los mensajes clave en tareas

colabora en tiempo real: *Comparte comentarios a través de las funciones de intranet social , como comentarios, chat y revisión, todas ellas directamente vinculadas a tu entorno de trabajo

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones y opciones personalizadas de ClickUp puede resultar abrumador al principio, especialmente para los equipos que se inician en el uso de herramientas de gestión de proyectos a gran escala

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp ha completado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar un seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada. La capacidad de automatizar procesos, cambiar entre múltiples vistas (como lista, tablero y calendario) e integrarse con otras herramientas ha aumentado significativamente mi productividad diaria. Es una plataforma todo en uno que se adapta perfectamente a nuestro flujo de trabajo y hace que la gestión del equipo sea mucho más eficiente.

ClickUp ha completado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar un seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada. La capacidad de automatizar procesos, cambiar entre múltiples vistas (como lista, tablero y calendario) e integrarse con otras herramientas ha aumentado significativamente mi productividad diaria. Es una plataforma todo en uno que se adapta perfectamente a nuestro flujo de trabajo y hace que la gestión del equipo sea mucho más eficiente.

📮 ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto en conexión, buscable y gestionable

2. Google Workspace (ideal para una productividad colaborativa fluida con IA integrada)

a través de Google Workspace

Anteriormente conocido como Google Apps y luego como G Suite, Google Workspace es un paquete de productividad y colaboración basado en la nube desarrollado por Google. Combina herramientas esenciales, como Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet y Chat.

El conjunto de herramientas proporciona un entorno de trabajo colaborativo con funciones como direcciones de correo electrónico empresariales personalizadas, almacenamiento en la nube, videoconferencias, mensajería instantánea y asistencia integrada con IA.

Las mejores funciones de Google Workspace

Consigue Gemini IA para escribir y resumir en Gmail, generar información en Sheets, diseñar diapositivas y hacer lluvias de ideas en Documento

Sube documentos, informes o resúmenes a NotebookLM y obtén resúmenes sintetizados o descripciones generales en audio

Cree aplicaciones sin código con AppSheet para encuestas de equipo, flujos de trabajo de aprobación o seguimiento de activos

Utiliza Google Calendar para que tus clientes y compañeros de equipo puedan reservar citas contigo automáticamente a través de tu página de reservas personalizada

Límites de Google Workspace

Google Workspace No es ideal para equipos que necesitan flujos de trabajo complejos o un control administrativo exhaustivo, lo que lleva a los usuarios a buscar alternativas

La versión de escritorio de Google Drive puede bloquearse sin una solución clara

Precios de Google Workspace

Empresa Starter: 8,40 $ al mes por usuario

Business Standard: 16,80 $ al mes por usuario

Business Plus: 26,40 $ al mes por usuario

Corporación Plus: 42 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 43 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el entorno de trabajo de Google?

Esto es lo que opinó un usuario:

Google es simplemente mejor que cualquier otro a la hora de diseñar un entorno de trabajo que le ayude a hacer todo lo pendiente lo más rápido posible. Sin embargo, se bloquea con más frecuencia que Microsoft 365.

Google es simplemente mejor que cualquier otro a la hora de diseñar un entorno de trabajo que le ayude a terminar todo lo posible lo más rápido posible. Sin embargo, se bloquea con más frecuencia que Microsoft 365.

🔍 ¿Sabías que...? Las nueve áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, definidas por PMBOK®, abarcan todo lo necesario para gestionar un proyecto de forma eficaz: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos y adquisiciones.

3. Microsoft Teams (la mejor opción para la comunicación unificada dentro del ecosistema de Office 365)

a través de Microsoft

Microsoft Teams es una plataforma de colaboración basada en la nube, parte del paquete Microsoft 365, diseñada para chatear, celebrar reuniones, realizar llamadas, compartir archivos e integrar aplicaciones. La herramienta reúne grupos en tiempo real y chats individuales con videoconferencias y audioconferencias de alta calidad.

En comparación con Google Workspace, ofrece un control administrativo más detallado. Permite a los usuarios crear «Teams» o canales específicos en torno a proyectos, departamentos o temas, lo que facilita las conversaciones en hilos, el uso compartido de contenidos multimedia y la búsqueda en el historial.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Intelligent Recap , dentro de Utilice herramientas basadas en IA, como, dentro de plantillas de reuniones y planes de comunicación de marca para que cada llamada sea más específica y práctica

Sustituya los teléfonos de escritorio tradicionales por Teams Phone , que ofrece compatibilidad con enrutamiento de llamadas, buzón de voz, operadores automáticos y marcación directa interna

Realiza la edición conjunta de archivos de Word, Excel y PowerPoint directamente en Teams con historial de versiones y comentarios

Límites de Microsoft Teams

Los bloqueos, las interrupciones de llamadas y los fallos en el uso compartido de la pantalla siguen siendo habituales durante las reuniones

Los anfitriones carecen de un control granular y los rols de las reuniones pueden asignarse accidentalmente a un rol de reunión de forma predeterminada, por defecto, a los primeros participantes

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams: Gratis, gratuito/a

Microsoft 364 Personal: 9,99 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes por usuario

Microsoft Teams Essential: 4,80 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Empresa Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (más de 16 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 200 opiniones)

🧠 Dato curioso: 1954 fue un año importante para la gestión moderna. Fue entonces cuando el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Bernard Schriever acuñó el término «gestión de proyectos» y Peter Drucker introdujo la gestión por objetivos en su libro La práctica de la gestión.

4. Basecamp (ideal para una coordinación de proyectos sencilla y orientada al cliente)

vía Basecamp

Basecamp es una plataforma optimizada de gestión de proyectos y colaboración en equipo basada en navegador y diseñada por 37signals (que ahora ha vuelto a su nombre original). Le ayuda a crear entornos de trabajo en los que cada proyecto incluye listas de pendientes, foros de mensajes, almacenamiento de archivos, chat grupal en tiempo real (Campfire) y calendarios integrados.

La plataforma también ofrece preguntas de registro automatizadas, que brindan una indicación a los compañeros de equipo para que respondan a consultas recurrentes como «¿En qué has hecho tu trabajo hoy?».

Las mejores funciones de Basecamp

Comprenda dónde el trabajo avanza sin problemas y dónde se atasca con Hill Charts

Controle las cargas de trabajo, detecte conflictos de programación y alinee los cronogramas de varios proyectos con Lineup y Mission Control

Simplifique la comunicación con Pings y el menú Hey! para mensajes directos y notificaciones

Límites de Basecamp

Carece de paneles detallados y de información sobre el rendimiento

Las alertas pueden acumularse sin un filtrado inteligente o una priorización adecuada

Precios de Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $ al mes por usuario

basecamp Pro Unlimited: *299 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Cumple su función de realizar el seguimiento de las tareas del proyecto y los usuarios pueden configurarlo y ponerlo en marcha con bastante rapidez. Sin embargo, la interfaz de usuario no es muy buena y resulta algo de límite/sobrecargada... La interfaz de usuario no es muy buena y resulta algo de límite/sobrecargada. Cuando hay demasiados puntos abiertos, resulta más difícil realizar el seguimiento, por lo que seguimos necesitando utilizar otras herramientas más limpias para las tareas pendientes. Integración limitada.

Cumple su función de realizar el seguimiento de las tareas del proyecto y los usuarios pueden realizar el ajuste y ponerlo en marcha con bastante rapidez. Sin embargo, la interfaz de usuario no es muy buena y resulta algo con límite/sobrecargada... La interfaz de usuario no es muy buena y resulta algo con límite/sobrecargada. Cuando hay demasiados puntos abiertos, resulta más difícil realizar el seguimiento, por lo que seguimos necesitando utilizar otras herramientas más limpias para las tareas pendientes. Integración limitada.

5. Trello (la mejor para el seguimiento intuitivo de tareas al estilo Kanban)

vía Trello

Trello está diseñado para equipos que piensan en movimiento. Sus tableros visuales ayudan a convertir ideas dispersas y tareas pendientes en flujos de trabajo organizados que son fáciles de gestionar y aún más fáciles de llevar a cabo.

Puede desglosar cualquier flujo de trabajo en pasos, asignar tareas, establecer plazos, añadir listas de control e incluso automatizar acciones con su asistente de IA integrado, Butler. Además, puede utilizar PowerUps para mejorar la función de Trello, añadiendo calendarios, control de tiempo, análisis y una integración más profunda en su ecosistema.

Las mejores funciones de Trello

Captura todo con Trello Bandeja de entrada para guardar al instante tareas, ideas y elementos pendientes desde el correo electrónico, Slack o Teams

Organice su trabajo de forma visual con Trello Boards para reflejar el funcionamiento de su equipo, utilizando columnas, tarjetas, lista de control y fecha límite

Duplica tareas en diferentes tableros con Card Mirroring para realizar el seguimiento de las mismas pendientes en varios lugares

Límites de Trello

Carece de información detallada y herramientas de elaboración de informes nativas

Los usuarios deben archivar las tarjetas antes de poder eliminarlas, lo que añade clics innecesarios

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 600 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio reveló que las personas responden más rápido y con mayor decisión ante plazos más cortos, no solo por la urgencia, sino porque estos plazos se alinean mejor con las metas centradas en la acción. Sin embargo, los plazos por sí solos no son suficientes. Son más eficaces cuando se ajustan a la mentalidad actual de la persona.

6. Wrike (ideal para carteras de proyectos estructuradas con (diagrama de) Gantt y (elaboración de) informes)

vía Wrike

Wrike es una plataforma de gestión del trabajo basada en la nube y de nivel corporación que ayuda a los equipos a planear, realizar un seguimiento y entregar proyectos tanto simples como complejos de manera eficiente. Su capacidad de personalización cuando los proyectos se amplían la hace destacar. Puede crear paneles personalizados para ver exactamente lo que importa: la carga de trabajo del equipo, el estado del proyecto, los elementos vencidos o las campañas de alta prioridad.

Además, para los equipos creativos, Wrike Proof ofrece herramientas integradas de marcado y control de versiones. Puede revisar archivos PDF, imágenes y vídeos, dejar comentarios con marca de tiempo, comparar versiones de archivos y enviar archivos para su aprobación.

Las mejores funciones de Wrike

Estandarice la forma en que el trabajo entra en su sistema de gestión de proyectos con formularios de solicitud

Visualice la colaboración en equipo con pizarras (uso compartido) impulsadas por Klaxoon para la ideación, la lluvia de ideas y el plan en tiempo real

Automatice los flujos de trabajo repetitivos con Work Intelligence para escalar automáticamente los obstáculos y actuar como desencadenante de los traspasos

Prediga con antelación los problemas y posibles retrasos de los proyectos con AI Risk Prediction

Límites de Wrike

Sincronizar Wrike con su infraestructura tecnológica actual no siempre es perfecto

Algunos usuarios tienen dificultades con las opciones de filtrado incompletas o rígidas, especialmente cuando gestionan proyectos de gran envergadura

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Esto es lo que opinó un usuario real:

Aprecio la facilidad con la que puedo realizar mis solicitudes y hacer un seguimiento de todo en los pasos del proceso. Sería estupendo poder escribir el resumen directamente en la aplicación, ya que ahora tengo que escribirlo en otro lugar y luego subirlo.

Aprecio la facilidad con la que puedo realizar mis solicitudes y hacer un seguimiento de todo en los pasos del proceso. Sería estupendo poder escribir el resumen directamente en la aplicación, ya que ahora tengo que escribirlo en otro lugar y luego subirlo.

7. Zoho Projects (la mejor opción para una gestión de proyectos asequible y con todas las funciones)

a través de Zoho Projects

Zoho Projects mantiene tu trabajo organizado con listas de tareas, hitos y diagramas de Gantt que se actualizan a medida que cambian tus planes. El control de tiempo está integrado: puedes registrar las horas a través de cronómetros y hojas de horas sin salir de la plataforma.

Además, para reducir el trabajo repetitivo, la plataforma ofrece flujos de trabajo, acuerdos de nivel de servicio (SLA), webhook y reglas de negocio programadas. Zoho Projects también se integra con otras aplicaciones de Zoho y herramientas externas como Slack y Microsoft Teams, e incluye una funcionalidad para dispositivos móviles que permite realizar actualizaciones sobre la marcha.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Blueprints , que estandarizan flujos de tareas complejos y dan como resultado Automatice el trabajo con, que estandarizan flujos de tareas complejos y dan como resultado una mejor gestión del equipo

Optimice la resolución de errores con seguimiento de problemas , que clasifica los problemas, automatiza las actualizaciones de estado y se integra con GitHub y Bitbucket

Resumir los datos del proyecto, ajuste automáticamente el tono en las actualizaciones y traduzca el contenido con Zia IA

Utilice herramientas de arrastrar y soltar para diseñar flujos de trabajo personalizados y definir las fases de las tareas con el editor de planos

Límites de Zoho Projects

Este software para entornos de trabajo requiere una inversión significativa en incorporación y formación

Cuando se superan los 10 proyectos, la configuración, la navegación y la configuración de plantillas pueden resultar engorrosas

Precios de Zoho Proyectos

Free

Premium: 5 $ al mes por usuario

Corporación: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? La regla 80/20 que subyace a los gráficos de Pareto significa que el 80 % de los plazos incumplidos pueden deberse solo al 20 % de los tipos de tareas. Con un solo gráfico, puedes detectar rápidamente los elementos problemáticos, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para simplificar las retrospectivas y los análisis posteriores.

8. Airtable (ideal para crear aplicaciones flexibles basadas en datos con diversidad visual)

a través de Airtable

Airtable es un software para entornos de trabajo basado en la nube que combina la familiaridad de una hoja de cálculo con la potencia de una base de datos relacional. Se crean bases, que son como miniaplicaciones, compuestas por tablas en las que se definen campos (por ejemplo, texto, adjuntos, desplegables) y se establecen enlaces entre registros en diferentes tablas para modelar relaciones.

Empieza por hacer los ajustes de las tablas y enlazarlas, por ejemplo, conectando clientes con proyectos o inventario con pedidos. A continuación, cambia entre las diferentes vistas: cuadrícula (como una hoja de cálculo), Kanban, calendario, galería o cronograma/Gantt para adaptarte a las diferentes necesidades del flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Airtable

Cree apps al instante con AI App Builder , que convierte los datos sin procesar en herramientas empresariales completas

Implemente flujos de trabajo inteligentes con agentes de IA que actúan dentro de sus apps, aplicación, basándose en desencadenantes contextuales y tareas

Conecte grandes conjuntos de datos con HyperDB para importar millones de registros desde fuentes como Snowflake y Databricks, y luego cree apps, aplicación basadas en ellos

Límites de Airtable

Los entornos de trabajo grandes y complejos pueden experimentar ralentizaciones

La exportación de datos no es intuitiva y los usuarios han expresado su frustración al intentar combinar campos

Precios de Airtable

Free

Equipo: 20 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 45 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Un breve extracto de un usuario real:

Airtable es un excelente almacén de datos que combina la simplicidad de las hojas de cálculo con la funcionalidad de app, lo que lo hace muy flexible para una gran variedad de casos de uso. Sin embargo, Airtable puede no ser la mejor opción para proyectos que impliquen grandes conjuntos de datos, ya que los límites de registros pueden convertirse en un cuello de botella dependiendo de sus necesidades.

Airtable es un excelente almacén de datos que combina la simplicidad de las hojas de cálculo con la funcionalidad de las aplicaciones, lo que lo hace muy flexible para una gran variedad de casos de uso. Sin embargo, Airtable puede no ser la mejor opción para proyectos que impliquen grandes conjuntos de datos, ya que los límites de registros pueden convertirse en un cuello de botella dependiendo de sus necesidades.

9. Coda (ideal para flujos de trabajo de documentos como aplicaciones con bloques interactivos)

vía Coda

Coda es lo que se obtiene cuando un documento crece hasta gestionar todo tu entorno de trabajo. Si estás documentando decisiones, creando herramientas internas o desarrollando apps personalizadas, este software de entorno de trabajo digital te lo pone tan fácil como escribir un documento (pero mucho más útil).

La plataforma combina la edición de texto enriquecido con tablas que pueden hacer referencia entre sí, ofrecen compatibilidad con fórmulas en cualquier lugar y actúan como minibases de datos. Además, puede crear apps personalizadas con fórmulas y botones para que cualquiera, independientemente de sus conocimientos de código, pueda sustituir herramientas especializadas o automatizar tareas rutinarias.

Las mejores funciones de Coda

Convierta los documentos estáticos en herramientas dinámicas con Smart Tables , que sincronizan las ediciones, personalizan las vistas y actualizan los datos

Genere respuestas y automatice acciones con Coda Brain , un asistente de IA preparado para empresas

Cree paneles y (elaboración de) informes inteligentes con Live Consultas , impulsado por Coda + Snowflake, para obtener información sobre los datos en tiempo real

Integre aplicaciones como Slack, Jira y Salesforce directamente en sus documentos con Coda Packs

Límites de Coda

Solo los usuarios con rols de «Doc Maker» de pago pueden crear o realizar edición en bases de conocimientos internas fundamentales

Muchas funciones requieren formación específica sobre Coda o un administrador con conocimientos técnicos

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 36 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

💡 Consejo profesional: Revise semanalmente los permisos basados en rol y los registros de acceso de su software para entornos de trabajo. Las precauciones de seguridad de los datos comienzan por saber quién puede ver qué y cuándo.

10. ProofHub (la mejor opción para el control y la revisión integral de proyectos)

vía ProofHub

El software para espacios de trabajo de ProofHub ofrece a los equipos funciones de planificación de proyectos, colaboración en tiempo real y revisión. Puede crear proyectos, delegar tareas y ver el progreso en tableros Kanban, diagramas de (diagrama de) Gantt, tablas o calendarios.

La comunicación se lleva a cabo a través del chat grupal e individual, hilos de discusión, anuncios y herramientas de revisión en línea que le permiten marcar archivos y gestionar el historial de versiones.

Las mejores funciones de ProofHub

Inicie hilos específicos para colaborar en contexto y compartir ideas, archivos y comentarios con Discussions

Acelere la incorporación con plantillas para reutilizar flujos de trabajo y configuraciones de proyecto probados para trabajo recurrente

Manténgase al día con Anuncios del equipo y Vista del calendario para que todos estén al tanto de los hitos, los logros y los próximos plazos

Límites de ProofHub

ProofHub carece de automatización del flujo de trabajo con IA integrada para tareas repetitivas

No ofrece complementos nativos para herramientas populares como Slack o Google Calendar

Precios de ProofHub

Free

Imprescindible: 50 $ al mes

Control definitivo: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

Según un crítico:

Me gusta la facilidad de uso de ProofHub para todos los usuarios de nuestro equipo. Creo que la interfaz de usuario para desarrollar dependencias puede resultar un poco complicada.

Me gusta la facilidad de uso de ProofHub para todos los usuarios de nuestro equipo. Creo que la interfaz de usuario para desarrollar dependencias puede resultar un poco complicada.

a través de Zoom

Zoom comenzó en 2011 como una sencilla herramienta de videoconferencia de alta calidad y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de teletrabajo conocida como Zoom Workplace. Sigue siendo una opción muy popular gracias a sus reuniones de vídeo HD fáciles de usar, el uso compartido de pantalla, la grabación, las salas de descanso, los fondos virtuales y las funciones de seguridad, como las salas de espera y el cifrado de extremo a extremo.

Más que una simple aplicación de comunicación para equipos, ofrece un módulo que permite a los equipos autor documentos conjuntamente, plan tareas y crear wiki de forma colaborativa.

La mejor función de Zoom

Prioriza y sigue adelante con los elementos necesarios con IA Companion , que captura los puntos clave de las reuniones, redacta borradores de correo electrónico y muestra las tareas pendientes

Unifique la comunicación con Team Chat y el Scheduler para mantener todo su flujo de trabajo

Mantenga el trabajo híbrido organizado con Reserva de entornos de trabajo y Señalización digital para que los equipos sepan exactamente dónde reunirse, trabajar y colaborar en oficinas de distribución

Límites de Zoom

No se pueden asignar previamente rols de coanfitrión a personas ajenas a su organización

Ciertos elementos de diseño dificultan ligeramente la gestión de las reuniones por parte de los anfitriones y coanfitriones

Precios de Zoom

Free

Pro: 16,99 $ al mes (1-99 usuarios)

Empresa: 21,99 $ al mes (1-250 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,5/5 (más de 54 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 300 opiniones)

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad asombrosa de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda su organización. ¿Y si pudiera recuperar ese tiempo? El bloc de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarle a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de las reuniones, mientras que ClickUp Brain le ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

Tu entorno de trabajo necesita ClickUp

Si bien todas las herramientas de software para entornos de trabajo de esta lista ofrecen ventajas únicas, ClickUp destaca como la app, aplicación todo en uno que reúne tareas, documentos, comunicación e IA en un solo lugar.

Se adapta a todo, incluyendo proyectos complejos, estrategias de campaña críticas y centros de conocimiento internos, todo en una sola plataforma. Los documentos dinámicos de ClickUp, su sólida gestión de tareas y ClickUp Brain te proporcionan el control y la claridad necesarios para avanzar más rápido.

