las 15 mejores alternativas a Quso.ai para creadores de contenido en 2025

Quso. ai es ideal para convertir vídeos largos en clips virales y simplificar la planificación de las redes sociales con la programación y el análisis basados en IA.

Pero si eres de los que quieren más control creativo, opciones de edición avanzadas o la posibilidad de ajustar cada detalle de tu estrategia en redes sociales, puede resultarte limitante. 😓

¿Y cuando intentas encontrar una herramienta mejor? Encuentras múltiples plataformas, opiniones contradictorias y ninguna respuesta real sobre qué es lo que mejor funciona para creadores como tú. 😩

Por eso hemos creado esta guía, una lista cuidadosamente seleccionada con las mejores alternativas a Quso.ai. Cada una de ellas está diseñada para ayudarte a planificar, editar y gestionar tu contenido como un profesional.

¿Por qué optar por alternativas a Quso.ai?

Si lo has estado utilizando durante un tiempo, probablemente te identificarás con algunas de estas situaciones 👇

Carece de herramientas de edición avanzadas: No puedes ajustar las transiciones, añadir animaciones ni personalizar completamente tus recursos multimedia como lo hacen los editores profesionales

Plantillas limitadas : solo ofrece unas pocas indicaciones básicas, que no funcionan bien para contenidos especializados o necesidades de formato largo

Interfaz de usuario lenta y con fallos : La interfaz puede ralentizarse o bloquearse, especialmente cuando se trabaja en piezas más largas o se realizan varias tareas a la vez

Tono difícil de personalizar : No se puede entrenar la herramienta para automatizar la creación de contenido según tu voz, lo que hace que todo suene igual

Controles de subtítulos limitados en el plan Free: No tienes mucha flexibilidad para cambiar el estilo, reposicionar o corregir los subtítulos a menos que te actualices

Los recortes de IA pueden resultar extraños: La función de corte automático a veces recorta los clips de forma extraña, omitiendo momentos clave o transiciones

📊 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado global de generadores de vídeo con IA alcance los 1960 millones de dólares en 2030, con un crecimiento anual compuesto del 19,9 % a partir de 2024.

Las mejores alternativas a Quso.ai IA de un vistazo

¿Necesitas una reseña rápida? Explora nuestras comparativas para evaluar cada herramienta de un vistazo y encontrar la que mejor se adapta a tus necesidades.

Herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* (USD/usuario/mes) ClickUp Asistente de escritura con IA, ClickUp Docs, plantillas de calendario Emprendedores individuales, empresas y equipos de marketing de todos los tamaños Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones Vizard. ai Recorte con IA, sincronización de texto, publicación directa Profesionales del marketing, creadores de contenido y gestores de redes sociales en pequeñas y medianas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $/mes InVideo Clonación de voz, generador de guiones de vídeo con IA, avatar con IA Creadores independientes, pequeñas empresas y profesionales del marketing Plan Free disponible; planes de pago a partir de 35 $ al mes Opus Clip Subtítulos dinámicos, inserción de B-Roll, copiloto con IA YouTubers, educadores y especialistas en marketing de contenidos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes Buffer Bandeja de entrada de interacción, pruebas A/B, etiquetado de publicaciones Gestores de redes sociales, autónomos y pequeñas y medianas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6 $ al mes 2short. ai Subtítulos animados, seguimiento de hablantes, ajustes preestablecidos de marca YouTubers en solitario y creadores de contenido Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9,90 $ al mes SocialPilot Programador de IA, editor de vídeo, análisis avanzado e informes Pequeñas agencias, equipos de atención al cliente y profesionales del marketing 14 días de (versión de) prueba gratis; planes de pago a partir de 23,34 $ al mes Veed Subtítulos automáticos, herramientas de IA para limpieza, recursos de archivo Creadores online y equipos centrados en la accesibilidad Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,82 $ al mes Descript Clonación de voz, generador de guiones, colaboración en equipo Podcasters y equipos de marketing de tamaño medio a grande Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes Hootsuite OwlyWriter IA, editor de vídeo integrado, permisos para equipos Corporaciones, grandes equipos sociales y agencias de marketing 30 días de (versión de) prueba gratis; planes de pago a partir de 30,34 $ al mes Sprout Social Editor de vídeo, creador de publicaciones IA, CRM social Equipos de marketing de empresas, creadores centrados en el análisis y estrategas de redes sociales 30 días de (versión de) prueba gratis; planes de pago a partir de 199 $/mes GetMunch Detección de tendencias, recorte de escenas, optimización SEO Profesionales del marketing de vídeo, editores de redes sociales y estrategas de contenido en grandes agencias y empresas Los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Subtítulos IA Estiliza subtítulos, corta automáticamente, utiliza teleprompter Influencers y entusiastas de las redes sociales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9,99 $ al mes Repurpose. io Reutilización automática, publicación automatizada, vista de calendario Profesionales del marketing digital, equipos centrados en la automatización y distribuidores de contenido 14 días de prueba gratis; planes de pago a partir de 35 $ al mes CapCut Recorte inteligente, potenciador de audio, plantillas de memes Creadores de contenido de formato corto e influencers de redes sociales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7,99 $ al mes

Las mejores alternativas a Quso.ai

Echemos un vistazo más de cerca a lo que ofrece cada herramienta.

1. ClickUp (la mejor para la planificación de contenidos y la gestión colaborativa del flujo de trabajo)

Planifica campañas, gestiona tareas, edita resúmenes de contenido y realiza un seguimiento de los cronogramas con ClickUp para equipos de marketing

ClickUp, la app para todo el trabajo, es un entorno de trabajo completo que ayuda a los creadores de contenido a planificar, escribir, editar y publicar contenido.

Con ClickUp para marketing, puedes gestionar todo, desde calendarios de contenido diario hasta lanzamientos de campañas globales, en un solo lugar. Esta herramienta impulsada por IA con una interfaz fácil de usar reúne a tu equipo, tus activos y tus flujos de trabajo para que nunca tengas que cambiar de herramienta.

Puedes empezar con ClickUp Docs para redactar subtítulos para redes sociales, esbozar guiones de vídeo e incrustar medios o comentarios directamente en tu contenido.

Esboza y estructura tus guiones de vídeo de forma visual con ClickUp Docs

A continuación, añade ClickUp Brain, el asistente de IA de la plataforma, para acelerar tu proceso creativo. Puede revisar tus borradores, reescribir secciones débiles, sugerir ediciones o incluso generar nuevas ideas de contenido, ayudándote a pulir tus vídeos o a crear ganchos virales de formato corto.

Genera ideas virales para vídeos cortos al instante con ClickUp Brain

A continuación, tienes ClickUp Clips, que te permite grabar tu pantalla, cámara o audio sin salir de tu entorno de trabajo.

Estos clips se pueden descargar, adjuntar a tareas, compartir con tu equipo o revisar más tarde, y ClickUp Brain los transcribe automáticamente para que puedas extraer citas, reutilizar contenido o crear subtítulos en cuestión de segundos.

Para reunir todo, ClickUp Calendar ofrece un planificador visual de arrastrar y soltar para programar publicaciones, campañas o entregables. Y si estás empezando desde cero, puedes utilizar plantillas gratuitas para redes sociales, como la plantilla de producción de vídeo de ClickUp, para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.

Con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp, puedes correlacionar tus publicaciones diarias, semanales o mensuales en diferentes plataformas de redes sociales, para que nunca pierdas un momento para conectarte con tu audiencia.

Obtener plantilla gratis Gestiona tareas semanales y puntuales en redes sociales con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Pizarras de ClickUp: Un entorno de trabajo visual para correlacionar ideas en tiempo real; ideal para crear guiones gráficos, planificar el flujo de contenidos o anotar puntos del guion

Campos personalizados de ClickUp: adapta las tareas con detalles como el tipo de contenido, la plataforma, el estado y los plazos, lo que facilita la organización y el seguimiento de cada elemento de contenido en la vista Lista o Tablero

: Visualiza el progreso y los plazos de los proyectos, mantente al día con alertas automáticas y evita perder fechas de publicación Paneles de ClickUp: Visualiza el progreso y los plazos de los proyectos, mantente al día con alertas automáticas y evita perder fechas de publicación

Límites de ClickUp

Las amplias funciones y opciones de personalización de la plataforma pueden suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

Tenemos un proceso complejo para la producción de vídeos que implica a varias personas en distintas fases del proceso, varias rondas de revisión y cada entrega tiene su propio plazo. Puedo optimizar todo esto utilizando las automatizaciones disponibles en ClickUp, manteniendo todo bajo control.

Tenemos un proceso complejo para la producción de vídeos que implica a varias personas en distintas fases del proceso, varias rondas de revisión y cada entrega tiene su propio plazo. Puedo optimizar todo esto utilizando las automatizaciones disponibles en ClickUp, manteniendo todo bajo control.

2. Vizard. ai (la mejor para recortar rápidamente vídeos largos con IA y convertirlos en cortos listos para las redes sociales)

a través de Vizard.ai

Vizard. ai es una herramienta de edición y recorte de vídeo basada en IA que ayuda a convertir vídeos largos en clips cortos que se pueden compartir con un mínimo esfuerzo.

Su modelo Spark IA detecta las partes más atractivas de un vídeo (como citas clave o momentos emocionantes) y crea automáticamente clips cortos con subtítulos y un formato optimizado para plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

Más allá del recorte, Vizard.ai también ofrece funciones de texto a vídeo para generar vídeos atractivos a partir de guiones y un kit de marca personalizado para mantener la coherencia de la marca mediante el almacenamiento y la aplicación de logotipos, fuentes y combinaciones de colores en todos los vídeos.

Las mejores funciones de Vizard.ai

Sincronización de texto: Alinea los subtítulos con las palabras pronunciadas para que tus subtítulos estén perfectamente sincronizados y sean fáciles de leer

Calendario social: Planifica, programa y publica contenido en múltiples plataformas para garantizar una presencia online coherente

Publicación y uso compartido directos: Descarga clips o publícalos al instante en plataformas sociales desde la app, o compártelos a través de un enlace sin cambiar de herramienta

Limitaciones de Vizard.ai

Los usuarios han informado de instancias en las que los resultados generados por IA, como subtítulos o segmentos de vídeo, no cumplen con las expectativas

Precios de Vizard.ai

Free

Creador: 29 $ al mes

Business: 39 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Vizard.ai

G2: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vizard.ai?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Vizard. ai:

Me gusta el software Vizard, porque es muy fácil generar mucho contenido de formato corto con solo subir un vídeo largo, lo que me ahorra mucho tiempo. Además, añade subtítulos en mi idioma nativo. Me ahorra muchísimo tiempo. Vale totalmente la pena el dinero.

Me gusta el software Vizard, porque es muy fácil generar mucho contenido en formato corto con solo subir un vídeo largo, lo que me ahorra mucho tiempo. Además, añade subtítulos en mi idioma nativo. Me ahorra muchísimo tiempo. Vale totalmente la pena el dinero.

3. InVideo (la mejor para la creación de vídeos basados en plantillas con asistencia de IA)

vía InVideo

InVideo es una herramienta de creación de vídeos en línea que ofrece miles de plantillas, una amplia biblioteca de medios y un sencillo editor de arrastrar y soltar, lo que facilita convertir rápidamente guiones o ideas en vídeos atractivos.

Su generador de vídeo con IA te permite describir una idea de vídeo en texto y obtener al instante un borrador de vídeo con escenas, clips de archivo y voz en off.

También puedes utilizar su función «caja mágica» para realizar ediciones en tiempo real en tus vídeos utilizando comandos como «cambiar la música» o «añadir subtítulos», y ella se encarga del resto en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de InVideo

Clonación de voz con IA y locuciones automáticas: Genera locuciones realistas con distintos acentos o clona tu propia voz para narraciones

Generador de guiones con IA: Crea guiones estructurados con ganchos y llamadas a la acción convincentes

Avatar IA: Crea un avatar digital de ti mismo para presentar contenidos y añadir un toque personal a tus vídeos

Limitaciones de InVideo

La herramienta puede experimentar retrasos en el rendimiento o tiempos de renderización más largos cuando se manejan proyectos de vídeo más largos

Precios de InVideo

Free

Además: 35 $ al mes

Máximo: 60 $ al mes

Generativo: 120 $ al mes

Equipo: 999 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de InVideo

G2: 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre InVideo?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre InVideo:

Hace poco decidí empezar a crear vídeos virales para las redes sociales. Con Invideo, literalmente introduje mi guion y creó TODO el vídeo, incluyendo la voz en off, los gráficos, la música, los efectos de sonido, el contenido de IA y el contenido de archivo, ¡y quedó perfecto!

Hace poco decidí empezar a crear vídeos virales para las redes sociales. Con Invideo, literalmente introduje mi guion y creó TODO el vídeo, incluyendo la voz en off, los gráficos, la música, los efectos de sonido, el contenido de IA y el contenido de archivo, ¡y quedó perfecto!

4. Opus Clip (la mejor para reutilizar vídeos largos y convertirlos en clips cortos virales)

vía Opus Clip

Opus Clip es otra herramienta de edición de vídeo con IA especializada en reutilizar vídeos largos para convertirlos en clips cortos virales. Utiliza un modelo propio de detección de ganchos (con tecnología GPT-4) para seleccionar los momentos más impactantes, garantizar el contexto reorganizando el contenido según sea necesario y generar un clip estructurado diseñado para llamar la atención.

También proporciona una «puntuación viral de IA» para cada clip generado, que es básicamente una predicción de la probabilidad de que el clip tenga un buen rendimiento, para que puedas priorizar la publicación de los mejores.

La herramienta también ofrece funciones como la curación mediante IA para eliminar el contenido superfluo y la detección de rostros para mantener al hablante correctamente encuadrado en formato vertical.

Las mejores funciones de Opus Clip

Subtítulos dinámicos con emojis destacados: añade automáticamente subtítulos grandes y con estilo a cada clip y destaca las palabras que llaman la atención con emojis o texto en color

Generación de B-Roll con IA: inserta material de archivo B-Roll para complementar tu clip principal y mantener la dinámica visual

AI Co-Pilot: Obtén recomendaciones sobre los cortes, ediciones y formatos óptimos para diferentes plataformas

Limitaciones de Opus Clip

Opciones de edición avanzada limitadas, incluido un control mínimo sobre las transiciones, las animaciones y los ajustes visuales precisos

Precios de Opus Clip

Free Forever

Starter: 15 $ al mes

Pro: 29 $ al mes

Business: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Opus Clip

G2: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Opus Clip?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Opus Clip:

Llevo unos dos meses utilizando OpusClip como usuario Pro. ¡Es un ahorro de tiempo increíble! Normalmente subo un vídeo de 12-15 minutos al día y saco entre 10 y 15 clips de entre 30 segundos y dos minutos (utilizando los ajustes automáticos), cada uno con los colores y el logotipo que yo elijo.

Llevo unos dos meses utilizando OpusClip como usuario Pro. ¡Es un ahorro de tiempo increíble! Normalmente subo un vídeo de 12-15 minutos al día y saco entre 10 y 15 clips de entre 30 segundos y dos minutos (utilizando los ajustes automáticos), cada uno con los colores y el logotipo que yo elijo.

📈 Estadística rápida: El 93 % de los profesionales del marketing afirman que los vídeos cortos son el secreto para ganar más clientes.

5. Buffer (ideal para la programación sencilla en redes sociales y la gestión de colas)

vía Buffer

Buffer permite a los creadores de contenido y a los gestores de redes sociales planificar, programar y publicar entradas en múltiples plataformas, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, desde un sencillo panel.

Su vista de calendario ofrece una forma visual de planificar el contenido con antelación. Para Instagram, también es compatible con la programación de los primeros comentarios, lo que resulta muy útil para colocar hashtags por separado y optimizar el alcance.

También cuenta con un asistente de IA, que forma parte de la creciente ola de IA para redes sociales, que escribe subtítulos atractivos adaptados a diversas plataformas de redes sociales y permite a los usuarios ajustar el tono, la longitud y el estilo para que se adapten a la voz de su marca.

Las mejores funciones de Buffer

Bandeja de entrada de interacción: recopila comentarios y mensajes de diferentes plataformas para que puedas responder sin cambiar de pestaña

Pruebas A/B : experimenta con diferentes variaciones de publicaciones para determinar cuál es la que mejor funciona con tu público

Etiquetado de contenido: Organiza las ideas por temas, ordena tu trabajo pendiente y simplifica la planificación de un vistazo

Limitaciones de Buffer

No tiene funciones de IA integradas para la edición de vídeo, la generación de guiones o la subtitulación automática

Precios de Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $ al mes

Equipo: 12 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buffer?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Buffer:

Llevo muchos años utilizando Buffer de forma intermitente, pero lo uso regularmente desde hace más de seis meses. Ha sido una experiencia interesante. Me gusta mucho la posibilidad de publicar en tres plataformas: Instagram, Facebook y Twitter.

Llevo muchos años utilizando Buffer de forma intermitente, pero lo uso regularmente desde hace más de seis meses. Ha sido una experiencia interesante. Me gusta mucho la posibilidad de publicar en tres plataformas: Instagram, Facebook y Twitter.

6. 2short. ai (La mejor para recortar y subtitular vídeos cortos de forma automatizada a gran escala)

2short. ai es una herramienta de reutilización impulsada por IA similar a Vizard que convierte rápidamente vídeos largos en fragmentos cortos y compartibles. Automatiza el proceso de búsqueda de los momentos más destacados de tu contenido y los corta en clips listos para publicar con subtítulos.

Su función de edición basada en texto te permite editar tu vídeo simplemente editando la transcripción. También utiliza el seguimiento de hablantes mediante IA y la detección facial para mantener al hablante principal perfectamente centrado al cambiar del formato horizontal al vertical. Esto garantiza que tus clips tengan un aspecto profesional y estén encuadrados correctamente para el público que utiliza principalmente dispositivos móviles.

las mejores funciones de 2short.ai

Subtítulos animados : genera subtítulos dinámicos y fáciles de leer que se ajustan al ritmo del vídeo

Añadir transiciones automáticamente : inserta automáticamente transiciones entre escenas para mejorar el flujo y crear vídeos de calidad profesional

Ajustes preestablecidos y plantillas de marca: configura los elementos de tu marca (logotipos, fuentes, colores) y aplícalos automáticamente a todos tus clips

2short. ai limitaciones

La IA a veces se pierde momentos clave del vídeo, lo que significa que tendrás que intervenir y ajustar los clips manualmente

precios de 2short.ai

Starter: Gratis

Lite: 9,90 $ al mes

Pro: 19,90 $ al mes

Premium: 49,90 $ al mes

valoraciones y opiniones sobre 2short.ai

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 2short.ai?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre 2short.ai:

Súper rápido a la hora de dividir un vídeo en fragmentos, te ofrece versiones de texto de cada fragmento, lo que te ayuda a decidir más rápidamente qué clip elegir.

Súper rápido a la hora de dividir un vídeo en fragmentos, te ofrece versiones de texto de cada fragmento, lo que te ayuda a decidir más rápidamente qué clip elegir.

7. SocialPilot (la mejor para la programación social multiplataforma con colaboración en equipo)

vía SocialPilot

SocialPilot es una plataforma completa de gestión de redes sociales diseñada para gestionar la planificación de contenidos, la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento a gran escala. Es compatible con la programación de más de 500 publicaciones en múltiples plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) e incluso Google My Business, todo desde un solo panel.

El asistente de IA integrado ayuda a generar ideas para publicaciones en redes sociales, subtítulos y hashtags personalizados para el tono y el formato de cada plataforma.

Para equipos, puedes invitar a colaboradores, asignar roles (como administrador, colaborador o cliente) y establecer flujos de trabajo de aprobación, de modo que el contenido se revise antes de su publicación.

Las mejores funciones de SocialPilot

Generador y editor de vídeo con IA : Utiliza herramientas de IA como la conversión de texto a vídeo, plantillas personalizables, edición mediante arrastrar y soltar, grabación de voz en off y funciones de personalización de marca

Análisis y informes avanzados: Genera análisis sobre la interacción, el crecimiento de la audiencia y las publicaciones más populares, y programa informes en PDF para enviarlos a los clientes

Programador de IA: obtén recomendaciones sobre los mejores momentos para publicar en función de cuándo tu público está más activo

Limitaciones de SocialPilot

Carece de una función de eliminación masiva para las publicaciones programadas, lo que obliga a los usuarios a eliminar cada publicación individualmente

Precios de SocialPilot

14 días gratis, gratuito/a, de (versión de) prueba

Estándar: 23 $ al mes (aproximadamente)

Premium: 70 $ al mes (aproximadamente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre SocialPilot

G2: 4,5/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 370 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SocialPilot?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre SocialPilot:

Aprecio que pueda añadir tantas cuentas sin necesidad de optar por el paquete más caro. Gestionar más de 3 cuentas en cada plataforma social es muy caro con otros programas.

Aprecio que pueda añadir tantas cuentas sin necesidad de optar por el paquete más caro. Gestionar más de 3 cuentas en cada plataforma social es muy caro con otros programas.

8. Veed. io (la mejor para la edición rápida de vídeos en línea con funciones avanzadas de IA)

vía Veed

Veed. io es un popular editor de vídeo en línea que ofrece un amplio conjunto de herramientas de edición, desde cortes básicos, transiciones y filtros hasta la generación automática de subtítulos en docenas de idiomas. Incluso tiene una sección de «vídeo con IA» con herramientas como un generador de guiones, un creador de texto a vídeo con tecnología GPT-3 y avatares con IA para narrar tus vídeos.

La plataforma también ofrece plantillas para subtítulos estilo meme, barras de progreso, cortes de estilo TikTok, etc., lo que te permite convertir rápidamente el material sin editar en publicaciones atractivas.

También hay un modo teleprompter para grabarte leyendo un guion (para mantener el contacto visual), lo cual es ideal para vídeos con presentadores y garantiza que los subtítulos sean precisos.

Las mejores funciones de Veed. io

Subtítulos automáticos y traducción: transcribe el habla y añade subtítulos a los vídeos en una gran variedad de estilos e idiomas

Herramientas de «edición automática» con IA: elimina palabras de relleno como «um», reduce el ruido de fondo y limpia el audio con un solo clic

Biblioteca de contenidos: obtén vídeos, música, pegatinas, GIF y mucho más para arrastrar y soltar directamente en el cronograma de tu vídeo

Limitaciones de Veed. io

A veces se producen problemas de rendimiento al trabajar con archivos de vídeo de gran tamaño, lo que provoca una ralentización del procesamiento o retrasos

Precios de Veed. io

Free

Lite: 5,80 $ por editor/mes (facturado anualmente)

Pro: 13,94 $ por editor/mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Veed. io

G2: 4,6/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 3,3/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Veed. io?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Veed. io:

Edición de vídeos muy sencilla: prepáralos para las redes sociales, modifica su tamaño, obtén clips de vídeo, añade subtítulos, añade música de fondo, elimina silencios, añade elementos de marca y mejora la usabilidad general del contenido de vídeo

Edición de vídeos muy sencilla: prepáralos para las redes sociales, modifica su tamaño, obtén clips de vídeo, añade subtítulos, añade música de fondo, elimina silencios, añade elementos de marca y mejora la usabilidad general del contenido de vídeo

🤯 Dato curioso: El primer vídeo que se subió a YouTube fue «Me at the zoo», del cofundador Jawed Karim. ¡Todavía se puede ver!

9. Descript (la mejor para la edición de vídeos basados en texto y funciones de voz en off con IA)

vía Descript

Descript es una herramienta de edición de vídeo y audio que se parece más a trabajar en un documento que a un editor tradicional. Te permite editar el contenido simplemente editando la transcripción. Cuando eliminas una palabra, una pausa o una frase del texto, se actualiza automáticamente el cronograma del vídeo o del audio para que coincida.

Sus funciones de IA se encargan del trabajo pesado: Descript puede eliminar palabras de relleno como «um» o «like» con un solo clic, generar subtítulos e incluso limpiar el audio para una mayor claridad.

También puedes grabar tu pantalla, añadir elementos visuales y trabajar con varias pistas de audio.

Las mejores funciones de Descript

Clonación de voz con doblaje: Clona tu voz o utiliza voces de IA de archivo para crear nuevas narraciones con solo escribir el guion

Generador de guiones con IA: Genera guiones para podcasts, vídeos y materiales de marketing mediante sencillas indicaciones

Funciones de colaboración: invita a tus compañeros de equipo a editar, comentar y colaborar en proyectos en tiempo real

Limitaciones de Descript

Las herramientas organizativas de la plataforma pueden no ser tan robustas, lo que dificulta el seguimiento y la edición simultánea de varios archivos de vídeo o audio

Precios de Descript

Free

Aficionado: 24 $ por persona/mes

Creador: 35 $ al mes por persona

Business: 65 $ al mes por persona

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2 : 4,6/5 (más de 770 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Descript:

Extremadamente fácil de usar. Pude empezar a editar archivos de audio inmediatamente. Este software es muy fácil de usar y realmente acelera el proceso de edición.

Extremadamente fácil de usar. Pude empezar a editar archivos de audio inmediatamente. Este software es muy fácil de usar y realmente acelera el proceso de edición.

10. Hootsuite (la mejor para la gestión y programación de redes sociales a gran escala para empresas)

vía Hootsuite

Hootsuite es una herramienta de gestión de campañas en redes sociales de nivel empresarial que te permite programar publicaciones en bloque y gestionar cientos de perfiles en varias plataformas de redes sociales. También realiza un seguimiento de la actividad en tiempo real a través de su función Streams, que te permite supervisar las menciones de la marca, los hashtags, las palabras clave y las publicaciones de la competencia.

También ofrece funciones avanzadas como escucha social, flujos de trabajo en equipo (como asignar un mensaje de un cliente a un compañero de equipo) e integraciones con CRM y herramientas publicitarias.

Los análisis de la plataforma son muy detallados y ofrecen informes personalizables para que puedas medir lo que funciona y compartir información con los clientes o la dirección.

Las mejores funciones de Hootsuite

Editor de vídeo integrado: Crea y edita vídeos añadiendo pistas de audio, texto, imágenes, pegatinas y filtros

OwlyWriter IA : Genera subtítulos e ideas para publicaciones utilizando fórmulas de redacción probadas como HOOK, AIDA y WIIFM

Colaboración y aprobaciones en equipo: Obtenga compatibilidad para equipos con varios usuarios con aprobaciones posteriores y registros de auditoría para una responsabilidad total

Limitaciones de Hootsuite

Los usuarios han notado que el calendario puede volverse visualmente desordenado, especialmente cuando se gestiona un gran volumen de publicaciones programadas

Precios de Hootsuite

30 días gratis, gratuito/a, versión de prueba

Estándar: 30 $ por usuario/mes

Avanzado: 122 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Hootsuite

G2 : 4,2/5 (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Hootsuite:

Me encanta la función de análisis, que me permite profundizar en los análisis de mis cuentas de redes sociales de marca. Me ofrece una comprensión detallada del rendimiento de mis perfiles sociales, todo en un solo lugar. También me proporciona una función de escucha que me permite comprender las opiniones de los clientes.

Me encanta la función de análisis, que me permite profundizar en los análisis de mis cuentas de redes sociales. Me ofrece una comprensión detallada del rendimiento de mis perfiles sociales, todo en un solo lugar. También me proporciona una función de escucha que me permite comprender las opiniones de los clientes.

11. Sprout Social (la mejor para análisis en profundidad de redes sociales, escucha y publicación a gran escala)

vía Sprout Social

Sprout Social es una herramienta de gestión de redes sociales centrada en los datos y diseñada para equipos que se preocupan tanto por la estrategia como por el rendimiento.

Sus funciones de publicación te permiten programar publicaciones en diferentes plataformas, gestionar campañas en un calendario visual y publicar automáticamente en los momentos óptimos en función de las tendencias de interacción de la audiencia.

También obtendrá potentes herramientas de elaboración de informes que desglosan la interacción, el crecimiento de seguidores, el rendimiento de los hashtags y la actividad de la competencia.

Una Bandeja de entrada inteligente integrada reúne todos los mensajes y comentarios en un solo lugar, mientras que el CRM social te ayuda a perfilar a los seguidores, realizar un seguimiento de las conversaciones y organizar la divulgación con etiquetas y registros históricos.

Las mejores funciones de Sprout Social

Editor de vídeo integrado en Compose: recorta, corta y aplica plantillas a los vídeos directamente mientras redactas las publicaciones

Asistente de IA para la creación de publicaciones: Genera subtítulos a partir de las publicaciones con mejor rendimiento o de temas personalizados, con una opción «Mejorar» para ajustar el tono y el estilo y garantizar la coherencia de la marca

Módulo de escucha social: Realiza un seguimiento de palabras clave, tendencias del sector y menciones de la marca en todas las plataformas con la ayuda de consultas (valor) booleanas

Limitaciones de Sprout Social

Algunos usuarios han informado de problemas con las funciones de etiquetado de Sprout Social, especialmente al gestionar varios programas o empresas asociadas

Precios de Sprout Social

30 días gratis (versión de prueba)

Estándar: 249 $ por asiento/mes

Profesional: 399 $ por asiento/mes

Avanzado: 499 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2 : 4,4/5 (más de 4100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sprout Social?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Sprout Social:

Sprout Social se ha convertido en una parte esencial de nuestro kit de herramientas de marketing. Las funciones de elaboración de informes son especialmente potentes: claras, personalizables y fáciles de compartir con las partes interesadas.

Sprout Social se ha convertido en una parte esencial de nuestro kit de herramientas de marketing. Las funciones de elaboración de informes son especialmente potentes: claras, personalizables y fáciles de compartir con las partes interesadas.

12. Munch (la mejor para reutilizar vídeos largos impulsada por IA en múltiples clips sociales con información sobre tendencias)

vía Munch

Munch, una herramienta de reutilización de vídeos basada en IA, ayuda a transformar contenidos largos en clips cortos y de gran impacto, adaptados a plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts y LinkedIn. Analiza cada vídeo para identificar los momentos clave en función del potencial de interacción, luego aplica inteligencia de marketing para optimizarlos en cuanto a rendimiento e incluso te ayuda a aplicar elementos de marca como logotipos o finales.

Su IA ofrece optimización SEO integrada mediante el análisis de tu contenido de vídeo y la generación automática de palabras clave y subtítulos relevantes. También obtendrás información útil sobre el rendimiento y recomendaciones para perfeccionar continuamente tu estrategia de vídeos cortos.

Las mejores funciones de Munch

Vista previa de zonas seguras: Previsualiza cómo se verá tu clip en diferentes plataformas, evitando recortes incómodos o texto cortado

Edición basada en tendencias : analiza las tendencias sociales actuales y selecciona los segmentos con más probabilidades de hacerse virales en función del comportamiento de la audiencia

Detección de escenas y recorte: detecta automáticamente los cambios de escena y ajusta el tamaño de los clips para adaptarlos a formatos verticales, cuadrados o panorámicos

Limitaciones de Munch

Muchos usuarios han notado que la IA selecciona ocasionalmente segmentos de vídeo que carecen de contexto o relevancia

Precios de Munch

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Munch

G2 : 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Munch?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Munch:

Me encanta la gran cantidad de variaciones que crea Munch a partir de los vídeos que he editado. Además, la herramienta Magic Posts es increíble, ya que normalmente tengo que crear los subtítulos de todos los vídeos que hago, ¡y me ahorra mucho tiempo!

Me encanta la gran cantidad de variaciones que Munch crea a partir de los vídeos que he editado. Además, la herramienta Magic Posts es increíble, ya que normalmente tengo que crear los subtítulos de todos los vídeos que hago, ¡y me ahorra mucho tiempo!

13. CaptionsAI (la mejor para subtítulos instantáneos con IA y función de teleprompter)

vía Captions IA

Caption AI es un estudio de edición de vídeo con IA para dispositivos móviles que se especializa en subtitulado automatizado con estilos animados como karaoke, máquina de escribir y rebote. Los subtítulos son totalmente editables, por lo que puedes corregir cualquier palabra o modificar el estilo fácilmente.

La app, aplicación, aplicación, app viene con un teleprompter integrado que te ayuda a grabar vídeos con confianza mientras mantienes el contacto visual. Cuando terminas de grabar, Captions AI también transcribe inmediatamente tu discurso y añade subtítulos estilísticos (con efectos dinámicos, sincronización e incluso emojis) al vídeo.

Incluso puedes crear un avatar IA para narrar tus vídeos si no quieres aparecer ante la cámara.

Las mejores funciones de Captions IA

Edición y efectos de IA: elimina los silencios y potencia el sonido para obtener un audio más claro con herramientas de un solo toque

Cursor automático para reencuadre: Pide a la herramienta que siga tu rostro y reencuadre las imágenes panorámicas en formato 16:9 a un formato vertical 9:16

Filtros y pegatinas de tendencia: incluye herramientas divertidas y creativas, como filtros animados, pegatinas y música de fondo, para añadir estilo a tus vídeos

Limitaciones de Captions IA

Los usuarios han informado de dificultades para personalizar la apariencia de los subtítulos, como ajustar el estilo, el tamaño y el color de la fuente

Precios de Captions IA

Free

Pro: 9,99 $ al mes

Máximo: 24,99 $ al mes

Escala: 69,99 $ al mes

Business: 399 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Captions IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Captions IA?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Captions IA:

Aprovechando la avanzada tecnología de reconocimiento de voz, el sitio transforma rápidamente el audio en texto legible, ahorrando tiempo y esfuerzo. Ideal para creadores de contenido, empresas y profesionales.

Aprovechando la avanzada tecnología de reconocimiento de voz, el sitio transforma rápidamente el audio en texto legible, ahorrando tiempo y esfuerzo. Ideal para creadores de contenido, empresas y profesionales.

14. Repurpose. io (la mejor para automatizar la distribución de contenidos y la reutilización entre plataformas)

Repurpose. io es una herramienta de automatización de contenidos que toma tus vídeos o archivos de audio terminados y los reformatea y publica automáticamente en múltiples plataformas según los flujos de trabajo personalizados que definas.

Por ejemplo, puedes establecer una regla como «Cada vez que suba un vídeo a YouTube, recortar un clip de 60 segundos y publicarlo en TikTok e Instagram Reels». Repurpose.io se encargará de todo detrás de las cámaras.

Puedes personalizar el aspecto de tu contenido reutilizado utilizando plantillas prediseñadas que convierten automáticamente los vídeos horizontales a formato vertical, añaden subtítulos dinámicos y aplican tu logotipo o elementos de marca.

La herramienta también es compatible con el recorte de vídeos largos en segmentos más cortos o la conversión de audio en audiogramas animados.

Las mejores funciones de Repurpose.io

Calendario de contenidos: Obtenga una vista panorámica de todo el contenido programado y optimice su estrategia de reutilización

Extracción de aspectos destacados: utiliza la IA para identificar y extraer las partes más interesantes de tu vídeo o podcast

Publicación automatizada: Publica contenido al instante o de forma programada en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn

Limitaciones de Repurpose. io

Falta de acceso sin conexión y funcionalidad móvil dedicada

Precios de Repurpose.io

Free

Starter: 35 $ al mes

Pro : 79 $ al mes

Agencia: 179 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Repurpose. io

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Repurpose. io?

Esto es lo que dijo un crítico de Trustpilot sobre Captions AI:

Empecé con una meta sencilla: hacer crecer mi canal de YouTube y reutilizar el contenido para Instagram, TikTok, Pinterest y otras plataformas, sin esfuerzo adicional. Repurpose.io lo hizo posible al automatizar todo mi flujo de trabajo de contenido.

Empecé con una meta sencilla: hacer crecer mi canal de YouTube y, al mismo tiempo, reutilizar el contenido para Instagram, TikTok, Pinterest y otras plataformas, sin esfuerzo adicional. Repurpose.io lo hizo posible al automatizar todo mi flujo de trabajo de contenido.

15. Capcut (La mejor opción gratuita y rápida para la edición de vídeos con subtítulos y efectos)

vía CapCut

CapCut, creado por los creadores de TikTok, es una potente herramienta de edición de vídeo gratuita. Cuenta con un editor de cronograma con todas las funciones que te permite recortar clips, añadir música, insertar texto o pegatinas y aplicar filtros y transiciones cinematográficas.

La app, aplicación, incluye herramientas avanzadas como Smart Crop, que recorta automáticamente los vídeos horizontales a verticales manteniendo el sujeto enfocado.

CapCut también ofrece plantillas estilizadas que se adaptan a los formatos de tendencia, para que puedas insertar rápidamente tus clips y obtener un resultado pulido y listo para viralizarse. También puedes mejorar tus vídeos con una amplia gama de pistas de música con licencia, efectos de sonido y funciones de voz en off para elevar la experiencia auditiva.

Las mejores funciones de Capcut

Subtítulos automáticos: Genera subtítulos automáticamente con gran precisión y obtén múltiples estilos de subtítulos animados

Narración de texto a voz: Escribe tu guion y elige entre una variedad de voces de IA para narrarlo; ideal para carretes y contenido meme

Mejora de audio y clonación de voz: elimina el ruido de fondo de tus grabaciones y utiliza la clonación de voz para no tener que volver a grabar cada vez

Limitaciones de Capcut

Los usuarios han mencionado que CapCut puede experimentar retrasos o un rendimiento lento al manejar proyectos grandes o complejos.

Precios de Capcut

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Capcut

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Capcut?

Como compartió un crítico de Reddit:

Capcut tiene algunas ventajas indudables. Sus diseños son mejores para crear cosas rápidas y está optimizado para las redes sociales.

Capcut tiene algunas ventajas indudables. Sus diseños son mejores para crear cosas rápidas y está optimizado para las redes sociales.

ClickUp: la columna vertebral de la creación de contenidos más inteligente

No faltan herramientas que te ayudan a reutilizar vídeos, añadir subtítulos o programar contenidos. Pero sigues necesitando un hub central para planificar, realizar el seguimiento y colaborar. Ahí es donde ClickUp destaca.

Desde la creación de guiones y la edición de clips hasta la organización de todo tu calendario de contenidos, ClickUp lo mantiene todo bajo un mismo techo. Además, su IA integrada, la grabación de vídeo y las plantillas listas para usar aceleran tu flujo de trabajo.

