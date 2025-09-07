Plantillas gratuitas de calendario de rodaje para planear y organizar la producción cinematográfica

Luces...⚡

Cámara... 🎥

¿Caos? 👻

No con la plantilla de calendario de rodaje adecuada.

Tanto si estás rodando un cortometraje estudiantil como si gestionas una producción de función, mantenerte al día con tu calendario de producción cinematográfica es clave para evitar tomas perdidas, retrasos en las llamadas al equipo o días de rodaje perdidos.

Una buena plantilla te ayuda a desglosar cada escena, realizar un seguimiento de los miembros del reparto, gestionar las ubicaciones de rodaje y mantener tu calendario diario al día. Convierte el caos de la preproducción en un esfuerzo fluido y coordinado, para que tu plató funcione como una cámara sobre raíles bien engrasada.

En este blog, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas para ayudarte a organizar tu rodaje desde la primera escena hasta el final y dejar el drama para la escena.

¿Qué son las plantillas de calendario de rodaje?

una plantilla de calendario de rodaje es un plan estructurado que correlaciona cada escena de la producción cinematográfica en días y horas específicos. *

A diferencia de un calendario básico, incluye detalles clave de la producción: números de escena, descripciones de las tomas, horarios de llegada del reparto y el equipo, ubicaciones, requisitos de configuración, notas sobre el equipo y duración estimada del rodaje.

Esto ofrece a los productores, ayudantes de dirección y jefes de línea una forma de:

Desglosa cada escena por número, ubicación y hora del día en que se rodará

Coordina la disponibilidad del reparto y las responsabilidades del equipo

Gestiona el calendario de producción, la configuración del equipo, los cambios de iluminación y los desplazamientos a las ubicaciones

Realiza un seguimiento del atrezo, el vestuario y los efectos especiales necesarios para cada escena

Asigna tiempo para ensayos, repeticiones y reinicios

Planifica teniendo en cuenta la luz del día, las condiciones meteorológicas y las restricciones locales

Usa compartido el plan diario de rodaje con horarios y tareas claros

Reduce los malentendidos con un calendario centralizado y actualizado

Básicamente, sustituye las notas dispersas y las actualizaciones manuales por una única vista estructurada, para que tu equipo sepa exactamente qué está pasando, dónde y cuándo.

¿Qué hace que una plantilla de calendario de rodaje sea buena?

No todos los calendarios de producción cinematográfica mantienen el rodaje según lo previsto. Las mejores plantillas van más allá de los bloques de tiempo básicos: proporcionan a tu equipo margen de maniobra, flexibilidad y claridad cuando surge algún imprevisto durante el rodaje.

Esto es lo que diferencia a una plantilla de rodaje fiable del resto:

Tiempo de margen incorporado entre configuraciones para evitar apuros consecutivos

Vista rápida del progreso diario frente al semanal (para que puedas corregir el rumbo a tiempo)

Campos editables para reflejar cambios de última hora en el reparto, cambios de ubicación o escenas eliminadas

Columna para el estado de prioridad para mantener lo que no es negociable en front

Desgloses diarios borrados que se ajustan al calendario general de tu proyecto

Formatos compartibles para que todos, desde el jefe de iluminación hasta el ayudante de dirección, trabajen con el mismo plan

Las plantillas que ofrecen este nivel de claridad permiten a los equipos de producción centrarse en la ejecución, en lugar de en corregir errores evitables.

👀 ¿Sabías que... En Ontario, Canadá, se produjeron 138 series de televisión nacionales en 2023, lo que generó más de 639 millones de dólares en ingresos? ¡Ese volumen no se consigue sin una plan minucioso!

Plantillas de calendario de rodaje

Si buscas formas de mantener la cordura durante un calendario de rodaje, prueba ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, para gestionarlo.

Sus funciones, el uso gratuito de modelos de IA como ChatGPT, Claude y otros, además de un montón de plantillas personalizables, evitan que los cambios de última hora en el guion, la falta de atrezo y los retrasos en la configuración te arruinen el día.

Aquí tienes las mejores plantillas de calendario de rodaje de ClickUp y otras fuentes:

1. Plantilla de calendario de preproducción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualiza la preparación de tu rodaje con la plantilla de calendario de preproducción de ClickUp

La plantilla de calendario de preproducción de ClickUp ofrece a los cineastas una estructura clara para planear cada elemento antes del día del rodaje. Está diseñada para mantener las tareas, los plazos y las aportaciones creativas organizadas en un solo lugar, de modo que los equipos de producción puedan centrarse en la ejecución en lugar de estar pendientes de las actualizaciones.

Con esta plantilla, podrás:

Utiliza la vista Gantt para planear los cronogramas de preproducción, incluyendo el casting, la búsqueda de ubicaciones y la planificación de las tomas

Planifica todas las fechas clave de la producción, incluidos los días de rodaje, los plazos y los hitos importantes, con la vista de calendario

Planifica y asigna tareas para cada fase del proceso de producción (preproducción, producción y posproducción) con el Calendario de ClickUp

Controle la preparación del rodaje utilizando estados personalizados como Bloque, Pendiente, En curso y Completar

🔑 Ideal para: equipos de producción que desean gestionar cronogramas ajustados previos al rodaje utilizando técnicas prácticas de gestión del tiempo.

2. Plantilla de bloqueo de calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establece las prioridades y la disponibilidad de las tareas con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Bloquear el día en segmentos específicos es una forma probada de mantener el rumbo durante la preproducción o la preparación del rodaje. La plantilla de división del calendario de ClickUp ayuda a los cineastas a organizar el tiempo en torno a tareas clave, como escenas, plan o preparación, teniendo en cuenta las necesidades personales y de ubicación.

*con esta plantilla, podrás

Utiliza la vista Actividad para registrar las tareas relacionadas con la producción, el trabajo de preparación o las sesiones de guion

Configure cronogramas estructurados para los días de rodaje utilizando la vista de formulario de programación

Planifica bloques específicos para cada ubicación con la vista «Localizaciones» para la configuración de las escenas o buscar ubicaciones

Cambia entre las vistas mensual, semanal o diaria para adaptarte a los cambios en el cronograma

Realiza un seguimiento del estado de los rodajes programados utilizando etiquetas como «Cancelado», «Completada», «En curso» y «Pendiente»

Ajusta los planes sobre la marcha sin perder la visibilidad del cronograma completo

🔑 Ideal para: Cineastas y equipos creativos que prefieren bloques de tiempo estructurados en lugar de apps de planificación diaria para correlacionar las actividades de preparación, guionización y producción del rodaje.

*Planifica tu calendario de rodaje y tu calendario de preproducción y posproducción con facilidad utilizando el calendario con tecnología de IA de ClickUp.

💡 Bonus: Como asistente de cine, si quieres: Busca al instante archivos en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web

Utiliza Talk to Texto para preguntar, dictar y dar comando a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, con una única solución independiente de LLM y lista para su uso en Enterprise, ideal para ideas de guiones Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más que añadir a tu colección. Es la primera aplicación de IA contextual que las sustituye a todas

3. Plantilla de calendario de trabajo para empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los roles y las cargas de trabajo con la plantilla de calendario de trabajo para empleados de ClickUp

Planificar los turnos de los editores, asistentes y equipo de rodaje puede convertirse rápidamente en un caos, especialmente si se hace a través de correo electrónico y hojas de cálculo. La plantilla de calendario de trabajo de los empleados de ClickUp simplifica esta tarea al ofrecerte una forma estructurada de coordinar la disponibilidad, gestionar los horarios que se solapan y realizar un seguimiento de las responsabilidades clave en un solo lugar.

*con esta plantilla, podrás

Visualiza la carga de trabajo del equipo con la vista de capacidad de los empleados para evitar el agotamiento o las lagunas

Planifica semanalmente las tareas de soporte al rodaje, transporte y de administrador utilizando la vista de calendario semanal

Asigna tareas de trabajo y preparación basadas en la ubicación desde la vista de tareas de los empleados

Utiliza la vista Tablero de estado para ver quién está disponible, ocupado o va con retraso de un vistazo

Actualiza el progreso de las tareas en tiempo real con etiquetas de estado visuales para una mejor coordinación en sets de rodaje dinámicos

🔑 Ideal para: Coordinadores de funciones de largometrajes y directores de producción que desean una mayor visibilidad entre los equipos utilizando un práctico software de programación de tareas para asignar, realizar un seguimiento y equilibrar las cargas de trabajo.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utilizan métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

4. Plantilla de calendario de turnos de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las rotaciones del equipo con la plantilla de horarios de trabajo de ClickUp

Coordinar los horarios de llamada, los equipos de ubicación y el personal de soporte a lo largo de diferentes días puede llevar horas sin un sistema claro. La plantilla de calendario de turnos de trabajo de ClickUp aporta estructura al calendario de tu equipo con vistas flexibles, actualizaciones en tiempo real y seguimiento de turnos.

Te ayudará a planear el día a día de forma más eficiente, sin sobrecargar a nadie ni pasar por alto rols clave.

*con esta plantilla, podrás

Organiza rodajes de ubicación o configuraciones en estudio con la vista de calendario de turnos

Crea tareas para cada turno y asígnalas a los miembros del equipo, lo que facilita la asignación de turnos y el seguimiento de las responsabilidades

Supervise las actualizaciones de estado en tiempo real para evitar lagunas en la cobertura o repeticiones de rodaje

Asigna roles de forma clara y realiza un seguimiento del progreso utilizando estados personalizados como las etiquetas «Terminada», «en curso» y «pendiente»

🔑 Ideal para: Ayudantes de dirección y jefes de equipo que gestionan múltiples calendarios de rodaje y necesitan una forma fiable de visualizar y ajustar los turnos entre los distintos departamentos.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas ayuda para generar ideas, escribir o realizar edición en diálogos en el último momento? ClickUp Brain puede ayudarte a generar, realizar edición y organizar rápidamente guiones cinematográficos, proporcionándote sugerencias de escritura basadas en IA y asistencia con el formato directamente en tu entorno de trabajo. Escribe tu primer borrador más rápido: solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain

5. Plantilla de calendario por horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las tareas de rodaje hora a hora con la plantilla de calendario horario de ClickUp

Incluso una hora puede marcar la diferencia cuando los días de producción están muy apretados. La plantilla de calendario por horas de ClickUp ayuda a los cineastas y al equipo a planear su día en bloques detallados, desde la configuración de la ubicación y la comprobación del atrezo hasta los ensayos de las escenas y los descansos.

Con esta plantilla, podrás:

Divida el día de rodaje en segmentos de una hora para las escenas, los preparativos o las reuniones

Utiliza los paneles de ClickUp para obtener una panorámica de las horas programadas, las tareas completadas y los pagos, lo que te permitirá realizar un seguimiento del rendimiento y elaborar informes en tiempo real

Ajusta rápidamente los horarios de llamada o el pedido de las tareas con la vista del calendario semanal

Mueva las tareas de las escenas entre estados personalizados como «Pendiente», «En curso», «Completada» o «Cancelado»

🔑 Ideal para: Productores ejecutivos y coordinadores de rodaje que gestionan los horarios del equipo por horas, especialmente en configuraciones que requieren mucho esfuerzo, como rotaciones de horarios 2-2-3 o días de rodaje con múltiples escenas.

6. Plantilla de calendario de 24 horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mapa cada detalle del rodaje con la plantilla de calendario de 24 horas de ClickUp

Cuando gestionas rodajes consecutivos o haces malabarismos con las ediciones, incluso un pequeño retraso puede echar por tierra todo el día. La plantilla de calendario de 24 horas de ClickUp ofrece a los cineastas y equipos de producción una vista única para planificar cada tarea, escena o sesión de preparación, hora por hora.

Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios en las hojas de rodaje y los plazos, y lo suficientemente estructurada como para mantener tu día organizado y eficiente.

Con esta plantilla, podrás:

Visualiza todo tu día en la vista del calendario diario y detecta los huecos de tiempo entre rodajes o tareas

Registra las actividades completadas para consultarlas rápidamente utilizando la vista de tareas completadas

Utiliza la vista Lista de tareas para esbozar la configuración de las escenas, las comprobaciones de ubicaciones o las tareas posteriores

Realiza un seguimiento de los cambios en los plan y la productividad a lo largo de tu ciclo de 24 horas

Utiliza ClickUp Documento para realizar un seguimiento y analizar cómo empleas tu tiempo, lo que te ayudará a identificar patrones y optimizar tu rutina diaria

🔑 Ideal para: Cineastas y jefes de producción que necesitan un plan claro, hora por hora, para equilibrar los bloques de rodaje, las convocatorias del equipo y los calendarios de posproducción, especialmente cuando se trabaja con un calendario de trabajo comprimido o 9/80.

7. Plantilla de calendario del equipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Coordina las tareas del equipo de forma visual con la plantilla de calendario del equipo de ClickUp

Coordinar un equipo de rodaje, un reparto o un equipo de posproducción con múltiples cronogramas puede resultar abrumador sin un plan centralizado. La plantilla de calendario del equipo de ClickUp te ofrece una vista clara de las asignaciones, la propiedad de las tareas y las prioridades semanales. Está diseñada para ayudar a los equipos creativos a planificar de forma más inteligente sin sobrecargar a nadie ni perder de vista los resultados críticos.

*con esta plantilla, podrás

Utiliza la vista de calendario semanal para asignar las responsabilidades del equipo

Desglose las tareas específicas de cada departamento en la vista de calendario del equipo

Realiza un seguimiento de las tareas de producción en curso en la vista Actividad del proyecto para evitar lagunas en la preparación de las escenas

Gestiona la disponibilidad del equipo en la vista Carga de trabajo para equilibrar las hojas de rodaje

Invita a los miembros del equipo o a invitados a tu entorno de trabajo para el uso compartido de la programación, lo que lo hace ideal para equipos o familias que coordinan actividades diarias

Combínalo con plantillas de hojas de horas para registrar las horas del equipo y mantenerte al día con los plazos

🔑 Ideal para: directores de producción y ayudantes de dirección que necesitan tener una visión clara de quién hace qué y cuándo, tanto en el equipo técnico como en el reparto y los equipos de posproducción.

8. Plantilla de planificador de calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las escenas y las fechas clave con la plantilla de calendario de planificación de ClickUp

Los cronogramas de producción cambian rápidamente y los hitos clave pueden pasar desapercibidos sin un plan visual centralizado. La plantilla de planificador de calendario de ClickUp ayuda a trazar las escenas, los días de preparación y los hitos de la posproducción en un único calendario editable. Desde el seguimiento de los próximos bloques de rodaje hasta la gestión de los plazos de entrega, esta plantilla mantiene cada paso en el punto de mira.

*con esta plantilla, podrás

Utiliza el planificador mensual para programar los días de rodaje, los reconocimientos de ubicaciones o los sprints de edición

Visualice las tareas superpuestas o los plazos ajustados en la vista de cronograma

Realiza un seguimiento del progreso de las escenas, los elementos de preparación o las tareas posteriores a través del tablero de progreso

Desglose las complejas listas de control de la producción y priorice las tareas con total claridad

Utiliza ClickUp Brain para analizar tus tareas existentes, disponibilidad y prioridades con el fin de programar automáticamente bloques de trabajo, asegurándote de que tus tareas más importantes se asignan a franjas horarias óptimas sin intervención manual

🔑 Ideal para: Productores de vídeo, coordinadores o estudiantes que correlacionan calendarios de producción detallados, ya sea para coordinar múltiples cronogramas o gestionar flujos de trabajo de posproducción continuos.

💡 Consejo profesional: Deja siempre un margen de 15 a 30 minutos entre escenas. Incluso con la mejor plan, pueden producirse retrasos inesperados, ya sea por un problema con el vestuario o por una repetición no prevista.

9. La plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Documenta los cambios de turno con la plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp

Los traspasos fluidos son imprescindibles cuando se compaginan rodajes consecutivos, se rotan equipos o se concluye una larga jornada de rodaje. La plantilla de informe de cambio de turno de ClickUp facilita que todo el mundo esté al tanto. Puedes registrar las actualizaciones clave, hacer un seguimiento de los cabos sueltos y traspasar el contexto para que cada equipo continúe justo donde lo dejó el anterior.

*con esta plantilla, podrás

Crea un espacio de proyecto completo para cada turno con el fin de documentar las escenas rodadas, las tareas pendientes y las notas clave

Asigna claramente la propiedad de las tareas o actualizaciones para que las transiciones del equipo se realicen sin confusiones

Realice un seguimiento del progreso de cada cambio de turno utilizando estados personalizados para mayor visibilidad

Utiliza el Calendario ClickUp con IA para enviar recordatorios a los miembros del equipo sobre los próximos cambios de turno, el envío de informes o las revisiones necesarias, lo que ayudará a todos a cumplir con los plazos y estar preparados para sus responsabilidades

🔑 Ideal para: Ayudantes de dirección y directores de producción que trabajan en equipos rotativos, donde las prácticas de elaboración de informes de turnos estructurados (con software de gestión de turnos ) ayudan a mantener a todos alineados.

10. Plantilla de calendario de trabajo mensual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica los hitos entre equipos con la plantilla de calendario de trabajo mensual de ClickUp

La plantilla de calendario de trabajo mensual de ClickUp ofrece a los equipos de producción un sistema fiable para correlacionar su mes, desde la preparación hasta el final. Tanto si estás coordinando los cronogramas de diferentes departamentos como si estás realizando el seguimiento de las fechas límite de rodaje, esta plantilla te ayuda a mantener los objetivos mensuales claros y bajo control sin tener que realizar interminables actualizaciones manuales.

Con esta plantilla para la planificación de la producción , podrás:

Vea todas las tareas, plazos y eventos de todo el mes con la vista de calendario, lo que le permitirá detectar fácilmente los periodos de mayor actividad, los huecos y los solapamientos en su calendario

Controle la carga de trabajo y las tareas del equipo con la vista Miembros del equipo

Controla el ritmo del proyecto a través de la vista Gantt

Gestiona los pagos y los gastos del rodaje a través de la vista de seguimiento financiero integrada

Integra tu Google Calendar con ClickUp y utiliza la función de arrastrar y soltar, lo que te permitirá realizar ajustes rápidos a medida que cambien las prioridades o los plazos

🔑 Ideal para: Directores de cine o planificadores de producción que coordinan grandes equipos, ubicaciones y escenas a lo largo de un mes ajetreado utilizando cronogramas estructurados y aplicaciones de horarios de trabajo flexibles.

11. Plantilla de calendario 2-2-3 de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica semanas de rodaje más inteligentes: utiliza la plantilla de calendario 2-2-3 de ClickUp para equilibrar los turnos, evitar el agotamiento y mantener a tu equipo en marcha

La plantilla de calendario 2-2-3 de ClickUp ayuda a los equipos de producción y a los directores de equipo a planear fácilmente los turnos semanales, incluso en calendarios de rodaje complejos. Tanto si tienes que hacer malabarismos con rodajes largos, cambiar entre cobertura diurna y nocturna o gestionar días consecutivos en el estudio, esta plantilla te ayudará a que todo funcione a la perfección.

Con plantillas de gestión del tiempo como esta, podrás:

Utiliza la vista de calendario del equipo para organizar turnos alternativos y visualizar la carga de trabajo a lo largo de la semana

Consulte la Guía de inicio para realizar el ajuste de la rotación de turnos sin confusiones

Planifica las responsabilidades diarias en la vista de calendario con bloques de tiempo claros

Etiqueta y clasifica los roles, como operadores de cámara, ayudantes o equipo de iluminación, con Campos personalizados

Intégralo con Google Calendar, Outlook o Apple Calendar para consolidar todos tus eventos y tareas en un solo lugar

Ajusta los cronogramas sobre la marcha con automatizaciones integradas y controles de arrastrar y soltar

🔑 Ideal para: equipos de producción de cine y televisión que trabajan en turnos alternos o rodajes de varios días y desean estructurar las rotaciones del personal para una mayor visibilidad.

12. Plantilla de hoja de horas diaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las horas facturables fácilmente con la plantilla de hoja de horas diaria de ClickUp

El tiempo es oro. Hacer un seguimiento de cada hora de trabajo del equipo o de cada tarea de servicio no debería suponerle ningún coste. La plantilla de hoja de horas diaria de ClickUp le ayuda a registrar el tiempo dedicado a las tareas, las escenas o los entregables completos. Facilita el seguimiento de las horas de revisión del metraje, la distribución del tiempo del equipo por ubicación y el cálculo y la elaboración de informes de las horas de trabajo, todo en un solo lugar.

*con esta plantilla, podrás

Realice un seguimiento de la información detallada con Campos personalizados, como el salario total, las horas de baja por enfermedad remuneradas, las horas de vacaciones remuneradas, la tarifa por hora y la firma del empleado, lo que le permite controlar con precisión los registros diarios de trabajo

Utiliza la hoja de horas diaria para llevar el seguimiento de las horas del equipo, incluidos los turnos en las ubicaciones o las sesiones de posproducción

Cambia a la vista de desglose semanal para obtener una panorámica del tiempo dedicado a los diferentes proyectos

Marca las entradas de tiempo como facturables o no facturables, lo que facilita la facturación precisa a los clientes y la elaboración de informes (elaboración de) informes internos

Revise el progreso en la vista de desglose mensual para identificar cuellos de botella y excesos de recursos

🔑 Ideal para: equipos creativos y directores de producción que gestionan los calendarios del equipo, los registros de tiempo y las hojas de horas automatizadas de todos los proyectos.

13. Plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Correlaciona tu semana con la plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Coordinar tu semana entre rodajes, edición, reuniones con el equipo y prioridades personales puede convertirse rápidamente en un caos si no tienes una visión estructurada de tu tiempo. La plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp planifica tu disponibilidad sin lugar a dudas, para que puedas dedicar tiempo al trabajo que importa y decir «no» con confianza a lo que no lo es.

*con esta plantilla, podrás

Añada y actualice su disponibilidad personal en función de las horas de llamada, los rodajes o los bloques de viaje utilizando la vista Actividad

Obtenga una instantánea visual de los horarios reservados frente a los disponibles con la vista Disponibilidad

Mantén todas las citas relacionadas con el rodaje, los reconocimientos y las revisiones de edición con visibilidad en un solo tablero de actividades

Utiliza la guía de inicio para configurar rápidamente tu lógica de programación

Realiza un seguimiento del estado de disponibilidad en cuatro fases: Programado, Completar, Terminada, Cancelado

🔑 Ideal para: Creadores que gestionan calendarios fragmentados entre producciones, proyectos personales y trabajos independientes, especialmente aquellos que necesitan una mejor planificación de recursos para equilibrar el tiempo dedicado al equipo y el tiempo individual.

14. Plantilla de calendario de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Sincroniza cada rodaje, escena y fase: utiliza la plantilla de calendario de proyectos de ClickUp para mantener tu producción cinematográfica bajo control, desde la preparación hasta la postproducción

La plantilla de calendario de proyectos de ClickUp mantiene todos tus cronogramas sincronizados. Te ofrece una visión clara de cada tarea, plazo y dependencia, para que puedas gestionar los cronogramas de las escenas, los traspasos y las cargas de trabajo del equipo sin perder el ritmo.

Con esta plantilla de cronograma de proyecto , podrás:

Desglose las tareas de producción utilizando la vista de fases del proyecto para cada fase: preproducción, rodaje y posproducción

Realiza un seguimiento de los plazos entre equipos con la vista del cronograma del proyecto para una coordinación perfecta

Vea un resumen de todas las actualizaciones y hitos del proyecto a través de la vista de resumen del proyecto

Asigna tareas relacionadas con el atrezo, el sonido y la cámara sin dar paso en los cronogramas

Realiza un seguimiento del progreso utilizando etiquetas de estado como «Completada», «En curso» o «Pendiente»

Detecta los riesgos o retrasos de forma temprana mientras realizas un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real

🔑 Ideal para: Directores de producción o cineastas que gestionan rodajes en varias fases y necesitan optimizar la coordinación del equipo y el seguimiento del cronograma de principio a fin.

15. Plantilla de calendario de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de cada fase con la plantilla de calendario de gestión de proyectos de ClickUp

Coordinar varios departamentos, plazos y dependencias no es tarea fácil. La plantilla de calendario de gestión de proyectos de ClickUp ofrece una forma estructurada de gestionar los resultados generales sin perder de vista la ejecución diaria. Desde la preparación de la preproducción hasta las tareas de posproducción, tendrás una vista clara de lo que está programado y de lo que requiere tu atención.

*con esta plantilla, podrás

Utiliza la vista de fase del proyecto para correlacionar cada fase de la producción con los plazos y los propietarios de las tareas correspondientes

Realiza un seguimiento de los problemas pendientes o los retrasos en la vista «Problemas de riesgos» para mantener una actitud proactiva

Supervise las actualizaciones del estado de las tareas de todo el equipo en la vista Tablero

Asigna responsabilidades y realiza un seguimiento de la ejecución en todos los departamentos, como dirección, arte o iluminación

Mantén el rumbo con recordatorios automáticos de plazos, reuniones y hitos importantes, lo que reduce el riesgo de incumplir los objetivos

Sincroniza con Google Calendar, Outlook o Apple Calendar para tener visibilidad en tiempo real de las tareas y los plazos del proyecto en todas las plataformas

🔑 Ideal para: Productores o coordinadores de producción que gestionan cronogramas de rodaje complejos y buscan centralizar el seguimiento del progreso, las actualizaciones y los entregables entre los Teams.

16. Plantilla de plan de trabajo del proyecto ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las escenas, los horarios y los retrasos con la plantilla de plan de trabajo del proyecto ClickUp

Desde organizar las secuencias de las escenas hasta programar las revisiones de efectos especiales y los plazos del equipo, un plan desorganizado no servirá. La plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp te ofrece una forma centralizada de correlacionar las tareas del proyecto, realizar un seguimiento del cronograma y ajustar en tiempo real, para que nada se pase por alto y todas las partes móviles permanezcan sincronizadas.

*con esta plantilla, podrás

Envía y asigna tareas específicas para cada escena utilizando el formulario de envío de tareas

Asigna tareas, deja comentarios, adjunta archivos y etiqueta a los miembros del equipo para centralizar la comunicación y la documentación del proyecto.

Supervise las dependencias de las tareas y los plazos en la vista Gantt del proyecto

Utilice paneles, gráficos y seguimiento del progreso para supervisar el estado del proyecto, identificar riesgos e (elaboración de) informes a las partes interesadas

🔑 Ideal para: directores de producción, ayudantes de dirección y estudiantes de cine que planifican el flujo de trabajo de las escenas, revisan la edición y realizan un seguimiento de la disponibilidad del equipo con análisis de la plantilla.

17. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las fases de producción con la plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp

La plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp te ofrece un lienzo en el que puedes arrastrar y soltar elementos para planear tareas, marcar momentos importantes y mantener a todos informados. ¿Estás planificando una película independiente o haciendo malabarismos con los plazos de los anuncios publicitarios? Esta plantilla flexible te permite cambiar de marcha rápidamente, sin perder de vista el panorama general (ni tu cordura).

*con esta plantilla, podrás

Utiliza la vista de cronograma del plan del proyecto para correlacionar los resultados clave, como los días de rodaje, las revisiones de edición y los hitos de la producción

Realiza un seguimiento de las actualizaciones de estado mediante un sistema claro de «Abierto» frente a «Completar» diseñado para ediciones rápidas

Colabora visualmente con tus compañeros de equipo y socios externos con ClickUp Pizarra

Ajusta y revisa las fechas límite clave para adaptarlas a los cambios en los cronogramas o a los retrasos inesperados

Utiliza subtareas anidadas y prioridades para planear tareas por capas, como la preparación de la ubicación o los cortes de escena

Mantén la coordinación con los productores, editores y el equipo gracias a los cambios y alertas en tiempo real

🔑 Ideal para: equipos de producción y cineastas que necesitan una forma flexible y visual de crear y gestionar su plan de proyecto, desde el concepto hasta el montaje final.

18. Plantilla de cronograma de proyectos creativos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un guion gráfico con tus plazos utilizando la plantilla de cronograma de proyectos creativos de ClickUp

Los proyectos creativos avanzan rápidamente y en todas direcciones. La plantilla de cronograma de proyectos creativos de ClickUp te ayuda a trazar cada paso del proceso de producción en una pizarra flexible. Desde la preproducción hasta el lanzamiento, puedes realizar un seguimiento de las aprobaciones, sincronizar los calendarios y estar al tanto de cada elemento sin perderte nada.

Con plantillas de guion gráfico como esta, podrás:

Utiliza la vista de cronograma de proyectos creativos para planificar los calendarios de las escenas, las ediciones y las tareas interfuncionales a lo largo del ciclo de vida de la producción

Asigna tareas con duración estimada a los miembros del equipo para planear mejor el ancho de banda

Realiza un seguimiento de los hitos y los obstáculos en tiempo real utilizando subtareas anidadas y actualizaciones de estado

Mantén la coordinación con tus colaboradores mediante comentarios en línea y plazos de uso compartido

Visualiza el progreso creativo desde la presentación hasta la entrega, incluso cuando cambie el alcance del proyecto

Actualiza y adapta tu cronograma con facilidad utilizando la integración (diagrama de) Gantt de arrastrar y soltar de ClickUp

🔑 Ideal para: Directores creativos, productores o estudiantes que gestionan proyectos multifásicos en los que la gestión de las vacaciones se solapa con flujos de trabajo con plazos fijos y requiere una visibilidad clara del cronograma para todos los Teams.

19. Plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento claro de los costes de producción con la plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp

Desde los presupuestos previos a la producción hasta las conciliaciones del último día de rodaje, todo equipo de rodaje necesita un presupuesto sólido para mantener la solidez financiera de los proyectos. La plantilla de presupuesto cinematográfico de ClickUp ofrece a los cineastas una forma centralizada de desglosar los gastos, supervisar el estado de los pagos y reasignar los recursos a medida que cambian las necesidades de la producción.

*con esta plantilla, podrás

Realiza un seguimiento del desglose de los costes por fase de producción utilizando la vista de gastos por fase

Utilice la vista de estado de pagos para gestionar reembolsos, cuotas pendientes y pagos completados en un solo lugar

Captura y visualiza información detallada sobre el presupuesto para cada elemento con Campos personalizados como «Fases de producción de la película», «Descripción», «Coste unitario», «Coste total» y «Categoría»

Establece y actualiza el estado de los elementos, como «Pagado», «Pendiente» y «A pagar», para una total transparencia

Utiliza ClickUp Metas para establecer y supervisar los límites presupuestarios de cada categoría, lo que te ayudará a mantenerte dentro de las restricciones financieras y evitar sobrecostes

🔑 Ideal para: cineastas, productores independientes y directores de producción que necesitan una forma fiable y sencilla de gestionar los gastos, especialmente aquellos que realizan el seguimiento de los costes entre departamentos y rols sin depender únicamente de Hojas de cálculo de Google.

🧠 Dato curioso: Antes incluso de que se publicara El diablo viste de Prada, Fox 2000 se hizo con los derechos cinematográficos en un acuerdo preventivo tras leer 100 páginas y un resumen.

20. Plantilla de calendario de rodaje de Wrapbook

vía Wrapbook

la plantilla de calendario de rodaje de Wrapbook* ofrece a los cineastas un marco sencillo para organizar las escenas diarias, el reparto, las ubicaciones y la logística del rodaje. Incluye campos estructurados para los números de escena, las descripciones, los horarios de rodaje (día/noche), los requisitos del reparto y las notas de producción, lo que facilita la coordinación de los rodajes y minimiza la confusión en el plató.

Además, su diseño limpio lo hace perfecto para imprimir o realizar una edición rápida en formato digital.

*con esta plantilla, podrás

Divida el guion de rodaje en calendarios diarios para mayor claridad

Asigna a los miembros del reparto y del equipo a escenas y ubicaciones específicas

Realice un seguimiento del progreso y ajuste los planes a medida que avanza la producción

Asegúrate de que todos los detalles de la producción estén accesibles en un solo lugar

Optimice la comunicación entre departamentos para que los días de rodaje sean más fluidos

🔑 Ideal para: cineastas noveles o productores independientes que buscan una forma sencilla de gestionar los rodajes diarios sin perderse en herramientas complejas.

21. Plantilla de calendario de rodaje en Excel por Project Manager

a través de ProjectManager

Esta plantilla basada en Excel de ProjectManager presenta los detalles del día de rodaje en una sencilla cuadrícula, lo que facilita el registro del estado, el tiempo y los detalles de producción de cada escena. Con columnas para la duración de la escena, la ubicación, el reparto, el equipo y las notas, es una opción muy útil para equipos pequeños que necesitan controlar la logística del rodaje de un vistazo sin tener que lidiar con complejos programas de planificación.

*con esta plantilla, podrás

Lista todas las escenas, fechas de rodaje y ubicaciones en una tabla clara

Añade columnas personalizadas para atrezo, vestuario o nota

Filtra y ordena por reparto, ubicación o día de rodaje para una rápida referencia

Actualiza los calendarios en tiempo real y compártelos con el equipo mediante uso compartido

Descargar o imprime los calendarios para utilizarlos en el plató

🔑 Ideal para: Cineastas independientes, estudiantes de cine o asistentes de dirección que buscan un formato sencillo tipo hoja de cálculo para anotar lo esencial del día de rodaje.

22. Plantilla de calendario de producción de la BBC

vía BBC

La plantilla de calendario de producción de la BBC es un documento imprimible para planear el día del rodaje, ideal para rodajes pequeños y producciones educativas. Incluye campos clave para los rols del equipo, las ubicaciones, las indicaciones, las listas de control del equipo y un calendario de rodaje profesional desglosado por bloques de tiempo.

El diseño es sencillo, directo y está pensado para ofrecer claridad, lo que resulta útil para aquellos que prefieren la logística con lápiz y papel en los días de rodaje.

*con esta plantilla, podrás

Esboza todo el proceso de producción, incluyendo la preproducción, el rodaje y la posproducción

Asigna tareas y plazos a departamentos o personas

Realice un seguimiento del progreso con actualizaciones de estado e indicadores de hitos

Ajusta los cronogramas según sea necesario para reunir las metas de entrega

Úsala como documento maestro para las reuniones periódicas de producción

🔑 Ideal para: Cineastas, estudiantes de cine o programas multimedia escolares que necesiten un calendario imprimible para producciones a pequeña escala con una plan clara de los horarios.

23. Plantilla de calendario de rodaje de Scribd

vía Scribd

La plantilla de calendario de rodaje de Scribd ofrece un diseño limpio, similar a una hoja de cálculo, que correlaciona cada día de rodaje por número de escena, hora del día (día/noche), tipo de ubicación (interior/exterior) y reparto necesario.

Está diseñada para consultarla rápidamente en el plató y trabaja bien como resumen de las necesidades de producción a lo largo de varios días. No tiene florituras, solo los detalles esenciales que ayudan al equipo a mantenerse coordinado.

*con esta plantilla, podrás

Simplifica el desglose del guion por escena y ubicación

Anota los horarios de rodaje, las asignaciones del reparto y las notas especiales

Realiza un seguimiento de las escenas completadas y actualiza los calendarios sobre la marcha

Usa compartido los calendarios digitalmente o imprímelos para consultarlos en el ajuste

🔑 Ideal para: Ayudantes de dirección o directores de producción que buscan un documento sencillo para crear un mapa de rodajes de varios días con un mínimo de complicaciones de formato.

24. Plantilla profesional de hoja de rodaje de Set Hero

vía Set Hero

Dirige tu rodaje como un reloj con la plantilla profesional de hojas de llamada de Set Hero. Con campos claros para las horas de llamada, las ubicaciones de rodaje, el tiempo y los desgloses del reparto, mantiene a todo el mundo informado. Su diseño tipo portapapeles es fácil de actualizar y para el uso compartido, para que todos los jefes de departamento sepan exactamente dónde estar y cuándo.

*con esta plantilla, podrás

Genera hojas de rodaje para cada día de rodaje con detalles automatizados de las escenas y el equipo

Incluye información sobre el clima, el estacionamiento y las emergencias para cada ubicación

Distribuye las hojas de rodaje por correo electrónico o móvil para acceder a ellas al instante

Realiza un seguimiento de las confirmaciones y respuestas del reparto y el equipo

Mantén un nivel profesional en la comunicación en el plató

🔑 Ideal para: equipos de producción que coordinan jornadas de rodaje complejas, especialmente aquellos que trabajan con configuraciones de reparto y de rodaje más grandes que requieren una gestión estricta del tiempo y las ubicaciones.

25. Plantilla de calendario de rodaje de vídeo de Reflection Software

a través de Reflection Software

La plantilla de calendario de rodaje de vídeo de Reflection Software es una plantilla codificada por color que simplifica la logística del día del rodaje con columnas para las horas de llamada, los nombres de los actores, las instrucciones de vestuario y los detalles del guion. Está diseñada para ofrecer claridad, de modo que el reparto y el equipo sepan exactamente cuándo deben presentarse, qué deben llevar puesto y qué van a rodar.

*con esta plantilla, podrás

Mapa los días de rodaje, las ubicaciones y el equipo necesario

Asigna tareas a los miembros del equipo y realiza un seguimiento de su completada

Actualiza los calendarios a medida que cambian las necesidades de producción

Centraliza toda la información del rodaje para acceder fácilmente a ella

Mejora la coordinación entre los equipos creativos, técnicos y de producción

🔑 Ideal para: equipos de producción que graban vídeos de formación, entrevistas o rodajes corporativos que requieren coherencia en el vestuario y claridad en el reparto con un cronograma ajustado.

Realiza producciones más fluidas, desde el guion hasta la pantalla, con ClickUp

El rodaje de una película rara vez se desarrolla de forma automática. Las cosas pueden descarrilarse rápidamente entre cambios en los días de rodaje, modificaciones en los guiones y actualizaciones dispersas del equipo. Ahí es donde ClickUp da su paso, no como otra herramienta más para gestionar, sino como el lugar único desde el que gestionarlo todo.

Tanto si estás planificando un rodaje de varios días, haciendo seguimiento de presupuestos o coordinando ediciones de posproducción, las plantillas de ClickUp ofrecen mucho más que una simple programación básica.

Combinan funciones avanzadas de gestión de proyectos con formatos flexibles, como listas, tableros, calendarios y pizarras, que se adaptan a tu flujo de trabajo de producción. Y con el calendario con IA de ClickUp, puedes optimizar la plan, estar al tanto de los plazos y mantener tu película en marcha desde la preproducción hasta la posproducción.

Regístrate en ClickUp para que tu próxima producción sea borrada, controlada y creativamente precisa.