Sunsama vs. Todoist: ¿cuál es el gestor de tareas que se adapta mejor a tu flujo de trabajo?

Elegir el gestor de tareas adecuado puede marcar la diferencia en tu flujo de trabajo diario.

Si no sabes qué elegir entre Sunsama y Todoist, no eres el único: ambas son herramientas populares, pero se adaptan a diferentes tipos de usuarios y necesidades.

En esta comparación, analizaremos sus funciones clave, precios, ventajas e inconvenientes, y para quién es más adecuada cada herramienta.

Si ninguna de las dos cumple todos los requisitos, te mostraremos por qué ClickUp podría ser la solución integral que estás buscando.

Sunsama y Todoist: la mejor alternativa de un vistazo

Funciones Sunsama Todoist La mejor alternativa: ClickUp Creación de tareas Introducción manual de tareas con plan estructurado. Entrada de lenguaje natural para introducir tareas rápidamente. Creación inteligente de tareas a través de chatear, documento, IA y plantillas. Automatización del flujo de trabajo Flujos de trabajo básicos y tareas periódicas Rótulos, filtros, subtareas y proyectos Personalización completa con estados, campos, dependencias, etiquetas, y plantillas. Integración con el calendario Sincronizar bidireccional con Google, Outlook e iCloud. Vista de calendario a través de integraciones Calendario con tecnología de IA que permite programar tareas automáticamente y establecer tiempos de concentración. Control de tiempo y timeboxing Control de tiempo integrado y gestión manual del tiempo Sin control de tiempo nativo. Control nativo del tiempo, comparación entre lo planificado y lo real, e informes de productividad. Sincronizar multiplataforma Aplicaciones web y de aplicación de escritorio (con límite en móvil) Sincronizar completo entre dispositivos, incluidos los wearables. Sincronizar entre escritorio, móvil, extensiones de navegador e integraciones. Colaboración en equipo Listas de tareas compartidas e integración con Slack/correo electrónico. Proyectos compartidos con comentarios y adjuntos. Colaboración en tiempo real con chat, documentos, metas y vista Carga de trabajo. Funciones de IA Sin asistencia de IA. Sin asistencia de IA. ClickUp Brain: resúmenes inteligentes, redacción de contenido, programación automática, información detallada. Automatización Solo procesos manuales Configuración básica de tareas periódicas Automatización completa del flujo de trabajo con desencadenantes y acciones en todas las herramientas. Plantillas No disponible Plantillas personalizables para diversos casos de uso. Docenas de plantillas + Plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp *Precios 20 $ al mes 2 $/mes (Pro), 8 $/mes (empresa) plan Free Forever; personalizaciones disponibles para empresas

¿Qué es Sunsama?

vía Sunsama

Sunsama es una agenda digital diseñada para ayudar a los profesionales a gestionar sus tareas, planear su día y equilibrar las prioridades de su vida laboral y personal.

Esta herramienta de gestión de tareas combina tu lista de pendientes, eventos del calendario, correos electrónicos y reuniones en una sola vista. Es ideal para personas y equipos que necesitan un calendario estructurado para mantener su productividad sin el caos que supone tener que manejar varias aplicaciones.

👀 ¿Sabías que...? La multitarea puede reducir la productividad hasta en un 40 %.

Funciones de Sunsama

Así es como Sunsama facilita la planificación diaria:

Función n.º 1: plan diario

vía Sunsama

Sunsama no solo te ayuda a gestionar las tareas diarias, sino que te guía a través de un proceso de planificación diaria estructurado. Cada mañana, te indica revisar todas tus tareas, establecer metas realistas y asignar bloques de duración estimada para cada actividad.

Esto garantiza que no sobrecargues tu agenda ni subestimes el tiempo que te llevará una tarea, una trampa común conocida como sesgo de falacia de plan. Con su capacidad para integrar la programación de tareas con un enfoque consciente y paso a paso, Sunsama te ayuda a mantener una carga de trabajo equilibrada sin dejar de hacer un progreso constante hacia tus metas.

Función n.º 2: potente integración con Google Calendar

vía Sunsama

La integración de Sunsama con Google Calendar funciona bien para los profesionales que dependen de sus calendarios para gestionar su día a día. A diferencia de muchas otras herramientas de productividad, Sunsama ofrece sincronización bidireccional, lo que significa que cualquier tarea que programes en Sunsama aparecerá en tu Google Calendar, y viceversa.

Esto elimina la molestia de tener que actualizar manualmente varias plataformas. Además, cuenta con compatibilidad con los calendarios de Outlook e iCloud, lo que lo convierte en un sistema de gestión de tareas que se adapta a tu flujo de trabajo, independientemente de la aplicación de calendario que utilices.

Función n.º 3: Gestión de tareas

vía Sunsama

Todos tenemos tareas pendientes que debemos realizar con regularidad, ya sea un informe semanal, una reunión mensual del equipo o incluso algo tan sencillo como enviar correos electrónicos de seguimiento. Sunsama te permite configurar tareas periódicas para que no tengas que volver a introducirlas manualmente cada vez.

Además, te permite importar tareas desde otras herramientas como Trello, Asana y ClickUp, lo que te permite mantener todo tu trabajo organizado en un solo lugar. ¿Lo mejor de todo? Las tareas importadas permanecen sincronizadas en todas las plataformas conectadas, por lo que no tienes que preocuparte por actualizarlas por separado.

💡 Consejo profesional: Cuando bloquees tiempo en Sunsama, añade siempre un margen de 15 minutos entre tareas. Esto cuenta con retrasos inesperados y evita que tu agenda se descarrile.

Función n.º 4: control de tiempo y gestión del tiempo

vía Sunsama

Sunsama va más allá de las simples aplicaciones de pendientes, ya que ofrece funciones integradas de control de tiempo y gestión del tiempo. El control de tiempo te permite controlar el tiempo que dedicas a tareas y proyectos específicos, lo que te ayuda a identificar los cuellos de botella y mejorar la eficiencia.

Por otro lado, el timeboxing te permite programar tareas directamente en tu calendario, lo que garantiza que cada actividad tenga un espacio de tiempo dedicado. Este enfoque es especialmente útil para gestionar proyectos complejos, ya que garantiza que no se pasen por alto las tareas de alta prioridad.

📮 Información de ClickUp: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y realizar el ajuste de flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos en trabajo. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 app, utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los huecos disponibles en tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

Función n.º 5: Colaboración en equipo

Las integraciones con Slack, Microsoft Teams, Gmail y Outlook te permiten convertir correos electrónicos y mensajes en tareas procesables. Esto se traduce en menos correos electrónicos olvidados y menos distracciones.

Además, las funciones de colaboración en equipo de Sunsama facilitan el uso compartido de tareas y la coordinación con los compañeros. Tanto si asignas responsabilidades como si realizas seguimiento de las tareas, Sunsama ofrece un enfoque estructurado para mantener todo bajo control.

Precios de Sunsama

Gratis: 14 días de (versión de) prueba

Suscripción anual: 16 $ al mes.

Suscripción mensual: 20 $ al mes.

¿Qué es Todoist?

vía Todoist

Todoist es una app de gestión de tareas diseñada para ayudar a los usuarios a organizar, priorizar y completar sus tareas pendientes con facilidad. Tanto si eres un profesional que tiene que hacer malabarismos con los plazos, un estudiante que debe llevar un seguimiento de sus tareas o simplemente alguien que intenta mantenerse al día con su vida diaria, Todoist ofrece una forma estructurada y flexible de gestionar las tareas de manera eficiente.

Con su interfaz minimalista y fácil de usar y su potente automatización, Todoist te ayuda a mantenerte concentrado, organizado y en control, incluso cuando tu lista de pendientes se vuelve abrumadora. Además, con el sincronicar entre el escritorio, el móvil e incluso los dispositivos wearables, tus tareas están siempre a tu alcance.

Funciones de Todoist

Esto es lo que hace que Todoist destaque:

Función n.º 1: Entrada de lenguaje natural

vía Todoist

Escribir las tareas manualmente puede resultar tedioso, pero Todoist hace que el proceso sea intuitivo gracias a la introducción de lenguaje natural.

En lugar de hacer clic en los menús, solo tienes que escribir «Enviar informe todos los Monday a las 10 de la mañana» y la app, aplicación lo programará automáticamente como una tarea periódica. Esta función ahorra tiempo y hace que añadir tareas sea tan sencillo como escribir una nota.

Función n.º 2: sincronizar entre plataformas

vía Todoist

La utilidad de un gestor de tareas depende de su disponibilidad, y Todoist destaca por su accesibilidad multiplataforma.

La aplicación se sincroniza a la perfección entre ordenadores de sobremesa, móviles, tabletas, relojes inteligentes, complementos de correo electrónico y extensiones de navegador, lo que permite a los usuarios mantenerse al día estén donde estén.

Ya sea añadiendo una tarea a través de la aplicación móvil, comprobando las tareas pendientes en un ordenador portátil o utilizando comandos de voz en un reloj inteligente, Todoist garantiza que todo se mantenga actualizado en tiempo real.

Función n.º 3: Programación y organización de tareas

vía Todoist

Todoist es un proveedor de herramientas de planificación y organización para que puedas estar al día con tus tareas.

Las fechas límite y los recordatorios garantizan que las tareas importantes siempre tengan prioridad, mientras que los proyectos, las secciones y las subtareas permiten estructurar el trabajo de forma detallada.

Puedes clasificar las tareas mediante rótulos y filtros, lo que facilita la búsqueda de tareas según su urgencia, prioridad o contextos específicos.

💡 Consejo profesional: Utiliza las subtareas y la jerarquía de proyectos de Todoist para dividir los proyectos grandes en pasos manejables. Esto evita la sobrecarga y facilita el seguimiento del progreso.

Función n.º 4: Colaboración en equipo

vía Todoist

Todoist no es solo una herramienta para mejorar tu productividad personal, sino que también está diseñada para la colaboración en equipo. Puedes crear proyectos compartidos, asignar tareas a miembros específicos del equipo y añadir comentarios y adjuntos para mantener las discusiones organizadas dentro de las tareas.

El registro de actividades garantiza la transparencia, lo que permite a los miembros del equipo realizar un seguimiento de los cambios y las actualizaciones sin esfuerzo. Estas funciones mantienen a los grupos alineados y en productividad sin depender de cadenas de correo electrónico dispersas o de múltiples herramientas de comunicación.

Función n.º 5: Plantillas personalizables

Para aquellos que necesitan un punto de partida estructurado, Todoist ofrece plantillas personalizables adaptadas a diferentes flujos de trabajo.

Tanto si necesitas una agenda de reuniones, un gestor de proyectos, un calendario de gestión de proyectos o un gestor de hábitos, estas plantillas prediseñadas de Todoist te ayudarán a configurar tus tareas al instante.

Esta función es un truco de productividad para equipos de empresa, estudiantes y emprendedores, ya que proporciona un marco listo para usar que permite mantenerse organizado sin perder tiempo en configuraciones manuales.

Precios de Todoist

Principiante: Gratis

Ventaja: 2 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $ al mes por usuario.

Sunsama y Todoist: comparación de funciones

¿Tú estás dudando entre Sunsama y Todoist? Todo depende de cómo prefieras organizar tu día.

Función n.º 1: plan diario e integración con el calendario

Sunsama: Además de las integraciones con el calendario, la vista de calendario de Sunsama ocupa un lugar destacado, lo que te permite ver los eventos del calendario junto con las tareas para bloquear el tiempo de forma realmente eficaz. Esta representación visual ayuda a crear un plan diario realista que cuenta con todos los compromisos.

Todoist: Aunque ofrece integraciones con calendarios, no tiene el mismo enfoque guiado: las tareas se programan, pero no se integran en un flujo de trabajo diario paso a paso como en Sunsama.

🏆 Ganador: En lo que respecta a la organización del calendario, Sunsama se lleva la palma.

Función n.º 2: Capacidades de gestión de tareas

Sunsama: Ofrece una gestión de tareas sólida, pero se centra más en el flujo de trabajo diario que en sistemas organizativos complejos. Aunque puede gestionar y organizar tareas de forma eficaz, carece de algunas de las funciones más avanzadas de filtrado y clasificación de Todoist.

Todoist: Las funciones de gestión de tareas con IA, como la comprensión del lenguaje natural para crear tareas, son inigualables. Además, su sistema organizativo, que incluye proyectos, subtareas, etiquetas, filtros y prioridades, proporciona un flujo de trabajo sólido para organizar las tareas sin abrumar a los usuarios.

🏆 Ganador: ¡Las tareas de Todoist ganan esta ronda!

Función n.º 3: Colaboración en equipo

Sunsama: los equipos pueden compartir canales, ver los plan diarios de los demás y coordinarse de forma más eficaz. Sin embargo, no cuenta con funciones como la asignación de tareas, los debates en equipo o el intercambio de archivos, lo que lo hace menos ideal para la gestión de tareas en equipo.

Todoist: Ofrece sólidas herramientas de colaboración en equipo, incluyendo proyectos compartidos, asignación de tareas, comentarios en tiempo real y seguimiento del progreso. Sin embargo, carece de la visibilidad del calendario y la transparencia de la carga de trabajo que ofrece Sunsama.

🏆 Ganador: ¡Empate! La elección depende totalmente de tus necesidades.

Sunsama: Se centra en integraciones profundas y orientadas al flujo de trabajo que te permiten extraer tareas de herramientas como Asana, Trello, Jira y GitHub, y con vista y gestión junto con tu calendario.

Todoist ofrece numerosas integraciones (más de 200) con otras herramientas de productividad a través de conexiones nativas y Zapier, incluyendo Slack, Gmail y Google Calendar.

🏆 Ganador: ¡Empate! Sunsama ofrece una integración más profunda con las herramientas de gestión de proyectos, mientras que Todoist se conecta con un ecosistema más amplio.

Sunsama y Todoist en Reddit

Nada ayuda más que una reseña honesta del usuario, ¿verdad? Bueno, fuimos a Reddit para ver qué opinaba la gente sobre Sunsama y Todoist, y esto es lo que encontramos.

En r/productividad, un usuario, Rejendra2124, destaca las capacidades de bloqueo de tiempo de Sunsama.

Yo personalmente he utilizado Sunsama para bloquear tiempo y ha supuesto un gran cambio en mi productividad y organización.

Por su parte, otro usuario, littlelorax, señala que Todoist es una mejor opción para la gestión de tareas.

Encontré esta solución a través de Todoist. Me encanta poder usar atajos de teclado y añadir cosas rápidamente utilizando lenguaje natural en lugar de hacer mil clics en menús desplegables. No hace necesariamente lo de bloquear el tiempo, pero ese método nunca me ha dado un intento correcto. Sin embargo, puedo establecer fechas límite y tareas recurrentes, y me ofrece una vista de «hoy» con todas las cosas pendientes que tengo ese día, independientemente del ámbito de mi vida en el que se encuentren. *

¿Quieres una reseña de Sunsama realizada por un experto? Esto es lo que dice el fundador de Sunsama, sunsamahq, en r/msp.

…Sunsama es realmente una agenda diaria y funciona mejor cuando se dispone de una herramienta independiente como sistema de registro de proyectos. De esta forma, puedes planificar tus tareas a largo plazo en la otra herramienta y planear solo las pocas pendientes que harás cada día en Sunsama.

Reunión: ClickUp: la mejor alternativa a Sunsama y Todoist.

Si aún no te decides entre Sunsama y Todoist o buscas una alternativa que combine las mejores funciones de ambas apps, no busques más: ¡ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo!

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos integral con un completo conjunto de funciones diseñadas para mejorar la productividad, optimizar los flujos de trabajo y facilitar la colaboración.

Ya sea para gestionar tareas personales o supervisar proyectos complejos en equipo, así es como ClickUp te facilita la vida.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: crea tareas en cuestión de segundos.

Olvídate de las listas de control básicas: las tareas de ClickUp están diseñadas para el trabajo real. A diferencia del sencillo sistema de tareas de Todoist o del planificador diario de Sunsama, ClickUp te permite personalizar completamente tu flujo de trabajo con subtareas, dependencias y campos específicos para cada proyecto.

Mantén el control de todas las tareas con flujos de trabajo personalizables con ClickUp Tasks.

Puedes optimizar estas tareas con estados personalizados, campos personalizados y etiquetas para resaltar las prioridades y realizar un seguimiento del progreso. ¿Lo mejor de todo? Puedes crear la tarea desde casi cualquier lugar, como el chat integrado de ClickUp y ClickUp Documento, o incluso puedes hacer que la IA lo haga por ti.

¿Necesitas una visión general? Cambia entre la vista Tablero de ClickUp, la vista Lista, la vista Calendario de ClickUp y mucho más para gestionar todo, desde las tareas diarias hasta los proyectos a largo plazo.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: control de tiempo inteligente justo donde haces tu trabajo.

El mayor problema al que se enfrentan las personas a la hora de planear su día a día es no saber en qué emplean su tiempo.

La función de control de tiempo del proyecto de ClickUp te permite registrar horas, comparar el trabajo plan con el real y generar informes detallados de productividad directamente dentro de las tareas. Esto te ayuda a realizar un seguimiento de las horas facturables y garantiza que el trabajo se complete a tiempo.

Realiza un seguimiento del tiempo de forma automática o manual con ClickUp Project Time Tracking.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: asistencia con IA siempre que la necesites.

¿Alguna vez has deseado que tu herramienta de productividad pudiera anticiparse por ti? ClickUp Brain hace precisamente eso.

Optimiza tu flujo de trabajo mediante la automatización de tareas repetitivas, generando sugerencias inteligentes y proporcionando resúmenes instantáneos.

¿Atascado en una tarea? Pide a ClickUp Brain actualizaciones en tiempo real sobre tu equipo, información sobre proyectos o informes generados automáticamente. Es como tener un asistente personal que entiende tu trabajo.

Aquí tienes un ejemplo de ClickUp Brain en trabajo *👇🏼

Extraiga información de sus tareas y conversaciones con ClickUp Brain.

Si pensabas que eso es todo lo que hace Brain, ¡te vas a llevar una sorpresa! ¿Cuántas veces te has costado escribir contenido y has dudado entre LLM como ChatGPT, Gemini y Claude? Pues bien, ¿adivina qué? ¡ClickUp trae todas estas herramientas a tu entorno de trabajo!

Accede a todas tus herramientas de IA favoritas con ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA para escritorio, utiliza IA avanzada para automatizar, priorizar y resumir tus tareas, lo que hace que la gestión de tareas sea más rápida e inteligente.

También te permite gestionar el trabajo a través de Talk-to-Text, se integra con tus documentos y calendario, y ofrece recomendaciones personalizadas y (elaboración de) informes automatizados, todo en un solo lugar.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: gestiona calendarios sin esfuerzo.

Gestionar tu agenda no debería parecer un segundo trabajo.

El calendario ClickUp, impulsado por IA, elimina los flujos de trabajo manuales de la planificación al programar automáticamente tus tareas y eventos en función de su prioridad.

En ClickUp, el calendario se integra en el contexto de todo tu trabajo. Mira este vídeo para descubrir cómo👇🏼

A diferencia de la planificación manual de Sunsama y la sencilla programación de Todoist, el calendario tiene las capacidades de una aplicación de calendario con IA. Bloquea de forma inteligente el tiempo de concentración, reprograma todas las tareas cuando surgen conflictos y se sincroniza a la perfección con Google Calendar y otras plataformas.

Sin embargo, si necesitas ayuda con la configuración, la plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp es tu solución lista para usar. Organiza tareas, eventos y plazos, asegurando que tu día sea trabajo para ti, y no al revés.

Consigue una plantilla gratis Organiza y prioriza tareas en proyectos personales y profesionales con la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp.

Así es como te ayuda esta plantilla de gestión de tareas.

Planifica tareas sin esfuerzo y mantén todo planificado en un solo lugar.

Clasifica tus tareas en categorías claras para separar el trabajo, las metas personales y los proyectos de prioridad y así organizarte mejor.

Profundiza en los detalles de las tareas con el seguimiento en tiempo real, para que siempre sepas qué es lo siguiente y qué requiere tu atención.

Utiliza estados personalizados como «Abierto» y «Completar» para supervisar el progreso de un vistazo y mantenerte al día con tu flujo de trabajo.

Mejora tu planificación con múltiples vistas, incluyendo solicitudes de reunión, por rol, por categoría y horarios, para un enfoque flexible y estructurado.

Ventaja n.º 5 de ClickUp: automatiza las tareas repetitivas.

¿Actualizas manualmente las tareas y los proyectos? Ya no es necesario.

ClickUp Automatizaciones + IA Agentes te permiten configurar flujos de trabajo personalizados que se ejecutan por sí solos. ¿Nuevo proyecto? Asigna automáticamente miembros del equipo y envía recordatorios. ¿Ha cambiado el estado de la tarea? Desencadena actualizaciones automáticas.

Con más de 100 recetas de automatización predefinidas, ClickUp se encarga del trabajo pesado para que tú puedas centrarte en lo que realmente importa: hacer las cosas terminadas.

Desde grandes proyectos de diseño hasta simples listas pendientes, utilizamos ClickUp para terminar nuestras tareas. Se utiliza en toda la empresa y resuelve el problema de la gestión de tareas, permitiendo ver el progreso y las tareas en curso que deben ejecutarse.

Con información basada en IA, personalización avanzada, control de tiempo y automatización, ClickUp es todo lo que necesitas en un solo lugar.

La elección más inteligente: ClickUp

Sunsama es ideal para planear tu día, y Todoist es un buen software de programación de tareas.

Pero, ¿por qué conformarse con una cuando puedes tenerlo todo?

ClickUp combina la gestión de tareas, el control de tiempo, la planificación de calendarios, la asistencia basada en IA, la automatización y la colaboración fluida en una potente plataforma. Se acabó el tener que saltar de una herramienta a otra o ahogarse en pestañas: solo necesitas un espacio de trabajo inteligente que lo haga todo.

Si estás listo para dejar de hacer malabarismos con las herramientas y empezar a hacer trabajo de forma más inteligente, ClickUp es tu elección. ¡Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!