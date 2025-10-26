los 10 mejores programas de gestión de archivos de empleados en 2025

Rebuscar en carpetas aleatorias, archivos mal nombrados y hojas de cálculo misteriosas solo para encontrar un documento de incorporación.

No es divertido, ¿verdad? Además, corre el riesgo de perder archivos importantes de los empleados y encontrarse en un auténtico desastre. Si es un profesional de RR. HH., es probable que haya pasado por eso.

¡Y no es el único! Según un informe de ClickUp, el profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo. Eso supone más de 120 horas perdidas al año, tiempo que podría haber dedicado a gestionar sus tareas reales.

Por eso es hora de actualizarse a un software de gestión de archivos de empleados de RR. HH. que le haga la vida más fácil.

Tanto si dirige una startup en rápido crecimiento como si simplemente intenta poner orden en el caos, aquí tiene 10 herramientas de software de gestión de archivos de empleados que realmente vale la pena conocer.

Software de gestión de archivos de empleados de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión centralizada de documentos y seguimiento de tareas. Tamaño del equipo: Startups, pymes, grandes empresas Documentos para perfiles de empleados, búsqueda conectada, automatizaciones, control de acceso, plantillas de RR. HH Free Forever, personalizado para corporaciones Bamboo HR Opción de autoservicio para empleados; Tamaño del equipo: pymes Seguimiento de vacaciones, herramientas de incorporación, firmas electrónicas, informes de RR. HH. predefinidos Precios personalizados Rippling Automatización de los flujos de trabajo de RR. HH.; Tamaño del equipo: pymes, grandes empresas Recursos humanos, TI y finanzas unificados, cumplimiento normativo automatizado, nóminas y gestión de dispositivos Precios personalizados Zoho People Documentación compatible con dispositivos móviles; Tamaño del equipo: pymes, grandes empresas Gestión de casos, flujos de trabajo personalizables, encuestas de pulso, LMS integrado Precios personalizados Gusto Gestión de documentos de nóminas; Tamaño del equipo: Equipos pequeños, pymes Registro de impuestos sobre nóminas, incorporación, sincronizar prestaciones e informes personalizados Los planes empiezan en 49 $ al mes Namely Empleados y directivos que necesitan una plataforma de autoservicio. Tamaño del equipo: Equipos pequeños, pymes Autoinscripción en prestaciones, fuentes de noticias personalizables y seguimiento de metas Los planes comienzan en 9 $ al mes por usuario Paycor Empresas sanitarias y manufacturerasTamaño del equipo: Corporaciones de más de 1000 personas Contratación basada en IA, optimización de turnos y seguimiento de los gastos laborales Precios personalizados ADP Workforce Now Externalización de RR. HH.; Tamaño del equipo: Corporaciones Alertas de caducidad de documentos, informes personalizados, firmas electrónicas y permisos de acceso Precios personalizados SAP SuccessFactors Gestión del crecimiento profesional de los empleados; Tamaño del equipo: Corporaciones Cartera de crecimiento, consultas en lenguaje natural, incorporación automatizada, supervisión del cumplimiento normativo 75,60 $ al mes por usuario DocuWare Mantener el cumplimiento normativo de los datos de RR. HH.; Tamaño del equipo: corporaciones Firma digital segura, registros de auditoría, filtros de búsqueda inteligentes y cumplimiento de la HIPAA/RGPD Precios personalizados

¿Qué debe buscar en un software de gestión de archivos de empleados?

No todos los sistemas de gestión de documentos de empleados que encuentre serán adecuados para usted. Aquí tiene una lista de control para elegir una herramienta que convierta el temor a los documentos en zen de RR. HH.:

almacenamiento centralizado de documentos: *Almacena todos los contratos, documentos de identidad y archivos de políticas, es decir, todos los documentos de sus empleados en un único espacio ordenado, y ofrece plantillas de RR. HH. gratuitas para facilitar la organización

filtros detallados y opciones de búsqueda: *Ofrece filtros de extensión (nombres, etiquetas o incluso palabras clave) para que su equipo pueda utilizar fácilmente el software de gestión de documentos de RR. HH

tareas administrativas de automatización: *Le permite establecer reglas para el nombramiento de archivos, el control de versiones y las alertas de caducidad. Con este software de gestión de empleados , su equipo de RR. HH. dedicará menos tiempo a hacer clic y más tiempo a hacer lo que realmente importa

Actualizaciones de edición en tiempo real: Muestra quién ha editado qué y cuándo con una versión clara. Se acabaron los cambios misteriosos y los momentos de «¿Quién ha borrado esto?»

Integración fluida con las herramientas existentes: Se sincroniza con su sistema de RR. HH., software de nóminas, herramientas de videoconferencia y almacenamiento en la nube existentes

seguridad de nivel empresarial*: proporciona cifrado de extremo a extremo, controles de acceso, uso compartido seguro de archivos para empresa y copias de seguridad para proteger sus archivos. Menos problemas de cumplimiento normativo que resolver para RR. HH

aplicación móvil: *Ofrece una aplicación móvil para vista o carga de documentos sobre la marcha. Perfecta para equipos híbridos y momentos espontáneos en los que «lo necesitas ahora mismo»

👀 ¿Sabías que: Una encuesta de Nitro reveló que solo el 3 % de los trabajadores del conocimiento están satisfechos con el proceso de gestión de documentos de su empresa? Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones tienen flujos de trabajo de documentos deficientes.

Los 10 mejores programas de gestión de archivos de empleados

Ahora que ya sabe cómo es el software ideal para la gestión de documentos de RR. HH., aquí tiene las diez mejores opciones.

1. ClickUp (el mejor para la gestión centralizada de documentos y el seguimiento de tareas)

Supervise el rendimiento, el compromiso y el crecimiento de los empleados con ClickUp Project Management for HR Teams

*clickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo y la solución integral perfecta para gestionar los archivos de los empleados.

Ya se trate de contratos de trabajo, documentos de incorporación o evaluaciones de rendimiento, ClickUp mantiene todo organizado y fácil de encontrar en un solo lugar. Es como su archivador digital, pero sin esos molestos cortes con el papel y el caos de los documentos perdidos.

ClickUp Brain y Brain MAX

Reúna todas sus necesidades de gestión de archivos de empleados en un único y potente entorno de trabajo impulsado por IA con Brain MAX en ClickUp. Así es como se hace:

Búsqueda inteligente: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps con conexión (a internet) + la web para ubicación de archivos, documentos y adjuntos

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y dar comando en su trabajo mediante la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aproveche los modelos de IA externos premium, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una solución única, contextual y lista para su uso en la corporación

*organización automatizada: sugiere carpetas, etiquetas o categorías para sus archivos en función del contenido y los patrones de uso, manteniendo todo perfectamente organizado

Además, puede pedirle a ClickUp Brain que recupere archivos y documentos de su entorno de trabajo o, mejor aún, que los cree con usted y ver cómo lo hace en cuestión de segundos.

Brain permite a los profesionales de RR. HH. generar rápidamente descripciones de puestos, documentos de políticas y comunicaciones para empleados con solo una indicación. Garantiza que el contenido sea claro, coherente y adaptado al público, lo que ahorra un tiempo valioso en la redacción y edición.

Con Brain, los departamentos de RR. HH. pueden centrarse más en las personas y la estrategia, mientras que la IA se encarga del trabajo pesado de la creación de contenido.

Utilice ClickUp Brain para automatizar la comunicación, gestionar las tareas rutinarias y recuperar instantáneamente cualquier archivo

Chatear y carpetas de ClickUp

¡Y eso no es todo! Nuestro ingenioso software de gestión de archivos de empleados también ofrece ClickUp Chat, donde tú y tu equipo podéis chatear sobre políticas importantes de RR. HH., el rendimiento de los empleados y todo lo demás.

Ahora que ya tiene listos los perfiles de sus empleados y otros borradores con información sobre ellos, mantenga todo perfectamente organizado con ClickUp Project Hierarquía.

Crea una cadena de comando transparente con la jerarquía de proyectos de ClickUp

Empieza por crear un espacio para tu equipo de RR. HH. Dentro de ese espacio, puedes configurar carpetas de ClickUp para cada departamento, como marketing, ingeniería y soporte al cliente. Dentro de cada carpeta de empleados, añade otros documentos relevantes, como páginas anidadas o subsecciones:

Incorporación

Evaluaciones de rendimiento

Certificaciones

Registros de bajas

También puede añadir listas de control a cada subcarpeta. Cuando amplíe su equipo, el número de carpetas y subcarpetas aumentará de forma natural. Aun así, encontrar documentos no debería parecer una búsqueda del tesoro, y nuestro software de gestión de documentos de empleados también resuelve este problema.

ClickUp Enterprise Search

Con ClickUp Enterprise Search, puede encontrar cualquier archivo, documento o tarea dentro de su pila tecnológica integrada con solo unos pocos clics.

Busca fácilmente cualquier archivo de empleado que desees con ClickUp Connected Search

¿Busca un contrato de empleado? ¿O tal vez necesita encontrar una evaluación específica de un empleado? Solo tiene que buscar por palabra clave, propietario u otros atributos relevantes, y ¡listo! El documento que buscaba está ahí mismo.

Todo lo que tienes que hacer es integrar tus herramientas de RR. HH. existentes con ClickUp, y la función de búsqueda con conexión te mostrará toda la información que desees. Así que ya no tendrás que rebuscar en interminables carpetas y rezar para no pasar nada por alto.

Después de toda esta planificación, una sola tarea de RR. HH. olvidada puede echar por tierra todo su esfuerzo. Pero con ClickUp Project Management for HR Teams, mantendrá todas las tareas bajo control.

Gestiona las tareas de RR. HH. con ClickUp Project Management for HR Teams

Te permite convertir los planes de incorporación y otras estrategias de RR. HH. en tareas de ClickUp. Puedes asignar cada una de ellas al miembro adecuado del equipo, establecer fechas de vencimiento y realizar un seguimiento del progreso en un solo lugar.

ClickUp Ambient Agents

Y eso no es todo. ClickUp Agents para responder a determinados desencadenantes y realizar acciones en una ubicación específica.

Deje que un agente de piloto automático personalizado haga el trabajo pesado: ajuste las reglas y observe cómo gestiona las consultas de RR. HH. como un profesional

Caso práctico: por ejemplo, el canal del equipo de RR. HH. está inundado de nuevos empleados que solicitan documentos y archivos. El responsable de recursos humanos quiere utilizar la IA para localizar algunos de estos archivos y liberar tiempo a su equipo Crean un agente Autopilot personalizado en el canal y le indican que realice un uso compartido del archivo en la base de conocimientos a la que puede acceder. Especifican que el agente Autopilot solo debe responder cuando el mensaje del usuario contenga un ejemplo claro y directo. Incluso le dan al agente Autopilot ejemplos de preguntas.

ClickUp Documento

Con ClickUp Documento, puede crear, almacenar y organizar todos los registros de sus empleados y anotar sus datos relevantes. Redacte fácilmente contratos de empleados, políticas de RR. HH., formularios y pasos de incorporación con su equipo.

Crea y gestiona perfiles individuales de empleados y planes de RRHH en ClickUp Documento

Recuerda que tus partes interesadas pueden realizar edición en el documento simultáneamente y dejar comentarios para miembros específicos del equipo con la función Asignar comentarios de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden encontrar las funciones de gestión de RR. HH. de extensión un poco abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Anne Thomas, directora de RR. HH. de Snowville Creamery LLC, afirma:

ClickUp nos permite publicar todas las comunicaciones entre todas las áreas de nuestra empresa en un lugar centralizado. Facilita y agiliza la recepción de notificaciones y el mantenimiento de horarios, rutas y entregas para nuestra empresa.

ClickUp nos permite publicar todas las comunicaciones entre todas las áreas de nuestra empresa en un lugar centralizado. Facilita y agiliza la recepción de notificaciones y el mantenimiento de horarios, rutas y entregas para nuestra empresa.

💡 Consejo profesional: ¡Utilice ClickUp Relaciones para vincular tareas, documentos o incluso listas completas! Por ejemplo, puede conectar la tarea de incorporación de un empleado con su evaluación de rendimiento, la lista de control de RR. HH. y los documentos de formación, de modo que todo permanezca en conexión contextual y sea fácil de navegar sin tener que saltar de una pestaña a otra

2. Bamboo HR (la mejor opción de autoservicio para empleados)

a través de Bamboo HR

Hacer un seguimiento de la información de los empleados, los pasos de incorporación y las solicitudes de permisos no tiene por qué ser un trabajo a tiempo completo en sí mismo. Las soluciones de gestión de datos de empleados como BambooHR pueden salvar su cordura.

Mantiene todas tus operaciones de personal, desde la incorporación hasta el seguimiento de las vacaciones y la gestión del rendimiento, organizadas y funcionando sin problemas en un solo lugar. Además, la elaboración de informes de RR. HH. predefinidos facilitará el seguimiento de los registros de los empleados para mejorar los procesos de RR. HH.

Las mejores funciones de Bamboo HR

Realice un seguimiento de los registros de los empleados, las prestaciones, las vacaciones y el historial laboral desde un solo lugar

Utiliza las herramientas de incorporación integradas para guiar a los nuevos empleados a través de cada paso con facilidad

Automatización de las solicitudes y aprobaciones de permisos con integraciones de calendario

Habilite las firmas electrónicas para agilizar la documentación sin tener que recurrir a la impresora y el papel

Límites de Bamboo HR

El software de gestión de documentos de RR. HH. puede resultar bastante caro para equipos grandes

Precios de Bamboo HR

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Bamboo HR

G2: 4,4/5 estrellas (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 3000 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Te ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. resultados reales: *Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

3. Rippling (el mejor para la automatización del flujo de trabajo de RR. HH.)

vía Rippling

Rippling es una plataforma de gestión de personal que unifica las operaciones de RR. HH., TI y finanzas en un único sistema cohesionado. Además de mantener organizados los datos de los empleados, este software de automatización de documentos automatiza las tareas de cumplimiento normativo de RR. HH., el seguimiento de las horas facturables, la nómina y los pasos de incorporación, lo que permite a su equipo centrarse en las estrategias.

Las mejores funciones de Rippling

Guarda todos los datos de los empleados, desde los títulos hasta los equipos problemáticos, en un perfil dinámico que se actualiza automáticamente en todos los sistemas conectados

Asigna, gestiona e incluso borra los dispositivos de la empresa de forma remota para mantener la seguridad de la información de los empleados y otros datos internos

Automatice los flujos de trabajo para cualquier tarea, desde enviar recordatorios sobre renovaciones de contratos hasta enviar evaluaciones de rendimiento al responsable adecuado.

Paga a tus empleados y contratistas internacionales en su moneda local, con el cumplimiento normativo garantizado

Límites de Rippling

Carece de opciones de personalización de las funciones

Algunos usuarios señalan la complejidad de la configuración del flujo de trabajo y las integraciones, así como el límite de las integraciones de nóminas de terceros.

Precios variables

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rippling

G2: 4,8/5 estrellas (más de 7600 opiniones)

Capterra: 4,9/5 estrellas (más de 3800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rippling?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Lo que más me gusta de Rippling es cómo reúne múltiples sistemas (nóminas, prestaciones, incorporación, gestión de dispositivos) bajo un mismo techo. La perfecta integración ahorra mucho tiempo y reduce los errores manuales, lo que supone un gran cambio para los equipos en expansión. Da la sensación de que la plataforma se ha creado pensando realmente en el usuario final.

Lo que más me gusta de Rippling es cómo reúne múltiples sistemas (nóminas, prestaciones, incorporación, gestión de dispositivos) bajo un mismo techo. La perfecta integración ahorra mucho tiempo y reduce los errores manuales, lo que supone un gran cambio para los equipos en expansión. Da la sensación de que la plataforma se ha creado pensando realmente en el usuario final.

🧠 Dato curioso: El concepto de horario flexible fue introducido por primera vez por la empresa aeroespacial alemana Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Introdujeron el «Gleitzeit», que significa horario flexible, dando a los empleados la libertad de empezar y terminar el trabajo en horarios flexibles.

4. Zoho People (el mejor para la documentación y gestión de empleados compatible con dispositivos móviles)

a través de Zoho People

¿Recuerda que dijimos que es importante contar con una app, aplicación móvil, para su software de gestión de documentos de empleados a fin de llevar un registro sobre la marcha? Zoho People es la plataforma ideal para ello.

El sistema de RR. HH. es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades dinámicas. Como está basado en la nube, no tendrá que volver a preocuparse por perder datos importantes de los empleados.

También puede utilizarlo para automatizar los flujos de trabajo de contratación e incorporación. Además, Zoho People ofrece un servicio de asistencia de RR. HH. que sus empleados pueden utilizar para enviar tickets y resolver problemas.

Las mejores funciones de Zoho People

Utilice el módulo de gestión de casos para gestionar las consultas de los empleados con acuerdos de nivel de servicio y reglas de escalado

Cree e implemente flujos de trabajo de RR. HH. personalizables y utilice plantillas de directorio para gestionar fácilmente los datos de los empleados

Cree encuestas rápidas para recopilar opiniones de los empleados y realizar un seguimiento de las tendencias de compromiso a lo largo del tiempo

Supervise el progreso de la formación con un LMS integrado para garantizar que su equipo siga aprendiendo y creciendo

Límites de Zoho People

Las funciones de registro de entrada y salida suelen presentar fallos

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario y la experiencia de usuario no están pulidas o no son tan intuitivas como otras aplicaciones de RR. HH

Precios de Zoho People

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoho People

G2: 4,4/5 estrellas (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 270 opiniones)

5. Gusto (el mejor para la gestión de nóminas de pequeñas empresas)

vía Gusto

Olvídese de las nóminas, el papeleo y el pánico, porque Gusto le ayuda a evitar las tres cosas. Esta plataforma de RR. HH. combina la gestión de nóminas, la incorporación de nuevos empleados, las prestaciones y la gestión de equipos en un único espacio fácil de usar.

¿Tiene equipos remotos que trabajan desde diferentes estados de EE. UU.? Regístrese fácilmente para pagar los impuestos sobre nóminas en los 50 estados directamente en Gusto y optimice la gestión de nóminas. Además, se integra con el popular software de gestión del rendimiento, lo que le permite realizar el seguimiento y medir el rendimiento y el compromiso de los empleados en un solo lugar.

Las mejores funciones de Gusto

Incorpore a los nuevos empleados con cartas de oferta digitales, firmas electrónicas y listas de control predefinidas

Para sincronizar las nóminas con las prestaciones y el control de tiempo, para que todo funcione de forma automática

Genere informes personalizados para la planificación de la plantilla, el análisis de remuneraciones y mucho más

Ofrezca a los empleados un portal de autoservicio para que puedan tener vista de sus perfiles, nóminas, prestaciones y documentos fiscales en cualquier momento

Límites de Gusto

Si eres principiante, te llevará algún tiempo familiarizarte con todas las funciones

Escalabilidad y funciones de elaboración de informes con límite

Precios de Gusto

Simple: 49 $ al mes + 6 $ al mes por persona

Más: 80 $/mes + 12 $/mes por persona

Premium: 180 $/mes + 22 $/mes por persona

Valoraciones y opiniones sobre Gusto

G2: 4,5/5 estrellas (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gusto?

Un crítico de G2 dice

Llevo varios años utilizando Gusto. Es muy fácil de usar, fácil de configurar y funciona a la perfección sin que tenga que hacer nada cada mes. También me encanta que se mantengan al día con los cambios y las normativas fiscales: me informan, me indican lo pendiente y se encargan de ello si así lo deseo.

Llevo varios años utilizando Gusto. Es muy fácil de usar, fácil de ajustar y funciona a la perfección sin que tenga que hacer nada cada mes. También me encanta que se mantengan al día con los cambios y las normativas fiscales: me informan, me indican lo que tengo pendiente y se encargan de ello si así lo deseo.

6. Namely (el mejor para implementar una plataforma de autoservicio para empleados y directivos)

vía Namely

Namely ofrece un portal de autoservicio para empleados y directivos que reúne todo, desde nóminas hasta prestaciones y solicitudes de permisos, en un solo lugar, para que no tengan que buscar la información en una docena de plataformas. Y créanos, eso es importante.

Según Harvard Business Review, el 27 % de los empleados afirma sentirse sobrecargado de información, hasta el punto de que ni siquiera se molesta en intentar mantenerse al día.

Este software de base de datos de empleados elimina el desorden y ofrece a su equipo un lugar limpio y centralizado para mantenerse al día. Puede utilizarlo para entregar los formularios W-4 estatales y federales, hacer que los firmen y agilizar el cumplimiento y la presentación de impuestos.

También tiene un canal de noticias integrado en tu canal de Slack donde puedes compartir anuncios importantes, celebrar logros, aniversarios de trabajo, cumpleaños y mucho más.

Las mejores funciones de Namely

Dote a los empleados de herramientas de gestión de perfiles para que actualicen su información personal y fiscal sin necesidad de enviar formularios al departamento de RR. HH

Permita la autoinscripción en prestaciones durante el periodo de inscripción abierta o en eventos vitales, lo que hará que el proceso sea más fluido y transparente

Utilice fuentes de noticias personalizables para el uso compartido de actualizaciones y anuncios en un solo lugar que sea fácil de encontrar para todos

Realice un seguimiento de las metas y el rendimiento con plantillas de revisión y herramientas de retroalimentación integradas que los empleados y los gerentes pueden utilizar de forma independiente

Límites de Namely

Los servicios de soporte al cliente son lentos

Algunos usuarios han elaborado informes de problemas con la interfaz del software, entre los que se incluyen dificultades para actualizar la información, fallos técnicos y problemas para acceder a determinadas funciones, como las nóminas

Precios de Namely

Namely Now: Desde 9 $ al mes por usuario

Namely Plus, Plus People y Completar: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Namely

G2: 3,9/5 estrellas (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,2/5 estrellas (más de 400 opiniones)

👀 ¿Sabías que un solo empleado puede utilizar 10 000 hojas de papel al año, lo que supone un coste aproximado de 80 dólares? Si haces el cálculo para toda tu plantilla, ¿no te parece que pasar a un sistema de gestión de documentos es la opción más sensata?

7. Paycor (el mejor para empresas sanitarias y manufactureras)

a través de Paycor

Paycor ofrece un sistema integrado de gestión de documentos de empleados para los sectores de la sanidad, la fabricación y los servicios. Además del sistema de gestión de documentos, ofrece una herramienta de contratación basada en IA para buscar candidatos adecuados en una amplia base de datos de talentos.

Puede automatizar sus campañas de divulgación, acceder a las fichas de evaluación de los candidatos y simplificar los flujos de trabajo de incorporación. Esta herramienta también facilita el seguimiento de las horas facturables y la programación del trabajo, para que todos sus empleados tengan una carga de trabajo justa y reciban sus pagos a tiempo.

Las mejores funciones de Paycor

Encuentre y contrate al talento adecuado y mantenga toda su información organizada directamente en la plataforma

Captura y realiza un seguimiento del tiempo de los empleados con herramientas basadas en IA

Optimice los turnos de los empleados teniendo en cuenta las necesidades de su empresa y la disponibilidad de los empleados, con la posibilidad de intercambiar turnos en tiempo real.

Realice un seguimiento de los gastos laborales en tiempo real con alertas presupuestarias para las horas extras, lo que le ayudará a controlar los costes laborales.

Límites de Paycor

La falta de funciones y funcionalidades avanzadas, lo que podría suponer un límite en su utilidad para operaciones complejas de RR. HH

Los usuarios dicen que el soporte al cliente no responde

Precios de Paycor

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Paycor

G2: 3,9/5 estrellas (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 2900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paycor?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Mi experiencia ha sido positiva. He trabajado con Paycor durante 10 años y he disfrutado de todo lo que ofrecen.

Mi experiencia ha sido positiva. He trabajado con Paycor durante 10 años y he disfrutado de todo lo que ofrecen en la tabla.

📖 Lea también: Guía para organizar digitalmente y crear un entorno de trabajo de productividad

8. ADP Workforce Now (el mejor para la externalización de RR. HH.)

a través de ADP Workforce Now

¿Su pequeño equipo de RR. HH. tiene dificultades para gestionar las tareas de incorporación y gestión de empleados? Utilice ADP Workforce Now. Este software de gestión de documentos mantiene toda la información de sus empleados organizada y ofrece profesionales expertos en RR. HH. para ayudarle con el trabajo atrasado en este ámbito.

Si tiene más de 1000 empleados, ADP Workforce Now le ofrecerá incluso una solución integrada de gestión del capital humano y nóminas personalizada para su corporación.

Las mejores funciones de ADP Workforce Now

Establece fechas de caducidad para los documentos y recibe alertas automáticas para garantizar el cumplimiento normativo y las actualizaciones oportunas

Genera informes personalizados y registros de auditoría para realizar el seguimiento del acceso y las modificaciones de los documentos, garantizando la transparencia

Optimice la firma de documentos con firmas electrónicas seguras e integradas para agilizar los flujos de trabajo

Controle y asegure los permisos de acceso en función de los rols de los usuarios, garantizando que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos confidenciales de los empleados

Límites de ADP Workforce Now

La función de elaboración de informes (función) es bastante complicada

La integración con herramientas de terceros también puede presentar fallos

Precios de ADP Workforce Now

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 estrellas (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 7000 opiniones)

🎥 Ver: Cómo utilizar la IA para la documentación:

9. SAP SuccessFactors (el mejor para gestionar el crecimiento profesional de sus empleados)

a través de SAP SuccessFactors

el 63 % de las personas dejan sus trabajos debido a una retroalimentación insuficiente o de baja calidad. * ¿Por qué? Porque les mantiene en la ignorancia sobre su progreso y les impide realizar mejoras prácticas.

Evítelo con SAP SuccessFactors, un software de gestión de documentos de RR. HH. con la función Growth Portfolio. Además de mantener la información de sus empleados en seguridad y organizada, también permite a su plantilla analizar su rendimiento y aplicar sugerencias guiadas.

Las mejores funciones de SAP SuccessFactors

Recupere la información del perfil de los empleados y los documentos de políticas de RR. HH. mediante consultas en lenguaje natural

Permita a los empleados enviar solicitudes de permisos y buscar información sobre las políticas de RR. HH. a través de una interfaz de conversación, mejorando así la experiencia de los empleados

Proveedor de nuevos empleados: proporcione a los nuevos empleados tareas y listas de control de automatización y personalizadas para garantizar una integración fluida en la cultura de la empresa

Supervise y señale posibles problemas de cumplimiento normativo en tiempo real

Límites de SAP SuccessFactors

Este software de gestión de documentos de RR. HH. tarda más en cargarse que sus alternativas

Precios de SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 estrellas (más de 670 opiniones)

Capterra: 4,0/5 estrellas (más de 280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SAP SuccessFactors?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Lo que más me gusta de SAP SuccessFactors es que reúne todas las tareas de RR. HH. en un sistema fácil de usar. Es ideal para empresas de cualquier tamaño, ayuda a dar sentido a los datos de los empleados con potentes informes y funciona bien en diferentes países e idiomas. Puedo programar entrevistas, publicar ofertas, gestionar la incorporación y mucho más. Es una herramienta para todo.

Lo que más me gusta de SAP SuccessFactors es que reúne todas las tareas de RR. HH. en un sistema fácil de usar. Es ideal para empresas de cualquier tamaño, ayuda a dar sentido a los datos de los empleados con potentes (elaboración de) informes y trabaja bien en diferentes países e idiomas. Puedo programar entrevistas, publicar ofertas, gestionar la incorporación y mucho más. Es una herramienta para todo.

🧠 Dato curioso: Westinghouse Electric & Manufacturing Company creó la primera película de formación corporativa, en la que se enseñaba a los empleados los procedimientos de seguridad y las técnicas de trabajo adecuadas. ¡Supongo que sabían lo importante que era enseñar a los empleados a trabajar de forma segura incluso antes de que existiera PowerPoint!

10. DocuWare (el mejor para mantener el cumplimiento normativo de los datos de RR. HH.)

a través de DocuWare

Cumplir con la normativa de RR. HH., especialmente con un equipo global, es muy complicado. Un solo desliz y te verás envuelto en turbios problemas legales.

Con funciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel corporación, DocuWare es su compañero ideal para recopilar y almacenar información de los empleados de forma segura. Archiva de forma segura todo tipo de archivos en un sistema centralizado, lo que garantiza que sus prácticas de RR. HH. cumplan con la HIPAA, el RGPD y otras normativas.

Con derechos de usuario muy específicos, flujos de trabajo sólidos y entradas que no se pueden manipular, estará protegido contra la pérdida de datos, confusiones y ediciones sospechosas.

Las mejores funciones de DocuWare

Facilite la firma digital con seguridad de documentos, agilice los flujos de trabajo y reduzca los documentos en papel

Genera informes personalizados y registros de auditoría para supervisar las ediciones de los documentos y controlar el acceso

Cree nóminas en cualquier plataforma de nóminas y guárdelas automáticamente en los archivos digitales del personal de los empleados

Localiza rápidamente la ubicación de la información de los empleados utilizando filtros de búsqueda inteligentes, como el nombre, el departamento, el tipo de documento o el estado

Límites de DocuWare

Aunque el sistema DocuWare no tiene límites inherentes en cuanto al tamaño de los archivos, la velocidad de carga puede ser un factor importante en el caso de documentos muy grandes

Precios de DocuWare

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DocuWare

G2: 4,4/5 estrellas (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 100 opiniones)

Simplifique y asegure la gestión de documentos de los empleados con ClickUp

Desde almacenamiento seguro y potentes funciones de búsqueda hasta flujos de trabajo automatizados y acceso móvil, las herramientas que hemos analizado aportan una gran organización a sus procesos de RR. HH. Tanto si dirige una startup ágil como si está ampliando una empresa en rápido crecimiento, aquí encontrará algo para cada tipo de equipo.

¿Quiere tenerlo todo en una sola plataforma? Elija ClickUp. Úselo como su archivador digital y centro de documentos. Obtenga actualizaciones en tiempo real para no volver a perderse ninguna tarea de RR. HH.

Además, la función de búsqueda conectada te garantizará que no te pierdas tratando de localizar un documento de un empleado.

¿A qué esperas? Regístrate hoy mismo en ClickUp para que la gestión de documentos de los empleados sea menos complicada y más automatizada.