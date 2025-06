Niyati: Cómo crear un calendario de marketing (ejemplos + plantillas)

Faltan pocos días para el lanzamiento de un producto importante y todo se está retrasando. Hay que editar la entrada del blog, las redes sociales aún están en fase de planificación y la campaña de correo electrónico está atascada en el departamento jurídico. Para colmo, descubres que tu campaña coincide con un evento importante del sector que no habías previsto.

Los plazos se están acabando, nadie sabe quién está haciendo qué y el pánico se apodera de ti mientras intentas solucionarlo todo.

La falta de un plan claro provoca confusión, pérdida de tiempo y frustración. Ahí es donde entra en juego el calendario de marketing. Te ofrece un único lugar para organizar, planificar y alinear cada detalle, lo que te proporciona la claridad y el control necesarios para ejecutar tu campaña a la perfección.

Veamos cómo crear un calendario de marketing que hará que la abrumadora sensación de «Se me ha olvidado algo» sea cosa del pasado.

Un calendario de marketing es una herramienta de marketing para planificar, programar y realizar el seguimiento de sus iniciativas de marketing. Le ayuda a supervisar todo, desde las publicaciones en blogs hasta las actualizaciones en redes sociales, las campañas por correo electrónico y los lanzamientos de productos, desglosados por mes, trimestre o año.

Al mantener todo organizado, se asegura de no salirse nunca del calendario y de poder seguir fácilmente el camino para alcanzar sus metas

⚠️ Consejo poco valorado: No sobrecargues tu calendario. Que haya espacios en blanco no significa que tengas que llenarlos. Algunas de las campañas más exitosas fueron el resultado de centrarse, no de voluminar. Crea «espacios para respirar» intencionados que permitan la espontaneidad y el contenido reactivo.