Cómo iniciar un canal de YouTube sin mostrar tu rostro en 2025

Añade entre 5 y 8 etiquetas relevantesUtiliza una combinación de palabras clave generales y específicas relacionadas con el tema de tu vídeo. No abuses de las etiquetas ni añadas términos de tendencia que no tengan relación. Ejemplos de etiquetas para un canal sobre estilo de vida podrían ser: minimalismo, vida en un apartamento, trucos para espacios pequeños, YouTube sin rostro, etc