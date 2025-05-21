Los 8 mejores generadores de gráficos circulares con IA para visualizar datos de forma más inteligente en 2025

Por fin has completado el informe. Los datos son sólidos, las cifras cuadran, pero cuando lo presentas, la gente frunce el ceño y pregunta: «¿Qué se supone que debo sacar de esto?».

Esa es la dificultad. Estás intentando que los datos tengan sentido y, al mismo tiempo, asegurarte de que se comprendan rápidamente y de forma visual, sin necesidad de una explicación extensa de 5 minutos.

Los gráficos circulares solían ser la opción preferida para ello. Fáciles de leer, fáciles de crear. Pero en el mundo actual, en el que hay que lidiar con cronogramas más ajustados, presentaciones más concisas y una capacidad de atención más limitada que nunca, los gráficos básicos ya no son suficientes.

Aquí es donde los generadores de gráficos circulares con IA están cambiando las reglas del juego. Estas herramientas no solo crean un gráfico circular y colorean algunas porciones. Te ayudan a elegir el desglose adecuado, sugieren diagramas mejores cuando un gráfico circular no es adecuado, agilizan la visualización de datos e incluso sacan a la luz información que no sabías que estaba en tu hoja de cálculo.

Aquí tienes algunos que realmente vale la pena utilizar, especialmente si quieres que tus gráficos hagan algo más que simplemente parecer inteligentes.

Los mejores generadores de gráficos circulares con IA de un vistazo

Utiliza las herramientas que se enumeran a continuación para crear y analizar gráficos circulares con la ayuda de la IA:

¿Qué debe buscar en los generadores de gráficos circulares con IA?

A la hora de elegir un generador de gráficos circulares con IA, busca funciones que vayan más allá de las técnicas y capacidades básicas de visualización. La herramienta adecuada debe minimizar la configuración manual, garantizar la precisión de los datos y ayudarte a presentar la información de forma clara y profesional. Esto es lo que no te puedes perder:

Entrada de lenguaje natural: las mejores herramientas deben permitirte describir tu gráfico en inglés sencillo (por ejemplo, «Gráfico circular de los gastos del segundo trimestre por departamento») y generar una imagen al instante. Esto elimina la necesidad de realizar la selección o el formato de los datos manualmente.

Clasificación y etiquetado automático de datos: un motor de IA inteligente debe reconocer qué columnas representan información textual, categorías y cuáles contienen valores numéricos, sin necesidad de realizar una correlación manual.

Compatibilidad con datos en tiempo real o en streaming: la integración con fuentes como Hojas de cálculo de Google, API o bases de datos permite que tus gráficos se actualicen automáticamente a medida que cambian los datos subyacentes. Esta capacidad garantiza que tus gráficos reflejen los datos más recientes en tiempo real y también agiliza el proceso de elaboración de informes.

Capacidades de exportación: busca compatibilidad con múltiples formatos, como SVG, PNG, PDF y HTML incrustable. Es una ventaja si la herramienta ofrece exportaciones de Marca blanca, te permite acceder a versiones históricas o se integra con plataformas como PowerPoint o Notion.

Precisión del gráfico: el generador de gráficos circulares con IA debe calcular y representar las proporciones con precisión. Debe gestionar los errores de redondeo, los campos vacíos y los valores duplicados sin distorsionar el gráfico final. Una interpretación errónea del conjunto de datos puede dar lugar a imágenes engañosas.

Personalización y flexibilidad de diseño: una buena una buena herramienta de visualización de datos te permite personalizar rótulos, colores, fuentes, leyendas, tamaños de sectores e incluso animaciones. Esto es fundamental para mantener la coherencia de la marca o para hacer que los datos complejos sean más fáciles de digerir.

Accesibilidad y diseño adaptable: los gráficos circulares deben ser compatibles con lectores de pantalla (conforme con ARIA), aptos para daltónicos y adaptables a todos los dispositivos. Las imágenes exportadas deben poder escalarse bien tanto en formato digital como impreso.

Privacidad y seguridad de los datos: si utiliza datos confidenciales o empresariales, dé prioridad a los generadores de gráficos circulares con cifrado, acceso basado en roles, cumplimiento de SOC 2 o ISO 27001 y opciones de alojamiento local o nube privada.

Los 8 mejores generadores de gráficos circulares con IA para la visualización de datos en tiempo real

Ahora que ya tienes una idea clara de lo que hace que una herramienta de gráficos circulares sea excelente, aquí tienes nuestras recomendaciones, con sus mejores funciones, límites e información sobre precios.

1. ClickUp (ideal para la elaboración de informes en tiempo real basados en proyectos)

Genera gráficos circulares gratis con ClickUp. Utiliza las funciones de desglose de los paneles de ClickUp para realizar un análisis más profundo de tus gráficos circulares.

Hoy en día, con flujos de trabajo cada vez más rápidos, los equipos no tienen tiempo para revisar montones de texto. Necesitan una forma rápida y visual de comprobar el progreso de un vistazo. Pero cuando llega el momento de mostrar los datos, se ven obligados a rebuscar en hojas de cálculo o a buscar actualizaciones en herramientas dispersas.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, te libera de esa molestia al permitirte crear gráficos circulares basados en IA directamente dentro de tus paneles de trabajo.

En lugar de tener que cargar hojas de cálculo o introducir números sin procesar manualmente, ClickUp extrae los datos relevantes de tu entorno de trabajo, incluyendo:

Estado de las tareas

Control de tiempo

Personas asignadas para las tareas

Prioridades

Campos personalizados en ClickUp (como horas estimadas, presupuestos, etiquetas o, literalmente, cualquier cosa que desees seguir).

Esto le proporciona gráficos circulares en tiempo real que se actualizan automáticamente, vinculados directamente a sus proyectos y agrupados exactamente como usted desea.

Crea paneles personalizados de ClickUp utilizando más de 50 tarjetas: gráficos circulares, tarjetas de tabla, gráficos de líneas, gráficos de barras y mucho más.

Supongamos que quieres ver cómo se distribuye el trabajo entre tu equipo. Para ello, abre ClickUp Dashboards, haz clic en + Añadir tarjeta, elige la opción Gráfico circular en Tarjetas personalizadas y selecciona la fuente de datos.

A partir de ahí, puedes agrupar tus datos por Persona asignada, de modo que cada porción del gráfico represente a un miembro del equipo. También puedes agruparlos por Estado para realizar un seguimiento del trabajo en curso, completado o atrasado.

Destaca las proporciones con los gráficos de donut de ClickUp en lugar de un gráfico circular.

¿Quieres mostrar esto como un gráfico de donut con el total de tareas en el centro? Solo tienes que cambiar el ajuste de visualización. Incluso puedes filtrar lo que se muestra, profundizar en segmentos específicos o mostrar las porciones como porcentajes.

Mira este vídeo explicativo para configurar tus paneles (incluidos los gráficos circulares) 👇🏽

Aquí tienes algunas ideas sobre las métricas clave que puedes supervisar mediante gráficos circulares en ClickUp:

Tareas (por ejemplo, gráfico circular que muestra el porcentaje de tareas por estado, prioridad o persona asignada).

Control de tiempo (por ejemplo, gráfico circular que muestra el tiempo registrado en un proyecto por persona)

Campos personalizados (por ejemplo, gráfico circular que muestra los puntos de historia por categoría de funciones)

Se trata de una experiencia sin código, de arrastrar y soltar, adaptada a la configuración de tu entorno de trabajo.

Pero lo que distingue a ClickUp es ClickUp Brain, el asistente de IA integrado. Aunque todavía no genera gráficos circulares directamente, mejora la elaboración de informes al:

Resumen de la información del panel de control

Analiza gráficos circulares (y mucho más) desde los paneles de control de ClickUp utilizando ClickUp Brain.

Respondiendo a consultas en lenguaje natural como «¿Cuánto tiempo dedicó el equipo de diseño la semana pasada?»

Recomendaciones sobre qué visualizar en función de las metas, los OKR o la carga de trabajo.

Este es un ejemplo de la información que obtenemos cuando le preguntamos a Brain: «¿Cuál es la carga de trabajo de [miembro del equipo]?».

Obtén información sobre cargas de trabajo, plazos, prioridades y mucho más con ClickUp Brain.

Lo que lo hace aún más potente es cómo se integra en tus flujos de trabajo reales. El gráfico extrae datos en tiempo real de las tareas de ClickUp, por lo que cualquier actualización (por ejemplo, un cambio de estado, una reasignación o un hito completado) se refleja instantáneamente en el gráfico.

Las mejores funciones de ClickUp

Supervise el progreso: utilice utilice ClickUp Metas para realizar un seguimiento del progreso en OKR, KPI o hitos del equipo enlazando los gráficos directamente a las metas creadas a partir de la finalización de tareas o métricas personalizadas.

Realiza un seguimiento de tu trabajo: utiliza utiliza las vistas de ClickUp (como las vistas Lista, Tablero o Calendario) para visualizar las tareas y los hitos según tus preferencias.

Automatiza las tareas rutinarias: utiliza utiliza ClickUp Automatizaciones para automatizar actualizaciones rutinarias como cambiar prioridades, cerrar tareas obsoletas o etiquetar elementos vencidos, de modo que tus gráficos reflejen datos actualizados.

Limitaciones de ClickUp

El volumen de funciones de esta plataforma de gestión de proyectos puede parecer abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp cuenta con un conjunto diverso de herramientas de gestión de proyectos y colaboración. Una función clave que resulta útil para mi equipo de diseño y para mí son los paneles personalizados. Puedo configurar instancias de filtros personalizados y realizar un seguimiento de los proyectos para todo el equipo, o filtrar por persona, y ver un gráfico circular con las solicitudes, los elementos en curso y los que están en revisión, todo en una sola vista.

2. Visme (ideal para la elaboración de informes de marketing y presentaciones de marca)

vía Visme

El creador de gráficos circulares gratis de Visme te permite crear gráficos con solo introducir una indicación en lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de diseñar y introducir datos manualmente. Los gráficos son totalmente interactivos, lo que significa que puedes añadir efectos al pasar el cursor, elementos en los que se puede hacer clic o transiciones animadas para supervisar tus proyectos y hacer que tus informes digitales sean más impactantes.

La herramienta se integra fácilmente con las Hojas de cálculo de Google, lo que permite entradas de datos semidinámicas.

Las mejores funciones de Visme

Utiliza plantillas de diseño personalizables y opciones de estilo para adaptar el gráfico a los colores de tu marca y a los temas de tu presentación.

Ajusta todos los aspectos del gráfico, incluidos los colores, las fuentes, los rótulos, los fondos y mucho más, con opciones de personalización personalizadas.

Invita a los miembros del equipo a colaborar en la creación de gráficos, lo que permite la edición simultánea, los comentarios y las opiniones.

Limitaciones de Visme

Algunos usuarios experimentaron retrasos, especialmente al manejar proyectos grandes o al utilizar la plataforma con conexiones a internet más lentas.

Precios de Visme

Básico : Gratis

Starter : 29 $ al mes

Pro : 59 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Visme

G2 : 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Visme?

Una reseña de G2 dice:

La plataforma fue fácil de usar desde el primer momento, sin necesidad de formación. Es intuitiva, lo que facilita la completación de proyectos. Además, incluye numerosas plantillas y elementos que se pueden utilizar, y fue fácil aplicar mi propia marca.

3. Infogram (ideal para paneles interactivos y visualizaciones rápidas)

vía Infogram

La IA de Infogram analiza tus datos y te recomienda los tipos de gráficos, diseños y combinaciones de colores más eficaces y adecuados para tus flujos de trabajo. Se puede añadir información adicional mediante información sobre herramientas o leyendas en un cuadro de contenido para proporcionar una comprensión más completa de los gráficos circulares creados.

Los profesionales del marketing pueden garantizar la coherencia creando un kit de marca personalizado con su logotipo, los colores de la marca y las fuentes preferidas. Y para necesidades de elaboración de informes complejos, el creador de gráficos circulares de Infogram ofrece acceso a la API para automatizar los procesos de visualización de datos.

Las mejores funciones de Infogram

Introduce los datos directamente, sube hojas de cálculo o integra datos en tiempo real desde servicios en la nube como Hojas de cálculo de Google.

Descarga tus gráficos en formatos PNG, PDF o GIF de alta calidad para utilizarlos en informes, presentaciones o redes sociales.

Elige entre 19 estilos de patrones diferentes para mejorar la legibilidad de los gráficos y resaltar los puntos de datos clave.

Limitaciones de Infogram

Algunos usuarios finales han informado de que la calidad de los gráficos exportados, especialmente en formatos de alta resolución, podría no cumplir los objetivos.

Precios de Inforgram

Básico : Gratis

Pro : 25 $ al mes

Empresa : 79 $ al mes

Equipo : 179 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Inforgram

G2 : 4,7/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Infogram?

Una reseña de G2 dice:

Interfaz fácil de usar con excelentes opciones de gráficos y un amplio intervalo de imágenes, portadas de vídeo e iconos.

4. Canva (ideal para diseñar presentaciones y contenido para redes sociales)

vía Canva

El generador de gráficos circulares de Canva ofrece una solución fácil de usar con una interfaz sencilla para comunicar eficazmente la información de los datos. La introducción de datos es muy sencilla: basta con introducir los valores manualmente o copiarlos y pegarlos directamente desde hojas de cálculo. La plataforma también permite el trabajo colaborativo, lo que permite a los equipos trabajar simultáneamente en el diseño de gráficos, agilizando el proceso de edición y retroalimentación.

Las mejores funciones de Canva

Personaliza cada porción del gráfico circular con valores y rótulos específicos para representar los datos con precisión.

Crea gráficos de gestión de proyectos optimizados para diversos dispositivos, asegurándote de que se vean bien en pantallas de todos los tamaños.

Comparte gráficos fácilmente a través de enlaces directos o incrústalos en sitios web y presentaciones.

Limitaciones de Canva

Carece de funciones de gestión de tareas y ejecución de procesos de diseño de principio a fin.

Precios de Canva

Free

Pro : 15 $ al mes

Equipos : desde 30 $ al mes para los tres primeros usuarios.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2 : 4,7/5 (más de 4000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 000 opiniones)

5. ChatGPT (ideal para tareas basadas en el lenguaje y asistencia inteligente)

a través de ChatGPT

ChatGPT puede generar diferentes tipos de gráficos o informes basados en los datos que le proporciones. Si le proporcionas categorías y sus valores correspondientes, puede crear rápidamente una imagen visual de gráfico circular. Además, los gráficos generados se pueden descargar en varios formatos, incluyendo PNG o JPG para informes y SVG para sitios web.

Las mejores funciones de ChatGPT

Personaliza elementos como los rótulos, los colores e incluso el tamaño de los gráficos, para asegurarte de que se ajustan a tus necesidades específicas.

Obtenga el código para generar gráficos circulares en varios lenguajes de programación, como Python o JavaScript.

Pide a la herramienta que interprete los datos por ti o que te sugiera formas de visualizarlos de manera más eficaz.

Limitaciones de ChatGPT

Aunque la creación de gráficos circulares sencillos es totalmente gratuita, no puede funcionar de forma dinámica con datos en tiempo real a menos que se proporcionen explícitamente.

Precios de ChatGPT

Free

Además : 20 $ al mes.

Teams : 25 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

6. Piktochart (el mejor para la creación de gráficos circulares interactivos y con marca)

vía Piktochart

Con el generador de gráficos circulares de Piktochart, puedes importar datos directamente desde Excel, CSV o Hojas de cálculo de Google, y la herramienta generará instantáneamente tus números en un elegante gráfico circular. También tiene capacidades de personalización, por lo que puedes ajustar los colores, añadir rótulos y porcentajes, e incluso animar elementos del gráfico para presentaciones.

Esta herramienta gratuita ofrece gráficos circulares interactivos que mejoran las presentaciones digitales al permitir a los espectadores explorar los datos mediante acciones como pasar el cursor o hacer clic. Por otra parte, si estás creando materiales para necesidades convencionales, puedes exportar fácilmente tus gráficos en formatos de alta calidad, como JPG, PNG o PDF, para realizar un uso compartido y imprimirlos fácilmente.

Las mejores funciones de Piktochart

Sube tu logotipo y extrae automáticamente los colores de tu marca para garantizar que tus gráficos circulares se ajusten a la identidad visual de tu empresa y mantengan la coherencia de la marca.

Colabora con tu equipo en tiempo real y permite que varios usuarios trabajen juntos en el mismo gráfico.

Guarde sus diseños y plantillas para utilizarlos en el futuro, de modo que pueda actualizarlos y reutilizarlos rápidamente para proyectos recurrentes.

Limitaciones de Piktochart

Piktochart no ofrece una opción integrada para enviar las creaciones directamente a plataformas o bases de datos externas. En su lugar, tienes que exportar los gráficos e importarlos manualmente a otros sistemas.

Precios de Piktochart

Free

Pro: 29 $ por usuario/mes

Empresas: 49 $ por usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Piktochart

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Piktochart?

Una reseña de G2 dice:

Por ahora, Piktochart es donde hago todo. La variedad de plantillas hace que sea increíblemente sencillo modificar varias presentaciones y me ahorra muchísimo tiempo.

7. EdrawMax (el mejor para obtener información basada en IA y personalizar gráficos circulares detallados)

a través de EdrawMax

El generador de gráficos circulares con IA de EdrawMax te permite introducir datos o describir tus requisitos en lenguaje sencillo, que la IA interpreta para crear gráficos circulares precisos.

Además, analiza tus datos para identificar tendencias, valores atípicos y métricas clave, transformando los datos sin procesar en representaciones visuales útiles. Para mejorar aún más tu experiencia, EdrawMax ofrece acceso a una amplia biblioteca con más de 15 000 plantillas y símbolos.

Funciones principales de EdrawMax

Utiliza herramientas intuitivas de arrastrar y soltar para ajustar colores, fuentes, rótulos y estilos, y asegúrate de que tus gráficos circulares se ajusten a tu marca o a las necesidades de tu presentación.

Guarda tus gráficos circulares en varios formatos, incluidos JPG, PNG, PDF, Word, Excel y PowerPoint, para integrarlos fácilmente en informes y presentaciones.

Crea y realiza la edición de gráficos circulares sin problemas en Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles.

Limitaciones de EdrawMax

Se basa en entradas de datos estructurados, lo que puede afectar al rendimiento con datos no estructurados o incompletos.

Precios de EdrawMax

Versión de prueba gratuita

Individual : desde 64 $ (por 6 meses)

Equipo y empresa : desde 5,53 $ por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de EdrawMax

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

8. Beautiful. IA (ideal para gráficos circulares rápidos y listos para presentar con un diseño inteligente)

Con plantillas prediseñadas que se ajustan automáticamente a tu contenido, Beautiful. ai te ayuda a crear gráficos circulares con un aspecto pulido y profesional.

Además, puedes dar vida a tus datos con sutiles animaciones que llamarán la atención de tu público y lo mantendrán interesado en tu presentación. Para una gestión de datos fluida y actualizada, Beautiful. ai te permite importar datos o integrar gráficos circulares directamente en Hojas de cálculo de Google, Dropbox o Box.

Las mejores funciones de Beautiful.ai

Utiliza la tipografía y la paleta de colores personalizadas de tu marca para garantizar la coherencia en todos los gráficos circulares.

Incorpora elementos interactivos, como información sobre herramientas y leyendas, para proporcionar a los espectadores información detallada al pasar el cursor y mejorar la accesibilidad de los datos.

Añade valores porcentuales, numéricos o de moneda a los segmentos de los gráficos circulares y mejora la claridad y la presentación de los datos.

Limitaciones de Beautiful.IA

Beautiful. ai no cuenta actualmente con compatibilidad para la generación de gráficos circulares a través de indicaciones en lenguaje natural.

Precios de Beautiful.ia

14 días de versión de prueba gratuita

Pro : 12 $ al mes

Equipo: 50 $ por usuario/mes

Proyectos ad hoc: 45 $

Enterprise: precios personalizados

Beautiful. IA: valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Beautiful. ai?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta usar Beautiful.ai, todavía estoy obteniendo más información cada día, pero es muy visual, me encanta lo limpios y diferentes que se ven nuestros presentaciones.

Visualiza tus datos de forma más inteligente con ClickUp.

Si buscas algo más que una herramienta independiente para crear gráficos circulares, ClickUp ofrece una solución integral para tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Con los gráficos circulares basados en IA de los paneles de control de ClickUp, puedes visualizar y analizar al instante la distribución de tareas, el rendimiento del equipo o el estado de los proyectos en tiempo real, sin necesidad de introducir datos manualmente.

Combínalo con las tareas de ClickUp para asignar tareas directamente a partir de la información obtenida y utiliza ClickUp Brain para generar resúmenes, detectar patrones o incluso sugerir qué priorizar a continuación en función de tu carga de trabajo.

¡Regístrate en ClickUp y pruébalo todo gratis!