Alternativas a los gráficos circulares para una mejor visualización de los datos

¿Sabías que las empresas basadas en datos son undefined más probabilidades de seguir siendo rentables que sus competidores? Sin embargo, los datos a menudo se dejan de lado cuando no parecen relevantes de inmediato. La cuestión es la siguiente: las personas procesan la información de forma diferente. A algunos les encantan los números sin procesar, otros necesitan gráficos y otros quieren imágenes que cuenten una historia. ¿Tu trabajo? Encontrarles donde están.

Piense en el New York Times. Sus visualizaciones hacen que temas complejos como la inflación o el cambio climático sean accesibles para millones de personas, no solo para expertos, al convertir sus datos en historias convincentes. Usted puede hacer lo mismo con su equipo. Sus compañeros de trabajo ya se preocupan por lo que dicen los datos sobre su trabajo. La clave está en crear elementos visuales que llamen la atención y hagan que los datos sean importantes. Claro, los gráficos circulares pueden ayudar, pero no siempre son la mejor opción.

Este artículo explora diferentes alternativas y plantillas de gráficos circulares para ayudar a construir una cultura en la que los datos impulsen las decisiones. ¡Empecemos!

Gráficos de barras: simples y eficaces. 2. Gráficos de barras apiladas: comparación de proporciones entre categorías. 3. Gráficos de anillos: una versión refinada del gráfico circular. 4. Gráficos de árbol: visualización jerárquica de datos. 5. Gráficos de cascada: visualización de datos secuenciales. 6. Mapas de calor: detección de patrones y tendencias. 7. Diagramas de dispersión: comprensión de las relaciones entre variables. 8. Gráficos de burbujas: ampliación de diagramas de dispersión para más datos Gráficos de radar: visualización de datos multivariantes 10. Diagramas de flujo de carriles: visualización de responsabilidades, roles y tareas undefined

## ⏰ Resumen de 60 segundos Estas son las mejores alternativas de gráficos circulares disponibles:

Los gráficos circulares pueden parecer sencillos, pero a menudo no consiguen transmitir datos complejos. He aquí por qué a menudo no dan en el blanco cuando se trata de visualización de datos: *Representación de datos limitada: Los gráficos circulares son excelentes para mostrar proporciones, pero tienen problemas cuando hay más de unas pocas categorías. Digamos que si sus datos incluyen más de 10 categorías, el gráfico se convierte en un incomprensible desastre de porciones de pizza

Falta de precisión: Comparar las porciones de un gráfico circular puede ser complicado, sobre todo cuando las diferencias son sutiles. Imagínese intentar distinguir entre el 22 % y el 24 %; ¡buena suerte con un gráfico circular en Excel! *Difícil de leer de un vistazo: Los gráficos circulares dependen en gran medida de los colores y los rótulos para tener sentido. Pero si su público tiene que buscar una leyenda o interpretar tonos similares, el mensaje se pierde

Falta de análisis de tendencias : ¿Quiere mostrar el crecimiento a lo largo del tiempo o las relaciones entre los puntos de datos? Los gráficos circulares no pueden ayudarle. Se centran en instantáneas estáticas, dejando las tendencias y los patrones fuera de la ecuación. Uso excesivo: El público ha visto gráficos circulares tan a menudo que apenas los registra. Su uso repetido puede diluir su mensaje en , tu app todo para el trabajo , da un paso al frente ante el reto con una matriz de visualizaciones (gráficos de barras, gráficos de líneas y paneles en tiempo real) que convierten los datos sin procesar en información que puedes utilizar de inmediato. Cada equipo analiza los datos de manera diferente, y ClickUp lo sabe. Sus herramientas de visualización están diseñadas para ofrecer flexibilidad a equipos como:

Marketing: Utiliza gráficos de barras apiladas para desglosar el rendimiento de la campaña por canal, mostrando claramente qué plataformas generan los mejores resultados. *Producto: Realiza un seguimiento de los ciclos de desarrollo o del progreso de los sprints con gráficos de líneas para identificar los cuellos de botella y mantener los lanzamientos según lo previsto. *Finanzas: Supervisa el gasto con gráficos de barras personalizados que agrupan los gastos por departamento o proyecto, asegurando que los presupuestos se mantengan dentro del presupuesto. Puedes filtrar, ordenar y personalizar tu le permite comparar datos en paralelo o seguir tendencias a lo largo del tiempo en paneles interactivos en tiempo real. Haga un seguimiento dinámico del rendimiento utilizando los gráficos de barras de ClickUp para obtener información práctica

Utilícelos para medir la productividad del equipo mediante el seguimiento de tareas completadas o hitos. Personalice las fuentes de datos (espacios, carpetas o listas) y configure los ejes X/Y para obtener visualizaciones personalizadas. Entre las características principales se incluye el soporte para campos personalizados, campos de fórmula y puntos de sprint. #### 🚀 Gráficos de líneas de ClickUp ¿Necesita realizar un seguimiento del progreso o supervisar los cambios a lo largo del tiempo? undefined Excelente para supervisar tendencias o progresos a lo largo del tiempo. Analice las tendencias a lo largo del tiempo con las tarjetas de gráficos de líneas ascendentes de ClickUp, diseñadas para ofrecer precisión y claridad. Los gestores de proyectos pueden utilizarlas para evaluar plazos o problemas recurrentes, garantizando la optimización de los recursos. Personalice los intervalos de tiempo, las opciones de agrupación y los filtros para adaptarlos a sus necesidades. Los datos exportables y la facilidad para compartirlos mejoran la colaboración en equipo. #### 🚀 ClickUp Paneles Centralice sus datos y las actividades de su equipo con los paneles de ClickUp Centralice todos sus datos con undefined . Estos paneles personalizables proporcionan actualizaciones en tiempo real, widgets como gráficos de barras y líneas, y opciones fáciles para compartir con las partes interesadas. Teams puede crear paneles específicos para cada rol, como el equipo de ventas que realiza un seguimiento de los ingresos o el equipo de producto que supervisa los Sprints, fomentando la transparencia y la colaboración. #### 🚀 Automatizaciones de ClickUp Mantener los datos actualizados puede ser un dolor de cabeza logístico, pero no con undefined . Estas actualizan automáticamente sus visualizaciones de datos. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-384.png Automatizaciones de ClickUp: alternativas a los gráficos circulares /%img/

Simplifique los flujos de trabajo a la perfección con las automatizaciones de ClickUp para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los paneles reflejan el estado de las tareas en tiempo real, lo que ahorra tiempo y garantiza la precisión. Por ejemplo, los equipos financieros pueden realizar un seguimiento de los gastos mensuales mediante gráficos de barras apiladas, que se actualizan en directo a medida que se registran los gastos. #### 🚀 Gráficos circulares de ClickUp undefined son ideales para resumir visualmente las proporciones. Los equipos de RR. HH. pueden hacer un seguimiento del progreso de la contratación, mientras que los gestores de proyectos supervisan el estado de las tareas o la distribución de la carga de trabajo. Las actualizaciones en tiempo real garantizan la precisión y la interactividad, lo que hace que los gráficos circulares sean valiosos para su caja de herramientas de datos.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Pie-Chart-Card-Dashboard-Image-1400x605.png Tarjeta de gráfico circular de ClickUp: alternativas al gráfico circular /%img/ Desglose conjuntos de datos complejos con la tarjeta de gráfico circular de ClickUp, perfecta para resúmenes visuales fáciles de leer

Descubre el poder de las visualizaciones de datos avanzadas con ClickUp Los gráficos circulares tienen su lugar en la visualización de datos, pero carecen de la profundidad necesaria para datos complejos. Herramientas como los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los paneles dinámicos proporcionan información más rica al revelar el «qué» y el «por qué» detrás de los números. ClickUp mejora la visualización de datos con funciones versátiles como tarjetas de gráficos de barras, gráficos de barras apiladas y paneles automatizados. Estas herramientas le permiten hacer un seguimiento del progreso, comparar métricas y analizar datos en capas mientras se actualizan en tiempo real. ¿Listo para ir más allá de los gráficos estáticos? /href/ https://clickup.com/signup Regístrese hoy para obtener una cuenta de ClickUp gratis/gratuita y descubra cómo las visualizaciones más inteligentes pueden potenciar decisiones mejores y más rápidas