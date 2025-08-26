Los 11 mejores programas de gestión de recursos con IA para optimizar la productividad del equipo

Es Monday por la mañana y tu bandeja de entrada ya tiene tres actualizaciones «urgentes» de proyecto, una solicitud de vacaciones y una hoja de cálculo que te informa de que tu desarrollador más fiable tiene doble reserva para toda la semana.

Suspiro, clásico. 🤦

Vuelve a reorganizar los recursos, pregunta a tres personas si están disponibles y, de alguna manera, sigue sin completar esa tarea.

Quizás (sin duda) haya llegado el momento de que la inteligencia artificial (IA) se encargue del trabajo pesado pendiente.

En esta entrada del blog, exploraremos 11 programas de gestión de recursos con IA que le ayudarán a asignar, programar y gestionar los recursos de forma eficaz. 🧰

A la hora de elegir una herramienta de IA para la gestión de recursos, es necesario ir más allá de las programaciones automatizadas o las reservas duplicadas. La herramienta adecuada debe optimizar la utilización de los recursos, ayudarle a reaccionar rápidamente ante los cambios de prioridades y permitirle planear el crecimiento con confianza.

Esto es lo que debe estar pendiente de hacer una buena herramienta. 👀

Previsión de capacidad: Busque herramientas que predigan la disponibilidad de personas, rols y cronogramas utilizando datos en tiempo real

Empareje el talento con el trabajo: utilice funciones de IA que sugieren a las personas más adecuadas en función de sus habilidades, ubicación y carga de trabajo

Adáptese al cambio: dé prioridad a las herramientas que ofrecen compatibilidad con la programación mediante arrastrar y soltar, la planificación hipotética y los marcadores de posición para recursos sin confirmar

realice un seguimiento visual de la carga de trabajo y la utilización: *opte por plataformas con mapas de calor y gráficos para detectar al instante el uso excesivo o la capacidad ociosa

*alinee la plan con los resultados financieros: Elija herramientas que realicen previsión de los recursos , los ingresos, los costes y los beneficios junto con los cronogramas de los proyectos

ofrece información: *Da preferencia a las plataformas que ofrecen (elaboración de) informes detallados sobre la utilización, las horas facturables y las necesidades futuras de contratación

🧠 Dato curioso: Hace más de 3000 años, los antiguos mesopotámicos y egipcios ya gestionaban la mano de obra y el comercio. Piensa en ello como una forma primitiva de programación de recursos, solo que con tablillas de arcilla.

Herramienta *mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp ClickUp Brain para obtener información sobre la carga de trabajo, vista Carga de trabajo, control de tiempo y plantillas de recursos Gestión centralizada de proyectos y recursos con programación, actualizaciones y equilibrio de la carga de trabajo impulsados por IA Free Forever; personalización disponible para corporaciones Scoro Previsión financiera, plan de capacidad, seguimiento de horas facturables y reprogramación inteligente Plan integrado de empresa y recursos para agencias, consultoras y empresas de servicios Core: 23,90 $ al mes; Growth: 38,90 $ al mes; Performance: 59,90 $ al mes Trabajo en equipo Plan provisional de proyecto, planificador de carga de trabajo, facturación basada en rol y economía de recursos Equipos centrados en el cliente que necesitan previsión de capacidad y control de tiempo facturable Deliver: 13,99 $ al mes; Grow: 25,99 $ al mes; Scale: precio personalizado Resource Guru Planificador de arrastrar y soltar, barra de disponibilidad, filtrado basado en habilidades y aprobaciones de reservas Programación visual rápida de personas, equipos y espacios para pymes y Teams que trabajan en diferentes zonas horarias Los planes comienzan en 5 $ al mes por usuario Mosaic IA Team Builder, plan de la plantilla, mapas de calor de la carga de trabajo en tiempo real Plan de la plantilla y asignación inteligente de recursos en equipos de servicio en crecimiento Precios personalizados Previsión Programación basada en IA, previsión presupuestaria, plan de marcadores de posición y probabilidad de éxito Empresas que necesitan un plan predictivo vinculado al rendimiento y la rentabilidad de los recursos Precios personalizados Float Seguimiento de la capacidad en tiempo real, etiqueta de rol y tarifas de costes, gestión inteligente de las vacaciones Agencias y departamentos que gestionan previsiones de capacidad en tiempo real con programación visual Starter: 8,50 $ al mes; Pro: 14 $ al mes Runn Mapas de calor de capacidad, plan de marcadores de posición, búsqueda inteligente y previsión financiera Teams de servicios que realizan planificaciones hipotéticas, seguimiento de ingresos y equilibrio de la carga de trabajo en tiempo real Starter: 10 $ al mes; Professional: 14 $ al mes Kantata Recomendaciones de personal basadas en IA, inventario de habilidades, seguimiento del estado de ánimo y el pulso del equipo Empresas de servicios profesionales que gestionan personal, rendimiento y entregas a gran escala Precios personalizados Wrike Gráficos de carga de trabajo, creación de tareas con IA, reservas de recursos y paneles Equipos Enterprise que requieren visibilidad, automatización y flujo de trabajo escalable Plan Free; planes de pago a partir de 10 $ al mes Paymo Reservas fantasma, control de tiempo pasivo, planificador de permisos con vistas de cronograma Pymes que necesitan un control de tiempo conectado, facturación y programación de equipos Starter: 5,90 $ al mes; Small Office: 10,90 $ al mes; Empresa: 16,90 $ al mes

Tras la implementación mundial de la IA generativa, las empresas han comenzado a recurrir a la tecnología para las tareas repetitivas. Las herramientas de gestión de recursos con IA automatizan la programación, realizan la previsión de disponibilidad y optimizan las cargas de trabajo en tiempo real.

Veamos las mejores soluciones creadas para ayudarle a gestionar los recursos con precisión. ⚒️

clickUp (el mejor para la gestión centralizada de recursos y tareas)*

El trabajo hoy en día parece estar roto.

Los proyectos, los conocimientos y la comunicación viven en silos, repartidos entre demasiadas app, aplicación y archivos. En lugar de avanzar más rápido, los Teams pierden horas simplemente tratando de mantenerse alineados.

ClickUp cambia eso. Es la app, aplicación Todo para el trabajo que reúne sus proyectos, documentos y conversaciones en un solo lugar, y añade IA para que el trabajo tenga flujo de verdad.

¿El más destacado? ClickUp Brain, su asistente de IA integrado que convierte datos dispersos en respuestas, resumen y actualizaciones instantáneas.

clickUp Brain: su asistente de IA para la gestión de recursos*

Pida a ClickUp Brain un resumen semanal de la carga de trabajo del equipo para adelantarse a los cuellos de botella

ClickUp Brain es tu asistente inteligente para gestionar recursos sin tener que buscar manualmente entre tareas u hojas de cálculo. ¿Necesitas saber quién está sobrecargado de trabajo o qué hay que entregar hoy en tu equipo de diseño? Solo tienes que preguntar.

En serio, solo tienes que escribir «¿Qué persona asignada tiene tareas pendientes para hoy?» y obtendrás información directamente de tu entorno de trabajo.

clickUp Brain Max: plan de recursos de voz a texto simplificado*

Captura ideas, comparte instrucciones y termina las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

La planificación de recursos puede convertirse rápidamente en un caos: reservas duplicadas, cronogramas poco claros y ediciones interminables de hojas de cálculo. Con ClickUp Brain Max , se ahorra el trabajo manual. Utilice la función Talk-to-Text para reasignar tareas, registrar el tiempo o crear elementos de acción al instante: solo tiene que decirlo y Brain Max lo incorporará a su entorno de trabajo de ClickUp. Combínalo con Enterprise Search y podrás hacer preguntas como «¿Quién está Free para asumir un nuevo proyecto la semana que viene?» o «¿Qué tareas corren el riesgo de retrasarse?», y obtener respuestas en segundos, directamente desde tus tareas, documentos y chats.

En lugar de reaccionar ante los problemas de recursos una vez que se producen, obtendrá información en tiempo real para equilibrar las cargas de trabajo y evitar cuellos de botella antes de que descarrilen su proyecto.

¿Ayuda con la gestión de tareas? Sí, por supuesto. Supongamos que escribes: «Preparar el informe de equipo de ventas del segundo trimestre para el próximo viernes». Brain lo convierte en una tarea de ClickUp completamente desarrollada, con una fecha límite, una persona asignada y todo el contexto que puede encontrar. Además, el gestor de tareas con IA resume las actualizaciones del proyecto, para que siempre sepas lo que ha sucedido sin necesidad de reuniones constantes para conocer el estado.

*equilibre las cargas de trabajo con ClickUp Vista Carga de Trabajo

Para equilibrar las cargas de trabajo entre varios equipos, ClickUp Vista Carga de Trabajo le ofrece una visión clara y en tiempo real de la capacidad del equipo, de modo que pueda reasignar tareas antes de que se produzca el agotamiento.

Obtenga una visión general de cómo se distribuyen las tareas entre su equipo con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Ajustar la capacidad de cada persona y vea en tiempo real quién está desbordado y quién va con holgura. A continuación, solo tiene que arrastrar y soltar para reasignar tareas y mantener todo equilibrado.

Instancia, su diseñador principal está al límite de su capacidad, pero el diseñador autónomo tiene disponibilidad. Puede transferir el exceso de trabajo en cuestión de segundos y mantener el proyecto en seguimiento.

⚙️ Bonificación: Elija la plantilla de matriz de recursos de ClickUp para alinear a los miembros del equipo, las herramientas y los cronogramas de cada fase del proyecto, lo que facilitará y optimizará la planificacion de recursos.

*realice un seguimiento del tiempo y haga una duración estimada más inteligente con ClickUp Control de Tiempo

Añada duraciones estimadas a cada tarea con ClickUp Project Time Tracking

Si desea asegurarse de que las tareas se ajustan a los límites del equipo y a las fechas límite, ClickUp Proyecto Control de Tiempo le permite visualizar cuánto tiempo llevan realmente las tareas. Utilice cronómetros o registre el tiempo manualmente; todo queda registrado.

Supongamos que su editor de vídeo registra seis horas para un vídeo teaser que tenía una duración prevista de tres. Ahora ya sabe dónde se va el tiempo y puede redistribuir el trabajo a un freelancer antes de que las cosas se compliquen.

Utilice plantillas para gestionar los recursos de forma más eficiente

Obtenga una plantilla gratuita Gestione el tiempo, la capacidad y las prioridades de su equipo con la plantilla de plan de recursos de ClickUp

Aplique la plantilla de planificación de recursos de ClickUp para visualizar las tareas y los recursos en un flujo de trabajo unificado, optimizar las cargas de trabajo, anticipar posibles riesgos y alinear a los equipos en torno a las prioridades y las metas empresariales.

Además, puede gestionar las horas, los subcontratistas y la disponibilidad con campos personalizables.

⚙️ Bonificación: Implemente la plantilla ClickUp Resource Management People para planear y asignar el trabajo entre las personas, realizar el seguimiento de la disponibilidad y garantizar que nadie esté sobrecargado.

las mejores funciones de ClickUp*

*límite de ClickUp

La extensión de funciones y las opciones personalizadas pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios

*precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 080 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que una reseña de G2 tenía que decir sobre este software de gestión de recursos con IA:

... Por fin he encontrado algo que me hace sentir como en Inicio... Lo que diferencia a ClickUp para mí es cómo combina a la perfección la gestión de tareas con la mensajería y la colaboración en tiempo real... Solo tengo que hacer clic en una tarea y empezar una discusión allí mismo. Cada comentario, archivo y actualización está exactamente donde debe estar, adjunto a la propia tarea.

... Por fin he encontrado algo que me hace sentir como en Inicio... Lo que diferencia a ClickUp para mí es cómo combina a la perfección la gestión de tareas con la mensajería y la colaboración en tiempo real... Solo tengo que hacer clic en una tarea y empezar una discusión allí mismo. Cada comentario, archivo y actualización está exactamente donde debe estar, adjunto a la propia tarea.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. Las tres barreras principales son la falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento y las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Desde predecir cuellos de botella en la capacidad hasta actualizar automáticamente los cronogramas y equilibrar las cargas de trabajo en tiempo real, le ayuda a ganar claridad sin esfuerzo.

2. Scoro (el mejor para la gestión integrada de empresa y finanzas)

a través de Scoro

Scoro es una herramienta de gestión de recursos para empresas de servicios profesionales, como consultoras y agencias. Integra la gestión de proyectos, la planificación de recursos, la elaboración de presupuestos, el equipo de ventas y las finanzas en un único sistema conectado, lo que le ofrece una vista en tiempo real del rendimiento y la rentabilidad de su empresa.

Lo que distingue a Scoro es su profundidad en el control financiero. Sus herramientas, como el seguimiento de la rentabilidad en tiempo real, la gestión de costes a nivel de proyecto y la elaboración de presupuestos detallados, lo hacen especialmente valioso para las empresas que se preocupan por los márgenes. Además, es excelente para equilibrar la carga de trabajo: prevé las necesidades de recursos y realiza la distribución de las tareas en función de la disponibilidad, lo que le ayuda a evitar el agotamiento.

*las mejores funciones de Scoro

Realice un seguimiento de las horas facturables y no facturables, y utilice la información obtenida para mejorar la rentabilidad y el plan

Reorganice las tareas de forma inteligente para adaptarse a los cambios de prioridad con ajustes automáticos del cronograma en todas las dependencias

Alinee los plazos con la capacidad real del equipo para evitar promesas excesivas o incumplimientos de los objetivos de entrega

Utilice plantillas de plan de recursos para poner en marcha nuevos proyectos con tareas y hitos predefinidos rápidamente

límite de Scoro*

La interfaz utiliza, de forma predeterminada, los formatos de dirección del Reino Unido/Europa, lo que puede confundir a los usuarios no pertenecientes a la UE

Falta de automatización similar a IFTTT («si esto, entonces aquello») o lógica condicional para formularios y campos

Precios de Scoro

Básico: 23,90 $ al mes por usuario

crecimiento: *38,90 $ al mes por usuario

rendimiento: *59,90 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de Scoro*

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scoro?

Aquí tiene una reseña de Capterra sobre el software de gestión de recursos con IA:

Scoro tiene integraciones con otras soluciones con límite. Aunque hay API disponibles, estas no funcionan para todo. Los campos de Scoro para códigos postales, países y direcciones postales están ajustados para utilizar el formato del Reino Unido y Europa, lo que puede resultar un poco confuso a la hora de introducir los datos de contacto.

Scoro tiene integraciones con otras soluciones con límite. Aunque hay API disponibles, estas no trabajan para todo. Los campos de Scoro para códigos postales, países y direcciones postales están en ajuste para utilizar el formato del Reino Unido y Europa, lo que puede resultar un poco confuso a la hora de introducir los datos de contacto.

🔍 ¿Sabías que...? La gestión de recursos evolucionó con herramientas como los gráficos de Gantt (1900) y el método del camino crítico (1950), lo que permitió una mejor gestión de proyectos y asignación de recursos.

3. Teamwork (el mejor para la colaboración en proyectos centrados en el cliente)

a través de Teamwork

Teamwork es una plataforma integral de gestión de proyectos que destaca en la gestión de recursos. Es ideal para agencias y equipos centrados en el cliente que desean optimizar sus operaciones. La plataforma de gestión de proyectos mejorada con IA vincula directamente la plan de recursos humanos con la rentabilidad sin complicar las cosas.

También le ayuda a controlar los cambios en el alcance, realizar un seguimiento de cada hora facturable y detectar problemas de capacidad de forma temprana. Con herramientas como el Programador de recursos y los Proyectos provisionales, puede realizar la previsión de la demanda y planear con antelación.

Las mejores funciones para el trabajo en equipo

Utilice el planificador de carga de trabajo para cambiar las asignaciones en función de la capacidad del equipo y evitar el agotamiento

Planifique con antelación con proyectos provisionales y recursos provisionales para evitar compromisos excesivos

Mueva las asignaciones utilizando ajustes de duración estimada y no disponible para un plan más inteligente con la función de arrastrar y soltar

Defina los rols, las habilidades y las horas facturables por persona utilizando las tarifas de costes y las horas de trabajo para gestionar la economía del equipo

*límite del trabajo en equipo

Solo se pueden realizar ajustes de fecha límite, no horas específicas, lo que dificulta la priorización diaria

Es difícil ver las tareas de varios tableros de clientes en un solo lugar sin duplicarlas

Precios para equipos

*free Forever

entrega: *13,99 $ al mes por usuario

Grow: 25,99 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo

G2: 4,4/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? La Revolución Industrial dio un vuelco a la gestión de recursos. Las cadenas de montaje, los estudios de tiempos y la «gestión científica» de Frederick Taylor convirtieron la productividad en la nueva reina.

4. Resource Guru (el mejor para optimizar la programación de recursos)

a través de Resource Guru

Resource Guru es un software de gestión de recursos basado en la nube y una herramienta de programación que ayuda a los equipos a asignar personal, equipos y espacios para reuniones. Conocido por su interfaz intuitiva y sus sólidas capacidades de programación, está dirigido a equipos pequeños y medianos de diversos sectores.

Facilita la programación diaria con interacciones de arrastrar y soltar, indicadores visuales de carga de trabajo y detección intuitiva de conflictos. Campos personalizados gestiona el personal, los equipos y las salas de reunión desde un conjunto de recursos centralizado, y permite filtrar el talento por habilidades, departamentos y ubicaciones.

Las mejores funciones de Resource Guru

Utilice el flujo de trabajo de aprobación para asignar responsables de aprobación de reservas y proteger el tiempo de los miembros del equipo con mayor demanda

Aplique Campos personalizados para etiquetar y filtrar recursos en función de atributos únicos, como habilidades, herramientas o región

Acceda a información en tiempo real con la «barra de disponibilidad» para optimizar las cargas de trabajo y evitar el exceso de reservas

Planifique con confianza en diferentes zonas horarias gracias a la compatibilidad integrada con zonas horarias, que elimina la confusión entre ubicaciones

límite de Resource Guru*

No hay alertas claras para el tiempo sin reservar, y los usuarios deben pasar el cursor manualmente para ver las horas restantes

Los menús desplegables son ineficaces, complicados y propensos a error, especialmente cuando se seleccionan accidentalmente opciones en blanco

Precios de Resource Guru

plan Grasshopper: *5 $ al mes por usuario

*plan Blackbelt: 8 $ al mes por usuario

plan Master: *12 $ al mes por usuario

valoraciones y reseñas de Resource Guru*

G2: 4,6/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 530 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Resource Guru?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 :

No hay ninguna desventaja real en utilizar Resource Guru. Sin embargo, no resulta muy útil cuando los usuarios no actualizan en qué proyecto están trabajando y cuándo.

No hay ninguna desventaja real en utilizar Resource Guru. Sin embargo, no resulta muy útil cuando los usuarios no actualizan en qué proyecto están trabajando y cuándo.

🔍 ¿Sabías que...? Durante la Edad Media (476-1450 d. C.), surgieron los gremios como asociaciones de artesanos y comerciantes que gestionaban los recursos para producir bienes como pan y armaduras. Estas pequeñas empresas dependían de maestros artesanos para supervisar la producción, lo que constituía un formulario temprano de gestión de recursos a nivel organizativo.

5. Mosaic (el mejor para la planificación de la plantilla basada en IA)

a través de Mosaic

Mosaic es una herramienta de gestión de recursos basada en IA que cambia las reglas del juego en lo que respecta a las hojas de cálculo obsoletas y la planificación desconectada. Extrae datos en tiempo real de sus sistemas y le ofrece visibilidad sobre quién está trabajando en qué, cuándo y por qué es importante. Mosaic ofrece un calendario visual de recursos para planear y realizar un seguimiento de las asignaciones de proyectos, lo que mejora la visibilidad del equipo.

La herramienta se sincroniza automáticamente con sus herramientas existentes, ofrece instantáneas de la carga de trabajo y proporciona informes visuales que cuentan una historia. Puede realizar un seguimiento del rendimiento sin demora utilizando informes y paneles de control de utilización que le ayudan a analizar el tiempo plan frente al real, los presupuestos y el rendimiento del equipo en tiempo real.

las mejores funciones de Mosaic*

Empareje habilidades, rols y disponibilidad en segundos con IA Team Builder

Aproveche la «plan de plantilla con IA» para saber exactamente cuándo ampliar su equipo en función de la demanda prevista

Cree mapas de calor de la carga de trabajo para detectar al instante el personal sobrecargado o infrautilizado en todos los departamentos

Utilice el cambio de programación y la gestión de dependencia para modificar los cronogramas y los planes sin interrumpir los flujos de trabajo

*límite de Mosaic

El equipo de desarrollo tarda en implementar las solicitudes de funciones y tiende a prometer cronogramas de lanzamiento excesivamente optimistas

Los usuarios que no están asignados a un proyecto no pueden tener vista de él, lo que crea problemas de visibilidad para la programación y la planificación

Precios de Mosaic

Precios personalizados

valoraciones y reseñas de Mosaic*

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

6. Previsión (el mejor para el análisis predictivo de proyecto)

a través de previsión

Con hojas de horas basadas en IA, previsión elimina las complicaciones del tiempo registrado y le ofrece una visión clara y en tiempo real del seguimiento de sus proyectos, su personal y sus beneficios. Es como tener un analista integrado que detecta dónde se están perdiendo márgenes, qué tareas están acaparando recursos y qué hay que arreglar antes de que se convierta en un problema.

Previsión también automatiza el trabajo entre bastidores para que su equipo pueda moverse más rápido y de forma más inteligente. Si su meta es mantener la rentabilidad y ser proactivo, esta herramienta le ayudará a conseguirlo.

las mejores funciones de previsión*

Automatice la programación de tareas con la vista «People Schedule», que asigna instantáneamente la persona adecuada a la tarea adecuada en función de sus habilidades y disponibilidad

Defina el alcance de los nuevos proyectos con antelación utilizando la «reserva de plazas» y la «previsión de probabilidades de éxito» para planear con confianza y antelación

Realice un seguimiento instantáneo del estado de los proyectos mediante un control presupuestario basado en IA que tiene en cuenta los costes en tiempo real, los ingresos obtenidos y el margen de cada proyecto

Usa informes de utilización para compartir información bajo demanda, recopilando datos en tiempo real sobre el rendimiento de los recursos y de los proyectos

límite de las previsiones*

Algunas funciones, como sincronizar con GitLab y los cronómetros de tareas, son lentas y presentan fallos

Los usuarios quieren más flexibilidad, como enlazar subtareas a hitos y que eso se refleje en horas

precios de previsión*

Precios personalizados

valoraciones y reseñas de previsión*

G2: 4,2/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre previsión?

Una reseña de Capterra hace mención de:

Puedo ver fácilmente mis tarjetas futuras y pasadas, los plazos, los cronogramas de los proyectos, los planes de hitos y los miembros del equipo. Puedo cambiar fácilmente el estado de la tarjeta de «pendiente» a «en curso» y a «terminada».

Puedo ver fácilmente mis tarjetas futuras y pasadas, plazos, cronogramas de proyectos, planes de hitos y miembros del equipo. Puedo cambiar fácilmente el estado de la tarjeta de «pendiente» a «en curso» y a «terminada».

💡 Consejo profesional: Utilice la regla 80/20 o una matriz de decisión para priorizar los recursos y proyectos de mayor impacto. Le ayudará a mantenerse centrado y evitará el agotamiento. Utilice una puntuación objetiva para evitar decisiones emocionales en la asignación de recursos.

7. Float (el mejor para plan visual de la capacidad del equipo)

a través de Float

Float hace que la plan de recursos sea sencilla y muy visual. Está diseñado para ofrecerte una vista en tiempo real y sin conjeturas de quién está haciendo trabajo en qué, quién está sobrecargado y cuál es la situación de tus presupuestos.

Puede arrastrar y soltar tareas en la programación, asignar horas o porcentajes e incluso etiquetar a las personas por habilidades o departamentos. El software de gestión de recursos con IA muestra al instante cómo afectan los cambios a su previsión. ¿Y lo mejor? Cuenta los días libres, las vacaciones y las tarifas facturables para que no haya duplicaciones ni asignaciones erróneas.

Las mejores funciones de Float

Detecte los problemas a tiempo con el seguimiento de la capacidad en tiempo real y reciba alertas sobre horarios sobrecargados, recursos infrautilizados y conflictos de tiempo libre

Defina roles estándar, tarifas de facturación/costes y etiquetas de habilidades para asignar fácilmente a la persona adecuada a cada trabajo

Cree políticas de permisos personalizadas, utilice la automatización en la asignación de vacaciones y gestione los días libres con aprobaciones integradas

Programa y organiza los datos por cliente, departamento o proyecto con vistas filtradas

*límite de flotación

No hay opción para ver fácilmente a los compañeros de equipo asignados al mismo proyecto

El uso de filtros puede resultar poco intuitivo a la hora de buscar tareas relacionadas

Precio variable

*starter: 8,50 $ al mes por usuario

Pro: 14 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Float

G2: 4,3/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

8. Runn (el mejor para la previsión de capacidad en tiempo real)

a través de Runn

Runn elimina el estrés de tener que hacer malabarismos con el personal, los proyectos y las previsiones, ya que le ofrece una vista clara e interactiva. Su programador de arrastrar y soltar y sus visualizaciones en tiempo real facilitan el ajuste del cronograma o la reasignación de recursos sobre la marcha.

¿Tienes un proyecto posible o una contratación sin confirmar? También puedes planificarlo utilizando marcadores de posición y proyectos provisionales para prepararte antes de que nada sea definitivo. El mapa de capacidad te ofrece una visión rápida y codificada por color de la utilización del equipo y la asignación de recursos. Al mismo tiempo, los informes de personal desglosan los ingresos, las horas facturables y quién tiene capacidad disponible.

Las mejores funciones de Runn

Filtre su base de datos de talentos por rol, habilidades, ubicación o etiquetas personalizadas utilizando la «Búsqueda inteligente»

Simule la carga de trabajo futura con la plan hipotética y la previsión de utilización en diferentes escenarios

Planifique en torno a incógnitas utilizando «marcadores de posición» para definir las necesidades de capacidad sin la confirmación de nombres concretos

Realice un seguimiento de los ingresos, los costes y los beneficios en tiempo real con «informes de previsión financiera» por proyecto o cartera

*límite de Runn

Problemas con la coherencia de los datos, como la representación incorrecta de carácter en nombres con acentos

Imposibilidad de filtrar proyectos por marcadores de posición para obtener vistas de plan más específicas

Precios de Runn

*starter: 10 $ al mes por usuario

*profesional: 14 $ al mes por usuario

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Runn

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 25 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runn?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra :

Me gustaría que se añadieran más funciones en el espacio de la gestión de recursos humanos y sus habilidades para poder utilizar mejor la parte de asignación de tiempo junto con la respuesta a solicitudes de información y propuestas.

Me gustaría que se añadieran más funciones en el espacio de la gestión de recursos humanos y sus habilidades para poder utilizar mejor la parte de asignación de tiempo junto con la respuesta a solicitudes de información y propuestas.

🧠 Dato curioso: El Imperio Romano funcionaba como un reloj gracias a las descripciones de los puestos de trabajo y las cadenas de comando. Incluso la Iglesia tenía versiones tempranas de gráficos.

9. Kantata (el mejor para el seguimiento del rendimiento de los servicios profesionales)

a través de Kantata

Kantata está diseñado para equipos en los que las personas son el producto, como consultoras, agencias y empresas de servicios profesionales. Va mucho más allá de la programación básica. Obtiene recomendaciones inteligentes sobre la dotación de personal, actualizaciones de proyectos en directo y previsiones en tiempo real, todo en un solo lugar.

Funciones como el inventario de habilidades y la previsión de recursos facilitan la asignación rápida de las personas adecuadas a los proyectos adecuados. En lugar de un panel de control estático, obtienes lo que los usuarios denominan una «vista panorámica», un plan en constante actualización que se adapta a tu negocio.

*las mejores funciones de Kantata

Cree planes de dotación de personal flexibles con una asignación de recursos en tiempo real que se ajusta a medida que evolucionan los proyectos

Gestión de los colaboradores internos y externos sin problemas a través de «Talent Network Management»

Genere automáticamente las sugerencias de personal más adecuadas con las «Recomendaciones de recursos configurables»

Detecte y prevenga los riesgos de entrega de forma temprana utilizando «Kantata Pulso» para realizar un seguimiento del estado de ánimo del equipo y la salud del proyecto

*límite de Kantata

Los usuarios a veces consideran que el nivel de detalle es excesivo y que los paneles son difíciles de personalizar

Completar tareas básicas puede requerir varios clics, lo que ralentiza la productividad

Precios de Kantata

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kantata

G2: 4,2/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 600 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Se espera que el mercado global de software de inteligencia artificial (IA) crezca a una tasa compuesta anual del 30 %. Esto significa que alcanzará un tamaño de 1430 millones de dólares en 2030.

10. Wrike (el mejor para la visibilidad de proyectos a nivel de corporación)

a través de Wrike

Si buscas algo más que realizar un seguimiento de las horas y asignar tareas, Wrike puede ser tu herramienta. Conecta la planificación, la colaboración y la ejecución, adaptándose al flujo de trabajo de tu equipo en lugar de obligarte a ajustarte a él. Los gráficos de carga de trabajo y las reservas de recursos te ofrecen una visión en tiempo real de las cargas de trabajo, el esfuerzo y las reservas, lo que permite una planificación precisa de la capacidad.

Wrike también elimina las complicaciones de la recepción y la ejecución con la automatización del flujo de trabajo, gracias a los formularios de solicitud dinámicos y los tipos de elementos personalizados. Todo fluye en un único entorno de trabajo, sin traspasos manuales ni hojas de cálculo. Además, su integración con Klaxoon convierte las sesiones de brainstorming en trabajo práctico, directamente en Wrike.

*las mejores funciones de Wrike

Cree reservas con «reservas de recursos» para bloquear tiempo para personas o rols y supervisar el esfuerzo real frente al plan

Equilibre las cargas de trabajo entre los Teams con gráficos de carga de trabajo en tiempo real y redistribuya las tareas con unos pocos clics

Incorpore datos relevantes a automatizaciones, panel y (elaboración de) informes con «Wrike Datahub»

Convierta las entradas en tareas utilizando la creación de trabajo con IA, que convierte automáticamente las notas sueltas en subtareas estructuradas

*límite de Wrike

La configuración predeterminada de los ajustes de las notificaciones puede provocar fatiga por alertas, a menos que se personalice de forma manual

Su complejo conjunto de funciones puede resultar excesivo para el seguimiento de tareas básicas o flujos de trabajo sencillos

precios de Wrike*

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de Wrike*

G2: 4,2/5 (más de 4000 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 2700 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un crítico de G2 dijo lo siguiente sobre el software de gestión de recursos con IA:

Mi organización aprovecha al máximo la posibilidad de crear tareas directamente desde el correo electrónico. A menudo recibimos solicitudes por correo electrónico y queremos capturar el cuerpo de la solicitud inicial para futuras referencias en la tarea. La función de correo electrónico nos permite hacerlo de forma rápida y coherente.

Mi organización aprovecha al máximo la posibilidad de crear tareas directamente desde el correo electrónico. A menudo recibimos solicitudes por correo electrónico y queremos capturar el cuerpo de la solicitud inicial para futuras referencias en la tarea. La función de correo electrónico nos permite hacerlo de forma rápida y coherente.

🤝 Recordatorio amistoso: Imparte formación cruzada siempre que puedas. Te proporcionará opciones de copia de seguridad cuando los recursos clave se vean mermados.

11. Paymo (el mejor para el control de tiempo con integración de facturación)

a través de Paymo

Paymo está diseñado para equipos que necesitan tener una visión clara de quién hace qué, cuándo y cómo afecta a los resultados. Combina el control de tiempo, la plan de proyectos, la programación de recursos y la facturación.

¿Qué es lo más útil? Puede cambiar entre las vistas de proyecto y de empleado en el mismo cronograma, por lo que optimizar la asignación de recursos en su equipo es muy sencillo. Y como Paymo combina datos operativos y financieros, puede supervisar fácilmente los márgenes de beneficio y detectar si alguien tiene exceso de trabajo o está infrautilizado antes de que se convierta en un problema.

las mejores funciones de Paymo*

Convierta los datos de las tareas en bloques de tiempo preprogramados con «reservas fantasma» para rellenar automáticamente los planes de recursos

Gestione las cargas de trabajo de forma visual a través del programador de equipos, con indicadores codificados por color para los miembros del equipo con exceso de trabajo o infrautilizados

Realice un seguimiento pasivo del tiempo con «Paymo Track», que crea automáticamente hojas de horas basadas en la actividad del usuario

Centralice la planificación de las vacaciones utilizando el planificador de vacaciones integrado directamente en el cronograma de la programación

límite de Paymo*

Imposibilidad de registrar el tiempo dedicado al trabajo fuera de línea o al desplazamiento, lo que afecta a los usuarios que necesitan registros de tiempo completados

Retrasos en la transferencia de los pagos de los clientes a las cuentas bancarias de los usuarios

Precios de Paymo

Free

starter: *5,90 $ al mes por usuario

Oficina pequeña: 10,90 $ al mes por usuario

business: *16,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Paymo

G2: 4,6/5 (más de 580 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 650 opiniones)

💡 Consejo profesional: Cree un mapa de habilidades dinámico para su equipo dentro de su herramienta de gestión de recursos. La IA puede sacar a la luz fortalezas ocultas, como un diseñador con experiencia en visualización de datos o un desarrollador que domina múltiples marcos de trabajo, para que pueda asignar el trabajo en función del talento, y no solo de la disponibilidad. Actualice este inventario periódicamente para evitar carencias de habilidades, plan la formación y tomar decisiones más inteligentes sobre la dotación de personal cuando surjan nuevos proyectos.

