los 13 mejores programas de gestión de ensayos clínicos para 2025

En general, Medidata es bastante fácil de usar con vídeos de formación completos. La interfaz no es divertida ni intuitiva de navegar y las páginas completadas no fluyen a la página siguiente una vez guardadas, lo que hace que la entrada de datos lleve más tiempo. Además, no me gusta que cuando terminas una página de entrada de datos del eCRF, después de guardar, no fluya automáticamente a la página siguiente donde se necesitan los datos, especialmente en la misma visita.