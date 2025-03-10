Las 15 mejores alternativas a Culture Amp para el compromiso de los empleados

Los equipos comprometidos impulsan la innovación, fomentan culturas laborales prósperas y aumentan la productividad. ¿Se pregunta cuál es el impacto? Las empresas con un alto nivel de compromiso de los empleados tienen un 14 % más de rentabilidad y un 70 % más de bienestar.

Es cierto que herramientas como Culture Amp se han convertido en soluciones imprescindibles para abordar el complejo reto del compromiso de los empleados. Pero Culture Amp no es la única solución y puede que no se adapte a todos los equipos o flujos de trabajo.

En lugar de perder horas en una espiral de investigación, hemos hecho el trabajo pesado por usted. Este blog cubre 15 alternativas destacadas a Culture Amp, desglosando sus ventajas, desventajas, precios y reseñas para ayudarle a encontrar la opción perfecta.

⏰ Resumen de 60 segundos Culture Amp es una popular solución de recursos humanos que mejora el compromiso de los empleados. Sin embargo, su extensa curva de aprendizaje y sus funciones pueden no adaptarse a todas las empresas. Aquí tienes las 15 mejores alternativas a Culture Amp para equipos que buscan una solución más adecuada. ClickUp (ideal para la gestión de proyectos de RR. HH. y el compromiso de los empleados)

Lattice (la mejor opción para evaluaciones de rendimiento personalizadas y planes de crecimiento)

Leapsome (la mejor opción para la automatización de la retroalimentación de 360 grados y la alineación de metas)

Quantum Workplace (la mejor para el análisis predictivo del compromiso)

15Five (ideal para controles semanales y fomentar el reconocimiento de los empleados)

Betterworks (la mejor opción para integrar OKR y comentarios continuos)

Workleap (la mejor para la colaboración y el seguimiento del compromiso)

Engagedly (la mejor opción para la gestión del rendimiento orientada a metas)

Workday (Peakon) (La mejor para la experiencia de los empleados y el análisis de opiniones)

Glint (la mejor opción para obtener información sobre el compromiso basada en IA)

Workvivo (la mejor opción para impulsar la comunicación entre los empleados y la cultura laboral)

SurveySparrow (ideal para encuestas dinámicas y conversacionales y comentarios)

CultureMonkey (la mejor opción para encuestas rápidas y herramientas de feedback)

BambooHR (la mejor opción para optimizar los procesos de RR. HH. y los servicios de autoservicio para empleados)

Microsoft Viva (la mejor opción para integrar el bienestar y la productividad con las herramientas de la empresa)

¿Qué debe buscar en las alternativas a Culture Amp?

Cuando busque alternativas a Culture Amp, asegúrese de que cuenten con las siguientes funciones para impulsar el compromiso y el rendimiento de los empleados.

Fácil escalabilidad: tenga en cuenta las herramientas que se ajustan al tamaño y la complejidad actuales y futuras de su equipo. Seleccione una que se adapte a las necesidades específicas de su organización.

Funciones fáciles de usar para usuarios: busque interfaces intuitivas con opciones de navegación sencillas. Dar prioridad a la facilidad de uso minimiza el tiempo de formación, facilita el manejo e incluso lo hace divertido y atractivo.

Prioriza la personalización: elige un software que tenga ajustes flexibles para adaptarse a la cultura de tu empresa. Asegúrate de que la plataforma te permita personalizar herramientas como encuestas y procesos de retroalimentación.

Analice la elaboración de informes y los análisis: realice una selección de alternativas a Culture Amp con sólidas funciones de elaboración de informes que proporcionen información útil. Busque soluciones que ofrezcan visualizaciones fáciles de leer y datos detallados.

Comprueba las capacidades de integración: Adopta herramientas que se integren perfectamente con tu paquete de software actual. Da preferencia a las opciones que funcionen bien con HRIS, herramientas robustas de gestión del rendimiento, Adopta herramientas que se integren perfectamente con tu paquete de software actual. Da preferencia a las opciones que funcionen bien con HRIS, herramientas robustas de gestión del rendimiento, software de supervisión de empleados y aplicaciones de comunicación.

💡 Consejo profesional: Anote una lista de las funciones que necesita y que son exclusivas de su cultura y procesos de trabajo. Esto mantendrá el proceso de selección sistemático y completo.

Las 15 mejores alternativas a Culture Amp

Con encuestas personalizables, análisis sofisticados e integraciones sencillas, las alternativas a Culture Amp pueden tener justo las funciones que le faltan. A medida que su equipo crezca, estas 15 herramientas se adaptarán a sus necesidades, ofreciéndole funciones adicionales y una mayor seguridad de los datos.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de RR. HH. y el compromiso de los empleados)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo en equipo, con más de 30 herramientas y más de 1000 integraciones. Desde formularios de encuestas y gestión de tareas hasta análisis en profundidad y visualizaciones impresionantes, tiene todo lo que necesitas para alcanzar tus metas, todo en un solo lugar.

¿Quieres profundizar en todo lo relacionado con los recursos humanos?

El software de gestión de proyectos de RR. HH. de ClickUp está diseñado para potenciar el compromiso y la colaboración de los empleados. La solución incluye herramientas de establecimiento de objetivos que enlazan los objetivos a largo plazo con cada tarea, lo que ayuda a los gerentes a marcar el ritmo y la dirección de sus equipos.

Gestiona las capacidades individuales, optimiza el ancho de banda de los empleados e incluso planifica los recursos para proyectos futuros con la vista Carga de trabajo de ClickUp.

Las funciones de RR. HH. de ClickUp incluyen una práctica vista Carga de trabajo que le ofrece una visión general en una sola página de las tareas y las necesidades futuras de su equipo.

Ayuda a planificar mejor la capacidad, refuerza el análisis de la plantilla, evita el agotamiento y mantiene al equipo libre de estrés. Además, ¡siempre sabrás quién tiene capacidad para asumir más trabajo!

Crea encuestas para empleados, realiza automatizaciones de tareas repetitivas y genera ideas para planes de desarrollo con ClickUp Brain.

El uso de ClickUp HR Gestión de Proyectos te da acceso a la herramienta de IA de la plataforma, ClickUp Brain. Esta función ayuda a estandarizar los flujos de trabajo, agilizar la comunicación de políticas y realizar la automatización de tareas repetitivas. Incluso crea encuestas instantáneas, resume informes y comparte análisis detallados de las opiniones de los empleados.

Visualiza los datos de las encuestas, organiza la información y planifica tareas orientadas al cronograma con ClickUp Views.

La gestión de proyectos de RR. HH. de ClickUp ofrece más de 15 vistas, como calendarios y diagramas de Gantt. Esta función permite a los equipos personalizar la forma en que realizan el seguimiento del rendimiento y planifican el desarrollo de los empleados. Además, los equipos de RR. HH. pueden adoptar los paneles de control de ClickUp para obtener información sobre las métricas de compromiso que rivaliza con las herramientas de gestión del rendimiento más completas.

La sólida jerarquía de proyectos y el cifrado de permisos de la plataforma mantienen seguras sus funciones y comunicaciones. De esta manera, las conversaciones confidenciales entre los gerentes y los equipos permanecen protegidas.

¿Cree que la configuración es tediosa? ClickUp ofrece plantillas de RR. HH. listas para usar y prellenadas para un rápido desarrollo de los empleados, lo que facilita la configuración. Aquí tiene algunos ejemplos excelentes:

🔍 ¿Sabías que...? La falta de compromiso y la rotación de personal pueden costar a una empresa del S&P 500 una media de entre 228 y 355 millones de dólares al año . Una solución integral tiene ahora mucho más peso.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Se requiere un ligero esfuerzo de aprendizaje para dominar todas las funciones que ofrece ClickUp.

Puede carecer de una optimización móvil completa para la vista Tabla de ClickUp.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 10 $ al mes por usuario

Empresas: 19 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4200 opiniones)

Esto es lo que Ahmad Abu Sharea, director de gestión de proyectos de Primeland Real Estate Development, opina sobre ClickUp:

El objetivo inicial de utilizar ClickUp era supervisar las tareas de todos desde el punto de vista de un gestor, pero se desarrolló más adelante, cuando todos empezaron a establecer sus tareas con cronogramas. Se convirtió en una gran herramienta de colaboración que no esperábamos, y entonces creamos más proyectos y cambiamos nuestro objetivo original de gestionar a los empleados a gestionar tareas y supervisarlas.

La meta inicial de utilizar ClickUp era supervisar las tareas de todos desde el punto de vista de un gestor, pero se desarrolló más adelante, cuando todos empezaron a establecer sus tareas con cronogramas. Se convirtió en una gran herramienta de colaboración que no esperábamos, y entonces creamos más proyectos y cambiamos nuestro propósito original de gestionar empleados a gestionar tareas y supervisarlas.

➡️ Más información: Las mejores plantillas de evaluación del rendimiento para impulsar el crecimiento de los empleados

2. Lattice (la mejor opción para evaluaciones de rendimiento personalizadas y planes de crecimiento)

a través de Lattice

Diseñada para dar prioridad a las evaluaciones significativas, Lattice se abre paso en esta lista como una solución veterana de recursos humanos. La herramienta incluye herramientas para reuniones individuales, paneles de control de gestión del talento y evaluaciones de rendimiento específicas por tema.

Este software de compromiso de los empleados le permite crear matrices de competencias y trayectorias profesionales claras para ayudar al departamento de RR. HH. a identificar a los líderes potenciales y crear planes de formación personalizados.

Las mejores funciones de Lattice

Facilite el crecimiento profesional de los empleados con planes de desarrollo individual fáciles de poner en marcha.

Gestiona regularmente las expectativas de cada rol con planes de carrera específicos para cada función.

Manténgase al día con los índices de referencia de remuneración gracias a la información más reciente sobre el mercado.

Limitaciones de Lattice

La personalización de las encuestas y las evaluaciones es limitada y algo restrictiva.

La integración de los sistemas de RR. HH. existentes es un proceso complejo.

Precios de Lattice

Gestión del talento: 11 $ al mes por asiento.

HRIS: 10 $ al mes por asiento

Valoración y opiniones de Lattice

G2 : 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

➡️ Más información: Las mejores alternativas a Lattice para una mejor gestión del rendimiento

3. Leapsome (la mejor opción para la automatización de la retroalimentación de 360 grados y la alineación de metas)

a través de Leapsome

Leapsome da prioridad a una interfaz intuitiva para que las mejoras en RR. HH. sean más accesibles. Destaca por integrar comentarios de 360°, árboles de metas detallados e información basada en IA en una plataforma sencilla y atractiva.

Leapsome también simplifica la creación de encuestas y evaluaciones con diversas plantillas de buenas prácticas, que incluyen salud mental y gestión del cambio.

Las mejores funciones de Leapsome

Identifique fácilmente el talento con herramientas de elaboración de informes automatizadas, como la matriz de 9 casillas.

Conecta las aspiraciones de cada empleado y las metas de la empresa con árboles de metas.

Limitaciones de Leapsome

Demasiado amplio y extenso para adoptarlo en empresas con recursos de RR. HH. limitados.

Carece de una versión de prueba gratuita y tiene precios ambiguos a pesar de los numerosos módulos que incluye.

Precios de Leapsome

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Leapsome

G2 : 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Descubramos por qué los usuarios de Capterra consideran que Leapsome es sencillo y orientado al usuario:

Es increíble lo fácil y eficaz que resulta supervisar el rendimiento de los empleados e interactuar con las personas de su red.

Es increíble lo fácil y eficaz que resulta supervisar el rendimiento de los empleados e interactuar con las personas de su red.

🔍 ¿Sabías que...? Los empleados valoran mucho más el sentido de pertenencia de lo que creen sus empleadores. ¡Es un error que tu empresa no puede permitirse!

4. Quantum Workplace (la mejor para el análisis predictivo del compromiso)

a través de Quantum Workplace

¿Quiere fortalecer sus sistemas de RR. HH.? Pruebe Quantum Workplace. La solución cubre aspectos esenciales como la retroalimentación continua, el compromiso y las encuestas de satisfacción.

También incluye herramientas de evaluación del rendimiento, reuniones individuales y un asistente dedicado a las metas. Bonus: Quantum Workplace predice el compromiso y ofrece información sobre los equipos, las personas y los ciclos de retroalimentación.

Las mejores funciones de Quantum Workplace

Alinee las metas de la organización, del equipo y de los empleados con metas en cascada.

Comparte elogios y reconocimientos con insignias específicas de la cultura del trabajo y elogios relacionados con las tareas de la organización.

Refuerce las habilidades de los gerentes en materia de contratación, incorporación y compromiso con el análisis de las entrevistas de salida.

Límites de Quantum Workplace

Integración limitada con otros sistemas de RR. HH. y de correo electrónico, lo que restringe la fluidez del flujo de trabajo.

Carece de una interfaz intuitiva, lo que provoca confusión en las metas y problemas de trazabilidad.

Importar y exportar datos de comentarios puede resultar tedioso.

Precios de Quantum Workplace

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Quantum Workplace

G2 : 4,4/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

5. 15Five (ideal para comprobaciones semanales del compromiso y mapas de calor)

a través de 15Five

15Five es una popular herramienta que aborda el compromiso desde el punto de vista del bienestar mental. Su función de control semanal ayuda a los empleados a compartir cómo se encuentran y a los directivos a comprender y facilitar las mejoras.

También incluye sugerencias basadas en IA y planes de acción para el desarrollo individual. Esta alternativa a Culture Amp también analiza los datos de las encuestas para cuantificar el rendimiento de los directivos, los factores clave y los riesgos de compromiso.

Las 15 mejores funciones de 15Five

Correlaciona el compromiso con cada responsabilidad laboral con encuestas que miden lo motivador que resulta.

Conéctese fácilmente a varios sistemas de información de recursos humanos (HRIS) gracias a sus opciones de integración.

Mejora el reconocimiento de los empleados mediante funciones de elogio público.

Limitaciones de 15Five

Puede que no se adapte bien a organizaciones más grandes debido a los límites de sus funciones.

Carece de análisis avanzados en comparación con competidores como Lattice.

Ofrece una personalización limitada en las plantillas de evaluación del rendimiento.

Precios de 15Five

Engage: 4 $ al mes por usuario

Perform: 10 $ al mes por usuario.

Plataforma total: 16 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre 15Five

G2 : 4,6/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 850 opiniones)

Descubra por qué este usuario de G2 considera que 15Five es un potente conjunto de herramientas para la gestión del compromiso y el rendimiento de los empleados:

Puedo ver cómo las diferentes funciones, como High Fives, Best Self Review o incluso la configuración del perfil de usuario individual, se alinean con muchas de las buenas prácticas que hemos visto para ayudar a los empleados a aprovechar sus puntos fuertes y otros aprendizajes clave en el campo de los recursos humanos.

Puedo ver cómo las diferentes funciones, como High Fives, Best Self Review o incluso la configuración del perfil de usuario individual, se alinean con muchas de las buenas prácticas que hemos visto para ayudar a los empleados a aprovechar sus puntos fuertes y otros aprendizajes clave en el campo de los recursos humanos.

6. Betterworks (la mejor para integrar OKR y comentarios continuos)

a través de Betterworks

¿Busca alternativas a Culture Amp que sean ideales para empresas que hacen hincapié en la metodología ágil para la mejora? ¡Eche un vistazo a Betterworks! Ofrece un seguimiento dinámico de los OKR para mantener la alineación de las metas en primer plano en el compromiso de los empleados.

Con calibraciones rápidas y métodos de valoración sencillos, Betterworks permite a su equipo integrar los estándares empresariales en constante evolución en su proceso de rendimiento y potencial de los empleados.

Las mejores funciones de Betterworks

Garantiza acciones de rendimiento basadas en datos con el uso compartido de datos y procesos conectados a todos los módulos.

Obtenga información imparcial y basada en datos sobre el rendimiento de los empleados con estándares empresariales personalizables.

Impulsa la mejora continua con registros históricos de comentarios y encuestas exhaustivas de los empleados.

Limitaciones de Betterworks

Puede resultar caro para equipos medianos y grandes.

La implementación puede resultar compleja sin expertos cualificados en su organización.

Precios de Betterworks

Corporación: Precios personalizados

Mercado medio: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Betterworks

G2 : 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 20 opiniones)

7. Workleap (la mejor para la colaboración y el seguimiento del compromiso)

a través de Workleap

Si desea integrar el desarrollo de habilidades y el compromiso en su estructura organizativa, ¡Workleap es la mejor opción! Además de las evaluaciones de los gerentes, este software mantiene un trabajo colaborativo saludable a través de rápidas evaluaciones entre pares y autoevaluaciones.

Workleap también incluye un módulo de seguimiento de habilidades y creación de módulos de aprendizaje. Además, dispone de imágenes nítidas para realizar un seguimiento de cómo mejoran sus niveles de compromiso.

Las mejores funciones de Workleap

Fomente una cultura de reconocimiento con felicitaciones sinceras y recompensas gamificadas.

Combine el desarrollo y el compromiso con programas de cursos basados en los resultados de encuestas.

Límites de Workleap

La integración de herramientas de comunicación para equipos como Slack y el correo electrónico da lugar a incidencias ocasionales.

El precio resulta bastante elevado para las organizaciones más grandes.

Las funciones de elaboración de informes son bastante básicas en comparación con las de la competencia.

Precios de Workleap

Experiencia en la plataforma: 22 $ al mes por usuario.

Officevibe: 6,25 $ al mes por usuario.

Rendimiento: 6,25 $ al mes.

Pingboard: 5 $ al mes por usuario.

Gestión del aprendizaje: 5 $ al mes por usuario.

Incorporación: 2,50 $ al mes por usuario.

Skills: 2,50 $ al mes por usuario.

Valoración y opiniones de Workleap

G2 : 4,3/5 (más de 720 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

He aquí por qué este usuario de Capterra considera que Workleap es una herramienta excelente para recabar opiniones:

Muy positivo, hace que los empleados se sientan como un componente fundamental del equipo y permite a los gerentes descubrir cualquier área que requiera atención o cambios.

Muy positivo, hace que los empleados se sientan como un componente fundamental del equipo y permite a los gerentes descubrir cualquier área que requiera atención o cambios.

➡️ Más información: Estrategias eficaces de gestión del trabajo colaborativo para equipos

a través de Engagedly

Engagedly entra en la lista por su enfoque centrado en los dispositivos móviles para mantener a los equipos comprometidos y satisfechos: los empleados pueden mantenerse conectados y motivados en cualquier momento y lugar.

También realiza el seguimiento de las metas como OKR clave, con gamificación y automatización del aprendizaje para que todo sea divertido y productivo. ¡Conoce a Marissa IA, tu nueva asistente para establecer metas, realizar resúmenes de comentarios y realizar la creación de contenido!

Las mejores funciones de Engagedly

Fomente una cultura de rendimiento basada en resultados con OKR y metas impulsadas por IA.

Implemente programas de mentoría eficaces con expertos dedicados a la mentoría.

Proporcione actualizaciones importantes y planifique los recursos de los empleados con su plataforma optimizada para dispositivos móviles.

Límites de Engagedly

Los precios mínimos lo hacen caro para equipos pequeños.

Algunas funciones, como los registros e integraciones, pueden resultar complejas para los nuevos usuarios.

Precios de Engagedly

Gestión del rendimiento: 5-8 $ al mes por usuario.

Aprender y crecer: 3-5 $ al mes por usuario.

Reconocimiento y recompensa: 2 $ al mes por usuario.

Engage & Listen: 2 $ al mes por usuario.

Mentoring Suite: 8 $ al mes

Gestión de compensaciones: 10 $ al mes.

Comunicación con empleados sin escritorio: 5 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Engagedly

G2 : 4,3/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

9. Workday (Peakon) (la mejor para la experiencia de los empleados y el análisis de opiniones)

a través de Workday (Peakon)

La siguiente en la lista de alternativas a Culture Amp es Workday Peakon, una plataforma de compromiso de los empleados centrada en visualizar la opinión subjetiva de los empleados.

Esta joya impulsada por IA envía encuestas de compromiso personalizadas y convierte instantáneamente las respuestas en información en tiempo real. Los gerentes pueden cerrar fácilmente el ciclo de retroalimentación con temas de conversación, reconocimientos y chats privados privados.

La herramienta destaca las áreas de interés, celebra los logros y ayuda a generar ideas para cambiar la opinión.

🔍 ¿Sabías que... Peakon ofrece compatibilidad con hasta 60 idiomas, lo que elimina las barreras geográficas o socioculturales?

Las mejores funciones de Workday (Peakon)

Recopile comentarios de los empleados que trabajan en la oficina y a distancia con extensiones para escritorio, móvil, quiosco, Slack o Microsoft Teams.

Realiza la previsión del riesgo de rotación y mejore la retención del talento con el análisis en tiempo real de las métricas del ciclo de vida de los empleados.

Límites de Workday (Peakon)

Para aprovechar todas sus ventajas, es necesario contar con expertos cualificados que realicen un trabajo constante en él.

Al ser más caro que sus competidores, no es la opción ideal para empresas con menos recursos de RR. HH.

Precios de Workday (Peakon)

Precios personalizados

Valoración y opiniones de Workday (Peakon)

G2 : 4,6/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

Veamos cómo Workday (Peakon) ayuda a este usuario de G2 a conocer el pulso de los empleados:

Peakon es una plataforma que permite a la organización conocer el pulso de sus empleados. La variedad de preguntas de la encuesta garantiza que se aborden todos los temas relacionados con las relaciones entre los empleados y la organización.

Peakon es una plataforma que permite a la organización conocer el pulso de sus empleados. La variedad de preguntas de la encuesta garantiza que se cubran todos los temas relacionados con las relaciones entre los empleados y la organización.

10. Glint (la mejor para obtener información sobre el compromiso basada en IA)

a través de Glint

Glint es una solución de Microsoft que ayuda a las organizaciones a convertir la información en cambios significativos mediante encuestas personalizables. Las plantillas de Glint mantienen su lugar de trabajo en sintonía con lo que más importa, desde la incorporación hasta las entrevistas de salida, pasando por los controles de diversidad y la gestión del cambio.

También cuenta con funciones de IA de Microsoft integradas que resumen todos los comentarios y respuestas en información útil. Esto es perfecto para los líderes que desean promover un cambio cultural y alinear a los empleados con las metas de la estrategia de RR. HH.

🔍 ¿Sabías que...? Glint Inc. , que antes era independiente, se unió al ecosistema de Microsoft en 2018 después de que LinkedIn (una filial de Microsoft) la adquiriera. Hoy en día, sus recursos sirven como foro comunitario para que los usuarios compartan conocimientos e ideas.

Las mejores funciones de Glint

Mejora la retención con el seguimiento de comentarios en tiempo real y la planificación de acciones.

Mejora la comunicación con la generación de informes instantáneos y fáciles de exportar.

Limitaciones de Glint

Las empresas deben limitarse al ecosistema de Microsoft para disfrutar de todas las funciones.

Ofrece funciones limitadas de plataforma de gestión del rendimiento.

Precios de Glint

Microsoft Viva Glint: 2 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoración y opiniones de Glint

G2 : 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

11. Workvivo (la mejor para impulsar la comunicación entre los empleados y la cultura laboral)

a través de Workvivo

¿Necesita una interfaz intuitiva de estilo social para mejorar el compromiso? Workvivo le ofrece precisamente eso. La plataforma reúne la comunicación, las encuestas y las soluciones de recursos humanos en un único espacio para crear una experiencia comunitaria.

Workvivio incluye la función de noticias personalizadas de la intranet de la organización para mantener a las personas interesadas en las últimas metas y novedades de la empresa.

Las mejores funciones de Workvivo

Amplíe los logros del equipo con reconocimientos intuitivos y menciones públicas.

Fomente las conexiones auténticas con sus feeds de noticias personalizados.

Mejora la colaboración con herramientas sociales y de comunicación integradas.

Limitaciones de Workvivo

Opciones de personalización limitadas y caro para equipos pequeños.

No tiene opciones de integración con soluciones de software de RR. HH. más especializadas.

Precios de Workvivo

Plan Business: Precios personalizados

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Workvivo

G2 : 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Veamos por qué a este usuario de Capterra le encanta Workvivo:

Lo que más me gustó de Workvivo es su capacidad para crear una cultura laboral cohesionada y atractiva.

Lo que más me gustó de Workvivo es su capacidad para crear una cultura laboral cohesionada y atractiva.

12. SurveySparrow (ideal para encuestas dinámicas y de conversación y comentarios)

a través de SurveySparrow

SurveySparrow es ideal para empresas que prefieren una solución de encuestas sencilla pero analítica. Su interfaz sistemática divide el proceso de la encuesta de compromiso en pasos, desde su creación hasta el análisis y la exportación de los resultados.

Además de su interfaz clara, SurveySparrow le permite añadir múltiples formatos de preguntas y controlar bloques de la encuesta con lógica individual. También permite a los equipos de RR. HH. utilizar notificaciones y recordatorios por correo electrónico para un seguimiento eficaz.

Las mejores funciones de SurveySparrow

Personaliza cada encuesta con un amplio intervalo de botones, fuentes, colores e incluso temas.

Establezca condiciones para que solo se muestren preguntas relevantes para cada empleado con encuestas inteligentes adaptativas.

Recopile datos incluso sin acceso a Internet y sincronice la información más tarde con su opción de encuesta sin conexión.

Limitaciones de SurveySparrow

Solo ofrece funciones básicas de formato al crear preguntas.

Limitado a encuestas de compromiso, no a evaluaciones de rendimiento u otras soluciones de RR. HH.

Precios de SurveySparrow

Para particulares

Básico: 39 $ al mes

Starter: 59 $ al mes

Para equipos

Empresa: 149 $ al mes

Profesional: 399 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Profesional: 399 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Gestión de la reputación

Free

Starter: 99 $ al mes

Gestión de tickets

Free

Starter: 12 $ al mes

Evaluación 360

Rendimiento: Precios personalizados

Paquete completo

Plataforma: Precios personalizados

Valoración y opiniones de SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

a través de CultureMonkey

CultureMonkey es como un gurú del crecimiento para las empresas. Con comentarios anónimos y conocimientos basados en IA, convierte las opiniones sinceras en planes de acción que marcan la diferencia.

¿Lo mejor? Sus paneles visuales le ofrecen instantáneas en tiempo real y clasificadas por prioridad de las opiniones de los empleados, sin necesidad de filtros. Además, todas las preguntas y herramientas de encuestas rápidas de CultureMonkey se pueden personalizar fácilmente en cualquier medida.

Las mejores funciones de CultureMonkey

Reduzca el cansancio de las encuestas con la opción de programar una pregunta cada dos semanas o cada mes.

Mida el impacto de sus acciones con tendencias históricas e información detallada.

Maximice el retorno de la inversión de sus prácticas y esfuerzos de RR. HH. con métricas predefinidas de compromiso de los empleados.

Limitaciones de CultureMonkey

Presenta problemas ocasionales de carga y incidencias al crear encuestas complejas.

Al exportar informes avanzados, como mapas de calor, se pueden perder detalles visuales, como los códigos de colores.

Precios de CultureMonkey

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CultureMonkey

G2 : 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Echa un vistazo a lo que este usuario de G2 opina sobre CultureMonkey:

Culture Monkey tiene los paneles de control más avanzados que he visto en todas las herramientas que he evaluado o con las que he trabajado en el pasado. Ofrece informes y vistas personalizados, divididos por nivel de gestión, ubicaciones, departamentos y roles.

Culture Monkey tiene los paneles de control más avanzados que he visto en muchas de las herramientas que he evaluado o con las que he trabajado en el pasado. Hay informes y vistas personalizados disponibles, divididos por nivel de gerente, ubicaciones, departamentos y roles.

14. BambooHR (la mejor para optimizar los procesos de RR. HH. y los autoservicios de los empleados)

a través de BambooHR

BambooHR es un popular software de gestión de recursos humanos diseñado para empoderar a los empleados y mejorar los procesos. Ofrece comentarios de los gerentes y autoevaluaciones que se conectan fácilmente con sus herramientas de establecimiento de metas.

La solución incluye una herramienta de satisfacción de los empleados que realiza un seguimiento instantáneo de la marca del empleador y los niveles de motivación de los empleados. Además, simplifica la gestión de nóminas, el seguimiento de candidatos y la gestión de permisos.

Las mejores funciones de BambooHR

Crea un hub para todas las actualizaciones y anuncios internos con su función de espacio comunitario.

Mejora la precisión de los datos con su banco de preguntas investigadas y listas para usar sobre la experiencia de los empleados.

Limitaciones de BambooHR

El estilo de la elaboración de informes, especialmente elementos como los sellos de datos y las fuentes, es bastante básico y anticuado.

Las funciones se centran en la gestión general de RR. HH., no en el compromiso, y tienen una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de BambooHR

(Tarifa plana mensual para menos de 25 empleados; precios por usuario para más de 25 empleados).

Básico : Precios personalizados

Pro: Precios personalizados

Valoración y opiniones de BambooHR

G2 : 4,4/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2800 opiniones)

a través de Microsoft Viva

Si tiene Microsoft integrado en su empresa, Microsoft Viva es una excelente adición a su conjunto de herramientas de RR. HH. Más allá de las capacidades de Viva Glint en el análisis de encuestas, ofrece foros comunitarios y gestión de campañas para fomentar las conexiones y el compromiso.

Viva también le permite evaluar el bienestar de los empleados mediante encuestas rápidas y análisis de datos relacionados con las tareas. Además, ayuda a integrar el aprendizaje en las herramientas de productividad de Microsoft para el desarrollo de los empleados.

Las mejores funciones de Microsoft Viva

Facilita conversaciones interesantes con espacios dedicados a las noticias de la empresa y los intereses comunes.

Planifique y mejore el bienestar con gráficos de patrones de trabajo de los empleados y distribuciones de actividades.

Limitaciones de Microsoft Viva

Las integraciones se limitan al ecosistema de Microsoft.

Puede parecer una interfaz compleja y difícil de configurar.

Precios de Microsoft Viva

Microsoft Viva en Microsoft 365: Gratis, gratuito/a

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $ al mes por usuario.

Microsoft Viva Workplace Analytics y Employee Feedback: 6 $ al mes por usuario.

Microsoft Viva Suite: 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Viva

G2 : 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Veamos por qué este usuario de G2 prefiere Microsoft Viva:

Viva Insights es el mejor software para interactuar y trabajar en un entorno profesional. Es muy fácil de usar y de implementar. Lo que más me gusta es que es muy útil para aumentar la productividad y mejorar la experiencia de los empleados.

Viva Insights es el mejor software para interactuar y trabajar en un entorno profesional. Es muy fácil de usar y de implementar. Lo que más me gusta es que es muy útil para aumentar la productividad y mejorar la experiencia de los empleados.

Menciones especiales Reflektive: se integra a la perfección con herramientas como Slack, lo que la convierte en una parte natural de los procesos de trabajo diarios.

Qualtrics: Ofrece un conjunto de herramientas de RR. HH. más amplio para organizaciones que buscan una experiencia integral a nivel de corporación.

Potencia el compromiso y el rendimiento de los empleados con ClickUp

Un alto espíritu de equipo es el combustible que impulsa el impulso y el compromiso con las metas empresariales: añádele algunos comentarios constructivos y tendrás una concentración total en el largo plazo. Pero seamos realistas: los equipos de RR. HH. necesitan las herramientas adecuadas, como Culture Amp, para mantener todo bajo control.

Sin embargo, dado que no todas las empresas encajan con ella, hemos recopilado 15 alternativas a Culture Amp que podrían ser perfectas. Pero, cuando se trata de compromiso y ejecución de proyectos, ambos van de la mano.

Ahí es donde ClickUp destaca. Con su ingeniosa automatización, información basada en IA y magia en la gestión de tareas, ClickUp crea una cultura de trabajo positiva y de alta productividad: ¡todo son ventajas!

¿Está listo para mejorar el compromiso de los empleados y el rendimiento de la empresa? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!