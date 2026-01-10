Las 13 mejores herramientas de IA para el marketing de influencers en 2026

No todas las colaboraciones con influencers dan resultados. Algunas impulsan la interacción y las ventas, mientras que otras se desvanecen a pesar de parecer prometedoras sobre el papel.

¿Cuál es la diferencia? Los datos. 📊

Las herramientas de IA para el marketing de influencers ayudan a las marcas y agencias a ir más allá del número de seguidores, analizando los datos demográficos de la audiencia, la autenticidad de la interacción y el rendimiento de las campañas para tomar decisiones más inteligentes.

Pero no todas las herramientas merecen tu tiempo. Algunas son excelentes para la búsqueda de influencers, mientras que otras se centran en la gestión de campañas o en el análisis.

A continuación te presentamos las 13 mejores herramientas de IA para el marketing de influencers que te ayudarán a llevar a cabo campañas de influencers más eficaces. 🗃️

¡También hemos destacado algunas de las mejores en este vídeo!

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes nuestra lista de las 13 mejores herramientas de marketing de influencers con IA: ClickUp (Ideal para la gestión de campañas de influencers y la gestión de proyectos de marketing) Modash (Ideal para analizar el rendimiento del contenido de influencers en el pasado) Upfluence (La mejor para la búsqueda de influencers basada en IA) Influencity (La mejor para una gestión integral de las relaciones con influencers) Brandwatch Influencer (Ideal para el análisis de redes sociales a nivel de corporación y la identificación de influencers) Traackr (Ideal para la selección de influencers a gran escala y la optimización del gasto) Heepsy (Ideal para pequeñas empresas que buscan microinfluencers) CreatorIQ (Ideal para el marketing de influencers a nivel de corporación) IQfluence (La mejor para la búsqueda de influencers basada en IA y los datos predictivos de las campañas) HypeAuditor (La mejor para la detección de fraudes basada en IA) Klear (La mejor para el análisis de influencers basado en datos) GRIN (La mejor opción para la gestión integral de las relaciones con influencers) Aspire.io (La mejor para el marketing de influencers impulsado por la comunidad)

Con tantas herramientas de IA para la gestión de proyectos de marketing, es fácil sentirse abrumado. ¿Necesitas mejorar la búsqueda de influencers, la automatización de campañas o el análisis detallado? La herramienta adecuada depende de tus metas.

Veamos qué debes tener en cuenta para asegurarte de que estás invirtiendo en algo que realmente te ayude. 👇

Búsqueda y selección de influencers: Ayuda a analizar los datos demográficos de la audiencia, la calidad de la interacción y la autenticación para encontrar a los influencers adecuados

Información avanzada sobre la audiencia: Busca Busca una herramienta de marketing de influencers que evalúe a los seguidores de un influencer en función de su edad, ubicación, intereses y comportamientos de compra para garantizar la alineación con la marca.

Automatización de campañas y divulgación: Asegúrate de que la herramienta personalice la divulgación, gestione las relaciones con los influencers e incluso automatice las negociaciones de contratos.

Seguimiento del rendimiento y medición del ROI: Elige una herramienta que analice datos en tiempo real, realice el seguimiento de las conversiones y proporcione información para perfeccionar las estrategias de marketing de influencers

Plantillas prediseñadas: Busca una herramienta que ofrezca Busca una herramienta que ofrezca plantillas personalizables de planes de marketing para la planificación de campañas, la estrategia de contenido y la elaboración de informes de rendimiento, con el fin de mantener la coherencia.

Detección de fraudes y puntuación de autenticidad: Elige una herramienta que detecte seguidores falsos, señale la manipulación de la interacción e identifique la actividad de los bots.

Integración multiplataforma: Elige una plataforma que tenga compatibilidad con Instagram, TikTok, YouTube y las redes sociales emergentes para optimizar las campañas de marketing de influencers.

Gestión del calendario: Elige una herramienta que ofrezca Elige una herramienta que ofrezca calendarios de marketing para programar publicaciones, realizar el seguimiento de los plazos y coordinar el contenido entre varios influencers.

Estas son las mejores plataformas basadas en IA que realmente marcan la diferencia en la gestión de campañas de marketing de influencers. 📝

1. ClickUp (Ideal para la gestión de campañas de influencers y la gestión de proyectos de marketing)

ClickUp es la aplicación «para todo» en el ámbito laboral que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA para ayudarte a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Para los equipos de marketing, el software de gestión de proyectos de marketing ClickUp simplifica la gestión de campañas con influencers al reunir todo —creación de contenido, seguimiento de tareas y colaboración— en un solo lugar. Ayuda a los equipos a organizar flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas y gestionar grandes bases de datos de influencers sin tener que cambiar de herramienta.

Genera contenido y obtén información al instante con ClickUp Brain

ClickUp Brain es un asistente basado en IA que facilita la generación de contenido, el análisis de datos y la gestión de flujos de trabajo. Puede redactar mensajes de divulgación, perfeccionar los textos de las campañas, resumir información clave y mucho más.

Además, analiza el rendimiento de las campañas resumiendo las tendencias de interacción y proporcionando información útil, lo que facilita la evaluación de qué colaboraciones ofrecen los mejores resultados.

📮ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a dejar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización a partir de una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede ! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otras cosas, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de 3 aplicaciones por nuestra aplicación todo en uno para el trabajo!

Crea automatizaciones personalizadas para reducir la carga de trabajo manual y optimizar los flujos de trabajo

ClickUp Automatización te ayuda a gestionar las relaciones con los influencers y los procesos de las campañas sin agobiarte.

Por ejemplo, si un influencer envía sus materiales, las automatizaciones pueden notificarlo inmediatamente al equipo creativo para su revisión, actualizar la fase de la campaña a «Pendiente de aprobación» y programar la publicación del contenido una vez aprobado.

Utiliza la vista Tabla de ClickUp para realizar el seguimiento de los datos de los influencers

Además, la vista Tabla de ClickUp ofrece una interfaz similar a la de una hoja de cálculo para organizar tu base de datos y actuar como un CRM dinámico para influencers. Puedes realizar el seguimiento de detalles esenciales como la información de contacto, el historial de colaboraciones y las métricas de rendimiento en un formato claro y personalizable.

ClickUp nos permite utilizar nuestros recursos de marketing de forma más eficaz y armonizar nuestro enfoque de comercialización en todas las empresas.

ClickUp nos permite utilizar nuestros recursos de marketing de forma más eficaz y armonizar nuestro enfoque de comercialización en todas las empresas.

A la mayoría de los profesionales del marketing que utilizan ClickUp les gustan especialmente las plantillas para influencers predefinidas del software.

Descargar esta plantilla La plantilla de contrato para influencers de ClickUp está diseñada para ayudarte a crear y gestionar contratos con influencers de forma rápida y sencilla.

Por ejemplo, la plantilla de contrato para influencers de ClickUp crea documentos seguros y minuciosamente revisados que protegen los derechos de ambas partes. Ofrece descripciones detalladas de la terminología clave y de los protocolos estándar del sector para pagos y reembolsos.

La plantilla también:

Presenta ejemplos claros de directrices de marca para influencers

Garantiza que se tengan en cuenta los requisitos legales

Protege la imagen de tu marca tanto en línea como fuera de línea

Proporciona información sobre permisos y facilidad de uso

La plantilla de calendario de redes sociales modernas de ClickUp realiza el seguimiento de los planes de contenido de los influencers en múltiples plataformas. Del mismo modo, la plantilla de redacción de contenido de ClickUp ofrece directrices claras sobre el Tono de voz y la estructura del guion que debe utilizar el influencer.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Lleva un poco de tiempo entender cómo funcionan las funciones en conjunto

La aplicación móvil no tiene tantas funciones como la versión de escritorio o la versión web.

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Plan Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario

Opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 040 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

🔍 ¿Sabías que...? El primer YouTuber en alcanzar el millón de suscriptores fue un gamer. En 2009, Fred Figglehorn, un carácter ficticio interpretado por Lucas Cruikshank, se convirtió en el primer YouTuber en alcanzar el millón de suscriptores, lo que demuestra que el humor y la creatividad siempre han impulsado la influencia en línea.

2. Modash (la mejor para analizar el rendimiento pasado del contenido de los influencers)

vía Modash

Una base de datos con más de 250 millones de perfiles de influencers garantiza que Modash cuente con suficientes opciones para que las marcas conecten con los creadores de contenido. Puedes evaluar a los socios potenciales a través de métricas como la distribución por género, la edad de la audiencia y otras.

Ten en cuenta que la plataforma también incluye una auditoría de seguidores falsos que verifica la calidad de la audiencia de un influencer. Esto garantiza inversiones acertadas del presupuesto de marketing de tu cliente.

Las mejores funciones de Modash

Sincroniza la comunicación mediante la integración con Gmail para mejorar la difusión y la correspondencia continua

Facilita el envío de productos de regalo y el seguimiento de códigos promocionales con la integración de Shopify

Analiza la audiencia de los influencers para verificar que se ajusta a los objetivos de la campaña del cliente

Supervisa el rendimiento de las campañas automáticamente centralizando el contenido en tiempo real

Límites de Modash

No es compatible con Twitter, Pinterest, Twitch ni blogs

Carece de funciones de envío masivo de correos electrónicos y tiene una funcionalidad de bandeja de entrada con límite

Es posible que la base de datos de influencers sea menos completa en zonas y ciudades más pequeñas, lo que supone un reto para los usuarios que buscan influencers hiperlocales.

Precios de Modash

Lo esencial: 299 $ al mes

Rendimiento: 599 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Modash

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: En 1760, Josiah Wedgwood, un alfarero británico, utilizó el respaldo de la reina Charlotte para comercializar su porcelana fina como «aprobada por la realeza». Este es uno de los primeros ejemplos de marketing de influencers.

3. Upfluence (la mejor para la búsqueda de influencers basada en IA)

vía Upfluence

Upfluence ayuda a las marcas a establecer conexiones con los influencers adecuados mediante filtros de tasas de interacción, datos demográficos de la audiencia y estilo de contenido, para que no tengas que adivinar quién es la mejor opción.

Su función basada en IA, Jace AI, realiza la automatización y personalización de tu divulgación, al tiempo que empareja marcas con influencers en función de la relevancia del contenido.

Además, Jace IA supervisa constantemente los perfiles cambiantes de los influencers y las interacciones pasadas. Los datos recopilados son los que ayudan a la mayoría de las marcas a comunicarse con el influencer adecuado de una manera contextualmente relevante.

Las mejores funciones de Upfluence

Identifica a los defensores de la marca analizando tu base de datos de clientes en busca de posibles colaboraciones con influencers

Encuentra influencers de gran impacto con filtros de búsqueda basados en IA para analizar diversas métricas

Gestiona la distribución de productos mediante la automatización de las campañas de obsequios y el seguimiento de los envíos

Integra plataformas de comercio electrónico para establecer la conexión entre el marketing de influencers y el rendimiento de las ventas directas

Límites de Upfluence

Aunque cuenta con numerosas funciones, su precio es prohibitivo, ya que se encuentra entre las herramientas de marketing más caras para pequeñas empresas y startups.

Algunos usuarios han informado de problemas con las renovaciones automáticas de contratos y de dificultades para modificar o cancelar suscripciones.

Precios de Upfluence

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Upfluence

G2: 4,5/5 (140 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (40 opiniones)

🔍 ¿Sabías que? ¡Influencers generados por IA como Lil Miquela y Shudu han conseguido acuerdos con las principales marcas de moda a pesar de no ser personas reales!

4. Influencity (la mejor para una gestión integral de las relaciones con influencers)

vía Influencity

Influencity proporciona a las agencias filtros de búsqueda avanzados, lo que permite a los usuarios refinar los resultados utilizando más de 20 criterios. La plataforma, junto con el sistema de gestión de relaciones con influencers (IRM), te permite organizar fácilmente colaboraciones con influencers y llevar a cabo actividades como el seguimiento de la comunicación y la supervisión del progreso de las campañas.

También puedes integrar tu cuenta de Shopify en la base de datos de creadores. Esto ayuda a optimizar la selección de influencers para campañas a gran escala.

Las mejores funciones de Influencity

Cobra los pagos a través de pasarelas de seguridad con seguimiento integrado para una gestión sencilla

Contrata a creadores de contenido mediante una estrategia de captación con objetivos específicos e incorpóralos utilizando flujos de trabajo estructurados

Obtén información sobre los seguidores de los influencers para garantizar la alineación con los objetivos de la campaña

Analiza el rendimiento de las campañas con informes detallados, realizando un seguimiento de las métricas clave para medir el ROI y definir estrategias futuras.

Límites de Influencity

No tiene compatibilidad con el análisis de perfiles de X (antes Twitter)

Algunos usuarios han señalado que es posible que las métricas de la plataforma no siempre reflejen los cambios en tiempo real de la actividad de los influencers en las redes sociales, lo que podría afectar a la toma de decisiones en campañas dinámicas.

Precios de Influencity

Profesional: 398 $ al mes

Business: 998 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Influencity

G2: 4,6/5 (220 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: El marketing de influencers existe desde antes que las redes sociales. Antes de Instagram y YouTube, las marcas se asociaban con famosos, deportistas e incluso personajes de ficción para promocionar productos. Incluso el Hombre de Marlboro y Popeye impulsando las ventas de espinacas fueron formas tempranas de marketing de influencers.

5. Brandwatch Influencer (La mejor para el análisis de redes sociales a nivel de corporación y la identificación de influencers)

a través de Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer utiliza su tecnología patentada Iris IA para extraer información de los datos de las redes sociales. Como resultado, obtienes información detallada sobre el comportamiento de los consumidores y las tendencias emergentes. Combina esto con las funciones de análisis de sentimiento de Brandwatch Influencer y tendrás acceso a datos sobre menciones de la marca y las emociones actuales del público.

Su compatibilidad con Salesforce y Google Analytics permite a los usuarios de corporación sacar el máximo partido a la herramienta. Además, al combinarla con plantillas para redes sociales, podrás mantener todos tus datos de influencers perfectamente organizados.

Las mejores funciones de Brandwatch Influencer

Utiliza información detallada sobre la audiencia para garantizar la alineación entre los seguidores del influencer y tu mercado objetivo.

Mantén una base de datos centralizada de contactos de influencers, con todos los detalles de pago y la gestión de contratos.

Ofrece a los influencers una experiencia de marca a través de paneles de control personalizables y adaptados a dispositivos móviles

Límites de Brandwatch Influencer

Interfaz complicada de aprender

No ofrece funciones integradas de publicación en redes sociales, lo que obliga a utilizar herramientas adicionales para la difusión de contenidos.

Los usuarios han informado de dificultades ocasionales a la hora de integrar Brandwatch a la perfección con determinadas plataformas de terceros

Precios de Brandwatch Influencer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de influencers de Brandwatch

G2: 4,1/5 (860 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (230 opiniones)

6. Traackr (Ideal para la selección de influencers a gran escala y la optimización del gasto)

vía Traackr

Traackr se toma muy en serio la selección de influencers, ya que permite a los usuarios acceder a análisis avanzados antes de establecer colaboraciones. Consulta información en tiempo real sobre la credibilidad de la audiencia y evita malgastar el presupuesto en influencers con una baja calidad de interacción.

La plataforma ofrece una base de datos global de influencers en todas las principales redes sociales. La visibilidad de la sección de rendimiento histórico también establece la credibilidad a largo plazo del influencer.

Las mejores funciones de Traackr

Realiza un seguimiento de los gastos de marketing en tiempo real para asignar presupuestos y evitar gastos excesivos

Optimiza la divulgación con herramientas de automatización de marketing para gestionar colaboraciones a gran escala

Compara tu rendimiento con el de la competencia para identificar tus puntos fuertes y las áreas que puedes mejorar

Recibe sugerencias basadas en IA para los pagos a influencers, según la interacción y el rendimiento anterior

Limitaciones de Traackr

Configuración complicada de pagos y monederos para creadores fuera de EE. UU.

Hay informes que indican retrasos en el seguimiento de contenidos, especialmente en plataformas como TikTok

Los usuarios han expresado su deseo de contar con filtros más avanzados dentro de las campañas y las comunidades de creadores

Los retrasos ocasionales en la actualización de los datos pueden afectar a la puntualidad y la precisión de las métricas de rendimiento

Precios de Traackr

Crecimiento: Desde 25 000 $ al año

Estándar: Desde 32 500 $ al año

Además: Desde 55 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Traackr

G2: 4,3/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 reseñas)

🧠 Dato curioso: Incluso las mascotas pueden ser influencers. Perros, gatos e incluso erizos han conseguido patrocinios con grandes marcas. ¡Algunos, como Doug el Pug, tienen más seguidores que muchos influencers humanos!

7. Heepsy (Ideal para pequeñas empresas que buscan microinfluencers)

vía Heepsy

Heepsy es una plataforma de búsqueda y descubrimiento de influencers basada en IA, dirigida a marcas pequeñas y medianas que buscan establecer conexiones con microinfluencers y nanoinfluencers. A diferencia de otras plataformas de marketing de influencers más complejas, destaca por su interfaz de búsqueda fácil de usar.

Las funciones de análisis de la competencia de la herramienta permiten a las marcas ver con qué influencers trabajan sus competidores. Esta función ofrece información clave sobre las tendencias del sector y las colaboraciones más exitosas.

Las mejores funciones de Heepsy

Accede a análisis detallados para evaluar la autenticidad de la audiencia de un influencer

Calcula los costes potenciales de colaboración para facilitar la elaboración de presupuestos y la planificación financiera

Participa en un mercado en el que las marcas pueden publicar campañas y los creadores pueden realizar selecciones de oportunidades que se ajusten a sus intereses

Recopila y exporta datos de influencers en diversos formatos, lo que facilita el uso compartido de los mismos

Limitaciones de Heepsy

Limitado a influencers con menos de 3000 seguidores

Carece de capacidades de integración con otras plataformas de marketing

Heepsy cobra una comisión del 12 % sobre los pagos, lo que algunos usuarios consideran excesivo.

Precios de Heepsy

Free

Plan Starter: 90 $ al mes

Además: 259 $ al mes

Avanzado: 388 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Heepsy

G2: 4,5/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 70 reseñas)

📖 Lee también: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales

8. CreatorIQ (La mejor para el marketing de influencers a nivel de corporación)

vía CreatorIQ

CreatorIQ es una de las principales herramientas de marketing de influencers. Se conecta a las plataformas de redes sociales mediante integraciones API, lo que permite a las marcas acceder a datos de los influencers en tiempo real y realizar el seguimiento del rendimiento de las campañas. Lo que distingue a CreatorIQ es su sistema de puntuación basado en IA que evalúa la alineación de la marca del influencer, su autenticidad y la calidad de la interacción con el contenido.

Mientras que la mayoría de las herramientas se centran únicamente en el número de seguidores, CreatorIQ aprovecha el aprendizaje automático para predecir qué influencers obtendrán mejores resultados para las metas específicas de cada campaña.

Las mejores funciones de CreatorIQ

Automatiza los pagos a los influencers para simplificar los contratos y el seguimiento financiero

Utiliza herramientas de supervisión del cumplimiento normativo para realizar el seguimiento de las divulgaciones, evitar infracciones de las políticas y mantener la confianza de la audiencia.

Utiliza herramientas avanzadas de medición del rendimiento para ir más allá de las métricas de vanidad

Limitaciones de CreatorIQ

Algunos usuarios se quejan de una interfaz poco intuitiva que obliga a desplazarse demasiado

Algunos usuarios han señalado que es posible que la plataforma no ofrezca la flexibilidad necesaria para adaptar los informes y la configuración de las campañas a sus necesidades específicas.

Precios de CreatorIQ

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CreatorIQ

G2: 4,6/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El contenido de vídeo domina el marketing de influencers. Las publicaciones estáticas de Instagram ya no son suficientes: las marcas prefieren a los influencers que crean vídeos cortos y atractivos, ya sea un vlog informal, un unboxing o un anuncio cinematográfico en toda regla disfrazado de tendencia de TikTok.

9. IQfluence (La mejor para la búsqueda de influencers basada en IA y los datos predictivos de campañas)

vía IQfluence r

La IA de IQfluence analiza las plataformas de redes sociales para identificar a los influencers emergentes basándose en las tendencias de interacción y la opinión de los seguidores, teniendo en cuenta también la relevancia del sector. Esto permite a las marcas descubrir microinfluencers y macroinfluencers de alto rendimiento antes de que se popularicen, sentando las bases para colaboraciones más rentables.

A pesar de ello, algunos profesionales del marketing pueden encontrar abrumadoras las opciones de personalización de la plataforma, ya que hay una curva de aprendizaje pronunciada antes de poder aprovechar plenamente sus capacidades.

Las mejores funciones de IQfluence

Optimiza la asignación del presupuesto mediante análisis predictivos de campañas para maximizar el retorno de la inversión

Conecta con las audiencias relevantes aprovechando la segmentación profunda de la audiencia

Identifica a los influencers emergentes desde el principio gracias a los datos generados por la IA, lo que te ayudará a asegurar colaboraciones antes de que alcancen la popularidad generalizada.

Limitaciones de IQfluence

Integraciones muy limitadas con CRM externos

En algunos casos, puede que las palabras clave no parezcan estar alineadas

Carece de tutoriales online de extensión o seminarios web, lo que podría resultar útil para los usuarios que buscan opciones de aprendizaje flexibles

Precios de IQfluence

Plan Starter: 295 $ al mes

Avanzado: 545 $ al mes

Empresa: Desde 1300 $ al mes

Valoraciones y reseñas de IQfluence

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El número de perfiles de seguidores falsos borrados recientemente por TikTok asciende a 720,29 millones.

10. HypeAuditor (la mejor para la detección de fraudes basada en IA)

vía HypeAuditor

La puntuación de calidad de la audiencia basada en IA de HypeAuditor ofrece informes detallados sobre la base de seguidores de un influencer, incluyendo la interacción real frente a las interacciones artificiales. Esto elimina el riesgo de pagar por métricas infladas y orienta tus presupuestos de marketing hacia un alcance y unas conversiones genuinas.

Sin embargo, aunque sus funciones de análisis son potentes, carece de funciones de captación de influencers y de gestión de relaciones.

Las mejores funciones de HypeAuditor

Compara el rendimiento de los influencers con los estándares del sector para tomar decisiones de colaboración basadas en datos.

Realiza el seguimiento del ROI a través de Google Analytics y las integraciones de anuncios en redes sociales

Descubre a influencers auténticos utilizando la detección de fraudes basada en IA para filtrar seguidores falsos y la interacción falsa.

Limitaciones de HypeAuditor

Más centrada en el análisis que en la ejecución completa de la campaña

Los usuarios que tienen como objetivo regiones específicas han observado que la base de datos de influencers es limitada en determinados países.

Precios de HypeAuditor

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HypeAuditor

G2: 4,6/5 (190 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (35 opiniones)

11. Klear (la mejor para el análisis de influencers basado en datos)

vía Klear

Klear realiza un seguimiento del historial de contenido de los influencers y permite a los profesionales del marketing comprobar si las tasas de interacción de un influencer son consistentes o están infladas artificialmente. Y lo que es aún mejor, para las marcas que llevan a cabo campañas a gran escala, Klear automatiza la captación de influencers y la gestión de contratos.

Sin embargo, sus herramientas de ejecución de campañas son más básicas.

Las mejores funciones de Klear

Cumpla con la normativa sobre contenido patrocinado gracias a la supervisión del cumplimiento de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Accede a una base de datos global de influencers que abarca Instagram, TikTok, YouTube y Twitter

Trabaja con creadores de alta calidad gracias a las puntuaciones proporcionadas por el sistema de evaluación de credibilidad

Límites de Klear

Automatización de la divulgación menos personalizada

Las funciones de búsqueda y filtrado de la plataforma no son tan potentes

Ha habido instancias en las que los influencers han tenido dificultades para adjuntar correctamente su contenido, especialmente vídeos, en Klear para su revisión

Precios de Klear

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Klear

G2: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

12. GRIN (La mejor para la gestión integral de las relaciones con influencers)

vía GRIN

GRIN es una plataforma integral de marketing de influencers diseñada para marcas de comercio electrónico que buscan gestionar las relaciones con los influencers a gran escala.

Se diferencia de los mercados de influencers que ofrecen colaboraciones puntuales. En su lugar, la plataforma da prioridad a las colaboraciones a largo plazo y ofrece un sistema similar a un CRM para realizar el seguimiento del contacto con los influencers, los contratos, la aprobación del contenido y los pagos, todo en un mismo lugar.

Sin embargo, su precio está ajustado para empresas medianas y grandes, lo que lo hace menos accesible para las startups.

Las mejores funciones de GRIN

Conecta Shopify, WooCommerce y BigCommerce para realizar un seguimiento directo de las ventas

Mide el rendimiento de las ventas generadas por influencers con enlaces de afiliados personalizados y códigos de descuento

Realiza un seguimiento de los paquetes de relaciones públicas con la automatización del envío de productos para garantizar entregas puntuales

Limitaciones de GRIN

Algunos usuarios señalan que el equipo de soporte al cliente tarda en responder.

Es posible que los contratos anuales no sean adecuados para todas las empresas

Precios de GRIN

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GRIN

G2: 4,5/5 (más de 430 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 reseñas)

13. Aspire.io (La mejor para el marketing de influencers impulsado por la comunidad)

Al igual que GRIN, Aspire.io es especialmente adecuado para marcas que buscan ir más allá de acuerdos puntuales con influencers, fomentando relaciones a largo plazo con embajadores y colaboraciones de contenido generado por los usuarios (UGC). También automatiza la captación de influencers y ayuda a las marcas a conectar con creadores relevantes sin necesidad de realizar una búsqueda manual.

Sus análisis van más allá de la interacción superficial, ofreciéndote información sobre la demografía de la audiencia, las conversiones y el ROI. El CRM integrado mantiene organizadas las relaciones con los influencers, lo que facilita el fomento de colaboraciones a largo plazo.

Las mejores funciones de Aspire.io

Establece relaciones duraderas con los creadores mediante la gestión de programas de embajadores

Reduce las idas y venidas con los influencers mediante flujos de trabajo de aprobación de contenido impulsados por IA

Realiza el seguimiento de los enlaces de afiliados con IA para el marketing de afiliados y atribuye las conversiones con precisión

Límites de Aspire.io

Algunos usuarios desean una segmentación de la audiencia más detallada en los análisis

No es ideal para marcas que buscan colaboraciones a corto plazo o puntuales

Precios de Aspire.io

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aspire.io

G2: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Potencia tu estrategia de influencers con ClickUp

El sector del marketing de influencers ha evolucionado a una velocidad vertiginosa, lo que pone de relieve que la IA es ahora una necesidad más que un lujo. Las marcas están automatizando la captación y la selección de influencers para medir el ROI con precisión. Lo que antes era un proceso manual y laborioso es ahora una estrategia escalable basada en datos.

Las 13 herramientas de esta lista tienen sus propias ventajas. Sin embargo, ClickUp se lleva la palma por su amplia gama de soluciones de flujo de trabajo y supervisión de campañas.

Puedes potenciar estas ventajas eligiendo esta herramienta por sus funciones de integración y organización. Incorpora ClickUp para centralizar todo, desde las aprobaciones de contenido hasta la comunicación con los influencers.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita!