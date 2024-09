Cómo colaborar con influencers para el crecimiento de la marca: 10 formas eficaces

En 2020, Dior, marca mundial de belleza y moda, lanzó el programa ' 67 tonos de Dior ' campaña de marketing de influencers para promocionar los diferentes tonos de su Forever Foundation. ¿Resultado? Su tasa de engagement aumentó un 120% y el alcance de la audiencia creció un 33%.

No solo las grandes marcas aprovechan el poder del marketing de influencers. Incluso las pequeñas empresas lo están probando.

De hecho, se espera que el marketing de influencers tenga un mayor ROI que los métodos publicitarios tradicionales.

¿Sientes curiosidad por saber cómo hacer que el marketing de influencers funcione para tu marca? Sigue leyendo para saber cómo colaborar con influencers para el crecimiento de tu marca.

¿Qué es la colaboración con influencers?

La colaboración con influencers consiste en una asociación estratégica en la que las marcas forman equipos con personas que tienen una fuerte presencia online en nichos específicos. Los influencers ayudan a las marcas a llegar a audiencias más amplias aprovechando su credibilidad y su conexión con los seguidores.

Existen múltiples plataformas de influencers en las que este tipo de marketing puede brillar con luz propia:

Instagram: Famosa por su atractivo visual y alcance masivo, es ideal para influencers que comparten contenidos e historias llamativas

TikTok: Perfecta para contenidos virales y vídeos cortos atractivos que capten al público más joven

LinkedIn: Ideal para influencers profesionales que comparten información sobre el sector y crean conexiones B2B

Tipos de colaboraciones con influencers

Independientemente de lo que vendas, ya sea un elemento cotidiano imprescindible o un lujo codiciado, hacerse notar es crucial para tu marca. Y formar equipo con personas influyentes es una buena manera de conseguirlo. El influencer adecuado puede ayudar a su marca a conectar con el público objetivo de diversas maneras.

1. Entradas patrocinadas

Una de las formas más eficaces de colaborar con influencers es a través de contenidos patrocinados en las redes sociales. En esta configuración, los influencers crean y comparten publicaciones sobre tu marca en sus perfiles de redes sociales a cambio de una compensación

Tendrás que proporcionar al influencer tus directrices de contenido, política de medios sociales y los objetivos de marketing para garantizar que el contenido se ajusta a la visión de su marca.

Sin embargo, los influencers deben revelar la asociación con la marca en sus publicaciones. La colaboración patrocinada sería algo parecido a esto:

Fuente Aunque el contenido patrocinado es uno de los métodos de colaboración con influencers más comunes, las marcas a menudo tienen dificultades para hacer un seguimiento del rendimiento de la campaña, calcular los ingresos y garantizar que el mensaje de la marca sea coherente. Solución de gestión de marketing de ClickUp le ayuda a gestionar eficazmente campañas de influencers en diversos nichos. Puedes elaborar planes de marketing integrales y ejecutar eventos promocionales, tanto si trabajas en un proyecto a pequeña escala como en una gran campaña.

utilice la solución de gestión de marketing de ClickUp para optimizar sus campañas de marketing

Puede ayudarle a racionalizar sus estrategias más amplias de marketing de influencers, incluyendo Marketing en TikTok, esbozando un proceso para gestionar las publicaciones patrocinadas de influencers.

Por ejemplo, el Plantilla del plan de contenidos para redes sociales de ClickUp le permite organizar y programar las publicaciones de forma eficaz, planificar el contenido relevante con un calendario claro y coordinarse con las personas influyentes mediante el seguimiento de sus entregas y la gestión de la comunicación, todo en un mismo lugar.

La plantilla también permite a las marcas seguir el progreso de las campañas de influencers a través de campos personalizados y estados, asegurando que todo se alinea con sus metas de campaña.

plantilla de plan de contenidos para redes sociales de clickup

Es más, Cerebro ClickUp es uno de los herramientas de IA para redes sociales para que su campaña de marketing sea más atractiva y eficaz. Puede dar indicaciones a medida para generar ideas de campañas de influencers, elaborar resúmenes de contenidos y desarrollar estudios de casos de marketing

Por suerte, también puedes almacenar todos tus recursos en Documentos de ClickUp con ClickUp Docs, podrá mantener sus materiales de campaña organizados y fácilmente accesibles. Utilícelo para crear documentos procesables con funciones esenciales como tablas para la organización de datos, archivos adjuntos para referencias rápidas a las guías de estilo y funciones de incrustación para imágenes y medios de comunicación, lo que permite la perfecta gestión de campañas de marketing .

2. Regalo de productos

El regalo de productos es otra forma popular de crear asociaciones con marcas influyentes. Envías muestras de tus productos a las personas influyentes con la esperanza de que los muestren en sus historias o publicaciones en las redes sociales.

Recuerda que si sólo ofreces productos sin ninguna compensación económica, los influencers no están obligados a promocionar tu marca. Podrían decidir no mostrar tus productos, o incluso podrían compartir comentarios negativos si no están impresionados.

A continuación te explicamos cómo puedes regalar productos para conseguir una colaboración fluida con los influencers:

Antes de enviar productos, establece una conexión (a internet) con los influencers relevantes. Esto aumenta la probabilidad de que estén realmente interesados en tu producto

Sugiérele al influencer que promocionarás su contenido en tus canales de redes sociales o en tu sitio web, lo que también aumentaría su alcance. Sin embargo, es posible que esto sólo funcione con microinfluenciadores

Asegúrate de que tu producto es relevante para su contenido. No querrás acercarte a un bloguero de belleza con un gadget tecnológico, a no ser que se trate de un teléfono con cámara de alta definición, que coincide con sus intereses

3. Adquisición de cuentas

En lugar de estar constantemente ideando nuevos contenidos para tu marca en las redes sociales, también puedes dejar que un influencer tome las riendas de tu cuenta en las redes sociales

No sólo es un enfoque fresco y emocionante, sino que el contenido creado por un influencer suele tener mejor rendimiento que las publicaciones habituales de la marca porque la gente sigue las recomendaciones de los influencers más populares.

Fuente Hay dos formas de llevarlo a cabo. Puedes optar por una adquisición total de la cuenta, en la que el influencer obtiene acceso directo a la cuenta de tu empresa. O, si prefieres tener más control, el influencer puede simplemente enviarte el contenido y los pies de foto, y tú te encargas de la publicación.

**Estos son algunos aspectos a tener en cuenta en la colaboración con influencers para la adquisición de la cuenta

Asegúrate de que el influencer es alguien con quien has trabajado antes y en quien confías; al fin y al cabo, se trata de la cuenta de tu marca

Los takeovers suelen durar un periodo determinado, ya sea un día, una semana o más, dependiendo de la estrategia de la campaña de marketing.

Si está bien terminada, una adquisición puede inyectar mucha emoción a tu feed y dar a tu audiencia una nueva perspectiva.

4. Programa de embajadores de marca

¿Quieres llevar tus colaboraciones con influencers al siguiente nivel? Considera la posibilidad de convertir a tus mejores colaboradores en embajadores de marca. No se trata de un único post; los embajadores de marca están en esto a largo plazo.

Los embajadores de marca suelen ser celebridades o personas influyentes con seguidores masivos que utilizan y promocionan regularmente productos de una marca concreta, compartiendo sus experiencias genuinas con sus seguidores. Pueden incluir su marca en su vida diaria, representarla en eventos e incluso distribuir regalos.

Por ejemplo, Chris Burkard famoso fotógrafo, es embajador de la marca de cámaras Sony.

Fuente Para sacar el máximo partido a la colaboración de embajadores de marca:

Invita a los influencers a ser embajadores de marca sólo después de un intento correcto de colaboración inicial

Elige a personas influyentes cuyos valores y estilo coincidan con los de tu marca para que las promociones sean más eficaces

Proporciónales códigos de descuento para que los compartan con su audiencia, creando así un vínculo tangible entre su apoyo y tus ventas

5. Organizar eventos

Organizar eventos es una forma perfecta de conectar con los influencers de Instagram más allá del espacio digital. Te permite mostrar la personalidad de los influencers fuera de cámara y crear contenido auténtico que resuene con tu audiencia.

Fuente Tanto si se trata de una reunión informal como de un evento más formal, los eventos con personas influyentes ofrecen una nueva forma de atraer y entretener.

Empieza por seleccionar a personas influyentes atractivas y divertidas que estén en consonancia con tu marca

Elige un lugar que se adapte al ambiente de tu evento, ya sea una reunión privada, una función corporativa o un evento benéfico para recaudar fondos

Convierta su evento en un intento correcto de destacar con la ayuda de Plantilla de promoción de eventos ClickUp **La plantilla le ayuda a establecer metas de marketing y cronogramas claros para las promociones de eventos, asegurando que se mantenga organizado y en seguimiento.

clickup plantilla de promoción de eventos

Con esta plantilla podrá:

Llegar a un público más amplio con menos recursos

Crear materiales de promoción para tu evento

Aumentar el reconocimiento del evento en las comunidades de personas influyentes

6. Colaboración de productos

Colaborar con una persona influyente puede crear un gran revuelo para tu marca. Una forma eficaz de honrar su influencia es bautizar un nuevo producto con su nombre.

Este toque exclusivo cautivará a los seguidores del influencer, ya que los fans suelen estar ansiosos por comprar elementos que marcan como favorito el nombre de su influencer.

Por ejemplo, McDonald's lanzó un BTS Meal en honor a BTS, una boy band de Corea del Sur.

Fuente Si no tienes una relación estrecha con un influencer, ¡no te preocupes! Aún puedes explorar oportunidades de colaboración. Ponte en contacto con un influencer establecido que tenga muchos seguidores y proponle crear juntos un producto.

En última instancia, tanto si le pones el nombre de un influencer a un producto como si colaboras en un nuevo diseño, el objetivo es aprovechar el mercado de creadores para despertar interés y aumentar las ventas, al tiempo que les ofreces la oportunidad de aumentar su tasa de compromiso.

7. Regalos

Los regalos son un método popular para que los influencers se comprometan con su audiencia y promocionen los productos de varias marcas. A diferencia de los regalos para influencers, en los que el influencer recibe productos directamente, los giveaways sirven para que sus seguidores ganen premios.

Fuente En un sorteo, tú proporcionas los premios y el influencer crea publicaciones para publicitar tanto el concurso como tu producto. Estos concursos suelen celebrarse en Instagram y cuentan con sencillas funciones de participación, como etiquetar a amigos o compartir publicaciones.

Para aumentar la participación, los influencers pueden pedir a los participantes que realicen acciones adicionales, como conseguir más seguidores o participar en varios concursos.

Aunque muchas personas reconocen estos concursos como estrategias de marketing, el atractivo de ganar premios gratuitos garantiza una alta participación.

8. Productos o servicios de marca compartida

Los productos o servicios de marca compartida surgen de una asociación estratégica entre una marca y una persona influyente. Esta colaboración combina las fortalezas y perspectivas únicas de ambas partes para crear algo distintivo y atractivo.

Empezaréis desarrollando conjuntamente el producto, con el influencer aportando ideas y comentarios mientras la marca se encarga de la producción.

Por ejemplo, Hollister, una marca de estilo de vida estadounidense, colaboró con Dixie y Charli D'Amelio (famosas influencers de TikTok) para lanzar Social Tourist, una submarca centrada en estilos de ropa callejera.

El resultado de una campaña de marketing de influencers de marca compartida es un producto que se beneficia de la mezcla innovadora de la experiencia de ambos socios. Estas campañas aumentan la visibilidad del producto mediante esfuerzos de marketing colaborativo, aprovechando el poder promocional tanto de la marca como del influencer.

9. Concursos

Los concursos son una forma atractiva de aprovechar el marketing de influencers. Involucras a las personas influyentes para crear expectación en torno a tu marca.

En un concurso típico, un influencer promueve un sorteo o concurso en sus redes sociales para animar a sus seguidores a participar y tener la oportunidad de ganar premios proporcionados por tu marca.

Fuente La mayoría de los concursos se organizan en plataformas online como Instagram, donde los influencers pueden pedir a sus seguidores que realicen acciones específicas como etiquetar a amigos, compartir publicaciones o dar a me gusta en comentarios para participar. Las reglas del concurso suelen ser sencillas, pero el influencer puede añadir pasos adicionales para aumentar la participación, como exigir a los participantes que sigan tanto la cuenta del influencer como la de la marca en las redes sociales.

Los concursos generan expectación y pueden ampliar rápidamente el alcance de su marca aprovechando la audiencia establecida del influencer.

10. Contenido generado por el usuario

El contenido generado por el usuario (CGU) consiste en contenido creado por clientes o seguidores en lugar de por la propia marca. Esto puede incluir fotos, reseñas, vídeos y testimonios compartidos por usuarios que han experimentado su producto o servicio.

Al animar a su público a compartir su contenido, usted aprovecha los apoyos auténticos que pueden resonar más profundamente con los clientes potenciales.

GoPro es un excelente ejemplo de ello Marketing de CGU . Planea varias campañas, como 'Photo of the Day Challenge' y 'Anything Awesome Challenge' La marca anima a sus seguidores a grabar imágenes en bruto con su GoPro, subirlas a la red y obtener recompensas como dinero en efectivo o equipos GoPro.

El CGU genera confianza y credibilidad, y amplifica el alcance de la marca. Cuando los usuarios comparten sus experiencias positivas, se convierten en defensores de la marca, lo que facilita el marketing boca a boca. Es una forma rentable de generar contenidos atractivos y fomentar el sentido de comunidad de su marca.

Rol del marketing de afiliación en la colaboración con influencers

El marketing de afiliación es necesario cuando se trata de trabajar con influencers. Se trata de colaboraciones basadas en resultados en las que los influencers ganan una comisión por cada lead que generan o venden a través de sus enlaces únicos o códigos de descuento.

Fuente Para las marcas, el marketing de afiliación es beneficioso para todos. Puedes ver exactamente el rendimiento de las promociones de tus influencers y sólo pagas por los resultados. Esto significa que tu presupuesto de marketing llega más lejos y está vinculado directamente a las ventas.

También es un gran negocio para los influencers. Ganan comisiones en función de su intento correcto, lo que puede hacer que sus promociones sean aún más entusiastas. Además, les proporciona una fuente de ingresos extra mientras utilizan su influencia para impulsar resultados reales para la marca.

En esencia, el marketing de afiliación hace que las colaboraciones con influencers sean más gratificantes y orientadas a resultados para todos los implicados.

Cómo tener una mejor colaboración con los influencers

Crear una asociación sólida con personas influyentes puede ser sencillo una vez que se está familiarizado con el proceso. Echa un vistazo a los siguientes pasos para mejorar tus esfuerzos de marketing de influencers y garantizar colaboraciones correctas.

1. Establezca metas y compensaciones claras

El éxito de las colaboraciones con influencers comienza con unos objetivos de campaña bien definidos. Cuando los objetivos están claros, los influencers pueden crear contenido para alcanzarlos. Por ejemplo, si el objetivo es dar a conocer la marca, un influencer podría inclinarse por crear contenidos virales y compartibles en lugar de buscar conversiones directas.

Enlazar la compensación con estas metas es igualmente importante. Un modelo de pago híbrido, que ofrezca tanto una tarifa base como incentivos por rendimiento, es un gran motivador. También puede negociar otros modelos de pago con los influencers, incluyendo una tarifa plana por publicación, coste por clic y coste por adquisición.

Empieza por evaluar tu presupuesto y ten en cuenta los siguientes factores a la hora de decidir la remuneración

**Número de seguidores: Asegúrate de que los influencers tienen seguidores reales y no bots

Tasa de compromiso: Un gran número de seguidores con una baja tasa de compromiso no aportará mucho valor. En su lugar, opta por personas influyentes de nicho que hayan creado una comunidad leal

Un gran número de seguidores con una baja tasa de compromiso no aportará mucho valor. En su lugar, opta por personas influyentes de nicho que hayan creado una comunidad leal Creatividad: Investiga y evalúa el nivel de creatividad del influencer. Echa un vistazo a sus vídeos y publicaciones anteriores y comprueba lo bien que integran los productos patrocinados en su contenido

Investiga y evalúa el nivel de creatividad del influencer. Echa un vistazo a sus vídeos y publicaciones anteriores y comprueba lo bien que integran los productos patrocinados en su contenido Tipo de contenido: Las publicaciones estáticas o en carrusel suelen tener tarifas más bajas. Sin embargo, tendrás que pagar más por el contenido de vídeo

Puedes utilizar Plantilla KPI de ClickUp para ajustar los KPI y las metas del marketing de influencers. La plantilla le ayuda a realizar un seguimiento y visualizar los indicadores clave de rendimiento. Puede obtener visibilidad sobre el rendimiento de la campaña e identificar áreas de mejora.

plantilla clickup kpi

2. Establecer relaciones genuinas con personas influyentes

Las asociaciones sólidas van más allá de las transacciones. Se basan en relaciones auténticas. Cuando inviertes tiempo en conocer a tus influencers y su estilo creativo, es más probable que produzcan contenido que realmente resuene con tu audiencia.

Por instancia, cuando una marca de belleza colabora con un artista de maquillaje popular, permitirles la libertad de crear sus propios tutoriales puede dar un mayor compromiso porque el contenido se siente genuino.

Además, proporcionar libertad creativa a las personas influyentes fomenta la confianza y conduce a colaboraciones más sólidas y duraderas. Como aportan su toque personal a la marca, tu audiencia conecta con el contenido de una forma más significativa.

💡Pro Tip: Utiliza Indicaciones de IA para el marketing de influencers para crear estrategias de marketing de influencers y obtener ideas de colaboración.

utiliza ClickUp Brain para crear estrategias de marketing de influencers y obtener buenas prácticas para la colaboración_

3. Céntrate en las necesidades de tu audiencia

Entender a tu audiencia es crucial en cualquier campaña de marketing de influencers. Cada plataforma atrae a distintos tipos de usuarios. Las audiencias más jóvenes pueden gravitar hacia lo informal, entre bastidores Hacks de TikTok y contenido, mientras que un público profesional podría preferir publicaciones de LinkedIn más pulidas o YouTube Shorts de instrucciones.

Asociarse con personas influyentes que saben a qué responde su público puede mejorar significativamente el rendimiento de la campaña. A medida que progresa la campaña, la adaptación basada en los comentarios de la audiencia y los niveles de participación ayuda a mantener el contenido fresco y relevante.

4. Utilizar herramientas de gestión de redes sociales para agilizar las campañas

Gestionar varios influencers puede resultar complicado, pero herramientas de gestión de redes sociales lo hacen mucho más fácil. Puede utilizar plantillas de influencers para gestionar el contacto con los influencers, hacer un seguimiento de su rendimiento y agilizar los pagos, liberando su tiempo para centrarse en crear alianzas creativas. Plantilla de contrato de ClickUp para influencers proporciona una solución robusta para gestionar sin problemas tus colaboraciones con influencers. Simplifica el proceso de creación y gestión de acuerdos con influencers, ofreciendo una plataforma centralizada para gestionar todos los aspectos de tus contratos.

clickup plantilla de contrato de influencer

Con esta plantilla podrás:

Definir los términos clave del contrato de asociación

Facilitar el pago y el reembolso, así como todos los demás detalles

Compartir derechos de uso y permisos

5. Medir métricas de rendimiento

Supervisar el rendimiento es esencial para garantizar que las campañas de influencers ofrezcan resultados significativos y obtengan un mayor ROI. Métricas como las tasas de participación, los datos de conversión y la interacción de la audiencia proporcionan una visión más profunda que el simple seguimiento del número de seguidores.

/ref/ https://clickup.com/features/dashboards Paneles de ClickUp /%href/

pueden ser especialmente útiles para esto. Proporcionan una vista centralizada de los resultados de su campaña de influencers, permitiéndole supervisar el rendimiento de sus influencers en tiempo real. El análisis constante del rendimiento de la campaña también le ayuda a tomar decisiones basadas en datos y a elevar las campañas futuras para obtener resultados aún mejores.

Por instancia, si usted encuentra que un influenciador está conduciendo tráfico significativo pero no está convirtiendo ese tráfico en ventas, esto podría indicar una necesidad de ajustes de contenido o mensajería. O puede que desee utilizarlos para más campañas de concienciación de marca.

utilice el panel de campañas de ClickUp para realizar un seguimiento y visualizar el progreso

6. Mantener una comunicación abierta

Una comunicación clara y continua es clave para mantener el rumbo de las campañas. Las personas influyentes deben comprender sus expectativas, pero sus comentarios son igualmente valiosos. Discutir periódicamente las metas, el progreso y cualquier desafío ayuda a garantizar que todos estén bien encaminados.

Sin embargo, primero debe tener más claro cuál es su público objetivo. Puede utilizar Plantilla de estrategia de mercado de ClickUp para describir su público objetivo, sus mensajes clave y sus ventajas competitivas, facilitando así la transmisión de su estrategia a las personas influyentes. La plantilla le ayuda a identificar los canales de promoción adecuados y a crear pasos procesables para llegar al público objetivo.

plantilla de estrategia de lanzamiento al mercado de clickup

7. Diversifique su grupo de personas influyentes

Asociarse con un intervalo de personas influyentes, desde las microempresas hasta las macroempresas y megaempresas influyentes, le da acceso a diferentes segmentos demográficos y de audiencia. El alcance y la repercusión de las personas influyentes varían mucho. **Las celebridades influyentes aportan una amplia visibilidad, mientras que los creadores más pequeños, del mismo nicho, a menudo fomentan conexiones (a internet) más fuertes con su público

La combinación de ambos tipos en su estrategia le ayuda a conseguir un amplio alcance a la vez que se compromete profundamente con segmentos específicos.

Por ejemplo, una empresa tecnológica puede colaborar con un destacado crítico de gadgets para captar la atención tanto de los entusiastas de la tecnología como de los consumidores en general. Incluir un Influenciador de IA para ofrecer una perspectiva única sobre las tecnologías emergentes también puede mejorar los esfuerzos de marketing.

Cosas que hay que evitar al colaborar con influencers

Colaborar con personas influyentes puede ser ideal para su campaña, pero hay trampas que querrá evitar.

Centrarse en el número de seguidores en lugar de la participación

Un error común que cometen las marcas es asumir que un gran número de seguidores equivale a una campaña exitosa. Pero los números por sí solos no cuentan toda la historia.

Puede que encuentres personas influyentes con cientos de miles de seguidores, pero si su público no participa activamente con su contenido, no es probable que beneficie a tu marca. El compromiso impulsa las conexiones significativas con los clientes potenciales.

No hacer una investigación adecuada

Lanzarse a una asociación sin investigar a fondo a un influencer puede conducir a un desperdicio de recursos. Es crucial investigar a los posibles influencers para asegurarse de que se alinean con los valores de su marca, atraen a su audiencia y desarrollan contenidos de alta calidad que se ajustan a su marca. Las colaboraciones funcionan mejor cuando un creador de contenido realmente ama su producto o servicio.

Micromanejar al influencer

Aunque es necesario dar pautas a los influencers, ser rígido puede perjudicar a tu campaña. Los influencers conocen a su audiencia mejor que nadie, y por eso sus seguidores confían en ellos.

Si asfixias su creatividad con instrucciones demasiado estrictas, el contenido puede acabar pareciendo forzado, poco natural o excesivamente promocional, lo que podría ahuyentar a su audiencia.

En lugar de microgestionar cada detalle, ofrece directrices claras y puntos clave, pero deja el resto a su creatividad. Los influencers saben cómo equilibrar la promoción de tu marca con el mantenimiento de su estilo personal.

Medición del intento correcto en las colaboraciones con influencers

El trabajo no termina una vez que le das al post en tu campaña con influencers. Para medir realmente el intento correcto de tu colaboración, necesitas empezar con el análisis post-campaña.

Establecer expectativas realistas

Establece metas alcanzables desde el principio. El marketing de influencers es una estrategia a largo plazo, por lo que las ganancias rápidas no siempre están garantizadas. Alinee sus objetivos con la audiencia y el alcance del influencer para garantizar los mejores resultados.

Definir metas y KPI claros

Sepa exactamente cuál es su objetivo. ¿Quiere aumentar la notoriedad de su marca o aumentar el número de seguidores en las redes sociales? La definición de metas claras y el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (como impresiones, participación, conversiones o tráfico) facilitarán la medición del intento correcto.

Seguimiento del rendimiento de los influencers

Es esencial que mantengas pestañas sobre el rendimiento de tu influencer a lo largo de la campaña. Mediante el uso de análisis y herramientas de marketing de influencers con las herramientas de marketing de influencers, puede controlar el alcance, la participación y las conversiones en equipo de ventas. Estos datos proporcionan información sobre lo que está funcionando bien y lo que necesita ajustes, ayudándole a refinar futuras campañas para obtener mejores resultados.

¡Crea campañas de marketing de influencers de éxito con ClickUp!

Es innegable que el marketing de influencers está configurando el futuro de la publicidad. Aunque la colaboración con influencers conlleva sus propias consideraciones, el enfoque fundamental para crear una campaña sigue siendo el mismo: realizar una investigación exhaustiva, establecer un presupuesto, fijar metas claras, elegir a los influencers adecuados y evaluar y ajustar continuamente la estrategia.

Si dominas estos principios básicos, la ejecución de diversas campañas con influencers se convertirá en una parte integral de tus esfuerzos de marketing.

Sin embargo, si necesita recursos adicionales para mejorar su estrategia, el software de gestión de marketing ClickUp ofrece un enfoque más ágil para gestionar sus campañas de influencers. Le ayuda a organizar planes, realizar un seguimiento del rendimiento y alcanzar fácilmente sus metas de marketing. Registrarse en ClickUp para mejorar la gestión de sus campañas y aumentar sus esfuerzos de marketing