Influenciadores de la IA: Siga a quienes hablan de las últimas tendencias en IA

La IA está en boca de todos. Estar al día de los avances en IA es crucial si no quieres quedarte atrás.

¿Y qué mejor manera de estar al día que seguir a los mejores cerebros de la empresa? Es mucho más fácil seguir el ritmo de las tendencias cuando se sigue a quienes las ajustan.

Por eso hemos elaborado una lista de las 10 personas más influyentes en IA, pensadores visionarios que están dando forma a la escena de la IA y liderando las conversaciones sobre lo último en IA.

Si se dedica al marketing, es un experto en redes sociales o quiere aprender de los verdaderos impulsores del mundo de la IA, esta lista le ayudará a entender bien sus contribuciones.

¿Qué son los influenciadores de la IA?

Los influenciadores de IA son expertos en inteligencia artificial -investigadores, tecnólogos, empresarios, educadores o líderes de opinión- que comparten sus conocimientos y puntos de vista con los demás. Explican los matices, los casos de uso y la relevancia de la IA para el mundo en general.

Los influenciadores de la IA contribuyen activamente a comprender los aspectos tecnológicos relacionados con la IA y a desarrollar herramientas de IA.

Estos populares influenciadores virtuales participan a través de diversos canales, como plataformas de redes sociales, publicaciones académicas, conferencias y foros del sector, para compartir sus conocimientos y perspectivas sobre temas relacionados con la IA.

En resumen, nos ayudan a entender mejor la IA y a comprender cómo puede cambiar nuestras vidas en el futuro.

10 personas influyentes en IA que debes seguir

Hemos seleccionado cuidadosamente 10 líderes de opinión y pioneros de la IA que están impulsando avances significativos y le ofrecerán valiosos conocimientos y experiencias.

Siga a estas personas influyentes para estar al día de la IA:

vía X Samuel Harris Altman es el fundador y consejero delegado de OpenAI, una de las organizaciones más famosas que lideran la primavera de la IA.

Open IA ha desarrollado varios grandes modelos de IA basados en el lenguaje (LLM), modelos de IA de código abierto y modelos avanzados de generación de imágenes (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT chatGPT, un popular asistente de IA Generativa y chatbot de uso gratuito, también se basa en un sistema de IA creado por OpenAI.

A los ocho años, Sam empezó a programar, lo que le llevó a cofundar Tools for Humanity en 2019. Es una organización que construye sistemas diseñados para escanear los ojos de las personas para proporcionar autenticación y verificar la prueba de sustento para contrarrestar el fraude. De 2014 a 2019, también fue presidente de la aceleradora de startups Y Combinator.

En la actualidad, con la friolera de 2,5 millones de seguidores en X, Sam comparte activamente actualizaciones sobre el progreso de Open IA y innovación en herramientas de IA al tiempo que contribuye a sus proyectos Apollo (Apollo es un fondo en fase inicial que invierte en moonshots). Invierte mucho en investigación sobre la seguridad de la IA para garantizar el control de los sistemas de IA potentes. Es una figura importante en la configuración de políticas sobre IA avanzada.

vía X El Dr. Fei Fei Li es una persona influyente en el campo de la IA, codirector del Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford y catedrático inaugural Sequoia en el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford.

Fue vicepresidenta de Google y directora científica de IA/ML en Google Cloud.

Fue nombrada miembro del Tablero de X en 2020 como consejera independiente para dirigir el progreso de la IA social y evaluar el uso de Herramientas de IA para redes sociales para vigilar su plataforma.

Con más de 445.000 seguidores en X, Li compartió recientemente su próximo libro, The Worlds I See, basado en la curiosidad, la exploración y el descubrimiento en los albores de la IA.

Recientemente ha sido nombrada "Madrina" de la IA por ser la voz nacional que aboga por la ética y la diversidad en STEM y la IA.

Li también inventó ImageNet e ImageNet Challenge, un conjunto de datos a gran escala y un esfuerzo de evaluación comparativa que contribuye al desarrollo más reciente de la IA y el aprendizaje profundo.

vía X Dr. Andrew Ng, con 943k seguidores en X, es el Fundador de DeepLearning.IA, el Fundador y CEO de Landing IA, y el Presidente y Fundador de Coursera.

En 2011, Andrew dirigió el desarrollo de la principal plataforma MOOC (Massive Open Online Courses) de la Universidad de Stanford, haciendo posible un curso de aprendizaje automático (ML) ofrecido a más de 100.000 estudiantes en línea en Coursera. Sus clases en Coursera han llegado a más de 3 millones de estudiantes en todo el mundo.

Antiguo investigador científico de Baidu y Google Brain, es una autoridad en aprendizaje automático y educación en IA. Es autor y coautor de más de 200 artículos de investigación en robótica y ML, al tiempo que ha transformado innumerables vidas a través de su trabajo en IA.

En 2013, fue nombrado "la persona más influyente del mundo" por Time 100.

Como profesor adjunto del Departamento de Informática de la Universidad de Stanford, comparte su experiencia y su visión de la educación y las aplicaciones de la IA. Sigue publicando investigaciones fundamentales sobre el aprendizaje profundo.

vía X Kate Crawford, con unos 83.000 seguidores en X, es una destacada experta que estudia el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

Su trabajo abarca dos décadas de evolución de la IA y se centra en comprender cómo los macrodatos, el aprendizaje automático y la IA afectan a la historia, la política, el trabajo y el medio ambiente.

Es una respetada académica de Microsoft Research New York y USC Annenberg y colabora en revistas de investigación ampliamente reconocidas como Nature y Science.

Los proyectos únicos de Kate, como "Anatomía de un sistema de IA" y "Excavating.ai", le han valido prestigiosos premios y puestos en importantes museos. anatomía de un sistema de IA" analiza la cadena de suministro y los flujos de datos de un dispositivo Amazon Echo. . Excavating.ai, por su parte, es un estudio etnográfico que revela las ideologías, valores y prejuicios que se incrustan en los sistemas de IA a partir de las visiones del mundo de los desarrolladores de IA.

Ambos proyectos han sido influyentes a la hora de demostrar los elementos humanos y las dimensiones éticas, a menudo ocultos, de los sistemas de IA. Los trabajos de Crawford, incluido su libro Atlas of IA, reclaman más transparencia y responsabilidad en la forma en que los valores de quienes la construyen configuran la IA.

Cofundadora del IA Now Institute, la atención de Crawford a las implicaciones sociales de la IA coincide con las preocupaciones de los profesionales del marketing y las redes sociales que la utilizan.

vía X Ian J. Goodfellow, científico e ingeniero informático, ha tenido un impacto significativo en el campo de las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo.

Con un gran número de seguidores en la comunidad de IA, la innovadora idea de Goodfellow surgió durante una reunión informal en 2014. Durante un chateo con amigos, conceptualizó un método para que los ordenadores generasen imágenes de forma independiente, gratis/a, sin intervención humana. Esto dio lugar a la creación de las GAN o Redes Generativas Adversariales.

La idea clave de las GAN es enfrentar dos redes neuronales para generar nuevos datos sintéticos que se parezcan a algún conjunto de datos de entrenamiento. Las dos redes juegan un juego continuo, mejorando hasta que las instancias generadas son indistinguibles de los datos reales.

Actualmente, Goodfellow es investigador científico en DeepMind y reflexiona sobre su inesperada fama, que encuentra un tanto surrealista. A pesar de ello, se dedica a contrarrestar el uso indebido de sus descubrimientos. Su visión implica salvaguardar el uso ético de la IA, una causa que defiende con pasión.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

vía LinkedIn Allie Miller es emprendedora, asesora e inversora en IA.

Con más de un millón de seguidores en LinkedIn, contribuye activamente a la educación en IA, habla sobre IA en todo el mundo, asesora sobre políticas públicas globales de IA y crea recursos educativos para que las empresas destaquen con la IA. Es una popular influencer virtual que aboga por la educación en IA a través de las redes sociales.

Anteriormente dirigió el desarrollo de negocios de aprendizaje automático para startups y capital riesgo en Amazon (AWS).

Desde el principio, hizo crecer la empresa dentro de AWS, asesorando y dando compatibilidad a los principales investigadores, fundadores e inversores de aprendizaje automático de todo el mundo.

Antes de eso, Allie logró un hito como ganadora en competiciones nacionales de innovación y se convirtió en la mujer más joven en desarrollar un producto de IA en IBM.

Ha sido ampliamente reconocida como 'IA Innovator of the Year' por IAconic en 2019 y LinkedIn Top Voice for Technology and IA durante múltiples años. Síguela para conocer noticias sobre inteligencia artificial y tecnología, perspectivas y consejos laborales.

vía X Tabitha Goldstaub es una emprendedora tecnológica centrada en el impacto de la IA. Es cofundadora de CogX, una plataforma en línea que reúne a investigadores y responsables políticos para debatir los avances de la IA, y ha presidido el Consejo de IA del gobierno británico.

Goldstaub tiene más de 15.000 seguidores en Linkedin y más de 14.000 en X. Colabora activamente con organizaciones como TechUK y el Alan Tiring Institute, asesorando en asuntos de IA y tecnología.

Compartiendo su experiencia personal, Goldstaub es autora de _How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by IA (Cómo hablar con robots: guía para chicas en un mundo dominado por la IA). Goldstaub prevé las tendencias de la IA y ayuda a las empresas a aplicarla de forma ética a través de sus servicios de asesoramiento.

Fue incluida en la lista de "30 menores de 30 años" de Media Week en 2012. Además, en 2014 fue incluida en la lista "Silicon 60" del periódico London Evening Standard. También recibió el premio "Amy Johnson Award" de la Sociedad de Mujeres Ingenieras.

vía X Yann LeCun, científico jefe de IA en Facebook y respetado profesor de la Universidad de Nueva York, tiene 625.000 seguidores en LinkedIn y 641.000 en Twitter. Es muy conocido por su experiencia en IA, aprendizaje automático, visión por ordenador y robótica.

A finales de los 80, propuso una arquitectura para construir redes neuronales que ayudaran a los ordenadores a reconocer imágenes. Este trabajo pionero dio como resultado el avance de las redes neuronales convolucionales, que ahora se utilizan ampliamente para el reconocimiento de imágenes, vídeo y voz.

También es uno de los principales creadores de la tecnología de compresión de imágenes DjVu, que ayudó a hacer más claras las imágenes digitales y a comprimirlas sin perder su calidad.

Cuenta en su haber con prestigiosos galardones, como el Premio Turing (2019) y el título de Caballero de la Legión de Honor francesa (2023), entre otros.

En la actualidad, dirige la Investigación de IA en Facebook, y es un firme defensor de la tecnología de IA, afirmando que "el doomerismo de IA está condenado."

vía X Con 165.000 seguidores en Twitter y 40.000 en LinkedIn, Timnit Gebru, informática de Eritrea y Etiopía, investiga la inteligencia artificial, centrándose en el sesgo de los algoritmos y la minería de datos. Es fundadora y directora ejecutiva del Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Se doctoró en la Universidad de Stanford y realizó un postdoctorado en Microsoft Research, en el grupo FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in IA), donde estudió el sesgo algorítmico en proyectos cuyo objetivo era extraer información de los datos.

Su investigación en Microsoft en 2017 sacó a la luz fallos en el reconocimiento facial de IA, revelando sesgos contra las mujeres y las personas de color. Puso de relieve cómo los conjuntos de datos utilizados para entrenar el algoritmo contenían varias imágenes de hombres blancos, pero muy pocas de mujeres negras. Los resultados obligaron a IBM y Microsoft a actualizar sus conjuntos de datos.

Gebru es cofundadora de "Black in IA", que promueve la diversidad entre los investigadores de IA. Gebru fue reconocida por sus conocimientos éticos sobre IA y figura entre los "50 mejores líderes del mundo" de Fortune, las figuras científicas influyentes de Nature y las personas más influyentes de Time en 2022.

También dirigió un equipo diverso de IA en Google, desafiando las normas del sector y fomentando un trabajo crítico que transformó la industria de la IA Glosario de IA .

via X Rachel Thomas es informática y cofundadora de fast.ai, que hace accesible la educación en IA. Imparte cursos sobre desarrollo responsable de IA para que los profesionales mitiguen los sesgos perjudiciales. Sus cursos gratuitos han sido aclamados por la crítica en publicaciones como The Economist, MIT Tech Review y Forbes.

También es la directora fundadora del Centro de Ética Aplicada a los Datos de la Universidad de San Francisco y tiene 90.000 seguidores en Twitter.

Es doctora en Matemáticas por la Universidad de Duke. En sus inicios, trabajó como científica de datos e ingeniera de software en Uber.

Thomas obtuvo el reconocimiento de Forbes como una de las 20 mujeres increíbles en IA y apareció en el libro Women Tech Founders on the Rise. Su confirmación de la ética de los datos, sus amplias contribuciones a la educación en aprendizaje profundo y sus influyentes escritos subrayan su importante impacto en la IA.

Su influencia se extiende por todo el mundo: sus escritos han llegado a más de un millón de lectores, se han traducido al chino, español, coreano y portugués y han aparecido nueve veces en la portada de Hacker News.

