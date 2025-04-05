Ejemplos inspiradores de modelos de trabajo híbridos y cómo implementarlos

Durante décadas, la rutina tradicional de la oficina era innegociable. En el clásico horario de 9 a 5, todo el mundo solía acudir a un lugar de trabajo físico con uso compartido para realizar el trabajo y registraba su productividad entre charlas junto a la máquina de agua y largos desplazamientos desde y hacia sus hogares.

Luego, el teletrabajo pasó a primer plano, demostrando que los resultados importaban más que la ubicación. Ahora, las empresas se preguntan: ¿Y si pudiéramos tener lo mejor de ambos mundos?

Las empresas que lo hacen bien no se limitan a permitir que los empleados trabajen desde casa unos días a la semana, sino que diseñan sistemas que mejoran la colaboración, aumentan el compromiso y maximizan la eficiencia.

En esta entrada del blog, exploraremos ejemplos destacados de modelos de trabajo híbridos y cómo puede hacer que funcionen para su equipo. 🚨

⏰ Resumen de 60 segundos Los modelos de trabajo híbridos combinan el trabajo en la oficina y el teletrabajo, lo que ofrece flexibilidad a los empleados y aumenta la productividad de las empresas. Cuando se implementan correctamente, mejoran el equilibrio entre la vida laboral y personal y reducen los costes para ambas partes. A continuación, presentamos 11 ejemplos de modelos de trabajo híbridos para aumentar la eficiencia del equipo: 1. Modelo híbrido fijo

2. Modelo híbrido con horario flexible

3. Modelo «remoto primero»

4. Modelo semanal

5. Modelo híbrido de autonomía total

6. Modelo de organización por turnos

7. Modelo de equipo dividido

8. Modelo de horario básico

9. Modelo híbrido impulsado por los empleados

10. Modelo de organización del trabajo asíncrono

11. Modelo de horario de trabajo dinámico

Comprender los modelos de trabajo híbridos

Los modelos de trabajo híbridos combinan el trabajo tradicional en la oficina con el teletrabajo, lo que ofrece a los empleados flexibilidad y autonomía.

Las políticas de trabajo flexible están ganando popularidad por una razón: funcionan tanto para los empleados como para los empleadores. Los empleados consiguen un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal, las empresas ven aumentada su productividad y todos ahorran dinero. Si se hace bien, es una situación en la que todos ganan.

Aquí tiene una tabla que le ayudará a comprender los entornos de trabajo híbridos y tradicionales. 💁

Criterios Trabajo tradicional Trabajo híbrido Ubicación Principalmente en la oficina Combinación de trabajo en la oficina, a distancia y sobre la marcha. Flexibilidad Baja flexibilidad; ubicación y horario fijos. Alta flexibilidad: los empleados pueden elegir la ubicación del trabajo y el horario. Equilibrio entre el trabajo y la vida personal Puede resultar complicado debido a los horarios rígidos. Mejora gracias a la flexibilidad y la reducción de los desplazamientos Colaboración Comunicación principalmente presencial Se basa en herramientas de teletrabajo para mantener la comunicación. Coste Mayores gastos generales; mayores costes de desplazamiento para los empleados. Reducción de los gastos generales para los empleadores y disminución de los costes de desplazamiento. Acceso al talento Limitado al talento local o regional Mayor reserva de talento gracias a las opciones de trabajo a distancia. Productividad Puede variar en función del empleado y el entorno. Puede ser mayor con una mayor autonomía. Experiencia de los empleados Puede carecer de flexibilidad, lo que podría afectar a la satisfacción. Mayor independencia y satisfacción laboral.

🧠 Dato curioso: el 25 % de los empleados preferiría un modelo «híbrido flexible» si cambiara de empresa.

Modelos de trabajo híbrido exitosos con ejemplos

Cada empresa aborda el trabajo híbrido de forma diferente. Algunas se inclinan en gran medida por la flexibilidad del teletrabajo, mientras que otras dan prioridad a la colaboración presencial. Pero las más exitosas han descubierto cómo hacer que ambas cosas funcionen.

Veamos algunas políticas de trabajo híbrido destacadas y las lecciones que podemos extraer de ellas. 📃

1. Modelo híbrido fijo

El modelo híbrido fijo se basa en la estructura. Los empleados tienen días fijos en la oficina y días fijos para realizar el teletrabajo, lo que facilita la planificación previa.

¿Necesita programar una reunión con todo el equipo? No hay problema: ya sabe cuándo estarán disponibles todos. ¿Tiene un proyecto que requiere mucha concentración? Para eso están los días de teletrabajo.

✅ Ventajas clave: La ventaja clave de este modelo es su previsibilidad. No hay que hacer conjeturas sobre cuándo estarán disponibles los compañeros de trabajo, lo que facilita la colaboración y la gestión del espacio de la oficina.

♦️ Posible reto: Sin embargo, hay una falta de flexibilidad en el lugar de trabajo. Los empleados que prefieren estructurar sus jornadas laborales en función de sus ritmos de productividad personales o de sus compromisos externos pueden encontrar frustrante esta rigidez. Es ideal para equipos que prosperan con la rutina y la conexión presencial, pero para aquellos que valoran la autonomía, puede resultar restrictivo.

📌 Ejemplo: Empresas como Google, Microsoft y Salesforce han implementado este enfoque, designando días específicos para trabajar en la oficina, pero permitiendo al mismo tiempo el teletrabajo.

2. Modelo híbrido con horario flexible

El modelo híbrido flexible se basa en la libertad de elección. Los empleados pueden decidir cuándo acuden a la oficina y cuándo trabajan a distancia, en función de su carga de trabajo, sus proyectos o simplemente sus preferencias personales. Algunos pueden acudir a reuniones de equipo o sesiones de brainstorming, mientras que otros pueden preferir trabajar desde casa, en un entorno tranquilo y concentrado.

✅ Ventajas clave: Se trata de una configuración que da el control a los empleados, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción laboral y una mejor productividad. Esta configuración resulta especialmente atractiva para las empresas que buscan atraer a los mejores talentos, ya que se adapta a diferentes estilos de trabajo y situaciones vitales.

♦️ Posible reto: Sin embargo, la flexibilidad conlleva retos. Si la mitad del equipo decide acudir a la oficina mientras que la otra mitad sigue en teletrabajo, las reuniones y la colaboración pueden fragmentarse. Para que funcione, las empresas necesitan herramientas digitales sólidas, planes de comunicación claros y una cultura que valore la responsabilidad.

📌 Ejemplo: Cisco permite a sus empleados elegir cuándo y dónde trabajan, dándoles autonomía para gestionar sus horarios.

🔍 ¿Sabías que...? El 95 % de los líderes empresariales afirman que su organización se ha vuelto más flexible desde 2023, y el 82 % planea hacerla aún más flexible en un futuro próximo.

3. Modelo «remoto primero»

El modelo híbrido «remote-first» da un giro a la configuración tradicional de la oficina. En lugar de que la oficina sea la opción predeterminada, el teletrabajo pasa a ocupar un lugar central y las reuniones presenciales se convierten en algo más especial.

Los empleados pueden acudir a la oficina para la planificación trimestral, las reuniones de equipo o las grandes reuniones, pero el trabajo diario se realiza desde casa (o desde cualquier lugar con conexión Wi-Fi).

✅ Ventajas clave: Muchas empresas tecnológicas han adoptado este enfoque, al reconocer que los empleados no necesitan estar físicamente en la oficina para tener productividad. También permite a las empresas contratar talento a nivel mundial, eliminando la ubicación como barrera para la contratación.

♦️ Posible reto: Sin embargo, trabajar a distancia la mayor parte del tiempo puede provocar aislamiento. Sin un esfuerzo consciente por establecer conexiones, los empleados pueden empezar a sentirse desconectados o aislados. Por eso, las empresas que han realizado un intento correcto por el teletrabajo se dedican por completo a las reuniones virtuales, la creación de vínculos entre los equipos remotos y el uso de herramientas de comunicación sólidas para mantener a todos alineados y comprometidos.

📌 Ejemplo: Zapier opera con un enfoque que da prioridad al trabajo remoto. Los empleados trabajan a distancia desde cualquier lugar y la empresa proporciona herramientas y recursos para garantizar una comunicación y colaboración fluidas, independientemente de la ubicación de las personas.

4. Modelo semanal

El modelo híbrido semanal logra un equilibrio entre estructura y flexibilidad. Los empleados pasan una semana completa en la oficina, seguida de una semana de teletrabajo.

✅ Ventajas principales: es un ritmo que permite una colaboración centrada durante las semanas de oficina, al tiempo que ofrece a los empleados tiempo ininterrumpido para abordar trabajos profundos desde casa. Además, facilita la planificación del trabajo, tanto para los equipos como para la gestión de los recursos de la oficina.

Los sectores que requieren una presencia constante in situ, como la fabricación, la seguridad o la sanidad, suelen adoptar este modelo. Garantiza que el personal clave esté presente in situ cuando sea necesario, al tiempo que les permite disfrutar de las ventajas del teletrabajo.

♦️ Posible reto: la espontaneidad se ve afectada: si surge una reunión o un proyecto urgente durante una semana de teletrabajo, es posible que los empleados tengan que ajustar sus horarios de forma inesperada. Y para aquellos que prefieren combinar días de oficina y días de teletrabajo en lugar de cambiar cada semana, esta configuración puede resultar un poco rígida.

📌 Ejemplo: InnoTech Software Solutions adopta un modelo semanal, en el que los empleados trabajan en la oficina una semana y realizan teletrabajo la siguiente.

📖 Lea también: Consejos para la oficina en casa que aumentan la productividad del teletrabajo

5. Modelo híbrido de autonomía total

En esta configuración, los empleados tienen control total sobre cuándo y dónde trabajan, sin días fijos de oficina ni horarios obligatorios. Siempre que se realice el trabajo, todo lo demás depende de ellos. Las empresas que utilizan este modelo se centran en los resultados más que en las horas registradas, lo que lo hace ideal para los profesionales que prosperan con la independencia.

✅ Ventajas clave: Una de las mayores ventajas es la flexibilidad. Los empleados pueden organizar sus jornadas en función de cuándo son más productivos, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y un mejor rendimiento. También permite a las empresas contratar personal de cualquier lugar, ya que la ubicación ya no es una limitación.

♦️ Posible reto: Sin embargo, este nivel de autonomía requiere confianza, responsabilidad y sistemas sólidos de gestión del rendimiento. Sin expectativas claras y las herramientas adecuadas para la colaboración a distancia, los equipos pueden desconectarse.

📌 Ejemplo: Automattic (la empresa detrás de WordPress) ofrece total autonomía en su modelo híbrido. Los empleados pueden elegir su ubicación de trabajo y horario preferidos, siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades.

6. Modelo de organización por turnos

Algunas empresas necesitan cobertura las 24 horas del día o tienen un espacio de oficina limitado. El modelo de turnos resuelve este problema, dividiendo a los empleados en diferentes turnos, ya sea en diferentes momentos del día o alternando entre el teletrabajo y el trabajo en la oficina.

Este modelo es habitual en los servicios de atención al cliente, soporte informático y asistencia sanitaria, donde es fundamental garantizar la continuidad de las operaciones.

✅ Ventajas clave: Una ventaja clave es la eficiencia. Evita el hacinamiento en las oficinas y garantiza que siempre haya alguien disponible para ocuparse de las tareas importantes. Además, permite a los empleados trabajar en el horario que más les convenga, sin dejar de satisfacer las necesidades de la empresa.

♦️ Posible reto: conflictos de horarios y problemas de traspaso. Si los turnos no se coordinan adecuadamente, el trabajo se descuida.

Para que este modelo funcione, las empresas necesitan horarios de turnos claros, herramientas de comunicación fluidas y procesos bien documentados que garanticen transiciones fluidas.

📌 Ejemplo: Cisco adopta un modelo de trabajo híbrido basado en turnos en el que los empleados pueden elegir los turnos que se adapten a su zona horaria o preferencias personales.

🧠 Dato curioso: Según un estudio, los encuestados que trabajaban desde casa ahorraron una media de 56 minutos ese día al no tener que desplazarse al trabajo. Este tiempo lo dedicaron al descanso, el ejercicio, el deporte y el bienestar.

7. Modelo de equipos divididos

Este modelo divide a los empleados en grupos según su ubicación o sus horarios de trabajo híbridos. Un equipo puede trabajar en la oficina mientras otro lo hace a distancia, o pueden turnarse. Muchas empresas internacionales utilizan este enfoque para gestionar equipos en diferentes zonas horarias, al tiempo que mantienen una presencia local en la oficina.

✅ Ventajas clave: Obtienes flexibilidad sin perder estructura. Los equipos pueden colaborar en persona cuando es necesario, sin renunciar a las opciones de teletrabajo. También ayuda a las empresas a reducir los costes de espacio de oficina, al tiempo que permite a los empleados trabajar de la forma que más les convenga.

♦️ Posible reto: Sin embargo, la comunicación puede ser complicada. Si los empleados remotos y los que trabajan en la oficina no tienen las mismas oportunidades de contribuir, la colaboración puede verse afectada. Las empresas que adoptan este modelo con éxito, especialmente en los sectores tecnológico y financiero, recurren a videollamadas, actualizaciones asincrónicas y documentación clara para mantener a todos alineados.

📌 Ejemplo: Microsoft ha empleado un modelo de equipos divididos durante determinados periodos, asegurándose de que solo una parte de sus empleados esté en la oficina al mismo tiempo.

💡 Consejo profesional: Una excelente manera de crear rapport en equipos híbridos es organizar almuerzos híbridos. Organiza reuniones informales en las que los miembros del equipo, o incluso ponentes invitados como familiares, compartan ideas sobre temas divertidos y ajenos al trabajo. ¡Puede ser cualquier cosa, desde trucos para mejorar la productividad hasta historias de viajes!

8. Modelo de horario básico

Algunos equipos necesitan una interacción cara a cara regular, pero no quieren comprometerse con horarios de oficina rígidos. El modelo de horario básico logra un equilibrio, ya que exige a los empleados estar disponibles durante un horario establecido, por ejemplo, de 10:00 a 13:00, pero les permite elegir cuándo trabajar fuera de ese horario.

✅ Ventajas principales: Lo mejor es la colaboración constante. Las reuniones, las sesiones de brainstorming y la toma de decisiones en tiempo real tienen lugar durante las horas centrales, lo que facilita la coordinación de los equipos. Es especialmente popular en los sectores de la consultoría, la gestión de proyectos y la atención al cliente, donde la disponibilidad es importante.

♦️ Posible reto: Dicho esto, no es ideal para todo el mundo. Los empleados con horarios poco convencionales o aquellos que prefieren una flexibilidad total pueden encontrarlo restrictivo.

Para que este modelo funcione, las empresas deben establecer expectativas claras sobre cómo deben utilizarse las horas centrales, no solo como un bloque para reuniones interminables, sino como un tiempo para una colaboración significativa.

📌 Ejemplo: HubSpot permite a sus empleados realizar el teletrabajo, pero les exige que estén disponibles para reuniones y colaboración en equipo durante las horas centrales del día.

9. Modelo híbrido impulsado por los empleados

Algunas empresas permiten a los empleados decidir sus propios horarios híbridos en función de lo que mejor les conviene. En lugar de imponer días fijos de oficina, la dirección recaba las opiniones de los empleados y perfecciona continuamente el enfoque para adaptarse a las necesidades cambiantes.

✅ Ventajas clave: este modelo fomenta la confianza, la autonomía y un mayor compromiso. Los empleados se sienten capacitados para elegir lo que les hace más productivos, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral.

♦️ Posible reto: Por supuesto, un exceso de libertad sin estructura puede generar inconsistencias. Si las expectativas no están claras, los equipos pueden tener dificultades para coordinarse. La clave del éxito en este caso es realizar revisiones periódicas, establecer bucles de retroalimentación y establecer directrices de comunicación claras para garantizar que el trabajo se mantenga por el buen camino.

📌 Ejemplo: Zoom opera con un modelo híbrido impulsado por los empleados, en el que estos pueden elegir su entorno de trabajo sin necesidad de volver a la oficina.

🔍 ¿Sabías que...? La mejora del bienestar del personal es una de las razones empresariales más frecuentes para utilizar o tener la intención de utilizar modelos híbridos y remotos.

10. Modelo de organización del trabajo asíncrono

El modelo de trabajo asíncrono da prioridad a la flexibilidad: los empleados trabajan en sus tareas de forma independiente, sin necesidad de colaborar en tiempo real. En lugar de reuniones constantes y respuestas instantáneas, la comunicación se lleva a cabo a través de herramientas digitales como plataformas de gestión de proyectos, documentos compartidos y actualizaciones grabadas.

✅ Ventajas principales: esta configuración es ideal para equipos globales repartidos por diferentes zonas horarias, ya que facilita el trabajo sin interrupciones y mantiene la productividad.

♦️ Posible reto: Sin embargo, el éxito de este modelo depende de contar con protocolos de comunicación claros, procesos bien documentados y las herramientas adecuadas para mantener a todos alineados.

📌 Ejemplo: GitLab opera de forma casi totalmente asíncrona. En lugar de depender de reuniones en tiempo real, utilizan documentación detallada, sistemas de seguimiento de problemas y herramientas de comunicación.

11. Modelo de horario de trabajo dinámico

El modelo de horario de trabajo dinámico lleva la flexibilidad un paso más allá, permitiendo a los empleados ajustar sus horas de trabajo en función de las necesidades del proyecto, la carga de trabajo o los compromisos personales.

✅ Ventajas clave: No hay horarios rígidos, el trabajo se adapta a cada persona y a las necesidades de la empresa. Esta configuración es ideal para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal y responder a prioridades que cambian rápidamente, pero requiere una buena coordinación y herramientas de planificación inteligentes para evitar desajustes.

♦️ Posible reto: los horarios dinámicos pueden dar lugar a percepciones de favoritismo o distribución injusta de las tareas si no se gestionan con cuidado. Una comunicación clara y unos procesos transparentes son esenciales para abordar estas preocupaciones.

Para las empresas que deseen implementar este modelo, invertir en un software de planificación y fomentar una cultura orientada a los resultados es clave para que funcione de manera eficaz.

📌 Ejemplo: X ha adoptado horarios flexibles, lo que permite a los empleados estructurar sus jornadas laborales y, al mismo tiempo, garantizar que los proyectos sigan su curso.

Cómo implementar con éxito un modelo de trabajo híbrido

Para que el trabajo híbrido sea un éxito, las empresas deben replantearse cómo se comunican, colaboran y crean cultura entre equipos distribuidos.

La clave está en adoptar un enfoque deliberado.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. 🤩

En combinación con el software de gestión de proyectos para equipos remotos ClickUp, obtendrá la solución perfecta para gestionar equipos remotos. ¡A continuación le mostramos cómo implementar un modelo de trabajo híbrido con ClickUp! 👀

Establezca políticas y expectativas claras

Un modelo de trabajo híbrido funciona mejor cuando todos saben qué esperar. Defina políticas sobre la asistencia a la oficina, las normas para las reuniones y los canales de comunicación.

¿Hay días fijos para ir a la oficina o depende de los empleados?

¿Las reuniones deben ser principalmente remotas o híbridas?

Contar con directrices claras elimina la incertidumbre y garantiza la equidad.

ClickUp Documenti

Colabora con tu equipo en tiempo real para garantizar la coordinación del trabajo con ClickUp Docs.

ClickUp Docs ayuda a los equipos a crear, gestionar y compartir políticas de forma fluida en un solo lugar. En lugar de utilizar archivos PDF obsoletos, cree un hub de conocimientos dinámico con colaboración en tiempo real.

Documente todo, desde las directrices de trabajo híbrido y las normas de comunicación hasta las expectativas de rendimiento y el protocolo de las reuniones, para garantizar que todos, tanto los que realizan el teletrabajo como los que trabajan en la oficina, estén en sintonía.

¿Necesita perfeccionar las políticas a medida que evoluciona su equipo? No hay problema, solo tiene que actualizar su documento con tareas integradas, listas de control y fechas límite directamente en las políticas para realizar el seguimiento del cumplimiento y la responsabilidad. ¿Quiere recibir comentarios inmediatos? Los comentarios en línea y las @menciones permiten a los empleados hacer preguntas o sugerir mejoras directamente en el documento.

ClickUp Brain

Evite la larga búsqueda de documentos perdidos con ClickUp Brain.

¿Y lo mejor de todo? ¡Se integra con ClickUp Brain! Actúa como el asistente de conocimiento con tecnología de IA de su equipo, mostrando al instante la información adecuada cuando y donde la necesita. En lugar de buscar entre un sinfín de archivos, solo tiene que preguntarle a Brain y este le mostrará en segundos la última política de teletrabajo, las directrices del equipo, los elementos pendientes o los POE del proyecto.

Más allá de la simple organización de documentos, ClickUp Brain ayuda a los equipos a crear y perfeccionar políticas sin esfuerzo. Puede resumir directrices complejas, sugerir mejoras basadas en las buenas prácticas del sector e incluso generar nuevos borradores de políticas basados en las aportaciones del equipo.

Por ejemplo, un nuevo empleado puede simplemente preguntarle a Brain: «¿Cuál es nuestra política de teletrabajo?», y este le mostrará al instante las últimas directrices de todo su entorno de trabajo, lo que le ahorrará tiempo.

🔍 ¿Sabías que... El 48 % de los empleados híbridos y remotos afirmaron sentirse con más energía que el año anterior.

Para mantener la conexión, los equipos híbridos dependen de la tecnología, por lo que es esencial invertir en las herramientas adecuadas. Las plataformas de videoconferencia, el software de gestión de proyectos y la mensajería instantánea ayudan a salvar la distancia entre los empleados remotos y los que trabajan en la oficina.

Tareas de ClickUp

Adapta las tareas de ClickUp a tu flujo de trabajo con personas asignadas, indicadores de prioridad y estados personalizados.

El trabajo híbrido tiene sus ventajas, pero sin un sistema transparente, las tareas se ignoran, las prioridades se pierden y, antes de que te des cuenta, el caos se apodera de todo.

Aquí es donde entran en juego las tareas de ClickUp. Son la columna vertebral de un equipo híbrido bien engrasado, ya que ayudan a todos a mantenerse alineados, responsables y productivos, ya sea en casa, en la oficina o al otro lado del mundo.

Se acabó eso de «¿Quién se encarga de esto?». Cada tarea de ClickUp incluye personas asignadas, fechas límite, prioridades y estados, por lo que no hay lugar para la confusión. ¿Necesitas dividir un proyecto grande? Las subtareas facilitan la asignación de partes más pequeñas a diferentes miembros del equipo, al tiempo que mantienen todo conectado.

📖 Lea también: 10 ejemplos y casos de uso de la automatización de flujos de trabajo

Automatizaciones de ClickUp

Cree desencadenantes personalizados para tareas periódicas con ClickUp Automatizaciones.

Piense en ClickUp Automatizaciones como su asistente personal para todas esas pequeñas cosas que mantienen el trabajo en marcha. Siguen una regla sencilla: Cuando ocurra esto, haz aquello. Usted establece el desencadenante y ClickUp se encarga del resto.

Supongamos que su equipo híbrido recibe solicitudes urgentes de clientes, pero usted no quiere tener que buscarlas manualmente cada vez, por lo que decide automatizar el proceso. Cada vez que una nueva tarea se marca como «De alta prioridad», la plataforma la asigna automáticamente al miembro adecuado del equipo, la coloca en la parte superior de la lista de tareas y notifica al responsable del proyecto.

⚙️ Bonificación: Utilice la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp para crear un plan integral para que los miembros de su equipo realicen la transición al teletrabajo, describa las expectativas y los roles, y organice y realice el seguimiento del progreso de las tareas.

Fomente una sólida cultura de trabajo híbrido

La cultura se refiere a cómo trabajan juntas las personas. Fomente la inclusión y asegúrese de que los empleados remotos estén tan comprometidos como los que trabajan en la oficina. Organice actividades virtuales para fomentar el espíritu de equipo, celebre los éxitos en reuniones de toda la empresa y forme a los directivos para que dirijan equipos híbridos de forma eficaz.

¡Aquí tienes algunos juegos de comunicación interesantes para aumentar el compromiso de los empleados! 🎲 Mostrar y contar, edición cultural: Pida a los miembros del equipo que compartan algo único sobre sus antecedentes, cultura o aficiones. Puede ser una presentación rápida, un dato curioso o incluso una breve demostración de cocina 🌎.

Ruleta virtual del café: empareja automáticamente a los miembros del equipo cada semana para una charla virtual de 15 minutos mientras toman un café. Es una forma estupenda de fomentar las conversaciones espontáneas entre compañeros que normalmente no interactúan entre sí ☕.

Juegos para equipos híbridos: ¡Crea retos divertidos, como retos diarios de pasos, búsquedas del tesoro fotográficas y bingos de bienestar, para fomentar la participación independientemente de la ubicación! 🎯

Chat de ClickUp

Se acabaron los mensajes y los elementos dispersos: recopílalo todo con ClickUp Chat.

ClickUp Chat facilita la colaboración híbrida, ya que centraliza las conversaciones del equipo, las actualizaciones de los proyectos y la gestión de tareas en un solo lugar. Ya no tendrás que cambiar entre varias aplicaciones, todas las conversaciones estarán conectadas a tu trabajo.

Desde una rápida consulta hasta una larga sesión de intercambio de ideas, Chat ayuda a mantener la comunicación práctica, organizada y accesible para todos.

Así es como puede utilizar Chat para chatear: 💭

Mantenga a los equipos comprometidos con la mensajería instantánea que se integra a la perfección con las tareas, los documentos y los proyectos para proporcionar contexto.

Conecte al departamento de RR. HH., los directivos y los empleados en un espacio unificado para mantener la transparencia.

Manténgase informado con notificaciones inteligentes sin agobiarse.

Participe en videollamadas o llamadas de audio rápidas para reuniones híbridas con SyncUps.

Convierta los mensajes en tareas de ClickUp con propietarios, fechas límite y descripciones.

Marque las conversaciones importantes, establezca recordatorios y gestione las dependencias entre tareas con FollowUps.

📮 Información de ClickUp: El 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, pero cada interrupción les resta hasta 23 minutos de concentración, lo que da lugar a una paradoja de productividad. Por otra parte, el 83 % de los trabajadores del conocimiento utiliza el correo electrónico y el chat como principales herramientas de comunicación, lo que provoca que la información crítica se pierda en canales dispersos y desconectados. ClickUp ayuda a los equipos a mantenerse centrados al reducir los cambios de contexto y mantener la comunicación, las tareas y los conocimientos en un solo lugar. Con un entorno de trabajo centralizado, los equipos pueden discutir el trabajo sin perder detalles importantes en correos electrónicos y chats dispersos. Los mensajes se pueden convertir en elementos procesables, lo que garantiza que no se pase nada por alto. Este enfoque estructurado reduce las interrupciones, evita la pérdida de información y mantiene la productividad por el buen camino.

Pizarras blancas de ClickUp

Haga una lluvia de ideas en un lienzo visual en tiempo real con ClickUp Pizarras.

En una configuración híbrida, no se puede disfrutar del lujo de reunirse alrededor de una pizarra en una sala de conferencias. ¡Pero tampoco es necesario! Las pizarras de ClickUp aportan la misma energía a un espacio digital compartido en el que cualquiera puede dibujar, escribir y desarrollar las ideas de los demás en tiempo real.

💡 Consejo profesional: Crea una pizarra compartida en ClickUp donde los empleados puedan felicitar a sus compañeros de equipo por su excelente trabajo, colaboración o simplemente por ser geniales. Esto aumenta la moral e incluye a todos, incluso a aquellos que se encuentran en diferentes zonas horarias. Puedes convertirlo en una tradición mensual con un «muro de la fama» virtual.

Evalúa y mejora continuamente

El trabajo híbrido no es un modelo que se pueda establecer y olvidar. Recopile regularmente los comentarios de los empleados para ver qué funciona y qué hay que modificar. Supervise la productividad, el compromiso y la satisfacción del equipo para ajustar las políticas y las herramientas según sea necesario.

Formularios ClickUp

Comprenda el estado de ánimo de los empleados en solo unos pasos con los formularios personalizables de ClickUp.

Crear un entorno de trabajo híbrido excelente requiere ajustes continuos basados en los comentarios reales de los empleados. ClickUp Formularios te ofrecen una forma sencilla y de automatización para recopilar información y convertirla en acciones.

Por ejemplo, su empresa quiere conocer la opinión de los empleados sobre su horario híbrido.

Puede crear un formulario de comentarios sobre el horario de trabajo híbrido y, una vez que los empleados envíen sus respuestas, ClickUp organizará automáticamente los datos en tareas, lo que le permitirá detectar tendencias, abordar problemas y realizar mejoras reales, sin tener que clasificar interminables hojas de cálculo.

Superar los retos de los modelos de trabajo híbridos

El trabajo híbrido ofrece flexibilidad y eficiencia, pero también plantea retos como la falta de comunicación, los conflictos de horarios y las diferencias culturales. El éxito radica en abordar estos obstáculos con estrategias inteligentes que mantengan a los equipos conectados, comprometidos y con alta productividad.

A continuación le explicamos cómo hacer que el trabajo híbrido sea fluido. 📝

Barreras de comunicación: las reuniones híbridas virtuales pueden dificultar que algunas personas se expresen, y las diferencias de zona horaria ralentizan el proceso. ¿La solución? Invertir en las reuniones híbridas virtuales pueden dificultar que algunas personas se expresen, y las diferencias de zona horaria ralentizan el proceso. ¿La solución? Invertir en un mejor software de videoconferencia y trabajo híbrido para que los equipos puedan mantener la conexión, independientemente de dónde se encuentren.

Dificultades de coordinación: cuando la mitad del equipo trabaja a distancia y la otra mitad está en la oficina, no es fácil mantener a todos en sintonía. El uso de herramientas de gestión de proyectos, el establecimiento de expectativas claras y la garantía de que los empleados que trabajan a distancia no queden excluidos de las decisiones importantes pueden facilitar las cosas.

Desconexión del equipo: El teletrabajo puede provocar aislamiento y hacer que se pierdan oportunidades de networking o mentoría, especialmente para los grupos menos representados. Las reuniones virtuales periódicas, las actividades híbridas de formación de equipos y los programas de mentoría estructurados ayudan a que todos se sientan incluidos.

Crisis de creatividad: las sesiones de brainstorming digitales no siempre tienen la misma chispa que las presenciales. Un poco de estructura puede ayudar: programe días de colaboración en la oficina, utilice herramientas interactivas de brainstorming como ClickUp Whiteboards y cree espacios dedicados al uso compartido de ideas.

Cultura fragmentada: cuando algunos empleados trabajan a distancia y otros están en la oficina, es fácil que se cree una división. Los líderes deben centrarse en hacer que todos se sientan igualmente valorados, reforzar la cultura de la empresa en todas las configuraciones de trabajo y garantizar que los trabajadores de teletrabajo no sean una idea de último momento.

🔍 ¿Sabías que...? Los profesionales que trabajan de forma híbrida tienen las tasas de compromiso más altas, con un 35 %, seguidos por los empleados que trabajan totalmente a distancia, con un 33 %, y los empleados que trabajan en la oficina, con un 27 %.

¡Trabaje de forma híbrida con ClickUp!

La estructura de trabajo híbrida ha llegado para quedarse, combinando flexibilidad y colaboración.

El modelo adecuado depende de las necesidades de su equipo y de las metas de la empresa, pero el éxito se consigue con expectativas claras, flujos de trabajo transparentes y una comunicación abierta.

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es la plataforma todo en uno definitiva para simplificar el trabajo híbrido. No importa dónde se encuentre su equipo, ya sea en la oficina, a distancia o una combinación de ambos, esta aplicación coordina a todos gracias a sus potentes funciones de gestión de tareas y colaboración en tiempo real.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis! ✅