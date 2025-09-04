Las 10 mejores herramientas de IA para redactar evaluaciones de rendimiento en 2026

¿La fatiga de la retroalimentación funciona en ambos sentidos? Imagínate redactar evaluaciones de rendimiento personalizadas para tus 30 subordinados. Los primeros informes incluirán comentarios incisivos y perspectivas útiles, pero el entusiasmo inicial por la retroalimentación detallada se desvanecerá. A medida que aumenta el número de evaluaciones, la calidad de la retroalimentación puede disminuir gradualmente, ¡y no hay nada peor que las evaluaciones genéricas!

Los empleados prefieren a los jefes que les dan la cantidad adecuada de feedback: estos jefes obtuvieron una valoración media de 8,6. Además, es probable que muchos empleados se esfuercen más en el trabajo para recibir evaluaciones eficaces y personalizadas.

Contar con la ayuda de la inteligencia artificial puede ayudarte a superar los retos que supone redactar evaluaciones de rendimiento detalladas y constructivas.

La IA va más allá de la automatización de funciones básicas. Puede identificar áreas de mejora, agilizar el proceso de retroalimentación y ayudar a establecer metas para la evaluación del rendimiento.

Para crear informes de rendimiento objetivos, justos y detallados, debe supervisar a cada empleado de la empresa de forma muy estrecha y constante, o utilizar herramientas de software que lo hagan por usted. Evidentemente, la opción más sencilla es una herramienta, así que veamos algunos criterios importantes para la selección.

Utilice estos requisitos como lista de control para identificar qué herramienta de IA cumple todos los criterios que se indican a continuación y le permite mejorar el proceso de evaluación del rendimiento:

Comentarios constructivos: Las evaluaciones generadas deben proporcionar comentarios prácticos, destacando los puntos fuertes, los puntos débiles y las áreas de mejora.

Precisión y pertinencia: La herramienta debe generar evaluaciones que reflejen con precisión el rendimiento del empleado, en consonancia con los estándares de la empresa y los roles específicos del puesto.

Reducción de sesgos: El generador de evaluaciones de rendimiento debe estar diseñado para minimizar los sesgos en el proceso de evaluación, garantizando valoraciones justas y equitativas.

Personalización: La herramienta debe permitir personalizar La herramienta debe permitir personalizar las plantillas de evaluación del rendimiento , las escalas de valoración y las métricas específicas para adaptarlas a las necesidades de su organización.

Integración: El software debe integrarse a la perfección con los sistemas de RR. HH. existentes, como el HRIS o el software de gestión del rendimiento, para agilizar el proceso de evaluación.

Privacidad y seguridad de los datos: La herramienta de IA debe dar prioridad a la privacidad y la seguridad de los datos, garantizando la protección de la información confidencial de los empleados.

Facilidad de uso: La herramienta debe ser fácil de usar, con una interfaz clara e intuitiva que minimice el tiempo y el esfuerzo necesarios para generar las evaluaciones.

La mayoría de las herramientas de IA para generar evaluaciones de rendimiento utilizan plantillas estructuradas que los profesionales pueden rellenar, como un cuestionario, y luego generan una evaluación. Otras se integran en su entorno de trabajo, comprenden mejor su empresa y a sus empleados, y generan evaluaciones al instante a modo de comentarios o reconocimientos.

Echemos un vistazo a estas 10 herramientas de IA y decidamos cuál puede ayudarte a ahorrar tiempo y, al mismo tiempo, aportar más contenido a los informes de rendimiento:

1. ClickUp (Ideal para la creación colaborativa de evaluaciones de rendimiento)

Ofrece comentarios basados en datos con ClickUp Brain Recopila información a partir de los datos del entorno de trabajo con ClickUp Brain para fundamentar las evaluaciones de rendimiento

ClickUp, la todopoderosa solución de productividad, destaca tanto por sus capacidades de evaluación del rendimiento como por su capacidad para satisfacer otras necesidades del entorno de trabajo. Es totalmente personalizable y adecuada tanto para particulares como para equipos grandes y pequeños.

Con ClickUp Brain, obtienes la solución de IA contextual más potente del mundo. Responde a tus preguntas, se basa en los datos de tu empresa y analiza chats, tareas y conversaciones anteriores para crear evaluaciones detalladas del rendimiento de los empleados. ¡También identifica cómo se desempeñó un empleado en determinadas tareas y cuándo!

Utiliza ClickUp Brain para realizar evaluaciones de rendimiento detalladas de las siguientes maneras:

Crea resúmenes basados en IA sobre el rendimiento, las vulnerabilidades y los logros de los empleados

Crea una plantilla de evaluación de rendimiento personalizable adaptada a roles específicos, lo que te permitirá ahorrar tiempo y garantizar la coherencia.

Convierte las conversaciones de voz en texto mediante la transcripción automática y extrae información clave para incluirla en los informes de evaluación.

Utiliza el asistente de redacción con IA integrado de Brain para redactar comentarios constructivos sin perder el tono, el formato, la legibilidad y la claridad de ideas.

Traduce las evaluaciones a diferentes idiomas, lo que garantiza la inclusión y la diversidad para las empresas con una plantilla internacional.

Empieza a usar ClickUp Brain Utiliza ClickUp Brain como herramienta para generar evaluaciones de rendimiento en varios idiomas

Si te resulta más natural hablar que escribir, también puedes dictar tus comentarios a tu asistente de IA de escritorio, ClickUp Brain MAX. Dentro de la aplicación, Talk to Text transcribe tu voz en comentarios de evaluación pulidos y crea un documento de ClickUp consolidado para ti cuando recibas un comando. También puedes probar diferentes modelos de IA dentro de Brain MAX —desde Gemini hasta ChatGPT y Claude— para personalizar la voz, el tono y el estilo de las evaluaciones a tu gusto.

¡Mira este vídeo para descubrir todo lo que Brain MAX puede hacer por ti, ahorrándote más de un día a la semana!

Además de las funciones de IA de ClickUp, utiliza ClickUp Chat para vincular conversaciones con tareas y documentos, y mantener las discusiones sobre las evaluaciones de rendimiento contextualizadas y accesibles. Los chats organizados en espacios o canales específicos permiten a los equipos de RR. HH. y a los responsables colaborar y mantener una comunicación profesional sin necesidad de cambiar a otra herramienta.

ClickUp Chat puede ser útil para:

Vincula listas, carpetas y espacios en ClickUp para mantener el historial relacionado con el rendimiento vinculado a las tareas o proyectos correspondientes.

Separa las conversaciones añadiendo descripciones o encabezados para especificar si se trata de evaluaciones individuales o de equipo.

Añade miembros del equipo a las conversaciones en curso sin interrumpir el flujo y fomenta los debates colaborativos

Crea tareas o anuncios relacionados con el rendimiento directamente desde el chat sin esfuerzo adicional

Utiliza la interfaz de chat de ClickUp para organizar las evaluaciones de rendimiento en un solo lugar

Otra función colaborativa de ClickUp es ClickUp Docs. Los miembros del equipo pueden utilizarla para realizar la edición de evaluaciones de rendimiento de forma colaborativa, etiquetar a compañeros para que aporten sus comentarios y añadir comentarios prácticos a los documentos.

Las amplias opciones de formato, como tablas, separadores, tiras y comandos Markdown, ayudan a los responsables a dar formato a las evaluaciones para incluir métricas detalladas de los empleados, resúmenes de comentarios y planes de acción de una manera organizada y visualmente atractiva.

Utiliza ClickUp Docs y sus amplias opciones de formato para las evaluaciones de rendimiento

Como alternativa, la plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp puede ayudar a las organizaciones a superar el reto de medir el rendimiento del equipo de forma eficaz y consistente. La estructura predefinida ayuda a los equipos de RR. HH. a adaptar el formato y el contenido a las necesidades de su organización.

Incluye estructuras de autoevaluación predefinidas, lo que permite realizar evaluaciones de rendimiento estructuradas. Fomenta las conversaciones sobre desarrollo profesional que alinean el crecimiento de los empleados y sus responsabilidades laborales con los objetivos de la organización, promoviendo el éxito general del equipo.

La plantilla también facilita las evaluaciones de los responsables, en las que la dirección puede ofrecer comentarios constructivos y reconocimiento durante el periodo de evaluación.

Al fin y al cabo, numerosos estudios demuestran que los empleados que reciben comentarios rápidos y constructivos están más comprometidos y motivados.

💡 Consejo profesional: Con los agentes de piloto automático de ClickUp, puedes configurar un flujo de trabajo personalizado que se desencadene cada trimestre para recopilar automáticamente los comentarios de los compañeros, actualizar las métricas del proyecto y enviar recordatorios a los gerentes y empleados para que realicen el uso compartido de sus evaluaciones de rendimiento. Los agentes también pueden supervisar los OKR o las metas personales en ClickUp. Si alguien se está desviando de un objetivo, el agente puede avisar al responsable con antelación, lo que hace que las evaluaciones se centren menos en críticas sorpresa y más en el crecimiento continuo.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza, busca y accede a todas las evaluaciones de rendimiento con el hub de documentos, garantizando que las evaluaciones permanezcan accesibles y organizadas

Mantenga a las partes interesadas al día al instante sobre temas clave con IA Catch Up, reduciendo la necesidad de explicaciones repetitivas o reuniones.

Integra ClickUp con diversas plataformas para garantizar que las evaluaciones se basen en datos y reflejen todo el espectro de las contribuciones y métricas de un empleado con las integraciones de ClickUp

Facilita un seguimiento práctico con las tareas de ClickUp para que los responsables puedan asignar tareas, establecer metas inteligentes y supervisar el progreso directamente una vez completadas las evaluaciones de rendimiento.

Plantillas de evaluaciones de rendimiento ya preparadas. ¡Empieza con la plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp!

Consigue una plantilla gratuita Evalúa, documenta y planifica sobre la marcha con la plantilla de evaluación de rendimiento de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios debido a su amplia gama de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

Como jefe de equipo, tienes que supervisar el trabajo que realizan los demás, y ClickUp facilita la gestión de las tareas, la carga de trabajo, etc. Además, me ha ayudado a presentar el rendimiento del equipo, así como el rendimiento individual de los miembros.

Como jefe de equipo, tienes que supervisar el trabajo terminado por los demás, y ClickUp facilita la gestión de las tareas, la carga de trabajo, etc. Además, me ha ayudado a presentar el rendimiento del equipo, así como el rendimiento individual de los miembros.

2. Easy Peasy IA (Ideal para la implementación rápida de marcos de evaluación del rendimiento)

a través de Easy Peasy IA

La herramienta de IA para generar evaluaciones de rendimiento Easy Peasy AI está diseñada para pequeñas y medianas empresas. Las sugerencias en tiempo real ayudan a la plataforma a mejorar la calidad de los comentarios, mientras que las capacidades de integración facilitan el uso compartido de datos con las herramientas de RR. HH. existentes.

Aunque ofrece una visión contextual con un límite, su sencillez y rapidez la convierten en una solución fiable para realizar evaluaciones de rendimiento rápidas, prácticas y aplicables.

Funciones de Easy Peasy IA

Aprovecha las plantillas listas para usar, fácilmente personalizables y variadas

Genera evaluaciones desde diferentes vistas: en primera, segunda y tercera persona

Aprovecha el soporte para más de 40 idiomas y diversos acentos gracias a su función de conversión de texto a voz.

Limitaciones de Easy Peasy IA

Las imágenes generadas por IA pueden carecer a veces de sustancia y precisión

La falta de demostraciones o guías prácticas sobre la herramienta puede confundir al usuario

Precios de Easy Peasy IA

Free Forever

Starter: 16 $ al mes por usuario

Ilimitado 50: 24 $ al mes por usuario

Ilimitado: 32 $ al mes por usuario

Valoraciones y evaluaciones de Easy Peasy IA

G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Sabías que...? A menudo, los responsables pueden dejar que una cualidad destacada (como la puntualidad) eclipse todo lo demás, lo que da lugar a evaluaciones sesgadas. Esto se conoce como «efecto halo».

3. Writify. IA (Ideal para evaluaciones de rendimiento altamente personalizadas)

a través de Writify.IA

Writify.IA elabora evaluaciones detalladas y específicas para cada rol que reflejan los logros de los empleados y destacan las áreas de mejora. Puede ofrecer comentarios personalizados a varios empleados a la vez utilizando información respaldada por datos.

Una vez que superes la curva de aprendizaje, que al principio puede resultar un poco abrumadora, podrás elaborar evaluaciones de rendimiento eficaces con un mínimo esfuerzo.

Las mejores funciones de Writify. IA

Genera contenido escrito de alta calidad de forma rápida y eficiente gracias a sus algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural, independientemente del número de evaluaciones de rendimiento que necesites.

Crea evaluaciones estructuradas y significativas con el expansor de párrafos, el generador de esquemas y el generador de comentarios de evaluación basados en IA.

Mantenga la credibilidad y evite problemas relacionados con la infracción de los derechos de autor utilizando su herramienta integrada de detección de plagio.

Writify. Limitaciones de la IA

Una curva de aprendizaje potencialmente más pronunciada para los usuarios que no estén familiarizados con sus opciones de personalización avanzadas

Precios de Writify. IA

Free Forever

Writify. Valoraciones y evaluaciones con IA

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Galaxy. IA (La mejor opción para encontrar todas las herramientas de IA en un solo lugar para la evaluación del rendimiento)

a través de Galaxy.IA

Galaxy.AI es un conjunto de herramientas de IA que combina modelos de IA líderes en el sector, como GPT-4, Claude, Gemini y muchos más, en un solo lugar, para que no tengas que contratar varias suscripciones.

Con funciones diseñadas para ofrecer precisión, personalización y eficiencia, Galaxy.IA facilita a los profesionales de RR. HH. la realización de evaluaciones detalladas y prácticas. Úsalo para generar comentarios equilibrados que reconozcan los logros y señalen las áreas de mejora. Puedes adaptar su tono y estilo para garantizar un lenguaje profesional adecuado en toda la evaluación.

Las mejores funciones de Galaxy. IA

Aprovecha las nuevas funciones de IA que se añaden cada semana

Obtén consejos y buenas prácticas para generar mejores evaluaciones de rendimiento

Aprovecha el sistema de chat multimodelo que te permite comparar las respuestas de diferentes herramientas de IA a la vez para tomar una decisión informada.

Galaxy. Limitaciones de la IA

Requiere una configuración inicial de los datos para obtener un análisis preciso del rendimiento

Solo podrás acceder a todas las funciones una vez que hayas realizado el pago.

Precios de Galaxy. IA

Ilimitado: 15 $ al mes por usuario

Galaxy. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Sabías que...? Varias empresas multinacionales, entre ellas Adobe, Microsoft, Dell y Juniper, están abandonando el enfoque formal y retrospectivo de las evaluaciones anuales de rendimiento en favor de reuniones más frecuentes, informales y orientadas al futuro con los empleados a lo largo del año.

5. Venngage (Ideal para visualizar datos de rendimiento)

a través de Venngage

Venngage es una plataforma de diseño intuitiva y basada en IA que permite a los usuarios crear impresionantes elementos visuales e infografías.

Simplifica la presentación de evaluaciones de rendimiento, el análisis de datos y la elaboración de informes de una manera atractiva y visualmente llamativa con solo unos pocos clics.

Úsala para obtener fácilmente una evaluación de 360 grados de tus empleados: la herramienta permite la edición por parte de varios miembros y la dejada de comentarios en cualquiera de las plantillas de evaluación de rendimiento que elijas para generar y realizar el uso compartido de tus comentarios.

Las mejores funciones de Venngage

Personalice fácilmente las plantillas y cree elementos visuales sin necesidad de tener grandes conocimientos de diseño gracias a un editor intuitivo de arrastrar y soltar.

Encuentra rápidamente un punto de partida adecuado para tus proyectos con más de 10 000 plantillas

Importe datos desde archivos CSV o Excel y visualícelos de forma eficaz mediante gráficos, diagramas y diagramas inteligentes.

Limitaciones de Venngage

Requiere un arduo trabajo manual para mover widgets y elementos

Un diseño demasiado complejo puede provocar que la herramienta se cuelgue

Precios de Venngage

Free Forever

Premium: 19 $ al mes por usuario

Empresa: 49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Venngage

G2: 4,7/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

6. PerfromanceReviews. IA (La mejor para generar comentarios imparciales para el desarrollo de los empleados)

a través de PerformanceReviews.ai / IA

PerformanceReviews.ai es una herramienta de IA para generar evaluaciones de rendimiento que automatiza la creación de evaluaciones personalizadas, detalladas y reveladoras.

Seleccione si la evaluación es para usted o para un empleado, rellene la plantilla y proporcione ejemplos específicos de evaluaciones de rendimiento a la herramienta. El último paso marcará el tono de la evaluación generada por IA.

Las mejores funciones de PerformanceReviews.ia

Utiliza una plantilla predeterminada para ahorrar tiempo y generar evaluaciones de rendimiento

Navega por una interfaz intuitiva que simplifica el proceso de creación de evaluaciones

Automatice la generación de comentarios, incluyendo puntos fuertes, puntos débiles y áreas de mejora

Adapta el lenguaje y el tono a tu estilo para mantener un toque humano en tus evaluaciones.

Limitaciones de PerformanceReviews. IA

Los ejemplos similares pueden dar lugar a resultados monótonos.

Precios de PerformanceReviews.ia

Ilimitado: 19 $ al mes

Valoraciones y reseñas de PerformanceReviews.ia

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Typli.ai (La mejor para redactar evaluaciones de rendimiento sin errores)

a través de Typli.ai / IA

Typli.ia ayuda a los profesionales de RR. HH. mediante la automatización del proceso de redacción de las evaluaciones de rendimiento, lo que les ahorra el tiempo que, de otro modo, dedicarían a redactar y dar formato al contenido.

Sus más de 184 herramientas de redacción también realizan la automatización de otros tipos de creación de contenido.

Las mejores funciones de Typli.ai

Obtén sugerencias en tiempo real que te ayudarán a completar frases, realizar la creación de listas e insertar citas relevantes, lo que hará que la redacción sea más fluida y rápida.

Describe lo que necesitas y Typli creará imágenes de alta calidad para complementar tu contenido

Crea contenido que encante a los motores de búsqueda con verificadores de SEO integrados y funciones de sugerencia de palabras clave

Limitaciones de Typli.ai

Puede que carezca de una comprensión matizada del rendimiento individual de los empleados

Existe el riesgo de que las evaluaciones generadas puedan parecer genéricas si no son lo suficientemente personalizadas.

Precios de Typli.ia

Básico: 16,99 $ al mes por usuario

Además: 24,99 $ al mes por usuario

Pro: 69,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Typli.ai

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: 4,4/5 (más de 20 reseñas)

Lea también: Ejemplos de comentarios eficaces para los empleados que aportan información objetiva y mejoran la moral

8. Generador de evaluaciones de rendimiento de Michael Schmitt (ideal para entornos de trabajo diversos)

vía Michael Schmitt

Michael Schmitt es un desarrollador de software afincado en Illinois al que le encanta crear «cosas divertidas». Uno de sus experimentos es una herramienta gratuita de IA para generar evaluaciones de rendimiento con una interfaz sencilla. Simplifica el proceso de evaluación al permitir a los usuarios introducir información y atributos específicos de los empleados, que la herramienta utiliza para generar una plantilla de evaluación completa.

Generador de evaluaciones de rendimiento de Michael Schmitt: las mejores funciones

Evalúa el rendimiento en más de 40 atributos, puntuando cada uno de ellos como Perfecto, Bueno, Normal, Por debajo de la media o Malo.

Seleccione los atributos y sus puntuaciones correspondientes, lo que culminará en la generación de una plantilla de evaluación

Aprovecha las indicaciones para recordar los atributos de rendimiento relevantes, lo que te facilitará la elaboración de evaluaciones exhaustivas sin quedarte bloqueado pensando qué decir.

Limitaciones del generador de evaluaciones de rendimiento de Michael Schmitt

La herramienta se centra principalmente en generar texto a partir de datos predefinidos, sin lograr captar los matices de la retroalimentación.

La calidad de la evaluación generada es directamente proporcional a la precisión y el nivel de detalle de la información proporcionada.

Precios del generador de evaluaciones de rendimiento de Michael Schmitt

Free Forever

Valoraciones y reseñas del generador de evaluaciones de rendimiento de Michael Schmitt

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: La gente puede percibir las evaluaciones de IA como menos sesgadas que las realizadas por humanos. El 47 % de los encuestados por el Pew Research Center cree que la IA evaluaría mejor que los humanos a todos los candidatos a un puesto de trabajo de la misma manera.

9. Max Review (la mejor para obtener sugerencias personalizadas)

a través de Max Review

MaxReview simplifica el proceso de evaluación del rendimiento al ofrecer sugerencias personalizadas basadas en la información proporcionada por el usuario. Crea evaluaciones destacadas que resalten los logros clave adaptados a roles y empresas específicos. También puedes pedirle a la IA que mejore la calidad de tu redacción y que acorte o alargue la evaluación.

Las mejores funciones de Max Review

Elige entre una variedad de plantillas personalizables diseñadas para diferentes tipos de evaluaciones de rendimiento.

Aprovecha un sistema de puntuación basado en atributos que te permite evaluar a los empleados según diversas métricas de rendimiento.

Intégralas con los sistemas de RR. HH. existentes para permitir una transferencia y gestión de datos fluida

Limitaciones de Max Review

La calidad del resultado está fuertemente dependiente de la información que introduzca el usuario.

Es posible que la herramienta no ofrezca funciones de extensión de análisis o integración.

Precios de Max Review

Unlimited: 15 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Max Review

G2: No hay suficientes evaluaciones

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. GravityWrite (Ideal para rellenar preguntas predefinidas para la evaluación)

a través de GravityWrite

GravityWrite, una herramienta gratuita de generación de evaluaciones de rendimiento basada en IA con una visión de futuro, te permite introducir datos específicos sobre el título del empleado, sus logros y sus puntos fuertes. A continuación, genera comentarios personalizados que pueden utilizarse para orientar el desarrollo de los empleados y motivarlos a perseguir metas y retos futuros.

Las mejores funciones de GravityWrite

Aprovecha más de 80 herramientas de IA diferentes, diseñadas para diversas necesidades de contenido, como entradas de blog, pies de foto para redes sociales, boletines informativos por correo electrónico y contenido SEO.

Aprovecha la compatibilidad con varios idiomas para crear contenido en tu idioma y tono preferidos, y así llegar a una audiencia global.

Limitaciones de GravityWrite

Es posible que la herramienta actualice y elimine automáticamente el contenido no guardado

Precios de GravityWrite

Free Forever

Starter: 19 $ al mes por usuario

Pro: 79 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Lea también: Cómo utilizar la clasificación por rangos para realizar el seguimiento del rendimiento de los empleados

Utiliza ClickUp como herramienta para generar evaluaciones de rendimiento

Redactar evaluaciones de rendimiento es un proceso tedioso, pero necesario. Necesitas una herramienta que cumpla con la normativa y sea personalizable, y que ofrezca todo lo necesario en un solo lugar para evitar confusiones.

Por eso deberías optar por ClickUp.

Se integra en tu entorno de trabajo para ayudarte a obtener una comprensión contextual más profunda de tu empresa. Elimina la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones y ofrece las ventajas tanto de un software de evaluación del rendimiento como de una solución de gestión de proyectos.

Regístrate en ClickUp, una herramienta gratuita de generación de evaluaciones de rendimiento con IA, y reconoce el esfuerzo de tus empleados mediante funciones detalladas relacionadas con la evaluación.