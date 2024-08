10 plantillas de objetivos SMART para definir tus metas en 2024

¿Necesita un empujoncito para mantener el rumbo hacia sus metas y aspiraciones?

Sigue estos pasos:

Escribe tus metas

Actúa con decisión y coherencia

Haz un seguimiento de tus progresos

Pero la sencillez es difícil de alcanzar. Ser fiel a tus metas puede parecer fácil, pero no lo es.

Si alguna vez te has ajustado propósitos de Año Nuevo y te has olvidado de ellos a las tres semanas de empezar el año, ya sabes que estamos hablando en serio.

Pero oye, ¡no eres el único!

Como persona ocupada, no puede confiar simplemente en el lápiz, el papel y la motivación para mantener el rumbo hacia sus metas. Necesitas disciplina y crear sistemas.

¿Y cuál es la solución? Metas SMART que sistematizan el proceso de seguimiento de metas de la cabeza a los pies. El acrónimo SMART hace referencia a las metas que son específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y de duración limitada. ¿Y por qué empezar de cero cuando tienes plantillas que te ayudan a conseguir tus objetivos? ejercicio de ajuste de metas ¿se puede poner en marcha rápidamente?

¿Qué son las plantillas de metas SMART?

Una plantilla de metas SMART es un marco para que las organizaciones y las personas establezcan metas específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos o Metas SMART , hacer un seguimiento de los progresos y revisarlos de vez en cuando.

Utilizar una plantilla de metas SMART ofrece múltiples ventajas, tanto para las personas que se fijan metas personales como para los profesionales que establecen metas para su trabajo:

Establecer expectativas realistas

No perder de vista los objetivos a corto plazo mediante el ajuste de metas diarias,metas semanalesy metas mensuales

Mantener a los equipos centrados en la visión a largo plazo con metas anuales

Conseguirmetas de comunicación estableciendo objetivos claros y ofreciendo a los miembros del equipo visibilidad sobre el progreso

Mida el progreso con la herramienta avanzada seguimiento de metas funciones

Revisar el rendimiento y ajustar los objetivos sobre la marcha

Mejore la colaboración con la transparencia que ofrecen las metas SMART

¿Qué hace que una plantilla de metas SMART sea buena?

Una buena plantilla de metas SMART es fácil de usar, adaptable y fácil de seguir y actualizar. Usted debe ser capaz de personalizar la plantilla para satisfacer sus necesidades personales y profesionales.

Ser detallista es otra característica de una plantilla de metas bien elaborada. Debe ofrecer suficiente espacio para incluir los detalles esenciales relacionados con su meta, como cronogramas, con qué miembros del equipo colaborar o los pasos necesarios para alcanzar una meta.

Añadir un breve contexto para cada meta creará claridad y le ayudará a alcanzar esas metas más rápidamente.

En plantilla de ajuste de metas debe visualizar perfectamente el progreso para inspirarte a seguir adelante. Debe tener una estructura ordenada para evaluar rápidamente si tus acciones se alinean con tus metas y para identificar áreas de mejora.

Explora diferentes opciones de plantillas para ver cuál de ellas hace que el seguimiento de tus metas parezca menos una tarea y más un paso hacia un progreso significativo.

10 Plantillas de Metas SMART para usar en 2024

Hemos encontrado las mejores plantillas de metas SMART que son fáciles de usar, no requieren conocimientos técnicos y le mantienen productivo.

Aquí tienes 10 de las mejores.

1. Plantilla de Metas SMART de ClickUp

¿Conoce sus metas pero no está seguro de cómo dar los pasos para alcanzarlas? En la mayoría de los casos, lo único que tendrá que hacer es desglosar sus metas en tareas pequeñas y prácticas . Plantilla de Metas SMART de ClickUp puede ayudarle a conseguirlo.

La completa plantilla le ayuda a añadir los detalles necesarios a sus metas, como qué quiere conseguir, quién debe estar incluido, cuánto esfuerzo debe realizar y la fecha límite. Con estos detalles, podrá correlacionar un camino claro para alcanzar su objetivo.

Personalice la plantilla con estados personalizados como Completada, Aplastando, Fuera de seguimiento, En espera y En seguimiento para supervisar el progreso de sus tareas. Utilice Campos personalizados para incluir detalles adicionales relacionados con una meta.

La plantilla le permite dividir los objetivos de la empresa o personales en trozos manejables. Mantener el seguimiento será más fácil gracias a las opciones de vista personalizadas como Metas SMART, Esfuerzo por metas y Hoja de trabajo de metas SMART.

2. Plantilla de Metas ClickUp Smart

En Plantilla de Metas Inteligentes de ClickUp resulta muy útil cuando no está seguro de si sus objetivos podrían encajar en el marco SMART.

Esta plantilla le ayuda a evaluar si sus metas son específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos, basándose en una serie de indicaciones y listas de control. Con ejemplos de metas buenas y malas, muestra la forma correcta de enmarcar tus objetivos personales o profesionales para lograr el máximo impacto.

Esta plantilla es adecuada para las personas que acaban de empezar a fijarse metas SMART. Esta plantilla personalizable sirve para múltiples propósitos, desde ayudarte a definir metas organizativas y profesionales SMART hasta identificar tus metas personales.

3. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Leer libros de ajuste de metas y escribir metas SMART no es suficiente. Tienes que crear un plan de acción para seguir adelante con tus objetivos. Esto es algo que Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp puede ayudarle.

Diseñada para profesionales ocupados, esta completa plantilla cubre los múltiples pasos que implica un sistema de ajuste y seguimiento de metas, facilitando la organización.

Le permite desglosar grandes objetivos en hitos más pequeños, trazar las acciones que debe emprender, enumerar los resultados, supervisar la salud de los objetivos, asignar cronogramas a cada tarea y mucho más utilizando campos personalizados.

Al igual que en las dos primeras plantillas, puede añadir estados como Completada, Evaluación, Ejecución, No iniciada o Planificación para realizar un seguimiento del progreso de sus tareas y mantener informados a los interesados externos.

Aunque ésta es la más adecuada para establecer objetivos organizativos, puedes personalizarla para adaptarla a tus metas personales y profesionales. Crea un plan de acción fácil de seguir, persíguelo con constancia y te acercarás a tus aspiraciones antes de que te des cuenta.

4. Plantilla de Metas Diarias ClickUp

Una de las mejores formas de mantener el rumbo mientras se persiguen metas a largo plazo es dividir las tareas en acciones diarias específicas. Con la Plantilla de Metas Diarias de ClickUp con la Plantilla de objetivos diarios de ClickUp, puede establecer objetivos SMART a corto plazo que, en última instancia, le conducirán a sus BHAG (Big, Hairy, Audacious Metas).

Esta plantilla gratuita te ayuda a centrarte en las tareas de un día para otro. Utilízala para trazar metas diarias SMART, mantener la motivación y controlar el progreso a lo largo del tiempo para ver hasta dónde has llegado.

Esta plantilla gratuita de metas SMART le ayuda a maximizar la productividad a lo largo del día, permitiéndole establecer metas mensurables, revisarlas diariamente y ajustarlas si es necesario.

Campos personalizados como Completada, Revisada y Pendiente le mantienen al día de lo que ha conseguido y de lo que le queda por hacer; los campos personalizados le permiten añadir contexto o detalles adicionales a su lista de tareas; y las vistas personalizadas como las Notas diarias, la Guía de inicio y la Lista de notas mantienen toda la información al alcance de su mano.

Tanto si eres un estudiante universitario, un profesional, un autónomo o el propietario de una empresa, esta plantilla te resultará útil para controlar tu interminable lista de tareas pendientes y orientarte en la gestión de tu carga de trabajo diaria.

Bonus: 10 Metas SMART para estudiantes universitarios (Consejos y ejemplos para fijar metas)

5. Plantilla de plan de acción SMART de ClickUp

En cualquier rol directivo, debes alinear las metas de tu equipo con las de la organización. Pruebe Plantilla de plan de acción SMART de ClickUp y cumple tus metas de gestión de proyectos como un profesional. Es totalmente personalizable, fácil de usar para principiantes y hace que el proceso de seguimiento sea súper organizado.

La plantilla ofrece software de ajuste de metas que le ayudarán a definir hasta el más mínimo detalle relacionado con sus metas. Desde el ajuste de objetivos, correlacionar tareas y recursos y priorizar tareas en función de su importancia hasta el seguimiento de los resultados, dispondrá de todo un sistema de gestión de objetivos preconfigurado y listo para funcionar.

Personalice la plantilla para asignar funciones y responsabilidades a los miembros del equipo: añada campos personalizados para gestionar los proyectos como desee, añada estados personalizados para comprobar el progreso y utilice vistas personalizadas como Lista, Gantt, Carga de trabajo o Calendario para visualizar su flujo de trabajo.

Esta hoja de cálculo de metas SMART es especialmente útil para equipos multifuncionales remotos o híbridos. Los gestores de proyectos pueden utilizar la plantilla para agilizar la colaboración y responsabilizar a sus equipos de proyecto.

6. Plantilla de Medidas de Metas de ClickUp

Cuando se trata de flujos de trabajo complejos y se persiguen múltiples metas en diferentes áreas de la empresa, las plantillas simples de seguimiento de metas no son suficientes. Necesitará un marco completo como el de Metas Señales Medidas Plantilla de ClickUp para alcanzar tus objetivos de forma sistemática.

Sigue el marco de metas-señales-medidas (GSM). Con esta plantilla podrá

definir metas mensurables

priorizar tareas

identificar señales para asegurarte de que vas por el buen camino

ajustar medidas (indicadores clave de rendimiento o KPI) para cuantificar el intento correcto de sus metas

recopilar datos relacionados con las señales

seguir el progreso en tiempo real con actualizaciones automatizadas

Los estados personalizados ayudan a supervisar cada meta, señal y medida, mientras que los estados personalizados le permiten categorizar las GSM y añadir detalles. Visualice su flujo de trabajo mediante Lista, Gantt, Carga de trabajo, Calendario o cualquier otra vista personalizada que elija.

Desde la gestión de los procesos internos de la empresa hasta el manejo de las relaciones con los clientes, puede adaptar este marco de metas SMART para múltiples metas empresariales.

Descargar esta plantilla

7. Plantilla de ajuste de metas individuales ClickUp

A veces, uno está tan ocupado con los objetivos de la empresa que las metas personales pasan a un segundo plano. Si usted y su equipo tienen problemas con esto, utilice la plantilla Plantilla de ajuste de metas individuales de ClickUp .

Esta plantilla lista para usar le ayuda a establecer metas significativas para su vida personal, dividirlas en pequeños pasos y documentar su progreso.

Puede añadir contexto a sus propias metas SMART con más de 12 campos personalizados, como "¿Tiene las habilidades necesarias para conseguirlo?", "¿Por qué me estoy fijando esta meta ahora mismo?" o "Cantidad de esfuerzo necesario" Los estados personalizados facilitan el seguimiento de su rendimiento en relación con cada meta. La plantilla también ofrece múltiples vistas personalizadas para el seguimiento visual del progreso.

Date una palmadita en la espalda cuando alcances un hito y obtén motivación de los estados para seguir avanzando.

Descargar esta plantilla

8. Plantilla de Metas Anuales ClickUp

A todos nos ha pasado alguna vez: empezamos el año con el ánimo por las nubes y nos ajustamos metas anuales ambiciosas, pero a mitad de camino perdemos la motivación y abandonamos los planes.

En esas metas anuales podría faltar un marco para seguir el progreso y rendir cuentas. Plantilla de metas anuales de ClickUp es una herramienta estupenda si quieres cumplir tus metas a lo largo del año. Te ayuda a escribir metas SMART y a desglosarlas en tareas manejables, convirtiéndolas en una lista de control mensual.

Puede utilizar esta plantilla para establecer metas a largo plazo para su organización, cosas que quiere lograr uno, dos o cinco años más tarde. Visualice el progreso con vistas personalizadas y realice ajustes sobre la marcha según sea necesario.

Mantiene a todos los miembros del equipo en la misma página, lo que permite concentrarse más en el trabajo y aumentar la productividad.

Descargar esta plantilla

9. Plantilla de Metas y OKRs de ClickUp Company

Cuando su empresa tiene muchas metas ambiciosas, necesita un sistema sólido de OKR para gestionar, seguir y adaptar sus objetivos a las circunstancias cambiantes. Aquí es donde Plantilla de OKRs y Metas de Empresa de ClickUp puede ayudar.

Proporciona a su equipo una útil hoja de ruta para trabajar en pos de los OKR y mantenerse alineado con la visión de la organización. Las mediciones estandarizadas del rendimiento de los empleados facilitan a su equipo la consecución de sus objetivos, elevando la moral del equipo y creando un entorno de trabajo positivo.

Asigne más de 30 estados personalizados a sus tareas, como Pendiente, Necesita atención, En espera de aprobación o Fuera de seguimiento, lo que ayuda a realizar un seguimiento perfecto de las metas. También puede utilizar campos personalizados para añadir información adicional sobre las metas.

Puedes visualizar tu flujo de trabajo como quieras con el Tablero de Envíos OKR, Todos los Elementos OKR Relacionados, el Tablero de Calendario OKR, o cualquiera de las ocho opciones de vista personalizadas disponibles.

Empresas de cualquier tamaño que establecen OKRs trimestrales pueden utilizar esta plantilla para mantener a los miembros del equipo responsables de sus metas trimestrales.

Descargar esta plantilla

10. Plantilla de Metas Anuales ClickUp

Centrarse en las metas anuales requiere claridad y coherencia. La claridad mantiene a todos los miembros del equipo alineados con la visión más amplia, mientras que la coherencia conduce a resultados monumentales con acciones pequeñas y regulares. Plantilla de Metas Anuales de ClickUp puede ayudarle en esta tarea.

Le permite fijar objetivos mensurables, asignar tareas a los miembros del equipo, supervisar el progreso, establecer cronogramas, evaluar el rendimiento y ajustar los objetivos según sea necesario.

Adapte la plantilla con estados, campos y vistas personalizados y mejore la transparencia entre los miembros del equipo a todos los niveles.

Tanto si desea establecer metas empresariales como personales, puede personalizar la plantilla para adaptarla a diferentes necesidades.

Replanteamiento del seguimiento de metas: El método SMART

El proceso de seguimiento de metas inteligente y medible garantiza que no pierda de vista las cosas que más importan en su vida, personal o profesional.

Sin embargo, el ajuste de metas SMART, su seguimiento y la supervisión del progreso requieren tiempo y esfuerzo.

Por eso las plantillas de ClickUp son una solución muy popular. No es necesario empezar de cero: trabaje con un esquema listo para usar, adáptelo a su flujo de trabajo y sígalo con acciones regulares. No pierda de vista el objetivo y no habrá quien le pare Inscríbete en ClickUp y empieza a utilizar las plantillas de inmediato.