Cómo utilizar la IA para el marketing de productos (casos prácticos y herramientas)

Como especialistas en marketing de productos, usted debe hacer malabarismos con múltiples tareas y expectativas, desde redactar descripciones atractivas de los productos hasta crear recomendaciones de clientes a gran escala.

Afortunadamente, la IA ha dado un paso adelante para hacerte la vida más fácil.

Con el aumento de las expectativas de los clientes, la IA ya no es un lujo para su equipo de marketing, sino una herramienta esencial para el éxito.

✅ Verificación de datos: el 69,1 % de los profesionales afirma utilizar herramientas de marketing basadas en IA en sus estrategias, lo que supone un aumento del 12,5 % con respecto a 2023. 👀

La IA automatiza las tareas que requieren mucho tiempo, lo que permite a los profesionales del marketing centrarse en estrategias de marketing de productos de alto nivel. Permítanos mostrarle cómo puede incorporar el marketing de productos con IA en su estrategia, desde la creación de contenido hasta el análisis de productos.

Comprender la IA para el marketing de productos

Uno de los mayores retos del marketing de productos hoy en día es crear contenido único y atractivo a gran escala. Cuando cada oferta de la marca necesita una posición distinta y atractiva, los especialistas en marketing de productos se enfrentan a una tarea abrumadora.

En este escenario, las empresas deben invertir mucho en recursos para crear contenido o conformarse con descripciones menos impactantes. La primera opción supone una carga para el tiempo y el presupuesto, mientras que la segunda sacrifica la calidad.

Por desgracia, ninguno de los dos es ideal. Los clientes demandan contenido rico e informativo, y los motores de búsqueda premian los textos únicos y de alta calidad.

Por qué las estrategias tradicionales se quedan cortas

La cuestión es que casi el 95 % de los nuevos productos fracasan. Limitarse a las estrategias tradicionales de marketing de productos simplemente no es suficiente.

La IA se está volviendo crucial en este contexto, ya que impulsa una mejor coordinación entre los equipos de marketing y de software y mejora la eficiencia.

Las estrategias tradicionales de marketing de productos suelen carecer de la adaptabilidad necesaria en el entorno acelerado de hoy en día. La dinámica del mercado cambia constantemente y las preferencias de los consumidores evolucionan rápidamente.

Depender únicamente de procesos manuales puede llevar a perder oportunidades y a tiempos de respuesta lentos. Por el contrario, la IA ofrece adaptabilidad en tiempo real, lo que permite a los especialistas en marketing adelantarse a las tendencias y tomar decisiones informadas rápidamente.

Cómo ayuda la IA al marketing de productos

✅ Verificación de datos: El informe «The State of Product Marketing Report» muestra que más del 50 % de los especialistas en marketing de productos consideran que el auge de la IA ha aumentado las expectativas de su equipo.

Con las herramientas de IA, los profesionales del marketing pueden:

Ahorre innumerables horas mediante la automatización de tareas repetitivas.

Amplíe la creación de contenido sin sacrificar la calidad.

Genere descripciones personalizadas y atractivas para miles de productos.

El procesamiento del contenido existente mediante algoritmos de IA permite a los profesionales del marketing generar descripciones y recomendaciones únicas a gran escala. Este cambio ayuda a los profesionales del marketing de productos a ahorrar tiempo y mejorar la calidad del contenido.

La IA ya ha comenzado a transformar el marketing de productos. Ahora la atención se centra en la rapidez con la que los equipos pueden adoptar este potente software de marketing de productos para mantenerse por delante de la competencia.

Cómo utilizar la IA para el marketing de productos

✅ Verificación de datos: Un estudio reveló que el 54 % de los equipos de marketing de productos ya utilizan herramientas de IA en sus estrategias, aunque el grado de integración de la IA varía considerablemente.

Pero, ¿cómo se utiliza exactamente la IA en el marketing de productos?

El caso de uso más común es la creación de contenido. Los equipos de marketing de productos utilizan chatbots para ayudar en la redacción de blogs, el desarrollo de textos, la creación de correos electrónicos de divulgación e incluso la optimización de motores de búsqueda (SEO).

Los profesionales del marketing también están utilizando la IA generativa para realizar estudios de mercado competitivos , desarrollar perfiles de clientes y realizar la creación de estrategias de comercialización.

Holly Watson, directora sénior de marketing de productos en AWS, resumió cómo la IA puede empoderar a los especialistas en marketing de productos destacando su impacto en la ejecución táctica:

Hay muchos proyectos que requieren una ejecución táctica y una gestión de proyectos. La IA generativa puede ayudar en este sentido, de modo que los equipos de marketing de productos puedan dedicar más tiempo a redactar, investigar las necesidades y comportamientos de los clientes y desarrollar planes de marketing estratégicos para su producto y su organización.

Veamos algunos casos de uso que muestran cómo la IA puede simplificar el flujo de trabajo de marketing de productos:

1. Investigación de clientes personalizada

Incorporar los comentarios de los clientes puede hacer maravillas por su producto, pero menos del 40 % de los profesionales del marketing los utilizan para impulsar las conversiones. A menudo, esto se debe a que examinar grandes cantidades de datos resulta demasiado abrumador.

La IA puede transformar estos datos sin procesar en información valiosa. Las herramientas de investigación de clientes basadas en IA pueden analizar la opinión de los clientes, realizar el seguimiento de las tendencias y proporcionar información útil que ayuda a los profesionales del marketing a comprender mejor a su público.

Puede analizar las opiniones de los clientes, las publicaciones en redes sociales y las respuestas a encuestas utilizando el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para identificar temas y opiniones clave.

🌻Ejemplo: el análisis de IA podría revelar que al 70 % de los clientes les encanta una nueva función del producto, pero les preocupa el precio. También podría detectar tendencias emergentes en las conversaciones en las redes sociales que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. Lo fascinante es cómo el procesamiento del lenguaje natural capta sutiles indicios emocionales en el texto escrito. Va más allá del análisis básico del sentimiento para detectar matices como la incertidumbre, la emoción o el sarcasmo. Esta profunda comprensión ayuda a dar forma a mensajes de marketing que realmente resuenan con las necesidades y los sentimientos de los clientes.

2. Creación de contenido y desarrollo de textos publicitarios

Cada vez más especialistas en marketing y gestores de productos utilizan herramientas de IA generativa para crear contenido, ya sea para subtítulos de vídeos, marketing por correo electrónico, posicionamiento de productos o publicaciones en redes sociales.

✅ Verificación de datos: el contenido generado por IA a menudo necesita un retoque humano. De hecho, según algunas estimaciones, solo alrededor del 6 % de los profesionales del marketing publican contenido generado por IA sin ninguna revisión.

Sin embargo, proporciona un punto de partida útil, ya que ayuda a generar ideas, estructurar el contenido y redactar los párrafos iniciales.

Herramientas como ClickUp Brain optimizan los flujos de trabajo de contenido generando sugerencias, esquemas y borradores completos, lo que permite a los especialistas en marketing centrarse en perfeccionar el contenido que resuena en la audiencia.

Crea contenido de primera calidad con el asistente de redacción y edición basado en IA de ClickUp.

Tomemos como ejemplo a JPMorgan Chase. La colaboración con Persado IA para la redacción de anuncios publicitarios dio como resultado campañas con el doble de tasas de clics en comparación con el contenido tradicional escrito por humanos.

/IA también puede ayudar a optimizar el contenido para los motores de búsqueda.

Mediante el análisis de las tendencias de búsqueda y las palabras clave, las herramientas de IA pueden sugerir palabras clave y frases relevantes para incluir en las descripciones de los productos y en las entradas de los blogs. Esto ayuda a mejorar la visibilidad del contenido en los resultados de los motores de búsqueda, lo que genera más tráfico orgánico hacia las páginas de productos.

A través del boletín informativo de Lenny.

Algunos pueden pensar que, dado que la IA es útil para ayudarles a redactar y realizar pequeñas tareas hoy en día, pronto se hará cargo de la mayor parte del trabajo de comunicación, colaboración y ejecución de bajo nivel que realizamos. En cambio, creo que la IA tendrá un impacto más profundo en las habilidades de gestión de productos de alto nivel (y históricamente más valoradas): desarrollar una estrategia, crear una visión, identificar nuevas oportunidades y establecer metas. Además, las habilidades sociales, como el sentido del producto, la comunicación, la creatividad y ser el pegamento que permite a un equipo funcionar al máximo, serán aún más importantes (y un factor diferenciador entre las empresas).

3. Análisis predictivo para la previsión de la demanda

Antes de la IA, las empresas tenían dificultades para realizar previsiones precisas de la demanda, lo que provocaba un exceso de existencias o roturas de stock. Las previsiones tradicionales se basaban en gran medida en datos históricos y, a menudo, no tenían en cuenta las condiciones del mercado, que cambian rápidamente.

El análisis predictivo basado en IA procesa grandes conjuntos de datos en tiempo real, identificando patrones que los humanos podrían pasar por alto. Mediante el análisis de datos históricos del equipo de ventas, las tendencias de gestión de productos y las influencias externas, la IA proporciona predicciones precisas sobre la demanda futura, optimizando el inventario y los esfuerzos de marketing.

🌻Ejemplo: Con herramientas de previsión de la demanda basadas en IA, Unilever redujo el esfuerzo humano en un 30 % y recortó los costes de la cadena de suministro. Este cambio ha dado lugar a estrategias de marketing más eficaces y a operaciones más fluidas.

El análisis predictivo también puede ayudar a los especialistas en marketing de productos a identificar qué productos tendrán una mayor demanda durante temporadas o eventos específicos.

Mediante el análisis de datos históricos de ventas, la actividad en las redes sociales y factores externos como las condiciones meteorológicas o económicas, la IA puede proporcionar a los profesionales del marketing información que les ayude a planificar campañas más eficaces y a asignar los recursos de forma más eficiente.

Pruebe ClickUp Brain. Le pedimos a ClickUp Brain que realizara un análisis de previsión de la demanda para un caso de uso de muestra.

4. Lanzamientos de productos

Anteriormente, el lanzamiento de productos dependía de métodos lentos y costosos, como los estudios de mercado tradicionales y los grupos focales. Ahora, la IA analiza datos en tiempo real en las redes sociales y los canales de comentarios de los clientes, lo que permite elaborar estrategias de lanzamiento más precisas.

Por ejemplo, la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp puede ayudarte a coordinar fácilmente equipos, tareas, cronogramas y recursos para promocionar o relanzar un producto.

🌻Ejemplo: El programa TrendSpotter de L'Oréal es otro ejemplo de IA en acción, que analiza las opiniones de los consumidores y los productos de la competencia para identificar tendencias. Esta iniciativa ayuda a L'Oréal a comprender mejor qué productos tienen más éxito entre su público, lo que se traduce en lanzamientos más exitosos.

La IA también puede ayudar a determinar el momento adecuado para lanzar un producto. Las herramientas de IA pueden determinar el momento óptimo para lanzar un producto analizando las tendencias del mercado, la actividad de la competencia y la opinión de los consumidores.

Esto garantiza que los lanzamientos se realicen en el momento oportuno para maximizar el impacto y aprovechar las condiciones favorables del mercado.

5. Recomendaciones automatizadas de productos

Anteriormente, los especialistas en marketing basaban sus recomendaciones de productos en datos limitados, como selecciones editoriales manuales.

Los motores de recomendación de IA funcionan como expertos compradores personales que saben exactamente lo que les puede gustar a los clientes. Analizan innumerables interacciones en tiempo real y patrones de compra para hacer sugerencias sorprendentemente precisas.

🌻Ejemplo: Tomemos como ejemplo Amazon. Sus recomendaciones basadas en IA no solo son prácticas, sino que también son increíblemente eficaces, ya que generan un impresionante 35 % de sus ventas totales.

Pero va más allá de eso. Estos sistemas de IA son expertos en detectar patrones en la forma en que los clientes compran juntos. Por ejemplo, se dan cuenta de que alguien que compra una cafetera suele comprar filtros y granos de café en la misma semana. Al comprender estos patrones de compra naturales, las empresas pueden crear paquetes de productos más intuitivos y sugerir elementos complementarios en el momento adecuado.

6. Optimización de la búsqueda por voz

✅ Verificación de datos: El auge de los dispositivos activados por voz, como Alexa y Google Assistant, ha cambiado la forma en que los clientes buscan productos, ya que más del 70 % de los usuarios de dispositivos móviles utilizan con frecuencia los comandos de voz.

Domino's optimizó su sistema de pedidos para la búsqueda por voz, lo que permite a los clientes realizar pedidos mediante comandos de voz. De este modo, aprovecharon una tendencia en auge y mejoraron el volumen de pedidos a través de canales activados por voz.

La optimización de la búsqueda por voz es cada vez más importante, ya que cada vez más consumidores utilizan dispositivos activados por voz para comprar en línea.

La IA puede ayudar a los profesionales del marketing a crear contenido optimizado para la búsqueda por voz mediante la identificación de frases y preguntas en lenguaje natural que los clientes probablemente utilizarán.

Esto garantiza que los productos sean más fáciles de encontrar mediante la búsqueda por voz, lo que mejora la experiencia del cliente.

7. Priorización personalizada de tareas

No todas las tareas de marketing son iguales. Algunas requieren su atención inmediata, mientras que otras pueden esperar.

Tareas de ClickUp, junto con sus capacidades de IA, le permiten priorizar tareas mediante el análisis del rendimiento pasado, las tendencias del mercado y la carga de trabajo del equipo. Recomienda proyectos con prioridad que pueden mejorar el marketing de sus productos.

Pruebe ClickUp Brain. Utilice ClickUp Brain para gestionar sus tareas de forma inteligente.

Úselo para priorizar tareas de forma inteligente, analizando datos y tendencias pasados para garantizar una carga de trabajo equilibrada y evitar el agotamiento. La IA también puede proporcionar información sobre la productividad del equipo y la gestión de la carga de trabajo.

Mediante el análisis de los cronogramas de los proyectos y el rendimiento del equipo, la IA puede identificar posibles cuellos de botella y recomendar ajustes para garantizar el éxito del proyecto.

Esto ayuda a los equipos de marketing a trabajar de forma más eficiente y garantiza que las tareas de alta prioridad reciban la atención que necesitan.

Uso de software de IA para la gestión de productos

Como software de gestión de productos todo en uno, ClickUp permite a los especialistas en marketing de productos integrar la IA en su flujo de trabajo, automatizar tareas de marketing, realizar el seguimiento del progreso de las campañas y analizar los datos de rendimiento.

A continuación, te ofrecemos un resumen de las funciones específicas de IA de ClickUp que puedes utilizar para tu estrategia de marketing de productos.

Automatice las tareas repetitivas.

El marketing suele implicar tareas repetitivas que consumen tiempo y energía. Pero, ¿y si la IA pudiera encargarse de parte de ese trabajo pesado por usted?

Automatice fácilmente sus flujos de trabajo de marketing con ClickUp Brain y ClickUp Automatizaciones.

Con ClickUp Automations, puede configurar flujos de trabajo inteligentes que desencadenan acciones basadas en condiciones específicas, liberándole de tener que realizar un seguimiento manual de todo.

Por ejemplo, cuando el estado de una publicación en redes sociales cambia a «listo», ClickUp transfiere automáticamente la tarea del redactor al gestor de redes sociales responsable de publicarla. ¡Se acabó perder tiempo gestionando simples traspasos!

Utilice el generador de automatización NLP de ClickUp Brain para reducir el tiempo dedicado a tareas manuales que requieren mucho trabajo.

¡Y con ClickUp Brain es aún más inteligente! Esta función le permite configurar automatizaciones utilizando instrucciones en lenguaje natural. Así, solo tiene que decir: «Asigna esta tarea a Jane cuando se apruebe la publicación», y se hará automáticamente.

La automatización de tareas repetitivas con ClickUp Brain ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores humanos. Esto significa dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a lo que le gusta: crear campañas innovadoras que conecten con su público.

Pero recuerde, como siempre, asegurarse de que sus flujos de trabajo de automatización cumplan con las normativas de privacidad de datos y respeten el consentimiento del usuario.

Obtenga información basada en datos en tiempo real.

La información en tiempo real es fundamental para optimizar las campañas de marketing. Y la IA se basa precisamente en tomar decisiones mejores y más rápidas a partir de los datos. ClickUp Brain proporciona análisis basados en IA, lo que le ayuda a detectar tendencias, evaluar el rendimiento de las campañas y realizar ajustes en tiempo real sin tener que revisar hojas de cálculo.

Los profesionales del marketing pueden utilizar esta capacidad para identificar rápidamente lo que funciona y lo que no, supervisando el rendimiento de las campañas en tiempo real.

Por ejemplo, si una campaña de correo electrónico específica muestra un aumento en la participación, puede ajustar rápidamente la estrategia para replicar ese éxito en otros canales. Los paneles de ClickUp le permiten visualizar métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI) de marketing de productos en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento de lo que funciona.

Con la combinación de ClickUp Brain y ClickUp Dashboards, los análisis basados en IA proporcionan información útil que ayuda a los profesionales del marketing a tomar decisiones basadas en datos y a optimizar continuamente las campañas para lograr el máximo impacto.

Se acabaron las conjeturas y los retrasos: ahora tendrá a su alcance información útil y práctica.

Obtenga una panorámica completa con los paneles de control de ClickUp totalmente personalizables.

Genere contenido creativo rápidamente.

La creatividad es fundamental en cualquier campaña de marketing, pero generar nuevas ideas puede llevar mucho tiempo.

Genere una presentación comercial altamente personalizada con ClickUp Brain.

ClickUp Brain acelera la ideación, generando ideas temáticas, esquemas y piezas de contenido completo, lo que permite a los especialistas en marketing centrarse en perfeccionar el mensaje. El usuario de Reddit @Paddywise513 lo expresó muy bien:

Lo uso todo el tiempo para ponerme manos a la obra. ¿Necesitas escribir un blog? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una matriz de habilidades para mejorar tus conocimientos? Empieza con Brain. ¿Necesitas crear una plantilla de correo electrónico para contactar con los clientes? ¡Empieza con Brain! Es realmente útil para ayudarte a poner en marcha proyectos o simplemente para empezar con un borrador del contenido.

Una vez creado, el contenido se puede almacenar, editar y perfeccionar en ClickUp Docs. Con funciones como comentarios en tiempo real, uso compartido de documentos y revisiones gramaticales con IA, los equipos pueden mantenerse sincronizados sin perder calidad.

También puede utilizar contenido generado por IA de ClickUp Brain para crear materiales de marketing personalizados. Puede generar contenido que se dirija directamente a clientes individuales mediante el análisis de los datos de los clientes y el aumento de las tasas de interacción y conversión.

Por ejemplo, ClickUp Brain puede crear líneas de asunto de correo electrónico personalizadas, recomendaciones de productos y ofertas de promoción basadas en la información que usted proporcione sobre las preferencias y el comportamiento de los clientes.

Impulsa la colaboración en equipo.

El éxito del marketing de productos depende del trabajo en equipo y de una comunicación clara.

ClickUp Chat integra el chat, la gestión de tareas y el uso compartido de documentos en un solo lugar, enlazando todas las conversaciones a los proyectos relevantes.

Elimine la molestia de tener que manejar múltiples herramientas y conversaciones dispersas con ClickUp Chat.

Para mantener el ritmo, FollowUps te permite clasificar los mensajes esenciales, y SyncUps te permite realizar llamadas de audio rápidas para contextualizar, lo que ayuda al equipo a mantenerse conectado sin importar dónde se encuentre.

No se pierda nunca los elementos esenciales en sus hilos de chat con FollowUps en ClickUp Chat.

La IA de ClickUp Chat también puede resumir conversaciones, identificar acciones pendientes y convertir mensajes de chat en tareas, lo que reduce el ruido y mantiene al equipo centrado en sus objetivos.

Por si fuera poco, las plantillas de marketing de productos de ClickUp facilitan la planificación de marketing, desde lanzamientos de productos hasta campañas de promoción, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados.

Elabora tu plan de marketing en un solo lugar.

¿Ha elaborado la hoja de ruta de su producto? ¡Es hora de crear un plan sólido que le guíe en sus próximos pasos y priorice las iniciativas clave!

(Aunque aún no hayas creado tu hoja de ruta de productos, la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp te ayudará a completarla. Una vez que la tengas lista, el resto será pan comido. ¡Ya sabes cómo funciona!).

Además, la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp facilita el marketing de productos. Ofrece flexibilidad con estados personalizables, Campos personalizados y vistas de flujo de trabajo.

Descargar esta plantilla Promocione un nuevo producto o relance uno ya existente mediante la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

Puede que sea sencillo, pero contiene todo lo que necesitas para tener éxito, ¡especialmente cuando estás empezando! Utiliza esta plantilla para:

Traza tu camino para alcanzar tus metas de marketing.

Optimice sus recursos asignando el tiempo y los esfuerzos de forma más eficiente.

Realice un seguimiento del éxito de las campañas y mida lo que funciona.

Adáptese sobre la marcha, ajustando las estrategias a medida que avanza.

Visualice sus objetivos y resultados clave en una lista dinámica.

Realice un seguimiento de su progreso en tiempo real en un tablero Kanban a través de la vista Tablero de ClickUp , lo que le proporcionará una imagen clara de la situación actual.

Y no se preocupe: el documento de ayuda «Introducción» incluido en la plantilla le guiará paso a paso. Abarca todo, desde cómo introducir la información de su producto hasta cómo crear tareas y aprovechar al máximo el potencial de la plantilla.

Optimice sus estrategias de marketing de productos con ClickUp.

Los especialistas en marketing de productos se enfrentan ahora a retos en múltiples frentes: compaginar plataformas, adaptarse a los cambios en el comportamiento de los clientes y perfeccionar estrategias.

Las herramientas de IA pueden analizar rápidamente sus datos, detectar tendencias y realizar la automatización de tareas repetitivas, lo que proporciona a los profesionales del marketing la ventaja que necesitan. ClickUp ofrece una solución integral que combina todo, desde la planificación hasta la elaboración de informes.

Con herramientas de IA y plantillas listas para usar, ClickUp te ayuda a mejorar tus esfuerzos de marketing de productos.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y mejora tu estrategia de marketing de productos!