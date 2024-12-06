Cómo crear una lista de control para la implementación de SaaS

Implementar un producto SaaS no es tan sencillo como pulsar un botón. Requiere alinear sus metas, analizar detenidamente sus sistemas actuales y crear un plan claro para cada fase: antes, durante y después del lanzamiento.

Si se salta estos pasos, corre el riesgo de sufrir retrasos, malentendidos o, lo que es peor, que la gente no adopte la herramienta en absoluto. ¿La buena noticia? Con la lista de control adecuada, puede evitar esos escollos y empezar con buen pie.

En este artículo, repasaremos los pasos para que la implementación de SaaS funcione. También analizaremos los retos que conlleva y las buenas prácticas que puede seguir para optimizar el proceso (sin afectar a las operaciones de su empresa).

Empecemos.

⏰ Resumen de 60 segundos ✅ Preimplementación: planificación y preparación Defina los objetivos empresariales : aclare el problema que está resolviendo para mantener el proyecto centrado.

Evalúe la tecnología actual : audite las herramientas existentes para evitar redundancias e ineficiencias.

Asegúrese el apoyo de las partes interesadas : presente el caso de negocio con datos para obtener apoyo desde el principio.

Evaluar proveedores y solicitar demostraciones : comparar las opciones SaaS utilizando un sistema de puntuación ponderada.

Planifique el trabajo y asigne responsabilidades: defina un cronograma con roles claros para los miembros del equipo. ✅ Migración e integración de datos Audite y limpie los datos : asegúrese de que sus datos sean precisos y estén bien organizados antes de migrar.

Planifique y pruebe las integraciones: asegúrese de que la nueva herramienta se integra con los sistemas existentes para garantizar un funcionamiento fluido. ✅ Personalización y configuración Configure SaaS para los flujos de trabajo : adapte la herramienta a sus procesos y realice la automatización de las tareas siempre que sea posible.

Establecer roles y permisos de usuario: definir los niveles de acceso para cada miembro del equipo con el fin de mantener la seguridad y la eficiencia. ✅ Formación y incorporación de empleados Desarrollar un plan de formación : proporcionar una incorporación gradual y práctica para dotar a los equipos de las habilidades necesarias.

Recopilar comentarios: recopile continuamente información para mejorar la adopción y ajustar la formación. ✅ Pruebas y puesta en marcha Pruebas previas a la puesta en marcha y plan de copia de seguridad : valide la funcionalidad de la herramienta y asegúrese de que la migración de datos sea correcta.

Supervisar la puesta en marcha: realice el seguimiento del rendimiento y resuelva los problemas en tiempo real durante el lanzamiento. ✅ Revisión posterior a la implementación Realice un análisis posterior y realice el seguimiento de los KPI : evalúe el éxito de la herramienta en función de las metas iniciales (por ejemplo, finalización de tareas, eficiencia).

Configure el soporte continuo: ofrezca resolución de problemas y formación de actualización según sea necesario.

¿Qué es la implementación de SaaS?

La implementación de SaaS se refiere al proceso estratégico de planificación, ejecución y supervisión de la implementación de un producto SaaS dentro de una organización. Comienza con la definición de la necesidad empresarial de la herramienta y se extiende a través de una integración perfecta, la adopción y la mejora continua como parte de su conjunto tecnológico más amplio.

Lista de control para la implementación de SaaS

En los entornos de TI y desarrollo de software, los flujos de trabajo pueden variar mucho entre los distintos departamentos: diseño, desarrollo, control de calidad, pruebas, etc. Sin embargo, los retos de la gestión de productos suelen solaparse, como los traspasos ineficientes y el uso compartido de conocimientos.

La implementación de una nueva solución SaaS requiere un enfoque meditado. Una lista de control clara y práctica puede ayudarle a guiar su proceso de implementación.

Preimplementación: planificación y preparación

1. Defina los objetivos empresariales.

Debe haber una razón de peso que justifique la necesidad de un nuevo software. ¿Qué problema específico está tratando de resolver?

Por ejemplo, ¿su equipo tiene problemas para cumplir los plazos debido a la falta de visibilidad de las tareas, las revisiones de código y los flujos de trabajo de implementación? ¿O tal vez hay fricciones en la comunicación entre los desarrolladores y los responsables de control de calidad debido a la falta de coordinación entre las herramientas?

Sea cual sea su objetivo, tenga claro cuál es. De lo contrario, la implementación puede desviarse rápidamente del rumbo, lo que resultará en una pérdida de tiempo y esfuerzo.

Utilice ClickUp Goals para convertir sus objetivos en metas viables. Puede crear objetivos de tipo verdadero/falso, monetarios o numéricos, definir fechas límite y realizar el seguimiento del progreso mediante tarjetas de puntuación semanales.

Agrupe y clasifique sus metas con descripciones detalladas para que usted y su equipo sepan exactamente en qué está trabajando cada uno.

Apoye directamente sus prioridades identificadas con ClickUp Metas.

2. Evaluar la pila tecnológica actual

Antes de implementar un nuevo producto SaaS, audite minuciosamente su ecosistema de software actual. Identifique todas las herramientas que utiliza cada departamento y destaque las funciones que se solapan o las ineficiencias.

Por ejemplo, es posible que varios equipos utilicen diferentes soluciones de gestión de tareas que no se integran bien entre sí. Esta configuración aislada podría generar inconsistencias en los datos y ralentizar la colaboración.

Organice sus hallazgos con ClickUp Docs, una herramienta flexible para documentar su pila tecnológica. Cree páginas anidadas, incruste tablas y asigne comentarios en ClickUp para estructurar y analizar la información de forma eficaz.

Vincule las tareas directamente a su documento para agilizar los siguientes pasos, como programar reuniones con el equipo.

Organice los datos en documentos dinámicos y con capacidad de búsqueda con ClickUp Docs.

3. Asegúrese el apoyo de las partes interesadas

La implementación de SaaS requiere una inversión financiera y no es tan sencillo como suscribirse a una herramienta, implementarla y empezar a utilizarla inmediatamente sin problemas. Sentirá algunas perturbaciones durante el periodo de transición antes de lograr un flujo de trabajo estable.

Por lo tanto, es importante obtener el apoyo de las partes interesadas desde el principio. Su aceptación puede determinar el éxito o el fracaso del proceso de adopción.

⚠️ Entonces, ¿cómo convencerlos?

Presente el caso de negocio para el cambio respaldado por datos. Por ejemplo, muestre cómo la automatización de la elaboración de informes manuales sobre las actualizaciones del estado de las tareas o el progreso de la implementación puede ahorrar a su equipo 10 horas semanales.

Discuta por adelantado las posibles preocupaciones, como los requisitos de formación sobre el producto y las restricciones presupuestarias. Incluso podría compartir las herramientas que tiene en mente y ofrecerles una imagen clara de la estrategia de implementación y de lo empinada que puede ser o no la curva de aprendizaje.

Las pizarras de ClickUp pueden resultar útiles para hacer lluvias de ideas, crear un plan de acción, correlacionar los flujos de trabajo del equipo para el proyecto y esbozar los plazos. Añada contexto a su trabajo enlazándolo a tareas, archivos, documentos y mucho más.

También puede fomentar la participación activa invitando a las partes interesadas a aportar sus ideas y comentarios en la propia pizarra, creando así un soporte desde el principio.

Convierta figuras, notas adhesivas y textos directamente en tareas de ClickUp en las pizarras de ClickUp.

4. Evalúe los proveedores de SaaS y solicite demostraciones

Ahora que ya cuenta con la aceptación necesaria, es el momento de elegir la herramienta SaaS adecuada. No se centre únicamente en las funciones que ofrece, sino compruebe también si se ajusta a sus objetivos empresariales y se integra en sus flujos de trabajo.

Para facilitar esta parte del proceso, cree una lista de funciones «imprescindibles» y «deseables» basándose en los pasos 1 y 2.

Por ejemplo, estás evaluando dos soluciones SaaS para el seguimiento de proyectos.

Uno ofrece paneles altamente personalizables, pero carece de integración con su canalización CI/CD, mientras que otro proporciona integración inmediata con GitHub y tiene compatibilidad con la gestión de sprints y la documentación del producto.

⚠️ ¿Cómo elegir uno?

Cree un sistema de puntuación ponderada para priorizar lo que más le importa utilizando las listas de ClickUp Views.

Cree una tabla comparativa en la que se destaquen los puntos fuertes y débiles de los proveedores, como por ejemplo:

Usabilidad: ¿Es fácil de usar para los desarrolladores?

Escalabilidad: ¿Puede adaptarse a equipos o proyectos en crecimiento?

Soporte: ¿Hay asistencia técnica disponible?

Coste: ¿Se ajusta al presupuesto de TI?

Puede ordenar, filtrar y agrupar estos atributos para clasificar a los proveedores de forma eficaz.

Aproveche las sencillas pero potentes vistas de ClickUp para gestionar el trabajo.

Planifique y gestione los calendarios de demostración con la vista de calendario de ClickUp mientras preselecciona proveedores. Arrastre y suelte los nombres de los proveedores dentro de la plataforma para facilitar la programación y el inicio de reuniones con las integraciones de Google Calendar y Zoom.

Utilice las demostraciones para analizar casos de uso específicos de su organización. Por ejemplo, pregunte: «¿Cómo gestiona su plataforma las dependencias de tareas entre departamentos?».

Al analizar las opciones de proveedores dentro de un software de gestión SaaS como ClickUp, obtendrá la claridad necesaria para tomar una decisión con confianza.

5. Planifique el trabajo y asigne responsabilidades

Una vez completada la investigación sobre la plataforma SaaS, defina un cronograma claro para mantener la implementación por el buen camino. Divida el proyecto en fases, como «Configuración del sistema», «Migración de datos», «Formación del equipo» y «Puesta en marcha», y establezca fechas límite para cada una de ellas.

A continuación, asigne responsabilidades a los miembros de su equipo. Por ejemplo, es posible que su personal de TI tenga que liderar la implementación técnica, como la migración de los datos adecuados sin pérdidas ni duplicaciones. Es posible que su equipo de desarrollo tenga que facilitar la adopción de herramientas dentro de sus equipos.

Visualice el cronograma completo del proyecto con los diagramas de Gantt de ClickUp. La vista en cascada ofrece una imagen clara de las dependencias de las tareas, lo que le ayuda a:

Identifique las tareas de la ruta crítica que afectan a los plazos.

Resalte las tareas con el margen de demora para una programación más flexible.

Esté atento a qué miembro del equipo tiene que terminar cada tarea y en qué plazo.

Utilice diagramas de Gantt para supervisar el progreso en tiempo real y garantizar un flujo de trabajo fluido en cada fase.

Utilice los gráficos de Gantt de ClickUp para obtener actualizaciones en tiempo real de sus logros.

Para obtener un enfoque más detallado, utilice la plantilla del plan de implementación de proyectos de ClickUp para:

Defina el alcance del proyecto, los cronogramas y los resultados esperados.

Acceda a todas las tareas clave y plazos en un único lugar organizado.

Realice un seguimiento del progreso del equipo y ajuste los recursos según sea necesario para una ejecución fluida.

Descargar esta plantilla Asegúrese de que su equipo alcance todas sus metas con la plantilla del plan de implementación de proyectos de ClickUp.

Programe puntos de control periódicos para supervisar el progreso y resolver los cuellos de botella con antelación, lo que garantizará un flujo fluido en cada fase.

Migración e integración de datos

1. Auditar, limpiar y migrar datos

Al realizar la transición a una nueva herramienta SaaS, debe asegurarse de que los datos que migra estén limpios y sean precisos. Para ello, debe revisar todas las hojas de cálculo, repositorios, registros de pruebas y rastreadores de proyectos en uso.

Agrupe los datos en categorías como «Proyectos activos», «Datos archivados» y «Archivos de configuración» y busque entradas duplicadas, información obsoleta y errores de formato para realizar los cambios oportunos. Piense en ello como si estuviera ordenando un armario desordenado. Elija un conjunto de datos cada vez.

Las listas de control de tareas de ClickUp pueden ayudarle a desglosar cada paso, desde la extracción hasta la carga de los datos. Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar los elementos o subelementos relevantes para su proceso de migración de datos exactamente como los necesite.

Empiece a completar tareas como un profesional con las listas de control de ClickUp.

Esta función es perfecta para garantizar la responsabilidad, ya que le permite asignar tareas pendientes que requieren la intervención de una persona asignada dentro del equipo.

2. Planifique y pruebe la integración con los sistemas.

La migración de datos es solo una pieza del rompecabezas. La verdadera magia reside en la integración. Su plataforma debe comunicarse fácilmente con los CRM, ERP, sistemas de contabilidad y otras herramientas SaaS existentes, si las hay.

Más concretamente, debe tener claro cómo se realizará la conexión de cada sistema, qué datos o acciones fluirán entre ellos y los resultados esperados.

Utilice los mapas mentales de ClickUp para diseñar diagramas visuales de estas conexiones. Puede organizar y resaltar las prioridades con la clasificación avanzada y los colores personalizados.

Convierta sus ideas en acciones con los mapas mentales de ClickUp.

💡Consejo profesional: si tu lluvia de ideas se vuelve desordenada, la opción Re-Layout te ayudará a limpiar el mapa mental. Esta función realinea y reorganiza los elementos automáticamente, conservando la jerarquía y garantizando la claridad.

Personalización y configuración

1. Configure SaaS para el flujo de trabajo y realice la automatización de las tareas.

La personalización es la clave de un plan de implementación de SaaS exitoso. Sin embargo, un enfoque único para todos rara vez funciona. Debe profundizar en sus procesos y descubrir qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades.

❓¿Cuáles son los pasos clave en las operaciones diarias de SaaS de su equipo?

❓¿Qué áreas son propensas a presentar obstáculos?

Identifique estos puntos críticos y automatice las tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo con las automatizaciones de ClickUp.

Por ejemplo, puede desencadenar alertas de Slack cuando se detecten incidencias de alta prioridad en una herramienta de supervisión o programar retrospectivas de sprint cada vez que se complete una tarea. ClickUp le da acceso a más de 100 plantillas de automatización predefinidas.

Personalice aún más su entorno de trabajo con los campos personalizados de ClickUp. Úselos para añadir información de contacto de proveedores, realizar el seguimiento de los puntos Scrum y crear menús desplegables.

Realice un seguimiento del progreso del proyecto de implementación de SaaS con los campos personalizados de ClickUp.

Cada tipo de campo personalizado se puede utilizar tantas veces como desee y cada proyecto se crea para contener los campos que usted establezca.

2. Configure los roles y permisos de los usuarios.

Este paso es más que simplemente dar control de acceso. Se trata de crear un sistema de responsabilidad y confianza. Tienes que definir roles basados en la jerarquía y responsabilidad de tu equipo.

Dé un paso atrás y piense:

📌 ¿Quién necesita visibilidad sobre el progreso general del proyecto?

📌 ¿Quién necesita acceso para modificar las configuraciones?

📌 ¿Y quién debe centrarse exclusivamente en las tareas que se le han asignado?

Las respuestas claras a estas preguntas le ayudarán a estructurar la implementación de SaaS para obtener la máxima eficiencia y seguridad.

La forma más fácil es crear plantillas de roles, como administradores, jefes de equipo, gestores de proyectos, desarrolladores e ingenieros de control de calidad, y asignar el principio de privilegio mínimo para que solo concedas acceso a quienes sean absolutamente necesarios para ese rol.

Formación y incorporación de empleados

1. Desarrollar la formación y programar la incorporación

Independientemente de lo fácil de usar que afirme ser su herramienta SaaS, una implementación exitosa depende de dotar al equipo de la confianza y el contexto que necesitan para utilizarla de forma eficaz en el día a día.

Por lo tanto, comience con una sesión inicial en la que presente el propósito de la herramienta y demuestre su valor. A continuación, organice ejercicios prácticos para que los equipos naveguen por la plataforma y resuelvan problemas simulados en un entorno de pruebas.

Utilice un enfoque por fases para la incorporación: comience con un pequeño grupo de miembros del equipo que puedan actuar como «usuarios avanzados» o promotores.

Permítales probar las funciones, proporcionar comentarios y actuar como primer punto de apoyo para sus compañeros. Esto minimizará la resistencia y garantizará que todos se pongan en marcha cuando la herramienta SaaS se implemente en toda la empresa.

Prepare materiales de apoyo, como guías paso a paso, tutoriales en vídeo y preguntas frecuentes para poder consultarlos en cualquier momento. ClickUp Docs es útil para crear una base de conocimientos dinámica que sea fácil de actualizar y compartir en toda la organización. Además, utilice los recursos de soporte propios de la herramienta SaaS, si están disponibles.

Dado que hay mucho pendiente en esta fase, utilice la plantilla del plan de implementación de formación de ClickUp para organizarlo todo:

Cree, guarde y organice todas las diferentes formaciones que desea ofrecer.

Calendario de las diferentes sesiones de formación

Presupuesto para cada fase del proceso de implementación.

Descargar esta plantilla Realice programas de formación exhaustivos para los usuarios con la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp.

Este enfoque estructurado garantiza que su equipo cuente con los conocimientos y la confianza necesarios para adoptar plenamente la nueva herramienta.

2. Recopilar comentarios

La formación no es un evento puntual, sino una actividad continua.

La mejor manera de perfeccionar su proceso de incorporación y mejorar la adopción es escuchar las experiencias de su equipo y repetir activamente. ¿Por qué no crear bucles de retroalimentación que comiencen durante la formación y se extiendan hasta los primeros días de uso de la plataforma?

Puede recopilar respuestas con los formularios de ClickUp, que son altamente personalizables y fáciles de completar.

O bien, realice encuestas en directo o cuestionarios rápidos durante las sesiones para evaluar el pulso del equipo. Si algunos conceptos de la herramienta no están claros, puede ajustar el ritmo de la formación y desglosarlos en funciones específicas.

Pruebas y puesta en marcha

1. Pruebas previas a la puesta en marcha y plan de copia de seguridad

Ha elegido el software y ha recorrido un largo camino, formando a los miembros de su equipo y migrando datos importantes. Todos saben cuáles son los roles que deben desempeñar y, por fin, ha llegado el momento. Pero espere, aún queda un paso por dar antes de la implementación de SaaS.

Debe volver a probar la herramienta, detectar errores, validar configuraciones y confirmar la migración precisa de los datos. Por ejemplo, pida a los desarrolladores que enlacen las solicitudes de validación, a los especialistas en control de calidad que registren las incidencias y a los gerentes que generen informes para verificar la usabilidad.

💡 Consejo profesional: Implemente un plan de copia de seguridad sólido que le garantice una red de seguridad a la que recurrir incluso si algo sale mal. Esto podría implicar volver a los sistemas anteriores o acceder a datos críticos sin conexión.

2. Supervise la puesta en marcha en tiempo real

Su equipo comienza a utilizar la herramienta al poner en marcha la implementación de SaaS. Se trata de un momento de gran importancia que requiere una supervisión cuidadosa, y debe contar con todo el personal disponible para detectar y resolver los problemas a medida que surjan.

Utilice los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento de métricas como la actividad de los usuarios, la finalización de tareas o el rendimiento del sistema. Por ejemplo, compruebe si las actualizaciones de las tareas de los desarrolladores se sincronizan correctamente con los tableros del proyecto o si las alertas se activan según lo previsto.

Obtenga información valiosa con los paneles de ClickUp.

¿Tiene alguna pregunta sobre la implementación de software de gestión de proyectos?

Puede hacer cualquier pregunta a ClickUp Brain, que buscará en todos los paneles de control de su entorno de trabajo para proporcionarle información relevante. Esto minimiza las interrupciones innecesarias y proporciona a su equipo los datos que necesita para mantenerse concentrado y eficiente durante la puesta en marcha.

Revisión posterior a la implementación

1. Realice un análisis posterior y realice el seguimiento de los KPI.

La implementación de SaaS nunca es un proceso único. A medida que su equipo se adapta al trabajo con la nueva herramienta, preste atención a aspectos como qué funciones se utilizan más y qué funciones adicionales le gustaría tener a su equipo.

¿La herramienta se integra bien con sus otros sistemas de software? ¿Funciona correctamente y con un mínimo de fallos?

Programe reuniones individuales o en equipo periódicas después de la puesta en marcha para recabar información sobre lo que funciona y lo que no. También debe evaluar el rendimiento en relación con los objetivos establecidos durante la fase de planificación. Por ejemplo:

🤔 ¿Ha aumentado la colaboración entre equipos?

🤔 ¿Mejoraron las tasas de finalización de tareas?

🤔 ¿Son más rápidos los ciclos de implementación?

Un análisis posterior estructurado ayuda a perfeccionar futuras implementaciones y garantiza que la plataforma SaaS cumpla lo prometido.

2. Configure el soporte continuo

Cualquier persona que utilice la herramienta debe poder solicitar ayuda cuando lo desee. Por lo tanto, tenga siempre a su personal de TI o a los campeones elegidos en espera para resolver cualquier problema de inmediato.

Su equipo debe tener acceso a los recursos de asistencia del proveedor de SaaS (por ejemplo, chat en vivo o Centro de ayuda). Además, a medida que los equipos descubran nuevas funciones o se lancen actualizaciones, organice sesiones de actualización o proporcione guías actualizadas para garantizar que todos estén informados.

Retos comunes en la implementación de SaaS

La introducción de cualquier novedad conlleva inevitablemente cierta fricción. En el contexto de la implementación de SaaS, estos son los problemas con los que es más probable que se encuentre:

1. Resistencia al cambio

Este es uno de los obstáculos más comunes a los que se enfrentará durante la implementación.

Incluso los equipos con conocimientos tecnológicos pueden mostrarse reacios simplemente porque adoptar una nueva herramienta SaaS requiere un esfuerzo adicional: aprender a utilizarla, migrar datos y ajustar los flujos de trabajo. Esta resistencia puede dar lugar a respuestas negativas y dificultar la adopción si no se validan sus preocupaciones.

2. Desajuste entre las expectativas del producto y la realidad

Las empresas suelen invertir en una herramienta SaaS sin considerar adecuadamente si es la más adecuada para sus necesidades y para el equipo que la utilizará. Esto suele ocurrir cuando no se involucra a las personas adecuadas en la toma de decisiones. Por lo tanto, consiga esa aceptación desde el principio.

3. Incompatibilidades técnicas

Si su herramienta SaaS no se integra con sus sistemas existentes, puede interrumpir los flujos de trabajo y prolongar el proceso de migración de datos. Por lo tanto, las integraciones deben evaluarse minuciosamente durante la selección del proveedor para evitar problemas de compatibilidad más adelante.

4. Mantenimiento continuo

Una vez que la herramienta está en funcionamiento, requiere un seguimiento, actualizaciones y optimización continuos para ofrecer beneficios sostenidos a su equipo. Elabore un plan de evaluación y mantenimiento continuos para mantenerla a la altura de las necesidades de su equipo.

Buenas prácticas para la implementación de SaaS

1. Gestione el cumplimiento normativo, la seguridad y la accesibilidad de los datos.

Las medidas de seguridad robustas deben ser una parte fundamental de su lista de control para el lanzamiento del producto.

Esto se debe a que añadir una nueva herramienta SaaS a su pila tecnológica conlleva riesgos de exposición de datos o mala gestión.

🌻 Buenas prácticas: Antes del lanzamiento, debe asegurarse de que la herramienta elegida cumpla con las políticas internas y los estándares del sector.

Por ejemplo, al incorporar un CRM, asegúrese de que solo los miembros del equipo pertinentes tengan acceso a la información confidencial de los clientes. Muchos ejemplos de SaaS, como Jira y Salesforce, ofrecen funciones avanzadas de seguridad de datos que se pueden personalizar durante la implementación.

2. Garantice una transición fluida

Muchas organizaciones actualizan sus sistemas de una sola vez, lo que solo provoca confusión entre los miembros del equipo y posibles problemas de integración con el ecosistema tecnológico existente. En su lugar, recomendamos adoptar un enfoque por fases que le permita probar la herramienta por partes.

🌻 Buenas prácticas: tome notas sobre lo que funciona y lo que no, hable con su equipo sobre las mejoras y, a continuación, pase a la siguiente fase. Además, asegúrese de ofrecer formación suficiente para ayudar a aprovechar al máximo las funciones que ofrece la herramienta SaaS.

3. Integre el marketing en el plan de adopción

Aunque las estrategias de marketing suelen asociarse con audiencias externas, aplicar estrategias de marketing SaaS internamente puede ayudar a impulsar la adopción.

🌻 Buenas prácticas: Promocione las ventajas de la herramienta mediante campañas, como actualizaciones por correo electrónico, presentaciones del equipo o vídeos de demostración rápidos que muestren cómo la herramienta SaaS resuelve los retos cotidianos. Utilice planes de comunicación del proyecto para garantizar que estas actualizaciones lleguen a todas las partes interesadas de forma eficaz.

Diseñe su hoja de ruta para la implementación de SaaS

La implementación de SaaS puede ser una experiencia fluida y positiva si se planifica correctamente.

¿El secreto? Hazlo un esfuerzo de equipo, con tus partes interesadas ofreciendo sus aportaciones y realizando un uso compartido de sus comentarios en cada paso. Recuerda que estás invirtiendo en la herramienta SaaS para optimizar tu empresa, por lo que es fundamental que las personas involucradas también tengan voz y voto en qué software les resulta más útil.

Si esto está pendiente, pronto comenzará a cosechar los beneficios de la actualización de su software. Por último, puede simplificar todo el proceso de implementación de SaaS con ClickUp.

Nuestro conjunto de funciones, que incluye Metas y Paneles de control, está diseñado para facilitarle el trabajo. Además, puede utilizar plantillas ya preparadas para empezar rápidamente sin complicaciones.

Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis.