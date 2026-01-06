Cómo crear un panel para clientes (+ ejemplos)

Hoy en día, muchos clientes prefieren el autoservicio. 🤖✨

Ellos esperan respuestas rápidas a sus consultas, información detallada al alcance de la mano y herramientas para realizar tareas de forma independiente, como hacer pedidos, programar citas, realizar seguimientos o resolver problemas.

La mayoría de las empresas lo saben.

Datos: El 53 % cree que sus clientes están muy satisfechos con sus ofertas de autoservicio. Pero, ¿sabes qué? La tasa media de intentos correctos en el autoservicio hoy en día es de solo el 14 %.

Esto se debe a que la mayoría de los clientes consideran que los sistemas de autoservicio son demasiado rígidos para hacer frente a la complejidad de sus problemas. En el 43 % de los casos, no encuentran contenido relevante para sus consultas.

Aquí es donde un panel de control para clientes bien diseñado puede marcar la diferencia. En este blog, profundizaremos en todo lo que necesitas saber sobre la creación de paneles de control para clientes que aporten un valor real.

Empecemos. ✅

¿Qué es un panel de control para clientes?

Un panel de control para clientes es un entorno de trabajo digital personalizado que permite a los clientes interactuar con tu empresa en tiempo real. Ofrece acceso centralizado a recursos esenciales, como bases de conocimientos, cronogramas de proyectos, KPI e informes personalizados, reuniendo datos de diversas fuentes de datos. 📊

Integrado con un conjunto completo de tecnologías, que incluye software de gestión de proyectos de pago o gratuito, plataformas de BI, sistemas CRM y herramientas de comunicación, el panel para clientes facilita una colaboración fluida en todo tu ecosistema empresarial.

Esta transparencia mantiene a los clientes informados sobre el progreso del proyecto, lo que fortalece las relaciones al garantizar que no se pase por alto ningún detalle importante. El panel también mejora la eficiencia de los recursos al centralizar los datos relevantes y realizar la automatización de las actualizaciones.

⭐ Plantilla destacada Mantén a los clientes informados sin necesidad de enviarles correos electrónicos constantemente. La plantilla de panel de gestión de proyectos de ClickUp reúne tareas, cronogramas y actualizaciones en una vista clara para que siempre sepan lo que está pasando. ¡Pruébala gratis hoy mismo! Consigue una plantilla gratuita Comparte novedades fácilmente con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Ventajas de crear un panel de control para clientes

Quizás pienses: «Todo esto suena muy bien, pero ¿no podemos limitarnos al correo electrónico y al teléfono para comunicarnos con los clientes?». Claro que puedes. Pero eso no va a funcionar si quieres ampliar tus operaciones de manera eficiente. Crear un panel de control de gestión de proyectos para clientes tiene sus ventajas. Te permite:

1. Gestiona las relaciones con múltiples partes interesadas

¿Qué pasaría si tus agentes de éxito del cliente tuvieran que responder a las preguntas de 10 o más partes interesadas de cada cuenta de cliente?

¿No resulta agotador a la larga?

Cuando todas las partes interesadas tienen acceso al mismo portal práctico con toda la información a su disposición, la gestión de clientes se vuelve mucho más fácil y eficaz.

2. Ayude a los clientes a evitar errores costosos

Si tus clientes pertenecen a sectores regulados como la sanidad, la banca o la industria manufacturera, ofrecer un panel de control con funciones de cumplimiento normativo integradas supone un cambio revolucionario. Les puede ayudar a cumplir con los estándares del sector, ahorrar tiempo y dinero, y evitar problemas legales.

3. Muestra el valor que aportas

Imaginemos que eres una agencia de marketing.

Puedes integrar visualizaciones de datos en el panel de control de tu cliente, mostrando métricas específicas como la tasa de rebote del sitio web, el posicionamiento de las palabras clave y el CTR orgánico. De esta forma, los clientes pueden ver al instante cómo tus esfuerzos repercuten en su SEO cada vez que inician sesión.

Cuanto más beneficioso sea trabajar contigo, más probable será que quieran quedarse. Y teniendo en cuenta que un simple aumento del 5 % en las renovaciones de clientes puede generar un incremento de más del 25 % en tus beneficios (algo que seguirá siendo cierto en 2025), crear un panel para clientes es una decisión obvia.

4. Destaca frente a la competencia

No todas las empresas ofrecen paneles de control para clientes. Pero lo mejor es que resultan útiles para cualquier sector.

Por ejemplo, como asesor financiero, podrías crear un panel para que tus clientes hagan un seguimiento de sus inversiones. Puedes animarles a pagar una prima por esta comodidad adicional.

De esta forma, no solo tus clientes actuales seguirán contigo, sino que también atraerás a otros nuevos que deseen un mayor control sobre sus datos nuevos e históricos.

5. Descubre oportunidades de innovación

Con el tiempo, los análisis de interacción integrados en el software de tu portal de clientes te proporcionarán información muy valiosa sobre lo que debes ofrecer, mejorar o eliminar de tu oferta.

📌 Por ejemplo, es posible que tus clientes de SaaS quieran herramientas basadas en IA u opciones de personalización de marca (como añadir su logotipo) en tu producto. Por lo tanto, puedes innovar rápidamente basándote en sus comentarios y lanzar soluciones antes de que nadie en tu sector se lo haya siquiera planteado.

¿Qué debe incluir un panel para clientes?

El objetivo principal de diseñar un panel para tus clientes es proporcionarles toda la información que necesitan sin que tengan que solicitarla.

A continuación, te presentamos un conjunto de todas las funciones que suele ofrecer:

Seguimiento de contratos y acuerdos: Fácil acceso para revisar, modificar o firmar digitalmente contratos y acuerdos

Centro de colaboración de documentos: Un hub para redactar, realizar el uso compartido y la edición de propuestas, informes profesionales o archivos de diseño

Seguridad y control de acceso: Protección de datos confidenciales mediante autenticación multifactorial (MFA), control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado de datos

Funcionalidades de comunicación: Correspondencia simplificada para chatear, foros de mensajes y integración de correo electrónico

Planificador de eventos o reuniones: Una herramienta de calendario integrada para fijar citas, plazos y reuniones

Resumen del estado del proyecto: Visibilidad inmediata de los hitos clave de las tareas, las fechas límite y el progreso de los entregables

Interfaz fácil de usar: Diseño intuitivo con rótulos claros y estructuras de menú organizadas

Análisis del rendimiento: un resumen de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) que ofrece información sobre el rendimiento general de la empresa

Biblioteca de formación: Un repositorio de guías prácticas, preguntas frecuentes y tutoriales en vídeo para proporcionar soporte a la formación y la incorporación de los clientes

Cómo crear un panel de control para clientes

Crear un panel puede parecer abrumador, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Lo mejor es dar un paso atrás y empezar por lo básico. Analicémoslo por partes.

1. Define tus objetivos

Antes de hacer nada, piensa en por qué quieres crear un panel para tus clientes.

¿Qué problemas quieres resolverles?

¿Necesitan una forma de hacer un seguimiento de los proyectos en tiempo real? ¿Su principal problema es organizar todos los documentos y facturas que reciben?

¿O simplemente quieres minimizar la carga de trabajo de tus equipos a la hora de gestionar a los clientes?

Sea lo que sea, primero pregúntales a tus clientes.

Realiza una reunión con ellos, ya sea en persona o de forma virtual, o utiliza el uso compartido de una encuesta abierta con herramientas de recopilación de opiniones de clientes. Escucha sus opiniones, inquietudes e ideas, y recopílalas de forma ordenada en los documentos de ClickUp.

Con funciones como páginas anidadas, opciones de estilo y plantillas, puedes crear un documento centralizado que recoja el «por qué» y el «cómo» de tu proyecto de panel.

Puedes colaborar con tu equipo en tiempo real dentro de estos documentos: etiquetándolos, asignándoles elementos específicos e incluso convirtiendo los comentarios en tareas que se pueden seguir.

Organiza los objetivos en ClickUp Docs No pierdas de vista los objetivos del panel del cliente con ClickUp Docs

Además, el hub de documentos de ClickUp facilita que todos los recursos específicos de cada cliente estén accesibles, verificados y sean fáciles de buscar, de modo que cualquier miembro del equipo pueda localizar rápidamente la información esencial para el proyecto.

💡Consejo profesional: También puedes mantener conversaciones internas para comprender cuáles son las consultas más habituales que suelen tener los clientes actuales. Utiliza plantillas de portal de clientes para dar forma a tu panel y hacerlo más útil desde el primer día.

2. Define los KPI de los clientes

Los datos recopilados en el primer paso te ayudarán a identificar los KPI relevantes para el seguimiento en el panel.

📌 Por ejemplo, si creas sitios web de comercio electrónico para tus clientes, ellos tendrán interés en evaluar la eficacia de tu servicio y cómo repercute en sus resultados, desde la velocidad del sitio hasta las medidas de seguridad.

En este caso, sus métricas clave serían los tiempos de carga de las páginas, la fiabilidad del tiempo de actividad, las conversiones de tráfico y las tasas de abandono del carrito. Ofrecer cualquier otra cosa que no se ajuste estrechamente a su estrategia empresarial sería un desperdicio.

ClickUp Metas, por ejemplo, puede ser un valioso complemento para tu proceso de creación de paneles.

Dentro de la plataforma, puedes crear metas cuantificables específicas para las necesidades de cada cliente y desglosarlas en objetivos, incluyendo recuentos numéricos, valores monetarios, tareas completadas u opciones binarias (verdadero/falso).

Lleva a tus clientes al éxito con ClickUp Metas

También puedes crear carpetas dentro de la plataforma para realizar el seguimiento de los KPI por categorías, como ciclos de sprint, OKR, cuadros de mando semanales y cualquier meta esencial, todo en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elabora planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, conviertes fácilmente las metas en tareas concretas, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles de control sin código ofrecen representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y dándote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir aproximadamente un 10 % más de trabajo sin agotarse.

3. Diseña el diseño y la interfaz de usuario

A la hora de diseñar la experiencia del panel, prioriza la perspectiva del cliente. Tu meta principal debe ser la funcionalidad y la facilidad de navegación. No quieres que tus clientes tengan que buscar la información; ellos quieren claridad y simplicidad.

Por lo tanto, piensa en su flujo de trabajo y hazte preguntas como:

¿Qué es lo primero que quieren ver cuando inician sesión?

¿Cómo se puede garantizar que la interfaz sea lo más intuitiva posible para los nuevos usuarios?

¿Qué grado de personalización esperan en cuanto a diseño, widgets u opciones de visualización de datos?

¿Hay alguna función de accesibilidad (por ejemplo, navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla de una sola pantalla o conversión de texto a voz) que deba tenerse en cuenta?

Como plataforma de apoyo al equipo de ventas, imagina ofrecer a los clientes un portal que muestre métricas en áreas destacadas, en la parte superior o en una sección marcada como «alta prioridad».

Agrupa las métricas relacionadas de forma lógica para mejorar la usabilidad.

Por ejemplo, los datos relacionados con las interacciones con los clientes (por ejemplo, el número de seguimientos o el tiempo de respuesta) pueden incluirse en una sección. Al mismo tiempo, las métricas de rendimiento de ventas (por ejemplo, los acuerdos cerrados, el crecimiento del pipeline y las previsiones de ingresos) pueden agruparse por separado.

Estos informes estructurados de la elaboración de informes de CRM para el equipo de ventas permiten a tus clientes interpretar sus datos de un vistazo sin saturarse de información.

Los paneles de ClickUp ofrecen diseños personalizables que te permiten crear una interfaz centrada en las necesidades del cliente. Utilizando widgets como bloques de construcción, puedes añadir gráficos, listas de tareas e indicadores de estado para mostrar la información relevante de forma destacada.

Crea un centro de comandos personal para flujos de trabajo eficientes con los paneles de ClickUp

Por ejemplo, supongamos que los clientes necesitan tener visibilidad rápida en los cronogramas de los proyectos.

En ese caso, puedes incluir widgets para plazos de tareas, diagramas de Gantt o vistas de la carga de trabajo, asegurándote de que las métricas importantes sean siempre fáciles de encontrar. ClickUp también ofrece compatibilidad con la funcionalidad de arrastrar y soltar para los widgets, por lo que puedes ajustar y perfeccionar el diseño para adaptarlo a las preferencias de tus clientes, creando una interfaz intuitiva.

¿Quieres mostrar a tus clientes cómo estás acelerando la entrega de software con mecanismos de elaboración de informes específicos, como gráficos de burn up/burn down y velocidad de sprint? Crea un panel de control de sprints fácilmente en ClickUp. Hay una plantilla para cada sector o ámbito de trabajo.

Además, utiliza códigos de colores para las secciones y opciones de agrupación para que los datos sean más accesibles y visualmente atractivos.

Por último, ClickUp Brain lleva tus paneles de control al siguiente nivel al ofrecer respuestas instantáneas a tus preguntas. Pregunta cualquier cosa a la IA y esta buscará en todos los paneles de control de tu entorno de trabajo, ayudándote a descubrir información clave sin necesidad de buscar datos manualmente.

Automatiza las reuniones de puesta al día en tu panel con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: Utiliza tablas, gráficos e indicadores visuales, como barras de progreso, para presentar datos complejos. Incorpora menús desplegables o pestañas para ofrecer información más detallada cuando sea necesario, sin que la interfaz resulte recargada. Por último, diseña un diseño que se adapte con fluidez a cualquier tamaño de pantalla, ya sea en ordenadores de sobremesa, tabletas o dispositivos móviles.

El valor de un panel de control para clientes está directamente relacionado con la precisión y la actualidad de los datos que muestra.

Por eso tendrás que integrarlo con su infraestructura tecnológica actual, desde herramientas visuales de gestión de proyectos hasta CRM y software de contabilidad, para que el panel se alimente de una amplia variedad de fuentes de datos.

Por ejemplo, un panel para una empresa de servicios podría mostrar datos de facturación de QuickBooks, métricas de tráfico web de Google Search Console y puntuaciones de satisfacción del cliente de HubSpot.

ClickUp CRM ofrece integraciones con numerosas herramientas que mejoran la precisión de los datos y la conectividad.

Ofrece una panorámica rápida de los datos de los clientes con ClickUp CRM

Por ejemplo, puedes integrarlo con Asana o Jira para centralizar las actualizaciones y los hitos del proyecto en un solo panel. Para el seguimiento de la productividad, puedes optar por Slack, Google Workspace y Microsoft Teams para agilizar la comunicación sin tener que cambiar de aplicación.

💡Consejo profesional: Al integrar API y datos en tiempo real, puedes añadir alertas o notificaciones que se activen cuando se alcancen determinados umbrales (por ejemplo, cuando la utilización de recursos caiga por debajo de un número específico o se produzca un error crítico de programación).

5. Prioriza la seguridad

Los últimos años han puesto de manifiesto los efectos devastadores que unas medidas de seguridad insuficientes pueden tener en las empresas.

Por ejemplo, en 2024, una importante vulnerabilidad en un sistema de gestión de contenidos utilizado por Hathway expuso datos confidenciales de KYC, como nombres, direcciones, números de teléfono e ID de correo electrónico de más de 4 millones de clientes, lo que provocó costosos daños y un grave perjuicio para la reputación.

Esto es un recordatorio claro de que un panel de control para clientes también puede ser una entrada para actores maliciosos si no se protege adecuadamente. Incluso algo tan simple como una política de contraseñas débil puede dejar tu sistema vulnerable.

Por eso, las funciones de seguridad como la autenticación multifactorial (MFA), el control de acceso basado en roles (RBAC) y el cifrado de datos deben ser un componente imprescindible de tu panel de control para clientes.

Por supuesto, puedes invitar a cualquier cliente a ClickUp como invitado y permitir el uso compartido del panel con él para que pueda ver las actualizaciones del proyecto y colaborar en un solo lugar. Sin embargo, mantener la seguridad es una parte importante de este proceso.

Puedes organizar las cuentas de cada cliente mediante una jerarquía escalable de carpetas y listas, y establecer permisos detallados para controlar quién ve qué, incluyendo a los miembros de tu equipo y a las partes interesadas externas.

💡 Consejo profesional: Actualiza periódicamente tus protocolos de seguridad para que los permisos de los usuarios se mantengan alineados con cualquier cambio en los roles o responsabilidades del equipo. Haz saber a tus clientes exactamente cómo se protegen sus datos. Convierte la seguridad en un argumento de venta y genera confianza.

Ejemplos de paneles de control para clientes: las mejores plantillas de ClickUp que puedes utilizar

No siempre tienes que empezar desde cero o reinventar la rueda a la hora de crear un panel. Muchas plantillas de gestión de clientes pueden ahorrarte tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantizan un diseño profesional. A continuación te presentamos cinco excelentes ejemplos de paneles de ClickUp que puedes utilizar.

1. Herramienta de seguimiento del estado de los clientes de la agencia

Como agencia, probablemente tengas que hacer malabarismos con múltiples clientes. Supervisar sus niveles de satisfacción y el estado de los proyectos siempre estará en tu lista de pendientes, pero seamos realistas: eso es abrumador.

El Agency Client Health Tracker de ZenPilot, integrado con ClickUp, resuelve precisamente eso.

Centraliza datos importantes, desde correos electrónicos hasta hojas de cálculo, y te ofrece una visión clara de qué clientes necesitan soporte inmediato y qué cuentas funcionan sin problemas.

La plantilla ofrece funciones como:

Rastreador de actividad integrado para supervisar la interacción y la capacidad de respuesta de los clientes

Tutoriales en vídeo para ayudarte a configurar y personalizar el diseño según las necesidades de tu agencia

Ocho vistas preconfiguradas para verlo todo, desde los servicios prestados y los objetivos alcanzados hasta las puntuaciones NPS

Descargar esta plantilla Aumenta la capacidad y la tasa de utilización de tu agencia con el Agency Client Health Tracker de ZenPilot y ClickUp

2. Plantilla de éxito del cliente de ClickUp

Al igual que en cualquier otra empresa, el éxito del cliente debe ser tu prioridad. Para analizar el grado de compromiso y dedicación de los clientes a la hora de mantener su relación con ti, aprovecha la plantilla de éxito del cliente de ClickUp.

De hecho, tiene aún más sentido si eres una empresa de SaaS que quiere asegurarse de que los clientes obtengan el máximo valor del producto.

La plantilla ofrece una vista completa del recorrido de cada cliente, abarcando desde la incorporación hasta las renovaciones, al tiempo que realiza un seguimiento de los posibles riesgos y del rendimiento. Te permite establecer objetivos claros para ellos y medir el éxito de tus servicios en relación con esas metas.

Descargar esta plantilla Crea una experiencia de cliente excepcional con la plantilla de éxito del cliente de ClickUp

Con la plantilla, podrás:

Utiliza la vista de diagrama de Gantt para visualizar los cronogramas de los proyectos

Distribuye las tareas internamente entre los miembros del equipo adecuados

Haz un seguimiento con los clientes para recabar sus opiniones mediante la integración del correo electrónico

3. Plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp

Este artículo está dirigido específicamente a la coordinación de los equipos de ventas y producción que necesitan coordinar sus esfuerzos para garantizar flujos de trabajo fluidos y la entrega puntual de los proyectos.

La plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp mantiene a ambos departamentos en sintonía gracias a las vistas compartidas, lo que reduce los malentendidos y los errores durante los traspasos de clientes, lo cual es una buena estrategia.

Descargar esta plantilla Mejora la responsabilidad de los equipos de ventas y producción con la plantilla de colaboración para el éxito del cliente de ClickUp

Con él, podrás:

Accede a herramientas clave como Docs para notas internas, Formularios para recopilar información de los clientes y Tableros para hacer un seguimiento del progreso de las tareas

Simplifica el seguimiento con estados como «Abierto» y «Completado» para que todos los miembros del equipo puedan comprender rápidamente en qué punto se encuentra la cuenta

Configura desencadenantes automáticos, como la actualización de Campos personalizados cuando se crean nuevas tareas

4. Guía de inicio rápido de ClickUp: Plantilla de servicios al cliente

¿Quién no quiere cerrar acuerdos de forma rápida y eficiente mientras gestiona las cuentas de los clientes, evalúa las solicitudes y optimiza los recursos? Tanto si eres comercial, gestor de relaciones con los clientes o jefe de proyectos, necesitas las herramientas de gestión de clientes adecuadas para el trabajo.

Y la plantilla «ClickUp Quick Start: Client Services» es uno de esos marcos en los que puedes confiar plenamente. Aunque al principio pueda parecer complejo de usar, es fácil de manejar incluso para principiantes.

Descargar esta plantilla Optimiza la incorporación de clientes y la prestación de servicios con la plantilla «ClickUp Quick Start: Client Services».

Entre las funciones principales se incluyen:

Crea tareas y asigna personas asignadas, fechas límite, estados y mucho más

Supervisa el estado de los proyectos con campos personalizados como duraciones estimadas, prioridades, hitos y dependencias

Almacena procesos, recursos e información esencial con el Team Wiki

5. Plantilla de tablero «La voz del cliente» de ClickUp

En un mar de plantillas de CRM, ¿cómo encontrar algo que te ayude a comprender mejor las necesidades, deseos y preferencias de tus clientes?

Sus comentarios son muy valiosos para perfeccionar tus ofertas. Pero recopilarlos, organizarlos y actuar en consecuencia puede ser un reto, pero no si utilizas la plantilla de ClickUp «Tablero de Voz del Cliente».

Gracias a su diseño de estilo Kanban, podrás recopilar información sobre los clientes de forma organizada y asegurarte rápidamente de que los equipos adecuados les den prioridad y se ocupen de ellos.

Descargar esta plantilla Perfecciona tus ofertas con los comentarios oportunos de los clientes utilizando la plantilla «Voz del cliente» de ClickUp

La plantilla te permite:

Incorpora el control de tiempo, las advertencias de dependencia y las etiquetas para resolver los problemas con rapidez

Utiliza vistas personalizadas como Lista, Tablero y Empezar aquí para ver los comentarios en diversas configuraciones

Estructura los comentarios de campos especializados como «Necesidades del cliente», «Fuente de la voz del cliente» y «Solución».

Mantén a tus clientes satisfechos e impulsa el crecimiento de tu empresa con los paneles

Ahora que comprendes el valor de los paneles, sabes que son más que simples herramientas opcionales: son esenciales para que los clientes puedan tomar decisiones con confianza y basadas en datos.

Cuando los clientes están satisfechos con la información que ven en el portal y reconocen tus aportaciones, todos salen ganando. 🎉

Además, con herramientas como ClickUp, puedes crear fácilmente los mejores paneles de control para clientes que se adapten a necesidades específicas. Una de sus principales ventajas es su amplia biblioteca de plantillas listas para usar, lo que hace que empezar sea sencillo y rápido.

Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y empieza a mejorar la satisfacción de tus clientes. 🚀