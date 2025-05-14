Las 10 mejores aplicaciones de listas de tareas pendientes en 2025 (gratis y de pago)

¡No puedo ser el único que vive gracias a las listas de tareas pendientes! Estas aplicaciones de listas de control diarias se han convertido en mi asistente digital personal, ayudándome a organizar tareas, establecer recordatorios y priorizar el trabajo a un nivel granular.

Oh, la cantidad de cosas que he olvidado (incluidas citas con el dentista) y plazos, y creo que mi punto de inflexión llegó cuando estaba organizando un evento y acabó siendo un desastre.

Con las herramientas adecuadas y un cambio de mentalidad, ya nada se te escapará. A veces sobreestimamos nuestras capacidades cognitivas y no aceptamos ayuda.

Si aún no utilizas una aplicación de listas de tareas pendientes, considéralo una señal para unirte a la fiesta. Estas increíbles herramientas te ayudan a mantenerte al día cuando tienes que hacer malabarismos con múltiples tareas con diferentes plazos y prioridades.

He dedicado mucho tiempo a probar diferentes aplicaciones de gestión de tareas. Basándome en mi experiencia y en las pruebas terminadas por el equipo de ClickUp, he recopilado una lista de las mejores aplicaciones de listas de tareas, tanto gratuitas como de pago.

Pero antes de pasar a la lista, repasemos rápidamente las funciones imprescindibles que debe tener una aplicación de listas de tareas pendientes.

¿Qué debes buscar en una aplicación de listas de tareas pendientes?

Interfaz fácil de usar: la app debe ser intuitiva y fácil de navegar, con instrucciones claras y una curva de aprendizaje mínima (a veces lo único que quiero es una simple lista de control para la app debe ser intuitiva y fácil de navegar, con instrucciones claras y una curva de aprendizaje mínima (a veces lo único que quiero es una simple lista de control para vaciar mi mente ; la app que me permite hacerlo más rápido es la ganadora. Por eso me encantan los widgets en la pantalla de inicio de mi teléfono. Con un solo toque, todo está listo).

Compatibilidad multiplataforma : deberías poder acceder a las listas de tareas pendientes desde diferentes dispositivos sin problemas, ya sea un smartphone, una tableta o un ordenador (Yo cambio entre mi teléfono y mi portátil a lo largo del día, y luego está mi ordenador de sobremesa para mi flujo de trabajo personal. La disponibilidad multiplataforma y la seguridad van de la mano. Las herramientas deben ofrecer una experiencia igualmente superior tanto en la aplicación de escritorio como en la móvil. A menudo, las empresas dan prioridad a la experiencia web, y la experiencia móvil es una idea de último momento).

Opciones de priorización y clasificación de tareas: deberías poder priorizar las tareas en función de su urgencia o importancia, y la app debería ofrecer múltiples opciones de clasificación, como por fecha límite, categoría u orden personalizado (Yo uso etiquetas como si mi vida dependiera de ello. Con el gran volumen de trabajo que gestiono, necesito obtener las vistas más personalizadas para ser eficaz. Lo hago con etiquetas, indicadores de prioridad, diferentes tipos de vista, etc. Es esencial tener esa opción de personalización).

Recordatorios y notificaciones: Los recordatorios y las notificaciones son imprescindibles para ayudarte a Los recordatorios y las notificaciones son imprescindibles para ayudarte a realizar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos de los proyectos. (Más allá de la opción de recibir recordatorios, considero que la posibilidad de personalizar el tipo de recordatorios y la forma de notificación es fundamental. De lo contrario, te verás inundado por un mar de notificaciones).

Funciones de colaboración: para trabajar en proyectos en equipo, son fundamentales las funciones de colaboración, como el uso compartido de tareas, los comentarios y la asignación de tareas a los miembros del equipo (esto es muy importante para mí, ya que trabajo con varios departamentos y a menudo etiqueto o hago menciones y debato sobre una tarea en un hilo para que podamos tomar una decisión y ponernos de acuerdo. Es importante poder hacer todo esto en un solo lugar).

Categorías o etiquetas personalizables: deberías poder organizar las tareas en categorías o asignarlas para facilitar su clasificación y filtrado, y así realizar la gestión de proyectos de forma eficaz.

Estas funciones esenciales me ayudaron a filtrar las numerosas herramientas disponibles en el mercado y seleccionar las mejores para ti.

¡Empecemos!

Las 10 mejores aplicaciones de listas de tareas pendientes

Las mejores aplicaciones de listas de tareas de un vistazo:

1. ClickUp: la mejor aplicación de listas de tareas integrada con IA.

ClickUp es una aplicación de listas de tareas todo en uno con muchas funciones de gestión de proyectos, colaboración y análisis. Su integración con IA la diferencia de la mayoría de herramientas, ya que ofrece funciones que ahorran tiempo, mejoran la eficiencia y te permiten centrarte en el trabajo significativo que tiene un impacto.

Las tareas de ClickUp son una solución práctica para dividir los proyectos en pequeñas partes y establecer cada elemento como una tarea independiente.

Gestiona tus tareas en ClickUp Utiliza los filtros de la vista Lista de ClickUp para ordenar las tareas por estado, prioridad y otros Campos personalizados para obtener una visión personalizada de tu trabajo.

Puedo crear listas de control en cualquier parte de mi entorno de trabajo utilizando las listas de tareas pendientes de ClickUp, ya sea en Tareas, Documentos o Notas. La lista de control de tareas me ayuda a esbozar un proceso transparente para mí y mi equipo, mientras que la lista de control de documentos me garantiza que puedo marcar las acciones enumeradas en un documento en ClickUp Docs.

Cuando estoy trabajando en una tarea y se me ocurre una idea de repente (o se me olvida ir a comprar esta semana o mi temida cita con el dentista), hago una lista de control rápida en el Bloc de notas de ClickUp. No necesito cambiar de pestaña, por lo que mi flujo de trabajo no se ve interrumpido.

Anota ideas, listas de tareas pendientes y notas personales en ClickUp Bloc de notas mientras trabajas.

Yo también prefiero crear tareas en ClickUp Documentos porque es muy sencillo. El proceso es el siguiente:

Resaltar texto en un documento Haz clic en + Tarea en la barra de herramientas. Haz clic en Seleccionar lista y elige una lista. Haz clic en Crear.

Después de crear las tareas, las asigno a los miembros del equipo y establezco plazos. La función de edición en tiempo real me permite colaborar sin problemas con mi equipo remoto.

Gestiona tu lista de tareas pendientes en colaboración con tu equipo utilizando ClickUp Docs.

Para las tareas que no requieren intervención manual, utilizo ClickUp Brain. Automatiza la creación de tareas y la planificación de subtareas, responde a preguntas sobre tareas y documentos (cuando tengo prisa y busco información específica) y resume los detalles de las tareas.

Resumir los detalles de las tareas con ClickUp Brain.

Para probar lo intuitiva que es esta herramienta de lista de tareas con IA, creé una tarea llamada «Diseñar un programa de formación para empleados» y añadí a los miembros de mi equipo para discutir cómo planificaríamos el programa. Utilizamos los comentarios de la tarea para abordar nuestras metas y el enfoque que queríamos adoptar para la formación.

En pocos días, ClickUp Brain comenzó a recomendar subtareas personalizadas (tras reflexionar sobre el contexto de la tarea), como identificar las necesidades y las carencias de habilidades de los empleados, establecer conexiones con expertos en la materia para crear módulos de formación y determinar el calendario del programa. ¡También es muy útil para ayudarte a priorizar tu lista de tareas!

Mantente al día con los plazos gracias a la priorización de tareas basada en IA de ClickUp.

¡Revolucionarias!

ClickUp también cuenta con múltiples plantillas de listas de tareas y plantillas GTD listas para usar que te ayudarán a organizar tus tareas de forma más sistemática.

Estas son mis plantillas favoritas de listas de tareas pendientes para empezar:

Descargar esta plantilla Identifica las prioridades de las tareas y aumenta tu productividad con la plantilla Work To Do de ClickUp.

Esta plantilla alinea tus acciones diarias con tus metas semanales. Úsala para crear una lista de prioridades basada en la importancia, la urgencia o el esfuerzo, organizar proyectos con listas, subtareas y plazos, y realizar el seguimiento del progreso mediante diagramas de Gantt o tableros Kanban.

Además de ayudarte a organizarte, la plantilla te permite trabajar sin estrés, ya que te permite tener visibilidad sobre cuáles son las tareas que requieren atención inmediata y cuánto te queda para alcanzar tus metas.

Descargar esta plantilla Crea una lista de tareas semanal, realiza el seguimiento del progreso y siéntete inspirado para trabajar en tus metas a corto plazo con la plantilla de lista de tareas semanal de ClickUp.

Utiliza esta plantilla para establecer una agenda viable para la próxima semana. Organiza tareas similares en categorías, establece recordatorios para tareas urgentes y lleva un control del progreso con respecto a las fechas límite establecidas.

Puedes personalizar la plantilla para que se adapte a la creación de listas de tareas personales y profesionales.

Descargar esta plantilla Planifica tu rutina diaria y crea hábitos de productividad con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp.

Esta plantilla es tu planificador diario para crear hábitos saludables y mantenerlos. Te ayuda a:

Mantén el orden en tus tareas cotidianas y compromisos profesionales.

Establece metas alcanzables que contribuyan a tu éxito a largo plazo.

Comprueba el progreso regularmente.

Gestiona tus prioridades para no perderte ninguna tarea importante.

A medida que vas tachando tareas de tu lista, obtienes un impulso de motivación que te empuja a trabajar más duro. ¡No olvides felicitarte por tus logros, sean grandes o pequeños!

ClickUp funciona para equipos multifuncionales de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Tiene compatibilidad con más de 1000 integraciones con otras aplicaciones como GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly y Zendesk. Por lo tanto, incluso si tienes una gran cantidad de tecnología, ClickUp puede adaptarse rápidamente a tu flujo de trabajo.

Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su propio sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor sin una priorización eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

¡Descubre nuestros mejores consejos para priorizar tareas en este vídeo!👇🏽

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona tu lista de tareas pendientes de ClickUp desde tu escritorio, teléfono o navegador.

Elige entre más de 15 vistas personalizables para configurar, visualizar y realizar el seguimiento del progreso de tu lista de tareas pendientes de la forma que más te convenga.

Personaliza los tipos de tareas añadiendo tus convenciones de nomenclatura a los campos personalizados de ClickUp

Realiza un seguimiento de tu productividad diaria resumiendo las tareas al final del día con los StandUps por IA de ClickUp.

Limitaciones de ClickUp

Hay una curva de aprendizaje para los principiantes. Pero ClickUp cuenta con amplios recursos y plantillas de gestión de tareas listas para usar que te ayudarán a empezar rápidamente.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

A los usuarios les encanta la posibilidad de crear tareas, subtareas y listas de control de forma intuitiva en ClickUp y les da una valoración alta como una de las mejores aplicaciones de gestión de proyectos.

«Me gusta poder crear mi lista de control diaria, anotar ideas para más adelante y recibir recordatorios sobre las cosas que tengo que hacer».

2. Todoist: la mejor lista de tareas pendientes en cuanto a estética

vía Todoist

Crear una lista de tareas no es suficiente. Debes poder colaborar en ella con los miembros de tu equipo para mantener el impulso. Aquí es donde entra en juego Todolist.

Me encanta la interfaz minimalista de esta aplicación de listas de tareas, sobre todo porque facilita mucho el uso compartido de las tareas. Todoist no solo permite el uso compartido de las tareas, sino también asignarlas a los miembros del equipo y añadir detalles adicionales mediante comentarios.

También he encontrado la opción de hacer que ciertos proyectos sean privados si quieres limitar el acceso a datos confidenciales. Es una característica muy útil para mantener la confidencialidad de los planes de productos, presupuestos y otros datos internos.

Diseñada para impulsar el esfuerzo del equipo y la productividad, Todlist es una aplicación inteligente de gestión de tareas para equipos pequeños y medianos.

Las mejores funciones de Todoist

Céntrate en las tareas relevantes con vistas flexibles.

Prioriza las tareas urgentes y táchalas más rápido.

Establece tareas periódicas y fechas límite de forma intuitiva con el reconocimiento de fechas.

Sincroniza tu lista de tareas pendientes entre tu escritorio, dispositivos Android, iOS, wearables y extensiones de navegador.

Limitaciones de Todoist

La integración con el Calendario podría haber sido más potente.

La estructuración de subtareas resulta confusa.

Precios de Todoist

Principiante: Gratis

Pro: 5 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $/usuario al mes

Colaboración: Precios personalizados

Avanzado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

La mayoría de los usuarios prefieren Todoist a otras aplicaciones de gestión de tareas por su simplicidad y sus potentes funciones de colaboración.

Todoist es fácil de instalar y tiene un enfoque centrado en el usuario. Es ideal para crear listas de tareas detalladas y personalizadas (útiles para organizar las distintas fases de eventos importantes). Podemos distribuir fácilmente las tareas entre los miembros del equipo, especialmente cuando hay muchas personas con diferentes habilidades involucradas en un proyecto.

Todoist es fácil de instalar y tiene un enfoque centrado en el usuario.

Es ideal para crear listas de tareas detalladas y personalizadas (útiles para organizar las distintas fases de eventos importantes).

Podemos distribuir fácilmente las tareas entre los miembros del equipo, especialmente cuando hay muchas personas con diferentes habilidades involucradas en un proyecto.

3. TickTick: la mejor para mantener la concentración

vía TickTick

A veces, mirar una larga lista de control puede resultar abrumador. Intentamos hacerlas todas a la vez. Pero la ciencia del cambio de contexto nos dice que la multitarea es enemiga de la productividad: la clave para completar todas las tareas es centrarse en una sola cosa a la vez. Eso es lo que nos ayuda a hacer TickTick.

Probé su cronómetro Pomo, que te permite reservar pequeños bloques de tiempo para concentrarte en una tarea basándose en el sistema de productividad Pomodoro. Aunque no es ideal pausar el cronómetro Pomodoro, TickTick ofrece esta función por si surge algo urgente.

Para mí, la productividad personal consiste en mantener la concentración en una sola cosa, evitar distracciones y realizar un trabajo profundo. TickTick me ayudó a conseguirlo.

También me encantó lo rápido que podía añadir tareas utilizando la función de entrada de voz y sincronizar el cronómetro en todos mis dispositivos. Esta aplicación de tareas pendientes es ideal para profesionales que desean mantener su productividad centrándose en periodos cortos de trabajo intenso.

Sin embargo, esta funciona mejor para tareas personales. Es posible que tengas que buscar otra opción para colaborar con tu equipo en listas de tareas.

Las mejores funciones de TickTick

Configura automáticamente recordatorios cuando añadas una fecha límite y hora de vencimiento a una tarea.

Comparte tu lista de tareas con otras personas.

Gamifica el progreso de las tareas con la puntuación de logros.

Organiza tus tareas pendientes en carpetas, listas, tareas y elementos marcados.

Limitaciones de TickTick

La vista Calendario no está disponible en la versión gratuita.

Capacidades de colaboración limitadas

Precios de TickTick

Free

Básica: 2,99 $/usuario al mes (plan anual por 35,99 $)

Valoraciones y reseñas de TickTick

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

4. Pendiente: la mejor para la integración con WhatsApp.

¿Te sientes abrumado por la gran cantidad de aplicaciones y buscas algo que se adapte a tu rutina diaria? Any. do podría ser una buena opción.

Todos utilizamos aplicaciones de mensajería o SMS con bastante frecuencia, y Any. do funciona sobre ellas. Te permite configurar recordatorios directamente desde WhatsApp, incluso sin abrir la aplicación Any. do.

He integrado Any.do con WhatsApp y la experiencia ha sido muy fluida. Cada vez que añado una tarea con un cronograma, recibo un recordatorio en WhatsApp. Pero esta función solo está disponible en los planes de pago. Si no utilizas WhatsApp, puedes integrar cómodamente la herramienta con Siri y Apple Reminders si utilizas un dispositivo Apple.

Si tu trabajo implica mucha interacción externa con otras personas, como llamadas comerciales o reuniones, puede que te interese probar una aplicación de productividad centrada en la mensajería. Sin embargo, si intentas concentrarte en el trabajo, las aplicaciones de mensajería son una gran fuente de distracción. Recurrir a ellas para ser más productivo puede acabar siendo contraproducente.

Any. do puede ser adecuada para personas y equipos pequeños o medianos que buscan aplicaciones de tareas sencillas. Sin embargo, los equipos y las corporaciones más grandes pueden necesitar algo más potente.

Las mejores funciones de Any.do

Crea tableros privados para gestionar información confidencial.

Asigna automáticamente tareas , plazos y el estado de los proyectos.

Crea tableros ilimitados para gestionar tu flujo de trabajo.

Sincroniza el contenido entre tu ordenador de escritorio, portátil, tableta, móvil y dispositivos wearables.

Limitaciones de Any.do

Función de calendario limitada: la herramienta establece de forma predeterminada intervalos de 30 minutos, que no se pueden personalizar.

Precios de Any.do

Personal: Gratis

Premium: 5,99 $ al mes por usuario.

Equipos: 7,99 $/usuario al mes

Familia: 9,99 $ (para 4 usuarios al mes)

Any. valoraciones y reseñas pendientes

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

5. Things 3: la mejor para la gestión de tareas en iOS

vía Things 3

Si prefieres trabajar con dispositivos Apple, la nueva aplicación Things 3 es justo lo que necesitas para optimizar la gestión de tareas.

Me encantó la función de recordatorio, que antes no tenía la app. El analizador de fechas en lenguaje natural entiende la hora que escribes y establece los recordatorios en consecuencia. Muy ingenioso.

¿Estás demasiado ocupado para escribir? Solo tienes que pedirle a Siri que configure un recordatorio en Things y ya está. Esta función es útil si tienes que lidiar con frecuencia con tareas urgentes: recibirás recordatorios en todos tus dispositivos para que no se te pasen los plazos.

El diseño es el que cabría esperar de una aplicación dirigida a los usuarios de Apple: limpio, elegante, minimalista y, lo más importante, funcional. La sencilla panorámica de lo que te espera hoy, mañana o incluso la semana que viene es una auténtica salvación.

La aplicación Things 3 es la más adecuada para llevar un seguimiento de tu lista de tareas personales, ya sean compromisos de trabajo o tareas domésticas.

Las tres mejores funciones de Things 3

Olvídate del desorden con un diseño minimalista pero funcional.

Divide las tareas grandes en partes más pequeñas con Headlines.

Realiza un seguimiento de tu agenda diaria con la lista «Hoy».

Planifica la semana que viene con la pestaña «Próximamente».

Limitaciones de Things 3

Solo disponible para Mac e iOS.

Sin versión de prueba gratuita.

Precios de Things 3

MacOS: 49,99 $ (compra única)

iPhone y Apple Watch: 9,99 $ (compra única)

iPad: 19,99 $ (compra única)

Valoraciones y reseñas de Things 3

G2: 4,4/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

Muchos usuarios echan en falta funciones avanzadas de gestión de tareas, como la clasificación personalizada y las vistas personalizadas para realizar el seguimiento de las tareas en Things.

El principal problema que tuve con Things es que quería más formas de delimitar y diferenciar las tareas. Utilizo mucho los códigos de colores y también las etiquetas; las etiquetas son estupendas en Things, pero me habría gustado disponer de más formas de separar las tareas y los proyectos para poder ver de un vistazo lo que hay que hacer. No quiero tener que leer todas las tareas cada vez que echo un vistazo.

El principal problema que tuve con Things es que quería más formas de delimitar y diferenciar las tareas. Utilizo mucho los códigos de colores y también las etiquetas; las etiquetas son estupendas en Things, pero me habría gustado disponer de más formas de separar las tareas y los proyectos para poder ver de un vistazo lo que hay que hacer. No quiero tener que leer todas las tareas cada vez que echo un vistazo.

Sin embargo, la mayoría coincide en que es una aplicación básica de gestión de tareas sencilla e intuitiva.

Me encanta la simplicidad y la estética de Things. Es intuitiva y simplemente funciona. La sincronización es muy sólida en todas las plataformas. Tiene las funciones esenciales que necesito: proyectos, áreas, tareas, notas y etiquetas. Los títulos también son muy buenos.

Me encanta la simplicidad y la estética de Things. Es intuitiva y simplemente funciona. La sincronización es muy sólida en todas las plataformas. Tiene las funciones esenciales que necesito: proyectos, áreas, tareas, notas y etiquetas. Los títulos también son muy buenos.

6. Google Tasks: la mejor para los usuarios de G-Suite.

a través de Google Tasks

Google Tasks es una aplicación gratuita de listas de tareas que puedes integrar con Gmail y Google Calendar.

Lo que más me gustó de esta herramienta es la opción de crear una tarea directamente desde Gmail. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo hace una pregunta o envía un elemento para su revisión, puedes convertirlo en una tarea y aparecerá en tu lista de tareas, lo que te salvará la vida cuando tengas mucho que hacer y poco tiempo para establecer tareas individuales.

Esta puede ser una opción adecuada para personas o empresas que trabajan con Gsuite y no necesitan funciones adicionales. Sin embargo, el problema es que, una vez que tienes una tarea, las opciones de colaboración son limitadas. Es posible que tengas que volver a la aplicación de chat de tu lugar de trabajo para discutir la tarea más a fondo o enviarles un correo electrónico. La personalización de las tareas para añadir prioridades, rótulos o etiquetas sigue siendo limitada.

Supongamos que ya estás utilizando la herramienta, pero buscas funciones avanzadas y personalizables, como la gestión de proyectos y la colaboración. En ese caso, puedes integrar tu aplicación Google Tasks con ClickUp (con la ayuda de Zapier). Cualquier acción que realices en una aplicación se reflejará en la otra, lo que hará que tu flujo de trabajo sea más fluido y eficiente.

Las mejores funciones de Google Tasks

Arrastra y suelta tareas para cambiar los niveles de prioridad.

Rastrea una tarea hasta su correo electrónico original en caso de que necesites más contexto.

Obtén ayuda del Asistente de Google para gestionar mejor tus tareas.

Realiza el seguimiento y realiza la edición de tareas desde cualquier dispositivo que elijas.

Limitaciones de Google Tasks

A veces, las notificaciones push no se desencadenan a tiempo, lo que hace que se pierdan plazos importantes.

Precios de Google Tareas

Free

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Microsoft To Do: la mejor para los usuarios de Microsoft 365.

a través de Microsoft To Do

Microsoft To-Do es una de las aplicaciones de listas de tareas pendientes más sencillas de nuestra lista. A pesar de sus funciones limitadas, ha terminado su cometido, y es gratuita.

Mi función favorita es la pestaña «Mi día». Ofrece una vista general de mi día (incluidas las tareas personales y profesionales) y sugerencias inteligentes para actualizar la lista sobre la marcha.

Esta herramienta funciona mejor para equipos que empiezan a utilizar una aplicación de listas de tareas o para pymes que buscan una aplicación gratuita de gestión de tareas.

Si tienes un trabajo en el que utilizas mucho el universo Microsoft, puedes integrar To Do con Outlook Tasks, lo que te facilitará la gestión de todas tus tareas en un solo lugar.

Las mejores funciones de Microsoft To-Do

Integra la herramienta con otros productos de MS de tu conjunto de tecnologías, como Teams y el calendario de Outlook.

Marca las tareas como importantes para no perder de vista las prioridades.

Planifica eficazmente las reuniones diarias y con los clientes, y accede a tu aplicación de listas de tareas desde la web, Windows, iPhone y Android.

Comparte tu lista de tareas con los miembros de tu equipo para mantenerlos informados.

Limitaciones de Microsoft To-Do

Depende en gran medida del ecosistema de Microsoft.

No hay función de elaboración de informes para realizar el seguimiento del rendimiento.

Precios de Microsoft To-Do

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft To-Do

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Microsoft To-Do, una de las favoritas del público, parece ser una aplicación de listas de tareas muy popular tanto para equipos como para particulares.

Microsoft To-Do es muy fácil de usar y flexible. Me ayuda a preparar un horario para el día con planes, actividades y reuniones. Las tareas que se me asignan se pueden enfocar con un mejor plan y ejecución. La perfecta integración con el ecosistema de Microsoft lo hace accesible. La interfaz fácil de usar con funciones de sincronización del calendario funciona muy bien. Las tareas creadas se pueden compartir de manera compartida entre el equipo. Buen soporte al cliente.

Microsoft To-Do es muy fácil de usar y flexible. Me ayuda a preparar un horario para el día con planes, actividades y reuniones. Las tareas que se me asignan se pueden enfocar con un mejor plan y ejecución. La perfecta integración con el ecosistema de Microsoft lo hace accesible. La interfaz fácil de usar con funciones de sincronización del calendario funciona muy bien. Las tareas creadas se pueden usar de manera compartida entre el equipo. Buen soporte al cliente.

8. Remember the Milk: la mejor por su interfaz de usuario divertida.

Puede que sea fan de las herramientas de gestión del trabajo de aspecto profesional, pero no he podido evitar quedarme impresionado por lo adorable que es esta app.

Mientras probaba sus funciones principales, descubrí la Lista inteligente, una función que te permite buscar tareas utilizando criterios específicos. Por ejemplo, puedes buscar las tareas que vencen esta semana para darles prioridad sobre otras.

Aunque sus capacidades de colaboración se limitan a asignar tareas a los miembros del equipo, los particulares y las pequeñas empresas pueden utilizarla para añadir un elemento divertido a su flujo de trabajo diario.

Las mejores funciones de Remember the Milk

Interfaz de usuario divertida y atractiva para los usuarios.

Crea tareas rápidamente y configura recordatorios con Smart Add.

Recibe recordatorios en el canal que más utilices: correo electrónico, texto o cualquier otra aplicación.

Limitaciones de Remember the Milk

Para el uso compartido de tareas con los miembros del equipo, primero debes añadirlos a tus contactos. Esto resulta incómodo para equipos grandes.

Precios de Remember the Milk

Básica: Gratis, gratuito/a

Pro: 49,99 $ al año con uso compartido ilimitado (no hay plan mensual disponible).

Valoraciones y reseñas de Remember the Milk

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

9. Habitica: la mejor aplicación de listas de tareas pendientes con elementos lúdicos.

vía Habitica

Cuando marcar las tareas de tu lista te parece un trabajo muy pesado, Habitica transforma tu lista de tareas en un juego. ¡Qué manera tan fantástica de animar las cosas y aumentar la productividad!

Tanto si quieres beber más agua, leer más libros o trabajar en las tareas que te cuesta terminar, puedes establecer cualquier hábito o meta en la app.

La función de recompensas me pareció muy motivadora para gestionar las tareas. Cada vez que marcaba una tarea como completada, obtenía una recompensa. ¡Me encantaba tener una misteriosa mascota digital para hacerme compañía (esa era mi recompensa por ser súper productivo, por si te lo estás preguntando)!

Con su consola altamente gamificada, también puedes formar equipo con otros Habiticans para luchar contra monstruos en una batalla épica. A medida que ganas, obtienes oro, que puedes usar para desbloquear recompensas personalizadas (como pizza para el desayuno, ponerte al día con el último episodio de tu serie favorita de Netflix o cualquier cosa que te haga feliz).

Funciona mejor para personas y equipos pequeños que disfrutan del modelo gamificado, pero quizá te convenga más elegir otra aplicación para la gestión avanzada de tareas.

Las mejores funciones de Habitica

Configura tareas rápidamente con una interfaz de usuario sencilla y divertida.

Mantén la motivación con recompensas dentro del juego.

Participa en juegos con otros usuarios.

Crea hábitos saludables mientras juegas

Limitaciones de Habitica

Casos de uso limitados: puede que no funcione para colaboraciones profesionales.

No se integra con el software de gestión de proyectos.

Precios de Habitica

Básica: Gratis

Para grupos: 9 $ al mes + 3 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Workflowy: la mejor para crear listas de tareas minimalistas.

vía Workflowy

Workflowy es una aplicación de listas de tareas sencilla pero potente, diseñada para crear listas de tareas ordenadas.

Me llamó la atención inmediatamente su interfaz de usuario tan clara. Tiene una barra lateral izquierda para navegar por toda la lista de tareas, lo que me resultó especialmente útil para tener una vista general de los cientos de tareas de mi lista. Es fácil eliminar tareas que ya no son relevantes o moverlas hacia arriba o hacia abajo en la lista.

También me encantó lo fácil que es tomar notas en listas con viñetas, convertirlas en tareas y marcarlas como completadas. Workflowy también permite agrupar elementos similares mediante etiquetas, un pequeño añadido necesario para ahorrar tiempo.

A los gestores de proyectos, profesionales del marketing o profesionales que no son aficionados a las interfaces con mucho contenido visual les encantará esta app para tomar notas diarias y crear listas de tareas rápidas.

Las mejores funciones de Workflowy

Encuentra lo que buscas con una búsqueda global.

Añade contexto a las tareas con notas breves.

Incluye archivos e imágenes relevantes para tus tareas.

Comparte tareas con los miembros de tu equipo.

Limitaciones de Workflowy

Puedes compartir tareas, pero no hay opción para colaborar.

No hay opción para personalizar los elementos visuales de la herramienta (excepto el resaltado).

Precios de Workflowy

Básica: Gratis

Workflowy Pro: 4,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Workflowy

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Elegir la mejor aplicación de listas de tareas pendientes para gestionar tus tareas

La mayoría de las aplicaciones que he incluido en esta lista tienen una interfaz de usuario sencilla, lo que las hace accesibles a equipos con diferentes niveles de conocimientos técnicos.

Aunque todas estas herramientas son buenas para crear tareas y marcarlas como completadas, muy pocas ofrecen funciones avanzadas para listas de tareas pendientes, como seguimiento visual del progreso, colaboración con equipos grandes, asignación de tareas a varios miembros del equipo simultáneamente, elaboración de informes y análisis, aplicaciones móviles e integración de IA.

Las herramientas más sencillas son buenas para uso personal, pero sus capacidades limitadas no serán suficientes para proyectos complejos con equipos remotos o multifuncionales.

En estos casos, ClickUp es la clara ganadora. Combina la creación y el seguimiento de tareas con la gestión de proyectos asistida por IA, lo que garantiza que tu equipo se mantenga productivo y eficiente y avance como una sola entidad.

¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo!