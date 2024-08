las 10 mejores alternativas de Habitica para el seguimiento de hábitos en 2024

Pocas cosas son tan gratificantes como sustituir los malos hábitos por los buenos. Es aún más satisfactorio cuando completar tareas resulta divertido y fácil.

Habitica es una app de seguimiento de hábitos basada en juegos que facilita la consecución de metas mediante la formación de nuevos hábitos. Y es popular por una buena razón. Pero, ¿significa eso que es la aplicación perfecta para todo el mundo? No necesariamente.

En este artículo, exploraremos las mejores alternativas a Habitica y cómo podrían funcionar para ti. Veremos sus mejores funciones, limitaciones, precios y valoraciones de productos para que puedas encontrar el mejor seguidor de hábitos para ti.

¿Qué es Habitica y por qué funciona la productividad gamificada?

Habitica es una app de gestión de tareas que gamifica tus lista de tareas pendientes . En lugar de hacer que tus tareas diarias parezcan la lista de quehaceres con la que creciste, puedes vivirlas como un juego de rol en el que ganas recompensas y subes de nivel a un personaje completando esas tareas en la vida real.

Así, en lugar de tachar una aburrida lista de tareas, llevar un seguimiento de ellas resulta más atractivo y motivador. A su vez, es más fácil mantener los buenos hábitos y controlar el progreso: ¡seguimiento de hábitos gamificado para ganar!

Tampoco tienes por qué hacerlo solo. Puedes formar equipo con tus amigos para completar retos y misiones, haciendo que la gestión de tareas sea completamente diferente.

Y productividad gamificada trabaja.

La idea de competir amistosamente y ganar recompensas es motivadora y aumenta la productividad. Según una encuesta realizada en 2022, el 90% de los empleados afirma que la gamificación les motiva más productivos en el trabajo . Es más, descubrió que las empresas que utilizan la gamificación son siete veces más rentables que las que no lo hacen. 📚

Qué buscar en una alternativa a Habitica

A veces, elegir la app, aplicación de productividad o rastreador de hábitos personales adecuada puede resultar abrumador. Y si no estás seguro de querer usar Habitica, ¿entonces qué?

Tranquilo, hay muchas opciones entre las que elegir. Aquí tienes algunas cosas que debes buscar en una alternativa a Habitica:

Integración con otras herramientas: Considera si necesitas o no que tu app de seguimiento de hábitos se integre con otras herramientas, como una app de calendario o una herramienta preferida de gestión de proyectos

Considera si necesitas o no que tu app de seguimiento de hábitos se integre con otras herramientas, como una app de calendario o una herramienta preferida de gestión de proyectos Interfaz fácil de usar: Un rastreador de hábitos intuitivo puede hacer que sea fácil programar tareas y fechas límite, y el seguimiento de múltiples hábitos puede hacer que sea divertido y agradable crear hábitos y medir el progreso 🌻

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

¿Tienes curiosidad por saber cómo afecta tu salud mental a tus hábitos o quieres ver cómo se desarrollan las tendencias y los patrones a lo largo del tiempo? Entonces busca una app de seguimiento de hábitos que te proporcione datos detallados

Funciones de comunidad: Si se trata de algo más que de hacer un seguimiento de tus hábitos y tu progreso, busca una aplicación con funciones de comunidad. Interactuar y colaborar con otros puede añadir un aspecto positivo a la gestión de tareas

Si se trata de algo más que de hacer un seguimiento de tus hábitos y tu progreso, busca una aplicación con funciones de comunidad. Interactuar y colaborar con otros puede añadir un aspecto positivo a la gestión de tareas Privacidad y seguridad: Los datos personales son un problema delicado, y si esto es importante, busca apps que sean transparentes con la forma en que se maneja tu información personal

10 Mejores Alternativas Habitica 2024

Hay docenas de apps de seguimiento de hábitos entre las que elegir, tanto si buscas una versión gratuita/a como una opción premium de pago con un montón de opciones personalizadas y todo lo demás.

Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores alternativas a Habitica para alcanzar metas, gestión de tareas y mucho más.

1.

ClickUp

Almacena y categoriza metas similares en carpetas de metas en ClickUp

ClickUp es una herramienta muy versátil y robusta que puede utilizar tanto para la gestión de proyectos como para el seguimiento de hábitos. Su personalización la convierte en una gran alternativa a Habitica y significa que puede adaptarla a sus necesidades, ofreciéndole un enfoque matizado del seguimiento de hábitos y ayudándole a encontrar oportunidades para mejorar la productividad.

Si necesitas algo más que una app básica de listas de tareas pendientes, ClickUp, con su interfaz fácil de usar, es lo que necesitas.

Con Función de tarea de ClickUp de ClickUp, puede dividir los proyectos en subtareas, simplificando así un proyecto complejo (o un hábito) a un tamaño más manejable. Con la función Plantilla sencilla de gestión de tareas campos personalizados y la posibilidad de programar tareas periódicas, le resultará muy fácil estar al tanto de cada detalle con la máxima precisión.

Puede facilitar aún más la configuración con una plantilla ClickUp, como la plantilla Plantilla sencilla de gestión de tareas o la plantilla Plantilla de seguimiento de hábitos personales . 🙌

Las funciones del Bloc de notas te permiten apuntar cualquier nota o idea dentro de ClickUp, para que puedas tenerlo todo organizado y racionalizado en un solo lugar. ¿Necesitas más espacio para idear? No hay problema.

Capture notas sin esfuerzo, edítelas con un formato enriquecido y conviértalas en tareas rastreables accesibles desde cualquier lugar en el Bloc de notas de ClickUp Documentos de ClickUp le permiten crear el documento o wiki perfecto en el que puede añadir tablas, incrustar marcadores y colaborar con otras personas. Es fácil convertir texto en una tarea rastreable, para que nunca se te escape nada.

Una vez que haya terminado de crear tareas, puede utilizar la función ClickUp Metas función . Establezca metas en un horario que funcione para usted y manténgase organizado con carpetas fáciles de usar para cada meta que tenga. A medida que va completando tareas, puede visualizar fácilmente el progreso con porcentajes, incluso a través de múltiples objetivos, todo en una sola vista.

¿Listo para más? Vea el progreso en tiempo real con Paneles de ClickUp . Piense en esto como un control de misión para cualquier hábito o proyecto que esté desarrollando. Realice un seguimiento de las tareas y obtenga información detallada sobre el progreso.

Puedes ver dónde las cosas están funcionando sin problemas o detectar una ineficiencia antes de que cree un cuello de botella en un proyecto o meta. Además, más de 50 widgets te permiten crear un panel que se adapte perfectamente a ti.

Las mejores funciones de ClickUp

La completa gestión de tareas de ClickUp le da la libertad de adoptar un nivel tan básico o tan alto como desee. Simplifíquelo y añada las tareas que necesite, o elabore un proyecto completo y vea cómo crear el hábito deseado paso a paso

¿Prefiere algo más visual? Función Pizarras de ClickUp le ayuda a ver cómo convertir su idea en un plan de acción, facilitando la creación y conexión de sus ideas con facilidad

Con la introducción de la vinculación bidireccional, puede crear fácilmente conexiones entre diferentes tareas y documentos, lo que le permite realizar un seguimiento de dónde están las cosas y navegar de forma rápida y eficiente

A diferencia de otras alternativas de Habitica, la versión gratuita de ClickUp ofrece una gran cantidad de funciones y ofrece usuarios ilimitados

Todas tus tareas de ClickUp se sincronizan a la perfección con Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar y otros programas como Evernote y Calendly

Limitaciones de ClickUp

Con tantas integraciones, aplicaciones y automatizaciones, puede haber una pequeña curva de aprendizaje para un nuevo usuario

Algunas funciones sólo están disponibles a través de la app, navegador o escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)

4,7/5 (más de 8.000 opiniones) Capterra: 4,7 (más de 3.000 opiniones)

2. Habitify

vía

Habitar

Habitify es otro app de seguimiento de hábitos diseñada para ayudarte a crear buenos hábitos y dejar atrás los malos. Este rastreador de hábitos diarios te ayuda a hacer un seguimiento de todos tus hábitos, ya que te permite dividir tu día en mañana, tarde y noche.

Esta app de gestión de tareas está disponible en múltiples plataformas, como iOS, macOS y Android. Además, se sincroniza con Apple Health y Google Fit. 🤩

Una de las funciones de la app incluye múltiples formas de ver y seguir tu progreso, para que puedas ver las rachas de hábitos, así como el progreso semanal, mensual o incluso anual.

Las mejores funciones de Habitify

Los análisis detallados te muestran cómo estás progresando, para que puedas ver pruebas concretas de los nuevos hábitos que van tomando figura y de tu progreso seguimiento de metas * La participación de la comunidad te ofrece la oportunidad de retar a tus amigos, escalar posiciones en las clasificaciones de los retos mensuales o actuar como un sistema de rendición de cuentas

Con funciones como el seguimiento del estado de ánimo, notas incorporadas, un cronómetro integrado y un bloqueo de privacidad, tendrás el control absoluto de cómo quieres realizar el seguimiento de las tareas

Limitaciones de Habitify

El seguimiento de hábitos está limitado con la versión gratuita; la única forma de disfrutar de hábitos ilimitados y modo oscuro es con la versión Premium

Los usuarios han informado de que el seguimiento de varios hábitos puede ser engorroso, por lo que puede ser más adecuado para alguien que quiera crear menos hábitos

Habitify facilita el ajuste de notificaciones ilimitadas, que pueden llegar a ser abrumadoras si no se gestionan adecuadamente

Precios de Habitify

Gratuito

Premium: Desde $4.99 al mes

Valoraciones y reseñas de Habitify

**G2:N/A

Capterra: N/A

3. Trackabi

vía

Trackabi

Trackabi puede ser una de las mejores alternativas de Habitica si estás buscando un control de tiempo y elaboración de informes de tiempo fáciles de usar en tu seguimiento de hábitos. Esta app prioriza la funcionalidad y la facilidad de uso, que según los usuarios es una de sus principales funciones.

Cuando se quiere tener las cosas terminadas y mantenerse en la tarea, Trackabi le ayuda a hacerlo de una manera sencilla, ya que los proyectos se pueden dividir en tareas y subtareas. Esto también se aplica al seguimiento de hábitos, especialmente si te centras en dedicar una cantidad específica de tiempo a ciertas actividades.

Tanto si quieres dedicar 15 minutos a meditar por la mañana como si quieres dedicar 30 minutos a aprender un nuevo idioma, Trackabi puede ayudarte.

Trackabi mejores funciones

Los paneles privados y de empresa te ofrecen resúmenes detallados por semana y mes

Panorámica detallada de cómo se emplea el tiempo (tiempo registrado frente a tiempo de actividad frente a tiempo de ocio)

Hay una (versión de) prueba gratuita/a de 30 días para explorar todas las funciones que ofrece Trackabi

Límites de Trackabi

Está más orientada al Business que al seguimiento de hábitos personales

Se centra principalmente en el control de tiempo en comparación con otras aplicaciones de seguimiento de hábitos

Carece de algunas funciones que ofrecen otras aplicaciones de seguimiento de hábitos

Precios de Trackabi

Para principiantes: $0

$0 Business: $16/mes

$16/mes Business Plus: 20 $/mes

20 $/mes Empresa: Llame para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Trackabi

G2: 4.7 (40+ opiniones)

4.7 (40+ opiniones) Capterra: 4.7 (50+ opiniones)

4. Enfoque Oso

vía

Enfoque Oso

Focus Bear es una app de productividad y seguimiento de hábitos que guiará al usuario a través de cada uno de sus hábitos y bloqueará el acceso a sitios web y otras apps durante el uso de los mismos tiempo de concentración bloques, incluido tu teléfono. Además, está creado por un equipo con TDAH y respaldado por principios neurocientíficos. 🧠

Puedes crear tus propias rutinas personalizadas, lo que te permite ver lo que has conseguido ese día para mantenerte motivado.

Las mejores funciones de Focus Bear

La app está disponible en Mac, Windows, Android e iOS

Se sincroniza de forma segura con la nube para que puedas mantener tus ajustes en cualquier dispositivo

Focus Bear es lo suficientemente inteligente como para no aparecer durante las videollamadas, así que nada de interrupciones incómodas

Límites de Focus Bear

No tiene versión gratuita/a

Algunos usuarios informan de que las notificaciones pueden confundirse con errores del sistema

Precios de Focus Bear

4,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Focus Bear

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Cualquier.pendiente

vía

Cualquier.pendiente

Cualquier.pendiente

es una app versátil de gestión de tareas y productividad que facilita a los usuarios mantener sus listas de tareas pendientes, tareas y recordatorios organizados en un solo lugar. Ofrece integración con calendarios, funciones de colaboración y la posibilidad de personalizar tu experiencia.

Las mejores funciones de Any.do

Abiblioteca de plantillas ofrece a los usuarios un montón de opciones para elegir y gestionar cualquier proyecto o flujo de trabajo

Incluso si utilizas otras aplicaciones, puedes importar fácilmente todos tus datos a Any.do

Gestionar el seguimiento de tus hábitos y echar un vistazo a los proyectos está disponible en cualquier plataforma; muévete sin problemas desde tu escritorio, iPad, iPhone e incluso Apple Watch

Limitaciones de Any.do

Algunos usuarios creen que es más adecuado para uso personalgestión de tareas en lugar de una herramienta para la gestión de proyectos en una empresa

No hay suficiente personalización para algunos usuarios

Precios de Any.do

Personal: $0

$0 Premium: $3/mes

$3/mes Teams: $5/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Any.do

**G2: 4,0 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4.4 (160+ opiniones)

6. Hábitos diarios

vía

Hábitos diarios

DailyHabits puede ser la aplicación de productividad más sencilla de nuestra lista para crear nuevos hábitos. Establece metas sin esfuerzo y organiza tu rutina diaria. Es lo suficientemente simple y fácil de saltar a la derecha en cuando esté listo para comenzar el seguimiento, por lo que puede alcanzar sus metas con facilidad. ✨

Las mejores funciones de DailyHabits

Mira rápidamente los hábitos de todo un mes y ve dónde te gustaría mejorar

En lugar de centrarse en una racha, esta aplicación fomenta la consistencia mientras permite que la vida suceda

Hay una opción para tomar notas como recordatorio o reflexión sobre una tarea

Límites de DailyHabits

Se trata de una app de seguimiento de hábitos extremadamente sencilla; si buscas mucha personalización, probablemente no sea la más adecuada para ti

La aplicación no incluye un aspecto comunitario para aquellos que buscan mantenerse motivados con una competición amistosa

Precios de DailyHabits

Gratuito/a

2,99 $/mes o 17,99 $/año

Valoraciones y reseñas de DailyHabits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

vía

Toggl

Con un excelente servicio al cliente y una interfaz fácil de usar, Toggl es una opción popular para el control de tiempo y la creación de mejores hábitos. Completada con notificaciones y la posibilidad de establecer recordatorios, Toggl hace que sea fácil mantener la concentración y ver a dónde va tu tiempo.

Toggl mejores funciones

Todos los planes vienen con una prueba gratuita de 30 días con la opción de un plan completamente gratuito/a

La versión gratuita, de seguimiento de hábitos, ofrece un montón de funciones

Puedes ver exactamente cómo gastas tu tiempo y dónde te concentras

Límites de Toggl

No puedes pausar las sesiones, lo que significa empezar de nuevo cada vez

Los usuarios informan de que puede haber problemas de sincronización entre la app y otros dispositivos

Precios de Toggl

Free: $0 por hasta cinco usuarios

$0 por hasta cinco usuarios Inicio: $9/mes por usuario

$9/mes por usuario Premium: $18/mes por usuario

$18/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Toggl

G2: 4,5 (más de 1.500 opiniones)

4,5 (más de 1.500 opiniones) Capterra: 4,7 (2.200+ opiniones)

8. Rayas

A través de

Vías

Otra alternativa sencilla de Habitica, Streaks es un contador de rachas. Recibe suaves empujoncitos que te ayudan a recordar que debes completar tu tarea antes de que tu contador se ponga a cero. 🛠

Crear hábitos puede ser fácil, y esta aplicación te muestra cómo.

Las mejores funciones de Streaks

Puedes personalizar qué hábitos son para cada día y cuáles no

Las métricas te muestran qué tareas te quedan por completar y cómo estás progresando

Puedes elegir entre 24 tareas o crear las tuyas propias

Limitaciones de Streaks

No es lo suficientemente robusta para la gestión de proyectos, así que tendrás que elegir otra aplicación si esa es tu meta

No hay un sistema de recompensas dentro del juego

Está limitado en el tipo de tareas que puede ayudarte a seguir

Precios de Streaks

4,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Streaks

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Pendiente ahora

vía

Pendiente ahora

Al igual que Habitica, Do It Now es una app de productividad gamificada que te ayudará a crear hábitos y a hacer un seguimiento de tus hábitos diarios. Gana puntos de experiencia por realizar tareas de la vida real. Una vez que le cojas el truco, querrás seguir mejorando tu vida.

Do It Now mejores funciones

Las tareas diarias se hacen más interesantes con temas de color y un sistema de recompensas

Las diferentes opciones para ver tu progreso te ayudan a ver dónde lo estás haciendo bien y dónde te vendría bien un poco más de ayuda

Puedes combinar tareas en un grupo, manteniendo las cosas limpias y ordenadas

Límites de Pendiente

Algunos usuarios consideran que la configuración de las tareas no es tan intuitiva como pensaban

Lo sentimos usuarios de iPhone, esto es sólo para Android

Precios de Do It Now

2,49 $/mes

Valoraciones y reseñas de Pendiente Do It Now

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Nivelar la vida

vía Google Play Crear buenos hábitos tiene su recompensa, y una app de productividad gamificada lleva el seguimiento de hábitos y la gestión de tareas a un nuevo nivel. Y con una amplia variedad de metas, encontrarás más de unas cuantas a las que aspirar.

Las mejores funciones de Level Up Life

Una forma divertida de completar tareas, personal o profesionalmente

Personaliza tus metas y tareas

Fomenta el autoconocimiento observando tus métricas y aprendiendo tu propio patrón de hábitos

Level Up Límites de vida

A veces los usuarios consideran que la navegación no es todo lo intuitiva que podría ser

Algunos usuarios creen que es difícil hacer un seguimiento de todas las tareas disponibles

Precios de Level Up Life

Precio no disponible

Valoraciones y reseñas de Level Up Life

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Encuentra una mejor alternativa Habitica

A veces resulta difícil crear hábitos saludables. Pero encontrar la aplicación de seguimiento de hábitos adecuada (ya sea una app de pago o un plan gratuito/a) puede ayudarte a sentirte realizado marcando las tareas completadas o disfrutando de la compatibilidad de la comunidad. ✅

Es aún mejor si tiene una interfaz intuitiva con muchas posibilidades de personalización para que la hagas tuya. Trucos de productividad pueden marcar la diferencia, y si todavía necesitas ayuda para saber por dónde empezar, reserva algo de tiempo para trabajar en ajuste de metas antes de crear tu propio mundo con la productividad gamificada.

Si estás listo para hacer un seguimiento de tus hábitos, mantener tus listas de pendientes en orden y gestionar todos tus proyectos, ClickUp es la mejor opción. La posibilidad de personalizar tu experiencia hace que crear nuevos hábitos sea muy fácil. Regístrate en ClickUp hoy mismo .