Cómo controlar la ansiedad con el método Brain Dump

Es domingo por la noche y teme lo que le espera esta semana. Su mente se arremolina con los plazos, las reuniones y una lista de tareas pendientes que no para de crecer. Te sientas con una taza de té para relajarte antes de acostarte y tus pensamientos se niegan a calmarse.

Esta situación es demasiado familiar para muchos de nosotros.

Pero, ¿y si le dijéramos que hay una forma sencilla de controlar la abrumadora ansiedad y ganar claridad mental? Te presentamos el método Brain Dump, un sencillo ejercicio de escritura que despeja los pensamientos y calma el parloteo de la mente.

En este artículo te explicamos cómo funciona este método y cómo puedes incorporarlo a tu rutina diaria. Comencemos

¿Qué es un Brain Dump?

El método del brain dump es una técnica de productividad y organización que ayuda a despejar la mente y mejorar la energía mental transfiriendo pensamientos, ideas, tareas y preocupaciones al papel o a un documento digital.

No hay una estructura o patrón específico; dejas que tus sentimientos fluyan libremente sin ser crítico ni analítico.

Cuando demasiados pensamientos y tareas ocupan tu espacio mental, pueden abrumarte, disminuir tu productividad y provocarte más estrés. Externalizarlos reduce potencialmente el desorden mental y la carga cognitiva. Con los pensamientos que te distraen fuera de tu camino, puedes concentrarte mejor, controlar tu ansiedad y hacer más cosas.

Brain dump ofrece visibilidad de todos tus pensamientos y tareas en un solo lugar, por lo que es más fácil organizarlos por prioridades.

Brain Dump: El origen

La práctica de escribir un diario es popular desde hace siglos.

Si nos fijamos en los primeros casos de diarios (publicados posteriormente para consumo público) de los siglos XVI y XVII, se utilizaban principalmente para registrar acontecimientos históricos y, en ocasiones, como modo de expresión personal.

Mientras poetas y autores recurrían a la escritura para canalizar sus pensamientos más íntimos, el impacto de la escritura en la salud mental aún no se había convertido en tema de debate.

➡️ La exploración de la escritura como forma de terapia comenzó formalmente en la década de 1960, cuando el psicoterapeuta Ira Progoff desarrolló el Método del Diario Intensivo para el autodesarrollo, un enfoque estructurado del diario que va más allá de las simples reflexiones diarias.

Este método descubre sentimientos latentes y fomenta la autoexploración profunda y el crecimiento personal a través de una serie de ejercicios . Progoff habló largo y tendido sobre este método en sus libros At a Journal Workshop y The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience

➡️ En la década de 1980, el profesor de psicología James Pennebaker fue pionero en el enfoque de la "escritura expresiva " Su investigación estableció que cuando los individuos se dedican a escribir de forma concentrada y expresiva sobre acontecimientos traumáticos o profundamente emocionales durante varias sesiones, a menudo experimentan una mejora del bienestar mental y físico. El proceso de escritura actúa como una forma de catarsis o purgación.

curiosamente, Taylor Swift se refirió en una ocasión a la experiencia de escribir canciones sobre experiencias dolorosas como algo parecido a chupar la ' veneno de una mordedura de serpiente . Bastante similar a lo que concluyó la investigación de Pennebaker

➡️ En 2002, en su libro Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity , David Allen exploró la idea del brain dump, aunque no utilizó esta terminología exacta. Hablaba de seguir el sistema de cinco pasos Getting Things Done (GTD), el primero de los cuales se llama Captura. Durante este paso, tienes que capturar las cosas que pasan por tu mente en una "bandeja de entrada" fuera de tu cerebro. A este proceso lo denomina "barrido mental "

En breve te explicaremos en detalle el marco GTD. Antes de eso, vamos a examinar algunas nuevas investigaciones sobre el método de volcado cerebral.

Investigación actualizada sobre la descarga de cerebros

Esto es lo que dicen los estudios más recientes sobre la práctica de volcar la mente o llevar un diario:

Un trabajo de investigación de 2017 exploró si la escritura antes de acostarse centrada en tareas futuras (lista de tareas pendientes) o logros pasados (lista completada) afecta al inicio del sueño. 57 adultos jóvenes escribieron durante cinco minutos antes de acostarse en un entorno controlado. Los resultados mostraron que los que escribían listas de tareas pendientes se dormían más rápido que los que escribían actividades completadas. Concretamente, detallar las tareas de la lista de tareas pendientes se correlacionaba con un inicio más rápido del sueño, mientras que ocurría lo contrario con las actividades completadas. Para ir por esta investigación, escribir una lista específica de tareas pendientes durante cinco minutos antes de golpear la cama puede ayudar a dormir más rápido , en comparación con la reflexión sobre las tareas completadas

, en comparación con la reflexión sobre las tareas completadas En 2018,otro estudio encontró que Positive affect journaling (PAJ), una intervención de autorregulación centrada en la emoción, disminuyó la angustia mental entre pacientes con diversas afecciones médicas . Los síntomas depresivos de los pacientes se redujeron al cabo de un mes

. Los síntomas depresivos de los pacientes se redujeron al cabo de un mes Un estudio de 2021 concluyó, basándose en un ensayo controlado aleatorizado, que siete días de diario de gratitud consciente pueden reducir la angustia psicológica en pacientes con cáncer en estadio avanzado

Se están llevando a cabo más investigaciones, pero es seguro decir que despejar los pensamientos intrusivos de tu cabeza puede mejorar tu calidad de vida.

Lectura recomendada: Getting Things Done de David Allen

vía Amazon En este libro, David Allen profundiza en la Sistema GTD (Getting Things Done) . Desarrolló este marco para ayudar a las personas a organizar tareas y compromisos de forma eficaz, reducir el estrés y aumentar la productividad.

Aquí tienes un resumen de sus cinco pasos:

Capturar: El primer paso de GTD es capturar todas tus tareas, ideas y pensamientos en un sistema de confianza fuera de tu cerebro (Mind-Sweep). Se trata de recopilar todo lo que ocupa espacio en tu mente. Puedes hacerlo utilizando herramientas físicas, como cuadernos, o digitales, como aplicaciones para tomar notas Aclarar: Una vez capturado, tienes que aclarar cada elemento. Pregúntate: ¿Qué es? ¿Es procesable? En caso afirmativo, ¿cuál es la siguiente acción? Si no es procesable, decide si es algo que debes guardar como referencia, delegar, poner en espera o simplemente descartar Organiza: Organiza las tareas y acciones aclaradas en categorías o listas. GTD sugiere utilizar listas como Proyectos (tareas de varios pasos), Acciones siguientes (tareas de un solo paso que puedes llevar a cabo inmediatamente), En espera (tareas delegadas o en espera de otros), Algún día/Tal vez (tareas que quieres considerar para el futuro) y Calendario (acciones específicas con una fecha o un límite de tiempo) Reflexiona: Revisa y actualiza regularmente tus listas y compromisos. Así mantienes tu sistema GTD al día y te aseguras de que te estás centrando en las cosas correctas. Las revisiones semanales son útiles en GTD para reevaluar las prioridades y mantener el rumbo Comprométete: Por último, comprométete activamente con tus tareas y compromisos basándote en las listas y prioridades que has establecido. El sistema GTD te anima a centrarte en una tarea cada vez y hace hincapié en completar las acciones en lugar de limitarse a gestionarlas

La idea central de GTD es despejar tu mente de desorden externalizando tareas y compromisos en un enfoque sistemático. De este modo, reduces el estrés, obtienes claridad sobre lo que hay que hacer y mejoras tu capacidad para ejecutar tareas con eficacia.

Lo mejor de este sistema es su flexibilidad: puedes adaptarlo a diferentes herramientas y entornos. Veamos cómo

Usos populares de Brain Dumps

No hay una forma correcta o incorrecta de realizar un volcado de cerebros: puedes adaptar el proceso a tu gusto. Tanto si quieres utilizar el método para escribir con fines terapéuticos, repasar lo que has aprendido o inducir la creatividad, ¡tú eliges!

A continuación te ofrecemos algunas ideas para realizar una lluvia de ideas:

Diario de gratitud

Este tipo de ejercicio consiste en anotar las cosas por las que estás agradecido.

La decana de los medios Oprah Winfrey es una de las mayores defensoras de llevar un diario de gratitud, y lleva años practicándolo. Sugiere escribir cinco cosas por las que estás agradecido cada noche para que pases el día centrado en las cosas buenas que ocurren a tu alrededor.

Irradias y generas más bondad cuando eres consciente de todo lo que tienes y no te centras en lo que no tienes

Oprah Winfrey

Creative brain dump

Este es más un volcado de ideas creativas o una sesión de brainstorming relacionada con el trabajo que un ejercicio personal.

Te sientas solo o con tu equipo durante un tiempo determinado y dejas que fluya tu creatividad. Te ayuda a canalizar las ideas que rondan tu mente, filtrar las mejores y ponerlas en práctica.

Post-learning brain dump

Después de asistir a una conferencia/webinar, terminar una sesión de estudio o completar un curso online, tómate unos minutos para escribir lo esencial de lo que acabas de aprender.

Este ejercicio te ayudará a recordar información vital, identificar áreas que necesitas aclarar y mejorar tu comprensión del tema.

Bullet Journal

A diario de viñetas te ayuda a hacer un seguimiento de tus listas de tareas diarias, hábitos, objetivos a largo plazo, reflexiones y mucho más, todo en un único cuaderno, utilizando listas cortas con viñetas.

Si te sientes intimidado a la hora de escribir tus sentimientos o parece que no encuentras tiempo suficiente para hacer un brain dump, un diario de viñetas sería una buena opción para empezar.

💡 Consejo divertido:_ Usa una aplicación de notas como ClickUp y conviértelo en tu diario digital

Worry Journal

Un diario de preocupaciones es un espacio seguro en el que apuntar pensamientos inquietantes, miedos e incertidumbres. Escribirlos te ayuda a despejar la mente de estos sentimientos como si te quitaras un gran peso de encima. Cuando documentas regularmente tus preocupaciones, puedes identificar los patrones de pensamiento recurrentes y lo que los desencadena, y consultar a un terapeuta para encontrar soluciones.

Gimnasta de renombre Simone Biles utiliza un diario de preocupaciones para hacer frente a la intensa ansiedad que le produce su carrera altamente competitiva. Reserva una hora concreta del día para dejar salir sus preocupaciones y estar presente en el momento, permitiéndose sentir sus emociones.

Si te sientes abrumado por tus pensamientos, ¡no te preocupes! Tú también puedes recuperar la concentración con un poco de ayuda.

Cómo hacer un Brain Dump: Guía paso a paso

1. Consigue un diario

El primer paso es tener un diario (o una "herramienta de captura", en palabras de David Allen) a mano para anotar lo que se te pasa por la cabeza.

Para que tu mente se desprenda de la tarea de nivel inferior de intentar aferrarte a todo, tienes que saber que realmente has capturado todo lo que podría representar algo que tienes que hacer o al menos decidir, y que en algún momento del futuro cercano lo procesarás y revisarás todo.[sic]_

David Allen

Aunque un cuaderno físico es útil para recopilar pensamientos, una aplicación digital para tomar notas o software de pizarra ofrece más flexibilidad.

¿Y podemos sugerir ClickUp como su herramienta digital de volcado de cerebros?

Con ClickUp, es más fácil revisar tus pensamientos, ordenarlos por orden de prioridad y categorizarlos.

/ref/ https://clickup.com/download Acceder a la aplicación ClickUp /%href/

desde su teléfono, tableta o portátil, sin necesidad de llevar un cuaderno aparte.

2. Elige una hora

Elige un momento adecuado del día para esta actividad, dependiendo del tipo de descarga cerebral por la que quieras optar.

Por ejemplo, si se trata de un diario de gratitud, hazlo al principio del día o justo antes de acostarte. Si es una lista de tareas, hazla antes de dormir para poder gestionar mejor tu tiempo al día siguiente.

Sin embargo, no es necesario tener una hora específica para todos los tipos de brain dumps. Por ejemplo, si se trata de una colección de pensamientos que te distraen y que anotas cuando estás realizando una tarea crucial, puedes hacerlo en cualquier momento.

3. Busca un rincón tranquilo

Busca un lugar tranquilo para sentarte en paz con tus pensamientos, sin ningún estimulante externo que reclame tu atención.

Puede ser el despacho de tu casa, el patio trasero, la cámara de tu oficina física, el interior de tu coche o tu parque favorito al final de la calle.

Consejo: Si el silencio total te entumece demasiado los sentidos, escucha música instrumental suave o ruido blanco.

4. Programa un temporizador

No hay una regla fija sobre el tiempo que debes dedicar a tu diario. Programa un temporizador de 5 a 15 minutos para anotar tus pensamientos a medida que surjan.

El cronómetro no es necesario para llevar un diario de ideas. Sin embargo, es útil si tienes problemas para dejar las cosas para más tarde o para mantener la constancia.

Asignar un bloque de tiempo específico garantiza que llevar un diario se convierta en un hábito regular y no en una actividad ocasional. El temporizador también te recuerda que debes estar presente y escuchar tu diálogo interior.

5. Empieza a escribir

Ya estás listo para empezar a escribir. Tu volcado de ideas puede pertenecer a cualquiera de estas categorías:

Lista de tareas pendientes para anotar las tareas del día oplanificar la semana con antelación

Los próximos plazos que pueden estar molestándote

Preocupaciones y estrés que te impiden centrarte en tu trabajo

Cosas por las que estás agradecido

Planes futuros para compromisos personales y profesionales

Independientemente del tipo de diario que elija, ClickUp le ofrece un conjunto de herramientas y funciones para satisfacer sus necesidades.

Por ejemplo, puede utilizar Documentos de ClickUp para todo lo relacionado con la escritura:

Dé formato a sus textos con viñetas, negrita, cursiva, tachado y mucho más, con los comandos /Slash

Resalta el texto importante con barras de color

Elabora tus ideas creando páginas anidadas

Convierte el texto escrito en tareas con seguimiento, asígnatelas a ti mismo y añade plazos

Organice mejor sus ideas con páginas anidadas en ClickUp Docs

Cuando está en un flujo creativo y quiere una salida para poner sus pensamientos en palabras, Pizarras ClickUp viene en tu ayuda. A continuación te explicamos cómo sacarle el máximo partido:

Conecte conceptos relacionados mediante conectores (líneas y flechas) para comprender sus jerarquías

Dibuja a mano alzada, añade formas, escribe notas y visualiza tus pensamientos

Añade tareas y documentos a tu pizarra y edítalos directamente desde el lienzo

Convierta ideas en tareas

Plasma tus ideas en un lienzo virtual con las pizarras ClickUp

Consejo extra: No es necesario crear sus pizarras desde cero. Puede buscar en la biblioteca de ClickUp y encontrar las pizarras adecuadas plantillas de pizarra que cumplan sus requisitos.

Por ejemplo, aquí está la plantilla Plantilla de matriz de esfuerzo de impacto de ClickUp . Este marco ofrece una pizarra totalmente personalizable para mejorar la toma de decisiones a nivel personal y organizativo.

Prioriza tus tareas de forma eficaz con la plantilla de matriz de esfuerzo de impacto de ClickUp

La plantilla separa sus ideas/tareas en función de su impacto y del esfuerzo requerido. Los cuatro cuadrantes representan lo siguiente

Alto impacto-Bajo esfuerzo: Hacer ahora

Alto impacto-Alto esfuerzo: Hacer a continuación

Bajo impacto-Bajo esfuerzo: Hacer después

Impacto bajo-Esfuerzo alto: No hacer

Utilice este enfoque estructurado para:

**Evaluar en qué tareas debe trabajar y cuándo

**Priorizar las tareas importantes para maximizar el rendimiento de la inversión

**Visualizar el esfuerzo necesario para cada tarea

**Identificar las tareas que puede permitirse eliminar de su lista

Esta plantilla es especialmente útil si tiene mucho trabajo y le resulta difícil priorizar su lista de tareas. Personalice la plantilla con Campos personalizados y Estados personalizados para adaptarla a sus necesidades específicas, ¡y empiece! Descargar esta plantilla ¿Te sientes abrumado por pensamientos aleatorios que interrumpen tu sesión de trabajo en profundidad? Bloc de notas ClickUp es la herramienta que necesitas Utilice este práctico bloc de notas digital para:

Escribir los pensamientos que le distraen e interrumpen su flujo de trabajo y volver a ellos una vez que haya terminado la tarea que tiene entre manos

y volver a ellos una vez que haya terminado la tarea que tiene entre manos Crear listas con viñetas de tareas pendientes y marcarlas una a una a medida que las completas

Anote sus pensamientos, tareas pendientes o listas de la compra con ClickUp Notepad, márquelas y convierta las notas importantes en tareas añadiendo fechas límite

Anota rápidamente notas de reuniones , ideas, y planes de trabajo* **Convertir notas en tareas rastreables

notas de reuniones planes de trabajo* **Convertir notas en tareas rastreables **Arrastre y suelte elementos para desplazar las tareas hacia arriba o hacia abajo en la lista

Consejo extra: Ya hemos hablado antes del marco de trabajo Getting Things Done (GTD) de David Allen. Si te interesa ponerlo en práctica para tu crecimiento personal y profesional, tenemos un montón de Plantillas GTD en la tienda. Tómate tu tiempo y explóralas todas, pero aquí tienes un vistazo rápido a nuestra favorita, Plantilla Getting Things Done de ClickUp .

Pon en práctica el sistema GTD de David Allen con la plantilla totalmente personalizable Getting Things Done de ClickUp

Equipada con múltiples vistas prediseñadas, campos personalizados y Docs, esta plantilla te ayuda a priorizar, realizar un seguimiento y llevar a cabo tus tareas de forma eficaz utilizando el marco GTD y mantenerte productivo.

Las listas preestablecidas te mantienen al tanto de los cinco pasos del sistema GTD, garantizando que tus tareas avancen rápidamente por los pasos. La vista de lista, la vista de tablón, la vista de documentos y la vista de calendario ofrecen una visibilidad completa del estado de las tareas para darte un mayor control sobre tu flujo de trabajo.

Para cada vista, hay dos Campos Personalizados pre-construidos para añadir contexto (categoría de la tarea; por ejemplo, dividiendo tus tareas en categorías como Hogar, Trabajo, Concentración Plena, Diversión, etc.) y esfuerzo (la cantidad de tiempo y energía que requiere una tarea). Cambie el nombre de estos campos en función de sus necesidades y añada más campos para crear una lista de tareas altamente contextual.

/ref/ https://app.clickup.com/signup?template=t-102451791&department=other Descargar esta plantilla /%href/

6. Revisar y organizar

Después del brain dump, es hora de revisar lo que has escrito. Opta por sesiones semanales de brain dump para comprender mejor tus pensamientos y convertir tus visiones en acciones.

Con ClickUp, puede simplificar el proceso de revisión y ahorrar tiempo. Aquí le explicamos cómo:

a. Convierta sus notas/pensamientos en tareas

Cuando esté en ClickUp Docs o en el Bloc de notas, podrá convertir rápidamente sus garabatos en elementos de acción.

Para ClickUp Docs

Abrir Docs Resalte el texto que desea convertir en una Tarea Seleccione Tarea en la barra de herramientas de texto Haga clic en Seleccionar lista y elija una lista en la que desee añadir la tarea

Utilice ClickUp Docs para convertir sus pensamientos en tareas

También puede hacer clic en Crear para crear una nueva tarea inmediatamente

**Para el Bloc de notas de ClickUp

Abrir el Bloc de notas Vaya al texto que desea convertir en Tarea y haga clic en el icono +

Convertir una nota en una tarea utilizando ClickUp Notepad

Elija una lista donde desee añadir la Tarea Introduzca los detalles de la tarea Haga clic en el botón Crear tarea situado en la esquina inferior derecha del modal de creación de tareas

b. Establezca bien sus prioridades

Marque sus tareas como de prioridad Urgente, Alta, Normal o Baja con Prioridades de tareas de ClickUp . Este paso aclara qué tareas necesitan atención inmediata y cuáles deben programarse para más adelante.

Divida sus tareas en Urgente, Alta, Normal o Baja prioridad con las Prioridades de tareas de ClickUp y céntrese en las tareas que tienen mayor impacto en el resultado

c. Cree un esquema de sus ideas

Organice sus pensamientos en un esquema ordenado con Mapas mentales de ClickUp . Descomponga ideas complejas, establezca conexiones entre tareas y visualice su volcado cerebral para una mayor claridad.

Ordena los pensamientos de tu cabeza en una estructura ordenada con los mapas mentales de ClickUp

Si eres nuevo en el mundo de los mapas mentales, no dudes en inspirarte en los mapas mentales de ClickUp plantillas de mapas mentales . Te proporcionarán un marco listo para empezar a utilizar esta herramienta visual de inmediato.

Tomemos Plantilla de pizarra de mapa mental en blanco de ClickUp por ejemplo. Este marco mínimo le permite esbozar libremente sus pensamientos e ideas, manteniendo al mismo tiempo una estructura cohesiva para el mapa.

Dibuja conexiones entre ideas con la plantilla de pizarra en blanco para mapas mentales de ClickUp y personalízala según tus necesidades

Utilice la Idea Principal como ancla y divídala en SubIdeas y Entradas. El aspecto visual de la plantilla es suficiente para ayudarle a comprender la correlación entre las ideas de un vistazo. Puedes personalizar la plantilla como quieras: añade texto, imágenes, vídeos, notas adhesivas, tarjetas de sitios web o incluso garabatos, si es lo que más te gusta

Aquí tienes un ejemplo que te ayudará a entender mejor la plantilla:

Digamos que estás haciendo una lluvia de ideas para renovar tu casa, así que la Idea Principal dentro de la bombilla sería Renovación de la casa. Divídela en ideas secundarias, como Interior y Exterior.

Para el nodo Interior, puede tener Entradas como Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina... ya me entiende. Para cada subidea o entrada, inserta tu inspiración: una imagen de Pinterest del salón de tus sueños, un vídeo de YouTube o un enlace a tu empresa de decoración de interiores favorita.

Así, cuando abras la plantilla, podrás ver tus ideas a vista de pájaro y entrar en detalles pormenorizados en cada nodo y subnodo.

Lo mejor es que esta plantilla sirve tanto para necesidades personales como profesionales, así que sé creativo y aprovéchala al máximo Descargar esta plantilla Leer también:_ 25 alucinantes ejemplos de mapas mentales para 2024

7. Practica regularmente los brain dumps

Intenta ser constante con tu diario de volcado de cerebros. Las descargas cerebrales semanales pueden ayudarte a controlar mejor tus ansiedades y patrones de pensamiento. Cuando revises tu diario después de un intervalo, podrás identificar los patrones recurrentes y tomar medidas en consecuencia.

Por ejemplo, si una gran carga de trabajo y unos plazos cortos son constantes en tu diario, tal vez sea el momento de hablar con tu jefe y solucionar las cosas gestionar tu ansiedad en el trabajo.

Brain Dump Your Way to Mental Wellness with ClickUp

Utiliza este artículo como inspiración para comprender las mejores prácticas para llevar un diario. Sin embargo, recuerda que, en última instancia, eres tú quien pone las reglas.

Y para un ejercicio de descarga mental realmente personalizado, ¿qué mejor opción que ClickUp?

ClickUp te da la libertad creativa necesaria para que tus pensamientos fluyan libremente: desde listas con viñetas y volcados cerebrales detallados hasta la plasmación de tus ideas en un lienzo visual. Al mismo tiempo, la aplicación te permite ordenar tu mente, organizar las entradas de tus volcados cerebrales, convertir tus visiones en acciones y dar pasos conscientes hacia tu bienestar. Prueba ClickUp hoy mismo y descubre todo lo que te ofrece