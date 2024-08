8 principios DevOps para aumentar la eficacia del desarrollo de software

¿Qué se obtiene al combinar equipos de desarrollo de software y de operaciones de TI? Obtienes DevOps, una metodología diseñada para mejorar la colaboración y la eficiencia del ciclo de vida típico del desarrollo de software.

Además de unir a dos equipos, DevOps combina diferentes herramientas y prácticas para entregar productos de calidad en un tiempo récord, mantener contentos a los clientes y garantizar una mejor calidad de los productos utilización de recursos .

Todo esto es posible gracias a los principios de DevOps, que sirven de guía a los equipos de desarrollo y operaciones para optimizar los procesos de creación, prueba, despliegue y mantenimiento de productos de software. La adopción de estos principios clave conduce a la mejora continua, la eliminación de los silos departamentales y una cultura de responsabilidad compartida sobre los resultados.

En este artículo, exploraremos los ocho principios de DevOps más destacados para ayudarle a crear sistemas de alto rendimiento, flexibles y transparentes equipos interfuncionales preparados para afrontar cualquier reto que se les presente. 💪

¿Qué es DevOps? DevOps es una metodología híbrida en la que los equipos de desarrollo de software (Dev) y de operaciones de TI (Ops) unen sus fuerzas para agilizar todo el proceso de desarrollo y ofrecer software más rápidamente. Puede que pienses que esto es tan fácil como poner a los dos equipos en la misma habitación y decirles que trabajen juntos..

Pues bien, las cosas no son tan sencillas. Para que DevOps funcione y garantizar que sea ágil, eficiente y rentable, debe seguir algunas reglas básicas, también conocidas como principios DevOps. Permiten transformar el modelo tradicional de desarrollo de software y guiar al equipo en la dirección correcta. ➡️

8 principios DevOps para crear un equipo de software ganador

Exploremos ocho principios DevOps clave para ayudarle a mejorar los flujos de trabajo de desarrollo de software e impulsar a su equipo.

1. La colaboración es imprescindible

Dado que DevOps combina desarrollo y operaciones, no puede sobrevivir sin colaboración eficaz . El intento correcto de cada equipo DevOps depende en gran medida de lo bien que funcionen juntos durante el desarrollo y la implantación.

Ante todo, hay que hacer hincapié en el uso compartido de la información. Todos los miembros del equipo deben sentirse libres para expresar sus opiniones y actitudes. Si detectas un problema, por pequeño que parezca, compártelo con los demás lo antes posible. Lo más probable es que hayas detectado pronto una avería y ahorrado a todo el equipo horas de trabajo intentando solucionarla.

Incluso los equipos más sincronizados se sentirán perdidos si no saben por qué están haciendo algo, así que el ajuste eficaz de las metas es una condición importante para fomentar la colaboración. Estas metas son la estrella que guía a tu equipo, y es tu trabajo como gestor asegurarte de que sean realistas y estén claramente definidas. ⭐

Todos los miembros de un equipo de DevOps tienen un rol. Pero, estos roles están interconectados: si una persona no se desempeña bien, todos se verán afectados. Para evitarlo, debes proporcionar espacio suficiente para la lluvia de ideas, la creación de estrategias y la planificación. De este modo, todos participarán en el proceso y podrán seguir de cerca a sus compañeros de equipo garantizar flujos de trabajo fluidos .

2. La retroalimentación continua llega muy lejos

Los comentarios positivos y negativos motivan al equipo y le ayudan a seguir por el buen camino la mejora continua .

Los miembros de un equipo deben intercambiar sus opiniones a través de la evaluación entre iguales, y usted (el director) debe hacerlo de vez en cuando revisiones de rendimiento . Además de esta información oficial, debe celebrar reuniones periódicas para mantenerse al corriente del trabajo de su equipo.

El feedback es el héroe anónimo de todo ciclo de desarrollo y despliegue y nunca debe ignorarse. Mantener una estrecha vigilancia sobre indicadores clave de rendimiento (KPI) a través de un seguimiento continuo le proporcionarán información suficiente para ofrecer una retroalimentación constructiva y conducir a su equipo hacia el intento correcto.

3. Las versiones incrementales son clave para un flujo de trabajo constante

Si alguna vez ha estado en el infierno de las fusiones, sabrá lo difícil que es salir: las grandes versiones que requieren combinar códigos suelen dar lugar a incompatibilidades y a un montón de errores. Corregir estos errores requiere tiempo y esfuerzo, por lo que en lugar de centrarse en tareas de alto valor, se termina en un ciclo interminable de tratar de hacer que las fusiones de código funcionen.

La metodología DevOps le garantiza que nunca acabará en el infierno de las fusiones al centrarse en las versiones incrementales, lo que le permite asignar adecuadamente sus recursos y minimizar el despilfarro. Lanzamientos pequeños y frecuentes permiten revisiones rápidas y una fácil comprobación e identificación de errores. Al detectar los problemas desde el principio, podrá abordarlos en el momento sin interrumpir el flujo de todo el proyecto.

Otra ventaja de las versiones incrementales es la adaptabilidad. Tu cliente revisa cada versión y te da su opinión: si le gustan algunos cambios, podrás implementarlos más rápido porque no tienes que volver atrás.

Dividir el producto en partes más pequeñas tiene sus ventajas, pero si quieres que funcione, necesitas un entorno de colaboración y una cultura de feedback continuo. Este es un testimonio de la dependencia mutua de los principios de DevOps: se necesitan mutuamente para funcionar. ☯️

4. La automatización te da impulso

Uno de los principales objetivos de la metodología DevOps es entregar software más rápidamente. Lo mismo ocurre con las revisiones, las pruebas y las actualizaciones: todos los procesos giran en torno a la velocidad.

Esto no significa que apresures tu trabajo. Al contrario, tu meta es trabajar rápido sin comprometer la calidad. Aunque no existe un botón mágico que pueda convertirte en un rayo, hay un arma no tan secreta que puede ayudarte a agilizar el trabajo rutinario o repetitivo y centrarte en tareas de gran valor: la automatización.

Los equipos DevOps tienen como objetivo automatizar los procesos y tareas para mantener la velocidad, minimizar los errores, y ahorrar tiempo en actividades que requieren mucha mano de obra. ¿Qué quieren automatizar? Todo lo que puedan Las pruebas automatizadas, la integración continua, la entrega continua y la infraestructura como código son sólo algunos de los métodos que utilizan los equipos de DevOps para automatizar el aprovisionamiento, las revisiones de código, las pruebas, los traspasos y la supervisión.

Además de ahorrar mucho tiempo, la automatización puede aumentar la satisfacción en el trabajo. Los miembros de tu equipo ya no invertirán su energía en tareas tediosas y podrán centrarse en aportar más valor, lo que les hace sentirse mejor con su trabajo, ¿y a quién no le gusta eso? 🥰

5. Las decisiones basadas en datos son las decisiones correctas

Has visto un anuncio de un nuevo e impresionante software de pruebas que promete reducir la fase de pruebas en un 50% y ofrece un montón de opciones de automatización. Piensas para tus adentros, wow, a mi equipo de DevOps le encantaría, pero en lugar de hacer una compra impulsiva, decides comprobar los datos.

Examinas las métricas de la fase de pruebas actual y te das cuenta de que son perfectas: no hay ineficiencias ni elaboración de informes de problemas. Pides opinión a tu equipo y todos coinciden en que el software actual cumple todos los requisitos, así que renuncias a invertir en una nueva plataforma.

Este sencillo ejemplo muestra cómo deben tomarse las decisiones en DevOps:todo debe estar respaldado por datos.

Los datos son tu chivato. Revelan secretos sobre cada fase de un proceso de DevOps y descubre ineficiencias y posibles señales de alarma. 🚩

Observar los datos no sólo te ayudará a tomar mejores decisiones. También mostrará tu progreso a lo largo del tiempo, por lo que es una excelente estrategia de autocontrol.

6. Los clientes son tus estrellas guía

Al igual que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del sol, los equipos de DevOps orbitan alrededor de los clientes.

Tu meta final es mantener contento a tu cliente, así que cada respiración que hagas y cada movimiento que hagas debe reflejarlo. 🎶

La forma más directa de saber qué piensan tus clientes es preguntándoles, y puedes hacerlo a través de formularios de opinión . Después de cada lanzamiento, hable con su cliente y pregúntele si le gusta lo que ve. Anímale a que te dé su opinión, lo que te ayudará a ajustar tus estrategias (si es necesario) y a asegurarte de que el resultado es perfecto.

7. La clave está en la responsabilidad colectiva

El equipo de desarrollo de software escribe el código y crea el producto, luego lo entrega al equipo de operaciones para que lo revise, lo pruebe y lo despliegue. Sin embargo, el equipo de operaciones descubre enormes incidencias que debe solucionar mientras el equipo de desarrollo disfruta de su tiempo libre.

Si le parece injusto, tiene razón. La metodología DevOps echa por tierra este enfoque tradicional para poner de relieve la responsabilidad colectiva.

Esto significa que todos los miembros del equipo son responsables del producto en todas las fases. Los equipos de desarrollo y operaciones de software unen sus fuerzas para encontrar las mejores soluciones, descubrir problemas y eliminar errores para ofrecer un software de calidad.

DevOps hace hincapié en la velocidad y la calidad. Si los desarrolladores cometen un error al escribir el código, son ellos quienes lo arreglan. Esta responsabilidad garantiza que todos den el 100% cuando trabajan en una tarea.

8. Cada fracaso es una lección

DevOps no rehúye los fracasos, sino que fomenta el aprendizaje a partir de ellos. Esto no significa que debas hacer mal tu trabajo y entregar productos de baja calidad. Significa que no debes tener miedo de experimentar y asumir riesgos cuando tenga sentido.

Pendiente de lo que quieras hacer, lo mejor es hacerlo en la fase inicial de pruebas. Así, si el experimento fracasa, el cliente no se verá afectado por el resultado.

No olvides documentar tus fracasos: saber lo que no funciona evita que repitas los mismos errores.

Utilice ClickUp para aplicar los principios de DevOps ClickUp es un **todo en uno

gestión de tareas y proyectos plataforma que puede servir para muchos propósitos. Puede utilizarla para agilizar los flujos de trabajo comunicación, colaboración y gestión de documentos por lo que puede ser un compañero perfecto para equipos de software en general y los equipos DevOps en particular.

Analicemos algunas funciones de ClickUp que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de su equipo, mantener a todo el mundo en la misma página y garantizar que no se escape ninguna información.

Pizarras ClickUp

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

La colaboración eficaz es la base de los principios de DevOps. Por eso, si quiere que su equipo de DevOps destaque, necesita proporcionarles herramientas que permitan la comunicación en tiempo real , lluvia de ideas fácil y estrategias, y personalización, y eso es exactamente lo que Pizarras ClickUp son sobre.

Las Pizarras ClickUp son lienzos digitales infinitos donde tu equipo de DevOps puede discutir proyectos y tareas y desarrollar las mejores ideas para resolver problemas. Puedes utilizar notas adhesivas, símbolos, figuras, colores e imágenes para expresar tus pensamientos y dar rienda suelta al potencial creativo de tu equipo.

Cada participante recibe un cursor codificado por colores con su nombre encima, por lo que no hay riesgo de confusión o caos.

Otro de los atractivos de las Pizarras ClickUp es que puedes crear tareas sin salir del lienzo. Por ejemplo, si su equipo tiene una idea excelente para hacer que la fase de pruebas sea más eficaz, puede convertirla en una tarea al instante. Se añadirá sin problemas a tus flujos de trabajo. ✨

Vista del chat ClickUp

Añada miembros del equipo a los debates y colabore con ClickUp Chatee en un mismo espacio y evite saltar de un software a otro

ClickUp dispone de más de 10 vistas que le permiten ver sus tareas y proyectos desde varios ángulos y hacer zoom en elementos específicos, como cargas de trabajo, calendarios o cronogramas.

Si lo tuyo es la comunicación en tiempo real, te encantará la función Vista del chat ClickUp . Gracias a esta vista, ya no tendrá que saltar de una aplicación a otra para enviar mensajes a los miembros de su equipo, sino que podrá chatear desde ClickUp. También podrá utilizar @menciones, asignar comentarios, incrustar archivos y enlazados, y utilizar la edición enriquecida para dar formato a sus mensajes.

La vista de chatear de ClickUp también es perfecta para conocer a tus compañeros de equipo fuera del entorno de trabajo: habla de tu vida, de tus libros favoritos, de tus mascotas, del calentamiento global o de cualquier otra cosa que se te pase por la cabeza.

Vista de Formularios ClickUp

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con las funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional para recopilar mejores comentarios

Ya hemos mencionado la importancia de los comentarios internos y externos en la metodología DevOps: le ayudan a agilizar los procesos, realizar ajustes e inspirar a su equipo.

ClickUp ofrece la herramienta perfecta para proporcionar feedback: la herramienta Vista de formularios . Le permite recopilar información de los miembros de su equipo o de sus clientes y convertir automáticamente sus respuestas en tareas. Utilice Campos personalizados en la parte izquierda del Formulario para personalizar su apariencia y recopilar sólo la información que necesita.

Tareas de ClickUp

Cree, gestione y visualice tareas con Tareas de ClickUp

Divida su trabajo en partes más pequeñas y manténgalas pestañeadas con Tareas de ClickUp una potente opción de gestión de tareas .

Con ella, puede crear tareas para cualquier tipo de trabajo, añadir varias personas asignadas a una misma tarea y dividir las tareas en subtareas para facilitar la navegación.

Personalizar estados de las tareas para reflejar sus flujos de trabajo y crear relaciones y dependencias de tareas para garantizar un orden de ejecución adecuado.

Tareas de ClickUp va de la mano con Campos personalizados de ClickUp . Esta funcionalidad única le permite proporcionar detalles sobre sus tareas y añadir distintos tipos de datos, como fecha y hora, funciones matemáticas, barras de progreso o listas desplegables.

Documentos de ClickUp

ClickUp Docs para documentar y compartir información importante con el equipo

Un registro meticuloso es esencial para comprender y mejorar los procesos y le ayuda a crear una base de conocimientos en la que su equipo pueda confiar. Documentos de ClickUp le permite crear, editar, gestionar, organizar y almacenar todo tipo de documentos, desde ámbitos del proyecto y planes a los registros de empleados y las políticas de vacaciones.

Puedes crear y editar documentos por tu cuenta o añadir miembros a tu equipo para que colaboren. Todo el mundo tiene un cursor, por lo que todos los cambios son fáciles de seguir. 👀

ClickUp te permite categorizar tus documentos para facilitar la navegación. También puedes conectar documentos específicos a tareas para mayor comodidad y eficacia.

ClickUp Brain

Utilice ClickUp Brain para hacer preguntas sobre tareas y documentos, crear automatizaciones y ahorrar tiempo

Perderse entre montones de tareas y documentos es una pesadilla recurrente para muchos desarrolladores y gestores de proyectos. Si te pierdes y necesitas ayuda con algo, pedirás ayuda a los miembros de tu equipo o a tu jefe. Pero, si están ocupados, no te queda otra que sentarte y esperar, perdiendo un tiempo precioso. ⏰

Deja atrás este tipo de situaciones con Cerebro ClickUp clickUp Brain es una opción revolucionaria que potencia sus flujos de trabajo con IA. ClickUp Brain absorbe la información de sus tareas, documentos y procesos en cuestión de segundos y sirve como su asistente personal de IA . Siempre que tengas alguna duda sobre una tarea o documento, puedes pedir ayuda a ClickUp Brain.

Esta función se encuentra en la parte superior de su entorno de trabajo, por lo que puede acceder a ella fácilmente. Puede sugerirle qué tarea debe realizar a continuación y explicarle procesos específicos, garantizando flujos de trabajo fluidos y mejorando el rendimiento.

ClickUp Brain incluye la función AI Project Manager. Con ella, puede automatizar el trabajo repetitivo para permitir que su equipo de DevOps se centre en tareas de alto valor.

Plantillas ClickUp

ClickUp ofrece una impresionante biblioteca con más de 1.000 plantillas que cubren todo, desde TI hasta marketing y RRHH.

Te ahorraremos la molestia de navegar por estas opciones (aunque es superfácil) y te presentaremos las Plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp DevOps su valioso aliado para organizar y racionalizar el trabajo.

Organice el trabajo, fomente la colaboración y garantice una gran visibilidad con la plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp DevOps

Con esta plantilla multifuncional, puede desglosar su trabajo en tareas, asignar responsabilidades a miembros específicos del equipo, identificar cuellos de botella y realizar un seguimiento del progreso.

Visualice todo su proyecto, desde el plan hasta el despliegue, fomentar la transparencia y asegúrese de que sus clientes están satisfechos con los resultados. 😍

Esta plantilla es solo una de las muchas que podrían encajar perfectamente en tus procesos DevOps y mejorarlos. Algunas otras opciones son:

Implantar una cultura DevOps y potenciar la colaboración y la eficiencia con ClickUp

Implementar los principios DevOps en sus flujos de trabajo diarios es mucho más fácil si utiliza las herramientas adecuadas. ClickUp le ofrece todo lo que necesita para seguir cada principio al pie de la letra y fomentar una cultura de colaboración que priorice la calidad y el aprendizaje a partir de los errores. Registrarse en ClickUp hoy mismo y vea cómo puede encajar en sus flujos de trabajo DevOps.