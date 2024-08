Mejores prácticas para implantar la gestión de proyectos DevOps

DevOps puede definirse como la amalgama de filosofías culturales de buenas prácticas, herramientas y operaciones para mejorar la estabilidad de la corporación y ofrecer más apps y servicios a mayor velocidad.

Se reduce a ayudar a las organizaciones a conseguirlo mediante una mayor comunicación: desarrollo, operaciones de TI, ingeniería de calidad y seguridad. Estos roles están tradicionalmente aislados y tienden a practicar una mayor colaboración con la implantación de DevOps.

Como su nombre indica, DevOps se centra en unir el desarrollo (Dev) y las operaciones (Ops). Esto significa que todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo está integrado a nivel de personas, procesos y tecnología.

En este blog, obtendrá más información sobre cómo puede agilizar la gestión de proyectos mediante la implementación de metodologías DevOps para su empresa.

¿Qué es la gestión de proyectos DevOps?

Según un estudio, el tamaño del mercado global de DevOps fue de 7.398 millones de dólares en 2021, y se prevé que aumente hasta los 2.000 millones de euros 37.227 millones de dólares en 2030 con una importante tasa compuesta anual del 20% entre 2022 y 2030.

Dicho esto, la gestión de proyectos DevOps seguirá siendo esencial para cualquier empresa comercial significativa para completar el proyecto a tiempo y por debajo del presupuesto. Esto implica un cuidadoso plan, asignación de recursos y la coordinación entre las numerosas partes interesadas.

Al combinar la desarrollo y operaciones equipos de TI en una única entidad cohesionada, el enfoque DevOps del desarrollo de software amplía las ideas del desarrollo ágil.

DevOps, por ejemplo, modifica fundamentalmente la forma en que Los equipos de TI abordan los proyectos en términos de gestión de proyectos, alejándose de la larga y extraordinaria velocidad y agilidad del ciclo de vida de desarrollo de software sobre proyectos complicados. Una combinación de las dos disciplinas, la gestión de proyectos DevOps, está diseñada para adaptarse y compatibilizarse con el enfoque DevOps.

Related: **Herramientas de desarrollo de software

Beneficios de utilizar metodologías DevOps y gestión de proyectos

Las metodologías DevOps mejoran el trabajo interno de su empresa a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software y le ayudan a visualizar todo el proceso DevOps, desde el desarrollo hasta la implantación. Las metodologías DevOps para la gestión de proyectos pueden llevar a su empresa a obtener mejores resultados y crear más visibilidad para los gestores de proyectos y los miembros del equipo que trabajan en el mismo proyecto para lograr los mismos metas.

La gestión de proyectos DevOps es eficaz para que los equipos y los gestores de proyectos gestionen el proyecto de forma eficiente. Permite a sus gestores de proyectos y equipos asumir la responsabilidad de formular estrategias, organizar herramientas, motivar a los ingenieros y controlar el proyecto en su conjunto.

Y este enfoque integrado, influye directamente en la velocidad de entrega para las distintas unidades de negocio, traduciéndose en la velocidad de desarrollo, prestación de servicios, y GTM del producto.

Visualice flujos de trabajo ágiles con la vista Tablero de ClickUp y ajuste los tableros por estado, fecha límite, prioridad y mucho más para alinear mejor a su equipo

DevOps fomenta una atmósfera en la que las operaciones de la corporación están mejor integradas y coordinadas, lo que acelera el proceso desarrollo de apps para corporaciones . Como resultado, los procesos de la organización son más eficientes y se producen menos errores o fallos desarrollo de proyectos problemas.

Muchas corporaciones pueden evitar la interrupción digital y mantenerse al día con los desarrollos más recientes y las expectativas de los consumidores que cambian rápidamente combinando las tecnologías DevOps con la nube.

Como resultado de la adaptabilidad de DevOps, también mejoran los métodos de gestión de proyectos utilizados para supervisar el progreso de los proyectos. Ayuda a los gestores de proyectos a alinear las metas de transformación del Business con los objetivos de los proyectos de TI, promoviendo la optimización en toda la empresa. Es hora de pensar en las ventajas potenciales de una cultura DevOps para su empresa, si aún no lo ha hecho.

Bonus: **Herramientas de desarrollo de aplicaciones He aquí algunas ventajas de utilizar la gestión de proyectos DevOps por estos motivos:

Podrá asignar correctamente los roles

El trabajo en equipo puede ayudarle a superar la mentalidad de silo

Podrá hacer un seguimiento del estado del proyecto

Hacer uso de la implementación de la nube híbrida

Por último, podrá crear un MVP

¿Cuál es el rol de un gestor de proyectos DevOps?

Los roles de los gestores de proyectos han evolucionado gracias a Scrum y otros enfoques ágiles. Los gestores de proyectos en una metodología de gestión de proyectos DevOps sirven de enlace entre varios colaboradores y realizan un seguimiento de los plazos y compromisos.

También deben ser muy conscientes del proceso de desarrollo y de las capacidades necesarias para obtener el producto final y trabajar en estrecha colaboración con el equipo de DevOps.

Los gestores de proyectos DevOps tienen la responsabilidad de ocuparse de la gestión y coordinación del producto desde el desarrollo hasta la producción. Trabajan principalmente en los detalles técnicos, mientras que un gestor de proyectos tradicional no se ocupa de estas tareas.

Los gestores de proyectos DevOps se aseguran de gestionar la integración, el flujo de desarrollo, las pruebas, la coordinación y el despliegue del proyecto.

Tratan al equipo de desarrollo y operaciones como una única organización

DevOps requiere un líder que pueda ayudar al equipo a ver el flujo de principio a fin, de forma muy parecida al rol de un gestor de proyectos típico, que consiste en planificar, adquirir y ejecutar el proyecto. Crear correlaciones de valor debería ser una extensión natural de las habilidades de planificación del (diagrama de) Gantt del gestor de proyectos.

Utilice la vista Diagrama de Gantt en ClickUp para programar tareas manténgase al día del progreso del proyecto, gestione los plazos y resuelva los cuellos de botella.

Tratar al equipo de Desarrollo y Operaciones como una única organización es importante para evitar los silos de trabajo. Estos dos equipos se combinan en uno solo para trabajar en todo el ciclo de vida de la aplicación y desarrollar diversas competencias, desde el desarrollo y las pruebas hasta la implantación y las operaciones.

Los intentos de utilizar DevOps no tendrán éxito a menos que los equipos de desarrollo y operaciones colaboren de forma más eficaz. Los equipos de desarrollo y operaciones tienen varias repercusiones en la gestión de tareas: educar y compartir responsabilidades entre los equipos de Devs y Ops, mejorar la productividad y la colaboración, comprender los riesgos de despliegue, conocer la calidad de las herramientas y gestionar las tareas añadidas.

Es importante que los equipos de desarrollo y operaciones se mantengan actualizados en todo momento para gestionar estos impactos de forma más eficaz.

Adoptar eficazmente el cambio

En gestión ágil de proyectos aclara que es crucial aceptar el cambio en lugar de ceñirse al plan. Se necesita mucha comunicación y trabajo en equipo para gestionar el cambio y lanzar funciones de forma incremental. La comunicación es la principal habilidad de un gestor de proyectos. Las corporaciones deben aprovechar este potencial.

Por ejemplo, los gestores de proyectos DevOps deben adoptar algunos cambios para su crecimiento profesional, como empezar a trabajar en proyectos pequeños, utilizar el enfoque MVP, utilizar las herramientas de planificación ágil adecuadas, eliminar silos, reducir los traspasos de proyectos, crear visibilidad de proyectos en tiempo real, reducir la sobrecarga de proyectos y gestionar el cambio de forma colaborativa.

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

Una herramienta de gestión de proyectos compatible con su proceso ágil, como por ejemplo ClickUp le ahorrará tiempo permitiéndole hacer un seguimiento del trabajo y las metas, establecer hitos, colaborar en Docs, automatizar el trabajo ocupado, personalizar tareas, crear campos personalizados y añadir listas de control.

5 buenas prácticas para la gestión de proyectos DevOps

Las siguientes recomendaciones ayudarán a los gestores de proyectos de entornos más convencionales a adoptar la metodología DevOps.

1. Desarrollar una cultura de colaboración

Mejorar la comunicación y eliminar los silos entre los equipos de desarrollo, operaciones y control de calidad son las principales metas de DevOps. El desarrollo de software y la entrega a los clientes pueden ir más rápido con este método.

La actitud y la mentalidad de todo el equipo de ingeniería deben cambiar, y debe haber un objetivo compartido o un conjunto de metas para alcanzar este grado de colaboración. Siga estos pasos para desarrollar una cultura de colaboración con DevOps:

Conseguir que el liderazgo esté a bordo desde el principio

Implantar las herramientas y tecnologías adecuadas

Alinear a las personas adecuadas para el equipo

Educar y formar al equipo

Dar autonomía y propiedad al equipo

Establecer un modelo de mejora y aprendizaje continuos

Inculcar un sentido de responsabilidad compartida

Dar prioridad a la comunicación abierta y transparente

Establecer un entorno de confianza y respeto

Compartir metas y visión comunes

2. Adoptar la perspectiva MVP

La iteración más sencilla de una aplicación que sigue satisfaciendo los objetivos fundamentales de desarrollo de software del proyecto se conoce como producto mínimo viable (MVP). Se utiliza para probar modelos de empresa y se considera el mejor plan de lanzamiento de una startup. No es un prototipo tecnológico, pero le ayudará a validar las ventas de su empresa.

El objetivo principal del MVP es probar tu idea de negocio con un coste mínimo, encontrar más iteraciones para avanzar en el desarrollo del valor y encontrar una respuesta del público objetivo. Si crea suficientes funciones, los clientes empezarán a adorar su producto rápidamente tras el lanzamiento.

DevOps adopta el MVP como mentalidad para garantizar que siempre haya un entregable después de cada sprint sin que la entrega se retrase por una extensión. Esto supone un cambio significativo con respecto a las técnicas convencionales de gestión de proyectos, que hacen hincapié en el resultado final monolítico.

Vea su carga de trabajo por las tareas que quedan en su ruta crítica ¡con un solo interruptor en ClickUp!

DevOps se ve menos como un proceso lineal con fechas de inicio y final predeterminadas y más como un proceso de desarrollo continuo. Los clientes reciben entregables más rápidamente con el enfoque MVP y, como resultado, el equipo de desarrollo puede corregir el rumbo antes en el ciclo, gracias a las aportaciones de los usuarios.

La idea clave del MVP es ofrecer el mejor producto para atraer a los clientes y observar su comportamiento con el uso de productos y servicios. Una de las principales utilidades de este enfoque es que permite comprender el interés del cliente por el producto y ofrecer los resultados requeridos.

MVP puede realizar cambios en el producto basándose en los comentarios de los clientes. Proporciona más beneficios a las empresas para retener a los primeros usuarios de sus productos. DevOps y MVP son una gran combinación porque varios equipos pueden planificar adecuadamente sus tareas cotidianas, implantar herramientas de automatización, empezar a automatizar los procesos informáticos y comunicarse sin problemas con los equipos.

En ausencia de esto, el equipo de DevOps puede utilizar una técnica de cascada para elaborar el producto final solo para descubrir que, en última instancia, no han satisfecho las necesidades del usuario, en cuyo caso el proceso debe empezar de nuevo.

3. Adoptar la integración continua (IC) y la entrega continua (CD)

La integración continua (IC), una de las mejores prácticas críticas de DevOps, integra las actualizaciones de código de múltiples colaboradores en el repositorio central. La integración continua permite a los desarrolladores integrar los cambios de código con frecuencia y utilizar herramientas de automatización para comprobar la exactitud del código. Para implantar CI se utiliza el control de versiones del código fuente. La idea que subyace a la IC es que es más sencillo encontrar fallos y otros problemas de calidad en fragmentos de código más pequeños que en una vasta base de código producida durante un largo periodo.

vía DZone Donde termina la integración continua (IC), comienza la entrega continua (CD). El método por el que se utiliza el código de CI es CD, un componente de DevOps. Los despliegues de software se convierten en actividades sencillas y de bajo riesgo que CD puede llevar a cabo siempre que sea necesario.

Este enfoque puede desplegar incluso los programas a gran escala más complejos en procesos predecibles y bajo demanda.

4. Aprovechar las mejores herramientas DevOps

Una estrategia DevOps eficaz gira en torno a la automatización. A los desarrolladores e ingenieros de operaciones que trabajan en una organización DevOps les resulta más cómodo cuando el desarrollo de software, el proceso de lanzamiento y la pruebas ágiles están automatizadas. DevOps son programas fáciles de integrar, autocontenidos para trabajar en las principales plataformas, extensibles mediante plugins y fácilmente distribuibles entre máquinas para acelerar las compilaciones, los despliegues y las pruebas.

Pendiente de esto, usted necesitará acceso a Herramientas DevOps . Ya sea un programa que monitoriza sus métricas de rendimiento, emite alertas cuando algo va mal u ofrece visibilidad general del desarrollo de su producto. Las herramientas DevOps funcionan fácilmente con AWS y GCP y simplifican la migración a la nube. Su compatibilidad es suficiente para añadir funciones, realizar correcciones, automatizar la actualización, el cierre de dependencias y las dependencias transitivas.

Agile teams can ship faster with the Simple Sprints Tablero Kanban plantilla de ClickUp

Por ejemplo, la mejor plataforma de productividad para equipos ágiles y DevOps es ClickUp que unifica todo el trabajo en una sola interfaz y realiza el seguimiento de las versiones y la colaboración en los sprints. Los gestores, desarrolladores, socios externos, seguridad y RR.HH. pueden utilizar ClickUp para personalizar sus entornos de trabajo.

Los equipos pueden utilizar ClickUp como una herramienta ágil herramienta de gestión de proyectos para ver proyectos de días a meses en el futuro o acceder rápidamente a información detallada sobre el estado de una tarea. También ofrece una Plantilla de gestión ágil de proyectos para ayudarle a crear una flujo de trabajo ágil en cuestión de minutos. Pruebe la plantilla de gestión ágil de proyectos de ClickUp

5. Seguimiento de las métricas correctas Buenas prácticas de DevOps recomiendan un seguimiento constante del rendimiento. Puede utilizar

herramientas de gestión de proyectos con informes analíticos incorporados que te permitan conocer los datos y las capacidades de seguimiento del rendimiento. Con esta app, también deberías crear paneles de equipo para ayudar a todos los implicados a hacer un seguimiento del trabajo, los indicadores de rendimiento y el progreso general.

Realizar un seguimiento de los indicadores de rendimiento adecuados, como el plazo de entrega, el tiempo medio de detección y la gravedad de los problemas para evaluar la eficacia de un enfoque DevOps. El seguimiento de estos indicadores es esencial, ya que permite identificar los problemas en una fase temprana y tomar medidas correctivas rápidas.

Las metas y los estándares de su corporación determinarán las métricas DevOps que necesita supervisar. Cualquier equipo de ingeniería y desarrollo puede beneficiarse de algunos indicadores relacionados con la rentabilidad, como el coste unitario.

Dado que permite desarrollar software rentable desde el principio, el seguimiento del coste unitario como medida de DevOps es una práctica excelente. Esto se debe a que usted tiene una comprensión temprana de sus costos, lo que le permite planificar sus iniciativas y proactivamente hacer compensaciones.

Crear

/ref/ https://clickup.com/features/dashboards paneles personalizados /%href/

en ClickUp para obtener una visión general de alto nivel de todo su trabajo

obtenga más ideas y formas de mejorar su gestión procesos de desarrollo con nuestras plantillas de indicaciones de IA .

Implementación de la gestión de proyectos DevOps: Retos y posibles soluciones

Exploremos ahora algunas barreras típicas para la adopción de DevOps y varios enfoques para superar estos desafíos.

Desafío 1: Pasar de la infraestructura heredada/a a los microservicios

Aunque haya servido a la corporación durante muchos años, la infraestructura más antigua puede dar problemas. Puede experimentar problemas de estabilidad, así como falta de financiación. La principal preocupación es que una corporación se quede rezagada en este mundo acelerado si sigue utilizando una infraestructura anticuada.

El proceso de desarrollo cambia al utilizar infraestructura como código y microservicios, otro paso hacia la innovación continua del futuro.

Ayuda a la rapidez del mercado, y los consumidores necesitan adaptarse. Podemos ver que alguien superará rápidamente a una corporación si esta no sigue siendo creativa.

Puede ser posible acelerar la innovación y el desarrollo sustituyendo o cambiando apps obsoletas por una arquitectura de microservicios más moderna. Sin embargo, la adopción de microservicios plantea algunos problemas que hay que resolver.

Posible solución

Una corporación debe contar con la gestión de la configuración, los bloques de automatización y la entrega continua utilizados en la infraestructura antigua antes de convertirse a una arquitectura de microservicios. Esto les permite manejar la demanda operativa añadida que ofrecen los microservicios.

Utilice recetas de automatización predefinidas o personalícelas en función de sus necesidades, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa

Desafío 2: Hacer realidad la estrategia de automatización de pruebas

Su corporación conoce el rol crítico de las pruebas automatizadas en CI/CD (Integración continua / despliegue continuo ) y otras técnicas DevOps. Entonces, ¿qué está frenando el progreso de la automatización de pruebas? Más allá de presentar únicamente el método de pruebas y dar instancias de cómo se utiliza, es crucial ayudar a los equipos. Se incluyen los tres métodos y técnicas BDD, así como soluciones a aspectos esenciales como:

¿De qué manera gestionamos los datos para nuestras pruebas?

¿Podemos utilizar bibliotecas compartidas y buenas prácticas de código abierto?

¿Cómo deben estructurarse las pruebas de extremo a extremo de nuestra base de código?

¿Cuáles son los objetivos reales de nuestras pruebas de humo?

Posible solución

Puede resolverlo desplegando la automatización de las pruebas en toda la organización, minimizando los bucles de retroalimentación, y los lanzamientos de productos más rápidos pueden ayudarle a aprender a ejecutar la estrategia de pruebas.

Desafío 3: Adopción de nuevas herramientas

Las herramientas más recientes del conjunto de herramientas DevOps parecen ser capaces de gestionar cualquier problema. A pesar de disponer de todas las herramientas necesarias, todavía tiene que enseñar a sus equipos a utilizarlas con eficacia.

En herramientas de gestión el cumplimiento de las directrices de seguridad y la correcta interacción con la infraestructura actual son los otros dos factores más cruciales. Estos problemas pueden distraer a la corporación de una tarea vital.

Los dos componentes más esenciales de DevOps son una estructura organizativa y un equipo. La productividad de un equipo aumentará si la corporación está estructurada adecuadamente. Una empresa debe centrarse en sus puntos fuertes más que en los recursos externos.

Los miembros del equipo son el componente más crucial cuando se pasa a DevOps.

Posible solución

Utilizar herramientas de gestión de proyectos equipadas con funciones que ayuden a planificar, gestionar y hacer un seguimiento eficaz de los proyectos. Utilizar plantillas que le ayuden a empezar/dar a su equipo un enfoque estructurado. Ver todas las plantillas de ClickUp

Desafío 4: Aversión al cambio

La mayoría de los miembros del equipo y las partes interesadas esenciales pueden encontrar inquietante el cambio a DevOps. Decirle a alguien que tiene que cambiar puede resultar negativo para el que da el consejo. La transición a DevOps será suave y progresiva; no ocurrirá de repente.

Todos tendrán la oportunidad de adquirir progresivamente la cultura DevOps y descubrir las numerosas formas que pueden ofrecer a la fase de desarrollo.

Posible solución

Encontrar un pequeño producto o una parte de un programa existente y reproducirlo utilizando técnicas DevOps a modo de experimento. Otras corporaciones querrán implantar las nuevas prácticas de trabajo si el equipo puede ver las ventajas de DevOps. Muchas empresas se beneficiarán de su entrada en DevOps y de su capacidad para seguir operando en el campo en la actualidad.

Desafío 5: Enfoque basado en incentivos

Mientras que el equipo de operaciones proporciona disponibilidad, gobernanza, seguridad y estabilidad, los equipos de desarrollo tienen como objetivo acortar el tiempo de comercialización. Aunque en un principio parece irrelevante para el tema, este obstáculo tiene un impacto significativo en las prácticas DevOps.

Posible solución

En lugar de tener un objetivo unificado de satisfacción del cliente, la estrategia organizativa más típica es que cada unidad se concentre en sus ventajas particulares.

Si todos los equipos trabajan por la misma meta, no se acabarán los argumentos sobre prioridades y recursos .

Implantar con éxito la gestión de proyectos DevOps con las herramientas y prácticas correctas

Puede mejorar la colaboración de los miembros del equipo y las metas generales de iteración fusionando la práctica de DevOps con las ideas de gestión de proyectos.

Las herramientas de gestión de proyectos DevOps agilizan este proceso y fomentan la visibilidad entre los gestores de proyectos al garantizar que los alcances de las tareas se definen con precisión y se realiza un seguimiento de las dependencias, se obtienen mejores resultados y se produce una aplicación lista para su despliegue.

El equipo debe comunicarse para asegurarse de que todos están en la misma página y persiguen los mismos objetivos. Cualquier empresa que desee llevar su negocio al siguiente nivel puede obtener compatibilidad profesional de la empresa de transformación digital para aprovechar las soluciones de gestión de proyectos DevOps y mantenerse a la vanguardia de la competencia.

Guest Writer:

el sitio web de la Comisión Europea https://www.linkedin.com/in/madhubalankesavan/ el Sr. Madhu Kesavan.. el Sr. Kesavan

_, Consejero Delegado y Fundador de

_Madhu Kesavan https://www.w2ssolutions.com/services/enterprise-software-development soluciones W2S /%href/

_, una empresa de desarrollo de software empresarial reconocida en todo el mundo. Capacita a corporaciones y gobiernos en su viaje digital. Con más de 20 años en el sector de las TI, utiliza la tecnología para ofrecer soluciones sostenibles