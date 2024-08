Pruebas ágiles: La clave para un desarrollo de software de alta calidad

¿Listo para aprender sobre las pruebas ágiles?

La metodología Agile utiliza varias pruebas para asegurarse de que el producto final satisface perfectamente las necesidades del cliente.

Y si estás en una Equipo ágil se supone que hay que probar todo.

como Rick Sanchez, el mago de la ciencia de la serie Rick y Morty

Por eso usaremos ejemplos de Rick y Morty en este artículo para ayudarte a entender las pruebas ágiles.

Aprenderás los fundamentos de los 4 tipos de pruebas ágiles, los cuadrantes de pruebas ágiles y cómo gestionar fácilmente tu proceso de pruebas ágiles

¡Comencemos!

¿Qué es Agile?

Nota: Esta sección es para los lectores que quieran conocer los fundamentos de la metodología ágil . Si ya estás familiarizado con ella, haga clic aquí para ir a la sección sobre pruebas . Gestión ágil de proyectos ayuda a los equipos a crear productos mejores y más centrados en el cliente en ciclos de desarrollo más cortos, a diferencia de métodos tradicionales de gestión de proyectos .

El método Agile se adapta básicamente a los genios de pensamiento rápido, como Rick.

¿Por qué?

No detiene su progreso con procesos innecesarios, pero le permite crear grandes productos.

Aquí tienes un ejemplo que te ayudará a entender cómo funciona el método Agile:

Digamos que Rick quiere crear una app que haga un seguimiento de la ubicación de su nieto (Morty) cuando los dos están de aventura. Esto no sólo ayudará a Rick a localizar a Morty en dimensiones paralelas, sino que también ayudará a los principales padres de Morty a hacer un seguimiento del paradero de su hijo.

después de todo, sabemos cómo odia Rick que su yerno, Jerry, se queje de sus aventuras

Si Rick utilizara métodos tradicionales de gestión de proyectos, desarrollaría el producto de principio a fin sin ninguna aportación de Jerry. Esto podría llevar años e incluso podría dar como resultado un producto final que Jerry odiara, ¡ya que nunca se le consultó!

Sin embargo, si Rick utiliza el método ágil, creará la aplicación en varios ' breves sprints y la probará después de cada sprint. Después de las pruebas, le pedirá a Jerry que le dé su opinión y la implementará en el siguiente sprint, para acabar construyendo la app final exactamente como Jerry quiere

Dado que en estos sprints se realizan muchas pruebas, un equipo ágil se basa en un conjunto de sofisticados y exhaustivos métodos de prueba.

conozcámoslos..

**Nota: Aunque la _metodología ágil puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, en este artículo hablaremos de sus aplicaciones en proyectos de software

¿Qué es el marco de pruebas ágil?

El método de pruebas basado en la Valores ágiles y principios se conoce como el marco de pruebas ágiles.

Como resultado, sigue algunas directrices de la metodología de desarrollo ágil, como:

Proporcionarretroalimentación continua a los desarrolladores para mejorar el producto

Simplificar el proceso de prueba del software

Implicar a todo el equipo en la medida de lo posible

Reducir la documentación y aumentar la comunicación directa

Basándose en estas directrices, un equipo ágil utiliza 4 tipos de técnicas de pruebas ágiles:

(Haga clic en ellas para saltar a las secciones que tratan de cada uno de los tipos de pruebas .)

pero, ¿por qué un _equipo Ágil utiliza su propio método de pruebas _?

eso es como preguntarse por qué Rick crea sus propias cosas en lugar de comprarlas

¡Porque es más guay!

Pero esa no es la única razón, por supuesto.

Los equipos ágiles siguen una metodología de pruebas de software diferente porque los métodos de prueba tradicionales no pueden usarse en un equipo ágil Entorno ágil .

veamos cómo _las técnicas de prueba ágiles se diferencian de _las pruebas tradicionales _

La diferencia entre las técnicas de pruebas tradicionales y ágiles

1. Frecuencia de las pruebas

En las metodologías tradicionales de gestión de proyectos como Cascada el producto sólo se prueba una vez finalizado el ciclo de desarrollo. Pero como el alcance de las pruebas habría aumentado exponencialmente al final del proyecto, el equipo o bien retrasa el lanzamiento del producto o bien escatima en pruebas de software.

Para evitarlo, la metodología de pruebas ágiles recomienda pruebas continuas seguidas de la integración continua de nuevas funciones en el producto.

En un entorno ágil, el equipo crea funciones y las prueba simultáneamente para comprobar su precisión y rendimiento, lo que les ayuda a entregar productos sólidos dentro del plazo.

2. Naturaleza del equipo de pruebas

Las pruebas tradicionales suelen correr a cargo de un equipo independiente de control de calidad o QA cuyo objetivo es encontrar fallos en el producto. Sin embargo, el equipo de control de calidad no forma parte del proceso de resolución de problemas con los desarrolladores, lo que puede crear silos de información en el equipo .

Un proceso ágil, sin embargo, depende de la colaboración interfuncional y de la creación de una sistema de comunicación para su equipo de pruebas.

Todos los equipos trabajan juntos para obtener los resultados deseados, y no es necesario un equipo de control de calidad independiente.

Los desarrolladores crean la prueba, la llevan a cabo y también encuentran soluciones. Esto garantiza que todos los miembros del equipo tengan la misma propiedad del producto.

¿Quién es un evaluador ágil?

Cualquiera en un equipo Agile puede ser un tester, y nadie es contratado sólo para ese trabajo.

Pero fiel a las creencias de Rick sobre la experiencia, un tester ágil necesita ser experto en algunas cosas:

Habilidades de comunicación

Colaboración

Autoorganización

Capacidad de respuesta al cambio

Aptitudes técnicas (especialmente parapruebas de automatización) y experiencia enpruebas exploratorias* Documentación

Los 4 tipos de pruebas ágiles

Ahora que conoce los fundamentos de las pruebas ágiles, vamos a conocer los 4 tipos de pruebas y cómo se llevan a cabo.

vamos a sumergirnos en esta nueva dimensión

Tipo #1: Desarrollo Dirigido por el Comportamiento (BDD)

¿Recuerdas cómo Rick escapó de una prisión de máxima seguridad de la Federación Galáctica?

Amañó el sistema para hacer creer a sus interrogadores que su plan estaba fallando.

¡Y así es como consiguió darle la vuelta a todo el juego!

Behavior Driven Development o BDD sigue un proceso algo similar.

porque el producto está destinado a fallar el _test !

¿Por qué?

Cada vez que un producto falla una prueba BDD, indica a los desarrolladores exactamente cómo responde a un escenario. Este conocimiento les permite construir funciones que pueden corregir este comportamiento.

¿Cómo se lleva a cabo?

Juntos, los probadores, desarrolladores y analistas de negocio crean una lista de escenarios o "casos de prueba" en los que quieren probar el producto.

Estos casos se escriben con la sintaxis Gherkin: Dado/Cuando/Cuando

Una muestra de caso de prueba para la app de seguimiento de Rick's Morty podría ser:

Dado el plan falla, cuando Morty se pierde en el espacio y tiempo, entonces la app debería ser capaz de señalar tanto su ubicación como su marco temporal.

El equipo de pruebas perfecciona los pasos y procesos que utilizará el producto para responder a esta situación.

Y como las pruebas se realizan al mismo tiempo que el desarrollo ágil, ¡se supone que el producto falla en estas situaciones!

**Junto con la prueba, los desarrolladores crean funciones que ayudarán al producto a superar la prueba BDD.

Prueban el producto hasta que lo supera, perfeccionándolo en cada sprint.

algo así como Rick, Morty y su hermana, Summer, encontraron una manera de dividir el tiempo para hacer las cosas simultáneamente

Sin embargo, al igual que hay reglas para viajar en el tiempo (que Rick, casi siempre, sigue), necesitas tener en cuenta algunas cosas cuando realizas pruebas BDD.

Algunas buenas prácticas para las pruebas BDD incluyen:

Escribir casos de prueba específicos y definidos que sean procesables

Utilizar pruebas automatizadas para garantizar la uniformidad en todos los casos de prueba

Limitar la documentación, pero no olvidar registrar todos los aspectos destacados

Tipo #2: Desarrollo basado en pruebas de aceptación (ATDD)

ATDD o Pruebas de Aceptación es muy similar a Pruebas BDD .

Ambos siguen el mismo proceso de:

Escribir criterios de prueba -> Probar el producto -> Fallar la prueba -> Construir funciones para superar la prueba -> Probar de nuevo -> Superar la prueba

Sin embargo, que parezcan similares no significa que lo sean.

al igual que Rick y Morty notaron "pequeñas diferencias" entre los infinitos universos en infinitas dimensiones

Del mismo modo, BDD y Pruebas de Aceptación difieren en dos puntos clave:

Mientras que ATDD se realiza con participación activa del cliente , BDD incluye sólo a los analistas de empresa (además de los desarrolladores)

, BDD incluye sólo a los analistas de empresa (además de los desarrolladores) ATDD se centra en la comprensión del producto a través de la interacción humana, por lo que incluye al cliente. Sin embargo, BDD sólo prueba su comportamiento técnico.

Esto elimina aún más la presión de los desarrolladores para entender (o asumir) las necesidades de sus clientes. ¡Pueden simplemente incluirlos y preguntarles durante el proceso!

un ejemplo _AcceptanceTest escenario para el rastreador de Rick's Morty podría ser:

onboarding Jerry que no está familiarizado con la ciencia de los viajes en el tiempo

Y aunque esto no tenga nada que ver con las funciones técnicas del producto, es crucial para la experiencia de uso del cliente. Así que Rick involucrará a Jerry para que pruebe la app y determinar su usabilidad .

He aquí algunas buenas prácticas a seguir en las Pruebas de Aceptación:

Obtenga información de primera mano de los clientes utilizandogrupos de discusión o encuestas* Incluir en el proceso a personal no técnico que interactúe con los clientes

Cree una lista de "criterios de aceptación" y consúltela con el personal de cara al cliente

Mantener la respuesta de los clientes en el centro del proceso de desarrollo ágil posterior a la prueba

si sigues todas estas recomendaciones, tal vez, sólo tal vez, puedas salvar a Jerry de sí mismo

Tipo #3: Pruebas exploratorias

¿Recuerdas cómo la red de cable interdimensional (que Rick y Morty aman tanto) no parece tener un guión?

pero oye, por eso nos gusta tanto, ¿verdad?

Y si eres un fan de la televisión improvisada como Rick y Morty, encontrarás el Test Exploratorio de tu agrado porque ¡tampoco sigue un guión!

Los probadores que siguen este método juegan caóticamente con el producto, imitando el comportamiento del usuario para encontrar defectos.

sin embargo, hay un método para esta locura

Mientras juegan con el producto, los evaluadores exploratorios..:

Siguen metas específicas preestablecidas

Adoptar personas usuarias

Registrar sus actividades

Diseñar nuevas pruebas simultáneamente

Esto hace que el proceso sea científico, divertido y aventurero... ¡justo lo que necesitas para enganchar a este dúo dinámico!

Para que el Testing Exploratorio sea eficaz, aquí tienes algunas buenas prácticas que puedes seguir:

Crear un registro detallado de las funciones del producto para probarlas todas

Toma nota de las funciones que no se han probado en cada ronda para probarlas más adelante

Adapta tus usuarios a la mentalidad de tu grupo objetivo

Documente y comunique tantos detalles como sea posible

Tipo #4: Pruebas basadas en sesiones

La prueba basada en sesiones es similar a Pruebas exploratorias cuando se trata de adoptar pruebas creativas y de flujo libre.

Sin embargo, la Prueba Exploratoria es mejor para probadores experimentados que están familiarizados con los entresijos del producto. Como tal, el método no hace hincapié en la responsabilidad y la estructura.

Ahí es donde ayuda la Prueba Basada en Sesiones.

Sigue el mismo método de improvisación de las pruebas, pero también aplica una estructura con:

Cartas de pruebas que establecen las metas de cada sesión de pruebas

que establecen las metas de cada sesión de pruebas Sesiones limitadas en el tiempo en las que se supone que los probadores deben concluir las pruebas

en las que se supone que los probadores deben concluir las pruebas Informes de pruebas que los evaluadores presentan para informar de la actividad de cada sesión

que los evaluadores presentan para informar de la actividad de cada sesión Informes en los que los evaluadores informan de la actividad realizada en cada sesión

Este método de pruebas es perfecto para los equipos que tienen dificultades para adaptarse al ritmo de las pruebas exploratorias. Pero también puede ser un paso para el equipo de pruebas, para seguir un enfoque de pruebas más abierto.

Y para hacer lo mejor de la Prueba Basada en Sesión, aquí hay algunas buenas prácticas a seguir:

Esbozar de antemano el calendario de pruebas (con una Agenda para cada sesión)

Definir metas claras para cada sesión de pruebas

Realice sesiones de prueba sin interrupciones

Discutir los pasos a seguir en las reuniones posteriores a la sesión

¿Qué son los cuadrantes de pruebas ágiles?

saber todo sobre los diferentes tipos de pruebas es genial

Pero necesitas aprender cómo aplicar este conocimiento, o terminarás creando algo completamente inútil como esto_.

entonces, ¿qué _prueba debe usar y cuándo_?

y lo que es más importante, ¿cuándo debe incluir las pruebas automatizadas en la estrategia ágil de pruebas?

Los cuadrantes de pruebas ágiles tienen la respuesta a esas dos preguntas y esto es lo que parece:

(No se preocupe si parece confuso, ¡se lo explicaremos todo!)

Los cuadrantes se derivan según estas especificaciones:

**Eje "X": divide las pruebas en "orientadas a la empresa" (para responder a las necesidades de los clientes) y "orientadas a la tecnología" (para comprender el comportamiento técnico del producto)

**Eje "Y": divide las pruebas en compatibilidad o crítica del producto

Esto da lugar a 4 tipos distintos de pruebas que pueden resumirse en los siguientes cuadrantes:

Cuadrante 1 de pruebas ágiles: Pruebas automatizadas

Se trata de un conjunto de métodos de pruebas tecnológicas o unitarias que ayudan al equipo a construir un producto mejor. Ejemplos: Pruebas unitarias, Pruebas de componentes.

Cuadrante 2 de las pruebas ágiles: Pruebas automatizadas y pruebas manuales

Se trata de pruebas orientadas a la empresa que dan compatibilidad al equipo para crear productos que aporten un mayor valor a la empresa. Ejemplo: Pruebas funcionales.

Cuadrante 3 de las pruebas ágiles: Pruebas manuales

Se trata de pruebas orientadas a la empresa cuyo objetivo es proporcionar información para mejorar el rendimiento del producto. Ejemplos: Pruebas de aceptación del usuario, pruebas exploratorias.

Cuadrante 4 de las pruebas ágiles: herramientas

Se trata de pruebas técnicas que comprueban el rendimiento del producto en áreas no funcionales (que no son funciones orientadas al cliente, como seguridad, mantenimiento, escalabilidad, etc.) Ejemplos: Pruebas de rendimiento y carga.

Como las pruebas ágiles siguen los valores y principios ágiles, no recomiendan ninguna regla dura y rápida para las pruebas. En su lugar, le anima a tomar la decisión correcta en función de las necesidades de su equipo.

o, como dice Rick:_

Por ejemplo, aunque los cuadrantes estén numerados, no tienes por qué seguir el mismo pedido.

Puede elegir un tipo de prueba en función de la corriente requisitos de su producto .

He aquí algunas preguntas que puede hacerse antes de crear un plan de pruebas:

¿Tiene su equipo la capacidad (tanto de conocimientos como de recursos) para realizar una prueba determinada?

¿Está probando las funciones prioritarias de su proyecto?

¿Cómo va a organizar simultáneamente las pruebas continuas y los procesos de desarrollo ágil?

¿Necesita pruebas manuales o automatización de las pruebas?

Bonus: **Cuadrante de Deuda Tecnológica Al final, la única pregunta que tienes que responder es:

¿Qué puedes hacer para crear un producto centrado en el cliente y cómo te ayudarán las pruebas ágiles?

¿Cómo Manejar el Proceso de Prueba Ágil?

¿Recuerdas por qué la Federación Galáctica **_y millones de mercenarios de todo el universo perseguían a Rick por su pistola de portales?

¡Ese es el poder que cambia la vida de una herramienta realmente buena!

Y aunque sus metas de pruebas ágiles no cubran viajes en el tiempo y el espacio, su proceso de pruebas y desarrollo puede ser igualmente desafiante.

Usted puede tropezar con cualquiera de los siguientes obstáculos en su proceso de pruebas:

Requisitos en constante cambio

Falta de datos suficientes

Falta de probadores cualificados

Coordinación entre equipos y partes interesadas

Y, por supuesto, el mayor reto para cualquier equipo Agile: pruebas continuas, pase lo que pase.

Por suerte, ¡hay una forma de resolver todos estos problemas!

Necesitas tu 'arma portal': un potente proyecto ágil gestión software.

Por suerte, sólo hay un todo en uno Software ágil de gestión de proyectos que necesita: ¡ClickUp!

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es el portal principal herramienta de gestión de proyectos que utilizan los equipos más productivos del mundo, desde nuevas empresas hasta gigantes tecnológicos, para gestionar fácilmente sus proyectos Agile.

Con una amplia variedad de Desarrollo ágil de software y funciones de colaboración, lo tiene todo para dar compatibilidad a cualquier solución ágil o de Equipo Scrum ¡!

Descubramos cómo este portal-arma-de-un-software puede ayudar a gestionar su proceso de pruebas ágiles:

A. Agilizar el proceso de pruebas y desarrollo con Tareas ,

Subtareas y Listas de control seguro que Rick es un genio, pero no siempre puedes confiar en él para tareas pequeñas y sencillas

mira esta tarjeta para su discurso de padrino

Tu equipo ágil (aunque tomen notas mejor que Rick) también necesitará compatibilidad para gestionar su proceso de pruebas y desarrollo.

Las tareas, subtareas y listas de control de ClickUp les ayudarán a agilizar la actividad de pruebas dividiéndola en elementos pequeños y factibles.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Tareas y subtareas : divida su plan de pruebas Agile en tareas y subtareas, y asígnelas a cualquier miembro del equipo

: divida su plan de pruebas Agile en tareas y subtareas, y asígnelas a cualquier miembro del equipo Listas de comprobación: elabore una lista de elementos que actúe como una lista de tareas pendientes o incluso como una prueba de calidad para marcar durante una prueba ágil

Además, puede simplificar aún más su proceso con las siguientes funciones:

Anidamiento: añada tantos subelementos como desee en su lista de control Función de arrastrar y soltar: mueve elementos para reprogramar tu lista Asignar elementos: asignar elementos de la lista a varios miembros del equipo directamente Plantillas: crea plantillas reutilizables para listas de control y añádelas a tus proyectos

B. Registra cada detalle en Documentos a veces, sólo tienes que escribir las cosas, ¿verdad?

Pero gracias a la función Docs de ClickUp, no necesitarás extraterrestres irreales y parásitos que te ayuden a tomar notas

Puedes crear documentos para tomar notas:

Estrategia de pruebas ágiles

Plan de pruebas

Carta de pruebas

Instrucciones para la automatización de pruebas

También puede utilizar Docs para crear su propia wiki interna para su metodología de pruebas ágiles

lo mejor

Puede encontrar todos estos documentos junto a sus proyectos para que nunca tenga que perder tiempo buscándolos

Y escribir en ClickUp Docs es súper divertido gracias a funciones como:

Formato de texto enriquecido para documentos de aspecto distintivo

Anidamiento de páginas dentro de documentos para mayor detalle

Derechos de acceso personalizables para incluir a miembros del equipo en la edición

La posibilidad de que Google indexe estos documentos para que aparezcan en los resultados de búsqueda

C. Control de tiempo con Control de tiempo nativo La gestión del tiempo es difícil, y es casi tentador viajar atrás en el tiempo para terminar algo.

pero no querrás encontrarte en el lado equivocado de la "policía del viaje en el tiempo"

Por eso ClickUp le ayuda a gestionar mejor su tiempo gracias a su función Control de tiempo nativo. Esta función es muy útil para los miembros del equipo que trabajan a distancia o fuera del sitio .

Puede acceder al seguimiento dentro de ClickUp para controlar rápidamente el tiempo que dedica a las tareas. Incluso puede añadir rótulos, notas y clasificar el tiempo como horas facturables para una gestión más eficaz del tiempo

Pero si ya está utilizando un cronómetro de terceros como Time Doctor,Hubstaff o Toggl puede integrarlo con ClickUp fácilmente también.

De este modo, podrá controlar el uso del tiempo y planificar mejor su sesión de pruebas, ¡todo ello sin tener que viajar!

D. Compartir Derechos de acceso personalizados con las partes interesadas

Recuerda, un equipo ágil necesita trabajar con todos los interesados para entregar un buen producto.

Para ayudarle en esta tarea, ClickUp le permite compartir Derechos de acceso personalizados con ellos. Puede compartir los archivos, carpetas y listas de tareas de su proyecto con cualquier persona dentro y fuera de su red.

Pero aún puedes controlar lo que pueden hacer una vez dentro de tu entorno de trabajo ajustando su ' Permisos '.

Aquí tiene algunos ejemplos de permisos que puede ajustar:

Puede ver : ver los detalles del proyecto pero no interactuar

: ver los detalles del proyecto pero no interactuar Puede comentar : comentar las tareas y listas de tareas

: comentar las tareas y listas de tareas Puede editar : editar tareas pero no crearlas

: editar tareas pero no crearlas Crear y editar : crear y editar tareas y subtareas

: crear y editar tareas y subtareas Pueden borrar: borrar tareas que no han creado

Esto le ayudará a incluir a los clientes en su proceso de pruebas ATDD.

Pero espere, ¡hay más!

al igual que el número de Mr. Meeseeks reunidos para servir a Jerry, la lista de funciones de ClickUp es interminable

Sin embargo, a diferencia de ellos, ¡estas funciones realmente lograrán satisfacer sus necesidades de pruebas ágiles!

Algunas de las sorprendentes Funciones ágiles ClickUp ofrece a su equipo incluyen:

Conclusión

Comprender la metodología de pruebas ágiles puede ser gratificante para su equipo.

Al fin y al cabo, tu estrategia de pruebas ágiles es el corazón del método ágil.

Cuanto más centradas y precisas sean tus pruebas, mejores serán tus productos.

Pero una buena prueba requiere algo más que conocimientos y habilidades.

También necesitará herramientas afiladas con láser para ayudarle a realizar pruebas continuas.

por suerte, no necesitas el laboratorio de Rick para crear una

**Todo lo que necesitas es ClickUp

Tiene el conjunto adecuado de funciones para dar soporte a cualquier estrategia de pruebas ágiles, junto con una sólida compatibilidad con la gestión de proyectos para un entorno ágil. Regístrese en ClickUp hoy mismo y celebra tus aventuras de gestión de proyectos Agile, ¡igual que Rick y sus nietos!