Las ventajas de integrar un sistema operativo de trabajo en el flujo de trabajo de su equipo

*¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando oye las palabras «sistema operativo para el trabajo»?

¿Es la última versión del marco de Apple para su iPad o Mac Pro? ¿La próxima gran novedad que está preparando Windows?

Aunque se trata de sistemas operativos, no son necesariamente sistemas operativos de trabajo. Y aunque un sistema operativo normal y un sistema operativo de trabajo tienen similitudes, no son lo mismo.

¿Qué es un sistema operativo para teletrabajo?

Un sistema operativo para el teletrabajo es una plataforma de software que proporciona a su organización y a su equipo la infraestructura tecnológica adecuada para ejecutar proyectos sin problemas, tomar decisiones rápidas y comunicarse de manera eficaz. Por lo general, incluye funciones de (elaboración de) informes, comentarios y uso compartido de archivos para facilitar la gestión eficaz de proyectos.

Suena muy útil, ¿verdad?

En este artículo, aprenderá los conceptos básicos sobre qué es un sistema operativo para teletrabajo, por qué lo necesita y cómo ayuda a una organización. También destacaremos el mejor sistema operativo para teletrabajo disponible en la actualidad para ayudarle a empezar de inmediato.

¡Empecemos!

¿Qué es un sistema operativo en palabras sencillas?

El sistema operativo (SO) de un dispositivo (como un ordenador Windows o Mac, un dispositivo móvil o una tableta) permite a los usuarios interactuar con el dispositivo. Gestiona y ejecuta todas las funciones básicas de ese dispositivo por usted.

Un sistema operativo para teletrabajo, por otro lado, es diferente.

Si desea obtener información sobre un sistema operativo normal, como las cinco funciones principales de un sistema operativo o cuáles son los cuatro tipos de sistemas operativos, vaya a esta sección.

¿Qué es un sistema operativo para teletrabajo?

Un sistema operativo para teletrabajo es una plataforma de software que ayuda a los equipos a planear, ejecutar y realizar un seguimiento de su trabajo.

Actúa como un entorno de trabajo digital para una organización, donde puede gestionar tareas, crear flujos de trabajo personalizados y compartir archivos para estar al tanto de sus proyectos y procesos. La mayoría de los sistemas operativos de trabajo completos son una combinación de los cuatro tipos que hemos mencionado anteriormente.

Es bastante diferente de su sistema operativo habitual, como Mac OS X, ¿verdad?

Sin embargo, es similar a Mac OS en el sentido de que no se pueden ejecutar juegos en él.

Uf.

Sabemos lo que está pensando:

Seguimiento de tareas, comunicación con los miembros del equipo, supervisión de los flujos de trabajo... Ya tengo apps, aplicación para todas estas cosas. ¿Por qué sigo necesitando un sistema operativo para el teletrabajo?

Lo entendemos.

Hoy en día, los lugares de trabajo están repletos de software destinado a «revolucionar» nuestra forma de trabajo.

Pero, ¿qué pasa si estas apps, que están destinadas a acelerar las cosas, en realidad le están ralentizando?

(No se preocupe, no vamos a entrar en una espiral de teorías conspirativas)

Esto es lo que queremos decir..

Supongamos que un empleado tiene la siguiente tarea:

Envío de correos electrónicos

Redacción de una propuesta interna

Creación de un flujo de trabajo para un nuevo proyecto

Si su empresa utiliza una app diferente para las tres actividades, eso supone triplicar el tiempo dedicado a pasar de una ventana a otra, iniciar sesión, lidiar con los retrasos, etc.

En ese caso, solo esperamos que sus dispositivos puedan... eh... soportar su frustración.

Porque los protectores de pantalla no pueden proteger su Mac o dispositivo Android de los bates de béisbol.

Un sistema operativo para el teletrabajo, por otro lado, reúne múltiples funciones de empresa bajo un mismo techo.

Como se adapta fácilmente a las necesidades cambiantes, no tendrá que contratar nuevos servicios cada vez que su empresa necesite algo diferente.

En pocas palabras:

Un sistema operativo para teletrabajo es una solución integral que es mejor que una app destinada a tareas específicas.

¿Para quién es un sistema operativo para teletrabajo?

Casi cualquier empresa o equipo de proyecto que busque una plataforma unificada para todas sus necesidades puede beneficiarse del uso de un sistema operativo para teletrabajo. Pero, para estar completamente seguro, aquí tiene una práctica lista de control para encontrar la respuesta:

¿Su empresa tiene varios departamentos diferentes que deben trabajar juntos para alcanzar metas comunes?

¿Quiere acceder a la información más rápidamente?

¿Quiere que toda la organización (independientemente del tamaño del equipo) se coordine en una única plataforma en lugar de trabajar de forma aislada?

Scrum? ¿Quiere que todas sus verticales sigan una práctica empresarial estándar como Agile

Si su respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí o incluso quizás, definitivamente necesita un sistema operativo para teletrabajo. Si no es así, tal vez no lo necesite y sea solo otro software del que puede prescindir.

Después de todo, solo debe invertir en las herramientas que realmente necesita.

Recuerde que ese nuevo televisor 4K de 75 pulgadas parece muy atractivo hasta que se da cuenta de que, en realidad, suele acabar viendo series de Netflix en su portátil a las 3 de la madrugada

Y si utiliza metodologías ágiles como Scrum o Kanban, lea estos artículos para descubrir cómo la plataforma adecuada puede ayudarle:

Pero esa no es la única razón por la que una organización debería pasarse a un sistema operativo para el teletrabajo.

La razón más importante para adquirir un sistema operativo para el teletrabajo está ante nuestros ojos en este mismo momento: ¡el teletrabajo !

Con la pandemia de COVID-19 convirtiendo el trabajo desde casa en la nueva norma, las principales empresas tecnológicas, como Twitter y Facebook, ya han permitido a la mayor parte de su plantilla trabajar desde casa de forma indefinida.

¿Y cómo cree que gestionan sus operaciones remotas?

¡Con un sistema operativo para teletrabajo!

Después de todo, no hay forma de que puedan depender de las llamadas telefónicas para la colaboración en proyectos remotos:

*¿Quiere saber cómo el sistema operativo adecuado para el teletrabajo puede ayudarle a afrontar estos retos?

¿Qué sistema operativo para teletrabajo debería utilizar?

Una plataforma de sistema operativo para teletrabajo bien diseñada puede acelerar sus proyectos y ayudar a su equipo a alcanzar nuevas metas con facilidad. Y si está buscando un sistema operativo para teletrabajo que cubra todo lo que necesita, ¡no busque más allá de ClickUp!

¿Qué es ClickUp? *

ClickUp es el sistema operativo para teletrabajo con la mejor valoración del mundo, utilizado por equipos de alta productividad, desde startups hasta grandes empresas de desarrollo de productos.

Y en lo que respecta a los requisitos de los sistemas operativos para el teletrabajo, ¡ClickUp es el mejor todoterreno!

No solo brindará compatibilidad a su equipo en proyectos Agile y Scrum, sino que también se encargará de varias funciones internas, como el almacenamiento de documentos, la gestión de la productividad y mucho más

ClickUp es el sistema operativo perfecto para el teletrabajo, con varias funciones de colaboración que resuelven todos los retos de los equipos virtuales. ¡Y a todos nos encantan nuestros equipos virtuales!

Y en lo que respecta a la compatibilidad de plataformas, el sistema operativo para teletrabajo ClickUp ofrece varias opciones, como:

Una aplicación de escritorio para Windows, macOS y Linux

Una app para iOS (iPhone y iPad) y una app para Android

Una aplicación web para los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari

Una extensión de Chrome para gestionar fácilmente la productividad

No importa cuál sea el sistema operativo con compatibilidad en su ordenador o dispositivo móvil, ClickUp puede manejarlo.

¡Incluso puede utilizar ClickUp con Google Assistant y Amazon Alexa!

Voz primero + IA más inteligente, integrada. Potencia ClickUp con ClickUp Brain MAX para elegir el mejor modelo en cuanto a velocidad, matices o profundidad, y combínalo con Talk to Text para que cualquiera pueda dictar actualizaciones que se convierten instantáneamente en tareas, comentarios o documentos sin salir del flujo.

¡Hablemos de la máxima compatibilidad!

¿Por qué debería mi equipo utilizar un sistema operativo para teletrabajo?

Un sistema operativo para teletrabajo añade valor a su empresa de cuatro maneras únicas:

A continuación, te ofrecemos una descripción detallada de cada función y de cómo ClickUp puede ayudarte:

Función n.º 1: facilita una comunicación eficaz en toda la empresa

El exceso o la falta* de información es un problema bien conocido en el lugar de trabajo moderno.

Los miembros del equipo pierden la concentración en una espiral de reuniones innecesarias o siguen trabajando en silos de información.

Un sistema operativo para teletrabajo es muy eficaz para evitar problemas de comunicación, ya que facilita la comunicación contextualizada. Cada mensaje o archivo aparece en el canal correspondiente al proyecto o equipo al que pertenece, lo que ayuda a los miembros del equipo a colaborar en los proyectos en tiempo real.

De esta manera, nadie se perderá mensajes importantes, ya sean actualizaciones de clientes o las Happy Hour de los viernes

Uno de los mayores retos en las empresas es la comunicación clara y transparente de los proyectos. Y si forma parte de un equipo remoto, una comunicación deficiente puede provocar incumplimientos de plazos, productos de mala calidad y conflictos entre los miembros del equipo.

¡Pero no si utiliza ClickUp!

Mantenga las conversaciones accesibles con las secciones de comentarios específicas para cada tarea en el sistema operativo para teletrabajo de ClickUp.

Úselo para:

Mantenga conversaciones en tiempo real sobre tareas, actividades o asignaciones específicas

Etiqueta a los miembros del equipo para enviarles notificaciones importantes

Uso compartido de documentos, archivos e instrucciones detalladas para colaborar rápidamente

Asigne comentarios a un miembro específico del equipo para que nunca se pierda de vista

Pero, ¿dónde se pueden mantener conversaciones no relacionadas?

¡Buena pregunta!

Realizar trabajo remoto no es excusa para renunciar al chatear en el área de descanso.

¡Por eso ClickUp deja espacio para las bromas de oficina con la función Vista de chat!

Puede utilizarlo para intercambiar ideas sobre productos, sprints, compartir código o hablar sin parar sobre su nueva serie de televisión que ha marcado como favorita.

Lo entendemos, te gusta Schitt's Creek.

Ya has hecho una mención de mil maneras.

Además, olvídate del correo electrónico y Slack, con la aplicación móvil y de escritorio ClickUp, la colaboración nunca ha sido tan fácil.

Función n.º 2: flujos de trabajo personalizables

No pedirías la misma pizza para todos tus empleados, ¿verdad?

Es decir, si te gusta la piña en la pizza, está bien, pero no obligues a todos los demás a participar también en esa parodia..

Del mismo modo, ¿por qué utilizar el mismo flujo de trabajo para todos sus proyectos?

Un día típico en la vida de un profesional de RR. HH. puede comenzar con la selección de candidatos y terminar con la incorporación de empleados. Sin embargo, su ingeniero de software necesitará un flujo de trabajo que complete completamente diferente.

Afortunadamente, no necesita costosas aplicaciones de flujo de trabajo personalizadas para ello.

¡Un sistema operativo para teletrabajo crea espacio para todos!

Le permite crear rutas personalizadas según las necesidades de su proyecto o equipo.

De esta manera, puede tener un flujo de trabajo para sus proyectos de software y otro totalmente diferente para sus operaciones de equipo de ventas, todo en la misma plataforma.

Si bien los flujos de trabajo personalizables son importantes para cualquier equipo, son especialmente importantes para los equipos remotos.

¿Por qué?

Como ya no tiene la ventaja de trabajar juntos en el mismo espacio, necesita contar con flujos de trabajo personalizables para hacer frente a las exigencias específicas de su departamento. De esta manera, podrá llevar a cabo sus procesos con la mínima dificultad.

Afortunadamente, un sistema operativo para teletrabajo como ClickUp le permite crear flujos de trabajo para cualquier equipo, proyecto o sector con estados personalizados.

¿Lo mejor de todo?

Los administradores o gerentes pueden realizar un seguimiento del progreso de las tareas con solo echar un vistazo al estado de una tarea

Función n.º 3: Gestión de equipos

Cuando se habla de gestión de equipos, hay algo que no querrá decir en 2021:

El lugar de trabajo moderno se basa en la autonomía.

¡Y un sistema operativo para teletrabajo garantiza precisamente eso!

Los gerentes pueden resolver los problemas cotidianos con datos sobre:

Tiempo que tardan los empleados en completar las tareas

Trabajo asignado a cada miembro del equipo

Posibles obstáculos para las tareas

Esto le permite predecir los retos antes de que surjan y pensar en formas de abordarlos antes de que se conviertan en un problema. Naturalmente, estos datos son vitales para los equipos virtuales, ya que no se puede confiar en los controles diarios para ver qué está haciendo cada uno.

Además, dado que la mayor parte de esta información es fácilmente accesible, los gerentes o administradores pueden utilizarla para obtener información precisa sobre la productividad de los empleados.

Si desea gestionar su equipo de manera eficiente, es necesario que los miembros del equipo trabajen solo en tantas tareas como puedan manejar. Esto es especialmente importante para los equipos remotos, ya que no se pueden celebrar reuniones interminables para asignar el trabajo y garantizar que todos tengan una carga de trabajo adecuada.

Para ello, ClickUp ha creado la vista Carga de trabajo para comprender la capacidad de su equipo, lo que lo convierte en el sistema operativo de teletrabajo perfecto para la gestión de recursos

Le proporciona datos visuales y precisos sobre los miembros del equipo:

Horario : el tiempo que están disponibles

Tareas : el número de tareas que pueden completar al día

Puntos: utilice un sistema de puntos para comprender su capacidad

Combínalo con las funciones Dashboards y Pulse de ClickUp para obtener una mayor claridad sobre la carga de trabajo y el rendimiento de tu equipo.

Solución n.º 2 de ClickUp: perfiles

Si es jefe de equipo, siempre necesitará información detallada sobre en qué está trabajando cada miembro del equipo. Esto le ayudará a determinar si se les han asignado las tareas adecuadas y si tienen suficiente trabajo.

Y esto cobra doble importancia para los gerentes remotos, ya que ya no pueden acercarse al escritorio de un miembro del equipo y preguntarle en qué está trabajando

Por suerte, si está buscando un sistema operativo para el teletrabajo que le permita profundizar en las tareas de cada miembro del equipo, solo tiene que utilizar la función Perfiles de ClickUp.

Solo tiene que abrir el perfil de un miembro del equipo en la herramienta y lo sabrá:

¿Qué tareas han completado?

En qué están haciendo trabajo actualmente

En qué plan tienen para hacer trabajo

Función n.º 4: Automatización de procesos

¿A favor de realizar tareas repetitivas y monótonas?

Sistema operativo para teletrabajo: ¡sí, sí, sí!

Un sistema operativo para teletrabajo puede encargarse de tareas rutinarias como la programación de tareas, la entrada de datos y cualquier otra cosa que no requiera intervención humana. Esto no solo elimina los errores humanos, sino que también libera recursos para actividades que realmente importan.

Aunque la mayoría de los sistemas operativos para el trabajo vienen con ajustes de automatización predeterminados, un buen sistema operativo para el trabajo remoto, como ClickUp, también le permitirá crear su propia automatización de procesos.

La solución de ClickUp: más de 50 automatizaciones de tareas

Es probable que dependa en gran medida del software para gestionar sus proyectos. Esto se amplifica si forma parte de un equipo virtual.

Y eso es algo bueno.

Porque, a diferencia de los humanos, el software puede realizar la automatización de tareas para hacerte la vida mucho más fácil.

Con un sistema operativo para teletrabajo como ClickUp, puede automatizar más de 50 tareas repetitivas definiendo instrucciones detalladas (desencadenantes y acciones) para esa tarea específica.

A continuación, siéntese, tómese un café y disfrute de la magia de ClickUp

Algunas de las opciones de sistemas operativos para el teletrabajo que puede utilizar son:

Marque una tarea como de alta prioridad cuando se acerque la fecha límite

Cree nuevas subtareas después de asignarlas a un miembro del equipo

Publique un comentario cuando cambie el estado de la tarea

También hay una gran cantidad de automatizaciones con aplicaciones externas como Bugsnag, GitHub y Calendly.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el libro de hechizos de automatización de ClickUp.

ClickUp no sería la única herramienta que necesitarías si solo tuviera estas cuatro ofertas de sistemas operativos para teletrabajo, ¿verdad?

Y por eso nuestra lista de funciones no se detiene ahí.

Aquí tiene una breve muestra de lo que obtendrá con este sistema operativo para el teletrabajo:

Mapas mentales: cree mapas mentales de forma libre para planificar y organizar

Bandeja de entrada: cree sus propios recordatorios en una zona de trabajo simplificada, solo para usted

prioridades *: ayuda a los miembros del equipo a abordar primero las tareas más importantes

metas *: divida sus metas de sprint en objetivos más pequeños y accesibles

Bloc de notas: anote ideas o instrucciones detalladas con el bloc de notas de su panel de control

Acceda a estas y muchas otras funciones nuevas en la última versión de la aplicación de escritorio, la aplicación web y la aplicación móvil de ClickUp para su dispositivo iOS o Android.

Preguntas frecuentes sobre sistemas operativos

¿Cuáles son las 5 funciones principales de un sistema operativo?

Estas son las cinco funciones principales de un sistema operativo:

Gestionar el sistema de archivos y diversos recursos de un ordenador, como el teclado, la pantalla, el ratón, etc.

Proporcionar una interfaz de usuario para una mejor accesibilidad de función

Asignación y gestión de la memoria de la CPU durante la ejecución de aplicaciones

Compatibilidad y corrección de errores

Control del hardware y los controladores del ordenador

¿Cuáles son los cuatro tipos de sistemas operativos?

Existen cuatro tipos principales de sistemas operativos disponibles:

Sistema operativo por lotes : procesa tareas/programas similares como un único lote

sistema operativo de uso compartido de tiempo*: permite que varias personas utilicen el sistema al mismo tiempo

Sistema operativo distribuido : incluye un grupo de sistemas interconectados que trabajan juntos en el trabajo

Sistema operativo en tiempo real: procesa tareas o datos en un momento específico

Y dado que las empresas siempre están respondiendo a las nuevas solicitudes y quejas personalizadas de los clientes, están constantemente modificando estos sistemas operativos.

Es una de las razones por las que lanzan tantas actualizaciones: para asegurarse de que no utilice una versión antigua del sistema operativo de compatibilidad.

(A veces son un poco insistentes con esas interminables actualizaciones, pero es por nuestro bien, ¿no?)

Conclusión

Utilizar un sistema operativo para el trabajo es la forma más rápida de aumentar la agilidad del equipo y prepararlo para cualquier reto que pueda surgir. Y si se trata de un equipo remoto, es esencial contar con un sistema operativo para el teletrabajo que unifique todas las actividades del proyecto en línea

Pero con cientos de sistemas operativos para teletrabajo disponibles, ¿qué herramienta debería elegir?

Sencillo: ¡ClickUp!

Cuando se trata de la máxima funcionalidad y compatibilidad de un sistema operativo para el teletrabajo, ClickUp es realmente el mejor en el mercado. Desde la colaboración remota hasta el seguimiento del rendimiento, ClickUp tiene todo lo que necesita.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y experimente la magia del mejor sistema operativo para el teletrabajo!