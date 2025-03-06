Las 10 mejores aplicaciones de Calendario para Mac en 2025

A medida que nos hacemos mayores, muchos sentimos que el tiempo pasa cada vez más rápido. Aunque los científicos no pueden explicar la razón exacta de este fenómeno, una cosa es segura: ¡tenemos que hacer algo al respecto! ⌛

Ser más consciente de cómo organizas tus actividades puede ayudarte a recuperar el control de tu tiempo. En lugar de dejar pasar las horas, puedes aprovechar al máximo cada día con un plan cuidadoso mediante aplicaciones de Calendario.

Si utilizas un ordenador Apple, has venido al lugar adecuado: hemos seleccionado una lista con las 10 mejores aplicaciones de calendario para Mac.

Después de leer sobre sus funciones más destacadas, sus deficiencias y sus precios, podrás elegir el calendario perfecto para tus necesidades personales o profesionales.

¿Qué son las aplicaciones de calendario para Mac?

Las aplicaciones de calendario para Mac son herramientas diseñadas para ayudar a las personas que utilizan ordenadores Apple a gestionar su tiempo de forma eficiente. Estas aplicaciones pueden utilizarse tanto en contextos personales como empresariales, por personas individuales o equipos.

Al visualizar tu agenda con un calendario, podrás estar al tanto de todos los eventos próximos, desde cumpleaños hasta fechas límite de proyectos. Las aplicaciones de calendario también te permiten programar reuniones y citas de forma eficaz, evitando solapamientos.

Los calendarios digitales ofrecen muchas ventajas en comparación con los calendarios tradicionales en papel, como notificaciones de recordatorios y sincronización entre diferentes dispositivos. 🔄

¿Qué debes buscar en las aplicaciones de calendario para Mac?

A la hora de elegir una aplicación de calendario para tu dispositivo Mac, presta atención a lo siguiente:

Características: Existe un amplio intervalo de aplicaciones de calendario, desde las más sencillas y minimalistas hasta las más especializadas y con múltiples funciones. Elige la aplicación de calendario que mejor se adapte a tus necesidades particulares. Interfaz: como la utilizas a diario, tu aplicación de calendario debe tener un diseño atractivo e intuitivo, que te permita ver y crear eventos fácilmente. Debe tener un aspecto ordenado incluso cuando tu agenda esté llena hasta los topes. Personalización: en relación con el punto anterior, deberías poder cambiar la apariencia de la interfaz de tu Calendario y cambiar entre las vistas diaria, semanal y mensual. Integración: opta por una aplicación de calendario que se integre perfectamente con otras herramientas que utilices, como clientes de correo electrónico, sistemas de gestión de contenidos (CMS). : opta por una aplicación de calendario que se integre perfectamente con otras herramientas que utilices, como clientes de correo electrónico, software de gestión de proyectos Uso compartido: poder : poder compartir tu calendario y eventos individuales con otras personas es fundamental cuando trabajas en equipo.

Las 10 mejores aplicaciones de calendario para usuarios de Mac en 2025

Con tantas aplicaciones de calendario para Mac a tu disposición, puede resultar difícil saber cuáles merecen tu tiempo. Esta lista de las 10 mejores aplicaciones tiene como objetivo simplificar el proceso presentando las mejores opciones disponibles, ayudándote a encontrar la herramienta perfecta para optimizar tu planificación y mejorar tus habilidades de gestión del tiempo. ☝️

Empieza a usar ClickUp Calendario Programa reuniones y sincroniza calendarios con recordatorios automáticos ajustados para reuniones rotativas con ClickUp Calendar View.

Aunque ofrece todas las funciones de una aplicación de calendario, ClickUp es mucho más que eso. Es una herramienta de gestión de proyectos completa y gratuita que puede hacer que cualquier tarea o proceso sea más eficiente.

Descarga la aplicación ClickUp para Mac y utiliza su vista de calendario para programar y reprogramar cualquier evento con una simple acción de arrastrar y soltar. ¿Tienes una agenda existente que deseas utilizar? Puedes integrar ClickUp con tu calendario de iCloud para continuar donde lo dejaste.

La vista del calendario de ClickUp es altamente personalizable: puedes elegir exactamente lo que quieres ver con vistas diarias, semanales y mensuales, códigos de colores para las tareas y filtros. Para colaborar con otras personas, invítalas a ver y realizar la edición, o añade comentarios a las tareas.

Si no sabes cómo empezar a organizar tu tiempo, utiliza la plantilla de calendario anual ClickUp ya preparada, que te ayudará a sacar el máximo partido a esta fantástica vista. 🗓️

Descargar esta plantilla Planifica tus metas para todo el año con la plantilla de calendario anual de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Se integra con el calendario de iCloud.

Vistas diarias, semanales y mensuales.

Sincroniza ClickUp Chat con Calendar View para gestionar reuniones y ver el calendario de la persona con la que estás chateando.

Planificación y reprogramación mediante arrastrar y soltar.

Filtros y ajustes de personalización avanzados.

Uso compartido, controles de acceso y comentarios sobre tareas para colaborar.

Otras vistas para la gestión del tiempo , como diagrama de Gantt, cronograma y carga de trabajo.

Duración estimada, seguimiento e elaboración de informes.

Limitaciones de ClickUp

Integración unidireccional con el calendario de iCloud.

Gestionar varios calendarios a la vez puede resultar complicado en algunos casos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

2. Calendario de iCloud

Si eres un ávido usuario de Apple, es probable que ya te hayas cruzado con el Calendario de iCloud. Esta aplicación de calendario predeterminada de Apple, que se sincroniza a la perfección con todos los dispositivos Apple, tiene un diseño minimalista único y es fácil de usar. Puedes configurar eventos con unos pocos clics y compartirlos de forma pública o privada con unos pocos más.

La aplicación de calendario de Apple también puede rellenar automáticamente los detalles de los eventos una vez que le proporciones la información principal, mostrándote la ubicación exacta en un mapa y el tiempo previsto para ese día. 🌤️

Además de su incomparable simplicidad, la ventaja más notable del Calendario de iCloud es la posibilidad de crear calendarios para diferentes aspectos de tu vida y cambiar eventos entre ellos.

Las mejores funciones del Calendario de iCloud

Sencillas y fáciles de usar.

Disponible en Apple Watch.

Capacidad para gestionar varios calendarios a la vez.

Invitación a eventos con seguimiento de respuestas

Selección de zona horaria

Rellena automáticamente los detalles de los eventos.

Vista diaria, semanal y mensual.

Opción de fechas lunares chinas.

Limitaciones del calendario de iCloud

Carece de algunas funciones avanzadas.

El uso compartido del Calendario con personas que no utilizan dispositivos Apple puede resultar complicado.

Precios de iCloud Calendario

Gratis con iCloud.

Valoraciones y reseñas de iCloud Calendario

G2 : 4,1/5 (más de 100 opiniones)

TrustRadius: 8,4/10 (más de 30 opiniones)

3. BusyCal

Como su nombre indica, BusyCal está diseñada para ahorrar un tiempo precioso a quienes tienen agendas muy apretadas. La app te permite importar calendarios de múltiples fuentes, como iCloud y Google, y gestionarlos todos en un solo lugar, para que no tengas que cambiar de aplicación.

Otra función de BusyCal que te ahorrará mucho tiempo es la posibilidad de crear eventos utilizando indicaciones en lenguaje natural. Puedes anotar rápidamente los detalles y la aplicación reconocerá la hora, la fecha y la ubicación.

BusyCal también merece elogios por su flexibilidad. Puedes elegir entre cinco vistas:

Day Semana Mes Año Lista

Personaliza aún más las vistas seleccionando el número de días o semanas que se muestran, cambiando el tipo y el tamaño de la fuente, o añadiendo colores y pequeños gráficos para que tu horario de trabajo sea menos monótono. 🌈

Las mejores funciones de BusyCal

Gestiona calendarios de múltiples fuentes.

Integración con muchos servicios en la nube y LAN inalámbrica.

Integración con plataformas de conferencias como Zoom y Webex.

Creación rápida de eventos con entrada de lenguaje natural.

Listas de controles diarios en la barra lateral derecha de la aplicación.

Sincronización de tareas con la aplicación Recordatorios para Mac 10. 14

Muchas opciones de personalización, incluyendo el diseño y la apariencia.

Limitaciones de BusyCal

Incidencias ocasionales en la aplicación de Calendario.

Las notificaciones de actualización frecuentes pueden molestar a algunos usuarios de Apple.

Precios de BusyCal

Licencia de por vida y 18 meses de actualizaciones: 49,99 $.

18 meses adicionales de actualizaciones: 29,99 $.

Valoraciones y reseñas de BusyCal

G2 : 4,6/5 (más de 4 reseñas)

Mac App Store: 4,5/5 (más de 2000 reseñas)

4. Cron

Adquirida por la aplicación de planificación Notion en 2022, Cron es una prometedora aplicación de calendario para particulares y empresas. La aplicación es sencilla pero atractiva, y permite elegir entre un tema claro y otro oscuro. 🌓

Ofrece funciones básicas de calendario, como eventos repetitivos y zonas horarias, con algunas excepciones dignas de mención. Por ejemplo, puedes utilizar atajos de teclado para navegar por la aplicación. Para facilitar el trabajo en equipo, la aplicación te permite realizar el uso compartido de tu disponibilidad y superponer los horarios de tus compañeros para una asignación eficiente de los recursos.

Ten en cuenta que para registrarte necesitas tener una cuenta de Google. La opción de sincronización con iCloud aún está en desarrollo en el momento de escribir este artículo.

Las mejores funciones de Cron

Conecta varias cuentas en Google Calendar.

Vistas diaria, semanal y mensual.

Tema claro y oscuro y codificación de colores para eventos.

Atajos de teclado

Superponer los calendarios de los compañeros de equipo

Fácil uso compartido de disponibilidad

Limitaciones de Cron

Por el momento, solo funciona con cuentas de Google Calendar.

Precios de Cron

Nivel básico : Gratis, gratuito/a

Nivel empresarial: disponible previa solicitud.

Valoraciones y reseñas de Cron

Product Hunt: 4,8/5 (más de 300 reseñas)

5. Calendario 366 II

Con la aplicación Calendar 366 II, tu agenda estará siempre a tu lado, independientemente de en qué estés trabajando. Se trata de un calendario personalizable en la barra de menú que puedes optimizar para modo vertical u horizontal. Además de nuevas funciones, la segunda versión de Calendar 366 presenta un diseño renovado con ocho vistas y nueve temas entre los que elegir.

Esta aplicación de calendario para Mac es fácil de usar con atajos de teclado, atajos y reprogramación de citas mediante arrastrar y soltar. Al igual que BusyCal, Calendar 366 II puede crear eventos basados en tu entrada de lenguaje natural.

Esta aplicación de calendario está disponible en nueve idiomas diferentes, por lo que te será útil independientemente de tu procedencia o tu nivel de inglés. 💬

Las mejores funciones del Calendario 366 II

Calendario en la barra de menú

Ocho vistas y nueve temas

Arrastra y suelta para mover citas.

Atajos de teclado y atajos

Crea tareas basadas en entradas de lenguaje natural.

Nueve opciones de idioma

Limitaciones del Calendario 366 II

Dificultad para gestionar las notificaciones en la aplicación de Calendario

Precios del Calendario 366 II

Compra única: 14,99 $.

Calendario 366 II: valoraciones y reseñas

Mac App Store: 4,6/5 (más de 400 reseñas)

6. Morgen

Morgen ofrece un completo conjunto de herramientas que te permiten mantenerte al día con tu agenda, por muy apretada que esté. Todo en esta plataforma está diseñado para ahorrarte tiempo, desde la creación de eventos en lenguaje natural hasta enlaces de reserva personalizados para facilitar la programación.

Con Morgen, puedes compilar calendarios de diversas fuentes, incluida Apple, y gestionarlos desde una plataforma centralizada. Incluso combina eventos duplicados en diferentes calendarios. Morgen simplifica la gestión del tiempo, ya que puedes arrastrar elementos del Administrador de tareas directamente a tu calendario.

Lo que más destaca de Morgen entre las aplicaciones de calendario para Mac es su capacidad para facilitar la coordinación del equipo.

Cuando quieras programar una reunión, Morgen no solo te muestra cuándo están disponibles tus compañeros de equipo, sino que también sugiere una hora que cause la mínima interrupción posible en los horarios diarios y la concentración de los participantes. 🧑‍💻

📮 Información de ClickUp: El 50 % de los trabajadores siguen atados a la oficina, aunque el 48 % prefiere una configuración híbrida para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿El resultado? Horarios rígidos, fatiga por los desplazamientos y un control deficiente de los límites. 🚗💨Con la programación automatizada y el bloqueo de tiempo, el Calendario de ClickUp te ayuda a mantenerte organizado en todos los entornos de trabajo. Tanto si estás en casa como en la oficina, tu flujo de trabajo se mantiene constante en ClickUp y tu tiempo personal queda protegido.💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Las mejores funciones de Morgen

Integra varios calendarios y combina eventos duplicados.

Páginas de reserva personalizadas y enlaces de programación

Notificaciones y recordatorios personalizados

Identifica los horarios óptimos para las reuniones de todos los participantes en el evento.

Entrada de lenguaje natural para la creación automática de eventos.

Integración de la plataforma de videollamadas y el gestor de tareas

Rigurosos estándares de seguridad de datos

Limitaciones de Morgen

La sincronización de múltiples calendarios solo está disponible con los planes de pago.

La opción de aplicación de calendario gratuita es limitada.

Precios de Morgen

Básica : Gratis, gratuito/a

Pro : 9 $ al mes (facturado anualmente)

Enterprise: precios disponibles previa consulta.

Valoraciones y reseñas de Morgen

Product Hunt: 4,9/5 (más de 80 reseñas)

7. Any. pendiente

Con su calendario, agenda diaria y herramientas de colaboración, Any. do te ayuda a estar al día de cualquier proyecto y de su cronograma. Puedes crear calendarios separados para tus necesidades personales y de empresa, logrando así un equilibrio perfecto entre tu vida personal y profesional. ⚖️

La aplicación de calendario se integra con muchos otros calendarios, incluido el de iCloud, y se sincroniza a la perfección entre diferentes dispositivos para ofrecer una panorámica de la agenda en tiempo real sobre la marcha.

Puedes utilizar Any.do junto con tus compañeros de trabajo, asignándoos tareas entre vosotros y comunicándoos a través de comentarios y chat. Incluye subtareas, notas y archivos para proporcionar a las personas asignadas todo lo que necesitan para completar fácilmente las tareas y minimizar las idas y venidas innecesarias.

Las mejores funciones de Any.do

Calendario, listas de tareas pendientes, gestión de tareas y recordatorios.

Colaboración a través de asignación de tareas, comentarios y chat.

Horarios de trabajo y vida personal en un solo calendario.

Plantillas para ayudarte a empezar

Se integra con calendarios comunes y más de 5000 aplicaciones a través de Zapier.

Sincronización entre varios dispositivos

Any. pendientes

Es posible que la aplicación de Calendario no sea adecuada para equipos más grandes.

Funciones y opciones de personalización limitadas en el plan Free.

Precios de Any.do

Personal : Gratis

Premium : 3 $ al mes

Equipos: 5 $/usuario/mes

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Any. valoraciones y reseñas pendientes

G2 : 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

8. Proton Calendario

Proton es un conocido cliente de correo electrónico suizo que ha ampliado sus servicios a la programación. Al igual que otras herramientas de Proton, Proton Calendario pone gran énfasis en la protección de datos. Toda la información de los eventos de tu calendario está cifrada de extremo a extremo, incluso cuando el evento se usa de forma compartida desde un usuario y una fuente externos. 🔒

En cuanto a la personalización, puedes elegir entre diferentes vistas, realizar la edición del tema y definir cuándo y cómo deseas recibir las notificaciones. Si ya utilizas Proton Mail, aprovechar Proton Calendar debería ser una experiencia fluida, ya que puedes crear eventos y gestionar invitaciones sin salir de la aplicación de correo electrónico.

Las mejores funciones de Proton Calendar

Protección de datos de calendario de primer nivel con cifrado.

Varios calendarios

Sincronización con tus dispositivos iOS

Vista por día, semana o mes.

Notificaciones personalizadas y alertas por correo electrónico.

Temas de calendario

Realiza el uso compartido del calendario completo o solo tu disponibilidad.

Creación rápida de eventos e invitaciones a través de Proton Mail.

Limitaciones de Proton Calendar

No hay notificaciones push para los usuarios de Apple Calendar (ya que solo se puede acceder a través del navegador).

Precios del Calendario de Proton

Free

Ilimitado: 9,99 $ (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Proton Calendar

No hay opiniones disponibles.

9. Mini Calendario

A veces, no necesitas todas las funciones posibles, sino una aplicación de calendario sencilla a la que puedas echar un vistazo cuando sea necesario. Mini Calendar es precisamente eso: una herramienta ligera que no te distrae de tu trabajo importante. 🪶

Puedes acceder a tu Mini Calendario en los siguientes lugares:

Widget del centro de notificaciones Icono del Dock Icono de la barra de menú Atajos de teclado personalizables Widget de escritorio

Si coloca el Mini Calendario en su escritorio, podrá cambiar su color y opacidad. También puede elegir mostrar el calendario sobre otras ventanas en caso de que lo necesite a mano en todo momento.

Las mejores funciones de Mini Calendar

Aplicación de calendario sencilla

Accesible en cinco lugares

Widget personalizable siempre visible en el escritorio.

Widget de escritorio sobre el fondo de pantalla o las ventanas.

Horas de salida y puesta del sol

Atajos de teclado configurables y visualización en la barra de menús.

Limitaciones del Mini Calendario

No te permite programar, invitar o compartir eventos.

Precios del Calendario Mini

Free

Valoraciones y reseñas de Mini Calendar

Mac App Store: 4,8/5 (más de 1000 reseñas)

10. Fantastical

Con seis vistas, seis opciones de idioma y muchas otras funciones útiles, Fantastical hace honor a su nombre. Puedes cargar cuentas existentes en Fantastical y crear conjuntos de calendarios personalizados. Los filtros de enfoque te permiten separar tus horarios de trabajo y personales con unos pocos clics. 🖱️

Como Fantastical tiene todas las funciones estándar, centrémonos en lo que lo hace único. Por ejemplo, te permite no solo realizar el uso compartido de huecos disponibles, sino también proponer múltiples opciones de fecha y hora al programar eventos en los que participan otras personas. Ayuda a los participantes a prepararse subiendo archivos e imágenes directamente a tu iCloud u otro proveedor, sincronizándolos en todos los dispositivos.

¿Quieres estar al tanto de las fechas importantes y los eventos públicos? Busca, explora y lee contenido relevante en Fantastical, y luego añade el evento a tu Calendario para no perdértelo.

Las mejores funciones de Fantastical

Vistas de día, semana, mes, trimestre y año.

Filtros de enfoque para separar los horarios personales y de trabajo.

Comparte vacantes y propone múltiples opciones a los invitados.

Integración con plataformas de conferencias y generación rápida de llamadas.

Datos meteorológicos y de eventos públicos

Seis opciones de idioma

Añade archivos e imágenes.

Limitaciones de Fantastical

Algunos usuarios consideran que el precio es demasiado elevado y que no hay una versión gratuita de la aplicación de calendario.

Sería útil contar con la opción de confirmar los cambios, ya que los usuarios pueden terminar modificando eventos accidentalmente y compartiendo la actualización con otras personas.

Precios de Fantastical

Para particulares : 4,75 $ al mes.

Para familias de hasta 5 miembros : 7,50 $ al mes.

Para equipos : 4,75 $/usuario/mes

Equipos flexibles: disponibles previa solicitud.

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Fantastical

G2 : 4,5/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

Simplifica la gestión del tiempo con las mejores aplicaciones de Calendario para Mac.

Estas 10 aplicaciones de calendario para Mac revolucionan la forma en que ves y organizas tu tiempo. En lo que respecta a tu vida personal, te garantizan que nunca volverás a olvidarte del cumpleaños de un amigo. En el ámbito empresarial, estas aplicaciones de calendario te permiten a ti y a tu equipo trabajar de forma más eficiente y manteneros alineados con vuestro mapa de procesos, independientemente de las circunstancias.

Si necesitas funciones adicionales para aumentar tu productividad, elige ClickUp. Esta herramienta de gestión de proyectos tiene todo lo que necesitas para crear cosas increíbles y hacerlo en un tiempo récord. ⏱️